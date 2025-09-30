75 najlepszych szablonów Notion do śledzenia postępów w realizacji wyzwań

Rozpoczęcie wyzwania 75 Hard jest ekscytujące, ale gdzieś pomiędzy drugim treningiem dnia a wypiciem ostatniego łyka wody o północy zaczynasz odczuwać zmęczenie bardziej w swojej rutynie niż w mięśniach.

Zamiast polegać na pamięci (lub niechlujnych notatkach w telefonie), solidna struktura zapewnia widoczność postępów i uporządkowany dzień. 💪🏼

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się 75 szablonom Notion, które pomogą Ci w śledzeniu nawyków i zachowaniu odpowiedzialności. Zanim zakończymy, przyjrzymy się również szablonom ClickUp jako mądrzejszym alternatywom. Zaczynamy! 🎯

🧠 Ciekawostka: Bestsellerowa książka Jamesa Cleara Atomic Habits podkreśla siłę małych, stopniowych zmian. Autor wyjaśnia, że poprawa o zaledwie 1% dziennie może z czasem przynieść znaczące wyniki.

Co sprawia, że szablon 75 Hard Notion jest dobry?

Dobry szablon 75 Hard Notion sprawia, że Twoje wyzwanie jest proste, uporządkowane i motywujące. Oto, na co należy zwrócić uwagę:

przejrzysta struktura dzienna z modułowymi blokami: *Używa spójnych nagłówków dla dni od 1 do 75, sekcji przełączających dla każdego elementu listy kontrolnej oraz dużej ilości białej przestrzeni dla różnych dzienników

Elastyczne śledzenie nawyków z możliwością dostosowania: Zawiera pola wyboru lub paski postępu dla każdego zadania, takiego jak spożycie wody, dwa treningi, czytanie i zdjęcie, co pozwala na dostosowanie śledzenia w locie

Wbudowana wizualizacja postępów: integruje elementy wizualne, takie jak kalendarze lub liczniki postępów (np. 10/75 dni zrobione), dzięki czemu można szybko ocenić spójność

przestrzeń na refleksję i motywację: *Zawiera wyznaczone codzienne lub cotygodniowe bloki dziennika lub adnotacje, w których możesz umieścić notatkę o swoim psychicznym samopoczuciu, notować motywujące cytaty lub dokumentować kluczowe spostrzeżenia

Lekka, ale rozszerzalna konstrukcja: Zaczyna się od prostoty, dzięki czemu szybko się ładuje i pozostaje przejrzysta. Następnie oferuje opcjonalne sekcje (np. przepisy, tablica motywacyjna lub galeria przed/po), które można Toggl w razie potrzeby

💡 Porada dla profesjonalistów: Zacznij od spraw niepodlegających negocjacjom. Wybierz 2-3 nawyki związane z pracą, które będziesz realizować codziennie, bez względu na wszystko, np. opróżnianie skrzynki odbiorczej, 20 minut intensywnej pracy lub blok spotkań. Traktuj je jako świętość.

75 szablonów Hard w skrócie

Oto tabela podsumowująca wszystkie szablony wyzwań Notion i ClickUp 75 Hard:

Free szablony Notion 75 Hard

Oto kilka szablonów Notion 75 Hard zaprojektowanych, aby pomóc entuzjastom fitnessu, miłośnikom wydajności i entuzjastom samodoskonalenia zachować konsekwencję. 👇

1. Szablon Notion 75 Hard Challenge Tracker

za pośrednictwem Notion

Od śledzenia treningów po rejestrowanie posiłków — ten szablon pozwala uporządkować wszystkie aspekty Twojej transformacji w jednym miejscu. Dzięki eleganckiemu interfejsowi, widokom dziennym i kalendarzowym oraz dedykowanym sekcjom na zdjęcia przed i po, możesz jednym spojrzeniem sprawdzić swoje postępy.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Śledź swoje nawodnienie dzięki wbudowanemu licznikowi wody

Rejestruj dwa codzienne treningi i planuj posiłki w jednym miejscu

Prowadź sekcję notatek z książek, aby zapisywać codzienne lektury

Sprawdź, czy przestrzegasz oficjalnych zasad wyzwania 75 Hard Challenge

📌 Idealne dla: osób rozpoczynających wyzwanie 75 Hard, które potrzebują prostego, przejrzystego narzędzia do śledzenia wszystkich codziennych zadań.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz mieć plan rozwoju osobistego 75 Hard Challenge, który będzie pasował do Twojego unikalnego stylu życia? Poproś ClickUp Brain o dostosowanie treningów, diety i listy lektur do Twojego harmonogramu i preferencji. Udostępnij swoje cele i ograniczenia, a Brain stworzy niestandardową dla Ciebie codzienną rutynę i zalecenia, które pomogą Ci odnieść sukces w podróży 75 Hard.

2. Szablon Notion 75 Hard Women’s Edition

za pośrednictwem Notion

Ten szablon, dostosowany specjalnie do potrzeb kobiet, koncentruje się na zakończeniu wyzwania 75 Hard bez nadmiernego wysiłku i zaburzeń równowagi hormonalnej. Kładzie nacisk na synchronizację cyklu z treningami, zachowując jednocześnie prostą, estetyczną listę kontrolną, aby zapobiec przeciążeniu.

Każde codzienne zadanie, takie jak spożycie wody, treningi, dieta, czytanie i zdjęcia postępów, jest łatwe do śledzenia i dostosowania do rytmu Twojego organizmu.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Dostosuj treningi do swojego cyklu menstruacyjnego, aby uzyskać trwałą energię

Śledź codzienne nawodnienie i zdrowe nawyki żywieniowe bez wysiłku

Monitoruj postępy w czytaniu i rodzaje celów za pomocą dedykowanego licznika stron

Prowadź wizualny dziennik swoich postępów w jednym wygodnym miejscu

📌 Idealne dla: Kobiet poszukujących specjalistycznego i świadomego podejścia do zakończonego wyzwania 75 Hard Challenge.

💡 Porada dla profesjonalistów: Traktuj dzień pracy jak trening. Zacznij od rozgrzewki (łatwe zadania), przejdź do skoncentrowanych „serii” (intensywna praca) i zakończ rozciąganiem (lekkie zadania administracyjne lub planowanie jutra).

3. Szablon Notion 75 Hard do śledzenia postępów

za pośrednictwem Notion

Ten szablon, zaprojektowany jako tygodniowy tracker, kładzie nacisk na stały postęp, a nie na codzienne przeciążenie. Zawiera oddzielną stronę z przepisami, która ułatwia planowanie posiłków, oraz sekcję z zasobami, w której można przechowywać treści motywacyjne.

Kalendarz dzienny pozwala dotrzymać harmonogramu, a cotygodniowe notatki i inspirujące cytaty pomagają utrzymać tempo.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Dodaj motywujące cytaty, aby zainspirować do konsekwentnego działania w trakcie trwania wyzwania

Zapisuj cotygodniowe refleksje i spostrzeżenia, aby osiągnąć długoterminową poprawę

Wizualizuj codzienne przestrzeganie zasad dzięki intuicyjnemu układowi kalendarza

📌 Idealne dla: osób, które preferują śledzenie postępów z tygodnia na tydzień, integrując przepisy kulinarne i motywacyjną zawartość.

4. Szablon Notion 75 Hard Challenge Tracker

za pośrednictwem Notion

Ten szablon łączy odpowiedzialność z motywacją i został zaprojektowany, aby pomóc Ci wytrwać w wyzwaniu bez utraty energii. Dodatkowo ten szablon do śledzenia nawyków oferuje pulpity nawigacyjne i wbudowaną tablicę motywacyjną, które pomogą Ci utrzymać motywację. Jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które przypisują wartość zarówno strukturze, jak i zachęcie podczas 75-dniowej podróży.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby skupić się na swoich unikalnych nawykach

Efektywnie śledź codzienne treningi, posiłki i spożycie wody

Zapisuj zdjęcia postępów i codzienne wpisy dotyczące czytania w prosty sposób w aplikacji do śledzenia książek

Zachowaj inspirację dzięki dynamicznym, interaktywnym elementom, które wzmacniają spójność

📌 Idealne dla: osób, które potrzebują motywacji oraz praktycznego systemu śledzenia postępów.

📖 Przeczytaj również: Szablony dziennika fitness do wyznaczania celów

5. Szablon Notion 75 HARD

za pośrednictwem Notion

Ten szablon, stworzony z myślą o prostocie i odpowiedzialności, skupia się wyłącznie na pięciu podstawowych zasadach wyzwania 75 Hard Challenge. Każdy dzień jest rejestrowany w tabeli, co pozwala zaznaczać zakończone zadania i monitorować konsekwencję. Projekt ten kładzie nacisk na dyscyplinę, a nie na dodatki, co najlepiej sprawdza się w przypadku użytkowników ceniących minimalizm i przejrzystość.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Odhaczaj codzienne zadania związane z piciem wody, treningami, dietą, czytaniem i zdjęciami postępów

Przejrzyj zakończone dni wyzwania dzięki przejrzystemu układowi tabeli

Śledź spójność na pierwszy rzut oka, aby zwiększyć swoją odpowiedzialność

📌 Idealne dla: osób, które chcą prostego, pozbawionego zbędnych dodatków systemu, aby zachować dyscyplinę.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Myj zęby niedominującą ręką, recytując na głos listę rzeczy do zrobienia. To dziwne połączenie zmusza mózg do tworzenia nowych ścieżek (kontrola motoryczna + przywoływanie języka + sekwencjonowanie), przekształcając nudną rutynę w ćwiczenie mikro neuroplastyczności, które wyostrza koncentrację, pamięć i zdolność adaptacji.

6. Szablon pulpitu nawigacyjnego Notion Ultimate 75 Hard

za pośrednictwem Notion

Ten kompleksowy pulpit nawigacyjny został stworzony z myślą o użytkownikach zwracających uwagę na szczegóły, którzy chcą monitorować każdy aspekt wyzwania 75 Hard Challenge. Dzięki gamifikowanym paskom życia i wykresom jest on przeznaczony dla tych, którzy chcą polegać na analizach w celu rozliczania postępów.

Niestandardowe strony wprowadzania danych, osiągnięcia i alerty SOS gwarantują, że nic nie zostanie pominięte, dzięki czemu proces jest angażujący i interaktywny.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Rejestruj szczegółowe statystyki: zdjęcia, wagę, makra, VO₂ max i wiele więcej

Świętuj kamienie milowe dzięki osiągnięciom i wykresom postępów

Wykorzystaj gamifikowany pasek życia, aby uzyskać wizualną motywację i odpowiedzialność

📌 Idealne dla: Doświadczonych użytkowników Notion, którzy szukają bardzo szczegółowego, gamifikowanego i interaktywnego doświadczenia w zakresie śledzenia.

👀 Przyjazna wskazówka: Dodaj dzień z symbolem wieloznacznym. Plan niespodziewanych sytuacji, tworząc jedno elastyczne miejsce w tygodniu. W ten sposób, jeśli życie przyniesie niespodziewane zmiany, Twoja passa nie zakończy się, a jedynie ulegnie zmianie i zostanie zresetowana.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony treningowe Notion do śledzenia celów fitness

7. Szablon wyzwania Notion 75 Hard

za pośrednictwem Notion

Ten szablon skupia się na zapewnieniu przewodnika z wyselekcjonowanymi zasobami. Wstępnie załadowane propozycje książek, pomysły na przepisy i struktury treningów zmniejszają zmęczenie związane z podejmowaniem decyzji i pomagają utrzymać właściwy kierunek. Elastyczne sekcje pozwalają dostosować treningi i wybór lektur, umożliwiając personalizację.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Rejestruj postępy w dzienniku z okładką, statusem i systemem ocen

Korzystaj z gotowych struktur treningowych lub dostosuj niestandardowe struktury treningowe do własnych potrzeb

Uzyskaj dostęp do przepisów dla początkujących wraz ze składnikami i krokami, aby uprościć planowanie

Przechowuj osobiste refleksje i notatki dotyczące każdego dnia wyzwania

📌 Idealne dla: początkujących lub osób planujących w sposób uporządkowany, które potrzebują wskazówek i pełnej elastyczności.

🎥 Obejrzyj: Jak używać ClickUp do śledzenia nawyków

8. Szablon Notion 75 Hard Challenge Tracker

za pośrednictwem Notion

Ten szablon do wyznaczania celów wykorzystuje wykresy, przyciski i narzędzia do układu Notion, aby stworzyć zaawansowany system śledzenia. Kładzie nacisk na pełną odpowiedzialność własną i konsekwentne przestrzeganie podstawowych zasad, jednocześnie umożliwiając użytkownikom wizualizację postępów.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Śledź nawodnienie organizmu, treningi, dietę, czytanie i postępy za pomocą interaktywnych przycisków

Wizualizuj swoją podróż za pomocą wykresów kołowych zakończonych i wielowymiarowych wykresów liniowych

Skoncentruj się na odporności psychicznej i wytrzymałości dzięki uporządkowanemu rejestrowaniu danych

📌 Idealne dla: osób poszukujących zaawansowanego technologicznie, dynamicznego wizualnie i zdyscyplinowanego środowiska do śledzenia postępów 75 Hard.

💡 Porada dla profesjonalistów: Stwórz bank motywacji. Zrób zrzuty ekranu z komplementami, referencjami lub wszystkim, co stanowi przypomnienie o Twoim rozwoju. Wracaj do nich, gdy poczujesz się zablokowany lub spowolniony.

Ograniczenia Notion

Chociaż Notion oferuje zaawansowane funkcje, użytkownicy codzienni wskazują kilka problemów, które mogą wpływać na wydajność:

Stroma krzywa uczenia się: Użytkownicy często spędzają tygodnie na ustawianiu szablonów, formuł i cykli pracy, zanim osiągną rzeczywistą wydajność

Słabe działanie w trybie offline: Edycja w trybie offline ma limit do wcześniej otwartych stron; tworzenie nowej zawartości lub uzyskiwanie dostępu do nieodwiedzanych stron nie jest niezawodne

Spowolnienie działania: Wraz z rozwojem obszarów roboczych często występują opóźnienia w raportowaniu, dłuższe czasy ładowania i ogólnie zmniejszona responsywność

Problemy z eksportowaniem i formatowaniem: Eksportowanie do formatu PDF często powoduje nieprawidłowe wyrównanie układów lub usunięcie zawartości zagnieżdżonej

*ograniczenia interfejsu użytkownika w wersji mobilnej: Aplikacja mobilna nie ma takiej funkcji i płynności działania jak wersja na komputery stacjonarne, co sprawia, że edycja w podróży jest mniej intuicyjna

📖 Przeczytaj również: Bezpłatne szablony PDF 75 Hard Challenge do śledzenia kondycji fizycznej

Alternatywne szablony Notion 75 Hard

ClickUp, aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy (i życia), zapewnia znacznie większą elastyczność. Możesz ustawiać codzienne listy kontrolne, rejestrować postępy, a nawet wizualizować swoją podróż w ponad 15 konfigurowalnych widokach ClickUp.

Użytkownik udostępnia swoją opinię:

Nie mogę się nachwalić tego rozwiązania. Dzięki automatyzacji, szablonom i różnorodnym rodzajom śledzenia i widoków, ClickUp po prostu nie ma żadnych wad.

Nie mogę się nachwalić tego rozwiązania. Dzięki automatyzacji, szablonom i różnorodnym opcjom śledzenia i widoków, ClickUp jest po prostu strzałem w dziesiątkę.

Oto kilka najlepszych szablonów alternatywnych dla Notion, które warto wypróbować. 🎯

1. Szablon ClickUp 75 Hard

Pobierz darmowy szablon Uzyskaj dedykowaną strukturę wzmacniającą dyscyplinę dzięki szablonowi ClickUp 75 Hard

Szablon ClickUp 75 Hard to ustrukturyzowany system, który ułatwia realizację wyzwania i utrudnia rezygnację, gromadząc wszystkie zadania, refleksje i aktualizacje postępów w jednym interaktywnym obszarze roboczym.

Dzięki wbudowanym narzędziom do codziennego planowania, ustawiania celów i cotygodniowego przeglądu postępów, masz pewność, że Twoje wyzwanie przebiega zgodnie z planem, a Ty pozostajesz zmotywowany.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Zrobiłem to , w trakcie i do zrobienia Śledź każde zadanie dzięki niestandardowym statusom ClickUp , takim jak

Kategoryzuj nawyki za pomocą pól niestandardowych ClickUp , aby uzyskać przejrzystą wizualizację postępów

Przejrzyj pięć dostosowanych widoków, w tym Challenge Gantt i Challenge Summary

Przypisuj podzadania, ustaw powtarzające się przypomnienia i używaj etykiet priorytetowych, aby zachować codzienną dyscyplinę

📌 Idealne dla: osób, które chcą mieć w pełni zorganizowaną aplikację do planowania dnia z wizualizacją postępów, powtarzającymi się przypomnieniami i narzędziami do rozliczania się z zadań.

🚀 Przyjazna wskazówka: Chcesz analizować swoje postępy? Dzięki pulpitom ClickUp możesz zebrać wszystko w jednym widoku. Użyj kart AI, aby automatycznie podsumować swoje dzienniki treningowe, nawodnienie i serie czytania, dzięki czemu uzyskasz natychmiastowy wgląd bez ręcznego śledzenia. Dodatkowo możesz skonfigurować niestandardowe karty dotyczące spożycia wody, zakończonego treningu i codziennych meldunków. Monitoruj swoją konsekwencję w czasie dzięki kartom AI w panelach ClickUp Dashboards

2. Szablon dziennika ćwiczeń ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz przestrzeń opartą na danych dla swoich treningów dzięki szablonowi dziennika ćwiczeń ClickUp

Szablon dziennika ćwiczeń ClickUp jest przeznaczony dla entuzjastów fitnessu, którzy chcą precyzyjnie śledzić każdy trening. Centralizuje on historię treningów w jednym miejscu, zapewniając jasny obraz postępów.

To, co wyróżnia ten szablon, to jego elastyczność. Możesz rejestrować serie, powtórzenia, czas trwania, intensywność, a nawet warunki zewnętrzne, takie jak pogoda podczas sesji na świeżym powietrzu.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Śledź sesje za pomocą niestandardowych statusów, takich jak zakończone , Opuszczone lub Do zrobienia

Rejestruj szczegóły za pomocą pól niestandardowych, takich jak Trener , Ćwiczenia siłowe , Ćwiczenia rozciągające i Czas trwania sesji

Uzyskaj dostęp do widoków takich jak Harmonogram treningów , Widok tablicy , Dziennik ćwiczeń i Przewodnik dla początkujących

Skorzystaj z wbudowanej funkcji śledzenia czasu w ClickUp , aby rejestrować dokładny czas trwania treningu

📌 Idealne dla: Entuzjastów fitnessu, trenerów personalnych i innych osób, które potrzebują zorganizowanego systemu do rejestrowania i analizowania treningów.

3. Szablon dziennego planu działania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zmieniaj kolejność codziennych priorytetów w trakcie trwania wyzwania 75 Hard Challenge dzięki szablonowi codziennego planu działania ClickUp

Czy kiedykolwiek czułeś, że dzień ucieka Ci, ponieważ reagujesz na zadania zamiast nimi kierować? Jest to szczególnie prawdziwe, gdy realizujesz wyzwanie 75 Hard Challenge w codziennej pracy. Szablon ClickUp Daily Action Plan eliminuje ten problem.

Podziel cele na priorytetowe, ograniczone czasowo kroki, abyś mógł skupić się na pracy o dużym znaczeniu, dodać poranne rytuały, takie jak treningi lub czytanie, i nadal mieć przestrzeń na dostosowania.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Śledź postępy dzięki niestandardowym statusom, takim jak Zakończone , W trakcie i Do zrobienia

Używaj pól niestandardowych, takich jak Złożoność zadania , Postęp w realizacji celu , Dział i Typ zadania , aby kategoryzować codzienne zadania

Wizualizuj swój dzień dzięki celom , osi czasu , krokom działania i widokom przewodnika dla początkujących

Zarezerwuj blok czasu na 75 niezbędnych działań Hard, nie tracąc z oczu celów zawodowych

📌 Idealne dla: Zapracowanych profesjonalistów lub uczestników, którzy godzą wyzwanie 75 Hard z napiętym harmonogramem i potrzebują jasności i skupienia w codziennym planowaniu.

4. Szablon planu samoopieki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wprowadź zrównoważone zmiany w stylu życia dzięki szablonowi planu samoopieki ClickUp

Podczas wyzwania 75 Hard łatwo jest skupić się tak bardzo na dyscyplinie i wynikach, że dbanie o siebie schodzi na dalszy plan. Jednak bez odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wyzwanie to może być wyczerpujące, zamiast dodawać energii.

Szablon planu samoopieki ClickUp pomaga znaleźć czas na regenerację, refleksję i nawyki, które zapewniają wsparcie zarówno dla ciała, jak i umysłu. Dzięki dedykowanym przestrzeniom dla zdrowia psychicznego, fizycznego i emocjonalnego możesz zaprojektować rutynę, która wykracza poza treningi i czytanie.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Śledź cele związane z dobrym samopoczuciem za pomocą niestandardowych statusów, takich jak Osiągnięty , W trakcie realizacji , Nie na dobrej drodze i inne

Organizuj rutynowe czynności za pomocą pól niestandardowych dla typu wellness , notatek , referencji i typu samoopieki

Stwórz holistyczny plan, który równoważy dyscyplinę z prawdziwym dbaniem o siebie

📌 Idealne dla: osób, które chcą zapobiegać wypaleniu zawodowemu, zachować równowagę i stworzyć poranne rutyny sprzyjające zarówno wydajności, jak i dobremu samopoczuciu.

📖 Przeczytaj również: Jak stworzyć listę kontrolną porannej rutyny dla dorosłych

5. Szablon planowania posiłków ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zachowaj spójność w codziennej diecie, korzystając z szablonu planowania posiłków ClickUp

Jedną z najtrudniejszych części programu 75 Hard jest codzienne podejmowanie decyzji dotyczących posiłków przy jednoczesnym przestrzeganiu planu diety. Szablon planowania posiłków ClickUp może Ci w tym pomóc. Zamiast zastanawiać się, co przygotować na kolację, lub przypadkowo nie osiągnąć dziennego celu białka, możesz organizować posiłki, śledzić wartości odżywcze i planować z wyprzedzeniem.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Śledź makra za pomocą pól niestandardowych, takich jak kalorie netto, węglowodany, białko i rodzaj posiłku

Korzystaj z list typu „przeciągnij i upuść”, aby planować posiłki w kilka sekund

Wizualizuj plany w widokach tablic ClickUp : podsumowanie tygodnia, kalendarz i rodzaj posiłków

Ogranicz liczbę wizyt w sklepie spożywczym dzięki listom kontrolnym składników i skonsolidowanym listom zakupów

📌 Idealne dla: osób, które chcą pozbyć się stresu związanego z podejmowaniem decyzji dotyczących jedzenia podczas udziału w wyzwaniu 75 Hard.

6. Szablon ClickUp do śledzenia osobistych nawyków

Pobierz darmowy szablon Używaj szablonu ClickUp Personal Habit Tracker do śledzenia wszystkich swoich 75 nawyków Hard

Sekretem ukończenia programu 75 Hard jest konsekwencja. Szablon osobistego trackera nawyków ClickUp zapewnia prosty sposób rejestrowania, monitorowania i trzymania się codziennych zadań bez utraty motywacji. Od zaznaczania treningów po śledzenie przeczytanych stron lub wypitych litrów wody — z dnia na dzień będziesz obserwować postępy, zamieniając małe sukcesy w trwałe dobre nawyki.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Bądź w śledzeniu dzięki polom niestandardowym, takim jak Postęp , Przeczytaj 15 stron , 10 000 kroków i Wypij 64 uncje

Podziel nawyki na podzadania, dodaj etykiety priorytetów lub przypisz partnerów odpowiedzialnych za realizację zadań

Wizualizuj serie i postępy w czasie rzeczywistym, aby utrzymać wysoką motywację

📌 Idealne dla: osób dążących do samodoskonalenia, które potrzebują aplikacji do śledzenia nawyków, aby codziennie czuć się odpowiedzialnymi za swoje działania.

7. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wykrocz poza 75 dni, aby osiągnąć trwały wzrost dzięki szablonowi planu rozwoju osobistego ClickUp

Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp pomaga spojrzeć z szerszej perspektywy, wyznaczyć długoterminowe cele i śledzić postępy w karierze, umiejętnościach i życiu osobistym. Zachęca również do refleksji, planowania i ciągłego doskonalenia, dzięki czemu można mierzyć rzeczywisty postęp w ciągu miesięcy i lat.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Śledź postępy dzięki niestandardowym statusom, takim jak Cel osiągnięty , Na dobrej drodze , Nie na dobrej drodze i Wstrzymane

Korzystaj z pól niestandardowych, takich jak Minimalny dzienny cel , Sukcesy i osiągnięcia oraz Cele edukacyjne

Uzyskaj dostęp do dostosowanych widoków, takich jak PD na kwartał , Śledzenie postępów , Plan działania i Przewodnik dla początkujących , aby dostosować cele do osi czasu

Wbuduj pętlę informacji zwrotnej w swoją drogę rozwoju, świętując sukcesy i wskazując obszary wymagające poprawy

📌 Idealne dla: Miłośników wydajności, którzy chcą wyjść poza śledzenie nawyków i stworzyć ustrukturyzowany plan długoterminowego rozwoju osobistego i zawodowego.

8. Szablon celów SMART ClickUp

Pobierz darmowy szablon Podziel złożone cele 75 Hard na osiągalne zadania dzięki szablonowi ClickUp SMART Goals

Jak słynnie powiedział Antoine de Saint-Exupéry, cel bez jasnego planu jest tylko życzeniem. Dlatego tak skuteczna jest struktura SMART — konkretna, mierzalna, osiągalna, istotna i określona w czasie. Zmusza ona do przekształcenia niejasnych ambicji w możliwe do realizacji i śledzenia cele.

Szablon ClickUp SMART Goals pomaga zastosować tę strukturę w praktyce, dzieląc duże cele na łatwe do wykonania kroki i zapewniając system do śledzenia, mierzenia i faktycznego osiągania tych celów.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Śledź postępy w realizacji celów dzięki niestandardowym statusom, takim jak Crushing , On Track , Off Track , On Hold i zakończone

Skorzystaj z 12 pól niestandardowych, aby zwiększyć przejrzystość, np. „ Dlaczego właśnie teraz ustalam ten cel? ” i „ Czy posiadam wymagane umiejętności? ”

Wykorzystaj pole „Wymagany nakład pracy” , system punktowy, który przypisuje miarę numeryczną do każdego celu, dzięki czemu wysiłek staje się bardziej namacalny

Wysiłek związany z realizacją celów, Arkusz celów SMART i Cele firmy dla celów osobistych i zespołowych Poznaj dostosowane widoki, takie jak Cele SMART, dla celów osobistych i zespołowych

📌 Idealne dla: osób i zespołów, które chcą przestać gonić za niejasnymi celami osobistymi i zamiast tego wyznaczyć mierzalne, realistyczne cele, które mogą osiągnąć.

📮 ClickUp Insight: 78% respondentów naszej ankiety tworzy szczegółowe plany w ramach procesu wyznaczania celów. Jednak zaskakujące 50% nie śledzi tych planów za pomocą dedykowanych narzędzi do śledzenia. 👀 Dzięki ClickUp płynnie przekształcasz cele w zadania, które można zrealizować, co pozwala Ci osiągać je krok po kroku. Ponadto nasze pulpity nawigacyjne bez kodowania zapewniają przejrzystą wizualną reprezentację Twoich postępów, pokazując je i dając Ci większą kontrolę i widoczność nad swoją pracą. Ponieważ „liczenie na szczęście” nie jest niezawodną strategią. 💫 Rzeczywiste wyniki: Użytkownicy ClickUp twierdzą, że mogą podjąć się około 10% więcej pracy bez wypalenia zawodowego.

9. Szablon tygodniowego planera ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj zadania 75 Hard na cały tydzień za pomocą szablonu tygodniowego planera ClickUp

Planowanie tygodnia nie musi być sztywne; najlepszy system to taki, który dostosowuje się do zmieniającego się harmonogramu. Szablon tygodniowego planera ClickUp zapewnia widok całego tygodnia, umożliwiając jednocześnie zmianę kolejności zadań w miarę rozwoju sytuacji.

🌟 Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Przeciągaj i upuszczaj karteczki samoprzylepne w kolumnach dziennych, aby szybko zmienić priorytety bez konieczności przepisywania planu

Zrób mapę terminów, wydarzeń lub spontanicznych pomysłów w sposób, który bardziej przypomina burzę mózgów niż planowanie

Uporządkuj swój tydzień dzięki wizualnemu widokowi tablicy, który oddziela ważne zadania od tych „miłych do wykonania”

Kończ każdy tydzień, przeciągając zakończone zadania do sekcji „zrobione”, co zapewni natychmiastową kontrolę postępów i zwiększy motywację

📌 Idealne dla: osób podejmujących wyzwanie 75 Hard Challenge (lub inne ustrukturyzowane wyzwanie) z tygodniowym planem działania.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wizualizuj okres po 75. dniu. Większość osób załamuje się po przekroczeniu linii mety. Zaplanuj, jak przejdziesz przez ten okres: jakie nawyki zachowasz, jakie nowe wypróbujesz i jak zachować czujność bez ustalonego planu działania.

Przekrocz 75 dni dzięki ClickUp

Szablony Notion świetnie nadają się do śledzenia zasad 75 Hard. Możesz rejestrować treningi, posiłki, spożycie wody i zdjęcia postępów w jednym miejscu.

Jednak po zakończeniu wyzwania pozostaje Ci statyczne śledzenie postępów. Nie ma łatwego sposobu, aby utrzymać tempo, wyznaczyć nowe cele lub zbudować trwałe systemy po upływie 75 dni.

ClickUp zapewnia kompletną strukturę, dzięki której wyzwanie stanie się stylem życia. Dzięki szablonom do śledzenia nawyków, śledzenia celów i tygodniowym planerom możesz kontynuować budowanie rutyn długo po zakończonym wyzwaniu 75 Hard.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅