15 najlepszych narzędzi AI dla agentów nieruchomości w 2025 roku

Branża nieruchomości opiera się na relacjach, ale tonie w papierkowej robocie. Spędzasz godziny na pisaniu opisów nieruchomości, kontaktowaniu się z potencjalnymi klientami i zarządzaniu ofertami, podczas gdy mógłbyś finalizować transakcje.

Dzięki narzędziom AI dla agentów nieruchomości możesz teraz szybko wykonywać zadania, które wcześniej zajmowały godziny. Podczas gdy Ty skupiasz się na prezentacjach i negocjacjach, one zajmują się wszystkim, od generowania raportów po aktualizowanie CRM i odpowiadanie na rutynowe zapytania klientów.

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Kompleksowe cykle pracy z klientami z automatyzacją AI dla zespołów nieruchomościowych każdej wielkości Formularze oparte na sztucznej inteligencji, szablony CRM, inteligentne dokumenty, wbudowany asystent AI zapewniający kontekstowe odpowiedzi, czat do szybkiego przekazywania aktualizacji zespołowi Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw REimagineHome. ai Wirtualna inscenizacja z wykorzystaniem AI do projektowania wnętrz dla fotografów nieruchomości i agentów indywidualnych AI do rozmieszczania mebli, transformacji pomieszczeń, eksportu do MLS Pierwsze pięć metamorfoz za darmo; ceny zaczynają się od 14 USD miesięcznie Zillow Kompleksowe dane rynkowe i dotyczące nieruchomości dla agentów zarządzających wieloma lokalnymi ofertami Analiza trendów cenowych, dane demograficzne, historia nieruchomości Free dla FSBO i ofert; płatne reklamy od 300 USD miesięcznie Restb. ai Zautomatyzowana analiza zdjęć nieruchomości dla agentów nieruchomości i inspektorów Wykrywanie funkcji, oznaczanie zagrożeń bezpieczeństwa, ekstrakcja metadanych Niestandardowe ceny HouseCanary Analizy rynkowe z wykorzystaniem sztucznej inteligencji dla agentów skupionych na inwestorach Oceny ryzyka, prognozy cen, alerty rynkowe Brak planu bezpłatnego; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie OpusClip Tworzenie wideo w mediach społecznościowych z przewodników dla zespołów zajmujących się nieruchomościami, które stawiają na wideo Automatyczne podpisy, ocena wirusowości, wiele proporcji obrazu Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie Collov AI Wizualizacja renowacji przestarzałych domów dla agentów zajmujących się przebudową nieruchomości Projektowanie motywów, zmiany układu, makiety renowacji Bezpłatna wersja próbna; płatne plany już od 21 USD miesięcznie Canva Materiały marketingowe i posty w mediach społecznościowych dla wewnętrznych zespołów marketingu nieruchomości Kreatywne szablony, tworzenie treści AI, biblioteki zasobów marki Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie Reonomy Własność nieruchomości komercyjnych i badania potencjalnych klientów dla agentów nieruchomości komercyjnych Wyszukiwanie właścicieli, dane dotyczące najmu, śledzenie pozwoleń Wersja próbna Free; ceny niestandardowe Cotality Wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy rynku nieruchomości i danych dla pośredników opierających się na danych Zautomatyzowane modele wyceny, raporty dotyczące zagrożeń, analityka predykcyjna Brak planu Free; płatne plany zaczynają się od 189 USD/miesiąc ChatGPT Pisanie ofert, kontynuacja działań i scenariusze dla agentów pracujących samodzielnie lub w małych zespołach AI copywriting, szablony, planowanie treści Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie Getfloorplan generowanie planów 2D/3D na podstawie zdjęć dla pośredników nieruchomości prowadzących zdalne prezentacje i wirtualne wycieczki Skanowanie pomieszczeń, powierzchnia, panoramy 3D Brak planu bezpłatnego; płatne plany zaczynają się od 25 USD Tableau AI Wizualizacja trendów i analiz dla pośredników nieruchomości i analityków Niestandardowe pulpity, informacje dla klientów, wsparcie integracji Brak planu bezpłatnego; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie Ylopo Generowanie leadów i kampanie reklamowe oparte na AI dla dużych baz potencjalnych nabywców/sprzedających Reklamy w mediach społecznościowych, działania następcze AI, ocena potencjalnych klientów Niestandardowe ceny LocalizeOS Automatyczna kwalifikacja potencjalnych klientów, pielęgnowanie relacji i działania następcze dla doradców i zespołów ds. nieruchomości Czat AI i pielęgnowanie potencjalnych klientów, dostosowane sugestie ofert, ocena potencjalnych klientów Brak planu bezpłatnego; płatne plany zaczynają się od 249 USD miesięcznie

Przed wyborem narzędzia AI dla agentów nieruchomości należy zadać sobie pytanie: Czy ułatwi mi to pracę? Oto, na co należy zwrócić uwagę przed pobraniem lub użyciem karty. 💳

Precyzja oceny potencjalnych klientów: Wskaż najlepszych potencjalnych klientów, analizując wzorce zachowań za pomocą AI, aby zapewnić inteligentniejsze działania następcze

Prognozowanie trendów rynkowych: Przewiduj zmiany cen i popytu, korzystając z analiz AI, aby pozycjonować oferty w sposób konkurencyjny

Łatwość synchronizacji CRM: Płynna integracja z narzędziami Płynna integracja z narzędziami CRM do zarządzania nieruchomościami w celu centralizacji danych klientów i usprawnienia cyklu pracy

Magia wirtualnej inscenizacji: Twórz oszałamiające wycieczki 3D lub inscenizowane wizualizacje, aby nieruchomości wyglądały olśniewająco bez większego wysiłku

Ochrona danych klientów: Zabezpiecz poufne informacje dzięki najwyższej klasy szyfrowaniu i zgodności z protokołami takimi jak RODO lub SOC 2

Dostęp przede wszystkim z urządzeń mobilnych: Zarządzaj potencjalnymi klientami, ofertami i zadaniami z dowolnego miejsca dzięki szybkiej, intuicyjnej aplikacji mobilnej

Automatyzacja kontaktów: Wysyłaj spersonalizowane wiadomości e-mail lub reklamy online w celu Wysyłaj spersonalizowane wiadomości e-mail lub reklamy online w celu komunikacji z klientami i zwiększenia ich zaangażowania bez ręcznego wysiłku

Wsparcie chatbota 24/7: Obsługuj zapytania i rezerwuj prezentacje natychmiast dzięki chatbotom opartym na sztucznej inteligencji

Wnikliwe analizy: Śledź postępy i wyniki transakcji dzięki dostosowanym raportom, aby zoptymalizować strategie

🧠 Ciekawostka: W 2021 roku wirtualna nieruchomość na platformie metaverse Decentraland została sprzedana za 2,4 miliona dolarów. Teren był całkowicie cyfrowy, ale nadal podlegał logice cenowej obowiązującej w świecie rzeczywistym: lokalizacji, niedostępności i widoczności dla wirtualnego ruchu pieszych.

Najlepsze oprogramowanie AI dla agentów nieruchomości

Oto najlepsze narzędzia AI dla agentów nieruchomości, które pomogą w automatyzacji cyklu pracy AI, zarządzaniu potencjalnymi klientami i wszystkim, co się z tym wiąże. 🗂️

1. ClickUp (najlepsze dla zespołów zajmujących się nieruchomościami, zarządzających cyklem pracy klientów od początku do końca)

Poproś ClickUp Brain o przygotowanie profesjonalnych e-maili dla klientów

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami w branży nieruchomości zapewnia centralną przestrzeń do zarządzania ofertami, śledzenia transakcji, obsługi dokumentacji i komunikacji z klientami.

A sercem tego wszystkiego jest ClickUp Brain, wbudowany partner AI, który działa w ramach zadań, dokumentów i rozmów.

ClickUp Brain pomaga szybciej pisać i uporządkować myśli. Możesz go używać do tworzenia opisów nieruchomości, podsumowywania spotkań z klientami, przepisywania aktualizacji lub zadawania pytań dotyczących obszaru roboczego.

Załóżmy, że zakończyłeś prezentację nieruchomości z listy o wartości 1,2 mln dolarów. Korzystając z notatek, poproś AI o napisanie e-maila z podsumowaniem, który zawiera najważniejsze wybory klienta, otwarte pytania i zakończone zaproszeniem do umówienia kolejnej wizyty. Możesz też zapytać ClickUp Brain, co należy zrobić przed zamknięciem transakcji w Pacific Heights, a narzędzie w ciągu kilku sekund wyświetli odpowiednie informacje z Twojego obszaru roboczego.

Następny temat: cykle pracy.

Twórz niestandardowe automatyzacje ClickUp dla dowolnej części procesu sprzedaży dzięki AI

Automatyzacja ClickUp pomaga w płynnym przebiegu procesu sprzedaży, a teraz możesz stworzyć własną, wpisując to, czego potrzebujesz.

Możesz na przykład napisać: Jeśli status oferty zmieni się na „W trakcie negocjacji”, powiadom dział prawny i przypisz zadanie przesłania dokumentów końcowych.

ClickUp Brain odczytuje to, co piszesz, i tworzy dla Ciebie kroki automatyzacji. Działa to w przypadku działań następczych po dniach otwartych, osi czasu inscenizacji, przekazywania potencjalnych klientów i wszystkiego pomiędzy.

Ulepsz swój przewodnik relokacyjny dzięki ClickUp Brain w Dokumentach

ClickUp znacznie ułatwia również zarządzanie dokumentacją. ClickUp Docs to wspólny obszar roboczy przeznaczony do przechowywania treści marketingowych, szablonów zespołów i zasobów klientów. Twórz, edytuj i ulepszaj swoje projekty dzięki zintegrowanej sztucznej inteligencji AI i przydzielaj zadania bez przełączania zakładek.

Załóżmy, że pracujesz nad przewodnikiem dla osób przeprowadzających się do Austin. Podaj AI podstawowy zarys, a ona uzupełni całe sekcje. Możesz również skrócić treść ulotek, przepisać wstępy lub poprawić gramatykę przed opublikowaniem.

Zespoły marketingowe mogą tworzyć sekwencje e-maili lub posty na blogu w Dokumentach, a następnie poprosić narzędzie do pisania AI o edycję nagłówków, poprawienie tonu lub zasugerowanie nowych tekstów na podstawie poprzednich kampanii.

Najlepszą funkcją dla zespołów jest jednak czat ClickUp. Dzięki niemu Twój zespół pozostaje w stałym kontakcie, a rozmowy toczą się tuż obok wykonywanych zadań.

Bądź na bieżąco dzięki AI CatchUp , który podsumowuje ważne wątki, kluczowe decyzje i elementy do działania, które mogłeś przeoczyć

Pracuj szybciej bez utraty kontekstu dzięki AI Task Creation , gdzie Brain automatycznie generuje zadania, dodaje szczegóły i łączy je z oryginalnym czatem

Komunikuj się bez przełączania zakładek dzięki bezpośrednim wiadomościom lub połączeniom audio i wideo

Uzyskaj pomoc, gdy jej potrzebujesz, dzięki gotowym agentom autopilota ClickUp , gotowym asystentom, którzy mogą publikować codzienne podsumowania, zarządzać prostymi cyklami pracy lub obsługiwać aktualizacje projektów bezpośrednio w czacie

Realizuj projekty dzięki gotowym agentom Autopilot w czacie ClickUp Chat

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

Początkowo agenci pracujący samodzielnie lub w małych zespołach mogą czuć się przytłoczeni zakresem dostępnych narzędzi

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Z recenzji Reddit:

ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami ma swoje minusy. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na którą mam ochotę. Korzystam z AI głównie do pisania, ponieważ pracuję w branży związanej z treścią. Edytuje również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, są dokumenty. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

ClickUp Brain szczerze mówiąc, oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym pakietem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest męczące. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na którą mam ochotę. Korzystam z AI głównie do pisania, ponieważ pracuję w branży treści. Edytuje również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, są dokumenty. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

🔍 Czy wiesz, że... W starożytnym Rzymie budynki mieszkalne zwane insulae mogły mieć nawet siedem pięter. Te wysokie budynki były zbudowane z drewna i kamienia, a wiele z nich nie miało bieżącej wody — mimo to mieszkała w nich większość klasy robotniczej miasta i były one uważane za najlepsze nieruchomości miejskie.

2. REimagineHome. ai (Najlepsze rozwiązanie do wirtualnej inscenizacji AI)

za pośrednictwem REimagineHome.ai

Puste pokoje zabijają transakcje.

REimagineHome. ai zdaje sobie z tego sprawę i rozwiązuje ten problem, przekształcając nudne przestrzenie w pokoje godne magazynów wnętrzarskich za pomocą sztucznej inteligencji. Jego podstawowe funkcje obejmują wirtualną inscenizację pustych pomieszczeń, przeprojektowywanie umeblowanych przestrzeni z wykorzystaniem nowoczesnych wnętrz, a nawet projektowanie krajobrazu na potrzeby zdjęć zewnętrznych.

Wystarczy przesłać zdjęcia pustych nieruchomości, wybrać jeden z wielu stylów projektowania, a następnie otrzymać profesjonalnie przygotowane zdjęcia w ułamku czasu i wysiłku, jaki wymagałaby tradycyjna inscenizacja.

Dzięki możliwości generowania fotorealistycznych obrazów, Reimagine Home zapewnia, że każda oferta wygląda najlepiej, jak to tylko możliwe, robiąc dobre pierwsze wrażenie na potencjalnych klientach. Wśród narzędzi AI dla agentów nieruchomości, to wyróżnia się możliwością zachowania oryginalnej jakości zdjęć przy jednoczesnym dodaniu atrakcyjności wizualnej.

REimagineHome. ai najlepsze funkcje

Przekształcaj wiele pomieszczeń jednocześnie, aby stworzyć spójną aranżację całej nieruchomości

Przełączaj się między współczesną, tradycyjną i nowoczesną estetyką projektowania, aby przyciągnąć różnych nabywców i dostosować się do preferencji rynkowych

Zastąp istniejące meble w zajętych domach, aby pokazać alternatywne możliwości układu

Pobierz obrazy w wysokiej rozdzielczości, które są natychmiast gotowe do przesłania do MLS i wykorzystania w materiałach marketingowych bez dodatkowej obróbki

Porównaj oryginalne puste pokoje z wersjami scenograficznymi, aby pokazać efekt transformacji podczas prezentacji ofert

Ograniczenia REimagineHome. ai

W niektórych przypadkach inscenizacja generowana przez AI może nie odzwierciedlać rzeczywistych wymiarów pomieszczeń

Ograniczone możliwości dostosowania do konkretnych mebli lub unikalnych wymagań projektowych

Koszty subskrypcji mogą się sumować w przypadku agentów obsługujących wiele nieruchomości miesięcznie

Niektóre wygenerowane obrazy mogą wydawać się nieco sztuczne dla wnikliwych odbiorców

REimagineHome. ai ceny

Pierwsze pięć metamorfoz za darmo

Niezbędne: 14 USD/miesiąc (30 kredytów)

Optymalne: 29 USD/miesiąc (200 kredytów)

Zaawansowane: 49 USD/miesiąc (500 kredytów)

Premium: 99 USD/miesiąc (1200 kredytów)

REimagineHome. ai oceny i recenzje

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o REimagineHome. ai użytkownicy w prawdziwym życiu?

Użytkownik Reddita pisze:

Przez krótki czas pracowałem jako agent nieruchomości, więc wypróbowałem to narzędzie i uznałem je za całkiem przydatne. Dobre opcje dostosowywania i bardzo fajne funkcje projektowe. To miły dodatek, ale nie jest absolutnie niezbędny, jeśli zajmujesz się nieruchomościami.

Przez krótki czas pracowałem jako agent nieruchomości, więc wypróbowałem to narzędzie i uznałem je za całkiem przydatne. Dobre opcje dostosowywania i bardzo fajne funkcje projektowe. Jest to miły dodatek, ale nie jest absolutnie niezbędny, jeśli zajmujesz się nieruchomościami.

📮ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszej ankiety korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety zwiększające wydajność. Tak niskie wskaźniki sugerują, że obecne wdrożenia mogą nie zapewniać płynnej integracji kontekstowej, która skłoniłaby użytkowników do przejścia z preferowanych samodzielnych platform konwersacyjnych. Czy AI może na przykład wykonać automatyczny cykl pracy na podstawie podpowiedzi użytkownika w postaci zwykłego tekstu? ClickUp Brain może ! AI jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, tworzeniem lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszą aplikacją do pracy, która ma wszystko!

3. Zillow (najlepszy wybór, jeśli chodzi o kompleksowe dane rynkowe)

źródło: Zillow

Wszyscy znają Zillow, ale większość agentów wykorzystuje tylko niewielką część jego możliwości. Oczywiście, klienci obsesyjnie sprawdzają Zestimates, ale platforma zawiera znacznie więcej cennych danych dla profesjonalistów, którzy zagłębiają się w nią bardziej.

Możesz pobrać kompleksową historię nieruchomości, śledzić zmiany cen w okolicy i uzyskać dostęp do informacji demograficznych, które pomogą dopasować klientów do odpowiednich obszarów. Aplikacja mobilna pozwala na udzielanie odpowiedzi na pytania klientów na miejscu podczas prezentacji.

Kluczową funkcją jest wyszukiwanie w języku naturalnym oparte na sztucznej inteligencji, które pozwala użytkownikom znaleźć nieruchomości, opisując swój idealny dom w codziennym języku, w tym czas dojazdu do pracy, odległość od szkół, a nawet konkretne cechy domu. Pomaga to agentom szybko zidentyfikować i udostępnić odpowiednie oferty, które odpowiadają indywidualnym potrzebom ich klientów.

Najlepsze funkcje Zillow

Sprawdź historię podatków od nieruchomości i zmiany wyceny, aby zidentyfikować potencjalne możliwości oszczędności i pomóc klientom zrozumieć długoterminowe koszty własności

Wyodrębnij dane demograficzne, w tym zakresy wiekowe, poziomy dochodów i skład rodziny według obszaru, aby dopasować klientów do odpowiednich społeczności

Widok zdjęć satelitarnych i zdjęć ulic pozwala zdalnie ocenić warunki panujące w okolicy przed zaplanowaniem pokazów

Śledź sezonowe wzorce cenowe i tempo zmian na rynku, aby doradzać klientom optymalny czas wystawiania ofert w ciągu roku

Zwiększ swoją widoczność wśród nabywców nieruchomości i generuj potencjalnych klientów dzięki usługom dla agentów Zillow

Ograniczenia Zillow

Dokładność szacunków Zestimate różni się znacznie w zależności od rynku i rodzaju nieruchomości

Profesjonalne narzędzia wymagają oddzielnej subskrypcji wykraczającej poza podstawowy dostęp dla konsumentów

Aktualizacje danych mogą nie nadążać za rzeczywistymi zmianami na szybko zmieniających się rynkach

Ograniczone dane dotyczące nieruchomości międzynarodowych dla agentów pracujących z klientami przeprowadzającymi się

Ceny Zillow

Lista FSBO: Free

Agent wymieniony w MLS: Free

Podstawowa lista ofert wynajmu: Free

Lista ofert wynajmu premium: 39,99 USD (jednorazowo)

Reklama Premier Agent: 300–1000 USD+/miesiąc (w zależności od kodu pocztowego i rynku)

Koszt pozyskania potencjalnego klienta: 20–500+ USD (w zależności od konkurencyjności obszaru)

Oceny i recenzje Zillow

G2: 4,1/5 (ponad 295 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 85 recenzji)

Co mówią o Zillow prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 znajduje się następująca notatka:

W Zillow najbardziej podoba mi się stabilność, dzięki której mogę sprawdzać klientów zainteresowanych wynajmem, a także możliwość wystawiania moich nieruchomości na sprzedaż. Zillow ma bardzo dużą sieć kupujących, sprzedających i profesjonalistów z branży nieruchomości. Portal dla wynajmujących i najemców jest zdecydowanie najlepszy i nie ma sobie równych w branży! Czy wspomniałem już o nieograniczonej liczbie bezpłatnych leadów? Zillow oferuje mnóstwo funkcji, które pomogą Ci w codziennej pracy w branży nieruchomości. Nie ma nic lepszego niż Zillow.

W Zillow najbardziej podoba mi się stabilność, dzięki której mogę sprawdzać klientów zainteresowanych wynajmem, a także możliwość wystawiania moich nieruchomości na sprzedaż. Zillow ma bardzo dużą sieć kupujących, sprzedających i profesjonalistów z branży nieruchomości. Portal dla wynajmujących i najemców jest zdecydowanie najlepszy i nie ma sobie równych w branży! Czy wspomniałem już o ogromnej liczbie nieograniczonych bezpłatnych leadów? Zillow oferuje mnóstwo funkcji, które pomogą Ci w codziennej działalności związanej z nieruchomościami. Nie ma nic lepszego niż Zillow.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Analizuj lokalne trendy rynkowe co tydzień. Narzędzia AI dla agentów nieruchomości (takie jak ClickUp Brain!) mogą w ciągu kilku sekund podsumować zmiany rynkowe, trendy cenowe i wzorce dni obecności na rynku. Nie musisz czytać pięciu raportów; po prostu uzyskaj istotne informacje. Podsumowuj raporty z pomocą ClickUp Brain

4. Restb. ai (Najlepsze rozwiązanie do automatycznej dokumentacji nieruchomości)

za pośrednictwem Restb.ai

Oglądanie nieruchomości i robienie notatek szybko się nudzi. Restb. ai wykorzystuje wizję komputerową do analizowania zdjęć i wyodrębniania szczegółów, które możesz przeoczyć lub zapomnieć udokumentować.

Technologia AI identyfikuje wszystko, od drewnianych podłóg i granitowych blatów po potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem i konserwacją. Podczas oglądania nieruchomości robisz zdjęcia, przesyłasz je, a następnie otrzymujesz szczegółowy raport, który wygląda jak profesjonalne podsumowanie inspekcji.

Wykrywa nawet takie rzeczy, jak brakujące czujniki dymu lub przestarzałe instalacje elektryczne, które mogą później stać się przeszkodą w zawarciu transakcji.

Oprócz samego wprowadzania danych, analiza obrazów oparta na sztucznej inteligencji Restb. ai poprawia całość doświadczenia marketingowego i wyszukiwania. Może generować opisowy, zoptymalizowany pod kątem SEO tekst alternatywny dla obrazów, dzięki czemu oferty są bardziej widoczne dla wyszukiwarek i dostępne dla użytkowników z dysfunkcją wzroku.

Najlepsze funkcje Restb. ai

Obliczaj przybliżoną powierzchnię na podstawie standardowych zdjęć wykonanych smartfonem, eliminując konieczność korzystania z ręcznych narzędzi pomiarowych podczas wizyt w nieruchomościach

Wykrywaj konkretne marki i modele urządzeń, aby uwzględnić szczegółowe specyfikacje w opisach nieruchomości i materiałach marketingowych

Oznacz potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak brakujące balustrady, uszkodzone schody lub problemy elektryczne, które mogą wpłynąć na decyzje kupujących lub wyniki inspekcji

Automatycznie kategoryzuj typy pomieszczeń, aby usprawnić wprowadzanie danych MLS i skrócić czas poświęcany na zadania administracyjne

Wyodrębnij metadane zdjęć, takie jak sygnatury czasowe i współrzędne GPS, aby uzyskać kompleksową dokumentację potwierdzającą, kiedy i gdzie zdjęcia zostały zrobione

Ulepsz oferty dzięki generowanym przez AI opisowym tekstom alternatywnym dla obrazów

Ograniczenia Restb. ai

Dokładność analizy zależy w dużej mierze od jakości zdjęć i warunków oświetleniowych

Może pominąć subtelne szczegóły, które inspektorzy ludzcy wychwyciliby podczas fizycznego przeglądu nieruchomości

Ograniczona możliwość oceny problemów strukturalnych niewidocznych na standardowych zdjęciach nieruchomości

Wymaga spójnych kątów fotografowania i pokrycia, aby uzyskać optymalne wyniki analizy

Ceny Restb. ai

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Restb. ai

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Koncepcja dni otwartych sięga lat 10. XX wieku. Pierwsi agenci nieruchomości organizowali wyszukane imprezy tematyczne z herbatą, kwartetem smyczkowym i ręcznie pisanymi zaproszeniami, aby przyciągnąć zamożnych nabywców.

5. HouseCanary (najlepsze narzędzie do analizy prognoz rynkowych)

źródło: HouseCanary

HouseCanary to oparta na sztucznej inteligencji platforma analityczna dla branży nieruchomości, która dostarcza agentom precyzyjne i kompleksowe dane potrzebne do podejmowania decyzji biznesowych.

Przetwarza miliony punktów danych — wskaźniki ekonomiczne, wzrost zatrudnienia, zmiany populacji i oprocentowanie — aby prognozować kierunek zmian wartości nieruchomości. Możesz pokazać klientom wykresy przewidujące wartość ich domów za sześć miesięcy lub dwa lata, poparte rzeczywistymi danymi.

Dzięki ocenie „Skłonność do umieszczenia na liście” agenci mogą zidentyfikować potencjalnych klientów spoza rynku, którzy mają wysokie prawdopodobieństwo sprzedaży

To narzędzie AI dla agentów nieruchomości ocenia również nieruchomości i okolice na podstawie danych takich jak oceny szkół i statystyki przestępczości, pomagając klientom zdecydować, gdzie woleliby kupić nieruchomość. Ponadto na bieżąco aktualizuje swoje prognozy w miarę napływania nowych danych.

Najlepsze funkcje HouseCanary

Oceń potencjał rentowności wynajmu i prognozy przepływów pieniężnych dla nieruchomości inwestycyjnych, aby pomóc inwestorom w planowaniu portfolio

Szybko generuj wiarygodne raporty z analizy porównawczej rynku (CMA), oszczędzając godziny ręcznych poszukiwań

Szybko oceniaj nieruchomości i uzyskuj informacje rynkowe z ogromnej bazy danych dzięki Canary AI

Porównaj profile ryzyka podobnych nieruchomości w różnych dzielnicach, aby pomóc klientom zrozumieć czynniki stabilności rynku

Otrzymuj powiadomienia o istotnych zmianach warunków rynkowych w obszarach docelowych, co pozwoli Ci proaktywnie kontaktować się z klientami

Uzyskaj dostęp do szczegółowych danych ekonomicznych, takich jak trendy zatrudnienia i wzorce wzrostu populacji, które mają wpływ na długoterminową wartość nieruchomości

Ograniczenia HouseCanary

Złożony interfejs narzędzia może wymagać szkolenia, aby efektywnie wykorzystać zaawansowane funkcje analityczne

Dostępne dane historyczne dotyczące nowszych inwestycji lub nieruchomości wiejskich są ograniczone

Ceny HouseCanary

Podstawowy: 19 USD/miesiąc

Pro: 79 USD/miesiąc

Teams: 199 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje HouseCanary

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o HouseCanary użytkownicy w prawdziwym życiu?

Zobacz, co ma do powiedzenia recenzent:

HouseCanary wykona wszystkie badania za Ciebie! Najlepszą funkcją jest ranking porównywalnych nieruchomości w skali od 1 do 100. Koniec z przeglądaniem złych ofert! HouseCanary zaoszczędził mi wiele godzin pracy nad CMA. To, co kiedyś zajmowało mi 30–45 minut, teraz zajmuje maksymalnie 5–10 minut! Nie mogę wymyślić ani jednej rzeczy, która mi się nie podoba w HouseCanary. Naprawdę.

HouseCanary wykona całą pracę za Ciebie! Najlepszą funkcją jest ranking porównywalnych nieruchomości w skali od 1 do 100. Koniec z przeglądaniem złych ofert! HouseCanary zaoszczędził mi wiele godzin pracy nad CMA. To, co kiedyś zajmowało mi 30–45 minut, teraz zajmuje maksymalnie 5–10! Nie mogę wymyślić ani jednej rzeczy, która mi się nie podoba w HouseCanary. Naprawdę.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze szablony CRM dla branży nieruchomości zapewniające lepsze zarządzanie klientami

6. OpusClip (najlepsze narzędzie do przekształcania prezentacji nieruchomości w klipy społecznościowe)

źródło: OpusClip

Pomyśl o OpusClip jako o swoim osobistym asystencie wideo, który ogląda godzinne prezentacje nieruchomości i wybiera najbardziej interesujące momenty. To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji przekształca długie filmy w wysokiej jakości klipy, które szybko stają się viralowe, automatycznie identyfikując najlepsze fragmenty z Twoich ofert, opinii klientów lub aktualności rynkowych.

Wystarczy przesłać surowy materiał filmowy, a sztuczna inteligencja OpusClip przeanalizuje jego zawartość i stworzy ciekawe krótkie filmy idealne na Instagram Reels, TikTok i YouTube Shorts.

Co więcej, możesz skorzystać z wbudowanego narzędzia do planowania postów w mediach społecznościowych , aby automatycznie publikować swoje wideo na YouTube, TikTok, Instagramie i LinkedIn.

Najlepsze funkcje OpusClip

Automatycznie dodawaj dokładne podpisy do filmów dotyczących nieruchomości, dzięki czemu będą one dostępne i atrakcyjne dla widzów oglądających je bez dźwięku

Zoptymalizuj zawartość pod kątem różnych platform społecznościowych, tworząc klipy w różnych proporcjach (9:16, 16:9, 1:1)

Skorzystaj z oceny wirusowości opartej na AI, aby zidentyfikować segmenty filmów wideo dotyczących nieruchomości, które najprawdopodobniej przyciągną potencjalnych klientów

Zastosuj szablony i nakładki z logo marki, aby zachować spójną, profesjonalną prezentację wszystkich treści w mediach społecznościowych

Ograniczenia OpusClip

Ograniczone opcje dostosowywania zaawansowanych funkcji edycji w porównaniu z tradycyjnym oprogramowaniem do edycji wideo

Skuteczność oceny wirusowości może się różnić w zależności od konkretnego typu treści

Wersja Free zawiera znaki wodne na wideo i ogranicza miesięczny czas przetwarzania do 60 minut

Ceny OpusClip

Free

Pakiet startowy: 15 USD/miesiąc

Pro: 29 USD/miesiąc

Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje OpusClip

G2: 4,6/5 (ponad 110 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o OpusClip użytkownicy w prawdziwym życiu?

Na podstawie recenzji G2:

Główną zaletą OpusClip jest możliwość szybkiego tworzenia krótkich filmów wideo z logo marki, które można udostępniać na platformach społecznościowych. Funkcja napisów jest świetna. Generuje bardzo dokładne napisy, które można bardzo łatwo edytować (choć rzadko jest to konieczne) oraz zmieniać czcionkę, kolor i pozycję. Świetną funkcją jest również możliwość zapisania do pięciu szablonów z logo marki.

Główną zaletą OpusClip jest możliwość szybkiego tworzenia krótkich filmów wideo z brandingiem, które można udostępniać na platformach społecznościowych. Funkcja napisów jest świetna. Generuje bardzo dokładne napisy, które można bardzo łatwo edytować (choć rzadko jest to konieczne) oraz zmieniać czcionkę, kolor i pozycję. Świetną funkcją jest również możliwość zapisania do pięciu szablonów z brandingiem.

7. Collov AI (najlepsze do wizualizacji renowacji)

za pośrednictwem Collov AI

Kupujący mają trudności z dostrzeżeniem potencjału w przestarzałych lub źle utrzymanych nieruchomościach. Collov AI wypełnia tę lukę, pokazując dokładnie, jak przestrzenie mogą wyglądać po renowacji.

Platforma analizuje zdjęcia pomieszczeń lub plany pięter i tworzy wiele wariantów projektów — na przykład różne kolory farb, opcje podłóg i aranżacje mebli. Dzięki temu rozwiązaniu wirtualnej inscenizacji możesz pokazać, jak wyburzenie ściany otworzyłoby przestrzeń lub jak nowoczesne wykończenia zmieniłyby przestarzałą kuchnię.

AI tworzy fotorealistyczne renderingi, które przypominają profesjonalne prezentacje projektów wnętrz, ułatwiając sprzedaż nieruchomości. Możesz również skorzystać z zintegrowanych narzędzi do tworzenia wirtualnych wycieczek , aby uatrakcyjnić oferty.

Najlepsze funkcje Collov AI

Eksperymentuj z różnymi kolorami farb i wykończeniami lub wizualizuj zmiany strukturalne, aby pokazać klientom możliwości transformacji i renowacji

Przedstaw wiele motywów projektowych dla tej samej przestrzeni, aby trafić w gusta różnych nabywców i preferencje dotyczące stylu życia

Twórz szczegółowe tablice inspiracji do renowacji, które zainspirują klientów i zapewnią jasne wytyczne dla wykonawców i projektantów

Pokaż, jak różne oprawy oświetleniowe i dekoracje okienne mogą zmienić atmosferę pomieszczenia i jego ogólną estetykę

Ograniczenia Collov AI

Wygenerowane projekty mogą nie uwzględniać ograniczeń konstrukcyjnych lub przepisów budowlanych

Ograniczona możliwość włączenia konkretnych elementów wyposażenia lub niestandardowych elementów projektu

Jakość renderowania może się różnić w zależności od jakości oryginalnego zdjęcia i złożoności pomieszczenia

Może to nie odzwierciedlać dokładnie kosztów lub wykonalności sugerowanych remontów

Ceny Collov AI

Wersja próbna Free

Standard: 21 USD/miesiąc

Zaawansowane: 49 USD/miesiąc

Premium: 79 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Collov AI

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Budynek Kapitolu Stanów Zjednoczonych stoi na terenie, który niegdyś był prywatną farmą. George Washington i Pierre L'Enfant osobiście negocjowali prawa do ziemi z rolnikami, aby wytyczyć tereny, na których obecnie znajduje się Waszyngton.

8. Canva (najlepsze narzędzie do tworzenia treści marketingowych)

za pośrednictwem Canva

Canva oferuje profesjonalnie wyglądające szablony do zarządzania nieruchomościami, które można wykorzystać do wszystkiego, od ulotek dotyczących nieruchomości i postów w mediach społecznościowych po znaki informujące o dniach otwartych i slajdy prezentacyjne.

Interfejs typu „przeciągnij i upuść” pozwala dostosować kolory, czcionki i układy bez konieczności nauki obsługi skomplikowanego oprogramowania do projektowania. Pomaga to zachować spójność marki we wszystkich materiałach, jednocześnie zapewniając swobodę twórczą przy tworzeniu poszczególnych ofert.

Narzędzia AI firmy Canva działają jak asystent marketingowy, oferując funkcje takie jak Magic Write, które pomagają tworzyć atrakcyjne opisy nieruchomości lub angażujące opisy w mediach społecznościowych. Narzędzia do edycji zdjęć oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Magic Eraser i Magic Edit, pozwalają szybko oczyścić zdjęcia z ofert, usuwając niepożądane obiekty lub poprawiając szczegóły.

Platforma obsługuje również planowanie postów w mediach społecznościowych, dzięki czemu możesz stworzyć posty na cały tydzień i pozwolić Canva opublikować je automatycznie.

Najlepsze funkcje Canva

Twórz wysokiej jakości materiały marketingowe w kilka minut dzięki AI i szablonom

Twórz animowane posty w mediach społecznościowych i krótkie treści wideo, które generują wyższy wskaźnik zaangażowania niż statyczne obrazy

Współpracuj z członkami zespołu nad projektami, zachowując spójność marki we wszystkich materiałach marketingowych

Przechowuj zasoby marki, takie jak logo, schematy kolorów i czcionki, w udostępnionych bibliotekach, aby mieć do nich łatwy dostęp i zapewnić spójność we wszystkich materiałach

Ograniczenia Canva

Podejście oparte na szablonach może skutkować podobnym wyglądem materiałów różnych agentów

Zaawansowane funkcje projektowania wymagają subskrypcji premium, aby uzyskać pełną funkcjonalność

Opcje dostosowywania są ograniczone w przypadku bardzo specyficznych lub unikalnych wymagań projektowych

Wybór czcionek i grafiki może nie być zgodny z wytycznymi konkretnej marki pośrednictwa

Ceny Canva

Free

Pro: 15 USD/miesiąc na użytkownika

Teams: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Canva

G2: 4,7/5 (ponad 5100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 12 870 recenzji)

Co o Canva mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Udostępnione na Reddit:

Canva to świetne narzędzie zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. Mogę z niego skorzystać, gdy ktoś powie mi „hej, potrzebuję animowanej reklamy w ciągu dziesięciu minut”, a jeśli ktoś przyjdzie do mnie z zadaniem tak małym lub prostym, że nie warto poświęcać mu czasu, np. wizytówką lub zaproszeniem ślubnym, mogę po prostu skierować go do Canva i zająć się czymś innym. To jak samoobsługowa kasa w sklepie dla projektantów.

Canva to świetne narzędzie zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. Mogę sięgnąć po nie, gdy ktoś powie mi „hej, potrzebuję animowanej reklamy w ciągu dziesięciu minut”, a jeśli ktoś przyjdzie do mnie z zadaniem tak małym lub prostym, że nie warto poświęcać mu czasu, np. wizytówką lub zaproszeniem ślubnym, mogę po prostu skierować go do Canva i zająć się czymś innym. To jak samoobsługowa kasa w sklepie dla projektantów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Niektóre narzędzia AI dla agentów nieruchomości pomagają przygotować się do prezentacji. Wklej szczegóły nieruchomości do narzędzia AI i poproś o podanie zastrzeżeń, które może zgłosić kupujący. Będziesz lepiej przygotowany do odpowiedzi na pytania dotyczące układu, lokalizacji lub ceny.

9. Reonomy (najlepsze narzędzie do badania nieruchomości komercyjnych)

źródło: Reonomy

Nieruchomości komercyjne różnią się od nieruchomości mieszkalnych, a Reonomy doskonale to rozumie. Platforma specjalizuje się w śledzeniu własności nieruchomości komercyjnych, wygaśnięć umów najmu i działań deweloperskich, które sygnalizują pojawienie się okazji.

Możesz sprawdzić, kto jest właścicielem centrum handlowego, kiedy wygasają umowy najmu i czy właściciel jest zainteresowany sprzedażą. Te informacje pomogą Ci zidentyfikować potencjalnych klientów, zanim zaczną oni aktywnie poszukiwać przestrzeni lub przedstawiciela.

Technologia AI firmy Reonomy przeszukuje ogromne ilości danych publicznych i zastrzeżonych w celu identyfikacji nieruchomości, które mogą zostać sprzedane, ale nie są obecnie wystawione na sprzedaż. Monitoruje również pozwolenia na budowę i zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego, które wskazują na nadchodzące projekty deweloperskie.

Dzięki ponad 200 filtrom agenci mogą przeprowadzać wysoce ukierunkowane wyszukiwania, aby znaleźć nieruchomości idealnie dopasowane do kryteriów swoich klientów.

Najlepsze funkcje Reonomy

Monitoruj terminy ważności umów najmu, aby zidentyfikować najemców, którzy mogą potrzebować nowej przestrzeni, i nawiąż kontakt z firmami planującymi relokację

Śledź działania związane z pozwoleniami na budowę, które wskazują na projekty rozbudowy lub renowacji, ujawniając potencjalne możliwości wynajmu lub sprzedaży

Analizuj historię transakcji i porównywalne wyniki sprzedaży nieruchomości komercyjnych, aby zapewnić dokładną analizę rynku i rekomendacje cenowe

Bądź na bieżąco z zmianami na rynku i możliwościami dzięki alertom dotyczącym konkretnych rodzajów nieruchomości lub obszarów geograficznych, które Cię interesują

Ograniczenia Reonomy

Skupia się głównie na nieruchomościach komercyjnych, a nie na nieruchomościach mieszkalnych

Dokładność danych różni się w zależności od rynku geograficznego i rodzaju nieruchomości

Krzywa uczenia się wymagana do efektywnego wykorzystania zaawansowanych narzędzi badawczych i analitycznych

Ceny Reonomy

Wersja próbna Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Reonomy

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,2/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Reonomy użytkownicy w prawdziwym życiu?

Krótka opinia prawdziwego użytkownika:

Łatwy w użyciu – wystarczy wpisać dowolny adres, aby uzyskać wszystkie informacje o hrabstwie i dane kontaktowe. Analizy są fantastyczne. Reonomy informuje, kiedy nieruchomość ma duże szanse na sprzedaż. Można również sporządzić raport pokazujący, które nieruchomości są w trudnej sytuacji. Trwają prace nad projektem, który pozwoli zobaczyć wszystkie powiązania między właścicielami a firmami, w które są zaangażowani. Pokazuje wszystkie nieruchomości powiązane z właścicielem.

Łatwy w użyciu – wystarczy wpisać dowolny adres, aby uzyskać wszystkie informacje o hrabstwie i dane kontaktowe. Analizy są fantastyczne. Reonomy informuje, kiedy nieruchomość ma duże szanse na sprzedaż. Można również sporządzić raport pokazujący, które nieruchomości są w trudnej sytuacji. Trwają prace nad projektem, który pozwoli zobaczyć wszystkie powiązania między właścicielami a firmami, w które są zaangażowani. Pokazuje wszystkie nieruchomości powiązane z właścicielem.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z narzędzi AI dla branży nieruchomości, aby streszczać umowy lub dokumenty prawne prostym językiem. Nie zastąpią one prawnika, ale pomogą wyjaśnić kluczowe kwestie zdenerwowanym nabywcom w sposób, który nie będzie ich przytłaczał.

10. Cotality (najlepsze do kompleksowej analizy rynku i ryzyka)

źródło: Cotality

Cotality, dawniej CoreLogic, to oparta na sztucznej inteligencji platforma analizy nieruchomości, która pomaga agentom nieruchomości zapewnić swoim klientom dogłębną wiedzę na temat historycznych trendów i przyszłego potencjału rynkowego dzielnic i nieruchomości.

Sztuczna inteligencja platformy, CoreAI, analizuje miliardy punktów danych, aby dostarczyć bardzo dokładne automatyczne modele wyceny (AVM) i dogłębną analizę rynku.

Realist i Araya, profesjonalne narzędzia do analizy nieruchomości, zapewniają agentom kompleksowe dane dotyczące nieruchomości i rynków. Możesz uzyskać dostęp do informacji o historii podatków, charakterystyce nieruchomości, ofertach spoza MLS, historii sprzedaży i historii przeniesienia własności.

Ocena „prawdopodobieństwa sprzedaży” wykorzystuje analizę predykcyjną do identyfikacji nieruchomości, które prawdopodobnie zostaną wystawione na sprzedaż w najbliższej przyszłości. Dzięki temu agenci mogą proaktywnie kierować swoje wysiłki marketingowe i działania związane z generowaniem potencjalnych klientów.

Platforma zapewnia również szczegółowe raporty dotyczące zagrożeń, w tym informacje o ryzyku powodzi i pożarów, które są kluczowe dla klientów podejmujących świadome decyzje.

Najlepsze funkcje Cotality

Uzyskaj dogłębną analizę rynku i informacje, które zwiększą zaufanie klientów

Uzyskaj dostęp do wiarygodnych danych z ponad 22 000 źródeł obejmujących 99,9% nieruchomości w Stanach Zjednoczonych

Znajdź najlepszych potencjalnych klientów, na których warto skoncentrować wysiłki związane z generowaniem leadów

Uzyskaj dostęp do statystyk przestępczości i ocen bezpieczeństwa różnych dzielnic, w tym analiz trendów z wielu lat

Śledź zmiany wyników okręgów szkolnych i zmiany demograficzne, które mają wpływ na wartość nieruchomości i decyzje rodzin

Monitoruj wskaźniki ekonomiczne, w tym trendy zatrudnienia, rozwój biznesu i wzrost populacji

Ograniczenia Cotality

Obszerne dane mogą być przytłaczające dla agentów bez doświadczenia analitycznego

Koszty subskrypcji mogą być zbyt wysokie dla nowych agentów lub małych biur nieruchomości

Oceny ryzyka mogą nie uwzględniać ostatnich ulepszeń infrastruktury lub zmian polityki

Ceny Cotality

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Cotality

G2: 4,1/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Cotality użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto opinia z pierwszej ręki:

CoreLogic pozwala nam szybko uzyskać potrzebne informacje, a obsługa klienta wykracza poza standardowe usługi. Nie mieliśmy jeszcze żadnych problemów, a informacje są zawsze dokładne.

CoreLogic pozwala nam szybko uzyskać potrzebne informacje, a obsługa klienta wykracza poza standardowe usługi. Nie mieliśmy jeszcze żadnych problemów, a informacje są zawsze dokładne.

11. ChatGPT (najlepsze narzędzie do pomocy w tworzeniu treści)

za pośrednictwem ChatGPT

Pisanie atrakcyjnych opisów nieruchomości i profesjonalnych e-maili wymaga czasu, którego nie masz. ChatGPT pomaga tworzyć komunikaty, które brzmią profesjonalnie i angażują odbiorców, bez konieczności zaczynania od zera za każdym razem.

Możesz wprowadzić podstawowe informacje o nieruchomości i otrzymać opisy ofert, które podkreślają unikalne funkcje i przyciągają potencjalnych nabywców.

Narzędzie marketingowe dla branży nieruchomości pomaga również w tworzeniu e-maili z przypomnieniami, postów w mediach społecznościowych i prezentacji dla klientów, które zachowują spójny, profesjonalny ton. Agenci wykorzystują je również do odgrywania scenariuszy negocjacji, opracowywania spersonalizowanych sekwencji e-maili z przypomnieniami, a nawet tworzenia scenariuszy wirtualnych wycieczek po nieruchomościach.

Oprócz generowania treści, zaawansowani agenci wykorzystują ChatGPT jako strategiczne narzędzie do analizy i komunikacji z klientami. Może ono podsumowywać długie raporty rynkowe lub lokalne artykuły prasowe, dostarczając kluczowe punkty do omówienia podczas spotkań z klientami.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Przygotuj szablony zarządzania klientami na różnych etapach transakcji, od pierwszego kontaktu po gratulacje związane z zamknięciem transakcji

Szybko badaj lokalne trendy rynkowe i informacje o okolicy, aby uzyskać wsparcie podczas rozmów z klientami i prezentacji

Twórz kalendarze treści mediów społecznościowych i konspekty postów na blogu, które pomogą Ci utrzymać spójną obecność w Internecie

Opracuj punkty prezentacji i agendy spotkań z klientami, które zapewnią dokładne omówienie wszystkich ważnych tematów

Ograniczenia ChatGPT

Odpowiedzi mogą zawierać nieścisłości, które wymagają sprawdzenia przed użyciem przez klienta

Nie masz dostępu do danych rynkowych w czasie rzeczywistym ani aktualnych ofert nieruchomości

Opisy nieruchomości generowane przez AI mogą nie uwzględniać wiedzy o lokalnym rynku i specyfice regionu

Wymaga starannej edycji w celu zapewnienia zgodności z przepisami i standardami obowiązującymi w branży nieruchomości

Ceny ChatGPT

Free

Dodatkowo: 20 USD/miesiąc

Team: 25 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 825 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 220 recenzji)

Co mówią o ChatGPT użytkownicy w prawdziwym życiu?

Według jednego z recenzentów:

W ChatGPT najbardziej podoba mi się to, jak pomaga mi rozpocząć codzienne zadania związane z pisaniem w łatwy i przejrzysty sposób. Używam go regularnie do tworzenia szkiców listów, e-maili i zasad, czyli rzeczy, które często wymagają czasu, aby uzyskać odpowiedni efekt. ChatGPT daje mi solidny punkt wyjścia oparty na moich przemyśleniach lub uwagach, pomagając mi przekształcić moje pomysły w coś uporządkowanego i spójnego. Zdejmuje presję związaną z pustą stroną, która może być jedną z największych przeszkód podczas pisania czegokolwiek od podstaw.

W ChatGPT najbardziej podoba mi się to, jak pomaga mi rozpocząć codzienne zadania związane z pisaniem w łatwy i przejrzysty sposób. Używam go regularnie do tworzenia szkiców listów, e-maili i zasad, czyli rzeczy, które często wymagają czasu, aby uzyskać odpowiedni efekt. ChatGPT daje mi solidny punkt wyjścia oparty na moich przemyśleniach lub uwagach, które udostępniam, pomagając mi przekształcić moje pomysły w coś uporządkowanego i spójnego. Zdejmuje presję związaną z pustą stroną, która może być jedną z największych przeszkód podczas pisania czegokolwiek od podstaw.

12. Getfloorplan (najlepsze narzędzie do tworzenia cyfrowych planów pięter)

źródło: Getfloorplan

Ręczne mierzenie pomieszczeń i tworzenie planów pięter jest czasochłonne i podatne na błędy. Getfloorplan automatycznie przekształca zdjęcia nieruchomości w dokładne rysunki architektoniczne i modele 3D.

Prześlij zdjęcia z wirtualnego spaceru, a AI przeanalizuje układ pomieszczeń, zmierzy wymiary i stworzy profesjonalne plany pięter, które normalnie wymagałyby zatrudnienia rysownika.

Technologia ta generuje również wirtualne wycieczki 3D, które pomagają zdalnym nabywcom zrozumieć powiązania przestrzenne i przepływ między pomieszczeniami.

Użytkownicy biznesowi mają również możliwość wyboru preferowanego stylu interfejsu i języka, widoku okien, stylów wnętrz itp. Można również dodać własne elementy marki, aby uzyskać profesjonalny wygląd.

Najlepsze funkcje Getfloorplan

Przekształcaj zdjęcia ze smartfonów w profesjonalne rysunki architektoniczne, które spełniają branżowe standardy dokładności i prezentacji

Automatycznie oblicz powierzchnię i wymiary pomieszczeń, eliminując błędy pomiarowe i oszczędzając czas podczas wyceny nieruchomości

Twórz wiele widoków planów pięter, w tym opcje rozmieszczenia mebli, które pomogą kupującym wyobrazić sobie, jak można wykorzystać przestrzeń

Eksportuj plany w różnych formatach odpowiednich do list MLS, materiałów marketingowych i profesjonalnych prezentacji

Limity Getfloorplan

Dokładność zależy od jakości zdjęć i kompletności informacji o nieruchomości

Może sprawiać trudności w przypadku złożonych układów lub nietypowych funkcji architektonicznych

Czas przetwarzania może się różnić w zależności od wielkości i złożoności nieruchomości

Ograniczona możliwość uwzględnienia przestrzeni zewnętrznych lub szczegółów krajobrazu

Ceny Getfloorplan

Zestaw podstawowy: 25 USD

Plus Set: 45 USD

Zestaw renderów: 49 USD

Pakiet Pro: 49 USD

Maksymalny zestaw: 69 USD

Oceny i recenzje Getfloorplan

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Getfloorplan użytkownicy w prawdziwym życiu?

Użytkownik udostępnił następującą opinię:

Oferują one zestaw wirtualnych wycieczek w 2D i 3D. Wystarczy przesłać plan 2D, aby otrzymać pełen zestaw zdjęć 2D (pod różnymi kątami), a także panoramę 3D i wspaniałą wirtualną wycieczkę. Na razie nie ma żadnych wad, ale jedną z nich jest brak możliwości łączenia różnych stylów.

Oferują one zestaw wirtualnych wycieczek w 2D i 3D. Wystarczy przesłać plan 2D, aby otrzymać pełen zestaw zdjęć 2D (pod różnymi kątami), a także panoramę 3D i wspaniałą wirtualną wycieczkę. Na razie nie ma żadnych wad, ale jedną z nich jest brak możliwości mieszania stylów.

13. Tableau AI (najlepsze do wizualizacji i analizy danych)

za pośrednictwem Tableau

Dane dotyczące nieruchomości są wszędzie, ale zrozumienie ich wszystkich wymaga poważnych umiejętności analitycznych. Tableau AI przekształca złożone informacje rynkowe w wizualne pulpity, które faktycznie opowiadają historię.

Możesz połączyć dane MLS, statystyki demograficzne i wskaźniki ekonomiczne, aby stworzyć kompleksową analizę rynku, która wykracza daleko poza proste porównania cen. Narzędzie AI do sprzedaży pomaga zidentyfikować wzorce i trendy, które mogą wskazywać na pojawiające się możliwości lub potencjalne zmiany na rynku.

Tableau Pulse to kluczowa funkcja, która automatycznie monitoruje kluczowe wskaźniki, takie jak źródła potencjalnych klientów, dni obecności na rynku lub trendy cenowe, i dostarcza spersonalizowane, łatwe do zrozumienia informacje w naturalnym języku.

Kolejną ważną funkcją AI jest Tableau Agent, asystent konwersacyjny, który umożliwia agentom szybkie odpowiadanie na pytania, tworzenie niestandardowych analiz rynku dla klientów oraz identyfikowanie mikrotrendów w określonych dzielnicach.

Najlepsze funkcje Tableau AI

Twórz interaktywne pulpity nawigacyjne, które wizualizują trendy rynkowe i wyniki nieruchomości w oparciu o wiele zmiennych i okresów

Natychmiast aktualizuj raporty o nowe informacje i planuj ich regularną dystrybucję do klientów

Projektuj niestandardowe wizualizacje dla określonych segmentów rynku lub typów nieruchomości, które podkreślają istotne trendy i możliwości

Udostępniaj klientom interaktywne raporty, które pozwolą im przeglądać dane i zadawać pytania podczas spotkań konsultacyjnych

Ograniczenia Tableau AI

Wymaga znacznych nakładów na naukę, aby opanować zaawansowane funkcje analityczne

Koszty subskrypcji mogą być znaczne dla indywidualnych agentów lub małych zespołów

Jakość danych zależy od dokładności i kompletności informacji źródłowych

Złożony interfejs może przytłoczyć użytkowników bez doświadczenia w analizie danych

Ceny Tableau AI

Tableau Viewer: 15 USD/miesiąc

Tableau Explorer: 42 USD/miesiąc

Tableau Creator: 75 USD/miesiąc

Enterprise Viewer: 35 USD/miesiąc

Enterprise Explorer: 70 USD/miesiąc

Enterprise Creator: 115 USD/miesiąc

Tableau+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Tableau AI

G2: 4,2/5 (ponad 2770 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2345 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Tableau AI w praktyce?

Cytat z recenzji G2:

Największą zaletą Tableau jest łatwość tworzenia pięknych, interaktywnych pulpitów po opanowaniu narzędzia. Dobrze radzi sobie z dużymi zbiorami danych, a opcje dostosowywania wizualnego są niesamowite. Podoba mi się, jak ożywia dane — ułatwia wyjaśnianie wniosków osobom, które nie mają wiedzy technicznej. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” jest również bardzo pomocny w szybkiej analizie.

Największą zaletą Tableau jest łatwość tworzenia pięknych, interaktywnych pulpitów po opanowaniu obsługi narzędzia. Dobrze radzi sobie z dużymi zbiorami danych, a opcje dostosowywania wizualnego są niesamowite. Podoba mi się, jak pozwala ożywić dane — ułatwia wyjaśnianie wniosków osobom, które nie mają wiedzy technicznej. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” jest również bardzo pomocny w szybkiej analizie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Po prezentacji nagraj notatki głosowe za pomocą ClickUp Clips, a ClickUp AI transkrybuje je. Następnie sugeruje działania, takie jak utworzenie wpisu w CRM, napisanie e-maila lub zarejestrowanie kolejnych kroków. Ty działasz, a AI zajmuje się administracją.

14. Ylopo (najlepsze do generowania i pielęgnowania leadów)

źródło: Ylopo

Generowanie spójnych leadów przy jednoczesnym zarządzaniu istniejącymi klientami jest ciągłym wyzwaniem. Ylopo wykorzystuje AI do generowania leadów, tworząc ukierunkowane kampanie reklamowe na Facebooku, Google i innych platformach.

Ta oparta na sztucznej inteligencji platforma marketingu cyfrowego dla agencji nieruchomości ocenia potencjalnych klientów na podstawie ich zachowań i prawdopodobieństwa konwersji, dzięki czemu możesz skupić się na tych, którzy są najbardziej skłonni do zakupu lub sprzedaży. Zapewnia również pomysły na rozpoczęcie rozmowy i sugestie dotyczące dalszych działań w oparciu o konkretne zainteresowania i aktywność każdego potencjalnego klienta.

Ylopo AI działa jako wirtualny asystent dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, który angażuje potencjalnych klientów za pomocą tekstu i głosu. Może inicjować rozmowy, kwalifikować potencjalnych klientów, zadając pytania dotyczące ich osi czasu, budżetu i potrzeb, a nawet planować spotkania.

To sprawia, że jest to jedno z najbardziej praktycznych narzędzi AI dla agentów nieruchomości, którzy chcą zautomatyzować swój lejek marketingowy.

Najlepsze funkcje Ylopo

Uruchamiaj jednocześnie ukierunkowane kampanie reklamowe na wielu platformach cyfrowych, maksymalizując zasięg przy zachowaniu spójności komunikatów

Zautomatyzuj początkowe sekwencje działań następczych i kampanie pielęgnujące relacje, aby angażować potencjalnych klientów przez dłuższy okres

Śledź wzorce zachowań potencjalnych klientów, aby zoptymalizować czas wysyłania wiadomości i ich zawartość dla różnych segmentów potencjalnych

Otrzymuj tematy do rozmowy i punkty do omówienia dostosowane do każdego potencjalnego klienta w oparciu o jego konkretne zainteresowania i aktywność online

Ograniczenia Ylopo

Wymaga stałego budżetu reklamowego oprócz kosztów subskrypcji platformy

Jakość potencjalnych klientów może się różnić w zależności od warunków rynkowych i optymalizacji kampanii

Może generować potencjalnych klientów spoza preferowanego obszaru geograficznego lub zakresu cenowego agenta

Zautomatyzowana komunikacja może nie mieć osobistego charakteru, który preferują niektórzy klienci

Ceny Ylopo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Ylopo

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Ylopo użytkownicy w prawdziwym życiu?

Zobacz, co ma do powiedzenia recenzent:

Podoba mi się, że przedstawiciel obsługi klienta sprawia, że czujemy się jak jedyni klienci. Bardzo podoba mi się również integracja z AI

Podoba mi się, że mój przedstawiciel serwisowy sprawia, że czujemy się jak jedyni klienci. Bardzo podoba mi się również integracja z AI

15. LocalizeOS (najlepsze narzędzie do analizy okolicy)

za pośrednictwem LocalizeOS

LocalizeOS to system operacyjny oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany w celu zwiększenia możliwości agentów nieruchomości w zakresie zarządzania i konwersji potencjalnych klientów na dużą skalę.

Jego podstawowy silnik AI, Hunter, działa jak wirtualny asystent, który proaktywnie angażuje się w każdy kontakt w bazie danych, aby go pielęgnować i kwalifikować. Dzięki temu zyskujesz czas, który możesz poświęcić na klientów gotowych do transakcji.

Analizując interakcje potencjalnych klientów w sieci, takie jak historia przeglądania, kliknięcia i odpowiedzi na wiadomości, AI może określić prawdopodobieństwo zawarcia transakcji. Dzięki temu agenci i zespoły mogą ustalić priorytety i skupić się na najbardziej obiecujących okazjach.

Platforma płynnie integruje się z istniejącymi systemami CRM i źródłami potencjalnych klientów, zapewniając agentom nieruchomości potężny, scentralizowany system do zarządzania swoją działalnością i przekształcania większej liczby potencjalnych klientów w zamknięte transakcje.

Najlepsze funkcje LocalizeOS

Dostarczaj klientom spersonalizowane sugestie ofert na podstawie ich wcześniejszych interakcji i preferencji, zapewniając im doskonałą obsługę

Kwalifikuj i pielęgnuj potencjalnych klientów dzięki AI, abyś mógł skupić się na finalizowaniu transakcji

Ponownie zaangażuj nieaktywnych potencjalnych klientów dzięki spersonalizowanym i zautomatyzowanym wiadomościom

Uzyskaj wgląd w skłonność do transakcji, abyś mógł skupić się na potencjalnych klientach najbliższych podjęcia decyzji

Zintegruj je płynnie z istniejącym zestawem narzędzi technologicznych CRM i marketingowych

Limity LocalizeOS

Agenci i zespoły poszukujące kompleksowego rozwiązania z zaawansowanym zarządzaniem transakcjami lub funkcjami po zamknięciu transakcji mogą potrzebować zintegrować je z innymi narzędziami

Koszty subskrypcji mogą stanowić wyzwanie dla nowych agentów lub małych biur nieruchomości

Ceny LocalizeOS

Agenci: 249 USD/miesiąc za agenta + 15% prowizji za polecenie

Teams: 749 USD/miesiąc (do 5 agentów) + 12% prowizji za polecenie

Pośrednictwo: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje LocalizeOS

G2: 4,8/5 (ponad 25 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 45 recenzji)

Co mówią o LocalizeOS użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto jak jeden z użytkowników opisał swoje doświadczenia:

LocalizeOS okazał się bardzo pomocny w ponownym zaangażowaniu naszych starszych potencjalnych klientów. Udało nam się ożywić uśpione leady, ponownie wzbudzając ich zainteresowanie ofertami nieruchomości. Dodatkowo, oprogramowanie to i funkcje pomocy ludzkiej działają jak wewnętrzny zespół sprzedaży, skutecznie planując spotkania dla naszych agentów i utrzymując tempo zaangażowania potencjalnych klientów, aby ułatwić bieżące wyszukiwanie nieruchomości.

LocalizeOS okazał się bardzo pomocny w ponownym zaangażowaniu naszych starszych potencjalnych klientów. Udało nam się ożywić uśpione leady, ponownie wzbudzając ich zainteresowanie ofertami nieruchomości. Dodatkowo, to oprogramowanie i funkcje pomocy ludzkiej działają jak wewnętrzny zespół sprzedaży, skutecznie planując spotkania dla naszych agentów i utrzymując tempo zaangażowania potencjalnych klientów, aby ułatwić bieżące wyszukiwanie nieruchomości.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz podpowiedzi AI, które możesz wykorzystać w swoich cyklach pracy. Na przykład: „Napisz przyjazną wiadomość po pokazie, zawierającą wzmiankę o układzie kuchni i zachęcającą do zadawania pytań”. Zapisz 3–5 takich podpowiedzi i wykorzystuj je codziennie, wprowadzając niewielkie zmiany.

