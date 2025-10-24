Generuj szablony wiadomości e-mail dla sprzedaży przychodzącej, które przekładają się na konwersję

Przedstawiciele handlowi spędzają prawie jedną piątą dnia na pisaniu wiadomości e-mail, w tym wiadomości typu cold email. Jednak pomimo tych wszystkich wysiłków wyniki nie zawsze są takie, jakich oczekują.

W sprzedaży przychodzącej nie wystarczy bowiem tylko odpowiadać na pytania potencjalnych klientów. Wymaga ona kwalifikowania potencjalnych klientów, rozwiązywania konkretnych problemów i budowania konstruktywnych relacji. Aby skupić się na tych ważnych zadaniach, przedstawiciele handlowi muszą odzyskać swój czas.

Proces sprzedaży zawsze będzie obejmował marketing e-mailowy, ale nie ma konieczności inicjowania cyklu pracy od początku za każdym razem. W tym miejscu z pomocą przychodzi automatyzacja, która ułatwia życie specjalistom ds. sprzedaży.

Generowanie szablonów wiadomości e-mail dla sprzedaży przychodzącej zapewnia Twojemu zespołowi spersonalizowane, wydajne i gotowe do użycia ramy dla każdego etapu cyklu sprzedaży.

W tym artykule omówimy, jak wykorzystać AI do generowania szablonów sprzedaży przychodzącej, które pozwalają zaoszczędzić czas i poprawić wskaźniki odpowiedzi.

⭐ Funkcjonalny szablon Jeśli zaczynasz tworzyć zawartość dla swojego lejka przychodzącego, szablon kampanii Drip Campaign Template firmy ClickUp jest doskonałym punktem wyjścia do tworzenia zautomatyzowanych, wieloetapowych sekwencji e-maili, które pielęgnują potencjalnych klientów i dostarczają spersonalizowaną zawartość. Pobierz darmowy szablon Dzięki szablonowi kampanii Drip Campaign Template firmy ClickUp Twoja marka będzie widoczna przez cały cykl sprzedaży

Czym wyróżniają się e-maili dotyczące sprzedaży przychodzącej?

Kupujący nie uwierzą w nic, co masz do powiedzenia na temat swojego produktu lub usługi, dopóki nie uwierzą w Ciebie.

Tak powiedziała kiedyś autor Deb Calvert i jest to szczególnie prawdziwe w przypadku sprzedaży przychodzącej.

W przypadku potencjalnych klientów przychodzących najtrudniejszy krok masz już zakończony. Twoi potencjalni klienci kliknęli, zasubskrybowali, pobrali lub zarejestrowali się. Widzieli już wartość, jaką możesz im zaoferować. Teraz Twoim zadaniem jest wzmocnienie tego zainteresowania wiadomością, która w odpowiednim momencie nawiązuje do wspólnych punktów styczności.

Szablony e-maili dotyczących sprzedaży przychodzącej koncentrują się na zaufaniu, czasie i trafności, w przeciwieństwie do szablonów e-maili typu cold email, których celem jest przełamanie lodów z nieznajomymi.

Oznacza to jednak, że Twoja ogólna strategia, od tematu wiadomości po wezwanie do działania, ma większe znaczenie.

Oto, czym wyróżniają się atrakcyjne e-maili dotyczące sprzedaży przychodzącej i skuteczne działania marketingowe:

Porozmawiaj z potencjalnymi klientami, którzy już wykazali zainteresowanie, np. rejestrując się na webinarium, pobierając studium przypadku lub odwiedzając stronę produktu

Skoncentruj się na dostarczaniu spersonalizowanej zawartości w oparciu o już podjęte działania, zamiast przedstawiać swoją markę od podstaw

Używaj pomocnego, konsultacyjnego tonu, aby dostarczyć konkretne korzyści lub kolejne kroki, takie jak bezpłatna konsultacja lub spersonalizowane demo

Oferuj wyraźną wartość w każdej interakcji, niezależnie od tego, czy jest to szablon wiadomości e-mail z powitaniem, czy szablon wiadomości e-mail z kontynuacją po zapytaniu o cenę

Kluczowe elementy skutecznej wiadomości e-mailowej w sprzedaży przychodzącej

E-maili dotyczące sprzedaży przychodzącej mają inny charakter, więc podejście do ich pisania również powinno być inne.

Chodzi o dostarczenie odpowiedniego komunikatu, który buduje zaufanie i przybliża potencjalnych klientów do zostania płacącymi klientami.

Oto najważniejsze elementy, które należy uwzględnić w szablonach wiadomości e-mail dotyczących przychodzących potencjalnych klientów:

1. Poznaj swoich potencjalnych klientów i dostosuj każdą wiadomość do ich potrzeb

Wchodzące wiadomości e-mail działają najlepiej, gdy są osadzone w kontekście. Nie wysyłasz wiadomości e-mail do nieznajomego, lecz kontynuujesz rozmowę.

Poświęć trochę czasu, aby zrozumieć, co było wyzwalaczem kontaktu. Czy była to rejestracja na webinarium? Odwiedzenie strony z cennikiem? Pobranie wpisu na blogu?

📌 Przykład: Załóżmy, że właściciel małej firmy pobiera Twój cennik. Ogólny e-mail sprzedażowy zmarnowałby tę okazję. Zamiast tego spróbuj: „Cześć Alex, dziękujemy za pobranie naszego przeglądu cennika. Jeśli szukasz narzędzi [rodzaj narzędzia] dla swojego 5-osobowego zespołu, chętnie udostępnię informacje o tym, jak inne małe firmy wykorzystują [nazwa firmy] do usprawnienia procesu wdrażania klientów”.

👀 Ciekawostka: Ray Tomlinson, inżynier, który w 1971 roku wysłał pierwszą na świecie wiadomość e-mail, wybrał również symbol „@” do oddzielenia nazw użytkowników i hostów — wybór ten został później uznany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej za część jego stałej kolekcji.

2. Pisz tematy wiadomości, które wzbudzają ciekawość, ale nie są niejasne

Temat wiadomości to pierwsze wrażenie. Temat musi zachęcać do kliknięcia, bo inaczej Twoja wiadomość nie będzie miała znaczenia, nawet jeśli jest idealna.

Dobre tematy wiadomości przychodzących łączą w sobie trafność i ciekawość. Odnoszą się one do ostatnich interakcji potencjalnego klienta, dostarczając jednocześnie wartościowych informacji.

📌 Przykład: „Oto informacje, o które prosiłeś po webinarium” „Czy mogę wysłać krótką listę kontrolną?”

„Jak [firma potencjalnego klienta] może skrócić czas przygotowania oferty o połowę”

Unikaj ogólnych zwrotów na początku wiadomości, takich jak „Szybkie pytanie” lub „Kontynuacja”.

3. Użyj jednego jasnego wezwania do działania i ułatw podjęcie decyzji

Twój e-mail powinien mieć jeden cel. Nie trzy. Nie dwa. Niezależnie od tego, czy chodzi o rezerwację prezentacji, skorzystanie z bezpłatnej wersji próbnej, czy nawiązanie krótkiej rozmowy telefonicznej, spraw, aby był jasny, prosty i skłaniający do działania.

📌 Przykład: Jeśli ktoś właśnie zapoznał się z funkcjami Twojego produktu, skuteczny e-mail przychodzący mógłby brzmieć następująco: „Biorąc pod uwagę Twoje zainteresowanie planem Pro, czy byłbyś zainteresowany 15-minutową spersonalizowaną prezentacją w tym tygodniu?” [Zarezerwuj prezentację] To wszystko. Bez wielu linków i elementów rozpraszających uwagę. Tylko jedno jasne wezwanie do działania.

📮 ClickUp Insight: 37% respondentów twierdzi, że używa sztucznej inteligencji do pisania, edycji i tworzenia zawartości. Jednak dla większości z nich nadal oznacza to przechodzenie między różnymi narzędziami, aby wykonać swoją pracę. Dzięki ClickUp wsparcie sztucznej inteligencji w zakresie pisania jest wbudowane w Twoje środowisko pracy — niezależnie od tego, czy redagujesz e-maili, odpowiadasz na komentarze, rozmawiasz z członkami zespołu, czy piszesz dokumenty. Wszystko pozostaje połączone i uwzględnia kontekst.

4. Pamiętaj, aby wiadomości były krótkie, trafne i oparte na wartości

W przypadku e-maili dotyczących sprzedaży przychodzącej liczy się dynamika. Długie wiadomości mogą ją spowolnić. Szanuj czas czytelnika, przechodząc od razu do sedna, odnosząc się do konkretnego problemu i proponując kolejny krok.

📌 Przykład: „Zauważyłem, że w zeszłym tygodniu pobrałeś nasz przewodnik „10 najlepszych taktyk utrzymania klientów”. Jeśli koncentrujesz się na poprawie lojalności klientów, chętnie udostępnię cenne spostrzeżenia i kilka szybkich sukcesów, które odnieśliśmy we współpracy z innymi agencjami podobnymi do Twojej”.

Najlepsze szablony e-maili sprzedażowych zawierają pomocne sugestie bez zbędnych wyjaśnień. Pomagają potencjalnym klientom w szybkim nawiązaniu połączenia.

5. Oferuj bezpłatną wartość, która buduje zaufanie, a nie presję

Kiedy potencjalny klient zapisuje się do Twojego bloga lub uczestniczy w webinarium, chce się czegoś nauczyć, a nie od razu dokonać zakupu. Wykorzystaj tę okazję, aby zaoferować bezpłatną wartość i pogłębić osobiste połączenie.

📌 Przykład: Wyślij szablon wiadomości e-mail z powitaniem, który zawiera Twoje najlepsze posty na blogu, odpowiednie studia przypadków i zaproszenie na bezpłatną konsultację. Zakończ następującą frazą: „Daj mi znać, jeśli chcesz otrzymać spersonalizowaną wiadomość e-mail z kilkoma starannie wybranymi zasobami dla Twojego zespołu”.

Jak pisać skuteczne treści e-maili dla sprzedaży przychodzącej

Każdy sprzedawca i copywriter wie, że spersonalizowane leady wynikają w wyższych wskaźnikach otwarć.

Im bardziej konkretna i aktualna jest Twoja wiadomość, tym większe prawdopodobieństwo, że wywoła ona odpowiedź.

A oto pozytywna wiadomość: nie musisz pisać od podstaw każdego szablonu wiadomości e-mail z działaniami następczymi ani wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży.

43% marketerów korzystających z generatywnej sztucznej inteligencji twierdzi, że jest ona najbardziej pomocna w tworzeniu wiadomości e-mail, które podkreślają kluczowe korzyści.

Narzędzia takie jak ClickUp Brain sprawiają, że proces ten jest łatwiejszy i bardziej efektywny. W przeciwieństwie do samodzielnych generatorów AI, ClickUp Brain jest kontekstowym asystentem AI, który działa w ramach istniejącego obszaru roboczego ClickUp i czerpie wiedzę z bieżących projektów, transakcji i potencjalnych klientów. Łączy się również z narzędziami Google Workspace, takimi jak Drive, Gmail i Dokumenty Google, umożliwiając generowanie szablonów wiadomości e-mail przychodzących na podstawie rzeczywistych plików, notatek dotyczących kampanii i poprzednich wątków e-mailowych.

Oznacza to, że Twój zespół sprzedaży nie pracuje w oparciu o izolowane dane. Generowany tekst jest powiązany z danymi kontaktowymi, etapami transakcji i działaniami kampanii i sprawia wrażenie, jakby został napisany przez osobę, która naprawdę rozumie bolączki potencjalnego klienta.

*ciekawi Cię, gdzie jeszcze AI może okazać się przydatna w sprzedaży? Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej

👀 Ciekawostka: Termin „Inbox Zero” został ukuty w 2006 roku przez eksperta ds. wydajności Merlina Manna. Nie chodziło w nim o posiadanie pustej skrzynki odbiorczej przez cały czas, ale raczej o zmniejszenie psychicznego obciążenia związanego z nieprzeczytanymi wiadomościami. Jego filozofia zapoczątkowała całą generację narzędzi zwiększających produktywność e-maila, szablonów i debat, które trwają do dziś.

Pisanie e-maili dotyczących sprzedaży przychodzącej za pomocą ClickUp AI

Jednym z największych wyzwań w sprzedaży przychodzącej jest szybkie reagowanie bez brzmienia jak robot. ClickUp Brain rozwiązuje ten problem, zapewniając zespołowi sprzedaży natychmiastowy dostęp do wysokiej jakości, spersonalizowanych szablonów wiadomości e-mail.

Oto trzy rzeczywiste scenariusze z próbnymi podpowiedziami ClickUp Brain, które można wykorzystać do tworzenia w kilka sekund szablonów e-maili do sprzedaży przychodzącej o wysokiej konwersji.

📍 Scenariusz 1: Kontynuacja działań po rejestracji na webinarium

Scena lejka : Odsetki

Cele: Przekierowanie potencjalnego klienta do wersji demonstracyjnej lub szczegółowej prezentacji produktu

Podpowiedź ClickUp Brain: „Utwórz szablon wiadomości e-mail do działań następczych dla potencjalnego klienta, który uczestniczył w naszym webinarium na temat usprawniania procesu wdrażania klientów. Dodaj wyraźne wezwanie do działania dotyczące spersonalizowanej prezentacji i podkreśl jedną konkretną zaletę naszej platformy”.

Twórz spersonalizowane e-maili z wyraźnym wezwaniem do działania, aby umówić się na prezentację z ClickUp Brain

📍 Scenariusz 2: Odpowiadanie na odwiedziny strony z cennikiem

Scena lejka : Rozważanie

Cel: Rozwiązanie problemów związanych z wahaniem i zachęcenie do dalszego zaangażowania

Podpowiedź ClickUp Brain: „Napisz szablon wiadomości e-mailowej dla potencjalnego klienta, który uzyskał widok naszej strony z cennikiem, ale nie zarejestrował się. Wspomnij o typowych zastrzeżeniach, przedstaw opinie klientów i dołącz link do bezpłatnej konsultacji”.

Twórz projekty wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży przychodzącej, które odpowiadają na typowe zastrzeżenia i oferują dowody społeczne, korzystając z ClickUp Brain.

📍 Scenariusz 3: Pielęgnowanie nieaktywnych potencjalnych klientów przychodzących

Scena lejka : Ponowne zaangażowanie

Cel: Ponowne wzbudzenie zainteresowania i skierowanie klientów z powrotem do rozmowy sprzedażowej.

Podpowiedź ClickUp Brain: „Utwórz szablon wiadomości e-mail ponownie angażujący potencjalnego klienta, który 3 tygodnie temu pobrał nasz raport, ale od tego czasu nie odpowiedział. Zaproponuj bezpłatną wartość i szybką rozmowę telefoniczną w celu omówienia możliwości współpracy”.

Generuj e-mail ponownie angażujący, który udostępnia dodatkową wartość i zachęcają potencjalnych klientów do ponownego nawiązania kontaktu dzięki ClickUp Brain

Oto bardzo prosty wideo pokazujący, jak w kilka sekund rozpocząć pisanie za pomocą ClickUp Brain:

Po zrobieniu generowania szablonów sprzedaży przychodzącej dla nazwy swojej firmy potrzebujesz centralnego miejsca do ich organizowania i udoskonalania.

W tym miejscu pojawia się ClickUp Dokument.

Dzięki ClickUp Dokumenty proces sprzedaży przychodzącej będzie przebiegał szybko, w sposób zorganizowany i w pełni połączony.

Możesz przechowywać wszystkie szablony wiadomości e-mail w jednym dokumencie, współpracować z zespołem w czasie rzeczywistym i natychmiast przekształcać komentarze z opinii w zadania. Dzięki temu cały proces sprzedaży przychodzącej jest uporządkowany, dostępny i bezpośrednio powiązany z przepływem pracy.

Gdy szablony będą gotowe i zapisane w ClickUp Dokumencie, następnym krokiem jest włączenie ich do szerszego procesu sprzedaży. W tym miejscu przydatnych jest ponad 1000 wbudowanych szablonów ClickUp do kampanii i automatyzacji e-mail.

Fantastycznym punktem wyjścia jest szablon kampanii Drip Campaign Template firmy ClickUp, zwłaszcza jeśli planujesz długoterminową obsługę potencjalnych klientów przychodzących. Szablon ten pomaga ustrukturyzować sekwencje wiadomości e-mail w całym lejku, monitorować zaangażowanie i optymalizować działania marketingowe bez konieczności tworzenia kampanii od podstaw.

Kolejną przydatną opcją jest automatyzacja wiadomości e-mail za pomocą szablonu ClickUp, który pozwala zespołowi sprzedaży wizualizować cały proces automatyzacji. Ten szablon wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży pomaga przypisywać zadania, zarządzać harmonogramem i zapewniać, że każdy szablon wiadomości e-mail dotyczący działań następczych lub sprzedaży zostanie dostarczony do właściwej osoby we właściwym czasie.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony e-maili powitalnych

Bonus: Co jeszcze można zrobić za pomocą ClickUp, aby uprościć e-maili dotyczące sprzedaży przychodzącej?

Tworzenie świetnych szablonów e-maili dotyczących sprzedaży przychodzącej to dopiero początek. ClickUp oferuje kilka dodatkowych narzędzi, które pomogą Twojemu zespołowi w bezbłędnym i w pełni zsynchronizowanym zarządzaniu projektami e-mailowymi, zwłaszcza gdy zaczną napływać potencjalni klienci!

P: Czy mogę ujednolicić działania następcze dotyczące potencjalnych klientów bez konieczności ponownego pisania tej samej wiadomości za każdym razem?

Tak, możesz tworzyć szablony zadań do działań następczych dotyczących potencjalnych klientów z gotowymi treściami wiadomości e-mail, listami kontrolnymi marketingu e-mailowego i przypomnieniami. Gdy pojawia się nowy potencjalny klient, ClickUp automatycznie tworzy zadanie przy użyciu zapisanego szablonu. Wszystko, co musi zrobić przedstawiciel handlowy, to dostosować wiadomość i nacisnąć przycisk „Wyślij”. Dzięki temu działania marketingowe są spójne i oszczędzają czas przy każdym nowym potencjalnym kliencie.

P: Co się stanie, jeśli dział marketingu zaktualizuje komunikaty w połowie lejka?

W tym miejscu pojawia się współpraca z działem marketingu w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji udostępniania dokumentów Shared Docs i ClickUp Assign Comments oba zespoły mogą natychmiast dostosować się do zmian w komunikacji, ofertach lub języku produktów. Jeśli dział marketingu zaktualizuje pozycję, dział sprzedaży zobaczy to w udostępnianych szablonach lub zadaniach na etapie lejka sprzedażowego.

Upewnij się, że Twój zespół sprzedaży zawsze ma dostęp do najnowszych informacji dzięki funkcji ClickUp Assign Comments.

P: Skąd mam wiedzieć, które szablony wiadomości e-mail przychodzących są skuteczne?

Dzięki ClickUp Pulpit możesz śledzić wskaźniki wydajności, takie jak wskaźniki otwarć, odpowiedzi i osie czasu konwersji w różnych sekwencjach. Menedżerowie sprzedaży mogą szybko zidentyfikować, które szablony lub sekwencje generują zainteresowanie, a gdzie występują spadki, co ułatwia ulepszanie i skalowanie skutecznych rozwiązań.

Łatwo zauważ, co przynosi efekty, a co wymaga poprawek, korzystając z pulpitów ClickUp.

P: Czy mogę automatycznie przypisywać działania następcze w oparciu o zainteresowanie potencjalnego klienta?

Oczywiście. Automatyzacje ClickUp pozwalają kierować zadania follow-up w oparciu o typ formularza lub źródło potencjalnego klienta. Jeśli ktoś poprosi o prezentację, tworzy to zadanie o wysokim priorytetzie z listą kontrolną i terminem dla przedstawiciela handlowego. W przypadku rejestracji do newslettera lub formularzy o niskim poziomie zainteresowania można uruchomić oddzielne zadanie pielęgnowania relacji. Bez ręcznego sortowania, bez utraty potencjalnych klientów.

Automatycznie wyzwalaj zadania o wysokim priorytecie za pomocą gotowej listy kontrolnej, korzystając z ClickUp Automatyzacji

👀 Ciekawostka: Gmail został uruchomiony w prima aprilis. Kiedy Google ogłosiło powstanie Gmaila w 2004 roku, wiele osób uznało to za żart. Oferta 1 GB przestrzeni dyskowej wydawała się niewiarygodna w porównaniu z 2 MB skrzynkami odbiorczymi, do których ludzie byli przyzwyczajeni.

Najlepsze praktyki dotyczące sekwencji e-maili w sprzedaży przychodzącej

Możesz mieć odpowiednie oprogramowanie do zarządzania wiadomościami e-mail i szablony, ale problemem może być przemyślana strategia sekwencji.

Aby przekształcić potencjalnych klientów przychodzących w rzeczywiste rozmowy i konwersje, zwłaszcza w przypadku nowych klientów, sekwencje wiadomości e-mail muszą być aktualne, spersonalizowane i ukierunkowane na cel. Oto kilka wskazówek:

✅ Zacznij od jasnego celu dla każdej sekwencji. Niezależnie od tego, czy chodzi o rezerwację prezentacji, pielęgnowanie kontaktu z potencjalnym klientem, czy ponowne zaangażowanie cichego potencjalnego klienta, Twoje wezwanie do działania powinno odzwierciedlać ten cel

✅ Dostosuj sekwencję do czasu sprzedaży, wysyłając e-maili w tempie, które jest odpowiednie dla Twoich odbiorców. Unikaj przytłaczania potencjalnych klientów codziennymi wiadomościami, chyba że sytuacja wymaga pilnego działania

✅ Używaj zwięzłych i wzbudzających ciekawość tematów wiadomości, ale zawsze opartych na kontekście, aby odbiorca dokładnie wiedział, dlaczego otrzymuje wiadomość od Ciebie

✅ Pisz e-maili, które są pomocne, a nie nachalne. Edukuj za pomocą studiów przypadków, rozwiązuj problemy za pomocą zawartości zawierającej porady, i buduj zaufanie, zanim poprosisz o poświęcenie czasu lub podjęcie działania

✅ Śledź wskaźniki wydajności, takie jak wskaźniki odpowiedzi, kliknięcia CTA i czas do konwersji. Wykorzystaj te informacje, aby udoskonalić szablony wiadomości e-mail i poprawić to, co najważniejsze

Inteligentne wiadomości e-mail zasługują na inteligentny system, taki jak ClickUp

W przypadku potencjalnych klientów przychodzących okno na odpowiedź jest niewielkie. Twój zespół nie powinien tracić czasu na przepisywanie tego samego e-maila po raz setny.

ClickUp pomaga zachować czujność i szybkość działania. Dzięki szablonom generowanym przez sztuczną inteligencję, wbudowanym automatyzacjom i dokumentom, które faktycznie łączą się z Twoimi zadaniami, proces obsługi przychodzących wiadomości e-mail staje się częścią Twojego przepływu pracy w dziale sprzedaży, a nie oddzielnym elementem.

Wszystko znajduje się w jednym miejscu. Nic nie umyka uwadze. A każda akcja następcza wydaje się celowa.

Chcesz zamknąć pętlę lepszych wiadomości e-mail przychodzących? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!

Często zadawane pytania (FAQ)

E-maili przychodzące są wysyłane do potencjalnych klientów, którzy już wykazali zainteresowanie, np. rejestrując się na webinarium lub pobierając przewodnik. E-maili wychodzące trafiają do potencjalnych klientów, którzy wcześniej nie mieli kontaktu z Twoją marką. Oznacza to, że e-maili przychodzące koncentrują się bardziej na trafności i budowaniu powiązań, podczas gdy e-maili wychodzące często zawierają wprowadzenie i propozycje wartości.

Dobrym punktem wyjścia jest 3 do 5 działań następczych w ciągu 10 do 14 dni, rozłożonych w przemyślane przestrzenie. Ponieważ potencjalni klienci znają już Twoją firmę, każdy e-mail powinien budować ich zainteresowanie, nie brzmiąc przy tym powtarzalnie lub zbyt agresywnie. Zwracaj uwagę na sygnały zaangażowania i dostosowuj działania w zależności od tego, jak ciepły wydaje się potencjalny klient.

Tak, zwłaszcza w przypadku tworzenia odpowiedzi, personalizacji treści i skalowania działań marketingowych. Narzędzia takie jak ClickUp Brain mogą generować kontekstowe e-maili na podstawie istniejących danych, poprzednich rozmów i szablonów przechowywanych w ClickUp Dokumentach. Nadal warto je przejrzeć i dodać ludzki akcent, ale AI pozwala zaoszczędzić wiele godzin.

Pisz krótko, jasno i w sposób powiązany z ostatnią czynnością potencjalnego klienta. Na przykład „Oto przewodnik, o który prosiłeś” lub „W nawiązaniu do Twojej prośby o prezentację” sprawdzają się lepiej niż niejasne lub clickbaitowe sformułowania. Temat wiadomości powinien stanowić naturalną kontynuację rozmowy, dzięki czemu staniesz się osobą, do której potencjalni klienci będą się zwracać.