10 najlepszych narzędzi ERP opartych na AI, które usprawniają cykl pracy w firmie

Wyobraź sobie następującą sytuację: koniec miesiąca. Raportowanie dotyczące zapasów jest nieaktualne, dział finansowy tonie w arkuszach kalkulacyjnych, a Twój zespół śledzi aktualizacje w pięciu różnych aplikacjach. Wszystko wydaje się być rozłączone i wymaga żmudnej pracy ręcznej. To właśnie efekt rozrostu pracy, który negatywnie wpływa na wydajność i potencjał Twojej firmy.

Wprowadź systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oparte na sztucznej inteligencji. Narzędzia te obejmują takie funkcje, jak automatyzacja wprowadzania danych, prognoza popytu, analityka predykcyjna i konwersacyjna sztuczna inteligencja, które pomagają Twojej firmie zachować elastyczność i konkurencyjność.

Ostatecznie wszystkie procesy biznesowe, dane i zespoły zostaną połączone w jednym inteligentnym systemie ERP.

W tym artykule zebraliśmy najlepsze narzędzia oparte na AI, które usprawnią planowanie zasobów przedsiębiorstwa.

Oto funkcje, struktura i ceny 10 najlepszych systemów ERP opartych na AI.

Narzędzia Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny ClickUp Wszystkie wielkości zespołów (osoby indywidualne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa i duże przedsiębiorstwa) Dokumenty do współpracy z mechanizmami przekazywania opinii i adnotacjami, wbudowanym czatem, zarządzaniem zadaniami i sugestiami sprawdzania opartymi na AI, ponad 100 integracjami Dostępny jest Free Plan; płatne plany z dodatkowymi funkcjami; możliwość niestandardowego dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw SAP Business AI Przedsiębiorstwa Porównywanie faktur, wbudowana AI i ocena zrównoważonego rozwoju Niestandardowe ceny Microsoft Dynamics 365 Średnie i duże przedsiębiorstwa zajmujące się łańcuchem dostaw Automatyzacja zadań, analizy w czasie rzeczywistym i integracja z narzędziami Microsoft Dostępne są płatne plany Oracle ERP chmura Agencje rządowe i branże podlegające ścisłej regulacji Zintegrowana prognoza popytu, zarządzanie dostawcami oraz zarządzanie ryzykiem i zgodnością z przepisami Niestandardowe ceny Odoo Małe i średnie przedsiębiorstwa Wdrożenie w chmurze i lokalnie Dostępny jest Free Plan; płatne plany z dodatkowymi funkcjami Acumatica ERP Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy Otwarta architektura, konfigurowalne cykle pracy Niestandardowe ceny Infor Cloudsuite Średnie i duże przedsiębiorstwa Zarządzanie łańcuchem dostaw, funkcje AI, takie jak prognozowanie trendów, oraz zaawansowana analiza danych Niestandardowe ceny Epicor Producenci i dystrybutorzy na dużą skalę Wbudowany system CRM, ocena cen i zarządzanie dostawcami Niestandardowe ceny Sage Intacct AI Zespoły finansowe Automatyzacja wprowadzania danych, integracja z oprogramowaniem księgowym i inteligentny import Niestandardowe ceny NetSuite z AI Przedsiębiorstwa produkcyjne Generatywna AI, narzędzia HR, zarządzanie łańcuchem dostaw Niestandardowe ceny

Czego należy szukać w systemie ERP opartym na AI?

59% globalnych firm boryka się z problemem złożoności swoich systemów ERP. Aby uniknąć wyzwań związanych z IT, HR i zarządzaniem łańcuchem dostaw, należy wybrać system ERP oparty na AI, który będzie dostosowany do specyfiki działalności i potrzeb firmy.

Oto cechy, na które należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu ERP, aby jak najlepiej wykorzystać swoją inwestycję:

Inteligentna automatyzacja: Zautomatyzuj procesy biznesowe i rutynowe zadania, takie jak fakturowanie, aktualizacja stanów magazynowych i zarządzanie zasobami ludzkimi. Ogranicz pracę ręczną, zwiększ Zautomatyzuj procesy biznesowe i rutynowe zadania, takie jak fakturowanie, aktualizacja stanów magazynowych i zarządzanie zasobami ludzkimi. Ogranicz pracę ręczną, zwiększ wydajność procesów i uwolnij swój zespół, aby mógł skupić się na podstawowych procesach biznesowych

analiza predykcyjna: *Wykorzystaj AI w systemie ERP do prognozy popytu, monitorowania trendów finansowych i identyfikowania potencjalnych zagrożeń. Podejmuj proaktywne decyzje oparte na danych, aby wyprzedzać problemy operacyjne i szybko wykorzystywać możliwości rozwoju

Widoczność danych w czasie rzeczywistym: Synchronizuj dane z różnych działów, aby uzyskać jasny, rzeczywisty widok swojej firmy. Uzyskaj natychmiastowy dostęp do pełnego obrazu sytuacji, niezależnie od tego, czy śledzisz sprzedaż, zapasy czy wyniki pracowników

Funkcje przetwarzania języka naturalnego: Wykorzystaj sztuczną inteligencję, aby zadawać pytania prostym językiem angielskim i otrzymywać natychmiastowe odpowiedzi. Udostępnij dane użytkownikom bez wiedzy technicznej i przyspiesz proces podejmowania decyzji

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne: Personalizuj widoki zgodnie z rolami i wskaźnikami KPI. Wyświetlaj najważniejsze informacje na pulpitach nawigacyjnych ERP, aby monitorować wydajność na pierwszy rzut oka

Koordynacja cyklu pracy: Połącz zadania między działami i skonfiguruj automatyczne łańcuchy zatwierdzania. Dzięki temu Twoje operacje będą przebiegać jak w zegarku, bez konieczności ciągłego sprawdzania

Integracje z rozwiązaniami innych firm: Stwórz połączenie z istniejącym systemem CRM, platformą e-commerce lub oprogramowaniem księgowym, aby zapewnić płynną współpracę wszystkich stosowanych technologii. Ogranicz powielanie zadań i usprawnij wdrażanie nowych rozwiązań dla zespołów

Dostęp i uprawnienia oparte na rolach: Zabezpiecz poufne dane finansowe i dane pracowników, ograniczając dostęp w oparciu o role. Zapewnij zgodność z przepisami i pełną kontrolę nad tym, kto może mieć widok lub edytować informacje

Dzienniki audytowe i śledzenie zgodności: Śledź wszystkie zmiany, zatwierdzenia i działania użytkowników w celu zapewnienia zgodności z przepisami, audytów wewnętrznych i zarządzania zapasami

👀 Czy wiesz, że... Prawie 97% firm rozważa rozwiązanie ERP w chmurze w porównaniu z rozwiązaniem ERP na miejscu. Większość z tych firm wybiera rozwiązania ERP, aby zapewnić wsparcie dla rozwoju działalności oraz usprawnić procesy i zwiększyć wydajność.

Teraz zapoznajmy się z funkcjami, przykładami zastosowań i limitami tych systemów ERP.

1. ClickUp (najlepszy do inteligentnego zarządzania zadaniami i integracji przepływu pracy ERP)

Zarządzaj projektami, działaniami HR i rozwojem produktów na jednej platformie dzięki ClickUp

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, w którym projekty ERP, zadania, czat i inne elementy są połączone w niestandardowym, skalowalnym rozwiązaniu.

Dzięki inteligentnemu zarządzaniu zadaniami i płynnej integracji cyklu pracy ERP możesz usprawnić procesy biznesowe, zautomatyzować rutynowe zadania i zoptymalizować wydajność operacyjną — wszystko w jednym miejscu.

Zobaczmy, jak to zrobić.

ClickUp Brain

ClickUp Brain to wirtualny asystent platformy, który wykorzystuje uczenie maszynowe do automatyzacji powtarzalnego wprowadzania danych, generowania dokumentacji procesów i dostarczania analiz predykcyjnych w celu usprawnienia działalności biznesowej.

Zautomatyzuj tworzenie podsumowań i aktualizacji projektów dzięki ClickUp Brain

Możesz zarządzać zadaniami, przewidywać zapotrzebowanie na zasoby, automatycznie generować plany projektów i natychmiast odpowiadać na pytania zespołu.

Załóżmy, że zarządzasz wprowadzeniem produktu na rynek. Zamiast ręcznie mapować każdy krok, Brain automatycznie generuje harmonogram, sygnalizuje wąskie gardła w zasobach i przewiduje opóźnienia na podstawie obciążenia pracą zespołu. To całkowicie upraszcza zarządzanie zasobami. Wszystko, od planowania zasobów, przez dostosowywanie harmonogramów, po proaktywne działanie, można wykonać za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Wyodrębnij odpowiedzi, decyzje i elementy z notatek ze spotkań dzięki ClickUp Brain.

Jak ClickUp Brain MAX zmienia systemy ERP

ClickUp Brain MAX to nie tylko kolejne narzędzie oparte na AI — to centrum dowodzenia, zaprojektowane w celu usprawnienia każdego aspektu planowania zasobów przedsiębiorstwa. Oto, w jaki sposób wspiera ono zespoły:

Ujednolicone wyszukiwanie: błyskawicznie znajdź dokumenty finansowe, dokumenty kadrowe, dane dotyczące zapasów i informacje o klientach we wszystkich połączonych aplikacjach i platformach chmurowych.

Wydajność dzięki sterowaniu głosowemu: użyj funkcji Talk to Text , aby zarządzać zadaniami, generować raporty i aktualizować rekordy za pomocą głosu, usprawniając cykl pracy w systemie ERP.

Analizy oparte na AI: Uzyskaj kontekstowe analizy finansowe, badania konkurencji i prognozy sprzedaży bezpośrednio w swoim środowisku ERP.

Jedna potężna AI: użytkownicy mogą korzystać z wysokiej jakości zewnętrznych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini , dzięki jednemu, kontekstowemu rozwiązaniu gotowemu do użycia w przedsiębiorstwie.

🎥 Zobacz, jak najlepiej wykorzystać Brain Max:

Dzięki ClickUp Brain MAX otrzymujesz jedną, gotową do użycia w przedsiębiorstwie superaplikację AI, która rozumie Twoje procesy robocze, zapewnia połączenie danych i pozwala zarządzać całym systemem ERP — za pomocą głosu lub tekstu. Porzuć mozaikę niepołączonych narzędzi AI i doświadcz płynnej, kontekstowej automatyzacji dla każdego przypadku użycia ERP.

ClickUp Autopilot Gotowe i niestandardowe agenty

Dzięki agentom AI ClickUp możesz w pełni wykorzystać potencjał swojego systemu ERP. Agenci AI zostały zaprojektowane w celu automatyzacji procesów, usprawnienia cyklu pracy i dostarczania praktycznych informacji w całej organizacji.

Generuj prognozy zadań, przekształcaj rozmowy w działania, wyciągnij aktualne obciążenie pracą i twórz plany alokacji zasobów dzięki ClickUp Brain.

Oto kilka sposobów wykorzystania agenta ClickUp AI:

Zautomatyzuj rutynowe zadania ERP: gotowe agenty AI mogą obsługiwać powtarzalne procesy, takie jak zatwierdzanie faktur, wprowadzanie danych i generowanie raportów, oszczędzając czas i ograniczając błędy ręczne.

Automatyzacja niestandardowych procesów: Twórz niestandardowe agenty AI dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb w zakresie ERP, takie jak automatyzacja przetwarzania zamówień zakupu, aktualizacji zapasów lub procesów rekrutacyjnych w dziale kadr.

Inteligentne wyszukiwanie i analiza: agenci AI mogą wyodrębniać kluczowe informacje z dokumentów (np. umów, rachunków, sprawozdań finansowych) i dostarczać natychmiastowe podsumowania lub spostrzeżenia, które przyspieszają proces podejmowania decyzji.

Powiadomienia i rekomendacje: ustaw agenty, aby monitorowały dane ERP pod kątem anomalii, terminów lub problemów związanych z zgodnością, i otrzymuj proaktywne powiadomienia lub sugestie, które pomogą utrzymać operacje na właściwym torze.

Automatyzacje ClickUp

Do automatyzacji rutynowych zadań ERP użyj ClickUp Automations. Eliminuje ono ręczny wysiłek związany z zarządzaniem cyklem pracy ERP, umożliwiając ustawienie niestandardowych reguł, które automatycznie przenoszą zadania, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze. Dzięki ponad 50 wyzwalaczom akcji możesz zautomatyzować praktycznie każdą część operacji ERP.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania ERP dzięki automatyzacji ClickUp

Na przykład, gdy zamówienie zakupu zostanie zatwierdzone, ClickUp może automatycznie przypisać kolejne zadanie do zespołu ds. zaopatrzenia, zaktualizować etap projektu i powiadomić dział księgowości o rozpoczęciu przetwarzania faktury.

ClickUp dokumente

Jeśli potrzebujesz współpracować ze swoimi współpracownikami lub tworzyć zarysy ograniczeń zasobów, aby udostępnić je swojemu zespołowi, skorzystaj z ClickUp Dokument.

Współpracuj w zakresie zarządzania zasobami i planowania dzięki ClickUp Dokument.

Umożliwia on udostępnianie dokumentacji ERP, standardowych procedur operacyjnych (SOP) i procesów biznesowych oraz komentowanie ich w czasie rzeczywistym. Twój zespół ds. operacji biznesowych może dodawać swoje uwagi, zaznaczać konkretne fragmenty wymagające uwagi i przyczepiać etykiety do odpowiednich członków zespołu bezpośrednio w dokumencie.

Dokumenty są również bezpośrednio połączone z zadaniami ClickUp, dzięki czemu kluczowe informacje dotyczące procesów są zawsze dostępne, aktualne i gotowe do wykorzystania. Pozwala to scentralizować zarządzanie wiedzą oraz usprawnić proces wdrażania nowych pracowników i zapewnić zgodność z przepisami.

Ta oparta na AI konwergencja pozwala na połączenie (czyli połączenie) wszystkich operacji i procesów biznesowych (w całym ekosystemie połączonych aplikacji) w jednym miejscu.

Wizualizuj wszystkie operacje i związane z nimi zasoby oraz zarządzaj nimi za pomocą ClickUp Operations.

ClickUp Operations to system ERP, który umożliwia śledzenie każdego etapu operacji w czasie rzeczywistym, od wdrażania dostawców i konfiguracji systemu po szkolenia pracowników magazynu.

Zyskujesz pełną widoczność wszystkich działów, dzięki czemu wdrożenie jest zgodne z budżetem, kamieniami milowymi i wymogami zgodności — wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo otrzymujesz dostęp do wszystkich funkcji zarządzania projektami ClickUp.

🧩 Archiwum szablonów: ClickUp oferuje również kilka bezpłatnych, konfigurowalnych szablonów wdrożenia ERP i szablonów zapasów, które pomogą Ci szybko rozpocząć pracę. Na przykład szablon struktury podziału pracy wdrożenia systemu ERP ClickUp oraz szablon zarządzania zapasami ClickUp pomagają zespołom zarządzać złożonymi wdrożeniami systemów ERP i bieżącymi operacjami dzięki przejrzystej hierarchii zadań, wykresom Gantt i widokom osi czasu. Szablony te zapewniają wsparcie dla prognozy popytu, alokacji zasobów i śledzenia postępów, a wszystko to dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji ClickUp.

Najlepsze funkcje ClickUp

Konfigurowalne pulpity ClickUp do rozliczania projektów i wizualizacji wskaźników KPI, metryk operacyjnych i wydajności ERP w czasie rzeczywistym.

Digitalizuj i zarządzaj bazami danych dostawców, prowadź śledzenie środków trwałych i monitoruj harmonogramy produkcji, aby zapewnić terminową realizację zadań.

Stwórz standardowy protokół operacyjny i system śledzenia z wykorzystaniem szablonów planów operacyjnych

Planuj, realizuj i monitoruj projekty wdrożeniowe ERP dowolnej wielkości dzięki zaawansowanemu planowaniu i zarządzaniu zależnościami

Pozostań w połączeniu i omawiaj wskazówki dotyczące zarządzania zasobami z członkami zespołu, korzystając z czatu ClickUp

Usprawnij procesy rekrutacji, wdrażania nowych pracowników i zarządzania personelem dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy i scentralizowanej dokumentacji

Utrzymuj standardowe procedury operacyjne (SOP), śledź zadania związane z zapewnieniem zgodności i zapewnij standaryzację procesów dzięki dokumentacji i przypomnieniom generowanym przez AI

Limitacje ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą początkowo czuć się nieco przytłoczeni bogactwem funkcji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Najlepszy kompleksowy system ERP typu „zrób to sam" w modelu SaaS. ClickUp oferuje modułową funkcjonalność, która upraszcza tworzenie różnorodnych cykli pracy. Jego otwarta architektura funkcji stymuluje kreatywność i dostosowywanie do indywidualnych potrzeb. Interfejs użytkownika/UX jest dobrze zaprojektowany, zapewniając intuicyjną nawigację i dopracowaną estetykę. Platforma umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych aplikacji, dodając cenną warstwę wszechstronności. Najlepszy zespół sprzedaży w historii!

Najlepszy kompleksowy system ERP typu „zrób to sam” w modelu SaaS. ClickUp oferuje modułową funkcjonalność, która upraszcza tworzenie różnorodnych procesów roboczych. Jego otwarta architektura funkcji stymuluje kreatywność i dostosowywanie do indywidualnych potrzeb. Interfejs użytkownika/UX jest dobrze zaprojektowany, zapewniając intuicyjną nawigację i dopracowaną estetykę. Platforma umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych aplikacji, dodając cenną warstwę wszechstronności. Najlepszy zespół sprzedaży w historii!

🧠 Ciekawostka: Netflix wykorzystuje algorytmy zarządzania zasobami do przewidywania popytu widzów i efektywnego przydzielania przepustowości strumieniowej w godzinach szczytu.

2. SAP Business AI (najlepsze rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw zajmujących się złożoną logistyką)

za pośrednictwem SAP Business AI

Zarządzanie złożonymi operacjami w różnych działach często prowadzi do powstawania silosów danych, opóźnień w podejmowaniu decyzji i utraty możliwości. SAP Business AI łączy inteligencję klasy korporacyjnej z systemem planowania zasobów. Umożliwia automatyzację powtarzających się zadań, śledzenie faktur, wizualizację zapasów i planowanie alokacji zasobów.

Od analiz predykcyjnych i prognozy przychodów po dopasowywanie faktur oparte na AI i inteligentne chatboty do obsługi zapytań pracowników — to rozwiązanie ERP zostało zaprojektowane tak, aby dostosowywać się do złożoności przedsiębiorstwa.

Najlepsze funkcje SAP Business AI

Skorzystaj z inteligentnego dopasowywania faktur, aby szybciej przetwarzać płatności

Zapobiegaj oszustwom dzięki wykrywaniu anomalii opartemu na AI

Zautomatyzuj powtarzalne i wymagające intensywnej komunikacji procesy biznesowe

Oceń działalność biznesową pod kątem czynników zrównoważonego rozwoju dzięki uczeniu maszynowemu

Skorzystaj z wbudowanego /AI Joulie, aby uzyskać odpowiedzi i dostęp do zasobów, kiedy tylko ich potrzebujesz

Zarządzaj łańcuchem dostaw, logistyką i wskaźnikami zapasów oraz wizualizuj sposób obsługi transportu i floty przez Twoją firmę

Limitacje SAP Business AI

To oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa wymaga długiego okresu nauki

Integracje nie są wystarczająco rozbudowane

Ceny SAP Business AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SAP Business AI

G2: 4,4/5 gwiazdek (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,3/5 gwiazdek (ponad 300 recenzji)

3. Microsoft Dynamics 365 (najlepszy dla zespołów, które już korzystają z Microsoft 365 jako podstawowego zestawu technologii)

za pośrednictwem Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 łączy ERP z CRM i narzędziami do zarządzania projektami, tworząc centralne hub zarządzania operacjami biznesowymi, projektami i związkami z klientami.

Możesz ich używać do śledzenia sprzedaży, monitorowania wydajności obsługi klienta, zbierania danych o klientach, a nawet do obsługi finansów i łańcucha dostaw.

Dzięki analizom opartym na AI i możliwościom niestandardowego dostosowywania przy użyciu niewielkiej ilości kodu, to oprogramowanie ERP do zarządzania zapasami pomaga działać szybciej, lepiej obsługiwać klientów i podejmować decyzje, które napędzają rzeczywisty wzrost. Jeśli już korzystasz z Microsoft 365 jako podstawowego zestawu technologii, to rozwiązanie ERP jest idealne dla Ciebie.

Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics 365

Zautomatyzuj powtarzalne cykle pracy zarządzania zasobami, aby zwiększyć wydajność

Uzyskaj wgląd w dane w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji i analizom

Łatwo dostosowuj aplikacje niestandardowe za pomocą narzędzi low-code

Zintegruj je płynnie z narzędziami Microsoft 365, takimi jak Teams i Outlook

Śledź i optymalizuj logistykę łańcucha dostaw od początku do końca

Licencja dostępowa do wdrożenia lokalnego

Limity Microsoft Dynamics 365

Narzędzie może być niewygodne, jeśli nie korzystasz z Microsoft

W przypadku dużych zbiorów danych mogą wystąpić sporadyczne problemy z wydajnością

Ceny Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central Essentials: Ceny zaczynają się od 70 USD miesięcznie za użytkownika

Dynamics 365 Business Central Premium: Ceny zaczynają się od 100 USD miesięcznie za użytkownika

Członkowie zespołu Dynamics 365 Business Central: Od 8 USD miesięcznie za użytkownika

Dynamics 365 Sales Professional: 65 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 gwiazdek (ponad 800 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co mówią o Microsoft Dynamics 365 użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Korzystam z D365 od roku i naprawdę zaskoczyły mnie możliwości dostosowywania tego systemu oraz sposób, w jaki płynnie integruje się on z aplikacjami Teams i Outlook. Spersonalizowane pulpity nawigacyjne, raportowanie, a jakby tego było mało, wszystkie te funkcje uzupełnia copilot. Jeśli Twoja praca wymaga śledzenia dużej liczby klientów, to rozwiązanie znacznie ułatwi Ci życie.

Korzystam z D365 od roku i naprawdę zaskoczyły mnie możliwości dostosowywania tego systemu oraz sposób, w jaki płynnie integruje się on z aplikacjami Teams i Outlook. Spersonalizowane pulpity nawigacyjne, raportowanie, a jakby tego było mało, wszystkie te funkcje uzupełnia copilot. Jeśli Twoja praca wymaga śledzenia dużej liczby klientów, to rozwiązanie znacznie ułatwi Ci życie.

4. Oracle ERP chmura (najlepsze rozwiązanie dla agencji rządowych i branż podlegających ścisłej regulacji)

za pośrednictwem Oracle ERP chmura

Zarządzanie systemami ERP w branżach podlegających ścisłej regulacji, takich jak finanse i opieka zdrowotna, wymaga przestrzegania przepisów, ograniczania ryzyka i szybkiego dostosowywania się do ciągłych zmian regulacyjnych. Tradycyjne systemy ERP mają trudności z nadążaniem za zmianami, co prowadzi do przestarzałych procesów, fragmentarnego raportowania i kosztownych błędów.

Dzięki wbudowanej elastyczności, automatyzacji i gotowości do audytu, zaprojektowanej z myślą o złożonych środowiskach o wysokich wymaganiach dotyczących zgodności, Oracle ERP Cloud jest dobrą alternatywą dla Microsoft Dynamics. Łączy finanse, zaopatrzenie, zarządzanie projektami, ryzyko i zgodność w jednym zunifikowanym systemie.

Najlepsze funkcje Oracle ERP chmura

Zautomatyzuj procesy finansowe dzięki AI i uczeniu maszynowemu

Zyskaj widoczność w danych w czasie rzeczywistym dzięki dynamicznemu raportowaniu i pulpitom

Zarządzaj ryzykiem i zgodnością z przepisami dzięki wbudowanym mechanizmom kontroli i audytom

Usprawnij procesy zakupowe dzięki inteligentnemu zarządzaniu dostawcami

Planuj dzięki zintegrowanym narzędziom do prognozy i budżetowania

Ujednolicenie finansów projektu, zasobów i śledzenia wydajności dzięki aplikacjom Oracle AI

Ograniczenia Oracle ERP chmura

Jego funkcje AI mają limit

Użytkownicy dokonują raportowania, że interfejs użytkownika jest skomplikowany i nieintuicyjny

Ceny Oracle ERP chmura

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Oracle ERP Cloud

G2: 4,1/5 gwiazdek (ponad 300 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Oracle ERP chmura użytkownicy w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

Moduły oferują wiele funkcji, które standardowo bardzo dobrze się ze sobą integrują. Możliwość rozbudowy pomaga również w podstawowych zastosowaniach biznesowych. Wsparcie w chmura może być nieco uciążliwe, ponieważ brak dostępu do zaplecza wymusza zakończone poleganie na Oracle. Wsparcie techniczne nie jest przystosowane do obsługi specyficznych scenariuszy klientów w wielu przypadkach.

Moduły oferują wiele funkcji, które standardowo bardzo dobrze się ze sobą integrują. Możliwość rozbudowy pomaga w podstawowych zastosowaniach biznesowych. Wsparcie w chmura może być nieco uciążliwe, ponieważ brak dostępu do zaplecza wymusza zakończone uzależnienie od Oracle. Wsparcie techniczne nie jest przystosowane do obsługi scenariuszy specyficznych dla klienta w wielu przypadkach.

5. Odoo (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania działalnością biznesową)

za pośrednictwem Odoo

Jeśli masz dość oddzielnego zarządzania klientami i zadaniami, Odoo jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Jest to oprogramowanie ERP typu open source, które łączy CRM, sprzedaż i wiedzę w jednej platformie.

Oddo może automatycznie pobierać dane z faktur i zapisywać je w pulpicie księgowym. Możesz zsynchronizować go z systemem bankowym i prowadzić śledzenie wszystkich płatności i wydatków z jednego miejsca.

Dodatkowo możesz bezpośrednio oceniać, podpisywać i zatwierdzać dokumenty, konfigurować automatyzację zadań związanych z zarządzaniem zasobami, a nawet wdrożyć to narzędzie na serwerze swojej firmy.

Najlepsze funkcje Odoo

Dzięki elastycznej strukturze modułowej możesz dodawać lub usuwać moduły w zależności od potrzeb

Dostosuj niestandardowe cykle pracy, niestandardowe raportowanie i niestandardowe interfejsy do konkretnych potrzeb biznesowych

Wizualizuj dane i zadania oraz zarządzaj nimi za pomocą narzędzi typu „przeciągnij i upuść”

Wykorzystaj wbudowane funkcje AI, aby zautomatyzować zadania, które w innym przypadku wymagałyby ludzkiej inteligencji

Wdrażaj zarówno w środowisku chmury, jak i lokalnym

Kontroluj dostęp użytkowników dzięki szczegółowym uprawnieniom i ścieżkom audytu

Odoo limit

Oprogramowanie może stać się kosztowne, gdy zwiększysz liczbę pracowników

Czas ładowania jest dłuższy podczas zarządzania złożonymi operacjami biznesowymi

Ceny Odoo

Free Forever

Standard: 31 USD miesięcznie za użytkownika

Niestandardowy: 46,80 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Odoo

G2: 4,3/5 gwiazdek (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,2/5 gwiazdek (ponad 1200 recenzji)

Co o Odoo mówią użytkownicy w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

W systemie Odoo ERP najbardziej podoba mi się to, że jest to kompleksowe rozwiązanie, które zaspokaja szeroki zakres potrzeb biznesowych, od księgowości po zarządzanie zapasami, a jednocześnie jest łatwe w niestandardowym dostosowywaniu i ma przyjazny dla użytkownika interfejs. Pomaga usprawnić operacje i poprawić ogólną wydajność.

W systemie Odoo ERP najbardziej podoba mi się to, że jest to kompleksowe rozwiązanie, które zaspokaja szeroki zakres potrzeb biznesowych, od księgowości po zarządzanie zapasami, a jednocześnie jest łatwe w niestandardowym dostosowywaniu i ma przyjazny dla użytkownika interfejs. Pomaga usprawnić operacje i poprawić ogólną wydajność.

🧠 Ciekawostka: NASA posiada własny zestaw narzędzi do planowania zasobów o nazwie SPIFe (Scheduling and Planning Interface for Exploration).

6. Acumatica ERP (najlepszy do niestandardowego dostosowywania systemów ERP wzbogaconych o AI z otwartą architekturą)

za pośrednictwem Acumatica ERP

Większość tradycyjnych systemów ERP jest albo zbyt sztywna i droga w skalowaniu, albo wymaga ciągłej konserwacji informatycznej, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać.

System ERP firmy Acumatica przełamuje schematy, wykorzystując AI, co czyni go popularną alternatywą dla Salesforce. Zawiera funkcje oparte na AI, takie jak wykrywanie anomalii, analityka predykcyjna i inteligentne cykle pracy.

To nowoczesny system ERP oparty na chmurze, stworzony z myślą o użyteczności. Otrzymujesz modułową platformę ERP o otwartej architekturze, którą możesz dostosować do potrzeb swojej firmy. Jest ona dostępna z dowolnego miejsca, łatwo integruje się z innymi narzędziami i zapewnia całemu zespołowi dostęp w czasie rzeczywistym do danych, które pozwalają podejmować mądrzejsze i szybsze decyzje.

Najlepsze funkcje Acumatica ERP

Zautomatyzuj cykle pracy dzięki otwartej i elastycznej platformie, która zapewnia wsparcie dla inteligentnych systemów ERP

Łatwo nawiązywaj połączenie z aplikacjami innych firm, żeby usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw i codzienne operacje

Widok danych historycznych i danych w czasie rzeczywistym za pomocą ujednoliconych pulpitów nawigacyjnych, aby podejmować mądrzejsze decyzje

Zarządzaj finansami, zapasami, CRM i projektami w jednym miejscu, aby uzyskać pełną widoczność całej działalności

Oferuje narzędzia AI do data powstania zawartości, wizualizacji danych i ulepszonego rozpoznawania dokumentów

Ograniczenia systemu Acumatica ERP

Jeśli nie masz wiedzy z zakresu kodowania, korzystanie z niektórych funkcji może być nieco trudne

Proces analizy danych i raportowania w systemie ERP jest złożony

Ceny Acumatica ERP

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Acumatica ERP

G2: 4,5/5 gwiazdek (ponad 1500 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co użytkownicy mówią o Acumatica ERP?

Recenzja G2 mówi:

Acumatica jest bardzo przyjazna dla użytkownika w porównaniu z naszym poprzednim programem. Bardzo podoba mi się to, że rozwija się wraz z wieloma nowymi technologiami i integruje się z wieloma programami, takimi jak Teams. Acumatica jest również świetnym źródłem informacji, z którego można korzystać w terenie, co jest ogromną pomocą! Nie możemy się doczekać, aż program osiągnie pełną wydajność i będziemy mogli korzystać z niego na co dzień wraz ze wszystkimi pracownikami.

Acumatica jest bardzo przyjazna dla użytkownika w porównaniu z naszym poprzednim programem. Bardzo podoba mi się to, że rozwija się wraz z wieloma nowymi technologiami i integruje się z wieloma programami, takimi jak Teams. Acumatica jest również świetnym źródłem informacji, z którego można korzystać w terenie, co jest ogromną pomocą! Nie możemy się doczekać, aż program osiągnie pełną wydajność i będziemy mogli korzystać z niego na co dzień wraz ze wszystkimi pracownikami.

7. Infor Cloudsuite (najlepszy dla producentów potrzebujących widoczności w łańcuchu dostaw w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Infor Cloudsuite

Dzięki funkcjom dostosowanym do potrzeb konkretnej branży, analizom danych w czasie rzeczywistym i płynnemu wdrażaniu w chmurze, Infor wyróżnia się spośród rozwiązań AI ERP, szczególnie w złożonych i wymagających środowiskach.

Zapewnia solidną, natywną dla chmury platformę dostosowaną do konkretnych potrzeb Twojej branży. Możesz jej używać do usprawniania zasobów w celu płynnego prowadzenia działalności, upraszczania zgodności z przepisami oraz umożliwiania podejmowania mądrzejszych decyzji dzięki połączonym danym i inteligentnej automatyzacji.

Najlepsze funkcje Infor Cloudsuite

Ogranicz ręczne wprowadzanie danych dzięki automatyzacji i inteligentnym cyklom pracy w obszarach finansów, zaopatrzenia i kadr

Zapewnij swojemu zespołowi prostsze interakcje dzięki intuicyjnym interfejsom i spersonalizowanym pulpitom nawigacyjnym

Przeprowadzaj zaawansowaną analizę danych dzięki dostępowi zarówno do danych historycznych, jak i danych w czasie rzeczywistym, oraz popraw wydajność firmy i proces podejmowania decyzji

Łatwa skalowalność dzięki architekturze natywnej dla chmury i elastycznym opcjom wdrażania

Zintegruj je płynnie z systemami innych firm, aby ujednolicić działalność przedsiębiorstwa

Wzmocnij zgodność z przepisami i kontrolę ryzyka dzięki narzędziom do zarządzania wbudowanym w platformę

Ograniczenia Infor Cloudsuite

Koszt wysokich modułów może być zbyt wysoki dla start-upów

Rozwiązania w zakresie obsługi klienta wymagają czasu

Ceny Infor Cloudsuite

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Infor Cloudsuite

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Infor Cloudsuite użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Infor Process Automatyzacja to przydatna funkcja ułatwiająca zarządzanie procesami biznesowymi. Łatwe w obsłudze aplikacje wyszukiwania dla użytkowników i programistów

Infor Process Automation to przydatna funkcja ułatwiająca zarządzanie procesami biznesowymi. Łatwe w obsłudze aplikacje wyszukiwania dla użytkowników i programistów

👀 Czy wiesz, że... Przełączanie się między zadaniami może kosztować pracowników nawet 40% ich wydajności, głównie ze względu na wysiłek umysłowy wymagany do ponownej orientacji i odzyskania koncentracji po każdej zmianie. W dynamicznych środowiskach biznesowych, zwłaszcza tych opartych na wielu narzędziach lub niepowiązanych cyklach pracy, ciągłe przełączanie się między zadaniami prowadzi do rozproszenia uwagi, spowolnienia procesu podejmowania decyzji i zmniejszenia wydajności. Właśnie dlatego zintegrowane platformy ERP, takie jak ClickUp, zyskują na popularności: centralizują operacje, ograniczają konieczność przełączania się między aplikacjami i pozwalają zespołom dłużej pozostawać w przepływie.

8. Epicor (najlepszy dla producentów, dostawców i środowisk inżynierii na zamówienie)

za pośrednictwem Epicor

91% firm notuje, że utrzymanie optymalnego poziomu zapasów jest jedną z najbardziej zauważalnych korzyści płynących z oprogramowania ERP.

System ERP z AI firmy Epicor został zaprojektowany specjalnie z myślą o producentach, dystrybutorach i firmach ETO. Otrzymujesz kilka produktów, takich jak Epicor Kinetic i Epicor Eclipse, które usprawniają zarządzanie zapasami i inne operacje.

Jest elastyczny, łatwy w użyciu i wystarczająco inteligentny, aby nadążyć za rosnącymi potrzebami łańcucha dostaw. Ponadto oprogramowanie posiada wbudowane narzędzie do zarządzania związkami z klientami, dzięki czemu nie musisz przełączać się między systemami ERP i CRM.

Najlepsze funkcje Epicor

Zarządzaj operacjami finansowymi dzięki wsparciu wielu walut

Monitoruj planowanie produkcji i kontrolę hali produkcyjnej

Skorzystaj z wbudowanych modułów CRM i HR, aby uprościć zarządzanie sprzedażą i personelem

Uzyskaj dostęp do pulpitów analitycznych i biznesowych dzięki zestawowi narzędzi Prism AI, aby podejmować decyzje oparte na danych

Ustal konkurencyjne ceny swoich produktów dzięki analizie cenowej i zarządzaniu cenami umownymi

Ograniczenia Epicor

Koszty utrzymania są znacznie wyższe niż w przypadku alternatywnych rozwiązań

Integracje z aplikacjami innych producentów mają limit

Ceny Epicor

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Epicor

G2: 4/5 gwiazdek (ponad 1000 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Epicor mówią użytkownicy w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

Podstawowe funkcje są solidne i spełniają 90% codziennych zadań. Pod względem elastyczności i opcji integracji ustępują innym nowoczesnym systemom ERP.

Podstawowe funkcje są solidne i spełniają 90% codziennych zadań. Pod względem elastyczności i opcji integracji ustępują innym nowoczesnym systemom ERP. *

9. Sage Intacct AI (najlepszy dla zespołów finansowych)

za pośrednictwem Sage Intacct AI

Jeśli Twój zespół finansowy poświęca więcej czasu na naprawianie błędów niż na analizowanie możliwości rozwoju firmy, czas na inteligentniejsze rozwiązanie. Sage Intacct to oparte na chmurze oprogramowanie ERP, które koncentruje się na zarządzaniu finansami.

Automatyzuje podstawowe zadania finansowe, zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym i pomaga w skalowaniu bez stresu. Niezależnie od tego, czy zarządzasz konsolidacją wielu podmiotów, czy tworzysz raporty dla inwestorów, Sage Intacct sprawia, że finanse stają się szybsze, łatwiejsze i znacznie bardziej przejrzyste.

Najlepsze funkcje Sage Intacct AI

Z łatwością zarządzaj operacjami obejmującymi wiele podmiotów i walut

Generuj raportowanie finansowe i pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, aby podejmować mądrzejsze decyzje.

Zintegruj je płynnie z popularnymi narzędziami, takimi jak Salesforce, ADP i innymi.

Wykorzystaj księgowość wymiarową do śledzenia wyników w różnych działach, projektach i lokalizacjach.

Uprość proces zapewniania zgodności dzięki wbudowanym ścieżkom audytu i kontrolom dostępu opartym na rolach.

Łatwo skaluj swoją działalność dzięki architekturze natywnej dla chmury, zaprojektowanej z myślą o rozwijających się firmach.

Ograniczenia AI Sage Intacct

Ma limitowaną funkcję mobilną.

Małe firmy mogą w końcu płacić za funkcje, których nie potrzebują.

Ceny Sage Intacct AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sage Intacct AI

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co mówią o Sage Intacct AI użytkownicy w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

Poruszanie się po różnych modułach jest niezwykle przyjazne dla użytkownika. Funkcje raportowania są bardzo dobre, a możliwość tworzenia własnych raportów jest bardzo przydatna. Łatwość integracji z innym oprogramowaniem jest również ogromnym atutem dla naszej firmy. [Jednak] istnieje kilka rozwiązań, które wydłużają procesy bardziej niż to konieczne, np. konieczność księgowania zwrotu dostawcy lub klientowi jako korekty, zamiast bezpośrednio na ich konto. Zauważyłem również, że podczas przeglądania przypisania płatności/faktur nie jest to zbyt przejrzyste.

Poruszanie się po różnych modułach jest niezwykle przyjazne dla użytkownika. Funkcje raportowania są bardzo dobre, a możliwość tworzenia własnych raportów jest bardzo przydatna. Łatwość integracji z innym oprogramowaniem jest również ogromnym atutem dla naszej firmy. [Jednak] istnieje kilka rozwiązań, które wydłużają procesy bardziej niż to konieczne, np. konieczność księgowania zwrotu dostawcy lub klientowi jako korekty, zamiast bezpośrednio na ich konto. Zauważyłem również, że podczas przeglądania przypisania płatności/faktur nie jest to zbyt przejrzyste. *

10. NetSuite z AI (najlepszy do wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji do raportowania)

za pośrednictwem NetSuite z AI

Wraz z rozwojem firmy zarządzanie zapasami, finansami i operacjami za pomocą wielu narzędzi szybko staje się skomplikowane i kosztowne. System ERP oparty na AI NetSuite to ujednolicona platforma oparta na chmurze, która łączy wszystko, w tym finanse, łańcuch dostaw, CRM i inne, w jednym systemie, który rozwija się wraz z Twoją firmą.

Dzięki danym w czasie rzeczywistym, automatyzacji cyklu pracy i konfigurowalnym pulpitom NetSuite pomaga usprawnić operacje, poprawić widoczność i podejmować szybsze, mądrzejsze decyzje.

NetSuite z najlepszymi funkcjami AI

Zautomatyzuj powtarzalne zadania w obszarach finansów, zaopatrzenia i operacji, aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów.

Wykorzystaj generatywne usługi AI do tworzenia raportów, sugerowania działań i uzyskiwania kluczowych informacji biznesowych.

Wprowadź płynną automatyzację procesów w takich cyklach pracy jak fakturowanie, zatwierdzanie i zarządzanie zamówieniami.

Popraw prognozę popytu dzięki przewidywaniom opartym na sztucznej inteligencji, wykorzystującym dane historyczne i dane w czasie rzeczywistym.

Zoptymalizuj zarządzanie łańcuchem dostaw dzięki kompleksowej widoczności i inteligentnym narzędziom do planowania.

NetSuite z limitami AI

W przypadku dużych ilości danych mogą wystąpić sporadyczne opóźnienia lub problemy z wydajnością.

NetSuite z cenami AI

Niestandardowe ceny

NetSuite z ocenami i recenzjami AI

G2: 4,4/5 gwiazdek (ponad 30 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co użytkownicy mówią o NetSuite z AI?

Recenzja G2 mówi:

jest bardzo konfigurowalny, łatwo łączy się z innym oprogramowaniem, z którego korzystamy, i jest bardzo łatwy do opanowania. Zacząłem używać Netsuite w styczniu 2025 roku i już czuję się z tym oprogramowaniem całkiem swobodnie. Możemy pobierać dowolne dane w dowolnym formacie, ale tworzenie niestandardowych raportów wymaga zaawansowanej wiedzy na temat rozwiązania, a niektóre uzgodnienia musimy wykonywać offline, ponieważ nie jest to łatwe do zrealizowania na platformie (np. uzgodnienie przychodów przyszłych okresów)

jest bardzo konfigurowalny, łatwo łączy się z innym oprogramowaniem, z którego korzystamy, i jest bardzo łatwy do opanowania. Zacząłem używać Netsuite w styczniu 2025 roku i już czuję się z tym oprogramowaniem całkiem swobodnie. Możemy pobierać dowolne dane w dowolnym formacie, ale tworzenie niestandardowych raportów wymaga zaawansowanej wiedzy na temat rozwiązania, a niektóre uzgodnienia musimy wykonywać offline, ponieważ nie jest to łatwe do zrealizowania na platformie (np. uzgodnienie przychodów przyszłych okresów)

Prowadź działalność w sposób bardziej inteligentny, szybszy i lepiej połączony dzięki ClickUp

Wszystkie narzędzia ERP oparte na AI, które wymieniliśmy w liście, mają doskonałe cechy wyróżniające je w różnych zastosowaniach. Jeśli jednak szukasz oprogramowania, które zawiera wszystkie niezbędne funkcje ERP i wiele więcej, wybierz ClickUp.

Łączy on w sobie współpracę w czasie rzeczywistym, planowanie zasobów oparte na sztucznej inteligencji, automatyzację procesów, zasoby, zapasy i szablony śledzenia zamówień – wszystko w jednym intuicyjnym obszarze roboczym.

Zamień dokumenty w cykle pracy, czaty w działania, a aktualizacje w inteligentne podsumowania. Nie potrzebujesz wiedzy z zakresu kodowania ani dużego doświadczenia w IT!

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo, a cały Twój zespół zyska przejrzystość i kontrolę, których potrzebuje, dzięki systemowi ERP opartemu na sztucznej inteligencji, bez zbędnej złożoności.