13 najlepszych systemów LMS dla małych firm w 2025 r.

Jeśli jesteś właścicielem małej firmy lub kierownikiem działu kadr, oto jak odpowiedni system zarządzania nauczaniem LMS może Ci pomóc:

Szkolenie nowych pracowników bez przeciążania zespołu

Zapewnienie śledzenia zgodności bez mikrozarządzania

Pomagają pracownikom w nauce, a nie tylko w przechodzeniu przez kursy online.

Jednak menedżerowie HR i kierownicy zespołów nadal się wahają. Nie dlatego, że nie dostrzegają wartości LMS, ale dlatego, że obawiają się drugiego poziomu tarć:

Kto będzie tworzył wszystkie te programy szkoleniowe?

Czy pracownicy po prostu się wyłączą i klikną „dalej”?

Czy naprawdę mam czas, aby zarządzać kolejnym narzędziem?

Oto nasza lista najlepszych platform LMS dla małych firm, które bezpośrednio rozwiązują te problemy. Wybraliśmy narzędzia, które ułatwiają życie dzięki gotowym szablonom, inteligentnej automatyzacji i funkcjom angażującym, które sprawiają, że pracownicy (i administratorzy) są zadowoleni.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz programy wdrażania nowych pracowników, szkolenia pracowników czy podnoszenia kwalifikacji, te systemy zarządzania nauczaniem pomogą Ci to zrobić bez przeciążania zespołu HR.

Jeśli szukasz szybkiego porównania najlepszych systemów zarządzania nauczaniem, ta tabela jest dla Ciebie.

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp ClickUp Brain, twórz listy rzeczy do zrobienia, a ClickUp Clips służy do nagrywania i udostępniania szkoleń. Najlepsze dla organizacji non-profit potrzebujących kompleksowej platformy do szkoleń, wdrażania nowych pracowników i zarządzania projektami. Free Forever; niestandardowe dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw. TalentLMS Ponad 1000 gotowych kursów, tworzenie ankiet, integracja z BambooHR i Salesforce. Najlepsze rozwiązanie dla kompleksowego szkolenia w rozwijających się firmach Płatne plany zaczynają się od 149 USD za 1–40 użytkowników miesięcznie. AbsorbLMS Twórz AI, podpisy uczniów i listy kontrolne do obserwacji. Najlepsze do szkoleń z zakresu zgodności z przepisami Niestandardowe ceny Docebo Architektura bezgłowa, rekomendacje kursów oparte na AI oraz funkcja zaproszenia do oglądania. Najlepsze do zarządzania szkoleniami z zakresu zgodności i certyfikacji Niestandardowe ceny LearnUpon Wielokursowe ścieżki edukacyjne, logika „jeśli-to” do automatyzacji szkoleń oraz dedykowane portale. Najlepsze do szkolenia wielu odbiorców Niestandardowe ceny Thinkific Nauka pod własną marką, niestandardowe domeny, przestrzenie społecznościowe i niestandardowe role Najlepsze dla firm, które chcą sprzedawać kursy online Płatne plany zaczynają się od 49 USD za użytkownika miesięcznie Blackboard Branding dla wielu użytkowników, certyfikat ISO, obszar testowy, wbudowany moduł sprawdzania dostępności. Najlepsze dla firm, które potrzebują skalowalnej platformy szkoleniowej z możliwością personalizacji marki. Niestandardowe ceny Moodle Niestandardowa struktura kompetencji, komunikacja matryca, AI Connector Najlepsze dla organizacji non-profit, które potrzebują dostosowanego do swoich potrzeb i niedrogiego systemu LMS. Free Tovuti 40 typów zawartości, Dizi AI, tworzenie grup użytkowników i podgrup Najlepsze do interaktywnych i wciągających szkoleń Niestandardowe ceny 360 Learning Pojedyncze logowanie (SSO), dodawanie plików internetowych, ustawienie terminu ważności certyfikatów Najlepsze do szkoleń opartych na współpracy Płatne plany zaczynają się od 8 USD za użytkownika miesięcznie. iSpring Learn Autorowanie kursów w programie PowerPoint, pojedyncze logowanie i niestandardowa domena dla celów brandingowych. Najlepsze do realizacji i automatyzacji szkoleń korporacyjnych Płatne plany zaczynają się od 770 USD za użytkownika rocznie. Litmos 98 000 gotowych kursów, ponad 100 łączników, wykorzystanie AI do analizy przesłanych wideo, przegląd historii kursów. Najlepsze do realizacji szkoleń o dużym wpływie Niestandardowe ceny LearnDash Postęp wideo, wsparcie dla wielu formatów zawartości Najlepsze dla małych firm do tworzenia szkoleń i zarządzania nimi Płatne plany zaczynają się od 199 USD rocznie za 1 stronę internetową.

Czego należy szukać w systemie LMS dla małych firm?

Wybierając system zarządzania nauczaniem LMS dla małej firmy, warto zwrócić uwagę na funkcje, które pozwalają zaoszczędzić czas, zmniejszyć nakłady administracyjne i rozwijać się wraz z firmą. Nie powinny one też przeciążać zespołu ani budżetu.

System LMS, który jest łatwy w użyciu i zapewnia zespołowi odpowiednie szkolenia niezbędne do podnoszenia kwalifikacji.

Oto praktyczna lista kontrolna kluczowych funkcji, na które należy zwrócić uwagę:

Interaktywne moduły szkoleniowe: utrzymuj zaangażowanie pracowników dzięki interaktywnym wideo, quizom i symulacjom, które zwiększają retencję wiedzy i sprawiają, że szkolenia nie są postrzegane jako uciążliwe obowiązki.

Opcje dostosowywania: Dostosuj system zarządzania nauczaniem do potrzeb swojej firmy dzięki markowym kursom, niestandardowej zawartości modułów szkoleniowych i spersonalizowanym ścieżkom nauczania.

Skalowalność: Upewnij się, że Twój system LMS rozwija się wraz z Twoim zespołem, zapewniającwsparcie dla więcej użytkowników, kursów i lokalizacji bez spowalniania działania lub konieczności kosztownej aktualizacji.

Śledzenie postępów: Śledź postępy uczniów i udoskonalaj szkolenia dzięki wbudowanym quizom, Śledź postępy uczniów i udoskonalaj szkolenia dzięki wbudowanym quizom, ankietom dotyczącym szkoleń , certyfikatom i ocenom wyników.

Możliwości integracji: Zapewnij połączenie swojego systemu LMS z narzędziami takimi jak Slack, Google Workspace, Zapewnij połączenie swojego systemu LMS z narzędziami takimi jak Slack, Google Workspace, oprogramowaniem szkoleniowym lub systemem HRIS, aby usprawnić proces wdrażania nowych pracowników, zautomatyzować przydzielanie zadań i synchronizować dane pracowników.

Dostęp mobilny: umożliwia zespołom dostęp do materiałów szkoleniowych w dowolnym miejscu dzięki platformie szkoleniowej dostosowanej do urządzeń mobilnych, przeznaczonej dla pracowników terenowych, zespołów hybrydowych lub do szybkich lekcji pomiędzy zadaniami.

Raportowanie i analityka: Uzyskaj widoczność w tym, kto się czego uczy, gdzie napotyka trudności i jak można ulepszyć szkolenia w różnych zespołach, korzystając z pulpitów nawigacyjnych i raportów w czasie rzeczywistym.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i neutralny wobec dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Najlepszy system LMS dla małych firm

Oto najlepsze systemy zarządzania nauczaniem dla małych firm, takich jak Twoja.

ClickUp (najlepsze rozwiązanie dla firm potrzebujących kompleksowej platformy do wdrażania nowych pracowników i zarządzania ciągłym kształceniem)

ClickUp, pierwsze zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, służy jako lekki, konfigurowalny system zarządzania nauczaniem, upraszczający cykl pracy i usprawniający zarządzanie zadaniami w ramach projektów.

Korzystając z potężnego połączenia ClickUp Brain + ClickUp Dokument, można tworzyć podręczniki szkoleniowe, przewodniki dla wolontariuszy, przewodniki dla nowych pracowników, a nawet spersonalizowane plany nauki.

Aby zwiększyć interaktywność, można przesyłać osadzone wideo lub infografiki w celu wzbogacenia zawartości. Dzięki funkcji udostępniania publicznego mogą one być dostępne dla wolontariuszy lub interesariuszy bez konieczności posiadania pełnego dostępu do ClickUp, co sprawia, że wdrażanie nowych pracowników przebiega płynnie.

Twórz materiały szkoleniowe, zadania, harmonogramy i nie tylko dzięki obszarowi roboczemu ClickUp opartemu na AI.

Jeśli Twoje podręczniki szkoleniowe są rozproszone w plikach PDF, arkuszach kalkulacyjnych, Dokumentach Google i innych kanałach, Twój zespół będzie spędzał więcej czasu na ich lokalizacji niż na wykonywaniu pracy. Jednak dzięki wyszukiwarce Enterprise Search opartej na AI ten etap procesu przebiega płynniej, umożliwiając wyszukiwanie dowolnych informacji w całym obszarze roboczym i zintegrowanych aplikacjach innych firm w ciągu kilku sekund.

Wraz z rozwojem biblioteki szkoleń dla pracowników można korzystać z funkcji zarządzania wiedzą ClickUp, aby znaleźć odpowiednie dokumenty i odpowiedzi bez konieczności przeszukiwania folderów. Funkcja ta umożliwia łatwe przechowywanie i natychmiastowy dostęp do całej wiedzy firmy. Można to zrobić, konwertując wszystkie dokumenty szkoleniowe i przewodniki na wewnętrzne wiki.

Potrzebujesz bardziej spersonalizowanej pomocy? Zapytaj agentów w ClickUp! Te narzędzia AI do zarządzania wiedzą mogą cierpliwie odpowiadać na powtarzające się pytania i pełnić rolę wyzwalacza cyklu pracy bez przeciążania Twojego małego zespołu!

Odpowiadaj na powtarzające się pytania w kanałach czatu ClickUp, automatyzuj raportowanie dzienne i tygodniowe, segreguj i przypisuj wiadomości, dodawaj przypomnienia i nie tylko dzięki ClickUp Autopilot Agents.

ClickUp oferuje również gotowy szablon, który pomaga ujednolicić wdrażanie programów szkoleniowych. Na przykład szablon planu wdrożenia szkolenia ClickUp zapewnia uporządkowanie wszystkich materiałów szkoleniowych i centralny dostęp do nich.

Pobierz bezpłatny szablon Twórz i śledź swoje plany szkoleniowe, korzystając z szablonu planu wdrożenia szkoleń ClickUp.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Śledź różne etapy planów szkoleniowych za pomocą niestandardowych statusów.

Zapisuj, organizuj i wizualizuj informacje o sesjach szkoleniowych za pomocą pól niestandardowych.

Monitoruj postępy planu wdrożeniowego za pomocą pulpitów ClickUp.

Niezależnie od tego, czy szkolisz nowych pracowników, czy zarządzasz rozwojem umiejętności całego zespołu, funkcje ClickUp są dostosowane do Twoich potrzeb szkoleniowych i zapewniają wsparcie dla Twojego rozwoju.

Najlepsze funkcje ClickUp

Strukturyzuj proces wdrażania wolontariuszy lub pracowników za pomocą wstępnie ustawionych zadań, takich jak przeglądanie zasad i zakończenie szkolenia wprowadzającego przy użyciu gotowych szablonów, np. szablonów wdrażania pracowników

Zbieraj zgłoszenia na szkolenia, odpowiedzi na quizy i opinie za pomocą formularzy ClickUp

Zautomatyzuj powtarzalne cykle pracy związane z nauką, takie jak przypisywanie kolejnych modułów i wysyłanie przypomnień, bez konieczności ręcznych ustawień dzięki gotowym agentom ClickUp.

Wizualizuj zakończone szkolenia, zaległe lekcje, cele szkoleniowe i zaangażowanie uczniów dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Limitacje ClickUp

Aplikacja mobilna czasami działa wolniej niż wersja na komputery stacjonarne, zwłaszcza podczas obsługi złożonych projektów lub zarządzania wieloma zadaniami.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Oto recenzja G2:

Mój zespół bardzo docenił możliwość przydzielania zadań w celu zwiększenia odpowiedzialności oraz wysoki poziom niestandardowej personalizacji! Udało nam się stworzyć przestrzenie dostosowane do naszych potrzeb i śledzić postępy w realizacji każdego zadania. Jest łatwy w użyciu, a obsługa klienta jest pomocna w razie potrzeby! Wdrożenie i integracja ClickUp nie zajęło naszemu zespołowi dużo czasu, a teraz wszyscy korzystają z niego na co dzień!

Mój zespół bardzo docenił możliwość przydzielania zadań w celu zwiększenia odpowiedzialności oraz wysoki poziom niestandardowej personalizacji! Udało nam się stworzyć przestrzenie dostosowane do naszych potrzeb i śledzić postępy w realizacji każdego zadania. Jest łatwy w użyciu, a obsługa klienta jest pomocna w razie potrzeby! Wdrożenie i integracja ClickUp nie zajęło naszemu zespołowi dużo czasu, a teraz wszyscy korzystają z niego na co dzień!

💟 Bonus: Brain MAX to oparty na AI towarzysz pracy na komputerze, który pełni również funkcję inteligentnego, intuicyjnego systemu LMS dla małych firm. Dzięki głębokiej integracji z dokumentami, materiałami szkoleniowymi i komunikacją zespołową, Brain MAX ułatwia tworzenie, organizowanie i dostarczanie zawartości szkoleniowej — wszystko z jednej platformy. Możesz używać funkcji zamiany mowy na tekst, aby szybko tworzyć moduły szkoleniowe, przypisywać kursy, śledzić postępy pracowników, a nawet generować quizy lub formularze opinii. Brain MAX automatyzuje przypomnienia, pobiera odpowiednie zasoby i zapewnia wgląd w naukę zespołu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wdrażanie nowych pracowników i podnoszenie kwalifikacji przebiega płynnie, efektywnie i jest idealnie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

2. TalentLMS (najlepsze rozwiązanie do kompleksowej nauki dla rozwijających się firm)

TalentLMS to system zarządzania nauczaniem, który pomaga małym firmom szkolić pracowników, partnerów lub klientów przy minimalnych ustawieniach. Jest oparty na chmurze i dostosowany do urządzeń mobilnych.

Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala nawet zespołom bez wcześniejszego doświadczenia z LMS tworzyć kursy online w ciągu kilku godzin.

Możesz zarządzać użytkownikami, przypisywać ścieżki edukacyjne i śledzić postępy dzięki wbudowanym raportom i automatyzacji. Narzędzia AI wspierają generowanie zawartości dla dokumentów wprowadzających i wykrywanie luk w umiejętnościach, a funkcje gamifikacji, takie jak tabele wyników i odznaki, pomagają utrzymać zaangażowanie uczniów.

Dzięki elastycznym cenom i minimalnemu zaangażowaniu działu IT jest to praktyczny wybór dla rozwijających się zespołów, które potrzebują skalowalnego rozwiązania LMS.

Najlepsze funkcje TalentLMS

Realizuj interaktywne kursy z różnorodnymi opcjami (testy wielokrotnego wyboru, przeciąganie i upuszczanie, pytania otwarte), które osiągają standardy zawartości e-learningowej, takie jak SCORM, xAPI i cmi5.

Twórz ankiety, aby gromadzić i analizować wyniki dotyczące osób uczących się i szkoleń.

Zintegruj je z platformami takimi jak BambooHR i Salesforce, aby usprawnić proces wdrażania nowych pracowników oraz umożliwić śledzenie postępów w szkoleniach sprzedażowych.

Limitacje TalentLMS

Funkcje raportowania są podstawowe i nie ma możliwości tworzenia raportów dla kursów zgrupowanych w ramach programu nauczania.

Ceny TalentLMS

Core : 149 USD za 1–40 użytkowników miesięcznie

Grow : 299 USD za 1–70 użytkowników miesięcznie

Pro : 579 USD za 1–100 użytkowników miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje TalentLMS

G2: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o TalentLMS?

Oto recenzja G2:

Podoba mi się możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji, a także zakres niestandardowego dostosowywania. Jest tak wiele obszarów, które możemy wykorzystać, aby ulepszyć szkolenia, które dostarczamy. Raportowanie jest niezwykle przydatne i dostarcza pomocnych danych. Udało nam się wdrożyć zawartość łatwo i szybko, osiągając bardzo wysoki wskaźnik przyjęcia.

Podoba mi się możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji, a także zakres niestandardowego dostosowywania. Jest tak wiele obszarów, które możemy wykorzystać, aby ulepszyć szkolenia, które dostarczamy. Raportowanie jest niezwykle przydatne i dostarcza pomocnych danych. Udało nam się wdrożyć zawartość łatwo i szybko, osiągając bardzo wysoki wskaźnik przyjęcia.

⚡ Archiwum szablonów: bezpłatne szablony planów szkoleń dla pracowników

3. AbsorbLMS (najlepsze rozwiązanie do szkoleń z zakresu zgodności z przepisami)

AbsorbLMS oferuje rozwiązanie edukacyjne oparte na AI o nazwie Absorb Skills, które pomaga w dostarczaniu spersonalizowanych ścieżek podnoszenia kwalifikacji dla pracowników.

Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji można szybko tworzyć kursy i quizy, nawet bez dedykowanego zespołu ds. szkoleń i rozwoju.

Administratorzy mogą używać poleceń w języku naturalnym, aby generować raporty lub automatyzować rejestrację, oszczędzając cenny czas. Sztuczna inteligencja pozwala spersonalizować doświadczenia edukacyjne. Ta funkcja rekomenduje zawartość uczniom na podstawie indywidualnych postępów.

Absorb oferuje ponad 20 000 gotowych do użycia kursów opartych na tradycyjnych metodach szkoleniowych, obejmujących różne branże i poziomy umiejętności, popartych fachowymi wskazówkami. Jest to doskonałe rozwiązanie dla małych firm, które nie chcą wydawać fortuny na tworzenie podstawowych kursów.

Najlepsze funkcje AbsorbLMS

Wykorzystaj Create AI do badania, strukturyzowania i projektowania kursów oraz dodawania elementów interaktywnych, które zwiększą zaangażowanie uczestników.

Rejestruj potwierdzenia zakończonych kursów przez uczestników, aby zapewnić udokumentowany dowód zakończenia i potwierdzenia.

Śledź i sprawdzaj, jak dobrze uczestnicy szkolenia potrafią zastosować zdobytą wiedzę w rzeczywistych zadaniach i procedurach kluczowych dla ich roli, korzystając z list kontrolnych do obserwacji*.

Limit AbsorbLMS

Zarządzanie dużą biblioteką kursów zajmuje obecnie dużo czasu, ponieważ nie są dostępne opcje edycji zbiorczej.

Ceny AbsorbLMS

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AbsorbLMS

G2: 4,6/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o TalentLMS?

Oto recenzja G2:

Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs Absorb jest łatwy do opanowania i prosty w obsłudze. Charakteryzuje się dużą elastycznością, a jednocześnie jest stabilny i niezawodny. Nowe funkcje są dostosowywane do potrzeb i wymagań użytkowników. Obsługa klienta jest doskonała, a pracownicy zawsze chętnie służą pomocą!

Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs Absorb jest łatwy do opanowania i prosty w obsłudze. Charakteryzuje się dużą elastycznością, a jednocześnie jest stabilny i niezawodny. Nowe funkcje są dostosowywane do potrzeb i wymagań użytkowników. Obsługa klienta jest doskonała, a pracownicy zawsze chętnie służą pomocą!

​​📮 ClickUp Insight: 33% naszych respondentów wskazuje rozwój umiejętności jako jeden z najbardziej interesujących ich przypadków zastosowania sztucznej inteligencji. Na przykład pracownicy nietechniczni mogą chcieć nauczyć się tworzyć fragmenty kodu dla stron internetowych za pomocą narzędzia AI. W takich przypadkach im więcej kontekstu AI ma na temat Twojej pracy, tym lepsze będą jej odpowiedzi. Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, sztuczna inteligencja ClickUp doskonale się w tym sprawdza. Wie, nad jakim projektem pracujesz i może zalecić konkretne kroki, a nawet łatwo wykonać zadania, takie jak tworzenie fragmentów kodu.

4. Docebo (najlepsze do zarządzania szkoleniami i certyfikacjami w zakresie zgodności z przepisami)

Inicjatywy szkoleniowe często kończą się niepowodzeniem, gdy są realizowane ręcznie, są niespójne lub trudne do skalowania. Dotyczy to w szczególności efektywnego szkolenia pracowników w zakresie obsługi nowego oprogramowania. Brak kontroli nad tym procesem spowalnia wydajność i zwiększa koszty wdrożenia nowych pracowników.

Docebo rozwiązuje ten problem dzięki opartemu na AI systemowi LMS, który automatyzuje tworzenie kursów, personalizuje ścieżki nauczania i usprawnia proces certyfikacji. Dzięki architekturze bezgłowej można tworzyć angażujące kursy i osadzać je w istniejących narzędziach. W ten sposób cele i programy szkoleniowe stają się częścią codziennych cykli pracy.

Dzięki wsparciu mobilnemu, dostępowi w wielu językach oraz integracji z takimi rozwiązaniami jak Salesforce i Zoom, Docebo idealnie pasuje do istniejącej infrastruktury.

Najlepsze funkcje Docebo

Uzyskaj łatwy dostęp do zawartości szkoleniowej w czasie rzeczywistym, która stanowi wsparcie dla ścieżek edukacyjnych dzięki Docebo Content, LinkedIn Learning i Skills.

Wykorzystaj AI, aby rekomendować kursy dostosowane do zachowań i potrzeb każdego ucznia. Na przykład funkcja zaproszenia do obejrzenia pomaga uczniom udostępniać zawartość kolegom, gdy chcą, aby obejrzeli te materiały.

Twórz unikalne przestrzenie dla grup użytkowników, aby zachęcić ich do udziału w moderowanych czatach, zabawnych grach, osiągnięciach i odznakach.

Ograniczenia Docebo

Limitacje dotyczące automatyzacji na poziomie sesji i uprawnień instruktorów wynikają w dodatkową pracę ręczną i konieczność stosowania rozwiązań zastępczych.

Ceny Docebo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Docebo

G2: 4,3/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Docebo?

Oto recenzja G2:

Docebo jest dostawcą wysoce konfigurowalnej platformy, która pozwala nam dostosować doświadczenie edukacyjne do wizerunku i głosu naszej firmy.

Docebo jest dostawcą wysoce konfigurowalnej platformy, która pozwala nam dostosować doświadczenie edukacyjne do wizerunku i głosu naszej firmy.

5. LearnUpon (najlepsze rozwiązanie do szkolenia wielu odbiorców)

LearnUpon to oparty na chmurze system LMS, który integruje się z istniejącymi platformami, takimi jak HRIS i CRM.

Gdy tylko nowy pracownik dołącza do firmy lub klient rejestruje się, LearnUpon automatycznie przypisuje im odpowiednie ścieżki szkoleniowe. Dzięki wsparciu dla ponad 20 języków, wielojęzyczny system LMS LearnUpon sprawia, że nauka jest dostępna dla odbiorców na całym świecie.

Dzięki niestandardowemu brandingowi, funkcjom ukierunkowanym na zaangażowanie i intuicyjnym pulpitom nawigacyjnym LearnUpon pomaga małym zespołom HR w realizacji profesjonalnych procesów szkoleniowych zgodnych z wizerunkiem marki. Wszystko to bez zwiększania złożoności technologicznej, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na rozwoju i utrzymaniu pracowników.

Najlepsze funkcje LearnUpon

Struktura nauki oparta na elastycznych modułach, ścieżkach edukacyjnych obejmujących wiele kursów oraz katalogu kursów dostępnym w trybie samoobsługowym, który umożliwia uczniom przeglądanie i zapisywanie się na kursy we własnym tempie.

Zastosuj automatyzację procesów szkoleniowych, korzystając z inteligentnej logiki „jeśli/to” i wielokrotnego użytku obiektów edukacyjnych, aby dostosować ścieżki nauczania do indywidualnych potrzeb

Zaprojektuj niestandardowe szkolenia dla różnych odbiorców za pomocą dedykowanych portali, które umożliwiają zarządzanie wieloma środowiskami edukacyjnymi z jednej platformy LMS.

Ograniczenia LearnUpon

Dostępne standardowe raporty nie są wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić zaawansowaną analizę.

Ceny LearnUpon

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje LearnUpon

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o LearnUpon?

Oto recenzja G2:

Podoba mi się ogólny interfejs użytkownika. Łatwo jest znaleźć informacje, można planować zajęcia, limit dostępu tylko do odbiorców celu i zezwolić na recenzje kursów, aby dowiedzieć się więcej o doświadczeniach osób uczących się.

Podoba mi się ogólny interfejs użytkownika. Łatwo jest znaleźć informacje, można planować zajęcia, limit dostępu tylko do odbiorców celu i zezwolić na recenzje kursów, aby dowiedzieć się więcej o doświadczeniach osób uczących się.

🧠 Czy wiesz, że... 74% pracowników twierdzi, że musi nieustannie zdobywać nowe umiejętności, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku pracy.

6. Thinkific (najlepsze rozwiązanie dla twórców, którzy chcą sprzedawać kursy online)

Thinkific nie jest typowym systemem LMS, ale narzędziem do tworzenia kursów metodą „przeciągnij i upuść”, które oferuje wsparcie dla plików wideo, audio, prezentacji, plików PDF, plików do pobrania oraz zawartości zgodnej ze standardem SCORM.

Korzystając z funkcji takich jak generatory konspektów i importery zbiorcze, twórcy mogą projektować kursy bez umiejętności technicznych, co jest doskonałą opcją dla małych firm, w których członkowie zespołu mogą pełnić wiele ról jednocześnie.

Aby utrzymać motywację uczniów, Thinkific oferuje quizy, zadania, ankiety, certyfikaty zakończenia kursu oraz gamifikowane śledzenie postępów. Otrzymujesz również mobilną aplikację z logo marki, która umożliwia dostęp do materiałów szkoleniowych w dowolnym miejscu.

Najlepsze funkcje Thinkific

Zapewnij markowe, białe doświadczenie edukacyjne, dostosowując wygląd, domeny niestandardowe, zaawansowaną edycję motywów i narzędzia do tworzenia stron internetowych.

Umożliwiają twórcom tworzenie dedykowanych, interaktywnych przestrzeni społecznościowych bezpośrednio w środowisku edukacyjnym, przeznaczonych do nauki w grupach i jako ekskluzywne obszary dla członków.

Twórz niestandardowe role z szczegółowymi uprawnieniami, dzięki czemu interesariusze będą widzieć i zarządzać tylko tymi elementami, które są związane z ich obowiązkami.

Ograniczenia Thinkific

Moduły szkoleniowe nie mogą być pobierane jako pliki SCORM do wykorzystania na innych platformach LMS, co może być wymagane przez większe firmy.

Ceny Thinkific

Podstawowy : 49 USD za użytkownika miesięcznie

Start : 99 USD za użytkownika miesięcznie

Grow : 199 USD za użytkownika miesięcznie

Thinkific Plus: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Thinkific

G2: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Thinkific?

Oto recenzja G2:

Jest łatwy w użyciu – najłatwiejszy ze wszystkich systemów LMS, z jakich korzystałem. Spełnia moje potrzeby, zwłaszcza pod względem interfejsu WYSIWYG. Już w ramach podstawowego planu można stworzyć piękną akademię, która zapewni użytkownikom wspaniałe wrażenia. Ceny są rozsądne, a zespół wsparcia technicznego jest po prostu super! Szybko udzielają odpowiedzi i zawsze dbają o dalsze działania.

Jest łatwy w użyciu – najłatwiejszy ze wszystkich systemów LMS, z jakich korzystałem. Spełnia moje potrzeby, zwłaszcza pod względem interfejsu WYSIWYG. Już w ramach podstawowego planu można stworzyć piękną akademię, która zapewni użytkownikom wspaniałe wrażenia. Ceny są rozsądne, a zespół wsparcia technicznego jest po prostu super! Szybko udzielają odpowiedzi i zawsze dbają o dalsze działania.

🧠 Czy wiesz, że... W 1924 roku Sidney Pressey stworzył pierwsze w historii urządzenie do nauki. Urządzenie to przypominało maszynę do pisania, która nie pozwalała użytkownikom kontynuować pracy, dopóki nie dostarczyli prawidłowej odpowiedzi.

7. Blackboard (najlepsze rozwiązanie dla firm, które potrzebują skalowalnej platformy szkoleniowej z możliwością personalizacji pod kątem marki)

za pośrednictwem Blackboard

Blackboard to dodatek na poziomie przedsiębiorstwa, oparty na przeglądarce internetowej, należący do zestawu narzędzi Video Studio.

Jako system zarządzania nauczaniem umożliwia on nauczycielom nagrywanie, przesyłanie, edytowanie, dodawanie napisów i udostępnianie wideo bezpośrednio w Blackboard. Nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia ani loginy.

Oferuje branding dla wielu dzierżawców i bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa (certyfikaty FedRAMP, ISO), ułatwiając szkolenie pracowników, niestandardowych klientów i partnerów przy użyciu oddzielnych portali dla każdej marki, a nawet wiedzy o produktach.

Blackboard wyróżnia się na tle innych platform LMS tym, że oferuje wsparcie dla wciągających wideo 360° i zestawów słuchawkowych VR, umożliwiając prowadzenie angażujących, odkrywczych lekcji.

Najlepsze funkcje Blackboard

Nagrywaj i edytuj wideo szkoleniowe bezpośrednio w środowisku edukacyjnym swoich programów rozwojowych.

Zapewnij obszar testowy, w którym można bezpiecznie przetestować zawartość szkoleniową lub przygotować się do aktualizacji oprogramowania.

Znajdź i napraw problemy z dostępnością za pomocą wbudowanego narzędzia do sprawdzania dostępności w redaktorze zawartości Blackboard.

Limity platformy Blackboard

System czasami ma problemy z wydajnością, takie jak długi czas ładowania i sporadyczne usterki, co pogarsza wrażenia użytkowników.

Ceny Blackboard

30-dniowa bezpłatna wersja próbna

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Blackboard

G2: 4,0/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Blackboard?

Oto recenzja G2:

Obecne możliwości AI, która niedawno była funkcją, są dla nas zdecydowanie przełomowe. Pomagają one przyspieszyć realizację kursów i ocen, które są projektowane przy użyciu struktury i pytań opartych na AI. Interfejs użytkownika, który jest niezwykle łatwy w obsłudze dla każdego, oraz implementacja narzędzi innych firm są po prostu niesamowite i bardzo proste. Integracja to kolejna rzecz, którą cenię najbardziej.

Obecne możliwości AI, która niedawno była funkcją, są dla nas zdecydowanie przełomowe. Pomagają one przyspieszyć realizację kursów i ocen, które są projektowane przy użyciu struktury i pytań opartych na AI. Interfejs użytkownika, który jest niezwykle łatwy w obsłudze dla każdego, oraz implementacja narzędzi innych firm są po prostu niesamowite i bardzo proste. Integracja to kolejna rzecz, którą cenię najbardziej.

⚡ Archiwum szablonów: Szablony dokumentacji procesów

8. Moodle (najlepsze rozwiązanie dla organizacji non-profit, które potrzebują dostosowanego do swoich potrzeb i niedrogiego systemu LMS)

za pośrednictwem Moodle

Moodle to darmowy system zarządzania nauczaniem typu open source dla małych firm.

Narzędzie to eliminuje wysokie koszty licencji zastrzeżonych systemów zarządzania nauczaniem, dzięki czemu profesjonalne szkolenia pracowników stają się dostępne nawet przy ograniczonym budżecie.

Ponadto jego rozbudowane możliwości niestandardowego dostosowywania pozwalają małym firmom idealnie dopasować zawartość szkoleniową, branding i przepływ kursów — w tym wykorzystać działania pod warunkiem w celu zapewnienia efektywnego, dostosowanego do konkretnych ról nauczania — co ma kluczowe znaczenie dla maksymalnego wykorzystania ograniczonego czasu i zasobów szkoleniowych.

Ta bezpieczna, konfigurowalna platforma umożliwia samodzielne hostowanie Moodle w celu uzyskania zakończonej własności danych lub korzystanie z MoodleCloud w celu szybszego wdrożenia i przyjęcia produktu.

Najlepsze funkcje Moodle

Importuj i twórz niestandardowe struktury kompetencji oraz przypisuj plany szkoleniowe do pracowników.

Zachęcaj do wspólnej nauki poprzez konferencje internetowe, fora i opcje komunikacji w trakcie kursu dzięki Matryca Messaging.

Rozszerz możliwości Moodle dzięki potężnym wtyczkom, takim jak AI Connector, który integruje narzędzia AI, takie jak ChatGPT i DALL-E.

Ograniczenia Moodle

Proces aktualizacji wymaga wykonania ręcznych kroków, takich jak tworzenie kopii zapasowej bazy danych, wymiana plików podstawowych i sprawdzenie, czy wtyczki nadal działają.

Ceny Moodle

Free

Oceny i recenzje Moodle

G2: 4,0/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 3000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Moodle?

Oto recenzja G2:

Moodle to jeden z najbardziej elastycznych i bogatych w funkcje systemów zarządzania nauczaniem typu open source. Bardzo podoba mi się to, że umożliwia on pełną niestandardową konfigurację – od struktury kursu po role użytkowników, integrację wtyczek i motywy interfejsu użytkownika.

Moodle to jeden z najbardziej elastycznych i bogatych w funkcje systemów zarządzania nauczaniem typu open source. Bardzo podoba mi się to, że umożliwia on pełną niestandardową konfigurację – od struktury kursu po role użytkowników, integrację wtyczek i motywy interfejsu użytkownika.

ClickUp Callout: Connected AI firmy ClickUp łączy narzędzia, dokumenty, zadania i dane, dzięki czemu odpowiedzi AI zawsze odzwierciedlają najbardziej aktualny i istotny kontekst w całym obszarze roboczym.

9. Tovuti (najlepsze rozwiązanie do interaktywnych i immersyjnych szkoleń)

Tovuti LMS to kompleksowy system zarządzania nauczaniem dla małych firm, który umożliwia tworzenie, realizację, sprzedaż i śledzenie programów szkoleniowych. Pomaga on w tworzeniu interaktywnych kursów z wykorzystaniem ponad 40 rodzajów zawartości, w tym wirtualnych wycieczek 360°, scenariuszy branch i klikalnych punktów aktywnych, zapewniających wciągające doświadczenia edukacyjne.

Dizi AI firmy Tovuti to wbudowany asystent do tworzenia kursów, który pomaga w ciągu kilku minut przekształcić pomysły, pliki PDF lub podpowiedzi w zakończone lekcje. Wystarczy przesłać źródło lub wpisać podpowiedź, a Dizi wygeneruje zawartość kursu, quizy, a nawet ćwiczenia, gotowe do opublikowania w systemie LMS.

Zawiera bibliotekę 3 milionów zdjęć stockowych i kilkanaście interaktywnych formatów. Dla małych zespołów lub kierowników działów HR oznacza to szybsze wdrażanie, niższe koszty zawartości i więcej czasu poświęconego na poprawę skuteczności szkoleń.

Najlepsze funkcje Tovuti

Generuj całe kursy w kilka sekund dzięki Dizi AI, wraz z obrazami i interaktywnymi quizami.

Połącz Tovuti z systemami HRIS lub ERP za pomocą połączeń API, aby przesyłać i pobierać dane.

Twórz nieograniczoną liczbę grup użytkowników i podgrup oraz przypisuj im określone uprawnienia.

Limiti Tovuti

Centrum pomocy jest często określane jako ogólne i nie zawiera wielu szczegółowych informacji na temat konkretnych procesów roboczych.

Ceny Tovuti

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Tovuti

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 90 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Tovuti?

Oto recenzja G2:

Korzystam z Tovuti od początku 2022 roku i muszę powiedzieć, że od samego początku byli oni świetnym partnerem. Jedną z rzeczy, która wyróżnia Tovuti na tle innych dostawców LMS, jest to, że mają najlepszą obsługę klienta i wsparcie techniczne ze wszystkich firm, z którymi miałem do czynienia.

Korzystam z Tovuti od początku 2022 roku i muszę powiedzieć, że od samego początku byli oni świetnym partnerem. Jedną z rzeczy, która wyróżnia Tovuti na tle innych dostawców LMS, jest to, że mają najlepszą obsługę klienta i wsparcie techniczne ze wszystkich firm, z którymi miałem do czynienia.

📚 Czytaj więcej: Jak wykorzystać automatyzację cyklu pracy opartą na AI do zwiększenia wydajności

10. 360 Learning (najlepsze do szkoleń opartych na współpracy)

Najpotężniejszą funkcją 360 Learning jest integracja ogromnej bazy danych zawierającej 30 000 wpisów dotyczących umiejętności oraz opartego na AI tagowania, które automatycznie tworzy mapę treści szkoleniowych i profili pracowników do odpowiednich umiejętności.

Ta automatyzacja gwarantuje, że małe zespoły mogą realizować wysoce ukierunkowane ścieżki edukacyjne bez konieczności wykonywania ręcznego wysiłku, dzięki czemu szkolenia stają się bardziej adekwatne i skuteczne.

Co najważniejsze, platforma oferuje w pełni konfigurowalne raportowanie, które można łatwo filtrować, zapisywać i planować, zapewniając zapracowanym menedżerom niezbędne, przydatne dane potrzebne do szybkiego śledzenia postępów pracowników.

Oznacza to możliwość pomiaru wpływu szkoleń i wykazania zgodności z przepisami, czyli wszystkich kluczowych funkcji, które zapewniają wymierny zwrot z inwestycji w szkolenia.

Najlepsze funkcje 360 Learning

Włącz jednokrotne logowanie (SSO) za pomocą narzędzi takich jak Microsoft, Google, Okta i Myportal, aby zapewnić łatwy i bezpieczny dostęp.

Dodawaj pliki internetowe bezpośrednio, łącząc połączone URL z narzędzi takich jak Google i Prezi, dzięki czemu wszystko jest aktualizowane w jednym miejscu.

Ustaw terminy ważności certyfikatów i otrzymuj automatyczne przypomnienia o konieczności ich odnowienia.

Ograniczenia 360 Learning

Ograniczone możliwości personalizacji wyglądu i stylu platformy w celu lepszego dostosowania jej do wytycznych dotyczących marki.

Ceny 360 Learning

Zespół : 8 USD za użytkownika miesięcznie

Biznes: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje 360 Learning

G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o 360 Learning?

Oto recenzja G2:

Jako kierownik ds. szkoleń i rozwoju, kierujący jednoosobowym zespołem L&D, potrzebowałem systemu LMS, który byłby intuicyjny, umożliwiał współpracę i był wystarczająco elastyczny, aby zapewnić wsparcie zarówno dla zespołów wewnętrznych, jak i dla zewnętrznych partnerów handlowych. 360Learning spełnił wszystkie te wymagania, a nawet więcej.

Jako kierownik ds. szkoleń i rozwoju, kierujący jednoosobowym zespołem L&D, potrzebowałem systemu LMS, który byłby intuicyjny, umożliwiał współpracę i był wystarczająco elastyczny, aby zapewnić wsparcie zarówno dla zespołów wewnętrznych, jak i dla zewnętrznych partnerów handlowych. 360Learning spełnił wszystkie te wymagania, a nawet więcej.

⚡ Archiwum szablonów: bezpłatne szablony baz wiedzy w programie Word i ClickUp

11. iSpring Learn (najlepsze rozwiązanie do realizacji i automatyzacji szkoleń korporacyjnych)

iSpring Learn to idealny system LMS oparty na chmurze dla małych firm, ponieważ znacznie upraszcza przejście na profesjonalne szkolenia cyfrowe dzięki znanemu interfejsowi i łatwości obsługi, podobnej do programu Microsoft PowerPoint. Dzięki zintegrowanym narzędziom do tworzenia zawartości, w szczególności wsparciu pakietu iSpring Suite, platforma umożliwia pracownikom posiadającym podstawowe umiejętności obsługi komputera szybkie przekształcanie istniejących prezentacji PowerPoint, wideo i dokumentów w interaktywne, możliwe do śledzenia kursy z quizami i symulacjami. Eliminuje to konieczność zatrudniania wyspecjalizowanych projektantów szkoleń lub uczenia się od podstaw obsługi skomplikowanego oprogramowania.

Narzędzie to koncentruje się na szybkim tworzeniu zawartości w połączeniu z raportami oceniającymi w czasie rzeczywistym, które umożliwiają łatwe śledzenie postępów, dzięki czemu małe firmy mogą szybko uruchamiać programy szkoleniowe, zarządzać nimi i mierzyć ich skuteczność bez konieczności ponoszenia dużych nakładów czasowych lub finansowych.

Najlepsze funkcje iSpring Learn

Zarządzaj wszystkimi działaniami szkoleniowymi, tj. sesjami na żywo, warsztatami i spotkaniami, w jednym miejscu za pomocą Kalendarza.

Przekieruj użytkowników ze strony internetowej Twojej firmy do iSpring Learn za pomocą pojedynczego logowania (SSO) z technologią JWT.

Dostosuj niestandardowy adres URL platformy, mapując własną domenę do iSpring Learn, aby zapewnić spójność z wizerunkiem marki.

Ograniczenia iSpring Learn

Dostosowanie narracji do wideo może być trudne; pomocne byłyby bardziej przejrzyste samouczki.

Ceny iSpring Learn

300 użytkowników : 4,46 USD za użytkownika miesięcznie

500 użytkowników : 3,97 USD za użytkownika miesięcznie

1000 użytkowników: 3,58 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje iSpring Learn

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o iSpring Learn?

Oto recenzja G2:

Dobry interfejs, wiele możliwości tworzenia wysokiej jakości kursów, wygodne śledzenie postępów pracowników oraz możliwość zakupu pakietu i tworzenia świetnych materiałów.

Dobry interfejs, wiele możliwości tworzenia wysokiej jakości kursów, wygodne śledzenie postępów pracowników oraz możliwość zakupu pakietu i tworzenia świetnych materiałów.

12. Litmos (najlepszy do realizacji szkoleń o dużym wpływie)

Litmos to oparty na AI system zarządzania nauczaniem dla małych firm, który pomaga wdrażać i szkolić pracowników, szkolić partnerów oraz zapewniać zgodność z przepisami.

Możesz tworzyć kursy za pomocą intuicyjnego narzędzia do tworzenia treści typu „przeciągnij i upuść”, osadzać wideo, quizy i interaktywną zawartość, oraz wdrażać ścieżki edukacyjne dla różnych ról i jednostek biznesowych.

Oferuje gotową do użycia bibliotekę ponad 98 000 gotowych kursów niestandardowych, obejmujących takie tematy, jak sprzedaż, obsługa klienta, zgodność z przepisami, bezpieczeństwo i umiejętności miękkie.

Funkcje Litmos

Wybierz spośród ponad 100 gotowych do użycia łączników lub skorzystaj z otwartych API, aby zintegrować narzędzia do zarządzania cyklem pracy.

Analizuj przesłane przez uczniów wideo za pomocą AI, aby śledzić nastroje, tempo wypowiedzi i użycie słów kluczowych.

Przejrzyj historię wersji kursu i przywróć poprzednie wersje w dowolnym momencie, aby zachować dokładność i zapobiec błędom.

Ograniczenia Litmos

Trudne do aktualizacji i pracy z polami niestandardowymi

Ceny Litmos

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Litmos

G2: 4,3/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Litmos?

Oto recenzja G2:

Litmos jest bardzo przyjazny dla użytkownika, oferuje mnóstwo opcji, stale się rozwija i podnosi poziom! Bardzo podoba mi się funkcja tworzenia zawartości i jestem pod wrażeniem ciągłych ulepszeń.

Litmos jest bardzo przyjazny dla użytkownika, oferuje mnóstwo opcji, stale się rozwija i podnosi poziom! Bardzo podoba mi się funkcja autora zawartości i jestem pod wrażeniem ciągłych ulepszeń.

13. LearnDash (najlepsze rozwiązanie dla małych firm do zarządzania szkoleniami)

LearnDash natychmiast podnosi jakość zawartości edukacyjnej dla małych firm. Działa jako potężna wtyczka WordPress, więc jeśli masz stronę internetową, możesz z niej korzystać.

Największą zaletą tego narzędzia jest możliwość natychmiastowego tworzenia kursów. Wystarczy wrzucić link do playlisty na YouTube, Vimeo lub Wistia. Inteligentny kreator kursów zajmie się resztą. W ciągu kilku minut automatycznie przekształci playlistę w pełni ustrukturyzowany, profesjonalny kurs online.

Dzięki temu małe firmy mogą uniknąć czasochłonnego ustawiania szkoleń. Możesz natychmiast rozpocząć wdrażanie nowych pracowników lub edukację klientów, zamieniając istniejące wideo w cenne zasoby.

Najlepsze funkcje LearnDash

Włącz funkcję postępu wideo, aby automatycznie oznaczyć lekcję jako zakończoną, gdy tylko uczniowie zakończą oglądanie filmów.

Uzyskaj wgląd w wzorce zaangażowania, czas poświęcony na szkolenia i wyniki quizów, aby podejmować decyzje oparte na danych.

Wspiera obrazy, wideo, pliki audio, pliki SWF, HTML5, SCORM i xAPI.

LearnDash limit

Elementy takie jak pakiety kursów i koszyki zakupowe są niepotrzebnie skomplikowane.

Ceny LearnDash

LearnDash LMS: 199 USD/rok za 1 stronę internetową (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje LearnDash

G2: 4,2/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o LearnDash?

Oto recenzja G2:

Stworzyłem już kilka stron internetowych za pomocą LearnDash i muszę powiedzieć, że obsługa klienta jest jedną z moich ulubionych funkcji. Jeśli chodzi o sam LearnDash, platforma jest niezwykle łatwa w użyciu.

Stworzyłem już kilka stron internetowych za pomocą LearnDash i muszę powiedzieć, że obsługa klienta jest jedną z moich ulubionych funkcji. Jeśli chodzi o sam LearnDash, platforma jest niezwykle łatwa w użyciu.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do współpracy nad dokumentami dla Teams

Od którego systemu LMS należy zacząć?

Jeśli dopiero zaczynasz, wybierz system LMS, który pasuje do Twojego obecnego cyklu pracy. Nie ten z najdłuższą listą funkcji.

Korzystasz już z narzędzia takiego jak ClickUp do zarządzania projektami? Rozszerz jego zastosowanie na szkolenia dzięki dokumentom, szablonom i sztucznej inteligencji. Nie wymaga to dodatkowego szkolenia.

Ponadto, jeśli dopiero zaczynasz korzystać z systemu zarządzania nauczaniem dla małych firm, ponownie zalecamy rozpoczęcie od ClickUp. Posiada on wszystkie funkcje potrzebne do podjęcia pierwszych kroków.

Klucz do sukcesu jest rozpoczęcie od niewielkich działań. Wykorzystaj szablony. Przetestuj rozwiązanie na jednym zespole. Najlepszy system LMS to taki, z którego Twoi pracownicy faktycznie korzystają i do którego chętnie wracają.

