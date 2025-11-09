Najlepsze alternatywy dla Setmore do inteligentniejszego planowania spotkań (2025)

Rezerwowanie spotkań nie powinno przypominać negocjacji dotyczących pokoju na świecie. Jeśli Twój obecny system bardziej przypomina przeszkodę niż platformę startową, być może nadszedł czas na zmianę. Przez pewien czas Setmore był niezawodnym narzędziem dla nieograniczonej liczby użytkowników, ale wraz z rozwojem firmy rosną również Twoje potrzeby. Być może szukasz większej kontroli, inteligentniejszych integracji lub płynniejszego doświadczenia dla swoich klientów. Niektóre alternatywy pozwalają na synchronizację wielu kalendarzy między zespołami, podczas gdy inne platformy automatyzują przypomnienia i potwierdzenia. Niektóre z nich mogą nawet przekształcić rezerwacje w zadania do zrobienia lub zintegrować się bezpośrednio z systemami płatności.

Jeśli jesteś gotowy, aby przekonać się, co naprawdę inteligentne oprogramowanie do planowania może dla Ciebie zrobić, przedstawimy Ci najlepsze narzędzia, które usprawniają rezerwacje i pomagają utrzymać porządek w kalendarzu.

Alternatywy dla Setmore w skrócie

Zapoznaj się z najlepszymi alternatywami dla Setmore, aby porównać funkcje, najlepsze scenariusze zastosowania i ceny.

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Kalendarz oparty na AI, kompleksowe zarządzanie projektami i harmonogramami, automatyzacja zadań, dokumenty i zatwierdzanie. Teams, które potrzebują planowania i zarządzania projektami w jednym miejscu Dostępny Free Plan; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Calendly Inteligentne połączone linki do rezerwacji, integracja z Google/Outlook, planowanie grupowe i system rotacyjny. Profesjonaliści i zespoły potrzebujące łatwego planowania opartego na połączonych linkach Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Acuity Scheduling Niestandardowe formularze rejestracyjne, synchronizacja kalendarza, samodzielna rezerwacja przez klienta i przetwarzanie płatności. Dostawcy, trenerzy, konsultanci Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Vagaro Rezerwacje i punkty sprzedaży, zarządzanie członkostwem, narzędzia marketingowe i lista płac Salony, spa, firmy zajmujące się wellness Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 23,99 USD miesięcznie. Square Appointments Rezerwacje online, integracja płatności, POS, automatyzacja przypomnień Małe firmy, które potrzebują planowania i płatności Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie. Doodle Ankiety grupowe dotyczące terminów spotkań, śledzenie dostępności i synchronizacja kalendarza Teams szybko planują spotkania grupowe Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 14,95 USD miesięcznie. vCita Portal klienta, CRM, faktury, pobieranie płatności, planowanie online Małe firmy i freelancerzy potrzebują systemu zarządzania klientami i rezerwacji. Płatne plany zaczynają się od 35 USD miesięcznie. Microsoft Bookings Integracja z Outlookiem i Teams, planowanie pracy personelu i konfigurowalne strony rezerwacji. Business korzystające z ekosystemu Microsoft 365 Dostępny jest Free Plan; płatny plan zaczyna się od 6 USD miesięcznie. Mindbody Rezerwacja zajęć i spotkań, zarządzanie członkostwem, pakiet marketingowy Studia fitness, siłownie, centra jogi Niestandardowe ceny Appointlet Nieograniczona liczba spotkań, integracje (Zoom, Stripe, Google Meet) i niestandardowe brandowanie. Małe zespoły i freelancerzy, którzy potrzebują prostego planowania Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie. YouCanBookMe Niestandardowe strony rezerwacji, wykrywanie strefy czasowej, powiadomienia i planowanie pracy zespołu. Firmy usługowe oferujące różne rodzaje spotkań Płatne plany zaczynają się od 9 USD miesięcznie.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Setmore?

Nawet solidne oprogramowanie do planowania może stać się przeszkodą w miarę rozwoju firmy. To, co zaczęło się jako prosty sposób rezerwacji terminów, może szybko przerodzić się w pominięte przypomnienia, nakładające się rezerwacje lub żmudną pracę ręczną.

Oto dlaczego potrzebujesz zaawansowanego narzędzia, które oferuje więcej niż tylko podstawowe funkcje planowania spotkań:

Niestandardowa personalizacja: strony rezerwacji, powiadomienia i cykle pracy powinny zapewniać elastyczność dostosowania ich do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

Zarządzanie zespołem i lokalizacją: Zarządzanie wieloma lokalizacjami, personelem lub sesjami grupowymi może szybko stać się chaotyczne bez funkcji współpracy w czasie rzeczywistym.

Płatności i fakturowanie: Zintegrowane płatności, cykliczne rozliczenia i fakturowanie nie powinny wymagać dodatkowych kroków ani narzędzi innych firm.

Integracja: Synchronizacja kalendarzy, systemów CRM lub narzędzi wideo powinna być zintegrowana, co zmniejsza nakłady związane z fragmentarycznymi cyklami pracy.

Widoczność i wgląd: Śledzenie trendów rezerwacyjnych, wydajności personelu lub historii klientów powinno być proste, aby pomóc Ci w podejmowaniu decyzji opartych na danych.

Doświadczenie klienta: Bez sprawnego systemu rezerwacji lub aktualizacji zautomatyzowanych klienci mogą napotykać problemy, takie jak niejasności, odwołania lub opóźnienia, które wpływają na ich zadowolenie.

Ręczne aktualizacje: Dostosowywanie harmonogramów, obsługa anulowań lub przenoszenie rezerwacji często oznacza dodatkową pracę administratora, która spowalnia pracę całego zespołu.

Najlepsze alternatywy dla Setmore

Szukasz inteligentniejszego sposobu zarządzania systemem rezerwacji? Zebraliśmy listę najlepszych alternatyw dla Setmore, które sprawiają, że planowanie jest łatwiejsze, szybsze i bardziej elastyczne.

ClickUp (najlepszy do zarządzania harmonogramami wraz z projektami, zadaniami i cyklem pracy klienta)

Zapewnij elastyczny harmonogram, jednocześnie gwarantując, że kluczowe zadania są zrobione dzięki kalendarzowi ClickUp opartemu na sztucznej inteligencji.

Zarządzanie spotkaniami często wydaje się być pracą samą w sobie. Śledzisz, kto potrzebuje Twojego czasu, kiedy jesteś dostępny i jak te zobowiązania wpisują się w szerszy kontekst Twojej pracy. Śledzenie spotkań często oznacza używanie karteczek samoprzylepnych lub dokumentów, aby uzyskać pełny kontekst spotkania, żonglowanie nieuporządkowanymi kalendarzami lub przeskakiwanie między narzędziami, które nie są ze sobą zintegrowane.

To właśnie Work Sprawl w praktyce, który zabija wydajność zespołów i firm.

ClickUp ma inne podejście. Łączy wszystkie Twoje aplikacje do pracy, dane, czat i cykle pracy w pierwszym na świecie zintegrowanym obszarze roboczym AI, zapewniając 100% kontekstu przy każdej interakcji i jedno miejsce do współpracy między ludźmi i agentami. Zamiast zmuszać Cię do korzystania ze sztywnego systemu, narzędzie to pozwala kształtować zadania i kalendarze tak, jak chcesz.

Możesz dodawać ważne szczegóły — informacje o kliencie, notatki przygotowawcze, załączniki lub kolejne kroki. Zobaczmy, jak to zrobić:

Oto dlaczego kalendarz ClickUp jest lepszą alternatywą dla Setmore

Kalendarz ClickUp gromadzi wszystkie szczegóły dotyczące spotkań, w tym notatki, informacje o klientach i tagi statusu, w jednym miejscu. W zależności od planu można oznaczyć wydarzenia kolorami, ustawić powtarzające się spotkania lub przełączać się między widokami.

Wyświetl pełen widok swojego harmonogramu dzięki kalendarzowi ClickUp opartemu na AI.

Kalendarz ClickUp automatycznie planuje zadania w oparciu o priorytety, blokując czas na skupienie się i zmieniając kolejność zadań, aby zapewnić równowagę między terminami a osobistą wydajnością.

Integruje się z Zoom, Google Meet, Microsoft Teams itp., pobierając informacje o spotkaniach i umożliwiając dołączanie do rozmów bezpośrednio z kalendarza.

Łatwo połącz Kalendarz Google z Kalendarzem ClickUp

Oferuje widoki dzienne/tygodniowe/miesięczne, kalendarze, które można udostępniać, synchronizację między kalendarzami (Google, Outlook), przypomnienia, śledzenie czasu i narzędzia do porównywania harmonogramów zespołów — wszystko w tej samej aplikacji.

🎥 Obejrzyj: Oto wideo pokazujące, jak inteligentne planowanie może uprościć zarządzanie terminami spotkań.

Innym sposobem, w jaki ClickUp usprawnia planowanie, są formularze ClickUp. Zamiast zbierać prośby klientów z rozproszonych przypomnień e-mailowych lub nieodebranych połączeń, możesz skonfigurować formularz, aby rejestrować szczegóły rezerwacji.

Uprość zgłaszanie zadań dzięki formularzom ClickUp.

Każde przesłane natychmiast staje się zadaniem w Twoim obszarze roboczym, zakończone informacjami, o które poprosiłeś — takimi jak preferowane terminy, notatki lub specjalne wymagania. Dzięki temu przyjmowanie terminów jest łatwe i niezawodne, a jednocześnie żadne zgłoszenie nie zostanie pominięte.

Zamień powtarzalne zadania w inteligentne działania dzięki ClickUp Automatyzacji.

ClickUp ułatwia zarządzanie działaniami następczymi i aktualizacjami zadań dzięki funkcji ClickUp automatyzacja. Zamiast ręcznie śledzić każde zadanie, możesz ustawić reguły, aby automatycznie przenosić zadania, zmieniać statusy lub wyzwalać powiadomienia, gdy spełnione zostaną określone warunki, takie jak zmiana terminu, anulowanie lub złożenie nowego wniosku o spotkanie przez klienta.

Zwiększ wydajność dzięki planowaniu z ClickUp Przypomnienia.

Dzięki ClickUp Reminders możesz zaplanować przypomnienia dla siebie, swojego zespołu lub konkretnych zadań. W połączeniu z ClickUp Powiadomieniami będziesz dokładnie wiedzieć, kiedy zadanie zostanie zaktualizowane, status ulegnie zmianie lub ktoś będzie potrzebował uwagi.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Grupuj podobne rodzaje spotkań (np. rozmowy z klientami rano, wewnętrzne synchronizacje po południu). Zmiana kontekstu jest tym, co pochłania energię.

ClickUp Brain pozwala uporządkować komunikację i przyspieszyć datę powstania zadań. Możesz po prostu poprosić Brain o zaplanowanie spotkania z klientem, sporządzenie wiadomości do klienta, podsumowanie notatek ze spotkania, a nawet przekształcenie Twoich wskazówek w zadania do wykonania.

Wystarczy poprosić Brain o zaplanowanie spotkania, zebranie pomysłów lub podsumowanie notatek – wszystko to w ramach Twojego obszaru roboczego.

Integracje ClickUp można łatwo połączyć z aplikacjami, z których już korzystasz. Integracje z Kalendarzem Google, Outlookiem i Zoomem zapewniają idealną synchronizację spotkań, połączeń i terminów między platformami. Wszelkie aktualizacje wprowadzone w ClickUp są automatycznie odzwierciedlane w innych kalendarzach. W przypadku spotkań wirtualnych integracja z Zoomem umożliwia planowanie, dołączanie do połączeń lub śledzenie ich bezpośrednio z poziomu zadań ClickUp.

Poznaj przydatne integracje z ClickUp Integrations.

⚡ Archiwum szablonów: Szablon książki terminów ClickUp pomaga zarządzać danymi klientów nie tylko w zakresie dat i godzin. Możesz dodawać notatki, śledzić zmiany terminów lub anulacje za pomocą niestandardowych tagów statusu oraz rejestrować szczegóły, takie jak numery telefonów i miasta, bezpośrednio na stronie rezerwacji. Ponadto możesz przełączać się między różnymi widokami — od kalendarza po mapę procesu lub formularz do zbierania przesłanych.

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledź obciążenie pracą: uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w dostępność zespołu, rezerwacje i harmonogramy projektów za pomocą pulpitów ClickUp

Współpraca w dokumentach: Przechowuj i udostępniaj umowy z klientami, wytyczne lub notatki w Przechowuj i udostępniaj umowy z klientami, wytyczne lub notatki w ClickUp Dokumentach , bezpośrednio połączonym z systemem rezerwacji.

Wizualizacja cyklu pracy: Wizualnie przedstaw mapę cyklu pracy lub mapę ścieżki klienta na Wizualnie przedstaw mapę cyklu pracy lub mapę ścieżki klienta na tablicach ClickUp Whiteboards

Uprość komunikację: przechowuj aktualizacje dotyczące spotkań i rozmowy z klientami w jednym miejscu dzięki przechowuj aktualizacje dotyczące spotkań i rozmowy z klientami w jednym miejscu dzięki czatowi ClickUp

Gromadź informacje o klientach: Rejestruj szczegóły rezerwacji lub preferencje klientów za pomocą Rejestruj szczegóły rezerwacji lub preferencje klientów za pomocą formularzy ClickUp , które natychmiast synchronizują się z zadaniami.

Limitations ClickUp

Pulpity ClickUp zapewniają dobry przegląd obciążenia pracą i wydajności zespołu, ale tworzenie złożonych raportów wymaga dodatkowego czasu i wysiłku.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4490 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Oto recenzja TrustRadius:

Świetnie nadaje się do zarządzania zadaniami dla całej organizacji. Również w przypadku powtarzających się zadań, gdzie można zaplanować ich występowanie. Bardzo łatwy w użyciu, można dodawać pola niestandardowe, co jest bardzo przydatne. Bardzo podoba mi się możliwość wyboru różnych widoków.

Świetnie nadaje się do zarządzania zadaniami dla całej organizacji. Również w przypadku powtarzających się zadań, gdzie można zaplanować ich występowanie. Bardzo łatwy w użyciu i można dodawać pola niestandardowe, co jest bardzo przydatne. Bardzo podoba mi się możliwość wyboru różnych widoków.

💡 Bonus: Jeśli szukasz alternatywy dla Setmore, która wykracza poza zwykłe planowanie, warto zapoz nać się z ClickUp Brain MAX . Natychmiast przeszukuj ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i WSZYSTKIE połączone aplikacje + internet, aby znaleźć pliki, dokumenty i załączniki.

Użyj funkcji Talk to Text , aby zapytać o swój harmonogram i rezerwować spotkania za pomocą głosu — bez użycia rąk, z dowolnego miejsca.

Zastąp dziesiątki niepołączonych narzędzi AI i wykorzystaj modele AI klasy premium, takie jak ChatGPT, Claude i Gemini , dzięki jednemu, kontekstowemu rozwiązaniu gotowemu do użycia w przedsiębiorstwie. Brain MAX to superaplikacja AI na komputery stacjonarne, która naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. Porzuć rozbudowane narzędzia AI, używaj głosu do zrobienia zadań, tworzenia spotkań, przydzielania zadań członkom zespołu i nie tylko. Planuj spotkania, śledź notatki z rozmów i nie tylko dzięki Brain MAX.

2. Calendly (najlepszy do zarządzania prostymi harmonogramami wraz z automatyczną synchronizacją kalendarza i przypomnieniami)

za pośrednictwem Calendly

Calendly to oprogramowanie do planowania, które łączy się bezpośrednio z Twoim kalendarzem i pokazuje innym tylko godziny, w których jesteś dostępny. Platforma sprawdza Twój kalendarz Google, Outlook, Office 365 lub iCloud i blokuje wszystko, co jest już zajęte.

Calendly daje Ci możliwość dodania krótkich przerw między rozmowami, ustawienia limitów liczby spotkań w ciągu dnia, a nawet bloku całych dni na pracę wymagającą skupienia. A jeśli Twoje spotkania są płatne, możesz przyjmować płatności w momencie rezerwacji terminu za pośrednictwem Stripe lub PayPal.

Wysyła również automatyczne przypomnienia e-mailowe lub tekstowe. Możesz również spersonalizować potwierdzenia, dodając notatki lub instrukcje przygotowawcze.

Najlepsze funkcje Calendly

Oferuj różne rodzaje wydarzeń, takie jak szybka 15-minutowa rejestracja, 30-minutowa konsultacja lub pełne 60-minutowe spotkanie.

Korzystaj z harmonogramowania typu round-robin, aby równomiernie rozdzielać rezerwacje między członków zespołu wsparcia bez dodatkowej koordynacji.

Umożliwiaj płynną integrację z usługami innych firm, takimi jak Google Meet, Slack, Salesforce, HubSpot i innymi.

Ograniczenia Calendly

Ma ograniczoną automatyzację przepływu pracy, ponieważ nie ma wbudowanych funkcji zarządzania zadaniami lub projektami.

Ceny Calendly

Free

Standard: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Teams: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny zaczynają się od 15 000 USD rocznie.

Oceny i recenzje Calendly

G2: 4,7/5 (ponad 2400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o Calendly prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Moim klientom bardzo łatwo jest umówić się ze mną na spotkanie w dogodnym dla nich terminie. Udostępniłem im link, dzięki czemu mogą to zrobić w prosty sposób. Korzystam z niego również w wiadomościach e-mail i SMS-ach.

Moim klientom bardzo łatwo jest umówić się ze mną na spotkanie w dogodnym dla nich terminie. Udostępniłem im link, dzięki czemu mogą to zrobić w prosty sposób. Korzystam z niego również w wiadomościach e-mail i SMS-ach.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurenci Calendly

3. Acuity Scheduling (najlepsze rozwiązanie do zarządzania harmonogramami wraz z płatnościami, fakturowaniem i rezerwacjami klientów zgodnymi z HIPAA)

za pośrednictwem Acuity Scheduling

Acuity Scheduling to narzędzie dla firm, które potrzebują czegoś więcej niż tylko wyboru terminu w kalendarzu. Platforma jest przyjazna dla użytkownika i zaprojektowana tak, aby obsługiwać szczegóły spotkań z klientami, takie jak płatności, formularze i przypomnienia.

Dzięki Acuity Scheduling możesz tworzyć różne usługi o unikalnej długości, cenach i formularzach rejestracyjnych dla klientów. Każda rezerwacja obejmuje automatyczne potwierdzenia spotkań, a przed spotkaniem możesz wymagać od klientów wypełnienia formularzy.

Acuity Scheduling oferuje również wsparcie dla pakietów, członkostw i bonów upominkowych, które są przydatne, jeśli oferujesz wiele usług, programy cykliczne lub zarządzasz wieloma dostawcami.

Najlepsze funkcje Acuity Scheduling

Włącz zgodność z HIPAA (w wybranych planach) w celu zapewnienia bezpiecznego planowania w placówkach opieki zdrowotnej i gabinetach terapeutycznych.

Zarządzaj wieloma pracownikami i lokalizacjami z jednego pulpitu nawigacyjnego z indywidualnymi kalendarzami dla każdego członka zespołu.

Automatycznie obsługuj różne strefy czasowe, aby klienci widzieli dostępność dopasowaną do ich lokalizacji.

Ograniczenia Acuity Scheduling

Zgodność z HIPAA, planowanie pracy wielu pracowników i zaawansowane branding wymagają droższych planów profesjonalnych.

Ceny Acuity Scheduling

Free

Pakiet startowy: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Standard: 34 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 61 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 5700 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Acuity Scheduling w praktyce?

Oto recenzja Capterra:

Bardzo łatwo było zintegrować tę aplikację z podstawową stroną internetową z powiadomieniami e-mailowymi.

Bardzo łatwo było zintegrować tę aplikację z podstawową stroną internetową z powiadomieniami e-mailowymi.

4. Vagaro (najlepsze rozwiązanie do zarządzania harmonogramami oraz cyklami pracy salonów, spa i wellness, takimi jak POS i marketing)

za pośrednictwem Vagaro

Vagaro to narzędzie stworzone z myślą o firmach zajmujących się wellness, urodą i fitnessem. Nie jest to tylko oprogramowanie do planowania, ale pełnoprawny system zarządzania biznesem. Platforma umożliwia obsługę płatności, członkostw, zajęć i kampanii marketingowych.

Jeśli prowadzisz salon, spa lub studio fitness, Vagaro zapewnia profesjonalny sposób zarządzania zarówno indywidualnymi terminami spotkań, jak i zajęciami grupowymi. Vagaro zapewnia połączenie harmonogramu z punktem sprzedaży, dzięki czemu możesz zarządzać członkostwem i przetwarzać płatności w systemie, którego używasz do rezerwacji terminów. Jest to przydatne, jeśli Twoja działalność obejmuje usługi cykliczne, takie jak comiesięczne zabiegi na twarz lub cotygodniowe zajęcia jogi.

Najlepsze funkcje Vagaro

Umożliwiaj klientom rezerwacje z poziomu serwisów społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram.

Śledź sprzedaż, zapasy i wyniki dzięki wbudowanym narzędziom do raportowania.

Przypisuj niestandardowe kalendarze i usługi do różnych pracowników lub lokalizacji.

Ograniczenia Vagaro

Vagaro jest dostosowane do potrzeb firm z pól wellness, urody i fitness, więc jeśli nie działasz w tych polach, wiele zaawansowanych funkcji może wydawać się zbędnych.

Ceny Vagaro

Free

Jedna lokalizacja: 23,99 USD/miesiąc na użytkownika

Wiele lokalizacji: Niestandardowe ceny

Vagaro

G2: 4,6/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3450 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Vagaro w praktyce?

Oto recenzja Capterra:

Akceptowalne jako oprogramowanie do rezerwacji, zdecydowanie usprawnione pod kątem harmonogramu rezerwacji i przyjmowania płatności, co pozwala zaoszczędzić czas.

Akceptowalne jako oprogramowanie do rezerwacji, zdecydowanie usprawnione pod kątem harmonogramu rezerwacji i przyjmowania płatności, co pozwala zaoszczędzić czas.

5. Square Appointments (najlepsze rozwiązanie do zarządzania harmonogramami wraz ze zintegrowanymi płatnościami i operacjami małych firm)

za pośrednictwem Square Appointments

Square Appointments jest przeznaczony dla osób, które potrzebują zarówno planowania, jak i obsługi płatności w jednym miejscu. Jeśli jesteś samodzielnym profesjonalistą, takim jak fryzjer, stylista paznokci lub konsultant, przekonasz się, że ustawienia są niezwykle proste. Narzędzie to dobrze sprawdza się również w przypadku większych zespołów z wieloma kalendarzami pracowników. Platforma integruje się z systemem przetwarzania płatności Square, takim jak Square Reader lub Tap-to-Pay, umożliwiając akceptowanie kart kredytowych i płatności mobilnych, a nawet ustawianie przedpłat lub opłat za anulowanie. To wbudowane połączenie z punktem sprzedaży jest dodatkową korzyścią dla firm, które polegają na stałym przepływie gotówki. Square Appointments zapewnia również unikalne URL-y rezerwacji, dzięki którym klienci mogą bezpośrednio umówić się na spotkanie z wybranym członkiem zespołu.

Najlepsze funkcje Square Appointments

Korzystaj z asystenta Square, aby odpowiadać klientom 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, obsługiwać potwierdzenia lub zmiany terminów.

Przypisuj usługi do konkretnych zasobów (pomieszczeń, stanowisk, krzeseł), aby rezerwacje automatycznie obejmowały wszystko, co potrzebne.

Dodaj informacje o alergiach, preferencjach lub notatki z poprzednich wizyt bezpośrednio do profilu klienta, aby zapewnić spersonalizowane doświadczenia.

Ograniczenia Square Appointments

Strony rezerwacji wyglądają przejrzyście, ale mają limit niestandardowego dostosowania zaawansowanych funkcji.

Ceny Square Appointments

Free

Dodatkowo: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Square Appointments

G2: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 230 recenzji)

Co mówią o Square Appointments użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto recenzja G2:

Podoba mi się to, jak łatwo jest umawiać spotkania z klientami online, co pozwala uniknąć odwoływania spotkań internetowych.

Podoba mi się to, jak łatwo jest umawiać spotkania z klientami online, co pozwala uniknąć odwoływania spotkań internetowych.

👀 Czy wiesz, że... W sezonie świątecznym 2022 r. linie lotnicze Southwest Airlines odwołały ponad 15 000 lotów, czyli ponad 60% rozkładu lotów w szczytowych dniach, z powodu przestarzałego systemu planowania pracy załóg i sztywnych procedur operacyjnych. Media nazwały to „katastrofą świątecznych podróży Southwest Airlines”. Pokazuje to, jak nieefektywne narzędzia do planowania mogą przyczynić się do poważnego kryzysu w sytuacji presji.

6. Doodle (najlepsze rozwiązanie do zarządzania harmonogramami wraz z ankietami grupowymi i koordynacją spotkań zespołowych)

za pośrednictwem Doodle

Znalezienie terminu, który pasuje kilku osobom, często okazuje się trudniejsze niż samo spotkanie. Prosisz o sugestie, otrzymujesz odpowiedzi rozproszone w różnych kanałach i mimo wszystko nie otrzymujesz odpowiedzi od wszystkich. Doodle rozwiązuje ten problem, zamieniając planowanie spotkań w prostą ankietę grupową.

Tworzysz ankietę z potencjalnymi terminami i udostępniasz ją. Każdy zaznacza, co mu odpowiada, a Ty szybko widzisz, które terminy się pokrywają. Nie musisz zakładać konta ani pobierać aplikacji — wystarczy kliknąć, zagłosować i zrobione. A jeśli plany ulegną zmianie, możesz zaktualizować ankietę lub utworzyć nową w ciągu kilku minut.

Możesz również utworzyć wiele stron rezerwacyjnych, aby obsługiwać wiele wydarzeń lub rodzajów spotkań bez ograniczeń. Doodle nie służy wyłącznie do organizowania spotkań biurowych. Użytkownicy korzystają z niego jako potężnego planu do organizowania grup studyjnych, spotkań nadrzędnych z nauczycielami, a nawet nieformalnych wydarzeń.

Najlepsze funkcje Doodle

Ustal terminy udzielania odpowiedzi, aby uczestnicy nie mogli opóźniać procesu podejmowania decyzji.

Chroń poufne ankiety hasłem podczas planowania spotkań o charakterze poufnym lub związanych z klientem.

Oferuj odpowiedzi „tak”, „nie” lub „w razie potrzeby”, aby uczestnicy mogli wykazać się elastycznością bez powodowania zamieszania.

Ograniczenia Doodle

Brak zaawansowanych narzędzi do zarządzania, takich jak formularze rejestracyjne, pobieranie opłat lub planowanie powtarzających się spotkań.

Ceny Doodle

Free

Pro: 14,95 USD/miesiąc za użytkownika

Zespół: 19,95 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Doodle

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1800 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Doodle w praktyce?

Oto recenzja Capterra:

Jest to prosta aplikacja, która jest bardzo łatwa w użyciu. Pomaga nam podjąć decyzję w wszystkim. Tworzenie ankiet jest również bardzo przydatne dla osób, które nie potrafią się zdecydować.

Jest to prosta aplikacja, która jest bardzo łatwa w użyciu. Pomaga nam podjąć decyzję w wszystkim. Tworzenie ankiet jest również bardzo przydatne dla osób, które nie potrafią się zdecydować.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurencyjne rozwiązania dla Doodle do profesjonalnego planowania

7. vCita (najlepsze rozwiązanie do zarządzania harmonogramami wraz z komunikacją z klientami, fakturowaniem i cyklami pracy podobnymi do CRM)

za pośrednictwem vCita

Jeśli prowadzisz firmę usługową, potrzebujesz nie tylko aplikacji do planowania. Musisz również potwierdzać rezerwacje, pobierać opłaty, śledzić dane klientów i planować działania następcze. Dzięki vCita klienci otrzymują opcje samodzielnego planowania spotkań, a Ty zachowujesz kontrolę nad wszystkim innym w tle.

Kiedy klient rezerwuje sesję, vCita automatycznie wysyła mu potwierdzenie, fakturę i przypomnienie przed spotkaniem. Jeśli klient chce zmienić termin, może to zrobić samodzielnie, bez wysyłania Ci wiadomości e-mail.

Dodatkowo możesz dodać widżety do swojej strony internetowej, które ułatwią rezerwacje i pozyskiwanie potencjalnych klientów, a także skorzystać z wbudowanego asystenta AI, który pomoże Ci tworzyć odpowiedzi dla klientów i uzyskać porady biznesowe na podstawie Twoich danych.

Najlepsze funkcje vCita

Zapewnij samoobsługowy portal dla klientów, na którym mogą oni sprawdzać poprzednie spotkania, faktury i historię komunikacji.

Twórz pakiety usług (np. pakiet 5 sesji) i stosuj śledzenie wykorzystania przez klientów bez konieczności ręcznego aktualizowania danych.

Włącz udostępnianie dokumentów online, aby umowy, formularze lub przewodniki mogły być dostarczane bezpośrednio przez portal.

Ograniczenia vCita

vCita wydaje się skomplikowana, jeśli potrzebujesz tylko prostego oprogramowania do planowania, ponieważ dodatkowe narzędzia CRM i rozliczeniowe wydają się zbędne.

Ceny vCita

Free wersja próbna

Podstawowy: 35 USD/miesiąc za użytkownika

Biznes: 65 USD/miesiąc za użytkownika

Platinum: 110 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje vCita

G2: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 270 recenzji)

Co mówią o vCita prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Widżet planowania dla strony internetowej zintegrowany z zapleczem ułatwia proces rejestracji klientów. Wygląda bardzo profesjonalnie dla klientów i jest bardzo łatwy w użyciu z mojej strony.

Widżet planowania dla strony internetowej zintegrowany z zapleczem ułatwia proces rejestracji klientów. Wygląda bardzo profesjonalnie dla klientów i jest bardzo łatwy w użyciu z mojej strony.

📮 ClickUp Insight: 30% pracowników przestrzega ustalonych godzin pracy, ale 27% regularnie pracuje w nadgodzinach, a 19% nie ma w ogóle ustalonego harmonogramu. Kiedy praca jest nieprzewidywalna, jak naprawdę można się wyłączyć? 🕰️ Automatyczne planowanie zadań w kalendarzu ClickUp może pomóc w uporządkowaniu nawet najbardziej nieprzewidywalnych harmonogramów. Planuj swój tydzień, ustal stałe godziny pracy i automatyzuj przypomnienia o wylogowaniu — ponieważ to Ty powinieneś kontrolować swój czas! 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdego pracownika dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

za pośrednictwem Microsoft Bookings

Jeśli Twój zespół pracuje w środowisku Microsoft 365, dobrym rozwiązaniem jest Microsoft Bookings, które łączy Outlook, Teams i strony rezerwacji. Po ustawieniu spotkania jest ono bezpośrednio aktualizowane w Outlooku, a jeśli jest to spotkanie wirtualne, Teams automatycznie tworzy link.

Platforma jest przydatna, jeśli zarządzasz wieloma działami lub usługami. Możesz ustawić oddzielne strony rezerwacji dla każdego z nich, aby klienci mogli wybrać odpowiednią usługę i termin. Dzięki możliwości dostosowania rezerwacji każda strona może być dostosowana tak, aby klienci trafiali dokładnie tam, gdzie potrzebują.

Najlepsze funkcje Microsoft Bookings

Twórz strony rezerwacyjne dla poszczególnych działów, aby klienci mogli umawiać się bezpośrednio z odpowiednim zespołem wsparcia lub pracownikiem.

Zarządzaj dostępnością pracowników centralnie, tak aby kalendarz każdego członka zespołu odzwierciedlał zmiany w czasie rzeczywistym.

Korzystaj z zabezpieczeń i zgodności na poziomie przedsiębiorstwa, ponieważ rozwiązanie działa zgodnie z zasadami dotyczącymi danych Microsoft 365.

Limit Microsoft Bookings

Działa najlepiej tylko wtedy, gdy Twoja organizacja już korzysta z Microsoft 365 — samodzielne wdrożenie wydaje się ograniczające.

Ceny Microsoft Bookings

Free

Podstawowy: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Standard: 12,5 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 22 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Bookings

G2: 3,7/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 140 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Microsoft Bookings w praktyce?

Oto recenzja Capterra:

Ogólnie rzecz biorąc, jest to ogromny atut dla naszej organizacji, który pozwala klientom, dostawcom i partnerom łatwo „rezerwować” czas z kluczowymi pracownikami, po prostu klikając link w podpisie wiadomości e-mail.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to ogromny atut dla naszej organizacji, który pozwala klientom, dostawcom i partnerom łatwo „rezerwować” czas z kluczowymi pracownikami, po prostu klikając link w podpisie wiadomości e-mail.

9. Mindbody (najlepsze rozwiązanie do zarządzania harmonogramami oraz członkostwem w klubach fitness, wellness i zajęciach grupowych)

za pośrednictwem Mindbody

Wiele studiów jogi, spa, siłowni i centrów fitness korzysta z Mindbody do zarządzania zapisami na zajęcia, płatnościami i harmonogramami. Jest to przyjazna dla użytkownika platforma dostosowana do potrzeb branż takich jak zdrowie, wellness i uroda, na której można sprzedawać pakiety zajęć, a nawet prowadzić programy lojalnościowe dla stałych klientów.

Aplikacja mobilna ułatwia klientom przeglądanie harmonogramów zajęć, rezerwowanie miejsc lub dołączanie do list oczekujących, gdy zajęcia są pełne. Możesz połączyć swoje harmonogramy z zarządzaniem personelem, dzięki czemu możesz przypisywać instruktorów, śledzić ich godziny pracy i synchronizować listy płac na jednej platformie.

Najlepsze funkcje Mindbody

Śledzenie postępów i preferencji klientów, aby spersonalizować usługi, np. w postaci notatki odnotowując poziom zaawansowania klienta jogi lub preferowanego terapeuty klienta masażu.

Włącz samodzielną rejestrację za pomocą kiosku i opcji mobilnych, aby klienci mogli ominąć kolejki w recepcji.

Skorzystaj z platformy aplikacji Mindbody, aby zostać zauważonym przez nowych klientów poszukujących usług fitness lub wellness.

Limity Mindbody

Harmonogramy zajęć mają stały układ, z mniejszą liczbą opcji dostosowania przepływu rezerwacji do stylu Twojego studia.

Ceny Mindbody

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Mindbody

G2: 3,6/5 (ponad 420 recenzji)

Capterra: 4/5 (ponad 2900 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Mindbody w praktyce?

Oto recenzja G2:

Pakiet raportowania Mindbody nie ma sobie równych. W ciągu ostatniego roku został znacznie ulepszony. System jest również łatwy w obsłudze dla klientów i bardzo stabilny.

Pakiet raportowania Mindbody nie ma sobie równych. W ciągu ostatniego roku został znacznie ulepszony. System jest również łatwy w obsłudze dla klientów i bardzo stabilny.

10. Appointlet (najlepszy do zarządzania harmonogramami wraz z elastycznymi stronami rezerwacyjnymi dla freelancerów i małych firm)

za pośrednictwem Appointlet

Appointlet to niezawodne narzędzie do organizowania spotkań, które synchronizuje się z Kalendarzem Google, Office 365 itp. w celu sprawdzenia istniejących wolnych terminów, tak aby nowe rezerwacje nie kolidowały z Twoim harmonogramem. Możesz dodać bufor czasowy między spotkaniami, ustawić zasady zapobiegające rezerwacjom w ostatniej chwili, ustalić limit liczby uczestników i przeprowadzić dystrybucję rezerwacji między członków zespołu.

Dzięki Appointlet udostępnianie informacji o swojej dostępności jest również elastyczne. Możesz umieścić link do rezerwacji w wiadomościach e-mail, osadzić go na swojej stronie internetowej lub wysłać SMS-em, przez media społecznościowe itp. Automatyczne przypomnienia e-mailowe pomagają zmniejszyć liczbę nieobecności, a gdy ktoś anuluje lub zmienia termin, wszyscy otrzymują powiadomienie.

Najlepsze funkcje Appointlet

Twórz nieograniczoną liczbę stron rezerwacyjnych bez ograniczeń dotyczących rodzajów wydarzeń lub członków zespołu.

Oferuj grupowe planowanie spotkań, gdy chcesz, aby wiele osób dołączyło do tej samej sesji, np. webinarów lub szkoleń.

Oferuj wsparcie dla wielu języków i stref czasowych, aby klienci międzynarodowi mogli dokonywać rezerwacji bez nieporozumień.

Limity aplikacji Appointlet

Funkcje raportowania i analizy są minimalne, więc nie uzyskasz zaawansowanych informacji na temat rezerwacji.

Ceny Appointlet

Free

Premium: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Appointlet

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Appointlet prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja Capterra:

Appointlet pozwolił mi zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas ustalania terminów spotkań z kilkoma osobami. Mogłem dodać czas buforowy między spotkaniami i umożliwić osobom zmianę terminu na inny wolny termin, jeśli było to konieczne. Ogólnie rzecz biorąc, było to przełomowe rozwiązanie!

Appointlet pozwolił mi zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas ustalania terminów spotkań z kilkoma osobami. Mogłem dodać czas buforowy między spotkaniami i umożliwić osobom zmianę terminu na inny wolny termin, jeśli było to konieczne. Ogólnie rzecz biorąc, była to rewolucyjna zmiana!

📚 Czytaj więcej: Recenzja Calendly wraz z cenami i funkcjami

11. YouCanBookMe (najlepsze rozwiązanie do zarządzania harmonogramami wraz ze spersonalizowanymi stronami rezerwacji i integracją kalendarzy)

za pośrednictwem YouCanBookMe

Dzięki YouCanBookMe możesz w pełni dostosować styl swojej strony rezerwacyjnej (zmieniać kolory, przesyłać logo, używać niestandardowych tła i stopek) oraz dostosować język i inne elementy, aby proces rezerwacji był spójny z wizerunkiem Twojej marki.

Funkcje wykrywania strefy czasowej pozwalają klientom wyświetlać terminy rezerwacji w czasie lokalnym, co pomaga uniknąć nieporozumień związanych z harmonogramem, gdy masz klientów w różnych lokalizacjach geograficznych. Gdy Twój dzień ma tendencję do zmian, system aktualizuje się w czasie rzeczywistym, gdy tylko dodasz, anulujesz lub zmienisz wydarzenia w kalendarzu.

Najlepsze funkcje YouCanBookMe

Wykorzystaj logikę warunkową w formularzach, aby zadawać pytania uzupełniające w oparciu o wybory klienta.

Zabezpiecz hasłem lub blokuj określone domeny e-mail, aby tylko konta biznesowe mogły dokonywać rezerwacji.

Generuj kody QR dla linków rezerwacyjnych, ułatwiając udostępnianie informacji o dostępności.

Limits YouCanBookMe

Brak głębszej analizy zachowań klienta lub śledzenia przychodów.

Ceny YouCanBookMe

Free

Indywidualny: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Profesjonalna: 13 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: 18 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (ponad 1900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 350 recenzji)

Co mówią o YouCanBookMe prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Jest to system, który posiada wiele funkcji i więcej niestandardowych dostosowań. Pomoc techniczna jest szybka i skuteczna.

Jest to system, który posiada wiele funkcji i więcej niestandardowych dostosowań. Pomoc techniczna jest szybka i skuteczna.

👀 Czy wiesz, że: W okresie trzech lat organizacje korzystające z ClickUp osiągnęły szacunkowy zwrot z inwestycji (ROI) na poziomie 384% , według Forrester Research. Organizacje te wygenerowały około 3,9 mln USD dodatkowych przychodów dzięki projektom zrealizowanym lub ulepszonym dzięki ClickUp.

Pracuj mądrzej, planuj lepiej dzięki ClickUp

Odpowiednie oprogramowanie do planowania może zmienić sposób zarządzania terminami, klientami i cyklem pracy zespołu. Chociaż narzędzia takie jak Doodle lub YouCanBookMe mogą być używane do prostych rezerwacji, a platformy takie jak Square Appointments lub vCita pomagają w płatnościach i zarządzaniu klientami, to nadal rozwiązują one tylko część problemu.

Większość zespołów potrzebuje dziś czegoś więcej niż tylko kalendarza — potrzebują sposobu na synchronizację zadań, projektów, dokumentów i harmonogramów. ClickUp oferuje właśnie to. Dzięki potężnemu narzędziu do planowania wbudowanemu w platformę do zarządzania projektami zaoszczędzisz czas, ograniczysz konieczność przełączania się między narzędziami i poprawisz wydajność zespołu.

