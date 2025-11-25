Jak wybrać oprogramowanie wspomagające sprzedaż, które zwiększa przychody

Zespoły sprzedaży borykają się z problemem fragmentacji. Raport Highspot dotyczący stanu wsparcia sprzedaży wykazał, że 29% firm nadal korzysta z wielu niepowiązanych ze sobą narzędzi.

Jeśli mielibyśmy to rozłożyć na czynniki pierwsze, byłoby to: jedno do przechowywania zawartości, drugie do wdrażania nowych pracowników i osobne do analizy danych. Każde z nich posługuje się własnym językiem, każde wymaga własnej konserwacji, a razem tworzą labirynt nieefektywności.

Nazwijmy to luką w zakresie wsparcia. Jest to kosztowne.

Jednak firmy, które odchodzą od tej złożoności i przyjmują ujednolicone wsparcie sprzedaży, osiągają 49% ocenę skuteczności w przypadku transakcji z prognozą. Gdy pracodawcy przyjmują najlepszą w swojej klasie strategię wsparcia sprzedaży, 84% przedstawicieli handlowych osiąga swoje cele.

Oprogramowanie wspomagające sprzedaż pomoże Ci ujednolicić działania sprzedażowe.

W tym przewodniku pokażemy Ci, jak wybrać oprogramowanie wspomagające sprzedaż, które zwiększy przychody.

⭐ Funkcjonalny szablon Gdy dane dotyczące sprzedaży są przechowywane w arkuszach kalkulacyjnych i niepołączonych narzędziach, trudno jest udowodnić, w jaki sposób wysiłki wspierające sprzedaż — szkolenia, zawartość lub coaching — wpływają na zwrot z inwestycji. Szablon ClickUp do śledzenia wskaźników KPI wsparcia sprzedaży pomaga śledzić, mierzyć i optymalizować kluczowe wskaźniki wydajności związane z inicjatywami wsparcia sprzedaży. Pobierz bezpłatny szablon

Czym jest oprogramowanie wspomagające sprzedaż?

Oprogramowanie wspomagające sprzedaż to zestaw narzędzi, które zapewniają sprzedawcom zasoby i informacje potrzebne do nawiązywania kontaktów z potencjalnymi klientami i zawierania transakcji.

Obejmuje ono system zarządzania nauczaniem służący do szkolenia i coachingu zespołów sprzedaży, system zarządzania zawartością służący do przechowywania materiałów sprzedażowych oraz system zarządzania relacjami z klientami służący do śledzenia wpływu.

📌 Przykład wsparcia sprzedaży w praktyce Wyobraź sobie firmę SaaS sprzedającą złożony produkt dla przedsiębiorstw. Skuteczny program wsparcia sprzedaży obejmuje: Wyposaż przedstawicieli handlowych w karty bojowe , które pomogą im radzić sobie z porównaniami konkurencji.

Twórz skrypty demonstracyjne oparte na personach dla różnych typów nabywców.

Zapewnij moduły szkoleniowe dotyczące negocjacji i radzenia sobie z zastrzeżeniami.

Skorzystaj z platformy wspomagającej sprzedaż, takiej jak ClickUp, aby scentralizować zawartość, śledzić gotowość i mierzyć wydajność. Wynik? Przedstawiciele handlowi sprzedają z pewnością siebie, komunikaty są spójne, a każda interakcja z klientem jest przemyślana.

Dlaczego wybór odpowiedniego oprogramowania wspomagającego sprzedaż ma znaczenie

Najważniejsze pytanie przy wyborze oprogramowania wspomagającego sprzedaż brzmi: czy pomoże ono przedstawicielom handlowym sprzedawać lepiej, szybciej i bardziej konsekwentnie?

Oto dlaczego wybór odpowiedniego oprogramowania wspomagającego sprzedaż ma znaczenie.

Skraca czas wdrażania i zapewnia stałą wydajność przedstawicieli handlowych.

Dobre platformy wspomagające sprzedaż skracają czas potrzebny przedstawicielom handlowym do osiągnięcia pełnej wydajności.

Dzieje się tak, ponieważ przedstawiciele handlowi uzyskują natychmiastowy dostęp do podręczników, prezentacji, informacji o konkurencji i scenariuszy rozmów dostosowanych do potrzeb konkretnego nabywcy.

Nowi pracownicy mogą śledzić rozmowy najlepszych sprzedawców, przeglądać opatrzone komentarzami prezentacje i ćwiczyć radzenie sobie z zastrzeżeniami bezpośrednio na platformie.

Podnosi jakość coachingu dzięki informacjom zwrotnym opartym na danych

Nowoczesne narzędzia wspomagające sprzedaż rejestrują informacje o rozmowach telefonicznych, wzorce wydajności przedstawicieli handlowych oraz różnice w zachowaniu w całym lejku sprzedażowym.

Twoi menedżerowie mogą sprawdzić, jak najlepsi przedstawiciele handlowi radzą sobie z zastrzeżeniami, kiedy przedstawiają ceny lub jak formułują problemy. Oprogramowanie wskazuje braki w umiejętnościach każdego przedstawiciela handlowego i sugeruje lekcje lub moduły praktyczne.

Połączenie sprzedaży, marketingu i produktu w celu ujednolicenia komunikatu

Każda prezentacja i skrypt są zsynchronizowane z automatyzacją opartą na AI. Oznacza to, że gdy zmienia się komunikat, wszyscy otrzymują powiadomienie. Twój zespół sprzedaży nie pracuje na nieaktualnych materiałach.

Dział marketingu nie musi już ścigać ich w poszukiwaniu aktualnych informacji.

Zespoły produktowe dbają o to, aby każda prezentacja odzwierciedlała najnowsze funkcje. Zapewniasz spójne doświadczenia kupujących na każdym etapie podróży klienta.

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać ze sztucznej inteligencji w sprzedaży, to wideo pokaże Ci narzędzia, szablony i cykl pracy, które pomogą Ci rozpocząć pracę.

👀 Czy wiesz, że... Termin „spam” określający niechciane wiadomości e-mail pochodzi z programu BBC z lat 70. poświęconego konserwie mięsnej „Spam”, ponieważ jedna z masowych wiadomości e-mail zawierała ten sam powtarzający się refren.

Kluczowe elementy oprogramowania wspomagającego sprzedaż

Platforma wsparcia sprzedaży, wyposażona w poniższe funkcje, staje się czynnikiem zwiększającym efektywność wszystkich działań do zrobienia przez zespół sprzedaży.

Kompleksowe zarządzanie zawartością: scentralizowane repozytorium przechowuje wszystkie scentralizowane repozytorium przechowuje wszystkie materiały wspomagające sprzedaż , takie jak studia przypadków, prezentacje i arkusze danych, w jednej przestrzeni, uporządkowane i łatwo dostępne.

Analiza sprzedaży i raportowanie: powiąż powiąż wskaźniki KPI wsparcia sprzedaży z przychodami i zobacz, jak zawartość i coaching wpływają na cały proces sprzedaży.

Integracja z CRM: Bezpośrednia integracja z różnymi platformami zapewnia spójność i dostępność danych. Automatyzacja rejestrowania działań minimalizuje pracę ręczną i gwarantuje, że każda interakcja z klientem jest rejestrowana.

Automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji: Inteligentna automatyzacja może usprawnić cykl pracy na każdym etapie sprzedaży lub dla każdej osoby. Dodaj do tego analizę połączeń opartą na sztucznej inteligencji i agentów autopilota, aby uzyskać szczegółowe informacje zwrotne na temat wydajności w dowolnym miejscu.

Solidna zgodność z przepisami: silne kontrole dostępu zapewniają bezpieczne udostępnianie materiałów wrażliwych. Pomagają one w spotkaniu wymogów regulacyjnych. Ścieżki audytowe zapewniają przejrzystość poprzez śledzenie wykorzystania zawartości i aktywności związanej z udostępnianiem.

🧠 Ciekawostka: W 1905 roku Madam C. J. Walker stała się jedną z pionierów sprzedaży bezpośredniej. Stworzyła własną linię produktów do pielęgnacji włosów i założyła firmę Madam C. J. Walker Manufacturing Company, szkoląc tysiące kobiet w zakresie sprzedaży swoich produktów od drzwi do drzwi. W ten sposób stała się jedną z pierwszych milionerek w Ameryce, które dorobiły się majątku samodzielnie.

📚 Czytaj więcej: Narzędzia do automatyzacji sprzedaży dla małych firm

Ile należy zapłacić za oprogramowanie wspomagające sprzedaż?

Kwota, jaką należy przeznaczyć na oprogramowanie wspomagające sprzedaż, zależy od wielkości organizacji, wymaganych funkcji i potrzeb integracyjnych.

Plan podstawowy: 10–30 USD miesięcznie za użytkownika

Obejmuje ono takie funkcje, jak zarządzanie zawartością, podstawowa analityka, integracja e-mail oraz dostęp do standardowych szkoleń.

Plan zaawansowany: 30–70 USD miesięcznie za użytkownika

Dodaje zaawansowane zarządzanie zawartością, ulepszone analizy, integrację CRM, niestandardowe brandowanie i bardziej niezawodne wsparcie.

Rozwiązania dla Enterprise: 70–100+ USD miesięcznie za użytkownika

Ten poziom cenowy obejmuje kompleksowe funkcje, niestandardowe integracje i priorytetowe wsparcie techniczne. Niektóre platformy pobierają opłatę podstawową oraz roczne koszty za każdego użytkownika. ​

W zależności od skali i niestandardowych dostosowań, umowy dla przedsiębiorstw mogą czasami przekraczać 90 000 USD rocznie.

💡 Porada dla profesjonalistów: Platforma wsparcia sprzedaży jest tak wydajna, jak systemy, z którymi utrzymuje połączenie. Jeśli nie integruje się ono płynnie z systemem CRM, rejestratorem rozmów, systemem CMS i narzędziami szkoleniowymi, Twój zespół będzie musiał powielać pracę, co spowoduje wzrost kosztów operacyjnych. Wybrane oprogramowanie powinno ograniczyć konieczność przełączania się między zadaniami i wyeliminować rozproszenie pracy, ponieważ Twój zespół już teraz poświęca więcej czasu na zarządzanie pracą niż na jej faktyczne wykonywanie.

📮 ClickUp Insight: Przeciętny profesjonalista spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeszukiwanie wiadomości e-mail, wątków na Slacku i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w Twoje obszar roboczy ClickUp może to zmienić. Wprowadź ClickUp Brain. Zapewnia on natychmiastowe informacje i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund — dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Rzeczywiste wyniki: Zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie wspomagające sprzedaż

Jeśli więc zastanawiasz się, od czego zacząć, zacznij tutaj 👇

1. Zacznij od potrzeb swojej firmy

Dlaczego w ogóle potrzebujesz oprogramowania wspomagającego sprzedaż?

Zadaj pytania takie jak:

Gdzie menedżerowie sprzedaży tracą czas lub osiągają słabe wyniki?

W jaki sposób narzędzia wspomagające sprzedaż mogą pomóc w poprawie wydajności sprzedaży poprzez wyeliminowanie powtarzalnych zadań administratora i dostosowanie przedstawicieli handlowych do odpowiedniej zawartości?

Jakie wskaźniki są dla Ciebie ważne?

Jak wygląda proces zakupowy Twoich klientów? Czy jest długi i złożony, czy krótki i transakcyjny?

Jakie narzędzia już posiadasz i jak nowe narzędzie będzie pasować do zrobienia?

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Udokumentuj kluczowe przypadki użycia i wskaźniki powodzenia. Mogą to być na przykład: przedstawiciele handlowi muszą być w stanie znaleźć odpowiednią zawartość w ciągu 2 minut lub czas wdrażania nowych pracowników musi zostać skrócony z 12 do 8 tygodni.

2. Oceń dostawców i przeprowadź analizę porównawczą

Powinieneś zrozumieć, w jaki sposób każde narzędzie pasuje do Twojej strategii sprzedaży i integruje się z Twoimi systemami.

Twoja analiza porównawcza powinna obejmować:

Kryteria Dlaczego to ma znaczenie Przykład w praktyce Dopasowanie do przypadku użycia Powinno pasować do Twojej strategii sprzedaży Jeśli prowadzisz transakcje z wieloma interesariuszami, potrzebujesz przewodników dotyczących ścieżek sprzedaży i podręczników opartych na roli — nie tylko biblioteki zawartości. Głębokość integracji Głęboka integracja CRM, rejestratora rozmów, CMS i LMS tworzy jeden cykl pracy dla przedstawicieli handlowych. Przedstawiciel handlowy kończy rozmowę w Gong → informacje i etykiety są synchronizowane z Salesforce → narzędzie wsparcia automatycznie rekomenduje kolejny zasób. AI i automatyzacja AI powinna wyświetlać odpowiednią zawartość, analizować rozmowy i automatyzować coaching. Podczas rozmowy dotyczącej cen narzędzie wyświetla na żywo kartę bitewną i automatycznie zaznacza wzorce sprzeciwu, które można wykorzystać podczas szkolenia. Zarządzanie zawartością i analityka Silna kontrola + analityka pokazują, które zasoby przyspieszają proces sprzedaży, a które są ignorowane przez przedstawicieli handlowych. Zauważasz prezentację, która zwiększa wskaźnik skuteczności o 18% — narzędzie aktywnie promuje ją wśród przedstawicieli handlowych zajmujących się podobnymi transakcjami. Przyjęcie przez przedstawicieli handlowych i użyteczność Łatwość obsługi przekłada się bezpośrednio na lepsze rozmowy i szybsze cykle. Przed rozmową telefoniczną przedstawiciele handlowi otwierają podręczniki, ponieważ wystarczy jedno kliknięcie w systemie CRM.

Dwie dodatkowe kwestie, które należy ocenić, to:

Zarządzanie: Oceń kontrolę wersji, uprawnienia oparte na roli, lokalizację zawartości w różnych regionach geograficznych oraz wydajność systemu w skali.

Całkowity koszt własności (TCO): Oprócz kosztów licencji uwzględnij koszty migracji zawartości, zarządzania zmianami, integracji, czyszczenia danych i ciągłych szkoleń.

🚀 Zalety ClickUp: ClickUp oferuje bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa dzięki certyfikatom SOC 2 Type II i ISO 27001, jest hostowany na AWS i wykorzystuje szyfrowanie typu end-to-end (AES-256 w spoczynku, TLS 1. 2+ w trakcie przesyłania) z ciągłym testowaniem i monitorowaniem przez strony trzecie. Otrzymujesz zaawansowane funkcje kontroli dostępu, w tym SSO, provisioning SCIM i uprawnienia oparte na roli, a także elastyczne opcje przechowywania danych dla zespołów działających zgodnie z RODO lub regionalnymi wymogami zgodności.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy dla CRM do zarządzania kontaktami

3. Przeprowadź weryfikację koncepcji

Chcesz zobaczyć, jak narzędzie sprawdza się w rzeczywistym cyklu pracy sprzedaży, więc przetestuj oprogramowanie z niewielką grupą przedstawicieli handlowych i sprawdź, czy je zaakceptują.

Ponadto prześlij dane dotyczące transakcji, takie jak karty bitewne, prezentacje i nagrania rozmów. Dzięki temu zobaczysz, jak platforma radzi sobie z prawdziwymi rozmowami z kupującymi, aktualizacjami zawartości i wskazówkami dotyczącymi transakcji.

Zakończ je połączeniem z systemem CRM, CMS i stosem technologicznym, aby sprawdzić, czy dane zachowują płynny przepływ.

Warto również zmierzyć wpływ — zaoszczędzony czas, wykorzystanie zawartości oraz to, czy zespół sprzedaży uważa je za przydatne.

Oceń, ile czasu zajmuje aktualizacja zawartości, tworzenie podręczników i ustawianie cykli pracy coachingowych.

📊 Informacje dotyczące sprzedaży: Współcześni nabywcy nie podążają już prostą ścieżką. Przed podjęciem decyzji przeglądają strony internetowe, wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne i media społecznościowe. Dlatego właśnie wsparcie sprzedaży przeżywa boom, ponieważ, jak przyznaje 65% zespołów sprzedaży, ścieżka klienta stała się tak złożona, że aby nadążyć za zmianami, konieczne jest stosowanie nowych metod sprzedaży.

Oto lista najpopularniejszych narzędzi wspomagających sprzedaż dostępnych obecnie na rynku ⬇️

ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami oparte na AI)

ClickUp to kompleksowa platforma robocza z wbudowanymi inteligentnymi cyklami pracy sprzedaży.

Oto, jak zespoły sprzedaży mogą korzystać z ClickUp.

Zarządzaj wsparciem sprzedaży w jednym miejscu

Zarządzaj zespołami sprzedaży, śledź postępy i bądź na bieżąco z kluczowymi wskaźnikami efektywności sprzedaży dzięki elastycznemu systemowi CRM dla zespołów sprzedaży ClickUp.

ClickUp for Sales jest stworzony specjalnie dla zespołów, które chcą mieć widok ogólny swojego cyklu przychodów. Rozwiązanie to rejestruje każdy etap procesu sprzedaży, od pozyskania potencjalnego klienta do zamkniętych, i zapewnia, że wszystko pozostaje ze sobą powiązane.

Formularze ClickUp przechwytują potencjalnych klientów lub wewnętrzne zapytania i przekształcają je bezpośrednio w zadania oparte na wynikach. Ponadto wszystkie odpowiedzi automatycznie wypełniają odpowiednie szczegóły transakcji, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko utraty danych.

Korzystając z pól niestandardowych ClickUp, możesz dodać atrybuty, takie jak wartość transakcji, region, następny krok lub linia produktów, aby nadać każdej okazji znaczący, niestandardowy kontekst.

Ponadto służy ono jako elastyczny system CRM. Łączy zarządzanie procesem sprzedaży, automatyzację i śledzenie relacji w tym samym obszarze roboczym, w którym znajdują się treści i szkolenia związane ze wsparciem sprzedaży.

⚡ Archiwum szablonów: Skorzystaj z szablonu ClickUp Sales Pipeline, jeśli zarządzasz dziesiątkami otwartych możliwości w różnych regionach i nie wiesz, które z nich są traconą szansą lub kto ostatnio podjął działania następcze. Pobierz bezpłatny szablon Śledź i zarządzaj szansami sprzedaży w różnych regionach za pomocą szablonu ClickUp Sales Pipeline Template. Każda scena w tym szablonie, taka jak „Kwalifikowany”, „Prezentacja”, „Oferta” i „Zamknięte”, grupuje transakcje według postępów, pomagając Ci dostrzec utknięte możliwości lub zidentyfikować miejsca, w których większość potencjalnych klientów rezygnuje. Oto, jak zespoły mogą z niego korzystać: Dodaj pola niestandardowe dotyczące wielkości transakcji, prawdopodobieństwa lub regionu, aby uzyskać dokładniejszą prognozę.

Rejestruj każdą wiadomość e-mail lub rozmowę telefoniczną w zadaniu transakcji, aby przechowywać historię komunikacji w jednym miejscu.

Filtruj według przedstawicieli handlowych lub scen, aby zobaczyć, kto finalizuje transakcje i gdzie gromadzą się one w największej liczbie.

Automatycznie śledź całkowitą wartość potencjalnych transakcji na dole widoku.

Zamień wiedzę w natychmiastowe odpowiedzi dzięki ClickUp Brain.

Zastanów się, jak często Twój zespół traci minuty, a nawet godziny, przeglądając wątki e-maili, logi czatów i slajdy, aby odpowiedzieć na proste pytanie.

ClickUp Brain, najlepsze narzędzie AI dla zespołów sprzedaży, zmienia tę sytuację. Analizuje sposób organizacji pracy (poprzez zadania, dokumenty, komentarze) i pozwala korzystać z niego tak, jakbyś zapytał współpracownika: „Jaki jest status treści onboardingowych?” lub „Które transakcje nie osiągnęły punktu kontaktowego w ciągu dwóch tygodni?”.

Uzyskaj natychmiastowe informacje i odpowiedzi na podstawie danych z obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain.

Oto, do czego wykorzystują je przedstawiciele handlowi i kierownicy ds. wsparcia sprzedaży:

W oknie czatu lub pasku bocznym Brain zadaj pytanie: „Jakie zmiany procesowe wprowadzono w wersji 5 podręcznika?”. System sprawdzi dokumenty, zadania i komentarze, a następnie poda szczegółowe informacje.

Skorzystaj z funkcji Workspace Q&A, aby zapytać: „Pokaż mi wszystkie aktywne oferty o wartości powyżej 50 000 USD z ostatnich 30 dni”, a Brain wyświetli zadania, przefiltruje wyniki i natychmiast je wyświetli.

Wpisz @Brain w komentarzu do zadania i zadaj dowolne pytania. Brain wyświetli podsumowanie kluczowych informacji wraz z sugestiami dotyczącymi dalszych działań.

Zadawaj pytania i uzyskaj praktyczne informacje bezpośrednio w komentarzach do zadań dzięki ClickUp Brain.

Ale to nie wszystko. ClickUp Brain MAX rozszerza wyszukiwanie poza ClickUp — na Google Drive, GitHub, SharePoint, a nawet Internet — i pozwala zadawać pytania zamiast wpisywać je w tekście, dzięki funkcji Talk to Text.

Twórz i zarządzaj podręcznikami z ClickUp Dokument

ClickUp Dokumenty to żywa biblioteka referencyjna Twojego zespołu. Twórz dokumenty sprzedażowe, zagnieżdżaj podstrony, dodawaj zdjęcia okładkowe i format zawartość jak w wiki.

Twórz, organizuj i przeszukuj bazę wiedzy swojego zespołu bez wysiłku dzięki ClickUp Dokumenty.

Dokument umożliwia osadzanie zadań, plików, linków, tabeli i innych elementów. Dzięki temu Twoje podręczniki sprzedaży zamieniają się w praktyczne cykle pracy, które przedstawiciele handlowi mogą stosować i aktualizować w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limitations ClickUp

Szeroki zakres funkcji i automatyzacji może być przytłaczający dla nowych użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 555 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

2. Gong (najlepsze rozwiązanie w zakresie analizy rozmów opartej na AI)

za pośrednictwem Gong

Gong to platforma analizująca rozmowy dla zespołów sprzedaży. Analizuje rozmowy handlowe, e-maili i interakcje z klientami, zapewniając wgląd w stan transakcji i wyniki przedstawicieli handlowych.

Silnik AI identyfikuje wzorce w całym procesie sprzedaży: co mówią najlepsi przedstawiciele handlowi, jakie zastrzeżenia hamują zawieranie transakcji i gdzie nabywcy wykazują zainteresowanie.

Dzięki analizom w czasie rzeczywistym Gong pomaga liderom wsparcia sprzedaży poprawić wskaźniki skuteczności, skrócić cykle transakcyjne i zapewnić spójność komunikacji podczas każdej interakcji.

Najlepsze funkcje Gong

Analizuj rozmowy sprzedażowe za pomocą AI, aby wykrywać proporcje rozmów, zastrzeżenia, wzmianki o konkurencji i kluczowe sygnały dotyczące transakcji.

Wykrywaj pojawiające się trendy i wzmianki konkurencji na wczesnym etapie, śledząc język używany przez klientów.

Twórz programy coachingowe oparte na danych, korzystając z kart wyników przedstawicieli handlowych, bibliotek fragmentów i benchmarków zachowań.

Limitacje Gong

Zaawansowane funkcje analityczne i oparte na AI są dostępne tylko w wyższych przedziałach cenowych.

Ceny Gong

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Gong

G2: 4,8/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

📚 Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy dla Gong

3. Spekit (najlepsze rozwiązanie do wsparcia sprzedaży i powodzenia klientów)

za pośrednictwem Spekit

Spekit to platforma wsparcia typu just-in-time, która zapewnia szkolenia, wskazówki dotyczące procesów i zawartość podręczników bezpośrednio w narzędziach, z których już korzysta Twój zespół sprzedaży — Salesforce, Outreach, Slack i innych.

Zamiast wysyłać przedstawicieli handlowych do statycznego systemu LMS lub wiki, Spekit wyświetla krótkie wskazówki dokładnie wtedy, gdy są potrzebne.

Dzięki temu idealnie nadaje się dla szybko rozwijających się zespołów, które nieustannie aktualizują procesy, komunikację lub działania sprzedażowe.

Najlepsze funkcje Spekit

Udzielaj treści za pomocą linków SmartSend w Spekit, a następnie otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy potencjalny klient otworzy lub zaangażuje się w zawartość.

Wykorzystaj pulpity nawigacyjne w Spekit, aby śledzić, co przedstawiciele handlowi widzą, na co reagują i czym się dzielą.

Twórz przewodniki, aby szybciej wdrażać przedstawicieli handlowych i wzmacniać nowe procesy bez formalnych sesji szkoleń.

Ograniczenia Spekit

Skalowanie zawartości w wielu zespołach może wymagać znacznego wysiłku administratora w porównaniu z bardziej scentralizowanymi systemami wsparcia.

Ceny Spekit

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Spekit

G2: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

⭐ Bonus: Pozwól agentom ClickUp AI wykonać za Ciebie najtrudniejsze zadania. Skorzystaj z niestandardowych lub gotowych agentów, aby: Monitoruj stan transakcji: śledź w czasie rzeczywistym transakcje, które utknęły w martwym punkcie, brakujące kolejne kroki oraz aktywność przedstawicieli handlowych w całym procesie sprzedaży.

Wykorzystaj okazje sprzedażowe: wykrywaj powtarzające się wzorce w transkrypcjach rozmów, takie jak powtarzające się zastrzeżenia lub zainteresowanie ceną, i natychmiast powiadamiaj o tym przedstawicieli handlowych.

Automatyczna aktualizacja scenariuszy: Przepisywanie scenariuszy rozmów, odświeżanie kart bitewnych lub dostosowywanie komunikatów w przypadku aktualizacji produktów lub zmian u konkurencji.

Inteligentna eskalacja: zgłaszaj menedżerom transakcje zagrożone na podstawie etapu, intencji kupującego lub braku aktywności. Wideo pokazuje, jak skonfigurować swojego pierwszego agenta AI.

Typowe błędy, których należy unikać

Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto poznać pułapki, które powstrzymują ludzi przed wyborem najlepszego narzędzia wspomagającego sprzedaż:

❌ Wybór narzędzia bez zdefiniowania strategii sprzedaży: Zespoły często kupują oprogramowanie przed opracowaniem mapy działania procesu sprzedaży, np. inbound vs. outbound, PLG vs. enterprise lub hybrydowy. Bez jasności nawet potężne narzędzia mogą okazać się nieodpowiednie dla danego cyklu pracy.

❌ Niedocenianie zarządzania zawartością: Wiele zespołów koncentruje się na tworzeniu treści wspierających sprzedaż, ale zaniedbuje kontrolę wersji, tagowanie i archiwizację. Przedstawiciele handlowi tracą czas na poszukiwanie materiałów lub korzystają z nieaktualnych prezentacji podczas ważnych rozmów.

❌ Ignorowanie czystości danych i jakości integracji: Wszyscy mówią, że integracja ma znaczenie, ale niewielu sprawdza, jak czyste i użyteczne są zsynchronizowane dane. Śmieciowe dane na wejściu = śmieciowe wnioski na wyjściu.

Traktowanie wsparcia jako jednorazowych ustawień: zespoły często uruchamiają platformę wsparcia i uważają ją za zrobioną, zamiast utrzymywać ją jako żywy ekosystem. Bez ciągłego dostosowywania znaczenie szybko maleje.

📚 Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI w sprzedaży

Najlepsze praktyki dotyczące sukcesu wdrożenia

Nawet najbardziej zaawansowane oprogramowanie wspomagające sprzedaż może nie spełniać oczekiwań, jeśli wdrożenie ogranicza się do ustawień technicznych i podstawowego szkolenia.

Oto często pomijane najlepsze praktyki 👇

✅ Przed przesłaniem jakichkolwiek treści stwórz model zarządzania zawartością.

Jedną z największych pułapek związanych z wdrażaniem nowego narzędzia wspomagającego sprzedaż jest przenoszenie do niego starych zawartości. Zamiast tego należy stworzyć ramy zarządzania określające, kto jest odpowiedzialny za data powstania, selekcjonowanie, zatwierdzanie i usuwanie zawartości. Na początku należy ustalić zasady kontroli wersji i standardy metadanych, aby dane były aktualne i adekwatne do kontekstu.

✅ Wprowadź pętle informacji zwrotnej między działem sprzedaży a marketingiem za pomocą tego narzędzia.

Większość organizacji zbiera opinie w sposób doraźny. Zamiast tego warto je sformalizować. Skonfiguruj narzędzie wspomagające sprzedaż tak, aby przedstawiciele handlowi mogli w czasie rzeczywistym głosować, komentować lub oznaczać zasoby, a następnie przekazywać te opinie bezpośrednio do działu marketingu. Tworzy to żywy ekosystem opinii, który nieustannie poprawia trafność zawartości i skuteczność komunikatów.

✅ Wykorzystaj wskaźniki mikroadopcji

Nie ograniczaj się do mierzenia „wykorzystania” lub „wpływu na współczynnik skuteczności”. Śledź sygnały behawioralne, które pozwalają przewidzieć trwałe przyjęcie rozwiązania, takie jak czas do pierwszego wyszukiwania, stosunek wyszukiwań do kliknięć w zawartość lub częstotliwość udostępniania zasobów przez współpracowników. Te mikrometryki pokazują, czy przedstawiciele handlowi naprawdę wyrabiają sobie nawyki związane z korzystaniem z oprogramowania wspomagającego sprzedaż.

✅ Zapewnij liderom sprzedaży dostęp do inteligentnych rozwiązań coachingowych opartych na danych

Zbyt często platformy wspomagające sprzedaż koncentrują się na dostarczaniu zawartości dla przedstawicieli handlowych i pomijają potrzeby kierownictwa. Wyposaż kierowników sprzedaży w pulpity nawigacyjne, które pokazują rzeczywiste informacje o wynikach, takie jak wpływ zawartości na tempo zawierania transakcji, luki w zaangażowaniu w poszczególnych segmentach oraz wyniki gotowości przedstawicieli handlowych.

Lista kontrolna: co zrobić, a czego nie robić podczas oceny platformy

Co należy robić Czego nie robić ✅ Przejdź przez rzeczywiste scenariusze sprzedaży. Usiądź z prawdziwymi przedstawicielami handlowymi i zasymuluj cykl sprzedaży na żywo, aby zobaczyć, jak łatwo mogą oni znaleźć, udostępniać i personalizować zawartość. ❌ Oceniaj wyłącznie na podstawie funkcji. Platforma może wyglądać imponująco na papierze, ale zawieść w polu, jeśli spowalnia pracę przedstawicieli handlowych lub ukrywa kluczowe zasoby za wieloma kliknięciami. ✅ Poproś o dane lub studia przypadków pokazujące, jak platforma wpłynęła na realizację planów sprzedażowych lub tempo zawierania transakcji. ❌ Akceptuj niejasne twierdzenia dotyczące zwrotu z inwestycji. Jeśli dostawca nie jest w stanie nawiązać połączenia między danymi dotyczącymi użytkowania a wynikami finansowymi, prawdopodobieństwo, że te informacje również nie będą dla Ciebie przydatne, jest duże. ✅ Sprawdź, jak łatwo Twój zespół ds. wsparcia lub operacyjny może aktualizować uprawnienia, etykiety zawartości i cykle pracy bez zależności od dostawcy. Całkowita zależność od działu IT lub dostawców w przypadku niewielkich zmian. Zbyt sztywne systemy spowalniają tempo pracy i powodują długotrwałe tarcia. ✅ Priorytetem powinna być intuicyjna analityka. Doskonałe platformy pomagają liderom i przedstawicielom handlowym zrozumieć, co działa (bez konieczności korzystania z pomocy analityka danych do interpretacji danych). ❌ Ignorowanie użyteczności w analityce. Dane ukryte za skomplikowanymi pulpitami nawigacyjnymi często pozostają niewykorzystane, co neguje ich wartość.

📚 Czytaj więcej: Funkcje oprogramowania do zarządzania sprzedażą zapewniające powodzenie

Zapewnij stały wzrost przychodów dzięki ClickUp dla wsparcia sprzedaży

Wiele narzędzi wspomagających sprzedaż obiecuje zrobić wszystko, ale tylko nieliczne zapewniają przejrzystość, współpracę i realizację w jednym miejscu.

ClickUp wyróżnia się spośród wszystkich innych opcji.

Dzięki rozwiązaniu dla zespołów ClickUp każdy etap cyklu sprzedaży staje się widoczny i możliwy do realizacji.

Twój zespół może zarządzać procesami sprzedaży, monitorować wyniki i śledzić transakcje bez opuszczania platformy. Twórz praktyczne zasoby, takie jak podręczniki i materiały prezentacyjne w ClickUp Dokumencie, aby wszyscy byli zgrani i pewni siebie podczas każdej interakcji z klientem.

A tym, co wyróżnia ClickUp, jest jego kontekstowa sztuczna inteligencja.

ClickUp Brain i ClickUp Brain MAX pomagają zespołom sprzedaży pracować szybciej poprzez automatyzację działań następczych, podsumowywanie informacji o transakcjach i natychmiastowe generowanie dostosowanych komunikatów.

Chcesz zobaczyć, jak najbardziej wydajne zespoły sprzedaży osiągają powodzenie każdego dnia?

Zacznij od ClickUp i zrealizuj swoje cele sprzedażowe.

Często zadawane pytania (FAQ)

Kluczowa różnica polega na ich podstawowej funkcji i zakresie: oprogramowanie CRM (Customer Relationship Management) to system rejestracji danych, który koncentruje się na zarządzaniu danymi klientów i potencjalnych klientów. Pomaga w śledzeniu procesu sprzedaży, rejestrowaniu działań i raportowaniu wyników sprzedaży. Oprogramowanie wspomagające sprzedaż koncentruje się na realizacji strategii wsparcia sprzedaży poprzez wyposażenie kierowników sprzedaży i przedstawicieli handlowych w odpowiednie zasoby, wiedzę i sprzedażową zawartość, która pozwala skutecznie angażować nabywców. Obejmuje to scentralizowane zarządzanie zawartością, szkolenia i coaching.

Małe zespoły sprzedaży potrzebują narzędzi, które zmniejszają obciążenia administracyjne. Priorytetowo traktuj funkcje, które zapewniają największy wpływ przy najmniejszej złożoności. Poszukaj scentralizowanego zarządzania zawartością, sprzedaży z przewodnikiem, narzędzi do angażowania kupujących oraz integracji z CRM.

Chociaż wiele zależy od strategii wsparcia sprzedaży, oto przybliżone dane. W przypadku mniejszych organizacji z limitowaną liczbą użytkowników i minimalną integracją zajmuje to od 4 do 8 tygodni. W przypadku średnich firm z limitowaną integracją, potrzebą czyszczenia danych i szkoleniami zajmuje to od 3 do 6 miesięcy. W przypadku dużych organizacji ze złożoną integracją, znacznym dostosowaniem i wieloma interesariuszami może to zająć od 6 do 12 miesięcy lub więcej. Należy również wziąć pod uwagę szkolenia sprzedażowe i coaching dla zespołów.

Tak, w znacznym stopniu. AI szybko staje się kluczowym elementem strategii wsparcia sprzedaży osiągającej powodzenie. Dzieje się tak, ponieważ AI usprawnia cykl pracy dzięki inteligentnym rekomendacjom zawartości, tworzeniu zawartości kontekstowej, automatycznemu coachingowi sprzedaży, a nawet pomaga w automatyzacji procesów w celu zwiększenia efektywności działań sprzedażowych.

Pomiar zwrotu z inwestycji w oprogramowanie wspomagające sprzedaż to coś więcej niż proste zestawienie przychodów i kosztów. Pełny widok uwzględnia wpływ oprogramowania na wyniki sprzedaży (np. wskaźniki skuteczności, długość cyklu), skuteczność zawartości, efektywność wdrażania nowych pracowników oraz korzyści pośrednie (marka, doświadczenia kupujących, spójność).