Marketing w WhatsApp Business: jak dotrzeć do klientów niestandardowych i przekonać ich do zakupu

Świat staje się coraz bardziej hałaśliwy, a każdy chce przyciągnąć uwagę Twoich klientów. Co gorsza, zdolność koncentracji uwagi zmniejsza się szybciej, niż można sobie wyobrazić.

Jeśli widoczność dla klientów jest największym wyzwaniem Twojej marki, marketing WhatsApp dla firm może pomóc Ci przebić się przez szum informacyjny.

Dzięki 98% ocenie otwarć i błyskawicznym czasom odpowiedzi oferuje to, czego nie mogą zapewnić e-mail i media społecznościowe: uwagę, natychmiastowość i intymność.

W tym przewodniku udostępniamy wszystko, co musisz wiedzieć o wykorzystaniu marketingu WhatsApp w swojej firmie. Dodatkowo pokażemy Ci, jak ClickUp pomaga koordynować cały cykl pracy marketingowy WhatsApp w jednym miejscu.

Czym jest marketing WhatsApp Business?

Marketing biznesowy WhatsApp polega na wykorzystaniu WhatsApp do promocji produktów, bezpośredniej komunikacji z klientami i zwiększania sprzedaży poprzez spersonalizowaną, dwustronną komunikację.

Ten formularz marketingu konwersacyjnego pozwala na wysyłanie wiadomości marketingowych, takich jak oferty specjalne, ogłoszenia o wprowadzeniu nowych produktów, przypomnienia o porzuconych koszykach, aktualizacje zamówień oraz pomocne wskazówki lub poradniki.

Małe firmy zazwyczaj korzystają z bezpłatnej aplikacji WhatsApp Business, podczas gdy większe marki używają platformy WhatsApp Business (API) do automatyzacji i skalowania swoich działań marketingowych.

Pamiętaj: zgodnie z zasadami WhatsApp Business Policy i Commerce Policy możesz wysyłać wiadomości marketingowe lub promocyjne tylko do osób, które wyraziły na to zgodę, tj. wyraźnie zezwoliły na kontakt za pośrednictwem WhatsApp.

*notatka: Konta biznesowe WhatsApp i konta osobiste mają różne przeznaczenie. Osobista aplikacja WhatsApp jest przeznaczona do codziennej prywatnej komunikacji między przyjaciółmi i rodziną. Natomiast WhatsApp Business został stworzony specjalnie z myślą o komunikacji komercyjnej. Oferuje takie funkcje, jak profile biznesowe, szybkie odpowiedzi, etykiety i katalogi. Ponadto podlega zasadom komunikacji biznesowej WhatsApp.

Dlaczego warto używać WhatsApp do marketingu?

Na początek warto wspomnieć, że WhatsApp ma prawie 3 miliardy użytkowników miesięcznie w 180 krajach i 60 językach. Jednak prawdziwa wartość tej aplikacji wykracza poza sam zasięg.

Oto dlaczego WhatsApp Business zasługuje na miejsce w Twojej strategii komunikacji marketingowej:

Wysokie zaangażowanie: wiadomości WhatsApp mają wiadomości WhatsApp mają 98% wskaźnik otwarć , w porównaniu do średniej 20% dla wiadomości e-mail. Co więcej, 90% z nich jest czytanych w ciągu 3 minut. Ta natychmiastowość jest na wagę złota w przypadku błyskawicznych wyprzedaży i przypomnień o wydarzeniach

*bogate funkcje multimedialne i interaktywne: WhatsApp oferuje wsparcie dla zdjęć produktów, wideo, plików PDF, wiadomości audio i naklejki. Dzięki WhatsApp Business API możesz również dodawać przyciski, aby wiadomości były interaktywne — na przykład ankiety „Tak/Nie” lub linki „tap-to-buy”

Komunikacja dwustronna w czasie rzeczywistym: Komunikacja za pośrednictwem WhatsApp przyspiesza sprzedaż i eliminuje utrudnienia. Na przykład, jeśli ktoś zobaczy Twój produkt i zapyta: „Czy jest dostępny w rozmiarze M w kolorze niebieskim?”, szybka odpowiedź może sprawić, że zainteresowanie zamieni się w natychmiastowy zakup

Wysoki poziom zaufania i bezpieczeństwa: wiadomości marketingowe WhatsApp są szyfrowane od początku do końca i powiązane z prawdziwymi numerami telefonów. Ponadto zweryfikowane odznaki biznesowe dodają kolejną warstwę wiarygodności

*ekonomiczny marketing: aplikacja WhatsApp Business jest bezpłatna, a nawet koszty API są niższe niż w przypadku SMS-ów lub płatnych reklam. Twoje komunikaty marketingowe nie wymagają kosztownych kreacji ani miejsc reklamowych

Pasuje do strategii wielokanałowej: Możesz używać e-mail do szczegółowych aktualizacji, mediów społecznościowych do przyciągania potencjalnych klientów, a następnie zapraszać ich na WhatsApp w celu szybkiej, osobistej kontynuacji. Wiele systemów CRM integruje również WhatsApp, dzięki czemu możesz zarządzać czatami wraz z e-mail w jednym miejscu

👀 Czy wiesz, że... WhatsApp został pierwotnie stworzony do wyświetlania aktualizacji statusu, takich jak „w pracy” lub „niski poziom baterii”. Funkcja wysyłania wiadomości została dodana później, ale szybko stała się główną funkcją aplikacji.

Jak wykorzystać WhatsApp do marketingu biznesowego: strategie i przykłady z życia wzięte

Od pozyskiwania pierwszych subskrybentów po automatyzację spersonalizowanej zawartości – oto jak profesjonalnie wykorzystać platformę WhatsApp Business w swojej strategii marketingowej. Zamieściliśmy również rzeczywiste przykłady kampanii marketingowych WhatsApp o sukcesie, które mogą Cię zainspirować.

1. Twórz listy opt-in

W przeciwieństwie do pasywnych kanałów, takich jak Instagram czy telewizja, aplikacja WhatsApp zmusza Cię do zdobycia uwagi. Twoja marka nie może po prostu wysyłać wiadomości do wszystkich użytkowników WhatsApp – potrzebujesz na to zgody. Wyrażenie zgody jest obowiązkowe.

Ponieważ każdy subskrybent WhatsApp wyraźnie poprosił o otrzymywanie wiadomości od Ciebie, jest to jedna z najbardziej celowych list o wysokim znaczeniu, jaką możesz stworzyć. W świecie, który odchodzi od danych stron trzecich, tego rodzaju bezpośredni dostęp oparty na zgodzie jest marketingową kopalnią złota.

Oto kilka sposobów na stworzenie listy subskrybentów w celu zwiększenia zaangażowania klientów:

Podpowiedzi po zakupie: Dodaj pole wyboru podczas realizacji transakcji, pytając klientów, czy chcą otrzymywać aktualizacje dotyczące zamówienia lub wczesny dostęp za pośrednictwem WhatsApp

Wyskakujące okienka na stronie internetowej: zaoferuj potencjalnym klientom zachętę, taką jak rabat lub bezpłatny przewodnik, w zamian za zgodę na otrzymywanie wiadomości WhatsApp

Instagram/Meta CTA: Wykorzystaj wyróżnione relacje lub linki w biografii, aby skierować ruch do formularza rejestracji WhatsApp lub linku „kliknij, aby porozmawiać”

Kody QR: W sklepie lub na opakowaniach używaj kodów QR, które są połączone bezpośrednio z przepływem rejestracji w WhatsApp

Rejestracja na wydarzenie lub webinarium: Poproś użytkowników, aby podczas rejestracji wyrazili zgodę na otrzymywanie przypomnień lub dodatkowej zawartości za pośrednictwem Twojego konta WhatsApp Business

Zawsze określaj, czego użytkownicy mogą oczekiwać od Twojej marki. W tym przypadku marka udostępnia aktualizacje za pośrednictwem aplikacji do przesyłania wiadomości.

za pośrednictwem e.l.f

2. Spersonalizuj promocje

Biorąc pod uwagę wskaźnik otwarć WhatsApp wynoszący ponad 98% (w porównaniu z zaledwie 20% w przypadku e-maili ), Twoi klienci są bardziej skłonni do kliknięcia wiadomości WhatsApp i przeczytania jej.

Jednak taki dostęp oznacza większą odpowiedzialność. Pasek w zakresie trafności jest znacznie wyższy.

Zacznij od podziału listy osób, które wyraziły zgodę, na mniejsze grupy w oparciu o dane demograficzne klientów, historię zakupów, zainteresowania, lokalizację lub datę ostatniej interakcji.

Następnie użyj funkcji Etykiety , aby oznaczyć każdy kontakt kategoriami, takimi jak „Nowy klient”, „VIP” lub „Kupujący sezonowy”. Możesz również przypisać etykietom różne kolory, aby je wizualnie rozróżnić.

Uprość zarządzanie czatami dzięki funkcji WhatsApp Business Label

Na podstawie tych etykiet możesz skuteczniej personalizować swoje kampanie marketingowe w WhatsApp:

Dostosuj sugestie dotyczące produktów na podstawie historii zakupów

Wysyłaj oferty urodzinowe lub przypomnienia o przedłużeniu powiązane z ostatnimi zakupami

Kieruj wiadomości do określonych lokalizacji w oparciu o dostępność dostaw lub lokalne promocje.

Utwórz tagi w swoim CRM dla typów klientów (np. klienci o wysokiej wartości, klienci często zwracający produkty, miłośnicy kuponów) i przypisz je do przepływu kampanii

👀 Przykład Sprzedawca odzieży i artykułów lifestyle'owych 6thStreet wdrożył platformę WhatsApp Business, aby poprawić spadające zaangażowanie w tradycyjnych kanałach marketingowych, takich jak e-mail, powiadomienia push i SMS-y. Marka wysłała użytkownikom, którzy wyrazili zgodę, następujące wiadomości: Spersonalizowana wiadomość powitalna dla nowych użytkowników

Spersonalizowane rekomendacje produktów, które utrzymują zaangażowanie klientów

Kampanie promocyjne wysyłane do określonych klientów na podstawie aktualności, częstotliwości i wartości pieniężnej

Wiadomości dotyczące porzuconych koszyków

Wiadomości marketingowe wysyłane w ciągu 24 godzin od zakupu

Trwające kampanie, w tym powiadomienia o wyprzedażach Wynik: 10-krotny wzrost konwersji wśród nowych klientów w porównaniu z innymi kanałami

6-krotny wzrost konwersji porzuconych koszyków w porównaniu z e-mail i powiadomieniami push

💡 Porada dla profesjonalistów: Szablony CRM w ClickUp zapewniają gotową strukturę do zarządzania każdym krokiem powiązania, od pierwszego wyrażenia zgody do działań następczych po zakupie. Zamiast ręcznie tworzyć przypomnienia o koszyku, aktualizacje dotyczące wysyłki lub prośby o recenzje, szablony pomagają ujednolicić i zautomatyzować te powtarzające się procesy.

3. Wysyłaj komunikaty dotyczące wprowadzenia produktów na rynek

Kiedy ogłaszasz produkt w mediach społecznościowych, konkuruje on z algorytmami, memami i reklamami. Jednak w WhatsApp pojawia się on obok wiadomości od znajomego, co oznacza większą uwagę i szybsze działanie.

Funkcja Broadcast w aplikacji WhatsApp Business pozwala na bezpośrednie przekazanie informacji o wprowadzeniu produktu na rynek do czatu użytkownika.

Oto, co należy zawrzeć w wiadomości niestandardowej dla klientów wysyłanej podczas premiery:

Krótka, chwytliwa wiadomość: „Właśnie wprowadziliśmy coś nowego 👀”

Jasne wezwanie do działania: „Kliknij tutaj, aby być pierwszym w kolejce” lub „Odpowiedz TAK, aby uzyskać podgląd”

Obraz lub wideo: Elementy wizualne zawsze zwiększają liczbę kliknięć

Wyłączność: „Dostępne tylko dla naszej rodziny WhatsApp przez następne 24 godziny”

Zapowiedź przedpremierowa: „🤫 Jutro o godz. 10:00 – coś nowego pojawi się w [Twoja marka]! Przygotuj się…”

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Połącz etykiety z listami rozsyłkowymi, aby wysyłać spersonalizowane wiadomości do określonych grup klientów. Na przykład, jeśli etykieta ma nazwę: Pierwszy zakup: Wyślij wiadomość z podziękowaniem i rabatem, aby zachęcić do złożenia drugiego zamówienia

Często kupujący klienci: Nagradzaj lojalność wczesnym dostępem lub ofertami VIP

4. Zautomatyzuj działania następcze i sekwencje pielęgnacyjne

Ponad 74% konsumentów zrezygnowało z zakupów tylko dlatego, że czuli się przytłoczeni. Nic dziwnego. Twoi konsumenci są bombardowani wiadomościami, reklamami, rozrywkami, twierdzeniami i hałasem.

Ale dobra wiadomość jest taka, że wiadomości WhatsApp pomagają przebić się przez szum informacyjny. Możesz skorzystać z automatyzacji tego procesu za pomocą oprogramowania CRM ClickUp. Pomyśl o hiperpersonalizacji na dużą skalę. Oto jak to zrobić:

przypomnienia o porzuconych koszykach: *Jeśli klient pozostawi elementy w koszyku, wywołaj wiadomość WhatsApp w określonym czasie. Użyj ClickUp CRM, aby przypiąć status potencjalnego klienta i ustawić reguły automatyzacji dla przypomnień opartych na czasie, spersonalizowanych według kategorii produktów lub wartości koszyka

aktualizacje dotyczące wysyłki:* Po wysłaniu zamówienia lub przekazaniu go do dostawy informuj klienta na bieżąco. Do zrobienia, połącz swój system zarządzania realizacją zamówień z ClickUp CRM

prośby o recenzje: *Po dostarczeniu przesyłki ClickUp może automatycznie przypisać zadanie wysłania podpowiedzi o recenzji za pośrednictwem WhatsApp. Po przesłaniu recenzji wywołaj wyzwalacz wiadomości z podziękowaniem i kuponem na następny zakup

Sekwencje pielęgnowania potencjalnych klientów: Korzystając z ClickUp CRM, segmentuj i przypisuj etykietę potencjalnym klientom, a następnie ustaw serię wiadomości WhatsApp, która będzie edukować potencjalnych klientów

Inteligentne automatyczne odpowiedzi: Skorzystaj z funkcji wiadomości „Nieobecny” w WhatsApp, aby Skorzystaj z funkcji wiadomości „Nieobecny” w WhatsApp, aby automatycznie odpowiadać poza godzinami pracy , kierując użytkowników do sekcji FAQ lub chatbota. ClickUp może śledzić te automatyczne odpowiedzi i tworzyć zadania follow-up, gdy potrzebna jest ręczna odpowiedź. Skonfiguruj ClickUp Automations , aby zmienić status zadania i uruchomić wyzwalacz przypomnienia, gdy nadejdzie czas ręcznego wysłania kolejnej wiadomości

Obejrzyj ten wideo, aby dowiedzieć się, jak ClickUp Automatyzacje zwiększa wydajność procesów biznesowych!

💡 Porada dla profesjonalistów: Poinstruuj agentów Autopilot ClickUp, aby codziennie lub co tydzień sprawdzali Twoje miejsce pracy i sygnalizowali opóźnienia. Agent może na przykład sprawdzić, które kontakty nie otrzymały kontaktu po porzuceniu koszyka lub które prośby o recenzję nie otrzymały odpowiedzi. Automatycznie dodaje komentarz, aktualizuje pole niestandardowe lub przypisuje zadanie odpowiedniemu członkowi zespołu, dzięki czemu Twój zespół dokładnie wie, jakie działania należy podjąć. Uzyskaj kontekst z zadań i dokumentów dzięki ClickUp Autopilot Agents

5. Angażuj klientów za pomocą marketingu zawartości za pośrednictwem WhatsApp

Nie musisz czekać, aż klient skontaktuje się z Tobą, aby nawiązać z nim interakcję za pomocą przydatnej zawartości. Skonfiguruj cykl pracy, w którym zaraz po zarejestrowaniu się klienta na Twojej platformie nawiązujesz z nim interakcję za pomocą wcześniej przygotowanej zawartości.

Pomyśl o poradnikach dotyczących konkretnych funkcji, blogu zawierającym odpowiedzi na często zadawane pytania lub krótkich wskazówkach dotyczących produktów wysyłanych w określone dni tygodnia.

👀 Przykład Francuska marka kosmetyków do pielęgnacji skóry Clarins przeprowadziła kampanię z okazji Narodowego Dnia Szminki, wysyłając spersonalizowane wiadomości WhatsApp do swoich obecnych klientów. Celem kampanii było nawiązanie powiązania z klientami, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości od Clarins. Klienci musieli wybrać preferowany rodzaj pomadki, a następnie obejrzeć wideo przedstawiające ich wybór i zostali przekierowani na stronę internetową marki, gdzie otrzymali spersonalizowane porady dotyczące wyboru odpowiedniego odcienia. Wynik: 4. 5 razy wyższy wskaźnik otwarć niż w przypadku e-mail

7-krotnie wyższy współczynnik konwersji niż w przypadku e-mail

Twoja marka może również zastosować podobne podejście. Jeśli jednak jesteś właścicielem małej firmy lub przedsiębiorcą zajmującym się handlem elektronicznym i zarządzasz wieloma sprawami, ręczne tworzenie każdej wiadomości jest czasochłonne. Nawet jeśli masz długą zawartość, nadal trzeba ją przekształcić w krótsze formaty.

ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, pomaga przekształcić zawartość w wiadomości gotowe do wysłania w WhatsApp.

Zobacz na przykład, jak ClickUp Brain tworzy teksty, które możesz następnie dopracować i wysłać.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby generować praktyczną zawartość do marketingu w WhatsApp

Możesz również użyć ClickUp Brain, aby podsumować powtarzające się pytania z czatów WhatsApp — takie jak „Czy ten produkt jest bezpieczny dla dzieci?” lub „Jakie są zasady zwrotu?”. Zamień je w ponownie wykorzystywane podpowiedzi wiadomości, często zadawane pytania lub porady edukacyjne.

Co więcej, Brain pomaga również przekształcić tekst w obraz.

✨ Wypróbuj tę podpowiedź podpowiedź 1: *Napisz 3 porady dotyczące pielęgnacji skóry dla moich klientów, którzy mają tłustą cerę, sugerując, co mogą zrobić latem, aby zachować zdrową skórę *podpowiedź 2: Czy potrafisz stworzyć post w mediach społecznościowych z wykorzystaniem tych wskazówek dla serwisu Instagram? Przekształć go w wizualizację w stylu retro. Podpowiedź Brain o stworzenie materiałów wizualnych, które mogą towarzyszyć Twojej wiadomości WhatsApp

Bonus: Jeśli zarządzasz wieloma kampaniami, kanałami i osobami, rozważ przejście na ClickUp Brain MAX. W przeciwieństwie do standardowych asystentów AI, Brain MAX łączy się ze wszystkimi Twoimi narzędziami, takimi jak Google Drive, OneDrive, SharePoint i innymi. Natychmiast pobieraj dokumenty dotyczące produktów, skrypty wsparcia lub poprzednie wpisy na blogu i zamieniaj je w wiadomości gotowe do wysłania w WhatsApp bez przełączania zakładek. Możesz nawet używać poleceń głosowych, aby poprosić Brain MAX o sporządzenie lub aktualizację sekwencji wiadomości, podsumowanie długich dokumentów do kampanii typu „drip” lub znalezienie odpowiednich zasobów w całym obszarze roboczym. Aby dowiedzieć się więcej o Brain MAX, obejrzyj to wideo!

🧠 Ciekawostka: W czerwcu 2013 r. WhatsApp ustanowił oszałamiający rekord, przetwarzając 27 miliardów wiadomości w ciągu zaledwie 24 godzin, w tym około 10 miliardów wiadomości przychodzących i 17 miliardów wiadomości wychodzących.

Aplikacja WhatsApp Business to najbardziej dostępny punkt wyjścia. Jest bezpłatna, łatwa w ustawieniu i idealna dla właścicieli jednoosobowych firm lub małych zespołów. Możesz utworzyć profil biznesowy, ustawić automatyczne powitania i organizować kontakty za pomocą etykiet.

Jednak wraz ze wzrostem potrzeb marketingowych te podstawowe ustawienia często osiągają limit. W takiej sytuacji warto rozważyć najlepsze narzędzia marketingowe WhatsApp.

1. Platforma WhatsApp Business (API)

Jest to interfejs udostępniany przez WhatsApp (Meta) i najlepiej nadaje się dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Marketerzy mogą go używać do wysyłania i odbierania wiadomości programowo oraz za pośrednictwem zewnętrznych dostawców rozwiązań biznesowych (BSP).

Co możesz zrobić:

Wysyłaj wiadomości do użytkowników, którzy wyrazili zgodę, jednocześnie

Zautomatyzuj przepływ pracy , uruchamiając wiadomości WhatsApp jako wyzwalacze na podstawie działań użytkowników (np. porzucony koszyk, wypełniony formularz lub status dostawy)

Obsługuj często zadawane pytania, przyjmuj zamówienia lub kwalifikuj potencjalnych klientów za pomocą narzędzi chatbot z połączeniem z API

Korzystaj z gotowych szablonów wiadomości wychodzących, takich jak aktualizacje dotyczące wysyłki, przypomnienia o ponownym zaangażowaniu lub przypomnienia o spotkaniach

Podłącz się do swojego systemu CRM, pomocy technicznej lub platformy e-commerce, aby zapewnić płynny przepływ danych i odpowiedzi bogate w kontekst

Uzyskaj dostęp do szczegółowych wskaźników dotyczących dostarczania, otwierania i zaangażowania niestandardowych klientów, aby zoptymalizować swoje kampanie

Większość dostawców usług BSP pobiera opłaty za każdą wiadomość lub opłatę miesięczną. Jednak koszt ten zwraca się dzięki lepszemu zasięgowi, wyższym wskaźnikom odpowiedzi i oszczędności czasu. Ponadto, jeśli chcesz uzyskać zieloną odznakę weryfikacji na swoim koncie WhatsApp Business, API jest jedyną drogą.

W miarę ewolucji celów marketingowych wybieraj spośród zestawu specjalistycznych narzędzi zaprojektowanych jako uzupełnienie platformy WhatsApp Business.

Typ narzędzia Kluczowa zaleta Idealne dla Brevo (wszystko w jednym) Kampanie WhatsApp, e-mailowe i SMS-owe w połączeniu z automatyzacją i analityką Przedsiębiorstwa, które chcą ujednolicić kanały komunikacyjne i zwiększyć zasięg bez skomplikowanych ustawień Respond.io ( Omnichannel CRM) Scentralizowane wiadomości w WhatsApp, Messengerze, IG i innych aplikacjach dzięki logice automatyzacji Średniej wielkości zespoły wsparcia i sprzedaży, które potrzebują jednego widoku wszystkich rozmów z klientami Bird (MessageBird) Wizualny kreator kampanii + koordynacja wielokanałowa Enterprise prowadzące kampanie wielokanałowe z zaawansowaną logiką komunikacji Gupshup (API oparte na AI) Szablony oparte na AI, chatboty i automatyzacja ścieżki klienta Szybko rozwijające się marki DTC lub przedsiębiorstwa potrzebujące marketingu konwersacyjnego na dużą skalę WANotifier (narzędzie kampanii) Marketing kroplowy, transmisje, brak dopłat API, skrzynka odbiorcza zespołu Małe zespoły prowadzące oszczędny marketing przy minimalnej złożoności technologicznej Zixflow, Wati, Interakt (narzędzia do automatyzacji) Automatyzacja lejka sprzedażowego, tagi, często zadawane pytania i ustawienia bota Małe i średnie firmy ustawiające przepływy pielęgnacyjne, serie onboardingowe i powtarzalne kampanie ClickUp (warstwa zarządzania kampaniami) Scentralizowane planowanie, data powstania zasobów, współpraca zespołowa i śledzenie przepływu pracy Zespoły marketingowe zarządzające wielokanałowymi kampaniami WhatsApp od początku do końca — od pomysłu do uruchomienia

Kwestie prawne związane z marketingiem biznesowym w WhatsApp Niezależnie od narzędzia, które wybierzesz do marketingu swojej firmy za pośrednictwem WhatsApp, oto kilka podstawowych wytycznych prawnych, których musisz przestrzegać: Najpierw uzyskaj zgodę: przed wysłaniem wiadomości musisz uzyskać wyraźną i aktywną zgodę użytkowników. Muszą oni dobrowolnie wyrazić zgodę

Przestrzegaj zasad WhatsApp: Ściśle przestrzegaj zasad WhatsApp dotyczących Business i handlowej, aby uniknąć oznaczenia jako spam, co może prowadzić do zawieszenia konta

Przestrzegaj przepisów dotyczących prywatności: Jeśli gromadzisz dane klientów, przestrzegaj przepisów dotyczących ochrony danych, takich jak RODO (UE), CCPA (Kalifornia) i PDPA

Poznaj zasady dotyczące wiadomości: Niechciane wiadomości promocyjne są traktowane jako spam. Niestandardowy klient musi skontaktować się z Tobą jako pierwszy lub musisz używać wcześniej zatwierdzonych szablonów

Ochrona danych klientów: Zapewnij bezpieczeństwo informacji użytkowników poprzez szyfrowanie i bezpieczne przechowywanie danych oraz przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących przechowywania danych

Jak mierzyć powodzenie działań marketingowych w WhatsApp Business

Podobnie jak w przypadku każdej innej kampanii marketingowej, musisz również prowadzić śledzenie wyników kampanii WhatsApp Business, aby ocenić zwrot z inwestycji, a co ważniejsze, dowiedzieć się, co przemawia do Twoich klientów.

Do zrobienia możesz wykorzystać połączenie sygnałów ilościowych i jakościowych. Oto kilka wskazówek dotyczących tego, co należy mierzyć.

Wskaźniki ilościowe

Wskaźnik dostarczalności: Procent wiadomości, które zostały dostarczone z powodzeniem. Stały niski wskaźnik może sygnalizować problemy z bazą danych kontaktów

Wskaźnik bloku i rezygnacji: Wskaźnik, który pokazuje, jak często użytkownicy blokują Twój numer lub rezygnują z subskrypcji. Gwałtowny wzrost tego wskaźnika to ważny sygnał, że Twoja zawartość lub częstotliwość wysyłania wiadomości wymagają natychmiastowej zmiany

Wskaźnik otwarć: odsetek dostarczonych wiadomości, które odbiorcy otworzył

Współczynnik klikalności (CTR): W przypadku wiadomości zawierających linki mierzy on odsetek użytkowników, którzy je klikają. Jest to bezpośredni wskaźnik przekonującej siły Twojej wiadomości

Wskaźnik odpowiedzi: Odsetek użytkowników, którzy wysyłają odpowiedź na Twoją wiadomość. Ten wskaźnik KPI ma kluczowe znaczenie dla oceny, na ile Twoja wiadomość wywołuje dwustronną rozmowę

Współczynnik konwersji: Odsetek użytkowników, którzy wykonują pożądaną czynność (np. dokonują zakończonego zakupu, rezerwują prezentację, wykorzystują kod kuponu) po otrzymaniu wiadomości

Wygenerowane leady: Łączna liczba nowych potencjalnych klientów zidentyfikowanych na podstawie rozmów i zapytań w WhatsApp

Koszt konwersji/akwizycji: wskaźnik finansowy, który dzieli całkowity koszt kampanii przez liczbę konwersji o powodzeniu, pomagając zmierzyć efektywność ekonomiczną

Wskaźniki jakościowe

Dane ilościowe informują Cię o tym, co się wydarzyło, ale analiza jakościowa wyjaśnia dlaczego. Na przykład:

Wykorzystaj rozmowy, aby uzyskać wgląd w dane: Systematycznie przeglądaj logi czatów, aby odkryć powtarzające się pytania klientów, typowe zastrzeżenia i naturalne opinie o produktach

Oceń nastroje klientów: Kategoryzuj ton przychodzących wiadomości (pozytywny, negatywny, neutralny), aby poznać postrzeganie Twojej marki i odbiór Twoich kampanii

Korzystanie z ClickUp do koordynowania marketingu w WhatsApp

Każda wysyłana przez Ciebie wiadomość WhatsApp ma swoją historię: kto ją napisał? Kto ją zatwierdził? Do jakiego segmentu jest skierowana? Kiedy powinna zostać wysłana?

Narzędzie ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi pozwala uporządkować wszystkie wysiłki marketingowe w WhatsApp i zgromadzić je w jednym miejscu. Pokażemy Ci, jak to działa, na przykładzie marki kosmetyków do pielęgnacji skóry sprzedawanych bezpośrednio konsumentom.

1. Planuj i organizuj kampanie

Załóżmy, że jesteś kierownikiem ds. marketingu marki kosmetyków do pielęgnacji skóry. Wprowadzasz na rynek nowy zestaw produktów do pielęgnacji skóry tłustej na okres wilgotnej pory roku. Musisz wysłać ukierunkowane wiadomości WhatsApp do osób kupujących po raz pierwszy, obecnych użytkowników Twojego produktu do mycia twarzy regulującego wydzielanie sebum oraz nieaktywnych użytkowników z ostatniego kwartału.

W swoim obszarze roboczym ClickUp utwórz listę o nazwie Monsoon Skincare Bundle – WhatsApp Campaign. Będzie to centralna przestrzeń, w której będziesz śledzić wszystkie działania marketingowe.

Na liście dodaj zadanie dla każdego kluczowego kroku kampanii.

Śledź i zarządzaj zadaniami kampanii WhatsApp w jednej liście ClickUp

Do każdego zadania dodaj:

Krótki opis przedstawiający cel zadania, w tym wszelkie załączone pliki dotyczące obrazów/wideo, które mają zostać dołączone itp.

Termin wykonania i osoba przypisana do śledzenia własności i terminów

Pola niestandardowe do efektywnego organizowania i filtrowania zadań. Na przykład:

Pole Cel Segment odbiorców Oznaczaj zadania segmentami, takimi jak: nowi klienci, nieaktywni użytkownicy, byli klienci Typ wiadomości Wysyłanie wiadomości, promocje, przypomnienia, opinie lub porzucone koszyki

Twórz zadania i podzadania z terminami i niestandardowymi polami

Następnie użyj podzadań, aby podzielić każde zadanie na mniejsze, wykonalne kroki. Ułatwi to przydzielanie szczegółowych obowiązków.

Na przykład zadanie „Sporządzenie spersonalizowanej treści wiadomości” może obejmować napisanie treści dla osób dokonujących pierwszego zakupu oraz sprawdzenie i sfinalizowanie jej wraz z zespołem prawnym.

W ten sposób Twój copywriter, menedżer CRM i zespół ds. zgodności będą mieli te same informacje.

Podziel złożone zadania na mniejsze, łatwiejsze do śledzenia podzadania, aby uzyskać lepszą widoczność

Potrzebujesz również centralnego miejsca, w którym będziesz mógł zdefiniować narrację, informacje o odbiorcach i inne dane. ClickUp Dokumenty służy jako jedyne źródło prawdziwych informacji.

Na przykład, przedstaw tutaj brief kampanii (powody jej przeprowadzenia). Dodaj również wytyczne dotyczące marki i kwestii prawnych, aby zespół kreatywny wiedział, co jest dozwolone, a co nie.

Opracuj zarys swojej kampanii i scentralizuj te informacje w ClickUp Dokument

📮ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, e-mail i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji kluczowe informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się tym martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i wiadomości e-mail za pomocą jednego kliknięcia!

2. Stwórz kalendarz zawartości marketingowej

Następnie użyj widoku kalendarza ClickUp, aby zwizualizować oś czasu kampanii WhatsApp dla zestawu produktów do pielęgnacji skóry na porę deszczową. Możesz:

Upewnij się, że wiadomość dla osób kupujących po raz pierwszy zostanie zaplanowana po uruchomieniu pakietu

Upewnij się, że działania następcze w dniu 3 i 7 nie kolidują z innymi wysyłkami promocyjnymi

Śledź terminy zatwierdzania kreacji, aby nie musieć się spieszyć w ostatniej chwili

Jeśli w widoku kalendarza widoczne są dwie promocje przypadające na ten sam dzień lub tydzień bez żadnych zaplanowanych wydarzeń, możesz szybko przeciągnąć i upuścić elementy, aby dostosować harmonogram przed rozpoczęciem akcji.

Wizualizuj zadania kampanii WhatsApp i utrzymuj stały przepływ wiadomości dzięki widokowi kalendarza ClickUp

Aby zrównoważyć swój kalendarz, możesz również używać różnych kolorów lub tagów dla różnych typów wiadomości (promocja vs. zawartość vs. działania następcze). Udostępnij to z zespołem lub przełożonymi, aby zapewnić przejrzystość w zakresie „co i kiedy zostanie opublikowane”

👀 Czy wiesz, że... Zgodnie z psychologią kolorów kolor czerwony w naturalny sposób przyciąga uwagę, dzięki czemu idealnie nadaje się do umieszczania etykiet na przeterminowanych terminach dostarczenia tekstów, przeszkód w zgodności lub krytycznych zatwierdzeń kampanii w widoku kalendarza ClickUp. Kolor zielony wywołuje poczucie postępu i zakończenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do umieszczania etykiet na zakończonych tekstach wiadomości, zasobach projektowych lub zaplanowanych transmisjach.

3. Współpracuj i komunikuj się

Zamiast niekończących się wątków e-mail lub wiadomości na Slacku, użyj ClickUp Chat , aby scentralizować dyskusje związane z kampanią. Pozwala to na:

Komunikuj się w czasie rzeczywistym bezpośrednio w swoim obszarze roboczym, korzystając z czatów grupowych lub indywidualnych, połączeń głosowych, a nawet wideokonferencji SyncUp

Rozmowy powinny być powiązane z konkretnymi zadaniami, aby wszyscy mieli dostęp do historii i dokładnie wiedzieli, o co chodzi

Przyspiesz proces zatwierdzania i edycji, ponieważ możesz omawiać, poprawiać i aktualizować treści w tym samym oknie

Rozpocznij rozmowy, udostępniaj aktualizacje i przechowuj decyzje dotyczące kampanii w jednym miejscu dzięki ClickUp Chat

Możesz dodawać załączniki, takie jak zdjęcia lub wideo, do czatu i oznaczyć osobę decyzyjną, która zatwierdzi ostateczną wersję. A gdy ktoś powie „Potrzebujemy kontynuacji w 7. dniu”, natychmiast utwórz nowe zadanie na podstawie tej wiadomości czatu.

Co więcej, członkowie Twojego zespołu nie muszą przewijać ponad 60 wiadomości, aby zrozumieć decyzje i zadania do wykonania. ClickUp Brain może podsumować wątki czatu w postaci kluczowych punktów.

🧠 Ciekawostka: WhatsApp był drugą aplikacją spoza Google, która w 2015 roku osiągnęła 1 miliard instalacji na Androida.

4. Śledź status kampanii, zatwierdzenia i wskaźniki

Po ustaleniu zadań ustaw niestandardowe statusy ClickUp, aby odzwierciedlić każdy etap cyklu pracy kampanii.

Przykładowy przepływ: Planowanie → Tworzenie zawartości → Oczekiwanie na zatwierdzenie → Zaplanowane → Wysłane → Zaplanowane działania następcze → Zakończone

Dzięki temu wszyscy będą dokładnie wiedzieć, na jakim etapie znajduje się każda wiadomość w Twojej strategii komunikacji marketingowej. Jeśli coś utknie w fazie „Oczekuje na zatwierdzenie”, menedżer lub interesariusz może wkroczyć do akcji, przejrzeć treść i przesunąć ją dalej.

Wizualizuj każdy etap kampanii, od planowania po działania następcze, dzięki funkcji niestandardowego statusu ClickUp

Z czasem możesz użyć pulpitów ClickUp, aby agregować te dane.

Załóżmy, że śledzisz trzy segmenty: osoby kupujące po raz pierwszy, użytkownicy produktów do kontroli sebum i użytkownicy nieaktywni. Utwórz pulpit nawigacyjny z widżetami, takimi jak:

Zadania według statusu : Wizualny postęp dla każdego segmentu — ile kampanii jest zaplanowanych, wysłanych lub oczekujących na zatwierdzenie

Raportowanie pól niestandardowych : Wyświetlaj współczynniki CTR lub wykorzystanie kodów rabatowych zarejestrowanych w zadaniach (używaj pól liczbowych, takich jak „CTR %” lub „Liczba realizacji”)

Oczekujące na zatwierdzenie: Przefiltrowana lista zadań zawierająca wszystkie wiadomości, które nadal znajdują się na etapie „Oczekujące na przegląd”

Monitoruj postępy kampanii, aby wykrywać wąskie gardła za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp

5. Oszczędzaj czas dzięki szablonom kampanii

Masz dość tworzenia od podstaw tych samych kampanii marketingowych w WhatsApp? Szablony kampanii marketingowych pomogą Ci uniknąć powtarzania ustawień i zachować spójność.

Na przykład szablon zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp pozwala planować, realizować i monitorować kampanie.

Pobierz bezpłatny szablon Zaplanuj kampanie startowe WhatsApp lub sezonowe promocje, korzystając z szablonu zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp

Podziel kampanię na poszczególne zadania za pomocą widoku fazy marketingowej i śledź terminy za pomocą widoku kalendarza. Korzystaj z niestandardowych atrybutów, takich jak ostateczna zawartość, wersja robocza, odniesienie, zatwierdzenie i przypisany zespół, aby zapisać istotne szczegóły kampanii.

Możesz również skorzystać z szablonów planów komunikacyjnych, aby kierować spersonalizowane wiadomości do określonych grup i zapobiegać zmęczeniu wiadomościami lub ich nakładaniu się, planując wiadomości WhatsApp w odpowiednim tempie.

Najlepsze praktyki marketingowe WhatsApp Business

Teraz, gdy jesteś już przekonany o skuteczności marketingu biznesowego WhatsApp, oto kilka najlepszych praktyk, których warto przestrzegać.

1. Traktuj WhatsApp jak kanał powiązania

W przeciwieństwie do mediów społecznościowych, agresywna sprzedaż nie sprawdza się w tym przypadku. Oznacza to, że:

Skup się na komunikatach opartych na wartości: edukuj, pomagaj lub doradzaj

Używaj tonu rozmowy, który odzwierciedla sposób mówienia klientów, a nie język marki

Udzielaj odpowiedzi, zanim zostaną one zadane: proaktywne aktualizacje dotyczące wysyłki, porady dotyczące użytkowania lub często zadawane pytania po zakupie

💡 Porada dla profesjonalistów: Zamiast ogłaszać ogólny rabat, spróbuj: „Hej! Biorąc pod uwagę to, co kupiłeś ostatnio, ten lekki filtr SPF może Ci się spodobać. Chcesz go wypróbować z 10% rabatem?”

2. Segmentuj odbiorców

Nie wszyscy klienci powinni otrzymywać tę samą wiadomość. Targetowanie behawioralne i oparte na cyklu życia pomaga w personalizacji:

Etykietuj użytkowników według zainteresowań produktami, aktualności zakupów, zachowań w koszyku lub wartości w całym okresie współpracy w swoim systemie CRM

Użyj etykiet WhatsApp Business lub zsynchronizuj się z narzędziami takimi jak ClickUp CRM, aby służyć jako wyzwalacz dla różnych przepływów wiadomości

💡 Porada dla profesjonalistów: Użyj pól niestandardowych ClickUp, aby przypisać typy segmentów i uruchomić cykle pracy wyzwalaczy dla każdej grupy.

3. Zaprojektuj mini lejki dla przepływu wiadomości

Myśl sekwencyjnie. Mikro-lejki mogą poprowadzić użytkowników od świadomości do działania. Na przykład:

Wiadomość 1 (świadomość): Podkreśl problem (np. problemy skórne w porze deszczowej)

Wiadomość 2 (rozważanie): Edukuj, podając wskazówki dotyczące produktu

Wiadomość 3 (konwersja): Zaproponuj ofertę

💡 Porada dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Dokuments, aby stworzyć mapę tej logiki i struktury wiadomości przed zleceniem zadania zespołowi ds. tekstów/projektowania.

4. Skaluj dzięki automatyzacji

Połącz automatyczne odpowiedzi WhatsApp z opcjami awaryjnymi, takimi jak przekierowanie użytkowników do konsultanta lub pomocnej sekcji FAQ.

Czego nie należy robić: nie wysyłaj kolejnych wiadomości, dużych plików multimedialnych bez kontekstu ani podejrzanych krótkich linków. Unikaj pisania WIELKIMI LITERAMI i nadmiernego używania emotikonów. Nigdy nie wysyłaj żadnych osobistych informacji, na których otrzymywanie użytkownicy nie wyrazili zgody.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z gotowych szablonów do najczęściej stosowanych kampanii, takich jak szablon planu komunikacji ClickUp lub szablon ClickUp CRM, aby zautomatyzować gromadzenie informacji.

5. Zadbaj o jasne wezwanie do działania

Twoja wiadomość powinna mieć jeden jasny cel, ułatwiający klientowi podjęcie działania.

Korzystaj z przycisków szybkiej odpowiedzi WhatsApp lub krótkich linków do stron docelowych lub katalogów produktów

Unikaj wysyłania wiadomości, które wymagają zbyt długiego przewijania, czytania lub podejmowania decyzji

Przykład: „Chcesz wypróbować pakiet? Kliknij tutaj, a zarezerwujemy go dla Ciebie”. Z przyciskiem bezpośredniej odpowiedzi lub linkiem CTA.

6. Ułatw rezygnację

Zawsze podawaj użytkownikom jasną informację, jak mogą zrezygnować z otrzymywania wiadomości. Wystarczy prosta informacja, np. „Odpowiedz STOP, aby zrezygnować z subskrypcji”. Możesz również od czasu do czasu podać użytkownikom przypomnienie, że mogą zrezygnować w dowolnym momencie.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skonfiguruj automatyzację, która uruchamia zadanie jako wyzwalacz, jeśli wskaźnik rezygnacji przekroczy określony próg dla konkretnego typu wiadomości.

Rozwijaj swoją działalność dzięki marketingowi WhatsApp i ClickUp

Marketing WhatsApp Business polega na spotkaniu z klientami za pośrednictwem interfejsu czatu, który kochają i któremu ufają. Jeśli jednak zarządzasz wiadomościami, tworzeniem zawartości i współpracą zespołu za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, na pewno stracisz zdrowie psychiczne.

ClickUp zapewnia strukturę i szybkość Twojej strategii marketingowej w WhatsApp. Widok kalendarza pokazuje dokładnie, co jest zaplanowane, a czat ClickUp pozwala Twojemu zespołowi koordynować działania, udostępniać opinie i zatwierdzać zawartość w jednym miejscu.

ClickUp Brain przyspiesza planowanie i tworzenie zawartości dla Twoich kampanii, a ClickUp Dashboards pomaga w śledzeniu postępów kampanii, wyników i działań, które należy podjąć.

Gotowy, aby zacząć organizować swoją kolejną kampanię WhatsApp z większą przejrzystością?

Zarejestruj się w ClickUp, aby rozpocząć.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Czy marketing WhatsApp jest skuteczny?

Tak. Marketing WhatsApp charakteryzuje się wysoką oceną otwarć (często 80–90%) i szybkimi odpowiedziami, ponieważ dociera do użytkowników tam, gdzie już wielokrotnie dziennie prowadzą rozmowy.

2. Jak promować swoją firmę w WhatsApp?

Zacznij od ustawienia konta WhatsApp Business i połączenia go z Meta Business Manager. Uzyskaj zgodę użytkowników za pośrednictwem swojej strony internetowej, reklam lub kodów QR. Następnie podziel odbiorców na segmenty i wysyłaj spersonalizowane wiadomości, takie jak oferty, aktualizacje lub porady.

3. Czy można prowadzić marketing masowy w WhatsApp?

Tak, ale tylko wtedy, gdy użytkownicy wyrazili na to zgodę. Skorzystaj z WhatsApp Business API, aby zarządzać wysyłaniem wiadomości na dużą skalę zgodnie z przepisami.

4. Jaka jest różnica między WhatsApp a WhatsApp Business?

WhatsApp jest przeznaczony do użytku osobistego. WhatsApp Business zawiera funkcje takie jak profile biznesowe, szybkie odpowiedzi, etykiety i automatyzacja, które zapewniają wsparcie komunikacji z klientami.