Odkryj 10 najlepszych narzędzi AI do szkoleń i rozwoju w 2025 roku

Nauka nie jest już tym, czym była kiedyś. Zrezygnowaliśmy z nudnych sesji wprowadzających i wyrzuciliśmy zakurzone podręczniki szkoleniowe. Dzisiaj nauka jest wszędzie: w naszej pracy, naszych błędach, momentach, kiedy zastanawiamy się „chwila, jak to zrobić?”. W niektórych przypadkach jest nawet... przyjemna

A zgadnij, co jeszcze się pojawi? AI.

71% specjalistów ds. kształcenia i rozwoju już „bada, eksperymentuje lub integruje AI w swojej pracy”

Niezależnie od tego, czy chodzi o prowadzenie zajęć, czy szkolenie zespołu, narzędzia AI zmieniają sposób, w jaki się uczymy. Od treści, które praktycznie piszą się same, po moduły AR/VR, które sprawiają, że tradycyjne szkolenia bledną, firmy porzucają przestarzałe metody i przyjmują inteligentniejsze, bardziej angażujące sposoby rozwoju talentów.

Dzięki tym narzędziom AI do szkoleń i rozwoju możesz błyskawicznie generować dokumenty wprowadzające, projektować niestandardowe materiały wizualne do kursów, tworzyć plany lekcji, szkicować całe moduły szkoleniowe i personalizować zawartość szkoleń dla różnych ról — a wszystko to bez wysiłku!

Oto krótkie zestawienie najlepszych narzędzi AI do szkoleń i rozwoju:

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Tworzenie treści oparte na sztucznej inteligencji, samouczki wideo, tablice, szablony, automatyzacja, analityka, szablony LMS Zespoły L&D każdej wielkości, które chcą zintegrować treści szkoleniowe z cyklami pracy Dostępny plan Free; dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw Synthesia ponad 200 szablonów, ponad 140 języków, awatary AI, współpraca zespołowa, biblioteka wideo Małe i duże zespoły tworzące angażujące filmy szkoleniowe Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 18 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Jasper Redaktor dokumentów AI, kontrola tonu marki, szybkie generowanie treści Małe i duże zespoły piszące skrypty szkoleniowe i podręczniki Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 49 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw ElevenLabs Synteza mowy w ponad 32 językach, konfigurowalny ton/style Małe i duże zespoły tworzące dopracowane nagrania lektorskie Dostępny plan Free; płatne plany już od 5 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Pictory Tekst/URL do wideo, współpraca zespołowa, napisy, dystrybucja klipów Małe i średnie zespoły tworzące filmy szkoleniowe bez wiedzy specjalistycznej w zakresie edycji Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 25 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Quizgecko Pliki do quizów/fiszki, powtarzanie w odstępach czasu, konwersja podcastów Małe i duże zespoły ds. kształcenia i rozwoju w przedsiębiorstwach wdrażające interaktywne quizy Dostępny plan Free; płatne plany już od 16 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw HeyGen ponad 175 języków, realistyczne awatary, klonowanie awatarów, edycja wideo z wykorzystaniem AI Małe i duże zespoły tworzące szkolenia i wdrażanie nowych pracowników z wykorzystaniem awatarów Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 29 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Zavvy Tworzenie wideo, integracja ze Slackiem, automatyczny coaching, przypomnienia, ścieżki kariery Małe i duże zespoły HR/L&D tworzące ustrukturyzowane programy szkoleniowe Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 6 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Virti Symulacje bez kodowania, interaktywne wideo 360°, wirtualni ludzie, analityka Małe i duże zespoły realizujące wciągające szkolenia oparte na rolach Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 99 USD/administrator/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw 7taps AI jako pomocnik w mikrolearningu, konwersja treści na mikrokursy, integracja z LMS/Slack Teams zapewniające krótkie mikrolearningowe kursy dla średnich i dużych organizacji Zespoły L&D każdej wielkości integrują treści szkoleniowe z cyklami pracy

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Oto nasza lista narzędzi AI, które mogą uprościć programy szkoleniowe i rozwojowe, jednocześnie utrzymując zaangażowanie pracowników:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania szkoleniami i rozwojem oparte na sztucznej inteligencji)

Wypróbuj ClickUp Brain — to nic nie kosztuje Użyj ClickUp Brain, aby błyskawicznie generować całe moduły szkoleniowe za pomocą AI

Myślisz, że ClickUp służy tylko do zarządzania projektami? Nic bardziej mylnego! Dzięki odpowiednim ustawieniom ClickUp staje się dynamiczną platformą L&D, która pomaga projektować, dostarczać i śledzić proces uczenia się w całej organizacji. To naprawdę aplikacja do wszystkiego w pracy.

Niezależnie od tego, czy szukasz planów lekcji, czy niestandardowych cykli pracy, wszystko to znajdziesz dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji w ClickUp. Przyjrzyjmy się temu bliżej!

Tworzenie treści i monitorowanie postępów oparte na sztucznej inteligencji, które pozwala zaoszczędzić wiele godzin

ClickUp Brain, najbardziej kompletna sztuczna inteligencja do pracy na świecie, pomaga szybko tworzyć treści szkoleniowe. Wpisz podpowiedź, np. „Utwórz moduł szkoleniowy dotyczący cyberbezpieczeństwa dla zespołów zdalnych”, a zobaczysz, jak generuje szczegółowy zarys obejmujący wszystko, od symulacji phishingu po protokoły VPN.

Wykorzystaj je, aby dostosować sugestie dotyczące zawartości do specyfiki Twojego miejsca pracy. Twórz moduły dostosowane do konkretnych ról, przepisuj lekcje zgodnie z tonem komunikacji Twojej marki, a nawet generuj pytania quizowe na podstawie wewnętrznych dokumentów — dzięki temu Twój program szkoleniowy będzie mniej szablonowy, a bardziej dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Możesz przechowywać te konspekty i materiały w ClickUp Docs.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dyktuj treść modułów, pytania quizów lub notatki z opiniami za pomocą funkcji Talk‑to‑Text w ClickUp Brain MAX. Brain MAX to oparta na sztucznej inteligencji „super aplikacja” ClickUp na komputery stacjonarne, która rozumie cały kontekst pracy — zadania, dokumenty, czaty i zintegrowane aplikacje — i umożliwia wyszukiwanie, mówienie i działanie bezpośrednio z najnowszymi modelami AI, takimi jak GPT‑4, Claude i Gemini. Rejestruj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

Chcesz zrobić krok dalej?

Skorzystaj z agentów Autopilot ClickUp, aby dostosować się do kamieni milowych i punktów kontrolnych programu szkoleniowego. Agenci są jak inteligentni asystenci AI, którzy wykonują autonomiczne działania w oparciu o określone wyzwalacze i warunki:

Proaktywne tworzenie treści: Gdy uczestnik szkolenia oznaczy moduł jako „W trakcie”, agent może automatycznie udostępnić dokument wprowadzający, listę kontrolną lub zasoby, które pomogą mu w nauce

Automatyzacja informacji zwrotnych i podsumowań : po przesłaniu przez uczniów odpowiedzi na quiz lub zadania agent może podsumować kluczowe odpowiedzi lub zaznaczyć typowe braki

Zarządzanie przypomnieniami: jeśli termin minie lub status pozostaje „Nie rozpoczęto”, agent może wyzwolić przypomnienia dla osób uczących się lub trenerów

ClickUp Clips umożliwia nagrywanie krótkich samouczków wideo i instrukcji bezpośrednio w przeglądarce. Nie potrzebujesz żadnego specjalistycznego sprzętu — wystarczy nacisnąć przycisk nagrywania i natychmiast udostępnić swoją wiedzę. Możesz z łatwością opisywać i wyjaśniać złożone tematy, dzięki czemu nauka staje się bardziej angażująca i zapada w pamięć.

Ponadto dzięki ClickUp Brain transkrypcje tych klipów są generowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Twój zespół może bez wysiłku wyszukiwać, odwoływać się do treści lub je przeglądać. Zadawaj pytania i uzyskuj odpowiedzi bezpośrednio z transkrypcji!

Nagrywaj krótkie instrukcje za pomocą ClickUp Clips i zapewnij spójność działań swojego zespołu

Wykorzystaj wbudowane funkcje, aby:

Automatycznie twórz transkrypcje z możliwością wyszukiwania

Dodaj znaczniki czasu, aby ułatwić nawigację

Śledź, kto oglądał dane treści

Bezpieczne udostępnianie wideo określonym członkom zespołu

Interaktywne tablice dla lepszego zaangażowania

Użyj tablic ClickUp, aby stworzyć mapę przepływu wiedzy i planów nauczania

Pożegnaj się z nudnymi prezentacjami PowerPoint. Tablice ClickUp zmieniają sesje szkoleniowe w doświadczenia oparte na współpracy. Wizualizuj ścieżki nauki, planuj proces zdobywania umiejętności i przeprowadzaj burzę mózgów ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym

📌 Na przykład, naszkicuj przepływ szkolenia dla programu wdrażania nowych pracowników w ClickUp Tablice. Następnie przekształć każdy moduł w zadania, uporządkuj je na liście według tematu lub działu, a następnie przejdź do widoku Gantt, aby zaplanować osie czasu, ustawić kamienie milowe i zarządzać zależnościami między grupami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz scentralizowany hub zasobów edukacyjnych, łącząc dokumenty ClickUp bezpośrednio z zadaniami w cyklach pracy związanych ze szkoleniami. Na przykład, dołącz dokument ClickUp zawierający szczegółowe przewodniki dla nowych pracowników lub standardowe procedury operacyjne dla poszczególnych ról do każdego modułu w przepływie Tablica. Możesz również osadzić wideo, quizy lub formularze opinii bezpośrednio w dokumencie, dzięki czemu uczniowie będą mieli wszystko, czego potrzebują, w odpowiednim kontekście, bez konieczności przechodzenia między narzędziami.

Szablony przyspieszające ustawienia

Pobierz darmowy szablon Przejdź od koncepcji do realizacji dzięki szablonowi wdrożenia systemu zarządzania nauczaniem ClickUp

Czy po raz pierwszy konfigurujesz system zarządzania nauczaniem (LMS)? Zacznij od prostych kroków! Szablon wdrożenia LMS ClickUp poprowadzi Cię przez proces pomyślnego zakończenia projektu. Oto jak to zrobić:

Skorzystaj z widoku projektu Gantt, aby utworzyć oś czasu dla każdego zadania w projekcie

Organizuj zadania w niestandardowych statusach, takich jak „W trakcie przeglądu”, „W trakcie” i „Zakończone”

Aktualizuj statusy w miarę postępów w realizacji zadań, aby informować interesariuszy

Monitoruj i analizuj zadania, aby mieć pewność, że każdy krok jest wykonywany zgodnie z planem

Z drugiej strony, szablon ram szkoleniowych ClickUp stanowi solidną podstawę dla Twoich programów. Intuicyjny interfejs użytkownika pomaga planować, strukturyzować i zarządzać programem szkoleniowym. Oto jak to zrobić:

Ujednolicenie ścieżek edukacyjnych w zespołach dzięki gotowym zadaniom, dokumentom i celom

pól niestandardowych ClickUp Monitoruj status zakończenia, godziny szkolenia i wyniki oceny w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitów nawigacyjnych

Wykrywaj przerwy w szkoleniach lub niskie wyniki za pomocą wizualnych raportów i szybko przypisuj materiały lub planuj działania następcze

Pobierz darmowy szablon Planuj, harmonogramuj i realizuj dzięki szablonowi ram szkoleniowych ClickUp

Ten szablon zawiera analizy umożliwiające stworzenie programu szkoleniowego dostosowanego zarówno do potrzeb trenerów, jak i uczestników. Wykorzystaj go do śledzenia postępów pracowników i ulepszania materiałów szkoleniowych na podstawie danych użytkowników.

Jeśli szukasz kompleksowego narzędzia do zarządzania wydajnością opartego na sztucznej inteligencji, które pozwoli zmaksymalizować efekty programów szkoleniowych, ClickUp jest właściwym wyborem.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz uporządkowane ścieżki edukacyjne za pomocą ClickUp Docs z połączonymi zadaniami, osadzonymi multimediami i przejrzystymi listami kontrolnymi

Korzystaj z czatu ClickUp , aby współpracować nad materiałami szkoleniowymi, wyjaśniać cele i uzgadniać wyniki. Zamiast korzystać z rozproszonych kanałów, rozpocznij czat w ramach konkretnego zadania lub modułu szkoleniowego, dzięki czemu pytania, aktualizacje i opinie będą powiązane z dokładną treścią lub zadaniem, którego dotyczą

Przypisuj i śledź moduły szkoleniowe bez wysiłku, łącząc niestandardowe statusy, terminy i automatyzację ClickUp . Na przykład, gdy uczeń oznaczy moduł jako „W trakcie”, automatyzacja może natychmiast powiadomić trenera lub przypisać kolejne zadanie

Podsumowuj, twórz szkice i generuj treści błyskawicznie dzięki ClickUp Brain — od standardowych procedur operacyjnych i dokumentów wprowadzających po quizy i często zadawane pytania

Scentralizuj całą zawartość szkoleń w dedykowanej przestrzeni L&D ClickUp z dostosowanymi uprawnieniami, niestandardowymi widokami i elastycznymi szablonami

Limity ClickUp

Może nie zapewniać głębokiej personalizacji dla niszowych potrzeb szkoleniowych

Rozbudowane funkcje platformy mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 ClickUp został nazwany przełomowym rozwiązaniem:

Widzę, kiedy zadania są wykonywane przez zespół, opracowałem wiele standardowych procedur operacyjnych, aby szkolić nowych pracowników znacznie szybciej niż wcześniej, a także mogę wyrzucić sprawy z głowy i wprowadzić je do przepływu pracy.

📮 ClickUp Insight: 11% naszych respondentów wykorzystuje AI przede wszystkim do burzy mózgów i generowania pomysłów. Ale co dzieje się z tymi genialnymi pomysłami później? W tym miejscu potrzebna jest tablica oparta na sztucznej inteligencji, taka jak ClickUp Whiteboards, która pomaga natychmiast przekształcić pomysły z sesji burzy mózgów w zadania. A jeśli nie potrafisz wyjaśnić jakiejś koncepcji, po prostu poproś generator obrazów AI o stworzenie wizualizacji na podstawie Twojej podpowiedzi. To aplikacja do pracy, która umożliwia szybsze tworzenie pomysłów, wizualizację i realizację!

2. Synthesia (najlepsze narzędzie do tworzenia samouczków i filmów wideo opartych na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Synthesia

Krótkie, angażujące filmy wideo zastępują długie, monotonne sesje szkoleniowe — i słusznie. Jednak kręcenie, montaż i produkcja filmów od podstaw wymagają czasu, wysiłku i pełnego zestawu ustawień produkcyjnych. W tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia AI do tworzenia filmów, takie jak Synthesia.

Synthesia przekształca zwykły tekst w profesjonalne filmy szkoleniowe z wykorzystaniem realistycznych awatarów AI bez kamer, mikrofonów i narzędzi do edycji. Niezależnie od tego, czy wprowadzasz moduły wdrożeniowe, szkolenia z zakresu zgodności czy treści podnoszące kwalifikacje, Synthesia pomaga zespołom L&D szybko tworzyć wysokiej jakości filmy wideo. Skraca czas produkcji i pomaga utrzymać zaangażowanie uczniów.

Najlepsze funkcje Synthesia

Wybierz spośród ponad 200 darmowych szablonów wideo, aby rozpocząć tworzenie filmów, nawet jeśli jesteś początkującym użytkownikiem

Dotrzyj do odbiorców na całym świecie dzięki dubbingowi i tłumaczeniom w ponad 140 językach

Współpracuj z zespołami i edytuj wideo na podstawie opinii dzięki zaktualizowanej bibliotece wideo

Ograniczenia Synthesia

Zarządzanie kosztami może być trudne, jeśli masz rozbudowane wymagania dotyczące wideo

Osiągnięcie tego, aby awatary wyrażały emocje tak jak ludzie, byłoby trudne, ponieważ są one generowane przez AI

Ceny Synthesia

Free

Pakiet startowy: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Twórca: 69 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Synthesia

G2: 4,7/5 (ponad 1900 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Synthesia użytkownicy w prawdziwym życiu?

W recenzji G2 czytamy:

Podoba mi się poziom personalizacji, jaki oferuje, a jednocześnie zapewnia doskonałe wsparcie AI w zakresie elementów, z którymi nie czuję się w pełni komfortowo. Nie jestem osobą zbyt kreatywną, więc potrzebuję dodatkowej pomocy przy tworzeniu treści szkoleniowych, a Synthesia idealnie wypełnia tę lukę.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje AI do optymalizacji cyklu pracy

3. Jasper (najlepszy do pisania treści szkoleniowych opartych na AI)

za pośrednictwem Jasper AI

Za każdą skuteczną sesją szkoleniową stoją plany lekcji, wytyczne dotyczące nauki, podręczniki wprowadzające i oczywiście solidny scenariusz. W tym pomaga Jasper AI. Ta platforma oparta na sztucznej inteligencji może w ciągu kilku sekund wygenerować wszystko, od scenariuszy po pełne podręczniki szkoleniowe.

Masz prezentację i chcesz przekształcić ją w dopracowany przewodnik szkoleniowy? Wystarczy wpisać podpowiedź w Jasper Chat — i gotowe. Niezależnie od tego, czy zaczynasz od zera, czy dopracowujesz istniejące materiały, Jasper sprawia, że tworzenie treści jest szybkie, łatwe i skalowalne.

Najlepsze funkcje Jasper

Podnieś jakość treści szkoleń firmowych dzięki edytorowi dokumentów opartemu na sztucznej inteligencji AI

Ustal własne zasady dotyczące używania terminów, gramatyki, a nawet interpunkcji, aby zawsze zachować spójny ton marki

Przejdź do trybu „Boss Mode” i w ciągu kilku sekund generuj gotowe pomysły na szkolenia korporacyjne

Ograniczenia Jasper

Należy sprawdzić dokładność wygenerowanej treści

Ceny Jasper

Twórca: 49 USD miesięcznie za licencję

Pro: 69 USD miesięcznie za licencję

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

Co mówią o Jasper AI prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Generuje wysokiej jakości treści w krótkim czasie, gdy muszę napisać tekst wymagający rozbicia skomplikowanych zjawisk na podkomponenty, wyjaśnienia procesów biznesowych, oceny różnych opcji lub opisania konwencjonalnych praktyk zarządzania dla czytelnika.

👀 Czy wiesz, że... Organizacje o silnej kulturze uczenia się mają o 30–50% wyższy wskaźnik zaangażowania i retencji pracowników.

4. ElevenLabs (najlepsze do generowania realistycznej mowy)

za pośrednictwem ElevenLabs

Tworzenie szczegółowych planów lekcji to tylko jeden z aspektów nauczania. Kolejnym jest utrzymanie zaangażowania pracowników podczas sesji szkoleniowej. W tym przypadku pomocne jest narzędzie, które z łatwością zamienia tekst na mowę.

ElevenLabs jest jednym z takich narzędzi AI do nagrywania lektora. Dzięki wielu funkcjom jest dobrym wyborem do przekształcania nudnych treści w angażujące filmy szkoleniowe lub wykorzystania AI do dubbingowania lektora w wielu językach.

Najlepsze funkcje ElevenLabs

Wybierz spośród ponad 32 różnych języków, aby tworzyć unikalne filmy wideo z wykorzystaniem AI

Nadaj głos swoim awatarom AI dzięki łatwej konwersji tekstu na mowę

Dostosuj język, ton, głos i styl swoich filmów wideo AI

Ograniczenia ElevenLabs

Plany niższych poziomów mogą być ograniczające w przypadku produkcji na dużą skalę

Cennik ElevenLabs

Free

Pakiet startowy: 5 USD/miesiąc

Twórca: 11 USD/miesiąc

Pro: 99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ElevenLabs

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o ElevenLabs użytkownicy w prawdziwym życiu?

W recenzji G2 czytamy:

Dostępnych jest wiele różnych akcentów, od brytyjskiego po amerykański, a także różne osobowości i grupy wiekowe. Bardzo łatwy w użyciu. Udało mi się znaleźć swój ulubiony głos i zapisać go jako ustawienie wstępne, dzięki czemu mogę szybko generować pliki głosowe w locie. Gorąco polecam ElevenLabs.

5. Pictory (najlepsze narzędzie do tworzenia filmów szkoleniowych generowanych przez AI)

za pośrednictwem Pictory

A co, jeśli nie masz doświadczenia w tworzeniu filmów, ale chcesz wykorzystać wideo do szkolenia swojego zespołu? Wcześniej musiałbyś skorzystać z usług doświadczonego redaktora wideo, czekać, aż przygotuje on zawartość, wykona wiele iteracji i wyprodukuje jeden film.

Ale już nie musisz. Dzięki platformie do tworzenia wideo opartej na sztucznej inteligencji, takiej jak Pictory, możesz tworzyć filmy szkoleniowe i inspirujące materiały dydaktyczne bez żadnych umiejętności edycji wideo. Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, aby nauka stała się wartościowym doświadczeniem.

Najlepsze funkcje Pictory

Konwertuj tekst i adresy URL na angażujące długie filmy wideo

Współpracuj z wieloma zespołami w czasie rzeczywistym, aby uzyskać najlepsze wyniki

Twórz krótkie klipy z długich filmów wideo, aby uzyskać treści w przystępnej formie, które można udostępniać

Ograniczenia Pictory

Trudno jest tworzyć indywidualne dostosowania przy ograniczonych opcjach lektora i szablonów

Ceny Pictory

Pakiet startowy: 25 USD/miesiąc

Profesjonalny: 49 USD/miesiąc

Team: 119 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Pictory

G2: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 160 recenzji)

Co mówią o Pictory użytkownicy w prawdziwym życiu?

W recenzji G2 czytamy:

Jest prosty w użyciu i ma dobre funkcje. Najbardziej podoba mi się to, że na podstawie mojego scenariusza wideo automatycznie generuje pełny film i dodaje do niego napisy. Jeśli masz nagrany głos lektora lub chcesz go stworzyć, oprogramowanie automatycznie zsynchronizuje go z wideo, co jest niesamowite!

6. Quizgecko AI (najlepsze narzędzie do tworzenia quizów i materiałów do nauki opartych na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Quizgecko

Uczniowie zapamiętują więcej, gdy są aktywnie zaangażowani, więc po co trzymać się przestarzałych metod? Quizgecko to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które sprawia, że szkolenia są interaktywne i przyjemne.

To nowy sposób na ulepszenie planów lekcji i utrzymanie pełnego zaangażowania uczestników szkolenia, bez nudnej i powtarzalnej treści. Niezależnie od tego, czy tworzysz fiszki, quizy, czy nawet podcasty, Quizgecko pomoże Ci zapewnić lekcje, które zapadną w pamięć.

Najlepsze funkcje Quizgecko

Twórz materiały szkoleniowe, przesyłając dowolny plik na platformę i wykorzystując AI do przekształcenia go w quizy, fiszki i inne pomoce naukowe

Ucz się lepiej dzięki Quizgecko AI, które automatycznie powtarza informacje, które mogą sprawiać Ci trudności

Ograniczenia Quizgecko

Ograniczona liczba quizów w planie Free

Ceny Quizgecko

Free

Premium: 16 USD/miesiąc

Ultra: 29 USD/miesiąc

Organizacja: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Quizgecko

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Quizgecko użytkownicy w prawdziwym życiu?

W recenzji Trustpilot czytamy:

Gecko to oczywisty wybór pod względem kosztów i jakości. Bardzo podobało mi się korzystanie z tej inteligentnej aplikacji do tworzenia quizów, jeszcze zanim dodano do niej wiele nowych funkcji.

7. HeyGen (najlepsze narzędzie do tworzenia filmów wideo służących nauce i rozwojowi)

za pośrednictwem HeyGen

Kolejne narzędzie do tworzenia treści AI, HeyGen, pozwala doświadczyć najbardziej realistycznych awatarów, a nawet sklonować siebie, aby tworzyć treści szkoleniowe wideo.

Poziom personalizacji oferowany przez HeyGen jest niesamowity. Od mimiki twarzy po tła, a nawet szkolenie awatara AI w zakresie intuicyjnego odpowiadania — ta platforma pozwala oferować treści szkoleniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Najlepsze funkcje HeyGen

Wybierz spośród ponad 175 różnych języków i dialektów, aby dotrzeć do większej grupy odbiorców

Twórz dopracowane filmy wideo, w których Twoje awatary AI są szkolone, aby pokazywać realistyczne emocje i ruchy

Skorzystaj z potężnego narzędzia do edycji wideo w pakiecie, aby tworzyć profesjonalne filmy

Ograniczenia HeyGen

Czasami mimika awatarów może wydawać się nieco sztywna lub robotyczna

Ceny HeyGen

Free

Twórca: 29 USD miesięcznie za licencję

Teams: 39 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje HeyGen

G2: 4,8/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o HeyGen prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

To narzędzie naprawdę zmienia zasady gry. Obecnie można spotkać wiele narzędzi „AI”, ale to jest naprawdę dobre. Użyłem go już do kilku filmów o produktach – dosłownie w kilka minut. Oszczędność czasu i zasobów jest znaczna, a zastosowań jest wiele – PR, promocje, HR, prezentacje sprzedażowe, szkolenia itp. Nieograniczona kreatywność!

🧠 Ciekawostka: Prawie dziewięć na dziesięć organizacji martwi się o utrzymanie swoich pracowników. Według raportu LinkedIn „Workplace Learning Report 2025” zapewnienie możliwości nauki i rozwoju jest postrzegane jako najlepsza strategia zapobiegania odejściom pracowników.

8. Zavvy (najlepsze narzędzie do tworzenia programów szkoleniowych dla pracowników)

za pośrednictwem Zavvy

Zavvy by Deel jest przeznaczony dla osób zarządzających wieloma zespołami, takich jak menedżerowie HR i specjaliści ds. szkoleń i rozwoju. Od coachingu pracowników w zakresie udzielania lepszych informacji zwrotnych po automatyzację działań następczych i przypomnień o szkoleniach — Zavvy wykorzystuje AI do obsługi najbardziej czasochłonnych zadań.

Zavvy pomaga zautomatyzować powtarzalne zadania, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najważniejsze: podnoszeniu kwalifikacji pracowników. Chodzi o budowanie sensownych ścieżek kariery, definiowanie kompetencji i oferowanie prawdziwego coachingu.

Najlepsze funkcje Zavvy

Twórz doskonałe filmy i inne materiały edukacyjne za pomocą jednego kliknięcia

Zintegruj z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak Slack, aby zapewnić doradztwo coachingowe, udostępniać zasoby edukacyjne i nie tylko

Ograniczenia Zavvy

Platforma może być kosztowna dla użytkowników dysponujących ograniczonym budżetem

Ceny Zavvy

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zavvy

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

📖 Przeczytaj również: Jak efektywnie szkolić pracowników w zakresie nowego oprogramowania

📮 ClickUp Insight: 33% naszych respondentów wskazuje rozwój umiejętności jako jeden z przypadków użycia AI, którymi są najbardziej zainteresowani. Na przykład pracownicy nietechniczni mogą chcieć nauczyć się tworzyć fragmenty kodu dla strony internetowej za pomocą narzędzia AI. W takich przypadkach im więcej kontekstu AI ma na temat Twojej pracy, tym lepsze będą jej odpowiedzi. Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, AI ClickUp doskonale się w tym sprawdza. Wie, nad jakim projektem pracujesz i może zalecić konkretne kroki, a nawet wykonać zadania, takie jak łatwe tworzenie fragmentów kodu.

9. Virti (najlepsze narzędzie do tworzenia wideo zapewniających pełną immersję, które poprawiają jakość materiałów szkoleniowych)

za pośrednictwem Virti

Platforma Virti do szkoleń oparta na AI, wykorzystująca odgrywanie ról i wideo, zmienia pasywne uczenie się w wciągające doświadczenie. Wyobraź sobie interaktywne filmy, w których awatary reagują na uczniów w czasie rzeczywistym.

Tego rodzaju praktyczne szkolenia oparte na scenariuszach zwiększają zaangażowanie i poprawiają retencję wiedzy, umożliwiając uczestnikom ćwiczenie w rzeczywistych sytuacjach bez presji.

Najlepsze funkcje Virti

Twórz interaktywne symulacje dla zróżnicowanej kadry dzięki temu rozwiązaniu niewymagającemu kodowania

Przetestuj scenariusze w bezpiecznym świecie wirtualnym, korzystając z w pełni immersyjnych doświadczeń

Analizuj szczegółowe informacje, aby uzyskać oparte na danych oceny wyników

Ograniczenia Virti

Chociaż dostępnych jest wiele opcji dostosowywania, użytkownicy zauważyli, że awatary i głosy AI można ulepszyć, aby były bardziej realistyczne

Ceny Virti

Pakiet startowy: 99 USD miesięcznie za redaktora

Pro: 199 USD miesięcznie za redaktora

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Virti

G2: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Virti prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Podoba mi się to, że jest dostępny i łatwy w użyciu. Nie wymaga wiedzy z zakresu kodowania, dzięki czemu jest dostępny dla każdego. Wystarczy konto i osobisty laptop, aby tworzyć nieograniczoną liczbę scenariuszy za pomocą interaktywnej platformy wideo 360 lub platformy Virtual Humans.

10. 7taps (najlepsze rozwiązanie dla mikro kursów e-learningowych)

za pośrednictwem 7taps

Jeśli chcesz pominąć czasochłonny proces tworzenia kursów dostosowanych do potrzeb uczestników, wypróbuj 7taps! Automatycznie tworzy ono skuteczne i niewymagające dużego wysiłku kursy mikro-learningowe, które zwiększają zaangażowanie uczniów zróżnicowanej kadry pracowniczej.

7taps może pochwalić się imponującym wzrostem retencji wiedzy o 84% dzięki mikrolearningowi. To narzędzie, które można płynnie zintegrować z istniejącymi cyklami pracy, pomaga przekształcić wiedzę w działania.

najlepsze funkcje 7taps

Wzbogać proces szkolenia o mikro-nauczanie wspomagane przez sztuczną inteligencję

Konwertuj pliki PowerPoint, PDF i inne formaty za pomocą transformatora mikrolearningu

Zintegruj z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak Slack lub dowolny system LMS, aby wdrożyć analizy oparte na danych

ograniczenia 7taps

Użytkownicy mają trudności z przekształceniem szczegółowych treści merytorycznych w treści mikrouczenia o ograniczonych funkcjach

ceny 7taps

Free

Pakiet startowy: 99 USD miesięcznie za redaktora

Enterprise: Niestandardowe ceny

oceny i recenzje 7taps

G2: 4,8/5 (ponad 240 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o 7taps użytkownicy w prawdziwym życiu?

W recenzji G2 czytamy:

Tworzenie treści jest bardzo proste, a co najważniejsze, pracownicy naprawdę to lubią i dobrze angażują się w treści. Funkcje kreatora AI są również całkiem niezłe.

Wybór odpowiedniego narzędzia AI poprawi naukę i rozwój uczestników szkoleń. Wybierając narzędzie do nauki AI, które stawia człowieka na pierwszym miejscu, zwróć uwagę na:

Automatyzacja : Wybierz narzędzie, które przyspieszy naukę. Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak formatowanie prezentacji, aktualizacja dokumentacji szkoleniowej, odpowiadanie na typowe pytania uczestników lub planowanie sesji, pozwala trenerom zaoszczędzić czas i zapewnia uczestnikom bardziej efektywną ścieżkę nauki

Personalizacja : Dostosuj ścieżki szkoleniowe do indywidualnych potrzeb, zamiast stosować uniwersalne podejście. Każda osoba jest inna i uczy się na swój własny sposób, a jako trener musisz zagwarantować, że szkolenia mogą być dostosowane do różnych uczniów

Integracja : zsynchronizuj narzędzie z istniejącymi platformami edukacyjnymi, aby zapewnić jednolite doświadczenie i nie zakłócać przepływu informacji. Na przykład postępy w kluczowym kursie są automatycznie aktualizowane w systemie zarządzania pracownikami i uwzględniane w ocenie

Analiza : Uzyskaj dostęp do znaczących analiz, aby śledzić postępy i optymalizować wyniki. Podejmowanie decyzji opartych na danych z pewnością poprawi wyniki

Adaptacyjność: Dynamicznie dostosowuj zawartość w oparciu o wyniki i zaangażowanie użytkowników, zapewniając utrzymanie zainteresowania osób uczących się. Ta adaptacyjna technika uczenia się sprawia, że uczestnicy szkolenia pozostają skupieni

📮 ClickUp Insight: 32% pracowników uważa, że automatyzacja pozwoliłaby zaoszczędzić tylko kilka minut, ale 19% twierdzi, że mogłaby to być nawet 3–5 godzin tygodniowo. W rzeczywistości nawet najmniejsze oszczędności czasu sumują się w dłuższej perspektywie. Na przykład zaoszczędzenie zaledwie 5 minut dziennie na powtarzalnych zadaniach może dać w wyniku ponad 20 godzin odzyskanego czasu w każdym kwartale, który można przeznaczyć na bardziej wartościową, strategiczną pracę. Dzięki ClickUp automatyzacja drobnych zadań, takich jak przypisywanie terminów lub oznaczanie członków zespołu, zajmuje mniej niż minutę. Masz wbudowanych agentów AI do automatycznego tworzenia podsumowań i raportów, a niestandardowi agenci zajmują się konkretnymi cyklami pracy. Odzyskaj swój czas! 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma STANLEY Security skróciła czas tworzenia raportów o co najmniej 50% dzięki konfigurowalnym narzędziom do raportowania ClickUp, dzięki czemu jej zespoły mogą poświęcić mniej czasu na formatowanie, a więcej na prognozowanie.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do szkolenia pracowników online

Wybierasz odpowiednie narzędzie AI do szkoleń? Wybierz ClickUp!

Teraz, gdy zapoznałeś się z niektórymi narzędziami AI do szkoleń i rozwoju, nadszedł czas, aby wybrać te, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. Niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem, menedżerem HR, czy osobą, która chce rozpocząć własną działalność, zawsze znajdziesz narzędzie, które uprości Twój cykl pracy.

Kluczem jest zidentyfikowanie problemów i znalezienie rozwiązania, które je rozwiąże. W końcu AI ma za zadanie oszczędzać czas i zwiększać wydajność. Jeśli szukasz narzędzia opartego na AI, które usprawni szkolenia, zwiększy wydajność i zmniejszy wysiłek związany z zarządzaniem zadaniami, ClickUp jest odpowiedzią.

Zmodyfikuj swoje programy szkoleniowe, zrób więcej i stwórz lepsze doświadczenia edukacyjne — wypróbuj ClickUp już dziś!