Anthropic vs. OpenAI: które narzędzie AI wygrywa?

Jedna zła decyzja AI może zniweczyć miesiące pracy: niedotrzymane terminy, uszkodzone produkty i zespoły przedsiębiorstwa szukające rozwiązań z powodu niewystarczających protokołów bezpieczeństwa.

Liderzy technologiczni potrzebują technologii AI, które bezbłędnie obsługują wdrożenia na żywo. Liderzy biznesowi wymagają systemów z solidnym zrozumieniem języka naturalnego — AI, która działa tam, gdzie jest to ważne, a nie tylko podczas prezentacji.

Zarówno Anthropic, jak i OpenAI opracowały modele, które obiecują innowacyjność, bezpieczeństwo i wydajność. Jednak obietnice nie zamykają transakcji, nie dostarczają produktów ani nie skalują działalności.

Przeanalizujmy porównanie OpenAI i Anthropic: nie tylko nagłówki, ale rzeczywiste różnice, które będą miały znaczenie podczas tworzenia, skalowania i szybkiego wdrażania. Skupimy się na ich najpopularniejszych modelach, a mianowicie ChatGPT i Claude.

A jeśli poważnie myślisz o wyborze firmy zajmującej się AI, która naprawdę pomoże Ci rozwinąć działalność, ClickUp ma zarówno mózg, jak i mięśnie.

Anthropic vs. OpenAI w skrócie

Oto bezpośrednie porównanie możliwości Anthropic i OpenAI:

Funkcja Anthropic OpenAI ⭐️ Bonus: ClickUp Główny cel Skupiamy się na bezpiecznych, dostosowanych i etycznych modelach AI AI ogólnego przeznaczenia dla programistów i firm Realizuj projekty AI z dokumentami, zadaniami, czatem i wiedzą firmy w jednym miejscu, aby wyeliminować rozproszenie Unikalne podejście Najbardziej zakończona praca AI na świecie, która jest tak wszechstronna, jak jej kontekst RLHF + szkolenie multimodalne — równowaga między uczeniem się przez wzmocnienie a opiniami użytkowników Najbardziej kompletna sztuczna inteligencja do pracy na świecie, która jest tak wszechstronna, jak i kontekstowa Siła dialogu Pamięć wieloobrotowa doskonale sprawdza się w długich rozmowach i szczegółowych cyklach pracy Ekosystem ChatGPT zapewnia wsparcie dla obrazów, plików, danych na żywo i dynamicznej interakcji Uzyskaj odpowiedzi uwzględniające kontekst, oparte na wiedzy z obszaru roboczego Narzędzia programistyczne i API Ograniczone publiczne API (bardziej skoncentrowane na niezawodności niż otwartym rozwoju) Solidne interfejsy API dla GPT, DALL·E, Codex i nie tylko — idealne do niestandardowych integracji AI Uzyskaj dostęp do wszystkich najnowszych modeli LLM, od Claude'a przez ChatGPT po Gemini, w jednym zintegrowanym, potężnym ekosystemie AI Najbardziej znane z Konstytucyjna sztuczna inteligencja i badania stawiające bezpieczeństwo na pierwszym miejscu Różnorodność modeli i narzędzia do rozwoju AI Połączenie AI z zarządzaniem projektami i automatyzacją Łatwość użytkowania Prosty interfejs czatu z ograniczonymi opcjami sterowania Przyjazny dla użytkownika interfejs z elastycznymi elementami sterowania Przejrzysty interfejs użytkownika zaprojektowany dla zespołów każdej wielkości Współpraca zespołowa Cykli pracy dla badań indywidualnych z ograniczonymi funkcjami dla zespołów Lepsze narzędzia dla zespołów w ChatGPT Team i Enterprise Dokumenty w czasie rzeczywistym, czat i współpraca nad zadaniami Gotowość do integracji Oparte na API, ograniczone wbudowane integracje Silny ekosystem API i wsparcie wtyczek Współpracuje z narzędziami takimi jak Slack, Notion, GitHub i innymi Dla kogo jest to odpowiednie rozwiązanie Badacze AI i zespoły skupione na bezpieczeństwie Deweloperzy, start-upy i zespoły Enterprise Liderzy AI, zespoły techniczne i kierownicy operacyjni budujący na dużą skalę

Czym jest Anthropic?

Anthropic to firma zajmująca się badaniami nad sztuczną inteligencją, która koncentruje się na tworzeniu dużych modeli językowych, które są bezpieczne, niezawodne i łatwe w kierowaniu. Założona przez byłych pracowników OpenAI, misja Anthropic koncentruje się na dostosowaniu sztucznej inteligencji i sterowalnych systemach AI, zapewniając, że modele zachowują się przewidywalnie nawet w złożonych sytuacjach.

Jej głównymi produktami są modele z rodziny Claude, zaprojektowane do zaawansowanego przetwarzania języka naturalnego, generowania treści i zastosowań biznesowych, w których najważniejsza jest precyzja i bezpieczeństwo.

Funkcje Anthropic

👀 Czy wiesz, że... W okresie od października 2023 r. do maja 2024 r. wynik Anthropic w zakresie przejrzystości wzrósł o 15 punktów (osiągając 51 na 100). To duża zmiana w kierunku zwiększenia zaufania do modeli tej firmy.

Przejrzystość wynika z mądrzejszych wyborów projektowych, które sprawiają, że środowisko AI jest bezpieczniejsze i bardziej niezawodne. Oto, w jaki sposób firma Anthropic tworzy niezawodną sztuczną inteligencję i dlaczego jej podejście wyróżnia się na tle innych.

Funkcja nr 1: AI zgodna z konstytucją

Zamiast polegać na ciągłych poprawkach wprowadzanych przez ludzi, Anthropic szkoli swoje modele, aby przestrzegały zestawu zasad etycznych. Takie podejście, zwane Constitutional AI, pomaga modelom Claude zachować spójność podczas wykonywania złożonych zadań, ułatwiając zespołom szkolenie własnej sztucznej inteligencji bez obaw o nieprzewidywalne zachowania.

Funkcja nr 2: Optymalizacja dialogów wieloobrotowych

Modele Claude nie tylko odpowiadają na pytania — pamiętają rozmowę, śledzą szczegóły i pozostają na bieżąco. To sprawia, że są one doskonałym wyborem dla firm tworzących narzędzia do współpracy oparte na sztucznej inteligencji, gdzie dłuższe czaty, interakcje z klientami i cykle pracy zespołów muszą pozostać przejrzyste i zgodne z planem.

Funkcja nr 3: zabezpieczenia AI dla przedsiębiorstw

Anthropic pracuje nad wczesnym wykrywaniem i naprawianiem błędów modeli, zanim spowodują one problemy na dużą skalę. Dzięki inteligentniejszej ocenie LLM dostosowują modele Claude, aby były dokładne, stabilne i gotowe do rzeczywistego wykorzystania w biznesie, od narzędzi wewnętrznych po aplikacje dla klientów.

Ceny Anthropic (Claude)

Free

Zalety: 20 USD/miesiąc

Zespół: 30 USD/miesiąc/użytkownik

Maks.: Od 100 USD/osoba

Enterprise: Niestandardowe ceny

Czym jest OpenAI?

OpenAI to firma zajmująca się badaniami i wdrażaniem sztucznej inteligencji, której celem jest zapewnienie, że AI przyniesie korzyści całej ludzkości. Misja OpenAI koncentruje się na tworzeniu kompetentnych systemów AI, które są bezpieczne, zgodne z wartościami ludzkimi i szeroko dostępne.

🧠 Ciekawostka: ChatGPT firmy OpenAI osiągnął 100 milionów użytkowników szybciej niż TikTok czy Instagram, co czyni go jedną z najszybciej rozwijających się aplikacji w historii!

Najważniejsze produkty OpenAI to rodzina ChatGPT (GPT-3. 5, GPT-4 oraz najnowsze modele GPT-4o mini, GPT-4. 5 i GPT-o3) oraz narzędzia takie jak DALL·E do generowania obrazów, Codex do generowania kodu i Whisper do rozpoznawania mowy.

Funkcje OpenAI

👀 Czy wiesz, że? Według stanu na kwiecień 2024 r. ponad 90% firm z listy Fortune 500 korzysta z technologii OpenAI, co stanowi szybszy wskaźnik adopcji niż w przypadku wczesnego internetu.

Wszystko mówi tempo wdrażania. Modele OpenAI nie tylko zyskują popularność, ale stają się domyślnymi narzędziami AI dla zwykłych użytkowników. Oto, jak OpenAI kształtuje tę zmianę.

Funkcja nr 1: Ekosystem ChatGPT

ChatGPT może zaczął jako zabawny chatbot, ale dziś jest całym ekosystemem wspierającym przetwarzanie obrazów, analizę dokumentów, generowanie kodu i narzędzia do pracy z danymi na żywo, cieszącym się zaufaniem zarówno firm, jak i zwykłych użytkowników. Jeśli zastanawiasz się nad najlepszymi aplikacjami AI do wsparcia rzeczywistej pracy, multimodalna platforma ChatGPT już teraz kształtuje sposób, w jaki zespoły automatyzują, tworzą i współpracują.

Funkcja nr 2: API i zestawy narzędzi dla programistów

Interfejsy API OpenAI ułatwiają programistom korzystanie z potężnych modeli, takich jak GPT, DALL ·E i Codex. Od botów obsługi klienta po automatyzację projektowania — OpenAI zapewnia zespołom elastyczne sposoby szybkiego tworzenia innowacyjnych narzędzi, często wzbogaconych o nowsze techniki AI, takie jak uczenie się przez wzmocnienie i dostrajanie w celu uzyskania lepszych wyników.

Funkcja nr 3: Dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa

ChatGPT Enterprise oferuje kontrolę i elastyczność potrzebną firmom, w tym narzędzia dla administratorów, funkcje bezpieczeństwa i opcje prywatnego wdrożenia. Firmom porównującym platformy AI pod kątem mocy i prywatności OpenAI ułatwia wdrożenie AI bez przekazywania kontroli nad wrażliwymi danymi.

Ceny OpenAI (ChatGPT)

Free

Dodatkowo: 20 USD miesięcznie

Zalety: 200 USD/miesiąc

Zespół: 30 USD/użytkownik/miesiąc

Plan Enterprise: Niestandardowe ceny

👀 Czy wiesz, że... W listopadzie 2023 r. Stany Zjednoczone ogłosiły datę powstania Instytutu Bezpieczeństwa AI. Instytut bezpieczeństwa AI to zazwyczaj organizacja techniczna wspierana przez państwo, której głównym zadaniem jest: Przeprowadzanie niezależnych ocen zaawansowanych systemów AI (np. testy na niewłaściwe użycie, odporność, stronniczość, ryzyko kontroli, wpływ społeczny)

Wiodące badania podstawowe nad bezpieczeństwem AI w celu pogłębienia zrozumienia zagrożeń związanych z AI

Ułatwianie udostępniania informacji między rządami, sektorem prywatnym, środowiskiem akademickim, społeczeństwem obywatelskim i partnerami międzynarodowymi — na zasadzie dobrowolności i w ramach regulacji prawnych

Anthropic a OpenAI: porównanie funkcji

Anthropic i OpenAI mają różne mocne strony, od bezpieczniejszych modeli konwersacji po szybsze cykle innowacji. W miarę jak AI przechodzi od projektów eksperymentalnych do narzędzi biznesowych codziennego użytku, zrozumienie szczegółów tych platform ma większe znaczenie niż kiedykolwiek.

Przeanalizujmy funkcje, które naprawdę mają znaczenie, jeśli skalujesz AI w swojej firmie i potrzebujesz, aby działała pod presją, a nie tylko w teorii.

1. Modelowanie zachowań i dostosowanie

Modele Claude są szkolone przy użyciu konstytucyjnej sztucznej inteligencji i zaprojektowane tak, aby przestrzegać pisemnego zestawu zasad etycznych. Claude wykazuje silne zachowania odmienne, niską halucynację i lepszą samokorektę w złożonych podpowiedziach.

Liderzy OpenAI potwierdzają, że GPT wykorzystuje opinie użytkowników, dostosowywanie i warstwy moderacji do kierowania zachowaniem. System jest coraz lepszy, ale nadal ma skłonność do udzielania zbyt obszernych odpowiedzi lub nadmiernej pewności siebie w przypadku niepewnych tematów.

🏆 Zwycięzca: Anthropic prowadzi w zakresie dostosowania. Modele Claude konsekwentnie wykazują bezpieczniejsze zachowanie od samego początku, dzięki czemu lepiej nadają się do zastosowań o wysokiej stawce, gdzie zaufanie i przewidywalność są niepodważalne.

2. Kontrola i dostosowywanie w przedsiębiorstwie

Claude jest dostępny za pośrednictwem API i integracji (Slack, Notion), ale nie posiada scentralizowanych narzędzi administracyjnych ani pełnej personalizacji. Nie ma jeszcze możliwości samodzielnego hostingu ani wdrożenia prywatnego.

ChatGPT Enterprise oferuje pulpity administratora, uprawnienia zespołów, prywatne instancje i analizę użytkowania. Modele można dostosowywać dzięki precyzyjnemu dostrajaniu i obsłudze osadzania.

🏆 Zwycięzca: OpenAI wygrywa, ponieważ jego stos dla przedsiębiorstw jest zbudowany z myślą o skalowalności, oferując szczegółowe kontrole, prywatne wdrożenia i dostosowywanie modeli. Dla zespołów wykorzystujących AI do prowadzenia operacji wewnętrznych lub wspierania produkcji na dużą skalę jest po prostu bardziej gotowy.

3. Doświadczenie programistów i elastyczność tworzenia

Anthropic oferuje API Claude z lekkimi zestawami SDK i naciskiem na prostotę. Zapewnia mniejszą kontrolę modułową i ograniczone narzędzia programistyczne poza podstawową integracją.

OpenAI zapewnia pełną platformę dla programistów — API do czatu, obrazów, kodu i audio. Obsługuje niestandardowe modele GPT, dostrajanie i płynne wdrażanie w aplikacjach i cyklach pracy.

🏆 Zwycięzca: OpenAI daje programistom więcej możliwości tworzenia. Dzięki kompletnemu zestawowi narzędzi GPT zespoły mogą szybciej przejść od prototypu do produkcji bez osiągania limitów platformy.

Anthropic kontra OpenAI na Reddicie

Opinie użytkowników często ujawniają szczegóły, których nie znajdziesz na listach funkcji. Aby lepiej zrozumieć, jak Anthropic i OpenAI sprawdzają się w codziennych cyklach pracy, przeanalizowaliśmy dyskusje na Reddicie, w których użytkownicy dzielili się swoimi doświadczeniami.

Oto, co mają do powiedzenia.

Jeden z użytkowników Reddit pochwalił Claude'a za umiejętność radzenia sobie ze złożonymi, kreatywnymi zadaniami, podkreślając jego mocne strony w rozmowach, zadaniach pisemnych i dogłębnej analizie tekstu.

Bardzo lubię Opus, używam go do kreatywnych i przemyślanych analiz, pomaga mi przemyśleć złożone idee i dłuższe formy pisania. Kiedy pojawiła się wersja 3.5, przestałem używać Opus i, podobnie jak wszyscy, byłem naprawdę sfrustrowany średnią jakością usług jako płacący klient. Niedawno wróciłem do Opus i przypomniałem sobie, jak niesamowity może być.

Bardzo lubię Opus, używam go do kreatywnych i przemyślanych analiz, pomaga mi przemyśleć złożone idee i dłuższe formy pisania. Kiedy pojawiła się wersja 3.5, przestałem używać Opus i, podobnie jak wszyscy, byłem naprawdę sfrustrowany średnią jakością usług jako płacący klient. Niedawno wróciłem do Opus i przypomniałem sobie, jak niesamowity może być.

Jednak inżynier oprogramowania podzielił się informacją, w jaki sposób API OpenAI ułatwiło integrację AI z ich projektami, podkreślając silne wsparcie platformy dla programistów i minimalną krzywą uczenia się.

Interfejsy API OpenAI są takie same jak wszystkie inne, więc z technicznego punktu widzenia nie powinno być żadnej krzywej uczenia się. Wszystkie punkty końcowe, parametry i przykładowe odpowiedzi są dobrze udokumentowane.

Interfejsy API OpenAI są takie same jak wszystkie inne, więc z technicznego punktu widzenia nie powinno być żadnej krzywej uczenia się. Wszystkie punkty końcowe, parametry i przykładowe odpowiedzi są dobrze udokumentowane.

Podczas gdy Anthropic koncentruje się na wytycznych etycznych dotyczących bezpieczniejszych rozmów i niezawodnego wsparcia kreatywnego, OpenAI wyróżnia się szybkimi i elastycznymi narzędziami dla programistów. Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od tego, czy priorytetem jest dla Ciebie niezawodność kreatywna, czy elastyczność techniczna.

Poznaj ClickUp: najlepszą alternatywę dla Anthropic i OpenAI

AI rozwija się w szybkim tempie. Jednak dla wielu zespołów wykonywanie rzeczywistych zadań przy użyciu AI nadal wydaje się powolne. Badania odbywają się w jednym miejscu, projekty są realizowane gdzie indziej, a do rozpoczęcia pracy nad treścią potrzebne jest trzecie narzędzie.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, zmienia to i minimalizuje rozprzestrzenianie się AI. Łączy wiele modeli AI w jedną platformę, która jednocześnie obsługuje zarządzanie zadaniami, generowanie treści i automatyzację cyklu pracy, bez konieczności łączenia pięciu aplikacji. Wynik? Teams zyskuje cały dzień w tygodniu i oszczędza 86% kosztów!

Zobacz, dlaczego ClickUp jest lepszym wyborem do tworzenia cyklu pracy opartego na sztucznej inteligencji.

Przewaga ClickUp nr 1: Twórz inteligentniejsze cykle pracy dzięki zarządzaniu projektami ClickUp AI

Automatycznie ustalaj priorytety, przydzielaj i podsumowuj zadania dzięki platformie do zarządzania projektami ClickUp opartej na sztucznej inteligencji

AI zmienia sposób, w jaki zespoły planują, śledzą i realizują zadania, ale tradycyjne narzędzia do zarządzania projektami wciąż pozostają w tyle.

Platforma zarządzania projektami ClickUp wprowadza AI do każdego elementu cyklu pracy, od automatycznego śledzenia terminów po generowanie aktualizacji i podsumowań projektów bez konieczności ręcznego wpisywania danych. W ten sposób szybko działające zespoły nadążają za tempem pracy bez utraty kontroli.

📌 Oto scenariusz, który pokazuje to w praktyce:

W tym tygodniu Twój zespół wprowadza nową funkcję. Dodajesz zadanie do ClickUp o nazwie „Uruchom współpracę na żywo w dokumentach”

Dzięki natywnej pomocy AI w ClickUp nie musisz ręcznie tworzyć podzadań. Zobacz, jak automatycznie generuje kluczowe kroki: określanie zakresu wymagań, przekazywanie projektu, zgłoszenia deweloperskie, testowanie i wdrażanie. Następnie wybierz podzadania, które faktycznie chcesz utworzyć, i dodaj je do systemu jednym kliknięciem.

Automatycznie generuj podzadania z zadań ClickUp i opisów zadań za pomocą ClickUp AI

Gdy zadania pojawiają się na liście projektów, włącz opcję AI Assign (Przypisz AI) i AI Prioritize (Priorytetyzuj AI) w polach niestandardowych w ClickUp. Skonfigurowałeś już podpowiedzi, takie jak:

„Jeśli opis zawiera „pilny błąd”, oznacz jako priorytet wysoki”

„Przydziel zadania z projektem w tytule do Akasha” (twój kierownik ds. UX)

Zobacz, jak AI automatycznie wypełnia flagi priorytetów i właścicieli zadań — i regularnie aktualizuje informacje, aby nic nie umknęło. W połowie tygodnia praca jest w pełnym toku i skupiona na najważniejszych zadaniach.

Przy okazji, obejrzyj ten film, aby skonfigurować AI Assign i AI Prioritize:

W dowolnym momencie, z pulpitu ClickUp, możesz rzucić okiem na karty AI, aby uzyskać aktualizacje bez analizowania liczb i wykresów:

Karta AI StandUp, która podsumowuje, co zostało zrobione w tym tygodniu i co jest do zrobienia, w podziale na osoby

Karta aktualizacji projektu AI zawierająca informacje w czasie rzeczywistym o postępach, przeszkodach i kolejnych krokach

Niestandardowa karta Ask AI, na której możesz zapytać: „Jakie są główne zagrożenia opóźniające ten sprint?”. ClickUp AI odpowie w kontekście obszaru roboczego

Użyj kart AI w pulpitach ClickUp, aby jednym rzutem oka sprawdzić status i stan projektu

Te karty są dynamiczne. W miarę zmiany zadań, aktualizacji statusu lub pojawiania się przeszkód, pulpit natychmiast odzwierciedla te zmiany bez konieczności ręcznej edycji pulpitu.

W międzyczasie Twój zespół otrzymuje codzienne aktualizacje bez konieczności wielokrotnego proszenia o nie: AI Team StandUp zestawia działania każdej osoby w przejrzystym podsumowaniu, eliminując konieczność pisania aktualizacji.

Kiedy nadejdzie piątek, Twoje nagrania ekranu, znane również jako ClickUp Clips lub notatki głosowe, zostaną automatycznie przepisane i podsumowane w zwięzłe elementy działania i decyzje przez wbudowaną sztuczną inteligencję ClickUp.

Przewaga ClickUp nr 2: Przyspiesz wykonywanie codziennych zadań dzięki ClickUp Brain, Brain MAX i funkcji zamiany tekstu na mowę

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na pytania z obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain

Zespoły, które dobrze wykorzystują AI, nie tylko eksperymentują. Dostarczają produkty szybciej, wykonując mniej pracy ręcznej.

ClickUp Brain pozwala Twojemu zespołowi wyeliminować zbędną pracę, ograniczyć przełączanie się między zadaniami i szybciej realizować zadania bez konieczności przechodzenia między dziesiątkami aplikacji AI. Daje Ci dostęp do ChatGPT, Claude, Gemini (i nie tylko) — wszystko w jednym interfejsie, dzięki czemu możesz wybrać odpowiedni model do każdego zadania. Na przykład możesz użyć GPT‑4o do subtelnego rozumowania, przełączyć się na Claude w przypadku zadań wymagających długiego kontekstu lub skorzystać z Gemini, gdy potrzebujesz szybkości lub eksperymentów.

Przełączaj się między wieloma modelami LLM z jednego obszaru roboczego za pomocą ClickUp Brain — oszczędzaj czas i pieniądze

Dzięki ClickUp Brain MAX, Twojemu pulpitowemu towarzyszowi AI, możesz przenieść swój obszar roboczy — wraz z modelami LLM — do jednego miejsca. Koniec z przełączaniem się między oknami ChatGPT, zakładkami ClickUp i innymi narzędziami AI.

Dzięki funkcji Talk to Text w Brain MAX możesz dosłownie wypowiedzieć swoją pracę:

Dyktuj plany sprintów, e-maile lub notatki stand-up do Brain MAX — zostaną one przepisane, zredagowane i sformatowane w dopracowaną treść, wraz z @wzmiankami dla współpracowników i linkami do odpowiednich zadań lub dokumentów ClickUp

Ty mówisz, AI działa. Jest to nawet 4 razy szybsze niż pisanie na klawiaturze

Ponieważ Brain Max jest głęboko zintegrowany z Twoimi aplikacjami, możesz zapytać: „Czy PR dla strony z ofertami pracy został scalony?” lub „Które pliki Figma są powiązane z tym zadaniem?” i uzyskać natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi

Wykorzystaj swój głos jako narzędzie zwiększające wydajność dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

Od pisania pierwszych szkiców po podsumowywanie notatek i tworzenie nowych zadań — dzięki temu codzienne zadania stają się dziecinnie proste. Możesz również skorzystać z szablonów podpowiedzi AI ClickUp, aby zautomatyzować tworzenie treści, e-maili i ustawień powtarzających się zadań.

🗣️Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp AI:

W recenzji G2 czytamy:

ClickUp Brain naprawdę oszczędza czas. Wbudowana sztuczna inteligencja może teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować klipy głosowe bezpośrednio w zadaniu, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między kontekstami i korzystanie z dodatkowych narzędzi.

ClickUp Brain naprawdę oszczędza czas. Wbudowana sztuczna inteligencja może teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować klipy głosowe bezpośrednio w zadaniu, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między kontekstami i korzystanie z dodatkowych narzędzi.

ClickUp ma przewagę nr 3: Kontynuuj pracę dzięki automatyzacji ClickUp i agentom Autopilot

Wyzwalaj natychmiastowe przekazywanie zadań według statusu dzięki automatyzacji ClickUp

AI zmienia sposób wykonywania pracy przez klientów, a zespoły, które wcześnie wdrażają automatyzację, działają szybciej i popełniają mniej błędów. Automatyzacje ClickUp wykorzystują AI do obsługi przekazywania zadań, działań następczych dotyczących klientów i aktualizacji wewnętrznych. Nie musisz już śledzić statusów ani pamiętać o przydzielaniu zadań — wszystko dzieje się samo.

Twórz automatyzacje przy użyciu prostego języka — bez skomplikowanych ustawień i kodowania

Dynamicznie przydzielaj zadania na podstawie wyzwalaczy, takich jak formularze lub terminy

Wysyłaj automatyczne wiadomości e-mail o zmianie statusu zadania lub przesłaniu formularza

Skorzystaj z gotowych szablonów, aby przyspieszyć pracę dla klientów i ograniczyć konieczność wprowadzania ustawień

Monitoruj i dostosowuj przepływy automatyzacji dzięki przejrzystym dziennikom audytowym

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Autopilot Agents, gdy potrzebujesz AI do podejmowania decyzji za Ciebie, a nie tylko do przestrzegania zasad. Podczas gdy automatyzacje ClickUp świetnie sprawdzają się w przypadku przewidywalnych działań opartych na wyzwalaczach (np. „gdy status zmieni się na Gotowe, przenieś zadanie do archiwum”), agenci Autopilot idą o krok dalej. Oceniają kontekst, dostosowują się do zmieniających się warunków i mogą wykonywać wieloetapowe cykle pracy, takie jak: „W każdy piątek podsumowuj działania z całego tygodnia, zaznacz zadania, których termin wykonania upłynął, i przypisz im priorytety w celu realizacji”. To nie tylko logika IF/THEN. Myślą, ustalają priorytety i działają jak członkowie zespołu. Dzięki niestandardowym ustawieniom możesz opracować agentów AI do powtarzających się raportów, kierowania zadań lub sekwencji działań następczych, którymi nie chcesz się zajmować!

ClickUp ma przewagę nr 4: Twórz, zarządzaj i współpracuj nad zadaniami dzięki dokumentom ClickUp

Uporządkuj wiedzę swojego zespołu i połącz ją z rzeczywistymi cyklami pracy dzięki dokumentom ClickUp

Dokumenty są miejscem, w którym rodzą się pomysły, ale nie powinny być miejscem, w którym zatrzymuje się dynamika. ClickUp Docs zamienia statyczną zawartość w aktywne obszary robocze, w których AI pomaga zespołom pisać, organizować i podejmować działania bez konieczności przełączania się między narzędziami lub utraty kontekstu.

Dokumenty ClickUp ułatwiają również generowanie aktualizacji, wyodrębnianie elementów wymagających działania i łączenie zadań w czasie rzeczywistym, dzięki czemu projekty, ludzie i zawartość są zawsze na bieżąco.

Edytuj dokumenty wspólnie dzięki współpracy w czasie rzeczywistym i inteligentnym sugestiom

Zamień najważniejsze informacje w zadania, które można bezpośrednio połączyć z cyklem pracy

Używaj zagnieżdżonych stron i szablonów, aby organizować treści według tematów lub zespołów

Dodaj zadania, tabele, osadzone elementy i widżety, aby uzyskać pełny kontekst

Ustaw uprawnienia, aby kontrolować widoczność i bezpiecznie udostępniać dane

🗣️ Co Julien C. , projektant, mówi o dokumentach ClickUp:

Potrzebuję bloga, aby zapisać wszystko, co mi się podoba w ClickUp. Mają WSZYSTKO: zadania (w widoku listy, tabeli, tablicy, kalendarza, mapy itp.), dokumenty, IA, pulpity nawigacyjne, automatyzację... Można udostępniać publiczne linki do zadań lub dokumentów.

Potrzebuję bloga, aby napisać wszystko, co mi się podoba w ClickUp. Mają WSZYSTKO: zadania (w widoku listy, tabeli, tablicy, kalendarza, mapy itp.), dokumenty, IA, pulpity nawigacyjne, automatyzację... Można udostępniać publiczne linki do zadań lub dokumentów.

ClickUp ma przewagę nr 5: Scentralizuj rozmowy dzięki czatowi ClickUp

Współpracuj w ramach wątków, zadań i zespołów w czacie ClickUp

👀 Czy wiesz, że... ClickUp odkrył, że 83% pracowników wiedzy polega głównie na e-mailach i czacie w komunikacji zespołowej. Jednak prawie 60% ich dnia pracy traci się na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji.

Wymiana wiadomości nie powinna spowalniać Twojej pracy. Czat ClickUp umożliwia prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym w obszarze roboczym, dzięki czemu zespoły mogą zadawać pytania, podejmować decyzje i działać bez konieczności przełączania narzędzi lub utraty kontekstu.

Dzięki wbudowanym funkcjom AI czat ClickUp pomaga podsumowywać wątki, wyodrębniać kolejne kroki i natychmiast tworzyć zadania, dzięki czemu pomysły i ich realizacja pozostają w jednym miejscu.

Rozmawiaj tam, gdzie pracujesz — koniec z przełączaniem się między zakładkami

Twórz elementy do działania bezpośrednio z dowolnej wiadomości za pomocą jednego kliknięcia

Podsumowuj długie wątki za pomocą AI, aby szybciej przejść do sedna sprawy

Skorzystaj z agentów czatu, aby zautomatyzować standardowe odpowiedzi lub wyzwalacze cyklu pracy

Organizuj rozmowy według zespołów, projektów lub tematów, aby łatwo śledzić postępy

🗣️ Oto, co Thymen O. , właściciel małej firmy, ma do powiedzenia na temat ClickUp Chat:

Zintegrowana funkcja czatu sprawia, że współpraca w czasie rzeczywistym jest niezwykle wygodna i jest jednym z powodów, dla których codziennie korzystam z ClickUp. Ponadto automatyzacja i narzędzia AI pozwalają mi zaoszczędzić mnóstwo czasu na powtarzalnych zadaniach. ”

Zintegrowana funkcja czatu sprawia, że współpraca w czasie rzeczywistym jest niezwykle wygodna i jest jednym z powodów, dla których codziennie korzystam z ClickUp. Ponadto automatyzacja i narzędzia AI pozwalają mi zaoszczędzić mnóstwo czasu na powtarzalnych zadaniach. ”

Porównaj modele, jak chcesz — a potem twórz z ClickUp

Wybór między Anthropic a OpenAI zależy od tego, co jest dla Ciebie najważniejsze — dostosowanie modelu, tempo innowacji, wsparcie dla przedsiębiorstw czy bezpieczeństwo. Obie firmy poszerzają granice na różne sposoby, a właściwy wybór zależy od Twoich priorytetów.

Ale kiedy nadejdzie czas przejścia od oceny do realizacji, będziesz potrzebować miejsca do planowania, pisania, uruchamiania i skalowania swoich prac związanych z AI. Właśnie tu pojawia się ClickUp.

Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji, dokumentom, czatowi i zarządzaniu zadaniami — wszystko w jednym miejscu — ClickUp pomaga przekształcić świetne modele w namacalne wyniki. Ponadto nie musisz martwić się wyborem między OpenAI a Anthropic, ponieważ ClickUp oferuje już obie te technologie.

Zarejestruj się w ClickUp i przenieś swoje projekty, zespół i cykle pracy do jednego wydajnego obszaru roboczego.