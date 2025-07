12 najlepszych alternatyw dla NotePlan do codziennego planowania i robienia notatek

Być może zawsze polegałeś na NotePlan, aby wszystko było zsynchronizowane.

Twoje notatki Markdown są połączone z wydarzeniami w kalendarzu. Notatki dzienne i dotyczące projektów są wyświetlane obok siebie. Zadania można przeciągać do bloków czasowych. Wszystko pozostaje lokalnie, w postaci zwykłego tekstu i uporządkowane zgodnie z Twoim sposobem myślenia i planowania.

Jednak NotePlan nie spełnia wymagań, gdy Twoje potrzeby wykraczają poza planowanie zadań osobistych. Brakuje mu prawdziwej współpracy zespołowej, zaawansowanej automatyzacji cyklu pracy oraz pełnego wsparcia poza ekosystemem Apple. System wtyczek i szablony są elastyczne, ale mogą okazać się niewystarczające, gdy potrzebujesz funkcji takich jak tablice Kanban, konfigurowalna automatyzacja lub aplikacje na systemy Windows i Android.

Ten blog przedstawia najlepsze alternatywy dla NotePlan — narzędzia, które usprawniają tworzenie notatek i oferują tę samą kombinację notatek, zadań i kalendarza, ale idą o krok dalej.

Alternatywy dla NotePlan w skrócie

W poniższej tabeli przedstawiono najlepsze alternatywy dla NotePlan, podkreślając zalety każdego narzędzia do robienia notatek, jego najważniejsze funkcje i ogólne poziomy cenowe:

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Zespoły każdej wielkości, które chcą zastąpić rozproszone narzędzia jednym zorganizowanym obszarem roboczym Ujednolicone zadania, dokumenty, kalendarz, podsumowania AI, przypomnienia i automatyzacja Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 7 USD Supernotes Teams, które potrzebują atomowego, szybkiego i bezpiecznego łączenia notatek System kartek, wykresy 2D/3D, wsparcie dla Markdown, szybkie ładowanie Free; Plany od 11 USD Amplenote Teams, które chcą zrównoważyć zadania i długie notatki Notatki, zadania i kalendarz z szyfrowaniem i widokiem priorytetów Bezpłatnie; plany od 5,84 USD/miesiąc + podatek (rozliczane rocznie) Craft Zespoły, które potrzebują prostego rozwiązania do robienia notatek, opartego na otwartym kodzie źródle i zapewniającego prywatność Edycja oparta na blokach, publikowanie w Internecie, narzędzia AI i wsparcie offline Free; Plany od 9,99 USD/miesiąc Joplin Zespoły, które potrzebują prostego rozwiązania do robienia notatek, nastawionego na prywatność i opartego na otwartym kodzie źródłowym Edytor Markdown, kompleksowe szyfrowanie, synchronizacja lokalna, wsparcie wtyczek Free; Chmura Plany podstawowe od około 3,51 USD lub 2,99 EUR miesięcznie Obsidian Teams, które chcą stworzyć osobisty wykres wiedzy Lokalne notatki w formacie Markdown, widok graficzny, ekosystem wtyczek, brak blokady Free; Plany synchronizacji już od 5 USD miesięcznie Logseq Teams, które chcą tworzyć konspekty i łączyć swoje pomysły Bullet journaling, linki zwrotne, zapytania i widok graficzny Free Zettlr Autorzy akademiccy, którzy pracują z notatkami zawierającymi wiele cytatów Integracja z Zotero, LaTeX, opcje eksportu, pisanie w wielu językach Free Agenda Osoby, które potrzebują organizacji notatek w oparciu o czas Widok osi czasu, integracja z kalendarzem, wsparcie dla Markdown Free; dostępne niestandardowe ceny Niedźwiedź Użytkownicy Apple, którzy chcą skupić się na pisaniu w środowisku wolnym od rozpraszających elementów Zagnieżdżone etykiety, markdown, bezpieczne notatki, formaty eksportu Free; płatne plany od 2,99 USD/miesiąc Notion Teams, które chcą połączyć notatki, bazy danych i współpracę Notatki oparte na blokach, bazy danych, szablony, zsynchronizowana zawartość Free; Niestandardowe ceny dostępne dla przedsiębiorstw Tana Teams, które chcą zbudować dynamiczny drugi mózg z AI Codzienne notatki, podsumowania oparte na AI, supertagi, wykres wiedzy Free; płatne plany zaczynają się od 8 USD miesięcznie

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla NotePlan?

Wybór odpowiedniej alternatywy dla NotePlan zależy od tego, jak planujesz, z jakich funkcji wyrosłeś i jak przydzielasz obowiązki. Oto kluczowe funkcje, które należy wziąć pod uwagę przy poszukiwaniu zamiennika:

Połączone notatki i zadania : notatki dzienne, tygodniowe i dotyczące projektów z linkami zwrotnymi lub kontekstowymi

Integracja z kalendarzem : synchronizacja z Kalendarzem Google, Kalendarzem Apple lub harmonogramem w aplikacji, aby zarządzać wydarzeniami wraz z zadaniami

Wsparcie dla Markdown lub tekstu sformatowanego : przejrzyste pisanie z formatowaniem, które działa w różnych narzędziach

Dostępność na wielu platformach : dostęp z systemów macOS, Windows, iOS, Android i przeglądarek internetowych dla większej elastyczności

Powtarzające się zadania i blokowanie czasu : automatyzacja powtarzających się czynności i wizualne mapowanie dnia

Zaawansowane funkcje zadań : etykiety, filtry, priorytety i zależności do zarządzania złożonymi cyklami pracy

Narzędzia do współpracy : wspólne przestrzenie, edycja w czasie rzeczywistym i uprawnienia na poziomie zespołu do planowania grupowego

Prywatność i kontrola danych : lokalna pamięć, dostęp offline lub opcje szyfrowanej synchronizacji

Niestandardowe widoki i szablony: elastyczne układy i struktury wielokrotnego użytku dostosowane do cyklu pracy

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Najlepsze alternatywy dla NotePlan

Te najlepsze alternatywy oferują nowe podejście do tworzenia notatek, planowania i wydajności:

W przeciwieństwie do NotePlan, który kładzie nacisk na indywidualne planowanie z ograniczoną integracją, ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, przenosi cały cykl pracy — notatki, zadania, przypomnienia i harmonogramy — do jednego dynamicznego obszaru roboczego.

Zostało stworzone dla osób zmęczonych przełączaniem się między wieloma narzędziami i zakładkami, aby wykonać to samo zadanie. ClickUp łączy wszystko w jednym interfejsie, ułatwiając planowanie dnia, zapisywanie pomysłów i realizowanie ich bez żadnych przeszkód.

Dzięki temu organizacje mogą zaoszczędzić nawet godzinę dziennie, którą w przeciwnym razie poświęciłyby na wyszukiwanie informacji. Podczas gdy NotePlan koncentruje się na codziennych połączonych notatkach, ClickUp Docs obsługuje wszystko, od codziennych notatek po uporządkowaną dokumentację i współpracę w czasie rzeczywistym, jednocześnie dbając o to, aby Twoje notatki faktycznie stały się planami działania!

Użyj ClickUp Docs, aby uchwycić szybkie myśli i przekształcić je w pełnoprawne plany działania

Używaj go do tworzenia schludnie sformatowanych dokumentów z nagłówkami, tabelami, listami kontrolnymi do zarządzania projektami i osadzonymi elementami. Każdy dokument znajduje się w obszarze roboczym i może być połączony z zadaniami, celami lub pulpitami.

Możesz również ustawić uprawnienia do udostępniania notatek, dodawać komentarze, a nawet wstawiać widoki na żywo — takie jak lista zadań lub kalendarz — bezpośrednio do dokumentu. Niezależnie od tego, czy planujesz tydzień, czy piszesz standardowe procedury operacyjne, Dokumenty pozwalają scentralizować wszystko w jednym miejscu, wraz z innymi narzędziami, które ewoluują wraz z cyklem pracy.

Zamień elementy do wykonania w zadania ClickUp, które można śledzić

Kiedy nadchodzi czas, aby podjąć działania na podstawie notatek, zadania ClickUp pomogą Ci podzielić pracę na jasne kolejne kroki. Zaznacz dowolną linię w dokumencie — na przykład „skontaktować się z zespołem projektowym do czwartku” — i zamień ją w zadanie jednym kliknięciem.

Możesz przypisać je do członka zespołu, ustawić termin, dodać podzadania lub zależności oraz połączyć z oryginalnym dokumentem w celu uzyskania kontekstu. Każde zadanie obsługuje flagi priorytetów, śledzenie czasu, automatyzację i pola niestandardowe, dzięki czemu notatki nie pozostają bezczynne, ale zamieniają się w możliwe do śledzenia, uporządkowane elementy pracy.

Aby być na bieżąco z osobistymi lub doraźnymi sprawami do załatwienia, ClickUp Reminders oferuje przyjazny dla użytkownika sposób ustawiania szybkich podpowiedzi bezpośrednio z zadań, dokumentów lub widoku strony głównej.

Jeśli na przykład jesteś na spotkaniu i chcesz przypomnieć sobie o sprawdzeniu czegoś jutro, możesz utworzyć przypomnienie dokładnie w tym miejscu. Przypomnienia pojawiają się na pulpicie, dzięki czemu nigdy nie stracisz ich z oczu.

Organizuj wszystkie spotkania, terminy i zobowiązania w jednym miejscu dzięki kalendarzowi ClickUp

Zrób kolejny krok w organizacji i skorzystaj z kalendarza ClickUp. Ten oparty na sztucznej inteligencji planner może synchronizować się z Kalendarzem Google, zapewniając pełną widoczność harmonogramu i pomagając znaleźć najlepsze terminy dla zadań o wysokim priorytecie.

Co więcej, możesz dołączyć do zaplanowanych spotkań Zoom, Google Meets lub Microsoft Teams bezpośrednio z poziomu ClickUp — bez konieczności przełączania się między zakładkami. Możesz również automatycznie dodać ClickUp AI Notetaker, aby zautomatyzować dokumentację spotkań.

Łączy połączenia i nagrania, transkrybuje rozmowy i generuje inteligentne podsumowania.

Rejestruj dokładne transkrypcje spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker

Otrzymujesz nie tylko transkrypcję, ale także jasno oznaczone elementy do działania, decyzje i zadane pytania, które można przekształcić w zadania za pomocą jednego kliknięcia. Jest to idealne rozwiązanie do koordynowania pracy zespołów i oszczędzania czasu na działaniach następczych po spotkaniach.

Chcesz, aby wszystkie Twoje informacje pracowały dla Ciebie? Poznaj ClickUp Brain, asystenta AI przeszkolonego na podstawie danych z Twojego obszaru roboczego.

Znajdź odpowiednie odpowiedzi w swoich obszarach roboczych za pomocą ClickUp Brain

Możesz poprosić go o podsumowanie długiego dokumentu, wyodrębnienie elementów do działania z notatek ze spotkania lub udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące obszaru roboczego, np. „Jakie zadania z folderu uruchomienia Q2 są przeterminowane?” lub „Podsumuj aktualizacje oznaczone tagiem „marketing” z tego tygodnia”.

Skraca czas poświęcany na wyszukiwanie, sortowanie i przeglądanie zawartości, zapewniając na żądanie trafne i przydatne informacje.

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj swój dzień dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia ClickUp Daily

Gotowy, aby zacząć działać? Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp zawiera gotowy układ do zarządzania codziennym obciążeniem pracą. Zawiera sekcje dla zadań o wysokim priorytecie, szybkich zwycięstw i celów osobistych, a także można go dostosować za pomocą etykiet oznaczonych kolorami, terminów lub nawet osadzonych dokumentów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby śledzić zadania , dokumenty, cele i kalendarze w jednym spersonalizowanym widoku

Korzystaj z globalnej wyszukiwarki, aby błyskawicznie znaleźć wszystko — zadania, notatki, pliki lub komentarze — w całym obszarze roboczym

Współpracuj w czasie rzeczywistym, korzystając z przypisanych komentarzy , @wzmianek i edycji na żywo w zadaniach i dokumentach

Twórz zagnieżdżone podzadania i listy kontrolne, aby podzielić projekty na precyzyjne, możliwe do śledzenia jednostki

Zastosuj pola niestandardowe , aby kategoryzować zadania za pomocą etykiet, budżetów, statusów lub list priorytetów

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu na naukę obsługi

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4480 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp?

Recenzent Capterra pisze:

Wszystko w jednym narzędziu do zarządzania projektami, notatkach, wiki dla klientów i wiele więcej. Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem łączącym funkcje typowego systemu zarządzania projektami z funkcjami podobnymi do Notion. Bardzo podoba mi się to, że można go tak bardzo dostosować do własnych potrzeb...

Wszystko w jednym narzędziu do zarządzania projektami, notatkach, wiki dla klientów i wiele więcej. Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem, które łączy funkcje typowego systemu zarządzania projektami z funkcjami podobnymi do Notion. Bardzo podoba mi się to, że można go tak bardzo dostosować do własnych potrzeb...

💟 Dodatkowa wskazówka: Chcesz czterokrotnie zwiększyć swoją wydajność? Wypróbuj Brain MAX — dedykowanego asystenta AI, który łączy wszystkie Twoje zadania, wyszukiwania i automatyzację w jednym miejscu. Po prostu wypowiedz swoje myśli, zadania lub pytania, a funkcja zamiany mowy na tekst Brain MAX natychmiast przekształci Twoje słowa w działania. Koniec z pisaniem i przełączaniem się między aplikacjami — teraz możesz cieszyć się płynną, bezdotykową wydajnością, która pozwala Ci skupić się na pracy i działać szybko.

Wypróbuj funkcję zamiany tekstu na mowę w Brain MAX, aby czterokrotnie zwiększyć wydajność

2. Supernotes (najlepsze rozwiązanie do tworzenia atomowych, szybkich i bezpiecznych połączeń między notatkami)

za pośrednictwem Supernotes

Supernotes skupia się na krótkich, znaczących kartach z notatkami zamiast długich dokumentów lub folderów. Każda karta może zawierać markdown, obrazy, tabele, listy kontrolne i LaTeX, dzięki czemu są one wszechstronne i nadają się do różnorodnych treści.

Grupuj karty według tematów, łącz je za pomocą linków lub etykiet i odkrywaj swoją wiedzę wizualnie dzięki wbudowanym wykresom, które pomogą Ci dostrzec powiązania między pomysłami. Prywatność jest traktowana poważnie: Twoje notatki multimedialne są szyfrowane zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania, a usługa oferuje szybką interakcję z czasem reakcji wynoszącym 100 ms.

Najlepsze funkcje Supernotes

Włącz wizualne mapowanie koncepcji za pomocą interaktywnych widoków wykresów 2D i 3D

Oznaczaj i filtruj karty według tematów, aby natychmiast wyświetlać odpowiednią zawartość

Zacznij pisać w dowolnym miejscu, aby bez opóźnień utworzyć nową notatkę

Eksportuj notatki w formacie Markdown lub PDF, aby zapewnić przenośność

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki udostępnianym kartom, komentarzom i edycji na żywo

Limity Supernotes

Brak wbudowanych funkcji adnotacji w formacie PDF lub EPUB, co często wymaga użycia zewnętrznych narzędzi

Nie oferuje jeszcze natywnych aplikacji mobilnych ani komputerowych z pełnym wsparciem offline

Ceny Supernotes

Starter: Free

Unlimited: 11 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Supernotes

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Supernotes prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Korzystam z supernotes od jakiegoś czasu i jest to świetne narzędzie do zapisywania notatek organizacyjnych (protokołów ze spotkań), pomysłów podczas burzy mózgów, które można później wykorzystać jako punkt odniesienia. Można tworzyć listy zadań. Aplikacja jest łatwa w użyciu i nie wymaga długiego czasu na ustawienia.

Korzystam z supernotes od jakiegoś czasu i jest to świetne narzędzie do zapisywania notatek organizacyjnych (protokołów ze spotkań), pomysłów podczas burzy mózgów, które można później wykorzystać jako punkt odniesienia. Można tworzyć listy zadań. Aplikacja jest łatwa w użyciu i nie wymaga długiego czasu na ustawienia.

👀 Czy wiesz, że... Smartfony są głównym powodem popularności aplikacji do robienia notatek . Zawsze mamy przy sobie telefony, więc łatwo jest nam sporządzić notatki w dowolnym miejscu i czasie. To ciągła potrzeba szybkiego zapisywania notatek napędza rynek aplikacji.

3. Amplenote (najlepszy do równoważenia zadań i długich notatek)

za pośrednictwem Amplenote

Jeśli cenisz sobie dogłębne przemyślenia i uporządkowaną realizację zadań, Amplenote może Cię zainteresować. Aplikacja pozwala na zapisywanie długich pomysłów, przekształcanie ich w zadania i organizowanie wszystkiego zgodnie z aktualnymi priorytetami.

Aplikacja opiera się na pięciu podstawowych trybach — notatkach, zadaniach, kalendarzu i sejfie — które współpracują ze sobą, aby przekształcić rozproszone myśli w zaplanowane działania. Notatki działają jak codzienny notatnik — idealny do prowadzenia dziennika, zapisywania pomysłów lub fragmentów notatek. Z czasem można je przekształcić w uporządkowane notatki lub przenieść do widoku zadań.

Najlepsze funkcje Amplenote

Zamień punkty notatek w zadania z terminami, etykietami lub ustawieniami powtarzania

Korzystaj z elastycznego sortowania zadań, aby ustalać priorytety na podstawie wysiłku, pilności lub ważności

Chroń swoje notatki dzięki pełnemu szyfrowaniu w ramach wszystkich planów

Poruszaj się po wykresie za pomocą odnośników, etykiet i folderów hierarchicznych

Przełączaj się między notatkami, zadaniami i kalendarzem bez opuszczania przestrzeni roboczej

Limity Amplenote

Brak współpracy na żywo lub wspólnych obszarów roboczych, co ogranicza go do zespołów

Minimalistyczny interfejs może wydawać się zbyt prosty dla użytkowników preferujących wizualną atrakcyjność

Ceny Amplenote

Osobiste: Free

Pro: 5,84 USD/miesiąc + podatek (rozliczane rocznie)

Unlimited: 10,00 USD/miesiąc + podatek (rozliczane rocznie)

Założyciel: 20 USD/miesiąc + podatek (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Amplenote

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Amplenote prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu Reddit pisze:

Używam AN do notatek. Jest świetny. Bardzo mi się podoba. Do zadań i kalendarza używam aplikacji do zadań i kalendarza.

Używam AN do notatek. Jest świetny. Bardzo mi się podoba. Do zadań i kalendarza używam aplikacji do zadań i kalendarza.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli polegasz na odręcznych notatkach, narzędzia takie jak Apple Notes mogą wypełnić lukę między papierem a cyfrowym światem. Możesz zapisywać rzeczy za pomocą Apple Pencil i nadal mieć wszystko w zasięgu wyszukiwania, zsynchronizowane i z kopią zapasową — bez konieczności skanowania.

4. Craft (najlepszy do tworzenia wizualnie uporządkowanych notatek i dokumentów do współpracy)

za pośrednictwem Craft

Craft łączy elastyczność edytora dokumentów z strukturą notatek opartą na blokach. Każdy akapit, lista lub obraz jest ruchomym blokiem, który można zwijać, zagnieżdżać i zmieniać jego kolejność — idealne rozwiązanie do tworzenia przejrzystych, uporządkowanych agend spotkań, wiki i dopracowanych dokumentów wewnętrznych.

Możesz udostępniać dowolną stronę jako link internetowy, co ułatwia przekazywanie opinii i publikowanie bez dodatkowych narzędzi. Edycja w czasie rzeczywistym, komentarze i @wzmianki sprawiają, że Craft jest doskonałym wyborem dla zespołów, które potrzebują wspólnej, przejrzystej dokumentacji.

Twórz najlepsze funkcje

Umieszczaj zawartość na kartach wewnątrz stron, aby uzyskać modułową, warstwową organizację

Współpracuj w czasie rzeczywistym na wielu urządzeniach i w udostępnionych obszarach roboczych

Korzystaj z narzędzi komunikacyjnych AI , aby na żądanie przepisywać, streszczać lub formatować sekcje

Publikuj strony w Internecie jednym kliknięciem, korzystając z przejrzystego, responsywnego projektu

Pracuj offline lub online na wszystkich urządzeniach dzięki automatycznej synchronizacji

Ograniczenia Craft

Brak zaawansowanego zarządzania zadaniami — lepiej nadaje się do pisania i współpracy niż do realizacji projektów

Struktura dokumentów może wydawać się sztywna użytkownikom preferującym swobodny format lub notatki oparte na wykresach

Ceny Craft

Starter: Free

Craft Solo: 9,99 USD/miesiąc

Craft Together: 17,99 USD/miesiąc

Twórz oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Craft prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Ogólnie uważam, że podjęliśmy słuszną decyzję, zaczynając korzystać z Craft. Pozwala nam to organizować dokumenty firmowe w bardziej estetyczny sposób.

Ogólnie uważam, że podjęliśmy słuszną decyzję, zaczynając korzystać z Craft. Pozwala nam to organizować dokumenty firmowe w bardziej estetyczny sposób.

📮 ClickUp Insight: Nasze ostatnie badanie pokazuje, że chociaż 88% użytkowników już korzysta z AI do zadań osobistych, takich jak planowanie dnia i przypomnienia, ponad połowa nie włączyła jeszcze tej technologii do swojej codziennej pracy. Główne powody? Trudna integracja, niepewność co do tego, od czego zacząć, oraz obawy dotyczące prywatności danych. ClickUp Brain może rozwiązać ten problem. Jest wbudowany bezpośrednio w obszar roboczy, nie wymaga żadnych dodatków ani dodatkowych narzędzi, a jego podstawą jest bezpieczeństwo. Możesz używać języka naturalnego do podsumowywania dokumentów, wyciągania elementów do działania lub uzyskiwania odpowiedzi z bazy wiedzy. Nie są wymagane żadne ustawienia. Po prostu wpisz żądanie i uzyskaj to, czego potrzebujesz, dokładnie wtedy, gdy musisz wykonać codzienne zadania przy użyciu AI.

5. Joplin (najlepszy dla osób dbających o prywatność, otwarte oprogramowanie do robienia notatek)

za pośrednictwem Joplin

Joplin to darmowa aplikacja do robienia notatek typu open source, która zapewnia pełną kontrolę nad danymi. Przechowuj notatki lokalnie, synchronizuj je za pośrednictwem własnego serwera lub korzystaj z usług takich jak Dropbox lub Nextcloud — bez przymusowej subskrypcji i uzależnienia od dostawcy. Obsługuje markdown, edycję równoległą i podgląd, co pozwala na przejrzyste i skupione pisanie.

Organizuj protokoły ze spotkań w notatnikach, dodawaj etykiety i szyfruj je od początku do końca. Dzięki rosnącemu ekosystemowi wtyczek możesz dodawać tablice Kanban, timery Pomodoro lub widoki graficzne — wszystko to bez opuszczania aplikacji.

Najlepsze funkcje Joplin

Pisz w formacie Markdown z widokiem podzielonym, aby uzyskać podgląd na żywo i przejrzyste formatowanie

Clip strony internetowe bezpośrednio do swoich notatników za pomocą rozszerzeń przeglądarki

Zachowaj pełny dostęp offline na wszystkich urządzeniach dzięki ręcznej lub automatycznej synchronizacji

Ograniczenia Joplin

Brak natywnych narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym dla zespołów

Interfejs użytkownika może wydawać się przestarzały lub nieintuicyjny dla początkujących użytkowników

Ceny Joplin

Free

Joplin Cloud Basic: 3,26 USD/miesiąc (2,99 EUR/miesiąc)

Joplin Cloud Pro: 6,53 USD/miesiąc (5,99 EUR/miesiąc)

Joplin Cloud Teams: 8,71 USD/miesiąc (7,99 EUR/miesiąc)

Oceny i recenzje Joplin

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Joplin prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Świetna aplikacja do robienia notatek, idealna do organizacji i porządkowania.

Świetna aplikacja do robienia notatek, idealna do organizacji i porządkowania.

6. Obsidian (najlepszy do tworzenia osobistego wykresu wiedzy)

za pośrednictwem Obsidian

Myślisz raczej w kategoriach połączeń wizualnych niż folderów? Obsidian oferuje szybki sposób mapowania wiedzy i łączenia notatek.

Przechowuje notatki jako pliki Markdown w postaci zwykłego tekstu na dysku lokalnym — nie ma uzależnienia od dostawcy ani obowiązkowej chmury. Prawdziwa siła tkwi w tym, jak pozwala łączyć ze sobą powiązane notatki za pomocą wewnętrznych linków i wizualizować te linki jako dynamiczny wykres.

Jego elastyczność pozwala budować system przy użyciu folderów i etykiet lub korzystać z wtyczek, aby dodać powtarzanie z odstępami, tablice Kanban, widoki kalendarza i wiele więcej.

Najlepsze funkcje Obsidian

Przełączaj się między wieloma okienkami, aby edytować lub przeglądać kilka notatek jednocześnie

Korzystaj z wtyczek społeczności, aby dodać funkcje takie jak fiszki, filtry wykresów lub narzędzia do publikowania

Oznaczaj i grupuj notatki za pomocą własnych niestandardowych metadanych i operatorów wyszukiwania

Publikuj wybrane notatki jako lekką stronę internetową za pomocą Obsidian Publish (płatny dodatek)

Wizualizuj swoje pomysły za pomocą interaktywnego wykresu wiedzy

Ograniczenia Obsidian

Brak wbudowanych narzędzi do zarządzania zadaniami lub planowania

Może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników bez wskazówek lub szablonów ustawień

Ceny Obsidian

Free

Obsidian Sync: 5 USD/miesiąc

Obsidian Publish: 10 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Obsidian

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Obsidian prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

Doskonałe oprogramowanie do tworzenia notatek w formacie Markdown

Doskonałe oprogramowanie do tworzenia notatek w formacie Markdown

🧠 Ciekawostka: Najwięksi gracze na rynku aplikacji do robienia notatek podwajają wysiłki w zakresie platform społecznościowych opartych na chmurze, aby zwiększyć współpracę i zaangażowanie. Platformy te zapewniają wsparcie dla współedycji w czasie rzeczywistym i pomagają budować huby wiedzy tworzone przez użytkowników.

7. Logseq (najlepszy do tworzenia konspektów i sieciowych myśli)

za pośrednictwem Logseq

Logseq jest przeznaczony dla użytkowników, którzy myślą w schematach. Otwiera się jako dziennik oparty na punktorach, w którym każda linia może być połączona, odniesiona lub zaplanowana — idealny do przekształcania codziennych notatek w długoterminową wiedzę.

Podejście oparte na dzienniku zachęca do tworzenia wpisów z datą, z których można organizować zadania, etykiety i linki bez zakłócania przepływu pracy.

Z biegiem czasu notatki tworzą nieliniową strukturę, którą można przeglądać za pomocą odnośników, filtrów i widoku graficznego. Taka struktura idealnie nadaje się do łączenia pomysłów i budowania własnego systemu wiedzy.

Najlepsze funkcje Logseq

Używaj poleceń /, aby szybko wstawiać szablony, zadania lub połączoną zawartość

Przeszukuj swoje notatki, aby znaleźć wzorce, listy rzeczy do zrobienia lub powiązane strony za pomocą zaawansowanych filtrów

Przełączaj się między widokiem dziennika a widokiem wykresu, aby korzystać z myślenia liniowego i lateralnego

Osadzaj bloki lub całe strony, aby ponownie wykorzystać pomysły bez powielania

Bezpieczna synchronizacja danych za pośrednictwem usługi w chmurze lub lokalnych kopii zapasowych

Ograniczenia Logseq

Brak zaawansowanych funkcji współpracy dla zespołów

Synchronizacja ustawień wymaga więcej ręcznej konfiguracji w porównaniu z narzędziami typu „wszystko w jednym”

Ceny Logseq

Free

Oceny i recenzje Logseq

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Logseq prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu Reddit pisze:

Logseq sprawdza się u mnie bardzo dobrze. Nie potrzebowałem emacs.

Logseq sprawdza się u mnie bardzo dobrze. Nie potrzebowałem emacs.

8. Zettlr (najlepszy do pisania prac naukowych i notatek zawierających wiele cytatów)

za pośrednictwem Zettlr

Zaprojektowany z myślą o akademickich cyklach pracy, Zettlr łączy pisanie zwykłego tekstu z zarządzaniem cytatami, dzięki czemu doskonale nadaje się dla naukowców, studentów i pracowników wiedzy, którzy potrzebują czegoś więcej niż tylko podstawowych funkcji lub karteczek samoprzylepnych.

Obsługuje składnię LaTeX, wbudowane opcje eksportu i foldery projektów, które są przydatne do zarządzania długimi tekstami akademickimi lub projektami prac dyplomowych.

Zettlr jest w pełni open source i nie narzuca żadnej zastrzeżonej synchronizacji w chmurze. To sprawia, że jest szczególnie atrakcyjny dla użytkowników, którzy chcą kontroli, przejrzystości i środowiska stworzonego z myślą o poważnym pisaniu.

Najlepsze funkcje Zettlr

Zintegruj z Zotero, aby wstawiać cytaty naukowe i zarządzać bibliografią

Użyj trybu projektu, aby łatwo zarządzać folderami, szkicami i długimi dokumentami

Eksportuj swoją pracę w wielu formatach, w tym PDF, Word, HTML i LaTeX

Pisz w wielu językach z podświetlaniem składni i wsparciem sprawdzania pisowni

Oznaczaj i filtruj notatki za pomocą frontmatter YAML i niestandardowych metadanych

Limity Zettlr

Brak natywnych aplikacji mobilnych, co ogranicza dostęp w podróży

Interfejs może wydawać się techniczny lub przestarzały w porównaniu z nowoczesnymi narzędziami komercyjnymi

Ceny Zettlr

Free

Oceny i recenzje Zettlr

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Zettlr prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie:

Doceniam to, że Zettlr jest darmowy i ma fajną funkcję eksportowania do formatu epub.

Doceniam to, że Zettlr jest darmowy i ma fajną funkcję eksportowania do formatu epub.

👀 Czy wiesz, że? Aplikacje do robienia notatek oparte na subskrypcji stanowią największy udział w sprzedaży, napędzane silnym popytem na funkcje premium, takie jak personalizacja, synchronizacja w chmurze i zaawansowane zarządzanie zadaniami.

9. Agenda (najlepsza do organizowania notatek według czasu)

za pośrednictwem Agenda

Agenda wykorzystuje podejście oparte na osi czasu, które idealnie nadaje się do śledzenia omówionych kwestii i przygotowywania notatek przed przyszłymi wydarzeniami. Możesz dołączać notatki do wydarzeń w kalendarzu, wyświetlać wszystko w porządku chronologicznym i oznaczać kluczowe elementy jako „W agendzie”

Zaprojektowany z myślą o użytkownikach komputerów Mac, płynnie integruje się z kalendarzem i przypomnieniami Apple. Elegancki układ łączy kalendarz i notatki, umożliwiając przewijanie przeszłych i nadchodzących wydarzeń — idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy myślą w kategoriach czasu i chcą, aby ich notatki były z nim zsynchronizowane.

Najlepsze funkcje Agenda

Grupuj notatki w kategorie, takie jak spotkania, planowanie lub zadania do wykonania, aby zachować przejrzystą strukturę projektu

Załączaj pliki, obrazy i etykiety, aby wzbogacić notatki i ułatwić ich późniejsze wyszukiwanie lub filtrowanie

Korzystaj z formatowania Markdown i metody tworzenia notatek w formie zdań , aby pisać w sposób lekki, ale uporządkowany

Twórz szablony notatek dla powtarzających się cykli pracy, takich jak protokoły ze spotkań lub planowanie sprintów

Połącz notatki, aby śledzić powiązania między pomysłami, planami i dokumentacją

Ograniczenia Agenda

Dostępne tylko na systemy macOS i iOS

Ograniczona funkcjonalność współpracy dla zespołów

Ceny Agenda

Free

Dodatki: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje aplikacji Agenda

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,3/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Agenda prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

Łatwość obsługi jest fantastyczna dla każdego, kto z niego korzysta! Klienci mogą rezerwować bezpośrednio online lub możesz wprowadzać rezerwacje za pośrednictwem zaplecza oprogramowania. Potwierdzenia są wysyłane automatycznie.

Łatwość obsługi jest fantastyczna dla każdego, kto z niego korzysta! Klienci mogą rezerwować bezpośrednio online lub możesz wprowadzać rezerwacje za pośrednictwem zaplecza oprogramowania. Potwierdzenia są wysyłane automatycznie.

10. Bear (Najlepszy do pisania w skupieniu, w środowisku wolnym od rozpraszających elementów)

za pośrednictwem Bear

Bear oferuje skupione, pięknie zaprojektowane środowisko do pisania z potężnymi funkcjami organizacyjnymi. Obsługuje Markdown, bogate podglądy i zagnieżdżone etykiety, takie jak #praca/spotkania, dzięki czemu możesz porządkować notatki bez zakłócania przepływu pisania. Nie ma żadnych nieporęcznych widoków — tylko czyste, szybkie notatki.

Notatki są przechowywane lokalnie, z opcjonalną synchronizacją iCloud, która umożliwia dostęp na różnych urządzeniach. Dzięki niestandardowym motywom i typografii Bear bardziej przypomina prywatne studio pisarskie niż typową aplikację do notatek — idealną dla pisarzy, dziennikarzy i wszystkich, którzy cenią sobie przejrzystość.

Najlepsze funkcje Bear

Wyszukuj za pomocą zaawansowanych filtrów, korzystając z hashtagów, systemów list rzeczy do zrobienia i załączników plików

Eksportuj notatki w formatach takich jak PDF, HTML, DOCX i Markdown

Szyfruj poszczególne notatki za pomocą Face ID lub hasła

Przypnij ważne notatki na górę listy, aby uzyskać szybki dostęp do powtarzających się lub aktywnych treści

Ograniczenia Bear

Niedostępne dla użytkowników systemu Windows i Android

Funkcje współpracy są minimalne lub nie istnieją

Ceny Bear

Free

Bear Pro: 2,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Bear

G2: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Bear prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Podoba mi się fakt, że aplikacja Bear jest celowo minimalistyczna. Dzięki temu podczas korzystania z aplikacji do robienia notatek, zapisywania pomysłów lub tworzenia treści na bloga nic nie rozprasza uwagi. Jest bardzo łatwa w obsłudze, oferuje wiele optymalizacji, a także posiada całą gamę skrótów klawiaturowych.

Podoba mi się fakt, że aplikacja Bear jest celowo minimalistyczna. Dzięki temu podczas korzystania z aplikacji do sporządzania notatek, zapisywania pomysłów lub tworzenia treści na bloga nic nie rozprasza uwagi. Jest bardzo łatwa w obsłudze, oferuje wiele optymalizacji, a także posiada wiele skrótów klawiaturowych.

11. Notion (najlepszy do łączenia notatek, baz danych i współpracy)

za pośrednictwem Notion

Notion pozwala nie tylko pisać notatki, ale także nadawać im kształt. Zacznij od pustej strony i stwórz wszystko, od dziennika po firmową wiki. Notatki działają jak bloki, które można przeciągać, zagnieżdżać i przekształcać w bazy danych, listy przełączane lub połączone strony.

W tej samej przestrzeni można łatwo przejść od szybkiego pomysłu do zakończonego planu projektu. Dzięki elastycznym szablonom i wielu widokom, takim jak Kanban lub tabele, Notion dostosowuje się do Twojego sposobu myślenia i pracy.

Najlepsze funkcje Notion

Korzystaj z tabel, kalendarzy i tablic Kanban, aby zarządzać uporządkowanymi danymi bezpośrednio w notatkach

Skonfiguruj niestandardowe szablony notatek do powtarzających się zastosowań, takich jak agendy spotkań, specyfikacje produktów lub kalendarze treści

Przypisuj zadania na stronach i śledź je za pomocą terminów, pól statusu i osób przypisanych

Używaj zsynchronizowanych bloków, aby odzwierciedlać tę samą zawartość na wielu stronach

Limity Notion

Może wydawać się powolny lub zagracony przy dużych stronach lub intensywnym użytkowaniu

Dostęp offline jest ograniczony i nie jest w pełni niezawodny we wszystkich przypadkach użycia

Ceny Notion

Free

Plus : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 6750 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2570 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Notion sprawia, że organizowanie informacji, współpraca z członkami zespołu i tworzenie niestandardowych cykli pracy bez pisania kodu jest niezwykle łatwe.

Notion sprawia, że organizowanie informacji, współpraca z członkami zespołu i tworzenie niestandardowych cykli pracy bez pisania kodu jest niezwykle łatwe.

12. Tana (Najlepsze rozwiązanie do stworzenia dynamicznego drugiego mózgu z AI)

za pośrednictwem Tana

Tana łączy uporządkowane dane, codzienne notatki i narzędzia AI do spotkań w elastyczny system oparty na wykresach. Niestandardowe „super etykiety” zamieniają zwykły tekst w uporządkowaną zawartość, taką jak plany projektów, notatki ze spotkań lub bazy danych kontaktów. Zacznij od prostych punktorów, a następnie przekształć je w uporządkowane obiekty z filtrami, atrybutami i dynamicznymi widokami.

Każda codzienna notatka staje się częścią rosnącego wykresu wiedzy, w którym połączona zawartość i narzędzia AI do spotkań pomagają podsumowywać, łączyć i rozszerzać pomysły w miarę rozwoju cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Tana

Odwołuj się do notatek w różnych kontekstach za pomocą węzłów Live Nodes, które aktualizują się wszędzie tam, gdzie pojawiają się wzmianki

Użyj węzła „Codziennie”, aby automatycznie organizować codzienne zadania, notatki i linki do bieżących projektów

Wyszukuj natychmiast we wszystkich węzłach dzięki potężnej funkcji wyszukiwania kontekstowego Tana

Zwiń i rozwiń konspekty, aby skupić się na edycji i pisać bez bałaganu

Ograniczenia Tana

Wciąż w fazie otwartej wersji beta, więc niektóre funkcje mogą ulec zmianie lub wydawać się eksperymentalne

Początkowa krzywa uczenia się jest bardziej stroma niż w przypadku tradycyjnych aplikacji do robienia notatek

Ceny Tana

Free

Dodatkowo: 8 USD/miesiąc

Pro: 14 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Tana

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Tana prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie:

Byłem zmęczony przeskakiwaniem między notatkami i zadaniami. Martwiłem się o porządkowanie rzeczy. Bałem się, że nigdy ich nie znajdę. Teraz to już nie ma miejsca. To fenomenalne.

Byłem zmęczony przeskakiwaniem między notatkami i zadaniami. Martwiłem się o porządkowanie rzeczy. Bałem się, że nigdy ich nie znajdę. Teraz to już nie ma miejsca. To fenomenalne.

Dlaczego ClickUp jest najlepszą alternatywą dla NotePlan

Podczas gdy NotePlan świetnie nadaje się do planowania wymagającego skupienia, ClickUp oferuje bardziej wydajny i elastyczny obszar roboczy. Oferuje wiele widoków — listę, tablicę, kalendarz i diagram Gantta — dzięki czemu możesz organizować notatki i zadania w sposób, który najbardziej Ci odpowiada.

Używaj Dokumentów do tworzenia szczegółowych notatek, wiki i nie tylko. Jednym kliknięciem możesz nawet zamienić notatki w zadania. Niestandardowe cykle pracy, współpraca w czasie rzeczywistym i głęboka integracja z narzędziami takimi jak Kalendarz Google i Slack sprawiają, że ClickUp idealnie nadaje się do wszystkiego, od osobistych rutynowych zadań po planowanie pracy zespołu. Koniec z przełączaniem się między aplikacjami — teraz masz jedno miejsce do zapisywania, planowania i działania.

