10 najlepszych alternatyw dla Sococo do wirtualnej współpracy zespołowej i pracy biurowej

SoSococo oferuje wirtualne biuro dla zespołów pracujących zdalnie i hybrydowo, pomagając im współpracować tak, jakby byli razem osobiście. Jednak wielu użytkowników zgłasza problemy techniczne i wysokie koszty.

Jeśli szukasz bardziej przystępnej cenowo alternatywy, która jest dostawcą:

Nowoczesny, profesjonalny interfejs

Niezawodna wydajność dla dużych zespołów

Lepsza widoczność w zakresie postępów zespołu i obowiązków poszczególnych członków

Funkcje takie jak tablice, udostępnianie ekranu, wspólna edycja dokumentów i przestrzenie do pracy w grupach...

Jeśli tak, to trafiłeś we właściwe miejsce. W tym przewodniku przedstawiono najlepsze alternatywy dla Sococo, które pomogą Twojemu zespołowi współpracować bardziej efektywnie.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Sococo?

Jeśli jesteś użytkownikiem Sococo, prawdopodobnie odniesiesz się do kilku z poniższych kwestii:

Myląca nawigacja: Wraz z rozwojem zespołu znalezienie współpracowników lub pokoi może stać się trudne ze względu na zatłoczony, nieuporządkowany interfejs.

Spowolnienie działania: Sococo może zużywać dużo zasobów systemowych, zwłaszcza w przypadku wielu strumieni wideo. Aplikacja mobilna jest ograniczona do podstawowego widoku listy.

Problemy ze skalowalnością: Duże organizacje mogą borykać się ze złożonymi układami i spowolnieniem działania podczas udostępniania ekranu lub rozmów wideo.

Brak zarządzania zadaniami: Sococo nie oferuje wbudowanych narzędzi do zarządzania zadaniami, celami ani cyklem pracy.

🧠 Ciekawostka: Prawie 67% pracowników branży technologicznej raportuje, że pracuje zdalnie. Jest to zdecydowanie branża o najwyższym odsetku pracowników zdalnych.

Najlepsze alternatywy dla Sococo w skrócie

Zanim zaczniemy analizować poszczególne alternatywy dla Sococo, przedstawiamy krótkie podsumowanie funkcji każdego narzędzia, idealnej wielkości zespołu i cen. Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć wirtualne biuro, organizować wydarzenia online, czy po prostu utrzymać spójność swojego zdalnego zespołu, znajdziesz narzędzie dostosowane do swoich potrzeb.

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp ClickUp Brain, agenci AI usprawniają współpracę w czasie rzeczywistym, niestandardowe widoki i pulpity nawigacyjne, automatyzacja cyklu pracy tworzy najbardziej kompletną sztuczną inteligencję do pracy na świecie. Start-upy i duże przedsiębiorstwa potrzebujące zunifikowanej platformy do zarządzania projektami, automatyzacji i współpracy międzyfunkcyjnej. Dostępny bezpłatny Free Plan; możliwość niestandardowego dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw. Tandem Natychmiastowe połączenia głosowe/wideo, udostępnianie ekranu, tryb współpracy, wskaźniki obecności Małe i średnie zespoły pracujące zdalnie, które cenią sobie spontaniczne rozmowy głosowe/wideo i obecność w czasie rzeczywistym, umożliwiającą sprawną współpracę. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 59 USD miesięcznie. Kumospace Wirtualna platforma biurowa z przestrzennym dźwiękiem, interaktywnymi pokojami i narzędziami do współpracy Zespoły rozproszone (5–100+) w środowiskach kreatywnych, technologicznych lub agencyjnych, poszukujące immersyjnych, interaktywnych doświadczeń w wirtualnym biurze. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 16 USD/użytkownik/miesiąc. Teamflow Dźwięk przestrzenny, trwałe tablice i dokumenty, pokoje poufne, udostępnianie wielu ekranów, integracje zwiększające wydajność Hybrydowe i zdalne zespoły (10–200 osób), które chcą odtworzyć atmosferę fizycznego biura z trwałymi przestrzeniami do współpracy. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD/użytkownik/miesiąc. Microsoft Teams Czat, rozmowy wideo, udostępnianie plików, kanały, głęboka integracja z Microsoft 365, webinaria dla maksymalnie 10 000 osób, bezpieczeństwo na poziomie Enterprise. Średnie i duże przedsiębiorstwa z branż podlegających regulacjom, które potrzebują bezpiecznej, skalowalnej komunikacji ściśle zintegrowanej z Microsoft 365. Płatne plany zaczynają się od 4,80 USD/użytkownik/miesiąc. Slack Komunikacja oparta na kanałach, przeszkody, ponad 2000 integracji, kreator cyklu pracy, zaawansowana wyszukiwarka, udostępnianie plików Start-upy technologiczne i małe i średnie przedsiębiorstwa, które priorytetowo traktują szybką komunikację opartą na kanałach i głęboką integrację z narzędziami programistycznymi. Płatne plany zaczynają się od 8,75 USD/użytkownik/miesiąc. Zoom Spotkania wideo w jakości HD, pokoje do rozmów w mniejszych grupach, organizowanie webinarów, udostępnianie ekranu i asystent spotkań oparty na AI. Duże przedsiębiorstwa potrzebujące niezawodnych, wysokiej jakości spotkań wideo, webinarów i wirtualnych wydarzeń Płatne plany zaczynają się od 13,33 USD/użytkownik/miesiąc. Connecteam Śledzenie czasu pracy, planowanie zmian, aktualizacje zadań, wewnętrzny kanał informacyjny, śledzenie lokalizacji, narzędzia HR, moduły szkoleniowe Firmy świadczące usługi terenowe, Teams zajmujące się sprzedażą detaliczną, hotelarstwem i logistyką, zarządzające pracownikami mobilnymi lub nieposiadającymi stałego stanowiska pracy na dużą skalę. Bezpłatna wersja próbna, płatne plany już od 35 USD miesięcznie. Cisco Webex Spotkania wideo (HD), połączenia telefoniczne, webinaria, Tablice, ankiety, udostępnianie plików, trwała komunikacja, współpraca oparta na AI, wysokie bezpieczeństwo Duże przedsiębiorstwa i organizacje rządowe wymagające solidnych zabezpieczeń, zgodności z przepisami i zaawansowanych funkcji wideokonferencji. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 14,50 USD/użytkownik/miesiąc. Google Workspace Gmail, Dysk, Dokumenty, Spotkanie, Kalendarz, ponad 5000 integracji z aplikacjami, zaawansowane funkcje dla administratorów, ochrona danych i zgodność z przepisami Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zespoły edukacyjne poszukujące zintegrowanego pakietu wydajnościowego z łatwymi w obsłudze narzędziami dla administratorów i współpracy. Ceny płatnych planów zaczynają się od 8,40 USD za użytkownika miesięcznie.

Najlepsze alternatywy dla Sococo

Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć wirtualne biuro, organizować wydarzenia online, czy po prostu utrzymać spójność swojego zdalnego zespołu, znajdziesz narzędzie dostosowane do każdej z Twoich potrzeb.

Przyjrzyjmy się bliżej, co oferuje każde z tych narzędzi.

1. ClickUp (najlepszy dla zespołów potrzebujących ujednoliconej platformy do zadań i współpracy)

Niektóre zespoły mogą odejść od koncepcji wirtualnego biura Sococo, ponieważ szukają platformy, która pomoże im pracować bardziej efektywnie i inteligentnie.

Wprowadź ClickUp. Jest to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, łączące w jednym miejscu funkcje współpracy, zarządzania zadaniami i projektami, czatu oraz agentów — wszystko to oparte na sztucznej inteligencji.

Współpracuj online dzięki ClickUp Chat Ułatw zdalną współpracę bez opłat Toggl w ClickUp Chat.

Kiedy zespoły zdalne pracują w dynamicznym środowisku, praca jest często rozdrobniona między wieloma narzędziami, oknami czatu, dokumentami, wiadomościami e-mail i systemami reklamowymi, które po prostu nie komunikują się ze sobą. Wynikiem jest to, że zespoły tracą cenny czas na przełączanie się między aplikacjami, poszukiwanie kontekstu i walkę z silosami informacyjnymi, a organizacje borykają się z rosnącymi stratami w zakresie wydajności i produktywności.

ClickUp eliminuje ten problem, konsolidując narzędzia, z których zespoły zdalne faktycznie korzystają na co dzień.

Zamiast przeskakiwać między Sococo do wirtualnej obecności, Slackiem do czatu, oddzielnym narzędziem do zadań i Dokumentami Google do współpracy, wszystko zbiegają się w jednej platformie. To właśnie siła konwergencji w platformie.

W tym kontekście przyjrzyjmy się każdej z funkcji ClickUp:

Czat i rozmowy wideo zintegrowane z Twoim obszarem roboczym

W dzisiejszych czasach płynna komunikacja jest podstawą wydajnej pracy zespołów. Dzięki ClickUp Chat nie będziesz już musiał tracić czasu na przełączanie się między narzędziami komunikacyjnymi. Czat to prawdziwa przyszłość pracy.

Dzieje się tak, ponieważ rozmowy, zadania i projekty nie tylko łączą się, ale także zbieżają. Możesz komunikować się ze swoim zespołem za pomocą kanałów lub bezpośrednich wiadomości, tworzyć zadania na podstawie wiadomości czatu, używać ClickUp AI do podsumowywania wątków i wiele więcej.

A jeśli chcesz nadrobić zaległości wideo, ClickUp SyncUps zapewnia zdalnym zespołom spójność dzięki szybkim, ustrukturyzowanym spotkaniom kontrolnym, bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym. Możesz przypisywać zadania do wykonania, przeglądać postępy projektu i dokumentować decyzje — wszystko to w ramach sesji SyncUp (którą można rozpocząć jednym kliknięciem bezpośrednio w oknie czatu)!

Weź udział w szybkich, wspólnych dyskusjach za pośrednictwem SyncUps w ClickUp Chat.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wideo asynchroniczne jest często łatwiejsze, gdy Twój zespół pracuje w różnych strefach czasowych. ClickUp Clips umożliwia nagrywanie ekranu i głosu bezpośrednio z poziomu platformy. Możesz nagrywać ekrany z samym komentarzem głosowym, dodawać adnotacje do zawartości i łatwo udostępniać powstałe wideo. Dodawaj komentarze do konkretnych znaczników czasu i rozpocznij zakończoną dyskusję dzięki ClickUp Clips.

Wydajne i zintegrowane zarządzanie projektami

Funkcje zarządzania projektami ClickUp idealnie nadają się do wirtualnej współpracy zespołowej, ponieważ można je dostosować do każdego stylu pracy. Oto kilka z nich, które ułatwiają pracę asynchroniczną:

ClickUp Tablice : Wykorzystaj cyfrowe płótno do burzy mózgów, mapowania cykli pracy i wspólnej wizualizacji pomysłów. Przekształcaj karteczki samoprzylepne i diagramy bezpośrednio w zadania do wykonania i łącz tablice z dokumentami lub zadaniami, aby zapewnić płynne udostępnianie wiedzy. Wykorzystaj cyfrowe płótno do burzy mózgów, mapowania cykli pracy i wspólnej wizualizacji pomysłów. Przekształcaj karteczki samoprzylepne i diagramy bezpośrednio w zadania do wykonania i łącz tablice z dokumentami lub zadaniami, aby zapewnić płynne udostępnianie wiedzy.

Użyj tablic ClickUp, aby mapować cykle pracy i nie tylko.

ClickUp Docs : Twórz i współpracuj nad porządkami spotkań, wiki firmowymi, SOP i briefami projektowymi. Korzystaj z edycji w czasie rzeczywistym, bogatego formatowania i zagnieżdżonych stron, a także szczegółowych kontroli uprawnień, aby zapewnić bezpieczne udostępnianie dokumentów. Twórz i współpracuj nad porządkami spotkań, wiki firmowymi, SOP i briefami projektowymi. Korzystaj z edycji w czasie rzeczywistym, bogatego formatowania i zagnieżdżonych stron, a także szczegółowych kontroli uprawnień, aby zapewnić bezpieczne udostępnianie dokumentów.

ClickUp Automations : Zautomatyzuj rutynowe procesy, takie jak przydzielanie zadań, zmiany statusu i przypomnienia, dzięki ponad 100 gotowym przepisom automatyzacji. Uruchamiaj działania na podstawie aktualizacji zadań, terminów lub pól niestandardowych, aby Twój wirtualny zespół mógł skupić się na zadaniach o dużym znaczeniu. Zautomatyzuj rutynowe procesy, takie jak przydzielanie zadań, zmiany statusu i przypomnienia, dzięki ponad 100 gotowym przepisom automatyzacji. Uruchamiaj działania na podstawie aktualizacji zadań, terminów lub pól niestandardowych, aby Twój wirtualny zespół mógł skupić się na zadaniach o dużym znaczeniu.

Panele ClickUp : Twórz niestandardowe panele, aby wizualizować obciążenie pracą, postępy projektu, śledzenie czasu i kluczowe wskaźniki w czasie rzeczywistym. Korzystaj z widżetów do zadań, celów, sprintów i nie tylko, aby monitorować wydajność i podejmować decyzje oparte na danych. Twórz niestandardowe panele, aby wizualizować obciążenie pracą, postępy projektu, śledzenie czasu i kluczowe wskaźniki w czasie rzeczywistym. Korzystaj z widżetów do zadań, celów, sprintów i nie tylko, aby monitorować wydajność i podejmować decyzje oparte na danych.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji wykrywania współpracy ClickUp, aby zobaczyć wskaźniki pisania w czasie rzeczywistym, alerty edycji na żywo i natychmiastowe aktualizacje, gdy członkowie zespołu pracują nad tym samym zadaniem lub dokumentem. Ta funkcja pomaga zespołom pracującym zdalnie uniknąć nakładających się edycji i zachować synchronizację między urządzeniami. Ułatw współpracę dzięki funkcji natychmiastowego wykrywania współpracy na żywo w ClickUp.

Zmień sposób pracy zdalnej dzięki sztucznej inteligencji

ClickUp Brain to Twój AI, zaprojektowany, aby uczynić współpracę zdalną inteligentniejszą, szybszą i bardziej intuicyjną. Dzięki Brain możesz współpracować nad tym samym dokumentem, uzyskać rekomendacje, natychmiastowe podsumowania, zewnętrzne badania i wszystko, co oferuje pełnoprawny LLM.

Natychmiast podsumowuj notatki ze spotkań, aktualizacje projektów i dokumenty, aby Twój zespół zawsze był na bieżąco.

Automatycznie generuj elementy do wykonania i elementy następcze na podstawie rozmów lub komentarzy, ograniczając pracę ręczną.

Wyszukuj odpowiedzi i pliki w ciągu kilku sekund we wszystkich zintegrowanych aplikacjach (takich jak Google Drive, Slack i Notion).

Uzyskaj sugestie oparte na AI dotyczące usprawnienia cyklu pracy, identyfikacji przeszkód i zwiększenia wydajności zespołu.

Szybsza współpraca dzięki przydatnym szablonom

Szablon planu pracy zdalnej ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc zespołom zarządzać zadaniami, harmonogramami i priorytetami z dowolnego miejsca. Łatwo przypisuj obowiązki, ustalaj terminy i śledź postępy w czasie rzeczywistym. Ten szablon pozwala zespołom zdalnym zachować porządek, odpowiedzialność i łączność — niezależnie od miejsca wykonywania pracy.

Pobierz bezpłatny szablon Monitoruj postępy projektów pracowników w dowolnym miejscu i czasie dzięki szablonowi planu pracy zdalnej ClickUp.

💡 Porada dla profesjonalistów: Masz dość przerywania pracy swojego zespołu tylko po to, aby dowiedzieć się, kto nad czym pracuje? ClickUp BrainGPT pomaga rozproszonym zespołom skutecznie współpracować bez ciągłych przerw, które mogą spowalniać pracę zdalną. Jest to komputerowy asystent AI, który pomaga: Wyszukiwanie w Wszystkim miejscach i wszędzie : BrainGPT przeszukuje ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint i wszystkie urządzenia z połączeniem.

Natychmiast znajdź członków zespołu i ich zadania : zadaj pytanie „Kto pracuje nad przeprojektowaniem strony internetowej?” lub „Czy Sarah jest dostępna, aby szybko zsynchronizować zadania?”, a BrainGPT odpowie na podstawie aktualnych przypisanych zadań, harmonogramów i aktualizacji statusu.

Koordynacja za pomocą głosu: użyj : użyj funkcji Talk to Text , aby przydzielać zadania, sprawdzać status projektu lub informować zespół o aktualnych zmianach, gdy jesteś poza biurem. Pracownicy zdalni mogą pozostawać w połączeniu i koordynować pracę bez użycia rąk między spotkaniami lub podczas dojazdów do pracy. Wypróbuj ClickUp BrainGPT, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i kontekst w całym obszarze roboczym.

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatyczne notatki ze spotkań : Nie musisz uczestniczyć w każdej rozmowie! : Nie musisz uczestniczyć w każdej rozmowie! ClickUp AI Notetaker zapewnia podsumowania po rozmowach, zamienia wszystkie elementy z notatek ze spotkań na zadania i udostępnia członkom zespołu pełne transkrypcje z możliwością wyszukiwania.

Zsynchronizuj swoje ulubione narzędzia: wykonaj połączenie między Zoomem, Outlookem, Google Drive a innymi aplikacjami za pomocą wykonaj połączenie między Zoomem, Outlookem, Google Drive a innymi aplikacjami za pomocą ClickUp Integrations , aby aktualizacje, pliki i spotkania były dostępne w jednym miejscu.

Szybkie połączenia: Rozpocznij rozmowy głosowe lub wideo SyncUps bezpośrednio w ClickUp Chat, aby szybko rozwiązać problemy i zachować kontekst.

Automatyczne planowanie tygodnia: pozwól pozwól ClickUp Kalendarz zaproponować idealne terminy zadań i spotkań w oparciu o dostępność członków zespołu i terminy realizacji.

Uzgodnijcie wszystko przed rozpoczęciem pracy: szybko ustalcie oczekiwania, korzystając z szybko ustalcie oczekiwania, korzystając z szablonów planów komunikacji w ClickUp, które określają, co należy udostępnić, kiedy i komu.

Ograniczenia ClickUp

Krzywa uczenia się może być stroma ze względu na wiele dostępnych funkcji.

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

W recenzji G2 czytamy:

ClickUp jest niezwykle wszechstronny i stał się naszym podstawowym narzędziem do zarządzania wszystkim, od codziennych zadań po długoterminowe projekty. Bardzo podoba mi się jego możliwość dostosowania — udało nam się idealnie dopasować go do cyklu pracy naszego zespołu. Możliwość tworzenia pulpitów nawigacyjnych, automatyzacji powtarzających się zadań i integracji z narzędziami takimi jak Slack i Google Drive pozwoliła nam zaoszczędzić mnóstwo czasu. Interfejs użytkownika jest również przejrzysty i łatwy w nawigacji, gdy już się go opanuje.

ClickUp jest niezwykle wszechstronny i stał się naszym podstawowym narzędziem do zarządzania wszystkim, od codziennych zadań po długoterminowe projekty. Bardzo podoba mi się jego możliwość dostosowania — udało nam się idealnie dopasować go do cyklu pracy naszego zespołu. Możliwość tworzenia pulpitów nawigacyjnych, automatyzacji powtarzających się zadań i integracji z narzędziami takimi jak Slack i Google Drive pozwoliła nam zaoszczędzić mnóstwo czasu. Interfejs użytkownika jest również przejrzysty i łatwy w nawigacji, gdy już się go opanuje.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wypróbuj kalendarz ClickUp AI, w którym zadania, wydarzenia i dostępność zespołu łączą się w jednym inteligentnym pulpicie. Podobnie jak Sococo, tworzy on wspólną przestrzeń, w której czas służy jako punkt odniesienia dla współpracy, bez użycia wizualnych awatarów. Wyeliminuj domysły i sprawdź harmonogramy członków zespołu w kalendarzu ClickUp, aby uniknąć podwójnych rezerwacji.

2. Tandem (najlepszy do spontanicznych spotkań i płynnej współpracy zdalnej)

za pośrednictwem Tandem

Jeśli szukasz platformy do wirtualnych spotkań, która zachęca do spontanicznych sesji burz mózgów i rozmów, Tandem jest dobrym wyborem. Możesz sprawdzić obecność członków zespołu i rozpocząć rozmowę jednym kliknięciem, korzystając z funkcji „Wave & Talk” lub „Notify Me When Free”.

Otrzymujesz uporządkowane przestrzenie do współpracy, takie jak tabele i pokoje, oraz wbudowane narzędzia do współpracy, takie jak natychmiastowe udostępnianie ekranu, wspólne kursory i zdalne sterowanie ekranem. Narzędzie integruje się również z Dokumentami Google, Trello, Asana, Slack, GitHub i innymi, aby rozszerzyć współpracę w aplikacji.

Jednak integracje oznaczają, że nadal musisz przełączać się między narzędziami, aby uzyskać dostęp do rzeczywistych danych projektu. Chociaż rozmowy odbywają się w Tandem, zadania następcze i dokumentacja znajdują się gdzie indziej.

Najlepsze funkcje Tandem

Naśladuj prawdziwe sale konferencyjne dzięki pokojom Tandem (czyli kanałom głosowym), do których każdy może dołączyć, automatycznie nawiązując połączenie z dźwiękiem wszystkich osób w tym pokoju.

Pozwól użytkownikom mobilnym i gościom zewnętrznym dołączyć za pośrednictwem przeglądarki bez konieczności instalowania aplikacji.

Dodaj timery, agendy, ankiety, a nawet muzykę, aby ożywić rozmowy.

Ograniczenia Tandem

Ograniczone funkcje współpracy, takie jak wbudowane zarządzanie zadaniami lub śledzenie projektów.

Ceny Tandem

Free

Małe Teams : 59 USD/miesiąc

Średnie Teams : 119 USD/miesiąc

Duże Teams: 449 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Tandem

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Tandem?

Oto recenzja Capterra dotycząca :

Świetne narzędzie do wydajnej pracy zdalnej, łatwa w użyciu alternatywa, która łączy kilka funkcji w jednym programie.

Świetne narzędzie do wydajnej pracy zdalnej, łatwa w użyciu alternatywa, która łączy kilka funkcji w jednym programie.

📚 Przeczytaj również: Jak zbudować silną kulturę pracy zdalnej, która przetrwa próbę czasu

3. Kumospace (najlepsze rozwiązanie dla immersyjnych wirtualnych biur i zaangażowania zespołu)

za pośrednictwem Kumospace

Kumospace zapewnia cyfrową wersję Twojego prawdziwego biura w wirtualnym środowisku przypominającym grę wideo — biura z stolikami kawowymi, salonami, niestandardowymi dekoracjami i pokojami tematycznymi.

Twoje zespoły mogą komunikować się za pomocą wideorozmów i czatów, współpracować nad dokumentami, tworzyć pomysły na wirtualnych tablicach, a nawet grać w interaktywne gry. Dzięki temu nie tylko organizujesz spotkania, ale także budujesz kulturę biurową, nawet zdalnie.

Podczas organizowania spontanicznych spotkań system Kumospace oferuje wsparcie dla jednoczesnego udostępniania ekranu, prezentacji dla wielu użytkowników oraz intuicyjnego sterowania prezenterem. Dodatkowo wbudowane są funkcje takie jak podnoszenie ręki i nagrywanie spotkań, które zapewniają przejrzystość i odpowiedzialność podczas dyskusji.

Najlepsze funkcje Kumospace

Stwórz wirtualną siedzibę główną do spotkań i współpracy zespołowej oraz organizuj wirtualne wydarzenia i webinaria na skalę transmisji telewizyjnej.

Zwiększ bezpieczeństwo dzięki kontrolom administracyjnym, funkcji pojedynczego logowania (SSO) i konfigurowalnym uprawnieniom.

Uzyskaj widoczność w zakresie aktywności zespołu, zaangażowania i wzorców użytkowania dzięki zaawansowanej analityce.

Ograniczenia Kumospace

Jakość wideo i dźwięku może czasami być nierówna, zwłaszcza podczas spotkań z wieloma uczestnikami.

Ceny Kumospace

Free

Business : 16 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Kumospace

G2 : 4,8/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Kumospace?

Oto recenzja G2:

Interfejs Kumospace jest intuicyjny i łatwy w użyciu, dzięki czemu przejście od spotkań osobistych do wirtualnych przebiega znacznie płynniej. Dodatkowo możliwość niestandardowego dostosowania przestrzeni i dodawania interaktywnych elementów, takich jak muzyka i gry, znacznie poprawia wrażenia, sprawiając, że są one bardziej zabawne i angażujące.

Interfejs Kumospace jest intuicyjny i łatwy w użyciu, dzięki czemu przejście od spotkań osobistych do wirtualnych przebiega znacznie płynniej. Dodatkowo możliwość dostosowania przestrzeni i dodawania interaktywnych elementów, takich jak muzyka i gry, znacznie poprawia wrażenia, sprawiając, że są one bardziej zabawne i angażujące.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Kumospace do wirtualnej współpracy

🎥 Obejrzyj: Masz dość żonglowania czatami, dokumentami i niekończącymi się powiadomieniami w pięciu różnych aplikacjach? W tym wideo przedstawiamy najlepsze narzędzia do współpracy online, które naprawdę integrują Twój zespół, a nie rozpraszają Twoją uwagę. Oto, co omówimy 👇 ✅ Najlepsze platformy do współpracy dla zespołów zdalnych i hybrydowych✅ Udostępnianie dokumentów w czasie rzeczywistym, tablice i śledzenie zadań✅ Jak ClickUp zastępuje pięć narzędzi jednym, zapewniając płynną pracę zespołową

4. Teamflow (najlepsze rozwiązanie do odtworzenia atmosfery fizycznego biura w zespołach zdalnych)

za pośrednictwem Teamflow

Interaktywny układ 2D lub 3D Teamflow pozwala użytkownikom dostosować wirtualne przestrzenie za pomocą pokoi, biurek, mebli, stref, a nawet spersonalizowanych awatarów. Narzędzia do współpracy, takie jak dźwięk oparty na bliskości, przeglądarki udostępniane przez wiele osób i dostępność mobilna, zapewniają wciągające wrażenia.

Pliki i dokumenty z Dokumentów Google, Trello, Notion, Figma i innych platform można osadzać bezpośrednio w obszarze roboczym.

Narzędzie posiada również specjalistyczną funkcję sprzedaży przeznaczoną dla SDR, która umożliwia prowadzenie sesji na żywo, obserwację innych pracowników, przekazywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym oraz wirtualne świętowanie sukcesów. Można ją również zintegrować z platformami sprzedażowymi, takimi jak Aircall, Salesloft, Outreach itp., w celu prowadzenia szkoleń i współpracy na żywo.

Najlepsze funkcje Teamflow

Wspólnie przeglądajcie i kontrolujcie tę samą stronę internetową dzięki funkcji współprzeglądania w czasie rzeczywistym.

Uzyskaj dostęp do prywatnych pokoi z kontrolą prywatności, aby prowadzić bardziej poufne dyskusje lub rozmowy indywidualne.

Zachowaj zawartość i układ przestrzeni i pokoi Teamflow nawet po opuszczeniu ich przez użytkowników, aby zapewnić większą ciągłość i kontekst.

Ograniczenia Teamflow

Aby uzyskać optymalne wrażenia, potrzebny jest dobry internet i nowoczesny sprzęt.

Ceny Teamflow

Free

Seed : 20 USD za pracownika miesięcznie

Business: 30 USD za pracownika miesięcznie

Oceny i recenzje Teamflow

G2 : 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Teamflow?

Oto recenzja G2:

Teamflow tworzy tę wirtualną przestrzeń, aby umożliwić nam, osobom pracującym zdalnie, elastyczność w utrzymywaniu połączenia z innymi i wykonywaniu pracy. Podoba mi się elastyczność w projektowaniu przestrzeni zgodnie z naszymi upodobaniami i dekorowaniu wirtualnego biura, aby mieć ładne widoki i urocze zwierzaki, które wszyscy kochamy.

Teamflow tworzy tę wirtualną przestrzeń, aby umożliwić nam, osobom pracującym zdalnie, elastyczność w utrzymywaniu połączenia z innymi i wykonywaniu pracy. Podoba mi się elastyczność w projektowaniu przestrzeni zgodnie z naszymi upodobaniami i dekorowaniu wirtualnego biura, aby mieć ładne widoki i urocze zwierzaki, które wszyscy kochamy.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Teamflow do wirtualnej współpracy

👀 Czy wiesz, że: W okresie trzech lat organizacje korzystające z ClickUp osiągnęły szacunkowy zwrot z inwestycji (ROI) na poziomie 384%. Organizacje te wygenerowały około 3,9 mln USD dodatkowych przychodów dzięki projektom zrealizowanym lub ulepszonym dzięki ClickUp.

5. Microsoft Teams (najlepsze rozwiązanie do skalowalnej komunikacji i współpracy w Enterprise)

za pośrednictwem Teams

Microsoft Teams to jedna z najczęściej używanych platform do wirtualnej współpracy między zespołami zdalnymi i hybrydowymi. Wprowadzona jako część pakietu Microsoft 365, łączy komunikację, udostępnianie plików, śledzenie projektów i integracje w jednym hubie.

Administratorzy mogą również organizować webinaria i duże spotkania z udziałem nawet 10 000 uczestników. Przyjazny dla użytkownika interfejs Teams płynnie integruje się z innymi aplikacjami Microsoft 365, takimi jak PowerPoint, Word i Excel.

Ponadto rozmowy wideo są intuicyjne dzięki funkcjom takim jak podnoszenie ręki, pokoje do rozmów w mniejszych grupach, rozmycie tła i reakcje na żywo, które są płynnie zintegrowane z interfejsem spotkania, zapewniając przyjazną dla użytkownika obsługę. Platforma wykorzystuje technologię Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) w celu ochrony danych organizacyjnych podczas rozmów audio i wideo.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Ułatwiaj rozmowy indywidualne i grupowe, a także korzystaj z dedykowanych kanałów komunikacyjnych do prowadzenia ukierunkowanych dyskusji dotyczących konkretnych projektów.

Strukturyzuj zespoły i kanały wokół działów, projektów lub tematów, aby rozmowy i pliki były zawsze w kontekście.

Ograniczenia Teams

Ograniczone możliwości włączania zewnętrznych współpracowników do Teams

Ceny Teams

Microsoft Teams Essentials : 4,00 USD za użytkownika miesięcznie

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 USD za użytkownika miesięcznie

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Teams

G2 : 4,4/5 (ponad 16 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 10 700 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft Teams?

Oto recenzja G2:

W Microsoft Teams najbardziej podoba mi się to, że wszystko jest zintegrowane w jednej platformie — czaty, spotkania, udostępnianie plików, a nawet aplikacje innych firm. To naprawdę ułatwia codzienną współpracę, zwłaszcza w przypadku zespołów międzyfunkcyjnych. Możliwość szybkiego nawiązania połączenia lub zaplanowania spotkania bezpośrednio z czatu jest niezwykle wygodna.

W Microsoft Teams najbardziej podoba mi się to, że wszystko jest zintegrowane w jednej platformie — czaty, spotkania, udostępnianie plików, a nawet aplikacje innych firm. To naprawdę ułatwia codzienną współpracę, zwłaszcza w przypadku zespołów międzyfunkcyjnych. Możliwość szybkiego nawiązania połączenia lub zaplanowania spotkania bezpośrednio z czatu jest niezwykle wygodna.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Teams Microsoft do wirtualnej współpracy

🧠 Ciekawostka: Największa na świecie firma działająca wyłącznie zdalnie, GitLab, zatrudnia ponad 2000 członków zespołu w ponad 60 krajach, co dowodzi, że kultury zdalne mogą osiągać większą skalę niż wiele siedzib głównych.

6. Slack (najlepszy do elastycznej komunikacji zespołowej i integracji)

za pośrednictwem Slack

W Slacku można naśladować wirtualne pokoje Sococo, korzystając z dedykowanych kanałów komunikacji zespołowej, takich jak #marketing-hub, #dev-room, #sales-floor dla różnych działów oraz #project-alpha dla dyskusji dotyczących konkretnych projektów.

Ponadto dostępne są czaty, które można uruchomić w dowolnym kanale lub wiadomości prywatnej, aby prowadzić rozmowy audio i wideo z udostępnianiem ekranu. Członkowie zespołu mogą dołączać i opuszczać czaty w dowolnym momencie, tak jakby wchodzili do wirtualnego biura. Można dodawać reakcje emoji, aby rozmowy były przyjemne i interaktywne.

Integracje są proste. Możesz połączyć Kalendarz Google lub Outlook, aby śledzić harmonogramy zespołu w czasie rzeczywistym i dodawać pliki z Dysku Google, Dropbox, Notion i innych serwisów do odpowiednich kanałów.

Najlepsze funkcje Slacka

Dostosuj niestandardowe powiadomienia i korzystaj z zaplanowanych wiadomości, aby komunikować się w najbardziej odpowiednim momencie.

Zintegruj się z systemami plików, takimi jak Google Drive, narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak ClickUp, a nawet narzędziami dla programistów, takimi jak GitHub.

Zautomatyzuj rutynowe zadania i procesy za pomocą narzędzia do tworzenia cyklu pracy Slack, takiego jak wysyłanie wiadomości powitalnych do nowych członków, wypełnianie formularzy, tworzenie procesów zatwierdzania i wiele innych.

Ograniczenia Slacka

Przy wielu kanałach i ciągłych powiadomieniach łatwo jest się rozpraszać lub przegapić ważne wiadomości w natłoku informacji.

Ceny Slack

Free

Pro : 8,75 USD/użytkownik/miesiąc

Business+ : 15 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slack

G2 : 4,5/5 (ponad 35 700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 24 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Slacku?

Oto recenzja G2:

Slack naprawdę zmienił sposób pracy naszego zespołu. Jest bardzo łatwy w użyciu i pomaga nam utrzymać połączenie, niezależnie od tego, czy jesteśmy w biurze, czy pracujemy zdalnie. Zamiast przeszukiwać wiadomości e-mail, możemy szybko rozmawiać, udostępniać pliki i organizować wszystko w jednym miejscu.

Slack naprawdę zmienił sposób pracy naszego zespołu. Jest bardzo łatwy w użyciu i pomaga nam pozostać w kontakcie, niezależnie od tego, czy jesteśmy w biurze, czy pracujemy zdalnie. Zamiast przeszukiwać wiadomości e-mail, możemy szybko rozmawiać, udostępniać pliki i organizować wszystko w jednym miejscu.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Slacka do czatu zespołowego

7. Zoom (najlepszy do spotkań wideo i webinarów)

za pośrednictwem Zoom

Niezależnie od tego, czy organizujesz duże webinarium, szybkie spotkanie, czy wirtualne spotkanie towarzyskie z przyjaciółmi, Zoom jest niezawodnym rozwiązaniem. Łączy on w sobie różne narzędzia komunikacyjne w jednej platformie, takie jak wideo-konferencje do spotkań, komunikatory do współpracy zespołowej, planowanie spotkań i wiele innych.

W przypadku komunikacji asynchronicznej Zoom Clips umożliwia użytkownikom tworzenie i udostępnianie wiadomości wideo lub nagrań ekranu. Zoom Docs umożliwia edycję dokumentów w czasie rzeczywistym z historią wersji i komentarzami. Zoom Tablica oferuje wirtualne płótno do burzy mózgów i planowania z zespołem.

Jednak Zoom nadal nie posiada natywnych funkcji zarządzania projektami. Teams często muszą ręcznie przenosić decyzje i elementy z Zoom do swoich narzędzi do zarządzania projektami, co prowadzi do zmiany kontekstu.

Najlepsze funkcje Zoom

Podsumowuj zawartość spotkań, wątki e-mailowe i rozmowy na czacie dzięki Zoom AI Companion.

Podziel spotkania na mniejsze grupy, aby przeprowadzić ukierunkowane dyskusje lub warsztaty, korzystając z pokoi do spotkań w Zoom.

Zintegruj się płynnie z narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak ClickUp, systemami zarządzania nauczaniem, takimi jak Moodle i Canvas, oraz aplikacjami kalendarzowymi, takimi jak Kalendarz Google i Outlook.

Ograniczenia Zoom

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak odpowiedzi w wątku i zarządzanie plikami, utrudnia śledzenie udostępnionych linków i ważnych wiadomości.

Ceny Zoom

Podstawowe: Free

Pro : 16,99 USD za użytkownika miesięcznie

Business : 21,99 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoom

G2 : 4,5/5 (ponad 54 300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 14 400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoom?

Oto recenzja G2:

Największą zaletą Zoom Workplace jest płynne połączenie wideo, czatu, tablic i udostępniania plików w jednej platformie. Jakość obrazu i dźwięku jest niezmiennie dobra, nawet podczas dużych spotkań. Podoba mi się również funkcja pokoi do rozmów w mniejszych grupach oraz webinarów, które są niezwykle przydatne zarówno podczas sesji wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Największą zaletą Zoom Workplace jest płynne połączenie wideo, czatu, tablic i udostępniania plików w jednej platformie. Jakość obrazu i dźwięku jest niezmiennie dobra, nawet podczas dużych spotkań. Podoba mi się również funkcja pokoi do rozmów w mniejszych grupach oraz webinarów, które są niezwykle przydatne zarówno podczas sesji wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Zoom

8. Connecteam (najlepsze rozwiązanie do zarządzania pracownikami pierwszej linii i pracownikami bez stanowisk biurowych)

za pośrednictwem Connecteam

Chociaż Connecteam nie oferuje funkcji przestrzennego audio ani wideorozmów opartych na pokojach, które są dostępne w Sococo, nadal można tworzyć dedykowane grupy lub czaty dla działów, projektów i przestrzeni społecznościowych. W kanale ogłoszeń kierownictwo może udostępniać wiadomości od dyrektora generalnego lub codzienne wiadomości z biura, a katalog pracowników pokazuje, kto jest w zespole, jaką pełni rolę i jak się z nim skontaktować.

Narzędzie posiada również funkcję śledzenia czasu pracy, umożliwiającą członkom zespołu rejestrowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy lub zaznaczanie zmian, dzięki czemu wszyscy mogą sprawdzić, kto jest aktywny, ma przerwę lub jest poza służbą. Można również ustawić niestandardowe statusy i automatyczne powiadomienia o aktualizacjach zadań, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco informowani o działaniach zespołu.

Connecteam zawiera narzędzia do planowania zmian, moduły szkoleniowe dotyczące wdrażania nowych pracowników i zgodności z przepisami oraz projekt zorientowany na urządzenia mobilne, który sprawdza się w przypadku zespołów, które nie spędzają całego dnia przy biurkach. Platforma łączy zarządzanie personelem z komunikacją zespołową w jednej aplikacji.

Najlepsze funkcje Connecteam

Umieść linki do Zoom, Teams lub Google Meet w czatach lub wydarzeniach, aby jednym kliknięciem rozpocząć wideo-spotkanie.

Twórz huby dokumentów i bazy wiedzy, aby przechowywać zasady firmy, standardowe procedury operacyjne i pliki z projektów, zapewniając łatwy dostęp do nich.

Generuj automatyczne raporty, takie jak karty czasu pracy pracowników, przekroczone limity dzienne, nieobecności i niepojawienia się w pracy.

Ograniczenia Connecteam

Ogólnie mniej opcji niestandardowych (mniej widoków/szablonów/statusów) i mniejsza elastyczność w przypadku większych projektów z udziałem wielu interesariuszy.

Ceny Connecteam

Bezpłatna wersja próbna

Podstawowy : 35 USD/miesiąc

Zaawansowane : 59 USD/miesiąc

Expert : 119 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Connecteam

G2: 4,6/5 (ponad 2880 ocen)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4380 ocen)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Connecteam?

Oto recenzja G2:

W Connecteam najbardziej podoba mi się jego łatwość obsługi i wszechstronność. Platforma ta niezwykle ułatwia zarządzanie harmonogramami, śledzenie czasu pracy i komunikację z zespołem bez konieczności korzystania z wielu aplikacji. Szczególnie podoba mi się to, jak łatwo pracownicy mogą rejestrować swoje wejścia i wyjścia z pracy za pomocą telefonów, składać wnioski o urlop i być na bieżąco dzięki firmowemu kanałowi informacyjnemu.

W Connecteam najbardziej podoba mi się jego łatwość obsługi i wszechstronność. Platforma ta niezwykle ułatwia zarządzanie harmonogramami, śledzenie czasu pracy i komunikację z zespołem bez konieczności korzystania z wielu aplikacji. Szczególnie podoba mi się to, jak łatwo pracownicy mogą rejestrować swoje wejścia i wyjścia z pracy za pomocą telefonów, składać wnioski o urlop i być na bieżąco dzięki firmowemu kanałowi informacyjnemu.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Connecteam

9. Cisco Webex (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznych wideokonferencji na poziomie Enterprise)

za pośrednictwem Webex

Webex firmy Cisco początkowo był narzędziem do organizowania spotkań i webinarów, ale od tego czasu wzbogacił się o szeroki zakres narzędzi do współpracy w przedsiębiorstwie. Najpopularniejsze produkty to Webex Calling i Webex Meetings. Spotkania w Cisco odbywają się w jakości HD wideo i audio dla maksymalnie 1000 uczestników.

Istnieje kilka sposobów uczestnictwa, w tym bezpośrednie połączenie telefoniczne, VOIP lub połączenie od organizatora spotkania. Webex integruje się również z wieloma kalendarzami, takimi jak Google, co ułatwia planowanie spotkań.

Bezpieczeństwo to kolejny obszar, w którym Cisco Webex wyróżnia się na tle konkurencji. Spotkania w chmurze są szyfrowane, a ponadto można dodawać hasła dostępu do spotkań i blokować pokoje. Posiada funkcje oparte na AI, takie jak transkrypcja w czasie rzeczywistym, automatyczne podsumowania spotkań i redukcja szumów, które poprawiają jakość spotkań.

Platforma sprawdza się dobrze w przypadku przedsiębiorstw, które potrzebują zabezpieczeń na poziomie korporacyjnym, certyfikatów zgodności oraz integracji z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną Cisco.

Najlepsze funkcje Cisco Webex

Używaj Webex Przestrzeni (trwałych czatów grupowych) do reprezentowania działów, projektów lub obszarów społecznościowych.

Dodaj kluczowe pliki, tablice lub linki jako zakładki w każdej przestrzeni, aby służyły jako „półka z zasobami” dla danego pomieszczenia.

Utrzymuj dedykowaną salę spotkania Webex jako wirtualną salę wypoczynkową, do której członkowie zespołu mogą dołączyć w dowolnym momencie.

Ograniczenia Cisco Webex

Chociaż Webex oferuje bogaty zestaw funkcji, wielu użytkowników uważa, że jego interfejs jest mniej intuicyjny w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami, takimi jak Zoom lub Microsoft Teams.

Ceny Cisco Webex

Free

Webex Meet : 14,50 USD/użytkownik/miesiąc

Webex Suite : 25 USD/użytkownik/miesiąc

Webex Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Cisco Webex

G2 : 4,3/5 (ponad 20 100 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 7400 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy Cisco Webex?

Oto recenzja G2:

Podoba mi się, że Webex sprawia, że wirtualne spotkania przebiegają płynnie dzięki doskonałej jakości wideo i dźwięku, dzięki czemu wirtualne spotkania przypominają rozmowy twarzą w twarz. Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym, takie jak tablice i natychmiastowe udostępnianie plików, ułatwiają burzę mózgów i zapewniają wszystkim dostęp do tych samych informacji.

Podoba mi się, że Webex sprawia, że wirtualne spotkania przebiegają płynnie dzięki doskonałej jakości wideo i dźwięku, dzięki czemu wirtualne spotkania przypominają rozmowy twarzą w twarz. Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym, takie jak tablice i natychmiastowe udostępnianie plików, ułatwiają burzę mózgów i zapewniają wszystkim dostęp do tych samych informacji.

🧐 Czy wiesz, że... Raport Gallupa „State of the Global Workplace” wykazał, że pracownicy pracujący całkowicie zdalnie wykazują najwyższy poziom zaangażowania (31%) w porównaniu z 23% pracowników hybrydowych i tylko 19% pracowników pracujących na miejscu.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Webex

10. Google Workspace (najlepszy zintegrowany pakiet do zwiększania wydajności i współpracy)

za pośrednictwem Google Workspace

Jeśli pracujesz zdalnie, prawdopodobnie korzystasz już z kilku zintegrowanych aplikacji Google Workspace, takich jak Gmail, Dysk, Kalendarz Google, Meet itp. Jest to zbiór aplikacji opartych na chmurze, zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności w miejscu pracy.

Google Workspace oferuje narzędzia do natychmiastowej komunikacji i spotkań, które naśladują interakcje typu „drop-in” w Sococo, takie jak Google Meet do spontanicznych spotkań wideo bezpośrednio z czatu, kalendarza lub Gmaila. Przydatne funkcje, takie jak godziny pracy w Kalendarzu Google i wskaźniki obecności w Google Chat (Aktywny, Nieobecny i Nie przeszkadzać) pomagają członkom zespołu widzieć swoją obecność i dostępność.

Ponadto Dokumenty Google, Arkusze Google i Slides umożliwiają zespołom współpracę nad dokumentami w czasie rzeczywistym, dzięki czemu są niezawodnym narzędziem do burzy mózgów lub zarządzania projektami. Możesz zintegrować aplikacje takie jak ClickUp bezpośrednio w Gmailu/Czat, aby stworzyć połączenie między zarządzaniem zadaniami a komunikacją zespołową.

Najlepsze funkcje obszarów roboczych Google Workspace

Przechowuj wszystkie pliki firmowe, procedury operacyjne i zasady w uporządkowanych folderach i korzystaj z dysków współdzielonych dla działów, aby wszystkie dokumenty były w jednym miejscu.

Udostępnij innym, kiedy jesteś online lub w trybie skupienia, dzięki czemu członkowie zespołu będą mogli szybko dowiedzieć się, czy mogą rozpocząć rozmowę.

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki śledzeniu zmian, komentarzom i historii wersji.

Ograniczenia Google Workspace

Jako pakiet w pełni oparty na chmurze, Google Workspace w dużym stopniu opiera się na stabilnym dostępie do Internetu. Bez niego dostęp do plików, współpraca w czasie rzeczywistym i większość funkcji są ograniczone lub niedostępne.

Ceny Google Workspace

Pakiet startowy : 8,40 USD za użytkownika miesięcznie

Standard : 16,80 USD za użytkownika miesięcznie

Plus : 26,40 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise Plus: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Google Workspace

G2 : 4,6/5 (43 601 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (17 316 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy Google Workspace?

Oto recenzja G2:

Google Workspace naprawdę wyróżnia się w zakresie współpracy w czasie rzeczywistym – wielu członków zespołu może jednocześnie pracować nad dokumentem lub arkuszem, a zmiany wprowadzane przez wszystkich są widoczne na bieżąco. Dzięki temu, że Gmail, Kalendarz Google, Dysk, Meet i Chat są dostępne w jednym miejscu, nie muszę szukać różnych narzędzi – wszystko jest dostępne za jednym kliknięciem.

Google Workspace naprawdę wyróżnia się w zakresie współpracy w czasie rzeczywistym – wielu członków zespołu może jednocześnie pracować nad dokumentem lub arkuszem, a zmiany wprowadzane przez wszystkich są widoczne na bieżąco. Dzięki temu, że Gmail, Kalendarz Google, Dysk, Meet i Chat są dostępne w jednym miejscu, nie muszę szukać różnych narzędzi – wszystko jest dostępne za jednym kliknięciem.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Google Meet

