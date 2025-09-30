Dlaczego liderzy sprzedaży potrzebują asystenta wykonawczego AI

Jako lider sprzedaży możesz czuć się bardziej jak magik niż menedżer. 🪄

Tworzenie prognoz na podstawie niekompletnych danych, motywowanie przedstawicieli handlowych i niekończące się przeglądy potencjalnych klientów, a wszystko to przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia ciągle zmieniającego się celu przychodowego.

Oczekiwania są ogromne, ale narzędzia? Nadal tkwią w przeszłości.

Oto dlaczego potrzebujesz asystenta wykonawczego opartego na AI. Nie jako zwykłego planisty, ale jako czynnika zwiększającego wydajność.

I nie jest to tylko marketingowa sztuczka. Według McKinsey firmy wykorzystujące AI w sprzedaży odnotowują wzrost przychodów o 3–15% i poprawę zwrotu z inwestycji w sprzedaż o 10–20%, a także szybsze tempo wzrostu, inteligentniejsze cele i bardziej wydajne operacje.

To nie jest przyszłość kierownictwa sprzedaży — to już teraźniejszość. Przyjrzyjmy się temu bliżej!

Czym jest asystent wykonawczy /AI dla liderów sprzedaży?

Asystent wykonawczy AI dla liderów sprzedaży to narzędzie, które rozumie proces sprzedaży, integruje się z istniejącymi narzędziami, takimi jak CRM, oraz pomaga zarządzać danymi i analizować je w czasie rzeczywistym.

To narzędzie AI pełni funkcję zawsze gotowego do pomocy szefa sztabu, organizując harmonogram, dostarczając aktualnych informacji na temat potencjalnych klientów, przygotowując prognozy przychodów, przygotowując spostrzeżenia na następne spotkanie zespołu, a nawet sugerując wskazówki coachingowe w oparciu o wyniki zespołu.

Kluczowe różnice w stosunku do ogólnych asystentów AI

Większość ogólnych asystentów AI, takich jak Siri czy Alexa, doskonale nadaje się do użytku osobistego.

Mogą podać prognozę pogody, udzielić przypomnienia o spotkaniu lub odtworzyć podcast. Jednak asystent wykonawczy AI zorientowany na sprzedaż jest specjalnie zaprojektowany dla biznesu.

Jest on szkolony na podstawie danych sprzedażowych, zintegrowany z narzędziami takimi jak Salesforce lub Clari i rozumie wskaźniki specyficzne dla sprzedaży, takie jak wskaźniki skuteczności, tempo zawierania transakcji, kondycja potencjalnych klientów i realizacja planów sprzedażowych.

Na przykład, zamiast po prostu powiedzieć „Masz dzisiaj 3 spotkania”, asystent AI skupiony na sprzedaży może powiedzieć: „Masz dzisiaj 3 kluczowe spotkania, w tym jedno dotyczące transakcji, której prognozowana jest sfinalizowana w tym kwartale. Oto podsumowanie działań związanych z tym kontem i kolejne kroki”

Jest kontekstowy, proaktywny i zorientowany na wyniki.

💟 Przykład: Jako oparty na sztucznej inteligencji towarzysz pracy na komputerze, ClickUp Brain MAX może zapewnić liderom sprzedaży przewagę konkurencyjną. Dzięki głębokiej integracji z systemem CRM, e-mailami, kalendarzami i dokumentami sprzedażowymi, Brain MAX zawsze ma pełny obraz sytuacji w zakresie potencjalnych klientów, transakcji i aktywności zespołu. Wystarczy wypowiedzieć aktualizacje lub pytania za pomocą funkcji zamiany mowy na tekst, a Brain MAX natychmiast zapisze notatki, zaplanuje działania następcze i pobierze odpowiednie informacje o kliencie. Proaktywnie wyszukuje możliwości, sygnalizuje ryzyka i sugeruje kolejne kroki, pomagając zaoszczędzić czas i szybciej finalizować transakcje. Dzięki Brain MAX kierownicy sprzedaży zyskują prawdziwie kontekstowego asystenta, który dba o porządek, umożliwia podejmowanie działań i zawsze jest o krok do przodu.

Opracowane w oparciu o cykle pracy sprzedaży

To, co wyróżnia te narzędzia, to dogłębne zrozumienie i wsparcie cyklów pracy sprzedaży.

Obejmuje to:

Prognozowanie : asystenci AI mogą analizować historyczne trendy i aktualne dane dotyczące potencjalnych klientów, aby zapewnić dokładne prognozy przychodów w czasie rzeczywistym

Aktualizacje CRM : zamiast tracić godziny na wprowadzanie danych, przedstawiciele handlowi mogą skorzystać z pomocy asystenta AI, który automatycznie aktualizuje pola CRM na podstawie transkrypcji rozmów lub notatek ze spotkań

Analiza potencjalnych klientów: Asystent może zidentyfikować transakcje zagrożone, utknięte możliwości lub przedstawicieli handlowych wymagających szkolenia, bez konieczności oczekiwania na cotygodniowy przegląd potencjalnych klientów

Innymi słowy, nie jest to tylko inteligentniejsze narzędzie. To nowy standard działania wysokowydajnych zespołów sprzedaży.

W praktyce wygląda to tak, że asystent AI może przeszukiwać Twój obszar roboczy, zintegrowane aplikacje innych firm oraz internet w czasie rzeczywistym, aby pomóc Ci uzyskać potrzebne informacje

Dlaczego liderzy sprzedaży potrzebują asystentów wykonawczych AI

Sprzedaż to dynamiczne środowisko pracy, w którym panuje duża presja.

Wymaga to od liderów skupienia się na strategii i ludziach, a właśnie w tym pomaga asystent wykonawczy oparty na AI.

Kluczowy problem, który rozwiązuje? Rozproszenie pracy!

Liderzy sprzedaży spędzają niezliczone godziny na łączeniu informacji z systemów CRM, nagrań rozmów, arkuszy kalkulacyjnych, narzędzi prognozujących i platform komunikacyjnych, aby zrozumieć, co faktycznie się dzieje.

Asystent AI eliminuje zakłócenia, działając jako ujednolicony interfejs, pobierając dane z różnych narzędzi, łącząc połączenia i przedstawiając wnioski w jasny, praktyczny sposób.

Dzięki temu liderzy mogą skupić się na tym, co najważniejsze: zwiększaniu wydajności, szkoleniu zespołów i utrzymywaniu przewagi nad konkurencją.

1. Pomagają działać szybciej

Czas jest najcenniejszym zasobem każdego kierownika sprzedaży. Asystenci AI mogą przygotowywać spotkania, podsumowywać procesy sprzedaży, a nawet tworzyć zadania do wykonania na podstawie notatek z rozmów. Koniec z pośpiesznymi przygotowaniami. Wchodzisz do sali gotowy, z danymi w ręku.

W świecie sprzedaży B2B profesjonaliści, którzy skutecznie wykorzystują narzędzia AI do sprzedaży, mają 3,7 razy większe szanse na osiągnięcie swoich celów niż ci, którzy tego nie robią, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Gartner, Inc.

Zintegrowani asystenci AI, tacy jak ClickUp Brain, mogą natychmiast wyświetlać notatki i szczegóły, dzięki czemu zawsze jesteś przygotowany

2. Sprawiają, że prognozy są dokładniejsze

Czy to przyznajemy, czy nie, prognoza sprzedaży zawsze opierała się na ludzkiej intuicji, czyli przeczuciu, które transakcje zostaną sfinalizowane i kiedy to nastąpi. Jednak nawet najlepszy instynkt korzysta z dokładniejszych danych.

Dzięki zdolności do analizowania kondycji transakcji, historycznych trendów, zaangażowania kupujących i zachowań przedstawicieli handlowych, asystenci AI dodają warstwę obiektywizmu, która wzbogaca (a nie zastępuje) ludzką ocenę. Sprawia to, że prognoza staje się procesem bardziej inteligentnym i niezawodnym.

A wpływ ten jest realny. Według McKinsey firmy stosujące prognozowanie oparte na AI zmniejszają liczbę błędów o 20–50%, co prowadzi do 65% mniej utraconych sprzedaży i znaczących oszczędności kosztów.

3. Wykrywają problemy na wczesnym etapie

Nie musisz czekać, aż umowa się nie powiedzie, aby wiedzieć, że jest zagrożona.

Asystenci AI mogą monitorować aktywność potencjalnych klientów i natychmiast sygnalizować zagrożenia, takie jak transakcje, które nie posunęły się naprzód od ponad tygodnia, przedstawiciele handlowi zaniedbujący okazje o wysokiej wartości lub konta wykazujące oznaki braku zaangażowania.

Potwierdzają to dane: według raportu Ebsta „2024 B2B Sales Benchmarks” szanse na zamknięcie transakcji, które pozostają nieaktywne przez ponad 7 dni, są o 65% mniejsze. Z drugiej strony transakcje aktualizowane co tydzień mają o 17% większe szanse na realizację.

Twój asystent AI może wykrywać te sygnały w czasie rzeczywistym, dając Ci szansę na krok i uratowanie transakcji, zanim utkną w martwym punkcie.

4. Pomagają lepiej szkolić pracowników

Coaching jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi w zarządzaniu sprzedażą.

Jeśli jednak zarządzasz 20 przedstawicielami handlowymi, śledzenie wszystkich ich rozmów i udzielanie im informacji zwrotnych w kontekście jest praktycznie niemożliwe. Asystenci AI dla sprzedaży zmieniają tę sytuację: analizują dane dotyczące rozmów i spotkań, aby wskazać powtarzające się wzorce, takie jak pominięte zastrzeżenia, niezrównoważony stosunek czasu poświęconego na rozmowę do czasu poświęconego na słuchanie oraz utknięte transakcje o wysokiej wartości.

W wyniku liderzy otrzymują jasny, oparty na danych plan działania, który pozwala im określić, kto potrzebuje szkolenia i jakiego rodzaju.

🌼 Czy wiesz, że: zespoły sprzedaży wykorzystują obecnie syntetyczne persony , czyli generowane przez AI profile klientów tworzone na podstawie rzeczywistych danych, aby lepiej zrozumieć i przewidzieć sposób myślenia i działania różnych typów nabywców? Te inteligentne cyfrowe awatary pozwalają zespołom przetestować swoje prezentacje sprzedażowe, komunikaty i strategie przed dotarciem do rzeczywistych klientów, oszczędzając czas i pieniądze, a jednocześnie zmniejszając ryzyko. Potraktuj je jako wirtualną grupę fokusową, która reaguje, pomagając specjalistom ds. sprzedaży dostosować swoje podejście dzięki połączeniu spostrzeżeń AI i rzeczywistych opinii. To jak posiadanie kryształowej kuli dla Twojego procesu sprzedaży!

5. Zmniejszają wypalenie zawodowe u Ciebie i Twojego zespołu

Badania potwierdzają, że autentyczne wsparcie kierownictwa jest kołem ratunkowym dla przedstawicieli handlowych zmagających się z wypaleniem zawodowym.

Jednak liderzy sprzedaży często muszą zajmować się wieloma zadaniami administracyjnymi, które pochłaniają czas, który mogliby poświęcić na szkolenie i wsparcie swoich zespołów. To przeciążenie nie tylko wyczerpuje liderów, ale także limituje ich zdolność do radzenia sobie z niepokojem i stresem, z którymi codziennie borykają się ich przedstawiciele handlowi.

Asystenci wykonawczy oparci na sztucznej inteligencji przejmują powtarzalne, czasochłonne zadania, które spowalniają pracę liderów, zwalniając im cenne godziny. Krótko mówiąc, sztuczna inteligencja służy tutaj jako katalizator silniejszego przywództwa, przyczyniając się do tworzenia zdrowych zespołów i kultury sprzedaży, w której ludzie czują się dostrzegani i otrzymują wsparcie.

📊 Korzyści płynące z wykorzystania asystentów wykonawczych AI dla liderów sprzedaży

Obszar zainteresowania Korzyści dla liderów sprzedaży ✅ Strategiczne ukierunkowanie Asystenci wykonawczy AI zajmują się czasochłonnymi zadaniami administracyjnymi, dzięki czemu liderzy sprzedaży mają więcej czasu na wsparcie strategiczne, strategie sprzedaży i myślenie w szerszej perspektywie. ✅ Inteligentniejsze podejmowanie decyzji Dzięki informacjom opartym na AI i dostępowi do danych historycznych kierownicy sprzedaży mogą szybciej i dokładniej podejmować decyzje dotyczące taktyk sprzedaży, cen i prognoz. ✅ Zwiększona wydajność osobista Dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak kontynuowanie działań, planowanie spotkań i śledzenie danych sprzedażowych, liderzy usprawniają codzienny cykl pracy i oszczędzają wiele godzin tygodniowo. ✅ Widoczność w czasie rzeczywistym Narzędzia AI zapewniają dostęp do aktualnych pulpitów nawigacyjnych zawierających wskaźniki wydajności, dane potencjalnych klientów oraz wzorce zachowań klientów, umożliwiając liderom podejmowanie działań w czasie rzeczywistym. ✅ Lepsze delegowanie zadań i nadzór Asystenci AI śledzą wiadomości e-mail z przypomnieniami, notatki ze spotkań i poprzednie interakcje, ułatwiając liderom nadzorowanie przedstawicieli handlowych i skuteczne zarządzanie priorytetami. ✅ Wsparcie na poziomie kierowniczym Wirtualny asystent wykonawczy AI dostosowuje swoje wsparcie do kalendarza, celów i wskaźników KPI lidera — znacznie wykraczając poza zakres ogólnych asystentów sprzedaży AI. ✅ Możliwość dostosowania do różnych etapów rozwoju Niezależnie od tego, czy korzystasz z bezpłatnego planu, czy skalujesz się dzięki planowi dla przedsiębiorstw, narzędzia AI oferują spersonalizowaną pomoc, która ewoluuje wraz z rolą lidera i potrzebami biznesowymi. ✅ Przewaga konkurencyjna Wyprzedzanie trendów rynkowych i identyfikowanie możliwości dzięki wnioskom opartym na AI pomaga liderom w opracowywaniu bardziej precyzyjnych strategii sprzedaży i osiąganiu lepszych wyników niż konkurencja.

Rynek jest pełen narzędzi AI dla asystentów wykonawczych, które obiecują automatyzację, wgląd w dane i poprawę wydajności sprzedaży.

Jednak nie wszystkie z nich zostały stworzone z myślą o kierownikach sprzedaży. Potrzebujesz platformy, która wykracza poza podstawową AI i rozumie rzeczywiste wyzwania związane z zarządzaniem procesem sprzedaży, prognozowaniem i coachingiem.

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z najlepszych narzędzi dostępnych obecnie na rynku, zaczynając od jednej z najbardziej kompleksowych platform dla kierownictwa sprzedaży.

clickUp AI (najlepsze rozwiązanie dla zunifikowanego kierownictwa sprzedaży*)

ClickUp łączy wszystkie cykle pracy sprzedaży, kontekst i współpracę w jednym obszarze roboczym AI

ClickUp for Sales to centrum dowodzenia oparte na sztucznej inteligencji, zaprojektowane, aby zapewnić liderom sprzedaży przejrzystość, szybkość i praktyczne informacje na każdym etapie cyklu sprzedaży. Wyobraź sobie, że zaczynasz dzień od ujednoliconego pulpitu sprzedażowego, który łączy całą ścieżkę sprzedaży, działania zespołu i kluczowe zadania, a wszystko to bez konieczności przechodzenia między narzędziami lub arkuszami kalkulacyjnymi.

Właśnie to oferuje ClickUp dzięki natywnym funkcjom CRM, sprzedaży, zarządzania zadaniami, AI, automatyzacji, agentów i wielu innym!

Potrzebujesz kontekstu, aby rozpocząć dzień? ClickUp AI, ClickUp Brain, automatycznie generuje podsumowania potencjalnych klientów i raporty prognoz, dzięki czemu zawsze wiesz, na jakim etapie są transakcje, które możliwości wymagają uwagi i jak Twój zespół śledzi cele. Wystarczy jedno spojrzenie, aby dostrzec ryzyka, wąskie gardła i konta o wysokim priorytetzie, co pozwala skoncentrować energię na tym, co najważniejsze.

Uzyskaj natychmiastowe podsumowania i trendy dzięki ClickUp Brain, wbudowanemu asystentowi AI ClickUp

Kiedy nadchodzi czas spotkań kierownictwa lub przeglądów potencjalnych klientów, karty i pulpity AI ClickUp dostarczają w czasie rzeczywistym bogate w kontekst raporty dostosowane do Twoich potrzeb.

I zapomnij o liczbach. Te pulpity nawigacyjne zawierają generowane przez AI podsumowania, podkreślają kluczowe sukcesy i ujawniają przeszkody, ułatwiając komunikowanie postępów i strategii interesariuszom.

Skorzystaj z kart AI w ClickUp, aby uzyskać szybki przegląd sytuacji

Przygotowujesz się do rozmowy z klientem lub spotkania zespołu? ClickUp AI natychmiast podsumowuje istotne zadania, notatki i rozmowy, dzięki czemu możesz być przygotowany z najnowszymi aktualizacjami, elementami do wykonania i kolejnymi krokami. Po spotkaniach AI Notetaker rejestruje i porządkuje kluczowe punkty, dzięki czemu działania następcze są zawsze jasne.

Realizacja jest również bardzo prosta. Po spotkaniu sprzedażowym możesz użyć ClickUp Brain, aby wyodrębnić działania bezpośrednio z notatek lub transkrypcji; po prostu poproś ClickUp Brain o zidentyfikowanie kolejnych kroków lub zadań. Każde działanie można następnie natychmiast przekształcić w zadanie ClickUp.

Skorzystaj z funkcji AI Assign, AI Prioritize i AI Cards w ClickUp, aby zautomatyzować zarządzanie zadaniami i uzyskać natychmiastowy wgląd w dane w czasie rzeczywistym

Po utworzeniu tych zadań można je przypisać odpowiednim członkom zespołu, nadać im terminy i uporządkować w ramach przepływu pracy działu sprzedaży. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp masz pełną kontrolę nad każdym szczegółem. Skorzystaj z automatyzacji, aby usprawnić działania następcze i zmiany statusu, zapewniając śledzenie każdego zadania od momentu daty powstania do zakończenia.

Teraz, aby rejestrować szczegółowe dane dotyczące sprzedaży, masz do dyspozycji pola AI ClickUp.

Przenoszą zarządzanie szansami na wyższy poziom, automatycznie oceniając kondycję transakcji, śledząc postęp i generując elementy na podstawie danych w czasie rzeczywistym.

Wykorzystaj je do oceny transakcji, monitorowania aktywności przedstawicieli handlowych, a nawet tłumaczenia lub podsumowywania komunikacji dla globalnych zespołów — wszystko to dzięki AI. Oznacza to mniej czasu poświęcanego na ręczne aktualizacje i więcej czasu na szkolenie zespołu, opracowywanie strategii dotyczących transakcji i finalizowanie umów. 👇🏼

Gong (najlepszy w zakresie analizy rozmów)

za pośrednictwem Gong

Gong stał się ulubionym narzędziem liderów sprzedaży nie tylko dlatego, że rejestruje rozmowy sprzedażowe, ale także dlatego, że analizuje przebieg tych rozmów. To narzędzie oparte na AI śledzi kluczowe wskaźniki, w tym proporcje rozmów, sposób radzenia sobie z zastrzeżeniami, wzmianki o konkurencji i kolejne kroki, zapewniając liderom widok ogólny wyników pracy przedstawicieli handlowych.

Silnik AI stojący za Gongiem może wskazać, którzy przedstawiciele mają trudności z realizacją transakcji, jak zmieniają się nastroje kupujących i co robią inaczej najlepsi sprzedawcy.

Dla liderów sprzedaży jest to potężne narzędzie. Nie musisz już polegać na informacjach z drugiej ręki i masz dane, które pozwalają szkolić pracowników w oparciu o fakty. Oszczędza to również czas: zamiast słuchać dziesiątek godzin nagrań rozmów, Gong automatycznie wyświetla najważniejsze fragmenty.

Clari (najlepsze rozwiązanie do prognozy potrzeb)

za pośrednictwem Clari

Jeśli prognoza przychodów sprawia Ci trudności, Clari może być rozwiązaniem.

Clari to przede wszystkim platforma przychodowa oparta na widoczności w czasie rzeczywistym. Wykorzystuje ona AI i narzędzia do automatyzacji sprzedaży, aby na bieżąco analizować proces sprzedaży, pozyskując informacje z działań związanych z transakcjami, aktualizacji CRM, zaangażowania przedstawicieli handlowych, nastrojów w wiadomościach e-mail, wydarzeń w kalendarzu, a nawet zachowań kupujących.

To żywy, dynamiczny model, który ewoluuje wraz z rozwojem Twoich transakcji do zrobienia.

Jednak prawdziwą wartością Clari jest wykrywanie ryzyka i korygowanie kursu. System sygnalizuje transakcje, które utknęły w martwym punkcie, wskazuje luki w stosunku do wyznaczonych celów i pokazuje, które kwartały odbiegają od założonych celów, a wszystko to przed końcem kwartału.

Ta widoczność może szybko stać się czynnikiem zwiększającym wydajność, jeśli zostanie odpowiednio wykorzystana. Ponieważ analizy Clari opierają się na danych w czasie rzeczywistym, możesz przestać śledzić aktualizacje i zacząć podejmować szybsze, bardziej strategiczne decyzje.

salesforce Einstein (najlepszy jako natywna AI w Twoim CRM*)

za pośrednictwem Salesforce Einstein

Dla zespołów sprzedaży, które już korzystają z Salesforce, Einstein jest bardzo przydatny. Jest on głęboko zintegrowany z ekosystemem Salesforce, wprowadzając funkcje AI bezpośrednio do codziennego cyklu pracy, od oceny potencjalnych klientów po analizę szans sprzedaży i monitorowanie kondycji procesu sprzedaży.

Einstein analizuje tysiące punktów danych w systemie CRM i sugeruje najlepsze działania, które należy podjąć. Liderom Einstein oferuje widok wykonawczy trendów dotyczących potencjalnych klientów, ryzyka związanego z transakcjami oraz aktywności przedstawicieli handlowych, a wszystko to bez opuszczania systemu CRM.

Najbardziej pomocny jest silnik prognozowania predykcyjnego, który uczy się na podstawie wyników z przeszłości i aktualnych sygnałów, aby oferować bardziej realistyczne prognozy. Nie musisz eksportować danych do programu Excel ani czekać, aż zespoły operacyjne sporządzą raporty. Einstein dostarcza odpowiednich informacji w ramach Twoich cykli pracy.

Jak wybrać odpowiednią platformę

Jak dokonać wyboru spośród tak wielu atrakcyjnych opcji?

Pierwszym krokiem jest dostosowanie narzędzia do najpilniejszych potrzeb. Oto kilka funkcji, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze:

Funkcja Na co zwrócić uwagę Dlaczego ma to znaczenie Widoczność procesu sprzedaży w czasie rzeczywistym Platforma powinna być dostawcą aktualnych informacji na temat statusu transakcji, zmian i ryzyka, a nie tylko podsumowania na koniec tygodnia. Pomaga liderom podejmować działania, zanim transakcje zostaną utracone, zamiast reagować po fakcie. Integracja z CRM Płynna integracja z obecnym systemem CRM (np. Salesforce, HubSpot) i cyklami pracy. Zmniejsza obciążenie administratora i zapewnia spójność danych bez podwójnego wprowadzania lub utraty kontekstu. *dokładność prognoz Wykorzystuje AI i dane dotyczące aktywności, aby tworzyć dynamiczne, wiarygodne prognozy, które dostosowują się do zmian w procesie sprzedaży. Zmniejsza ryzyko nieosiągnięcia celów poprzez wczesne sygnalizowanie problemów i poprawę wiarygodności prognozy. Wsparcie coachingowe Umożliwia kierownikom sprzedaży oferowanie terminowego, spersonalizowanego wsparcie zamiast polegania na intuicji lub nieaktualnych raportach. Umożliwia menedżerom oferowanie terminowego, spersonalizowanego wsparcia zamiast polegania na intuicji lub opóźnionym raportowaniu. Łatwość użytkowania Intuicyjny interfejs, minimalne ustawienia i łatwość obsługi, przejrzyste pulpity nawigacyjne i automatyzacja. Wspomaga wdrażanie w całym zespole i minimalizuje straty czasu związane ze szkoleniami lub złożonością. Skalowalność Platforma, która może zapewnić wsparcie dla rozwijającego się zespołu, wiele obszarów terytorialnych i ewoluujące strategie GTM. Gwarantuje, że platforma nie przestanie spełniać Twoich potrzeb w miarę rozwoju lub restrukturyzacji organizacji sprzedaży.

Jeśli to możliwe, przeprowadź krótki program pilotażowy z wykorzystaniem co najmniej dwóch narzędzi.

Pozwól swoim kierownikom pierwszej linii i zespołowi operacyjnemu przetestować je. Porównaj wyniki, łatwość obsługi i oszczędność czasu. Niektóre platformy oferują nawet porównania podczas wdrażania, aby pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru.

Jak wdrożyć asystenta wykonawczego /AI w kierownictwie sprzedaży

Włączenie asystenta wykonawczego AI do codziennego cyklu pracy kierowniczej nie jest tym samym, co wdrożenie platformy obejmującej całą firmę.

Chodzi o zwiększenie własnej efektywności, odciążenie od pracy ręcznej, wyprzedzanie problemów i stworzenie większej przestrzeni do strategicznego kierowania zespołem. Oto praktyczne podejście, które stawia liderów na pierwszym miejscu, pozwalające wdrożyć asystenta AI w sposób, który faktycznie się sprawdza.

Krok 1: Zacznij od pułapek czasowych

Zacznij od zidentyfikowania tych części tygodnia, które pochłaniają czas, ale nie tworzą wartości.

Czy spędzasz godziny na śledzeniu aktualizacji przedstawicieli handlowych? Ręcznym wprowadzaniu notatek CRM po każdej rozmowie? Gorączkowym zbieraniu informacji przed przeglądem potencjalnych klientów? W takich sytuacjach nie potrzebujesz dodatkowego wysiłku, ale automatyzację i inteligencję.

Przed wyborem narzędzia określ dokładnie, gdzie potrzebujesz wsparcia. Właśnie w tym miejscu Twój asystent AI powinien podjąć pierwszy krok.

Krok 2: Wybierz narzędzie, które działa tak, jak Ty kierujesz zespołem

Odpowiednie narzędzie powinno być rozszerzeniem Twojego umysłu, a nie dodatkowym obowiązkiem.

Szukasz partnera, który ujawni ryzyko, zanim zostaniesz zaskoczony, podsumuje działania, abyś nie musiał ich szukać, i zapewni jasność bez dodawania dodatkowego hałasu.

Poszukaj platformy, która oferuje:

Widoczność procesu sprzedaży w czasie rzeczywistym : dzięki temu wiesz, które transakcje utknęły w martwym punkcie lub tracą na popularności

Briefingi przed spotkaniami : inteligentne podsumowania aktywności klientów, postępów w negocjacjach i zachowań przedstawicieli handlowych

Automatyzacja CRM : notatki, działania następcze i pola są obsługiwane bez konieczności ręcznego wprowadzania danych

*integracja kalendarza i e-mail: aby wszystko było pod kontrolą

Wsparcie w zakresie prognozowania: nie tylko w oparciu o intuicję, ale także rzeczywiste transakcje i dane przedstawicieli handlowych

Poproś ClickUp AI o przeszukanie Twojej poczty Gmail i natychmiastowe wyświetlenie informacji bez konieczności przełączania się między platformami

Krok 3: Najpierw zintegruj to z osobistym cyklem pracy

To jest Twój system.

Zanim zaangażujesz w to inne osoby, wyrób sobie nawyk korzystania z asystenta w swojej codziennej pracy. Zacznij od wykorzystania go do:

Codziennie rano przeglądaj potencjalne transakcje

Otrzymuj inteligentne podsumowanie przed każdą rozmową indywidualną lub przeglądem transakcji

Oznacz ryzyko w kontach, które nie wykazały ruchu od ponad 14 dni

Aktualizuj CRM bez konieczności ręcznego wpisywania wszystkiego

Przygotuj działania następcze i elementy do wykonania po kluczowych spotkaniach

Pomyśl o tym jak o stworzeniu nowego rytmu pracy. Asystent zajmuje się zadaniami o niskiej wartości, dzięki czemu możesz skupić się na działaniach przywódczych o wysokiej wartości dodanej.

Krok 4: Zmierz wpływ na swoje zdolności przywódcze

Zrozumiesz, że to działa, ponieważ odczujesz zmniejszenie obciążenia umysłowego. Oto jak wygląda powodzenie:

Mniej czasu poświęcanego na administratora

Mniej niespodzianek w procesie sprzedaży lub w prognozie

Szybsze przygotowanie do kluczowych spotkań

Lepsze, bardziej świadome spotkania indywidualne z przedstawicielami handlowymi

Więcej czasu na coaching, opracowywanie strategii i proaktywne kierowanie zespołem

To właśnie obiecuje asystent wykonawczy oparty na AI, który nie tylko wykonuje zadania szybciej, ale także pomaga kierować zespołem w sposób przejrzysty, spokojny i kontrolowany.

⚡️ Archiwum szablonów: bezpłatne szablony lejków sprzedażowych do generowania większej liczby potencjalnych klientów

Przykłady zastosowań asystentów wykonawczych AI w kierownictwie sprzedaży

Asystenci wykonawczy /AI są wszechstronni. Ich możliwości szybko się rozszerzają.

Przyszłościowo myślący liderzy sprzedaży wykorzystują obecnie AI, aby uzyskać przewagę strategiczną w obszarach, które wcześniej wymagały ręcznej pracy, były czasochłonne lub opierały się na intuicji. Poniżej przedstawiono pięć nowych przypadków użycia, w których AI ma realny wpływ na organizacje sprzedaży.

1. Priorytetyzacja terytoriów i klientów

Wykorzystaj swoje narzędzie do analizy danych historycznych dotyczących transakcji, danych firmograficznych, sygnałów zakupowych i wzorców zaangażowania, aby zidentyfikować konta lub potencjalnych klientów na terenie przedstawiciela handlowego, którzy mają największe szanse na konwersję. Asystent może następnie automatycznie ustalić priorytety list kont i zaproponować najlepszy dalszy sposób postępowania.

Jak pomaga to liderom sprzedaży:

Gwarantuje, że przedstawiciele handlowi koncentrują się na klientach o wysokim potencjale

Poprawia zasięg terytorialny i realizację planów sprzedażowych

Ogranicza marnowany wysiłek związany z mało obiecującymi potencjalnymi klientami

Wsparcie planowania terytorialnego opartego w większym stopniu na danych

2. Przyspieszenie wdrażania nowych przedstawicieli handlowych

Asystenci AI generują spersonalizowane plany wdrożeniowe na podstawie danych od najlepszych przedstawicieli handlowych, w tym zawartości do nauki, rozmów do przeanalizowania i kont do obserwacji. Śledzą postępy i dostosowują ścieżki nauki w czasie rzeczywistym.

Jak pomaga to liderom sprzedaży:

Przyspiesza czas wdrażania nowych pracowników

Zapewnia spójne, skalowalne wdrażanie nowych pracowników we wszystkich zespołach

Wykrywa wczesne oznaki powodzenia lub trudności przedstawicieli handlowych

Zmniejsza obciążenie menedżerów pierwszej linii związane z ręcznym szkoleniem

3. Podsumowania wykonawcze w czasie rzeczywistym dla kierownictwa

Twój asystent generuje zwięzłe, codzienne lub cotygodniowe podsumowania dotyczące stanu potencjalnych klientów, postępów w negocjacjach, aktywności przedstawicieli handlowych, sygnałów ryzyka i zmian w prognozach. Wyniki są automatycznie dostarczane za pośrednictwem e-mail, Slacka lub pulpitów nawigacyjnych.

Jak pomaga to liderom sprzedaży:

Dostarcza wiceprezesom i dyrektorom ds. przychodów aktualnych informacji bez konieczności śledzenia zmian

Umożliwia szybsze podejmowanie decyzji opartych na danych

Wcześnie identyfikuje problemy (np. odchylenia od prognozy, utknięte transakcje)

Skraca czas poświęcany na przeglądanie pulpitów nawigacyjnych lub raportów

Oto przykład podany przez Kyle'a Colemana, wiceprezesa ds. marketingu w ClickUp:

4. Optymalizacja zawartości sprzedażowej i komunikatów

AI śledzenie, które materiały sprzedażowe (np. prezentacje, e-maili, karty bitewne) są najczęściej wykorzystywane w wygranych transakcjach, i rekomenduje najskuteczniejsze zasoby w oparciu o branżę, osobowość i etap transakcji.

Jak pomaga to liderom sprzedaży:

Zapewnia spójny przekaz o dużym oddziaływaniu w całym zespole

Optymalizuje wsparcie, podwajając skuteczność sprawdzonych rozwiązań

Wykrywa luki w zawartości według etapu, segmentu lub przypadku użycia

Oszczędza czas przedstawicielom handlowym poświęcany na wyszukiwanie odpowiednich materiałów

5. Podsumowania transakcji oparte na AI

Po zamknięciu transakcji (wygranej lub przegranej) asystenci AI przeglądają wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne, notatki i dane CRM, aby wygenerować automatyzację po zakończeniu transakcji. Podkreślają one, co poszło dobrze, gdzie transakcje się nie powiodły i jakie są typowe wzorce w całym procesie sprzedaży.

Jak pomaga to liderom sprzedaży:

Przyspiesza analizę wygranych/przegranych

Identyfikuje powtarzalne najlepsze praktyki i sygnały ostrzegawcze

Wspiera inteligentniejszą zawartość coachingową i szkoleniową

Tworzy pętlę informacji zwrotnych między działami sprzedaży, marketingu i produktu

Pomiar zwrotu z inwestycji w asystentów wykonawczych AI dla liderów sprzedaży

Pomiar zwrotu z inwestycji (ROI) dotyczy czasu, dokładności i wpływu.

Oto kilka rzeczywistych wskaźników, których używają liderzy sprzedaży do pomiaru zwrotu z inwestycji w asystenta AI:

Wskaźnik Kluczowe pytanie Oszczędność czasu poświęcanego na zadania administratora Czy przedstawiciele handlowi i liderzy poświęcają mniej czasu na aktualizowanie CRM lub raportowanie? *dokładność prognoz Czy Twoje projekty są bliższe rzeczywistym przychodom? Szybkość sprzedaży Czy transakcje przechodzą szybciej przez lejek sprzedażowy? Skuteczność coachingu Czy przedstawiciele handlowi osiągający słabe wyniki poprawiają się szybciej dzięki informacjom zwrotnym opartym na danych? Wskaźnik skuteczności Czy dzięki wczesnemu wykrywaniu ryzyka zawieranych jest więcej transakcji?

Jednym ze skutecznych podejść jest porównanie aktualnej wydajności przed wdrożeniem.

Kontroluj te same wskaźniki ponownie po 90 dniach od wdrożenia. Dzięki temu uzyskasz jasny widok postępów i będziesz mógł uzasadnić dalsze inwestycje.

*najlepsze praktyki dla liderów sprzedaży korzystających z asystentów AI

Wdrożenie asystenta wykonawczego AI zmienia sposób działania kierownictwa sprzedaży. Aby zmaksymalizować wpływ, należy stworzyć kulturę, która ma wartość wgląd ponad instynkt i dane ponad domysły.

Oto kilka najlepszych praktyk, które pomogą Ci osiągnąć ten cel. Nie są one listą kontrolną, ale raczej inteligentniejszym sposobem kierowania zespołem.

🚧 Zacznij od głębi, a nie od szerokości: nie próbuj od razu stosować AI w każdym aspekcie swojej rola. Skoncentruj się najpierw na jednym obszarze o dużym znaczeniu, w którym osobiście poświęcasz dużo czasu, np. przygotowywanie spotkań zarządu, analiza ryzyka w prognozie lub synteza trendów dotyczących potencjalnych klientów. Opanuj ten cykl pracy za pomocą AI, zanim zaczniesz go rozszerzać

🚧 Włącz AI do swojego tygodniowego rytmu pracy: traktuj swojego asystenta AI nie jako narzędzie, ale jako część swojego cyklu pracy. Przed spotkaniami kierownictwa poproś go o podsumowanie kluczowych zmian w procesie sprzedaży lub wskazanie transakcji, które powinny mieć widoczność na poziomie zarządu. Przed spotkaniami 1:1 z dyrektorem ds. sprzedaży lub dyrektorem generalnym poproś go o przygotowanie tematów do omówienia lub wskazanie nieprawidłowości, które warto zgłosić. Gdy AI stanie się częścią Twojego rytmu pracy, jej wartość wzrośnie

🚧 Wykorzystaj AI, aby usprawnić proces podejmowania decyzji: Polegaj na swoim asystencie, który sprawdzi Twoje założenia pod kątem ryzyka. Niezależnie od tego, czy chodzi o analizę trendów wydajności przedstawicieli handlowych, ujawnianie ukrytych zagrożeń związanych z transakcjami, czy identyfikowanie wartości odstających w prognozach, pozwól AI poddać Twoje myślenie testowi warunków skrajnych, abyś mógł podejmować trafniejsze i szybsze decyzje

🚧 Znajdź czas na strategiczną refleksję: wykorzystaj asystenta AI do wyodrębnienia wzorców w czasie. Poproś go o porównanie jakości potencjalnych klientów w poszczególnych kwartałach lub podsumowanie, gdzie najczęściej dochodzi do zastoju w transakcjach. Te informacje mogą pomóc Ci udoskonalić sposób alokacji czasu, zapewnić wsparcie dla zespołu lub przygotować prezentację dla zarządu

🚧 Dbaj o czystość danych wejściowych: Skuteczność asystenta AI zależy od jakości danych, które otrzymuje. Upewnij się, że masz dostęp do czystych danych CRM, aktualnych notatek i połączonych systemów (takich jak Slack, kalendarz lub narzędzia do marketingu e-mailowego ), aby asystent mógł przedstawić Ci pełny obraz sytuacji bez zakłóceń i luk

Przyszłość AI w sprzedaży

Wdrażanie AI w sprzedaży postępuje szybciej, niż wielu zdaje sobie sprawę, a obecne wdrożenia to tylko przedsmak tego, co jest możliwe, gdy działania sprzedażowe, infrastruktura danych i kierownictwo są ze sobą zharmonizowane.

Gartner prognozuje, że wbudowana generatywna sztuczna inteligencja pomoże organizacjom sprzedaży B2B skrócić czas poszukiwania potencjalnych klientów i przygotowywania spotkań o ponad 50% do 2026 r.. Taki wzrost wydajności zwalnia znaczną część zasobów, które można przeznaczyć na działania o większym znaczeniu.

Ponadto asystenci AI ewoluują od wykrywaczy sygnałów do silników sugestii: gdy transakcja utknie w martwym punkcie, mogą oni zaproponować najlepszą wiadomość, doradzić eskalację do kierownika technicznego lub zasugerować zawartość wspierającą sprzedaż na podstawie podobnych transakcji o powodzeniu.

Z czasem niektóre etapy procesu zakupowego mogą być obsługiwane autonomicznie: selekcja, prosta kwalifikacja, kontakt i odpowiedź. Jednak nawet wtedy decyzje o największej wartości, takie jak budowanie powiązań, złożone negocjacje i zarządzanie zaufaniem, prawdopodobnie pozostaną w gestii ludzi.

Używamy terminu „sztuczna inteligencja”, ale w roli sprzedaży i w naszych relacjach nic nie powinno być sztuczne. Wszystko powinno być autentyczne. Zastanawiamy się więc, jak wykorzystać generatywną sztuczną inteligencję, aby pomóc naszym zespołom ds. obsługi klientów zwiększyć efektywność i wydajność, tak aby mogły one podwoić swoje umiejętności interpersonalne i relacyjne.

Używamy terminu „sztuczna inteligencja”, ale w roli sprzedaży i w naszych związkach nic nie powinno być sztuczne. Wszystko powinno być autentyczne. Zastanawiamy się więc, jak wykorzystać generatywną sztuczną inteligencję, aby pomóc naszym zespołom ds. obsługi klientów zwiększyć efektywność i wydajność, tak aby mogły one podwoić swoje umiejętności interpersonalne i relacyjne.

W zakresie coachingu i rozwoju przyszłe systemy AI mogą dostosowywać ścieżki rozwoju do potrzeb każdego przedstawiciela handlowego, identyfikując jego mocne strony, braki i obszary wymagające poprawy oraz celowe interwencje. Dzięki temu coaching przestanie polegać na retrospektywnej informacji zwrotnej, a stanie się przyszłościowym doradztwem.

Przykład: Dział Hughes firmy EchoStar pokazuje potęgę AI w transformacji operacji sprzedażowych dzięki wykorzystaniu platformy Microsoft Azure AI Foundry. Opracowano 12 gotowych do produkcji aplikacji, w tym narzędzia do automatycznej kontroli rozmów sprzedażowych, analizy utrzymania klientów i automatyzacji procesów obsługi terenowej. Oczekuje się, że te innowacje pozwolą zaoszczędzić ponad 35 000 godzin pracy i zwiększyć wydajność o ponad 25%, co podkreśla, jak AI może znacznie poprawić skuteczność sprzedaży i wyniki szkoleń.

Krótko mówiąc, przyszłość kierownictwa sprzedaży jest wzbogacona nie tylko przez ludzi, ale także przez inteligentne systemy, które w odpowiednim momencie dostarczają właściwych informacji, aby osiągnąć pożądane wyniki.

Narzędzia są gotowe. Dane są dostępne. Pytanie brzmi: czy jesteś gotowy, aby z nich skorzystać?

📖 Więcej informacji: Jak wykorzystać AI do generowania leadów i zwiększenia potencjału sprzedaży

*nowe podejście do kierowania sprzedażą dzięki ClickUp AI

Asystenci wykonawczy oparci na AI nie są już tylko „miłym dodatkiem”. Stają się niezbędnymi narzędziami dla liderów, którzy chcą zwiększyć swój wpływ bez ryzyka wypalenia zawodowego.

ClickUp AI wyróżnia się, ponieważ został stworzony z myślą o rzeczywistym sposobie pracy liderów sprzedaży. Nie tylko automatyzuje przypomnienia lub wyświetla ogólne informacje. Łączy wszystko – aktywność potencjalnych klientów, widoczność prognoz, wydajność przedstawicieli handlowych i zarządzanie zadaniami – w jednym, ujednoliconym obszarze roboczym.

Oznacza to koniec przełączania się między narzędziami i pobierania danych z wielu systemów. W jednym miejscu uzyskasz zakończony widok swojego zespołu i źródeł przychodów.

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do przeglądu zarządu, prowadzisz rozmowy dotyczące potencjalnych klientów, czy szkolisz swój zespół, ClickUp zapewnia dostęp do odpowiednich informacji wtedy, gdy są one najbardziej potrzebne.

Jeśli kierujesz organizacją sprzedaży w dzisiejszym środowisku charakteryzującym się wysoką presją i szybkim tempem, AI nie jest opcjonalna. Jest to Twoja przewaga konkurencyjna.

Często zadawane pytania

Asystenci AI automatyzują czasochłonne zadania, takie jak aktualizacje CRM, przygotowywanie spotkań i przeglądy potencjalnych klientów. Dzięki temu liderzy mają więcej czasu, aby skupić się na szkoleniach, strategii i podejmowaniu ważnych decyzji.

Tak. Platformy takie jak Clari i Salesforce Einstein wykorzystują analizę predykcyjną i dane w czasie rzeczywistym do generowania dokładniejszych prognoz.

Asystenci AI podsumowują status potencjalnych klientów, sygnalizują transakcje zagrożone i wskazują zmiany, które zaszły od ostatniego przeglądu. Dzięki temu liderzy mogą działać szybciej i bardziej strategicznie, bez konieczności przeglądania arkuszy kalkulacyjnych lub raportów CRM.

Narzędzia takie jak ClickUp AI oferują jedno z najbardziej zakończonych rozwiązań dla kierownictwa sprzedaży, łącząc zarządzanie zadaniami, widoczność procesu sprzedaży, prognozę i wydajność zespołu w jednym miejscu. Inne atrakcyjne opcje to Gong (do analizy rozmów), Clari (do prognozy) i Salesforce Einstein (do analizy danych z systemu CRM).

Narzędzia AI analizują dane dotyczące połączeń, aktywności transakcyjnej i wydajności przedstawicieli handlowych, aby dostarczyć informacji na temat obszarów wymagających szkolenia. Zamiast niejasnych informacji zwrotnych, liderzy mogą zapewnić ukierunkowane, poparte danymi szkolenia oparte na rzeczywistych zachowaniach.

Tak. Większość wiodących platform, w tym ClickUp AI, integruje się z głównymi systemami CRM, takimi jak Salesforce, HubSpot i Zoho. Zapewnia to płynny przepływ danych między systemami i automatyczne aktualizacje.

Platformy klasy korporacyjnej przestrzegają rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa, w tym zgodności z SOC 2, szyfrowania i solidnych kontroli dostępu. Na przykład ClickUp oferuje konfigurowalne uprawnienia i został stworzony tak, aby spotkać rygorystyczne standardy ochrony danych.

Asystent wykonawczy zajmuje się planowaniem, podróżami i wsparciem administracyjnym. Asystent wykonawczy AI koncentruje się na zadaniach kluczowych dla przychodów, takich jak prognoza, analizy potencjalnych klientów i śledzenie wydajności. Uzupełniają się one wzajemnie, ale pełnią różne funkcje.