11 najlepszych narzędzi do zdalnego szkolenia, które wzmocnią zespoły rozproszone (2025)

Jeśli Twoja koncepcja szkolenia zdalnego to 50 slajdów w PowerPoint i „szybka” rozmowa przez Zoom… musimy porozmawiać.

Nowoczesne oprogramowanie do szkoleń zdalnych jest o wiele fajniejsze. Mowa tu o kreatorach kursów typu „przeciągnij i upuść”, gamifikowanych ocenach i narzędziach, które nie sprawią, że Twój zespół będzie chciał udawać awarię Wi-Fi.

To nie wszystko. Pomyśl o interaktywnych quizach, przewodnikach wideo, pulpitach postępów, a może nawet o odznakach motywacyjnych.

Niezależnie od tego, czy wdrażasz całkowicie zdalny zespół sprzedaży, czy też organizujesz szkolenia z zakresu zgodności dla 300 pracowników w trzech krajach, odpowiednie narzędzie do szkoleń zdalnych sprawi, że będzie to proste, skalowalne i znacznie mniej nudne.

W tym poście omówimy najlepsze platformy do szkoleń zdalnych, które zapewniają trwałość wiedzy, nawet gdy Twój zespół jest rozproszony na różnych kontynentach i w różnych strefach czasowych.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do szkoleń zdalnych?

Szkolenie pracowników zdalnych to coś więcej niż udostępnianie kilku prezentacji lub nagrywanie sesji Zoom. Odpowiednie oprogramowanie do szkoleń zdalnych powinno stanowić rozszerzenie zespołu ds. kształcenia i rozwoju, pomagając w dostarczaniu skutecznych szkoleń na dużą skalę. Oto, na co należy zwrócić uwagę:

*łatwe tworzenie kursów i zarządzanie treścią: Twoje oprogramowanie powinno ułatwiać tworzenie i organizowanie podręczników szkoleniowych . Powinno umożliwiać tworzenie programów szkoleniowych od podstaw, a także przesyłanie istniejących dokumentów, filmów wideo i prezentacji

Wirtualna sala lekcyjna i narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym: Poszukaj platform, które oferują wsparcie dla sesji na żywo, pokoi do pracy w grupach, udostępniania ekranu i czatów, aby odtworzyć wrażenia z nauki w środowisku wirtualnym

Śledzenie postępów i raportowanie: Wbudowane narzędzia analityczne pokazują, kto ukończył kurs online, gdzie napotyka trudności i jak można stale ulepszać program szkoleniowy

Automatyzacja i przypomnienia: Oszczędzaj czas dzięki automatycznemu przydzielaniu kursów, przypomnieniom o terminach i powiadomieniom o postępach. Jest to pomocne podczas zarządzania szkoleniami w wielu strefach czasowych

Integracja z Twoimi narzędziami technologicznymi: Platforma szkoleniowa powinna łączyć się z istniejącymi narzędziami, takimi jak systemy HR, Platforma szkoleniowa powinna łączyć się z istniejącymi narzędziami, takimi jak systemy HR, oprogramowanie szkoleniowe , aplikacje zwiększające wydajność i oprogramowanie do wideokonferencji, bez dodatkowych rozwiązań

Skalowalność i doświadczenie użytkownika: Wybierz platformę, która jest łatwa w nawigacji, dostosowana do urządzeń mobilnych i wystarczająco elastyczna, aby wspierać różne role, działy i formaty szkoleń w miarę rozwoju firmy

Mając na uwadze te niezbędne elementy, możesz rozpocząć poszukiwania najlepszych narzędzi do szkolenia zespołów zdalnych.

🧠 Czy wiesz, że? 74% pracowników twierdzi, że musi nieustannie zdobywać nowe umiejętności, aby utrzymać się na swoim stanowisku.

Szybkie porównanie: najlepsze oprogramowanie do szkoleń zdalnych

Aby zaoszczędzić Ci wiele godzin poszukiwań, zebraliśmy najlepsze platformy do zdalnego szkolenia.

Nazwa narzędzia Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* ClickUp Teams potrzebujące kompleksowego obszaru roboczego do szkoleń Dokumenty, asystent AI, klipy, tablice, automatyzacja, pulpity, śledzenie czasu Free Forever; dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw TalentLMS Szybkie tworzenie kursów dla małych i średnich zespołów Kreator kursów, quizy, dostęp mobilny, certyfikaty Brak planu bezpłatnego; plany płatne od 149 USD miesięcznie za użytkownika Docebo Doświadczenia edukacyjne na poziomie przedsiębiorstwa Zawartość oparta na sztucznej inteligencji, segmentacja użytkowników, narzędzia do raportowania Brak planu bezpłatnego; plany płatne na żądanie 360Learning Wspólna nauka i szkolenia między pracownikami Data powstania, fora dyskusyjne, analityka Brak planu bezpłatnego; płatne plany od 8 USD/użytkownika/miesiąc Absorb LMS Niestandardowe oznakowanie i zgodność z SCORM Realizacja kursów, certyfikacja i integracja z narzędziami HR Brak planu bezpłatnego; plany płatne na żądanie Trainual Standardowe procedury operacyjne i szkolenia procesowe dla rozwijających się zespołów Przewodniki krok po kroku, schematy organizacyjne, szkolenia oparte na rolach Brak planu bezpłatnego; plany płatne od 249 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) LearnUpon Kształcenie mieszane w szkoleniach korporacyjnych Niestandardowe raporty, grywalizacja i wielojęzyczna obsługa klienta Brak planu bezpłatnego; plany płatne na żądanie Seismic Learning (Lessonly) Szkolenia dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta Ścieżki oparte na rolach, interaktywne lekcje, narzędzia do przekazywania informacji zwrotnych Brak planu Free; niestandardowe ceny BrainCert Wszechstronna wirtualna sala lekcyjna i nadzór Quizy w czasie rzeczywistym, strumieniowe przesyłanie wideo w jakości HD, platforma e-learningowa Brak planu bezpłatnego; plany płatne od 59 USD/miesiąc (rozliczane miesięcznie) MapleLMS Szkolenia z integracją Salesforce Ścieżki oparte na rolach, interaktywne lekcje i narzędzia do przekazywania informacji zwrotnych Brak planu bezpłatnego; plany płatne na żądanie SkyPrep Uproszczone prowadzenie szkoleń i zarządzanie użytkownikami Kreator kursów, oceny i niestandardowe oznakowanie marki Brak planu bezpłatnego; plany płatne na żądanie

Najlepsze oprogramowanie do szkoleń zdalnych

Te 11 narzędzi pomoże Ci stworzyć powtarzalne, angażujące programy szkoleniowe obejmujące wszystko, od wdrażania nowych pracowników po podnoszenie kwalifikacji zespołów zdalnych.

1. ClickUp (najlepsze dla zespołów potrzebujących kompleksowego obszaru roboczego do zarządzania wewnętrznymi programami szkoleniowymi)

Zorganizuj wszystkie swoje zasoby szkoleniowe w ClickUp dla pracy zdalnej

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, umożliwia tworzenie szkoleń dla pracowników, zarządzanie nimi i prowadzenie ich. To coś więcej niż tylko system zarządzania nauczaniem (LMS).

ClickUp pełni również funkcję skalowalnego systemu do zarządzania zespołami zdalnymi. Pomaga szkolić zespoły zdalne i dokumentować wiedzę szkoleniową.

Strukturyzuj szkolenia za pomocą dokumentów i klipów

Dzięki ClickUp Knowledge Management możesz zapomnieć o rozproszonych dokumentach, nieaktualnych informacjach i straconym czasie na szukanie odpowiedzi. Wszystko jest uporządkowane, łatwo dostępne i aktualne, co pozwala Twojemu zespołowi pracować mądrzej, a nie ciężej.

Za pomocą ClickUp Docs możesz tworzyć podręczniki, standardowe procedury operacyjne i instrukcje szkoleniowe dostosowane do konkretnych ról. Można je łączyć z zadaniami i wyszukiwać w całym obszarze roboczym.

Twórz angażujące dokumenty szkoleniowe do szkoleń zdalnych dzięki ClickUp Docs

Dzięki ClickUp Clips trenerzy i kierownicy zespołów mogą natychmiast nagrywać krótkie instrukcje, prezentacje narzędzi lub szczegółowe opisy krok po kroku. Nie są wymagane dodatkowe sesje na żywo w różnych strefach czasowych. Te instrukcje wideo są dostępne w zadaniach lub dokumentach, dzięki czemu nauka pozostaje powiązana z działaniem.

Twórz i udostępniaj prezentacje na żywo, aby szkolić swój zespół za pomocą ClickUp Clips

Ponieważ możesz ustawić terminy, przypisać właścicieli i osadzić klipy lub dokumenty, każde zadanie szkoleniowe ma jasne kolejne kroki i zasoby pomocnicze.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w najlepszym wydaniu

Dla zespołów HR ClickUp staje się centralnym hubem do zarządzania wszystkim, od wdrażania nowych pracowników po ciągłe doskonalenie zawodowe.

Dzięki ClickUp dla działu kadr możesz przypisywać listy kontrolne dotyczące wdrażania nowych pracowników, automatyzować cykle pracy związane z zatwierdzaniem i śledzić postępy szkoleń. Eliminuje to konieczność korzystania z oddzielnych narzędzi lub wysyłania e-maili z przypomnieniami.

Widok tabeli projektów HR ClickUp pokazujący zadania szkoleń zdalnych do zarządzania rozproszonymi cyklami pracy związanymi z wdrażaniem nowych pracowników i zapewnieniem zgodności z przepisami

Wykorzystaj AI do projektowania modułów szkoleniowych

Najlepsze jest to, że dzięki wbudowanemu asystentowi AI ClickUp, ClickUp Brain, możesz tworzyć zasady i wytyczne za pomocą kilku podpowiedzi.

Oto przykład wykorzystania ClickUp Brain MAX do generowania treści modułu szkolenia zdalnego. Brain MAX to pulpit AI, który oferuje możliwość korzystania z wielu modeli AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, w ramach jednego, kontekstowego rozwiązania gotowego do użycia w przedsiębiorstwie

Korzystanie z ClickUp Brain do tworzenia programów szkoleń zdalnych

Możesz również błyskawicznie przeszukiwać ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i WSZYSTKIE połączone aplikacje + internet w poszukiwaniu istniejących szkoleń internetowych i dokumentów.

Tak, Twoje zespoły HR lub L&D mogą udoskonalić początkowy wynik, ale Brain stanowi doskonały punkt wyjścia.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystać AI do tworzenia materiałów szkoleniowych dla pracowników zdalnych? Obejrzyj ten film 👇

Prowadź zdalne sesje szkoleniowe za pomocą ClickUp Syncups

Szukasz alternatywy dla Zoom, która będzie działać w Twoim obszarze roboczym? Wypróbuj ClickUp Syncups! Dzięki pełnej funkcjonalności wideo i audio możesz prowadzić sesję, nagrywać ją, przypisywać zadania i kontynuować pracę w obszarze roboczym podczas współpracy!

Możesz rozpocząć lub dołączyć do syncup bezpośrednio z czatu ClickUp, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie do szybkich, improwizowanych samouczków i rozwiązywania problemów.

Szablon planu wdrożenia szkolenia ClickUp

Pobierz darmowy szablon Usprawnij plan wdrażania szkoleń zdalnych dzięki szablonowi planu wdrażania szkoleń zdalnych ClickUp

Kiedy Twoje zespoły mają trudności z koordynacją szkoleń między zespołami i strefami czasowymi, szablon planu wdrożenia szkoleń ClickUp pomaga ujednolicić procesy. Zapewnia gotową strukturę do planowania faz, przypisywania własności i śledzenia postępów wszystkich inicjatyw szkoleniowych.

Czas porzucić arkusze kalkulacyjne i związane z nimi zamieszanie związane z historią wersji.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz inteligentne, interaktywne treści szkoleniowe: Korzystaj z ClickUp Docs i AI, aby tworzyć podręczniki, quizy i standardowe procedury operacyjne dostosowane do celów szkoleniowych, idealne do pracy zdalnej

Śledzenie czasu: W przypadku szkoleń lub wdrażania nowych pracowników na dużą skalę, wiedza o tym, ile czasu trenerzy i pracownicy poświęcają na każdy moduł dzięki W przypadku szkoleń lub wdrażania nowych pracowników na dużą skalę, wiedza o tym, ile czasu trenerzy i pracownicy poświęcają na każdy moduł dzięki funkcji śledzenia czasu ClickUp , pomaga zespołom HR dokładniej planować przydział personelu i zasobów

Automatyzacja rutynowych zadań administratora szkoleń: Skonfiguruj Skonfiguruj automatyzację ClickUp , aby otrzymywać przypomnienia o terminach, przypisywać zadania na podstawie ról i wysyłać powiadomienia o postępach

Analizuj wpływ szkoleń w czasie rzeczywistym: Korzystaj z Korzystaj z pulpitów ClickUp , aby mierzyć wskaźniki uczestnictwa, czas ukończenia szkoleń i zaangażowanie uczestników

Gotowe szablony: Ustandarnij procesy, korzystając z ponad 1000 szablonów, takich jak szablony planów szkoleń Ustandarnij procesy, korzystając z ponad 1000 szablonów, takich jak szablony wdrażania nowych pracowników i

Ograniczenia ClickUp

Niektóre zaawansowane funkcje, takie jak AI i pełna automatyzacja, są dostępne tylko w planach cenowych wyższych poziomów

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Mój zespół bardzo docenił możliwość przypisywania zadań w celu rozliczalności oraz wysoki poziom personalizacji! Udało nam się stworzyć przestrzenie dostosowane do naszych potrzeb i śledzić postępy w realizacji każdego zadania. Jest łatwy w użyciu, a obsługa klienta jest pomocna w razie potrzeby! Wdrożenie i integracja ClickUp nie zajęło naszemu zespołowi dużo czasu, a teraz wszyscy korzystają z niego na co dzień!

Mój zespół bardzo docenił możliwość przypisywania zadań w celu rozliczalności oraz wysoki poziom dostosowania do indywidualnych potrzeb! Udało nam się stworzyć przestrzenie dostosowane do wszystkich naszych potrzeb i śledzić postępy w realizacji każdego zadania. Jest łatwy w użyciu, a obsługa klienta jest pomocna w razie potrzeby! Wdrożenie i integracja ClickUp nie zajęło całemu zespołowi dużo czasu, a teraz wszyscy korzystają z niego na co dzień!

2. TalentLMS (najlepsze rozwiązanie do wdrażania nowych pracowników zdalnych i szkoleń z zakresu zgodności)

za pośrednictwem TalentLMS

TalentLMS to oparty na chmurze system zarządzania nauczaniem, zaprojektowany w celu uproszczenia szkoleń internetowych dla zespołów rozproszonych. Menedżerowie HR i L&D mogą tworzyć ustrukturyzowane kursy przy użyciu filmów wideo, quizów i plików SCORM za pomocą kreatora kursów AI.

Możesz przypisywać ścieżki szkoleniowe w oparciu o role lub działy, automatyzować przypomnienia i śledzić postępy w czasie rzeczywistym. Platforma oferuje gotowe oceny, ścieżki kursów i śledzenie certyfikacji.

Gotowa biblioteka kursów ułatwia wdrażanie pracowników w różnych lokalizacjach geograficznych i prowadzenie programów zgodności na dużą skalę. Dzięki nauce dostosowanej do indywidualnego tempa pracownicy mogą kończyć zdalne szkolenia w swoim własnym tempie.

Najlepsze funkcje TalentLMS

Nauka oparta na umiejętnościach, ponieważ AI mapuje mocne strony organizacji, identyfikuje luki i łączy pracowników z odpowiednim podręcznikiem szkoleniowym, gdy rozpoczynają nową pracę

Wbudowana funkcja wideokonferencji do sesji na żywo wraz z asynchronicznymi materiałami szkoleniowymi

Zgodność ze standardami SCORM i xAPI zapewnia wsparcie interaktywnej, monitorowanej zawartości szkoleń

Limity TalentLMS

Ograniczona elastyczność raportowania dla głębszej analizy bez zaawansowanej integracji

Ceny TalentLMS

Podstawowy pakiet: od 149 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane miesięcznie)

Rozwój: Od 299 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane miesięcznie)

Pro: Od 579 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane miesięcznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje TalentLMS

G2: 4,6/5 (ponad 780 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 580 recenzji)

Co mówią o TalentLMS prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 zawiera następujące informacje:

Talent LMS jest prosty w zarządzaniu, przesyłanie kursów, przypisywanie ich i śledzenie postępów jest łatwe. Przejście ze starszej wersji interfejsu na nową było odświeżającą zmianą. Wygląda bardziej przejrzyście, jest nowocześniejszy i sprawia, że nawigacja jest płynniejsza. Interfejs użytkownika jest przejrzysty i zarówno administratorzy, jak i uczniowie mogą łatwo znaleźć to, czego potrzebują.

Talent LMS jest prosty w zarządzaniu, przesyłanie kursów, przypisywanie ich i śledzenie postępów jest łatwe. Przejście ze starszej wersji interfejsu na nową było odświeżającą zmianą. Wygląda bardziej przejrzyście, jest nowocześniejszy i po prostu ułatwia nawigację. Interfejs użytkownika jest przejrzysty i zarówno administratorzy, jak i uczniowie mogą łatwo znaleźć to, czego potrzebują.

🧠 Przyjazna wskazówka: Niech odporność stanie się częścią procesu uczenia sięDoceniaj pracowników, którzy zachowują spokój pod presją i dostosowują się do zmian — to oni nadają ton innym. Wbuduj odporność w szkolenia za pomocą krótkich filmów wideo, podpowiedzi do refleksji lub przykładów z życia wziętych dotyczących stresu, motywacji i niepewności. To nie jest fanaberia — to umiejętność przyszłości w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie.

3. Docebo (najlepsze rozwiązanie do spersonalizowanego uczenia się opartego na sztucznej inteligencji na dużą skalę)

za pośrednictwem Docebo

Im szybciej nowi pracownicy przystąpią do pracy, tym lepiej dla Ciebie. System LMS Docebo oferuje dostęp na żądanie do wszystkiego, czego potrzebują, aby przyspieszyć osiągnięcie wyników.

Aby zapewnić powodzenie programu wdrożeniowego dla każdego uczącego się, możesz tworzyć spersonalizowane plany nauki i dostosowywać je do struktury oddziałów i grup w Twojej organizacji.

Możesz przesyłać materiały szkoleniowe w różnych formatach, w tym wideo, dokumenty, pliki SCORM i wirtualne szkolenia prowadzone przez instruktora. Jest to pomocne podczas wdrażania nowych funkcji lub wewnętrznych inicjatyw związanych z wdrażaniem produktów, gdzie zespoły potrzebują wielu punktów kontaktowych, aby zrozumieć przypadki użycia, zasady lub narzędzia.

Docebo oferuje niestandardowe raportowanie w celu pomiaru powodzenia lub niepowodzenia programów szkoleniowych. Na tym pulpicie można śledzić, które treści szkoleniowe przynoszą najlepsze wyniki.

Najlepsze funkcje Docebo

Zautomatyzuj rejestrację w systemie LMS oraz między systemem LMS a innymi platformami, takimi jak system informacji o zasobach ludzkich (HRIS) i system zarządzania kapitałem ludzkim (HCM)

Wykorzystaj rekomendacje treści oparte na sztucznej inteligencji, adaptacyjne ścieżki nauczania i wirtualny coaching, aby zapewnić hiperpersonalizowane nauczanie

Scentralizuj wymierne opinie nowych pracowników oraz dane z narzędzi LMS i BI, aby analizować wpływ wdrożenia nowych pracowników na kluczowe wyniki biznesowe

Ograniczenia Docebo

Bardziej zaawansowane dostosowywanie, takie jak modyfikowanie stron kursów lub stylów logowania, wymaga CSS lub wsparcia programistów

Ceny Docebo

Elevate: Niestandardowe ceny

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Docebo

G2: 4,3/5 (ponad 660 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 230 recenzji)

Co mówią o Docebo użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 zawiera następujące informacje:

Pod względem administrowania nauczaniem jest bardzo przyjazny dla użytkownika pod wieloma względami. W przeszłości byłem administratorem innych systemów LMS, ale Docebo jest bardzo intuicyjny i przyjazny dla użytkownika w porównaniu z innymi, które są znacznie bardziej skomplikowane. Bardzo podoba mi się również to, że Docebo wprowadza znaczące ulepszenia wraz z każdą aktualizacją.

Pod względem administrowania nauczaniem jest bardzo przyjazny dla użytkownika pod wieloma względami. W przeszłości byłem administratorem innych systemów LMS, ale Docebo jest bardzo intuicyjny i przyjazny dla użytkownika w porównaniu z innymi, które są znacznie bardziej skomplikowane. Bardzo podoba mi się również to, że Docebo wprowadza znaczące ulepszenia wraz z każdą aktualizacją.

​​📮 ClickUp Insight: Ponad połowa wszystkich pracowników (57%) traci czas na przeszukiwanie wewnętrznych dokumentów lub bazy wiedzy firmy w celu znalezienia informacji związanych z pracą. A kiedy nie mogą tego zrobić? 1 na 6 ucieka się do osobistych rozwiązań — przeszukuje stare e-maile, notatki lub zrzuty ekranu, aby zebrać potrzebne informacje. ClickUp Brain eliminuje konieczność wyszukiwania, zapewniając natychmiastowe odpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji, pobierane z całego obszaru roboczego i zintegrowanych aplikacji innych firm, dzięki czemu otrzymujesz to, czego potrzebujesz — bez zbędnych kłopotów.

4. 360Learning (najlepsze rozwiązanie do szkoleń opartych na współpracy i wzajemnej pomocy)

za pośrednictwem 360Learning

360Learning to oparty na AI system zarządzania nauczaniem (LMS) umożliwiający współpracę. Pozwala przekształcić wiedzę merytoryczną w interaktywne, społecznościowe doświadczenia edukacyjne, które można skalować w rozproszonych zespołach.

Zamiast czekać na centralny zespół ds. szkoleń i rozwoju, zdalni menedżerowie i wewnętrzni eksperci mogą nagrywać lekcje wideo, dodawać quizy i tworzyć ustrukturyzowane ścieżki. Wbudowane narzędzia AI platformy pomagają w tworzeniu treści, automatycznym tagowaniu i tłumaczeniu.

Wykorzystanie AI do dokumentacji pomaga znacznie skrócić czas uruchomienia programu szkoleniowego. Dzięki wątkom dyskusji w czasie rzeczywistym, reakcjom i komentarzom innych uczestników bezpośrednio w przepływie kursu, pracownicy zdalni mogą uczyć się wspólnie, a nie w izolacji.

najlepsze funkcje 360Learning

Przekształcaj wiedzę ekspertów w uporządkowane kursy dzięki konspektom opartym na sztucznej inteligencji i inteligentnym sugestiom pytań

Korzystaj z pulpitu menedżera, aby wyświetlać dane dotyczące postępów i ukończenia szkoleń według grup, uczestników lub kursów

Zaproś wewnętrznych ekspertów do nagrywania, tworzenia quizów i publikowania angażujących treści szkoleniowych za pomocą narzędzia autorskiego opartego na sztucznej inteligencji

limity 360Learning

Użytkownicy twierdzą, że natywne narzędzie autorskie mogłoby być bardziej niezawodne

ceny 360Learning

Team: 8 USD/zarejestrowanego użytkownika miesięcznie (do 100 użytkowników)

Business: ceny niestandardowe

oceny i recenzje 360Learning

G2: 4,6/5 (ponad 480 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 430 recenzji)

Co mówią o 360Learning użytkownicy w prawdziwym życiu?

W recenzji G2 udostępniono następujące informacje:

W 360Learning najbardziej podoba mi się intuicyjność i możliwość współpracy na platformie. Z punktu widzenia działu HR i L&D, rozwiązanie to naprawdę wspiera kulturę ciągłego uczenia się, ułatwiając ekspertom z różnych dziedzin w całej organizacji wnoszenie wkładu w tworzenie treści szkoleniowych bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności w zakresie projektowania szkoleń.

W 360Learning najbardziej podoba mi się intuicyjność i możliwość współpracy na platformie. Z punktu widzenia działu HR i L&D, rozwiązanie to naprawdę wspiera kulturę ciągłego uczenia się, ułatwiając ekspertom z różnych dziedzin w całej organizacji tworzenie treści szkoleniowych bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności w zakresie projektowania szkoleń.

5. Absorb LMS (najlepsze rozwiązanie do podnoszenia kwalifikacji i szkoleń z zakresu zgodności na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Absorb LMS

Oparte na chmurze i zasilane sztuczną inteligencją narzędzie Absorb LMS wspiera zarówno naukę we własnym tempie, jak i naukę prowadzoną przez instruktora. Jako oprogramowanie do szkoleń zdalnych zapewnia angażujące i dostosowane do indywidualnych potrzeb doświadczenia edukacyjne dla zespołów zdalnych, hybrydowych i globalnych.

Korzystając ze spersonalizowanych ścieżek nauczania, możesz identyfikować, rozwijać i wykorzystywać umiejętności swoich pracowników. Możesz nawet zachęcić ich do przejęcia odpowiedzialności za własną naukę i rozwój.

Potrzebujesz kanału edukacyjnego, który zapewni wszystkim pracownikom, niezależnie od ich lokalizacji, dostęp do tych samych informacji. Dwukierunkowa platforma komunikacyjna oferuje informacje ogólne, aktualizacje w czasie rzeczywistym oraz informacje dotyczące konkretnych ról.

Najlepsze funkcje Absorb LMS

Uchwyć wszystkie elementy doświadczeń uczących się dzięki gotowym i konfigurowalnym pulpitom

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do ponad 20 000 łatwych w użyciu kursów szkoleniowych

Dostęp do wysokiej jakości materiałów szkoleniowych poprzez trzy profesjonalnie wyselekcjonowane biblioteki — Amplify, Amplify Plus i Amplify Max

Ogranicz możliwości LMS

Raportowanie może być nieco skomplikowane, chyba że zagłębisz się w zaawansowane narzędzia

Ceny Absorb LMS

Niestandardowe ceny w zależności od wielkości zespołu

Zapoznaj się z ocenami i recenzjami Absorb LMS

G2: 4,6/5 (ponad 670 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Absorb LMS użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 zawiera następujące informacje:

W Absorb LMS najbardziej podoba mi się interfejs użytkownika i elastyczność. Nawet jeśli nie znasz się zbyt dobrze na oprogramowaniu LMS, obsługa zaplecza jest dość prosta. Platforma ułatwia pracę zarówno administratorom, jak i uczniom, co znacznie skraca czas nauki.

W Absorb LMS najbardziej podoba mi się interfejs użytkownika i elastyczność. Nawet jeśli nie znasz dobrze oprogramowania LMS, obsługa zaplecza jest dość prosta. Platforma ułatwia pracę zarówno administratorom, jak i uczniom, co znacznie skraca czas nauki.

6. Trainual (najlepsze rozwiązanie do wdrażania nowych pracowników i dokumentacji SOP dla rozwijających się zespołów)

za pośrednictwem Trainual

Możesz używać Trainual jako narzędzia do szkoleń zdalnych, przekształcając wiedzę, zasady i powtarzalne procesy swojej firmy w moduły samoobsługowe. Zarówno nowi, jak i obecni pracownicy mogą uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie w celu odbycia szkolenia z zakresu wiedzy o produktach.

Dostępna jest również przeszukiwalna baza wiedzy. Dzięki wyszukiwaniu opartemu na sztucznej inteligencji, gdy Twój zespół szuka odpowiedzi, wystarczy zadać pytanie, a Trainual poda dokładną politykę. Ta funkcja staje się jeszcze potężniejsza w połączeniu z solidnymi narzędziami do udostępniania wiedzy, które zapewniają dostępność aktualizacji dla wszystkich zespołów.

Trainual pomaga dokumentować pracę i przekazywać ją zespołowi. Umożliwia skalowanie dokumentacji dotyczącej wdrażania nowych pracowników i standardowych procedur operacyjnych bez konieczności organizowania sesji szkoleniowych na żywo lub korzystania z systemów Enterprise.

Najlepsze funkcje Trainual

Skorzystaj z gotowego edytora, aby tworzyć treści, pisać przewodniki krok po kroku, osadzać wideo i dodawać obrazy

Filmy szkoleniowe i nagrania ekranu pozwalają wizualnie wyjaśnić złożone procesy, gdy nie można przeszkolić pracowników osobiście

Scentralizuj szkolenia z zakresu zgodności w jednej bazie wiedzy i wyprzedź zmieniające się przepisy dzięki automatycznym aktualizacjom szkoleń

Ograniczenia Trainual

Brak folderów lub struktury hierarchicznej utrudnia administratorom i autorom treści organizowanie rosnącej biblioteki treści i poruszanie się po niej.

Ceny Trainual

Mały: 249 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

Średni koszt: 279 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

Wzrost: 419 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

Niestandardowe: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Trainual

G2: 4,7/5 (ponad 460 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 480 recenzji)

Co mówią o Trainual prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Trainual znacznie poprawił sposób dokumentowania, udostępniania i standaryzacji naszych procesów lotniczych AS9100. Stał się scentralizowanym hubem, w którym nasi pracownicy mają łatwy dostęp do informacji potrzebnych do zrozumienia zasad, ukończenia szkoleń i zapoznania się z procedurami bez konieczności polegania na przekazywaniu informacji ustnie lub wiedzy przekazywanej nieformalnie.

Trainual znacznie poprawił sposób dokumentowania, udostępniania i standaryzacji naszych procesów lotniczych AS9100. Stał się scentralizowanym hubem, w którym nasi pracownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do informacji potrzebnych do zrozumienia zasad, ukończenia szkoleń i zapoznania się z procedurami bez konieczności polegania na przekazywaniu informacji ustnie lub wiedzy powszechnej.

👀 Czy wiesz, że: W firmie McKinsey wdrożenie nowych pracowników to nie tylko przyspieszenie ich pracy — to punkt wyjścia do długoterminowego rozwoju . W ramach wdrożenia każdy uczestnik przechodzi symulacyjną ocenę umiejętności przywódczych. Pierwszego dnia otrzymują spersonalizowany plan rozwoju, który podkreśla ich mocne strony, identyfikuje obszary wymagające rozwoju i wyznacza jasne kolejne kroki. Ten plan rozwoju jest powiązany z szerszym ekosystemem certyfikacji McKinsey, oferującym dostosowane ścieżki nauki w takich obszarach, jak finanse, myślenie strategiczne, ryzyko i umiejętności branżowe. To nie tylko migawka — to trampolina. Pracownikom odpowiada na pytanie „co dalej?”, a firmie pomaga budować kulturę ciągłego uczenia się opartego na własności.

7. LearnUpon (najlepsze rozwiązanie do zarządzania szkoleniami zewnętrznymi i wewnętrznymi dla pracowników na dużą skalę)

za pośrednictwem LearnUpon

Wyzwania związane z wdrażaniem nowych pracowników mogą zniweczyć pozytywne wrażenia z nauki, zwłaszcza w przypadku nowych pracowników. Obejmują one bariery komunikacyjne, niezgodność kulturową i niską motywację. Aby temu przeciwdziałać, warto rozważyć skorzystanie ze spersonalizowanego programu szkoleniowego.

Pomaga w tym oparty na chmurze system LMS LearnUpon. Funkcja Learning Journeys umożliwia tworzenie wizualnie odwzorowanych, wieloetapowych ścieżek szkoleniowych, które dynamicznie dostosowują się na podstawie danych użytkowników i wyników poprzednich kursów.

Na przykład pracownicy mogą być automatycznie kierowani do różnych modułów w zależności od pełnionej roli, lokalizacji lub wyników quizów. Dzięki temu każdy uczestnik szkolenia zdalnego otrzymuje treści dostosowane do swoich potrzeb.

Najlepsze funkcje LearnUpon

Wsparcie dla szkoleń asynchronicznych (kursy dostosowane do indywidualnego tempa nauki, wideo na żądanie, punkty sprawdzające wiedzę) i synchronicznych (webinaria na żywo, wirtualne szkolenia prowadzone przez instruktora)

Połącz systemy HRIS lub CRM z LearnUpon i automatycznie zapisuj użytkowników do grup lub ścieżek edukacyjnych

Wysyłaj spersonalizowane e-maile lub przypomnienia w Slacku, automatycznie generuj certyfikaty, a nawet konfiguruj cykle pracy związane z ponowną certyfikacją

Ograniczenia LearnUpon

Ustawienie jednego kursu może być dość czasochłonne

Ceny LearnUpon

Niezbędne: Niestandardowe ceny dla maksymalnie 150 użytkowników

Premium: Niestandardowe ceny dla maksymalnie 500 użytkowników

Enterprise: Niestandardowe ceny dla ponad 500 użytkowników

Oceny i recenzje LearnUpon

G2: 4,6/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 480 recenzji)

Co mówią o LearnUpon użytkownicy w prawdziwym życiu?

W recenzji G2 czytamy:

Podoba mi się ogólny interfejs użytkownika. Łatwo znaleźć informacje, można planować zajęcia, ograniczyć dostęp tylko do docelowych odbiorców i zezwolić na recenzowanie kursów, aby dowiedzieć się więcej o doświadczeniach uczestników.

Podoba mi się ogólny interfejs użytkownika. Łatwo znaleźć informacje, można planować zajęcia, ograniczyć dostęp tylko do docelowych odbiorców i zezwolić na recenzowanie kursów, aby dowiedzieć się więcej o doświadczeniach osób uczących się.

8. Seismic Learning (Lessonly) (Najlepsze dla zespołów mających kontakt z klientami, które potrzebują praktyki i coachingu w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Seismic Learning

Seismic Learning, wcześniej znana jako Lessonly, to platforma szkoleniowa i coachingowa przeznaczona dla zespołów sprzedaży i wsparcia.

Zamiast polegać na statycznych modułach, Lessonly kładzie nacisk na praktyczne ćwiczenia, umożliwiając zdalnym przedstawicielom przećwiczenie rzeczywistych scenariuszy. Obejmuje to radzenie sobie z zastrzeżeniami, pisanie e-maili dotyczących zwrotów kosztów oraz uzyskiwanie informacji zwrotnych bez konieczności angażowania kierownika.

Symulacje ról i natychmiastowe informacje zwrotne w Seismic pomagają zwiększyć retencję wiedzy w scenariuszach kontaktów z klientami, gdzie powtarzanie i praktyka mają największe znaczenie.

Integruje się również z szerszymi narzędziami Seismic, zapewniając zespołom dostęp do szkoleń, podręczników i bibliotek treści w ujednoliconym środowisku.

Najlepsze funkcje Seismic Learning

Szkolenia dostosowane do roli z narzędziami coachingowymi w czasie rzeczywistym

Skorzystaj z kreatora lekcji typu „przeciągnij i upuść”, aby tworzyć uporządkowane moduły szkoleniowe zawierające wideo, quizy, dokumenty i tekst

Włącz szkolenia do codziennych narzędzi, takich jak Slack, Salesforce, Zendesk i Microsoft Teams, aby dostarczać mikrolearning na platformy, z których już korzystają Twoje zespoły zdalne

Limity Seismic Learning

Wszystkie lekcje muszą być tworzone od podstaw; nie ma szablonów ani biblioteki treści, które ułatwiłyby rozpoczęcie szkolenia lub wybór popularnych ścieżek szkoleniowych

Ceny Seismic Learning

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Seismic Learning

G2: 4,7/5 (ponad 590 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 210 recenzji)

Co mówią o LearnUpon użytkownicy w prawdziwym życiu?

W recenzji G2 czytamy:

Seismic Learning to nasze podstawowe narzędzie do wdrażania nowych pracowników i szkoleń bieżących. Stworzyłem wiele programów nauczania i mogę dodawać lekcje do dowolnego z nich. Kiedy aktualizuję lekcje, programy nauczania również są aktualizowane.

Seismic Learning to nasze podstawowe narzędzie do szkoleń wprowadzających i bieżących. Stworzyłem wiele programów nauczania i mogę dodawać lekcje do dowolnego z nich. Kiedy aktualizuję lekcje, programy nauczania również są aktualizowane.

9. BrainCert (najlepsze rozwiązanie dla zespołów potrzebujących kompleksowego rozwiązania do wirtualnych zajęć i testów)

za pośrednictwem BrainCert

BrainCert oferuje pakiet narzędzi do prowadzenia szkoleń, łączący wirtualną salę lekcyjną, kreator kursów i platformę testową w jednym rozwiązaniu. Platforma zapewnia wsparcie współpracy w czasie rzeczywistym dzięki wideokonferencjom HD, pokojom do pracy w grupach, tablicom i funkcji udostępniania ekranu.

Możesz również projektować interaktywne quizy i testy, śledzić wyniki i wydawać certyfikaty dla pracowników zdalnych. Niezależnie od tego, czy szkolisz nowych pracowników, czy prowadzisz sesje na żywo w różnych strefach czasowych, BrainCert zapewnia infrastrukturę umożliwiającą skalowanie i zarządzanie wszystkim w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje BrainCert

Wbudowana wirtualna sala lekcyjna z pokojami do pracy w grupach, tablicami i funkcją udostępniania ekranu

Kreator kursów zgodny ze standardem SCORM z zaawansowanymi narzędziami testowymi

Umożliwia zdalnym uczniom ukończenie kursów, dołączenie do sesji na żywo, przystąpienie do ocen i uczestnictwo w dyskusjach społecznościowych w przeglądarkach mobilnych lub aplikacjach na iOS/Android

Ograniczenia BrainCert

Wersja mobilna BrainCert nie działa obecnie tak płynnie jak wersja na pulpit, zwłaszcza jeśli wolimy uczyć się na telefonie lub tablecie

Ceny BrainCert

Pro: 59 USD miesięcznie (rozliczane co miesiąc)

Elite: 149 USD miesięcznie (rozliczane co miesiąc)

Wzrost: 299 USD miesięcznie (rozliczane co miesiąc)

Oceny i recenzje BrainCert

G2: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 220 recenzji)

Co mówią o BrainCert prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 zawiera następujące informacje:

Najbardziej podoba mi się w BrainCert to, że jest to w pełni funkcjonalny system LMS, który obejmuje wirtualne sale lekcyjne, grywalizację, integrację z automatyzacją, by wymienić tylko kilka funkcji.

Najbardziej podoba mi się w BrainCert to, że jest to w pełni funkcjonalny system LMS, który obejmuje wirtualne sale lekcyjne, grywalizację, integrację z automatyzacją, by wymienić tylko kilka funkcji.

10. MapleLMS (najlepsze rozwiązanie dla organizacji poszukujących bezpiecznych i skalowalnych szkoleń zdalnych)

za pośrednictwem MapleLMS

MapleLMS to oparty na chmurze system zarządzania nauczaniem, który wspiera różne style uczenia się. Łączy on instruktaż na żywo z nauką we własnym tempie dla pracowników zdalnych.

Aby zdalne nauczanie było bardziej angażujące, rozważ wykorzystanie funkcji grywalizacji. Uczestnicy zdobywają punkty za ukończenie modułów, quizów i zadań. Punkty te można wymienić na odznaki i wyświetlić w rankingach.

Postępy oparte na wyzwaniach i cyfrowe nagrody mają na celu motywowanie uczniów poprzez przekształcenie szkolenia w doświadczenie podobne do gry. Użytkownicy odblokowują poziomy lub certyfikaty w miarę osiągania celów szkoleniowych.

Najlepsze funkcje MapleLMS

Przechowuje informacje o uczących się przy użyciu zaawansowanych standardów szyfrowania, z protokołami takimi jak Uwierzytelnianie OA 2. 0 i SAML, zapewniającymi bezpieczny dostęp i uwierzytelnianie

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, cyfrowe nagrody i uznanie współpracowników tworzą poczucie osiągnięcia sukcesu i motywację do dalszej pracy

Umożliwiaj uczniom współpracę lub rywalizację poprzez grupy, fora dyskusyjne i wyzwania zespołowe

Limity MapleLMS

Brak wbudowanych kursów, co oznacza, że opracowanie pełnego programu nauczania może zająć tygodnie (lub miesiące)

Ceny MapleLMS

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje MapleLMS

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

🧠 Ciekawostka: W miarę jak trendy cyfrowe i AI nadal zmieniają świat pracy, 85% liderów biznesu zgadza się, że zapotrzebowanie na rozwój umiejętności dramatycznie wzrośnie, według Gartner, Inc. Oto inne wnioski z badania: Spośród 330 liderów biznesowych 93% zgodziło się, że ich rolą jest zapewnienie pracownikom czasu i zasobów niezbędnych do ciągłego doskonalenia umiejętności

Przedsiębiorstwa, które osiągają najlepsze wyniki biznesowe dzięki szkoleniom, stosują zestaw praktyk agile learning co najmniej 1,5 razy częściej niż inne przedsiębiorstwa

Gartner zaleca, aby działy L&D stały się bardziej elastyczne — zapewniając szybsze szkolenia w niewielkich formatach i na dużą skalę — oraz bardziej opłacalne, aby nadążyć za zmieniającymi się potrzebami w zakresie umiejętności

11. SkyPrep (Najlepsze dla firm, które potrzebują intuicyjnych szkoleń zdalnych dla pracowników)

za pośrednictwem SkyPrep

SkyPrep centralizuje zdalne nauczanie, łącząc szybkie tworzenie kursów, wirtualne sale lekcyjne, grywalizację, automatyczną administrację i wnikliwe śledzenie postępów.

Przejrzysty interfejs i kreator kursów typu „przeciągnij i upuść” ułatwiają samodzielne uruchamianie programów zdalnego nauczania.

Możesz przesyłać materiały szkoleniowe w wielu formatach, w tym dokumenty, wideo, quizy i pliki SCORM. Następnie przypisz certyfikaty i śledź postępy uczniów dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym. SkyPrep obsługuje również konfigurowalne oznakowanie, które pomaga szkolić zespoły wewnętrzne lub grupy mające kontakt z klientami.

Najlepsze funkcje SkyPrep

Przeprowadzaj sesje wirtualnych zajęć na żywo za pośrednictwem Zoom, Teams, Webex lub BigBlueButton bezpośrednio na platformie

Zautomatyzuj cykle pracy i powiadomienia dotyczące rejestracji, przypomnień i wydawania certyfikatów

Korzystaj z pulpitów nawigacyjnych i analiz w czasie rzeczywistym, aby mierzyć wpływ szkoleń, wykrywać luki w wiedzy i eksportować dane do celów zgodności lub oceny wydajności

Limity SkyPrep

Mniej zaawansowanych narzędzi do współpracy w porównaniu z większymi platformami LMS

Ceny SkyPrep

Lite: Niestandardowe ceny

Premium: Niestandardowe ceny

Enterprise Learning Suite: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SkyPrep

G2: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 150 recenzji)

Co o SkyPrep mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 zawiera następujące informacje:

Sky Prep jest bardzo przyjazny dla użytkowników i administratorów. Posiada wiele dodatkowych funkcji i można go łatwo zintegrować z naszym sklepem Shopify. Jest również dostępny w bardzo przystępnej cenie i nie ma żadnych przestojów. Wdrożenie przebiegło bezproblemowo.

Sky Prep jest bardzo przyjazny dla użytkowników i administratorów. Posiada wiele dodatkowych funkcji i można go łatwo zintegrować z naszym sklepem Shopify. Jest również dostępny w bardzo przystępnej cenie i nie ma żadnych przestojów. Wdrożenie przebiegło bezproblemowo.

Twórz inteligentniejsze, skalowalne programy szkoleń zdalnych dzięki ClickUp

Rozważając wybór platformy do szkoleń zdalnych, nie ma jednej odpowiedzi, która pasowałaby wszystkim. Jeśli największą przeszkodą jest wiedza plemienna i powtarzające się wdrażanie nowych pracowników, zacznij od narzędzia, które pomoże Ci scentralizować standardowe procedury operacyjne i ujednolicić ścieżki szkoleniowe.

Jeśli wdrażasz szkolenia produktowe dla wielu ról lub regionów, poszukaj rozwiązań z logiką rozgałęzień, adaptacyjnymi ścieżkami nauki i szczegółowymi analizami.

Oto kilka prostych wskazówek, które mogą Ci pomóc:

Szybka ekspansja? Wybierz narzędzia z szablonami, automatyzacją i obiektami edukacyjnymi wielokrotnego użytku

Prowadzisz zespoły wielofunkcyjne? Priorytetowo traktuj funkcje współpracy, dostęp oparty na rolach i asynchroniczne przewodniki wideo

Wprowadzasz nowe narzędzia lub procesy? Poszukaj oprogramowania, które wspiera wdrażanie produktów za pomocą quizów, ścieżek warunkowych i wbudowanych instrukcji

Zarządzasz treścią na dużą skalę? Potrzebujesz edycji zbiorczej, kontroli wersji i asystenta AI, aby zmniejszyć zmęczenie związane z przepisywaniem

Jeśli nadal nie wiesz, od czego zacząć, rozważ ClickUp. Integruje dokumenty, przypisywanie zadań, pisanie oparte na sztucznej inteligencji, nagrywanie wideo i wbudowane szablony.

Aby rozpocząć, zarejestruj się w ClickUp za darmo.