Wykres Gantt Jira a wykres Gantt ClickUp: które narzędzie jest lepsze do planowania projektów?

Kiedy Twój zespół planuje pracę w różnych fazach, z uwzględnieniem zależności i terminów, wykresy Gantt to coś więcej niż tylko wizualizacja pracy. To właśnie one decydują o wyborze jednego narzędzia do zarządzania projektami zamiast innego.

Które z narzędzi ClickUp i Jira, które obiecują funkcję Gantt (lub przynajmniej typu Gantt), bardziej pasuje do Twojego sposobu pracy?

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem narzędzia do zarządzania projektami Jira lub ClickUp, chętnie Ci pomożemy.

Czy wybierzesz narzędzie, które oferuje natywne osie czasu typu „przeciągnij i upuść”, czy też takie, które posiada funkcje Gantt w postaci wtyczek i płatnych aktualizacji?

Przeanalizujmy funkcje wykresu Gantta Jira i wykresu Gantta ClickUp, abyś mógł podjąć świadomą decyzję.

Idealne scenariusze wykorzystania tej funkcji

W 1903 roku polski inżynier Karol Adamiecki opracował wizualne narzędzie do planowania projektów, które nazwał harmonogramem. Chociaż bardzo przypominało ono współczesny wykres Gantt, nie było szeroko znane poza Europą Wschodnią ze względu na bariery językowe i limit dystrybucji.

W 1910 roku Henry L. Gantt, amerykański inżynier mechanik i konsultant ds. zarządzania, niezależnie stworzył podobny wykres w celu poprawy wydajności projektów produkcyjnych i wojskowych. Jego wersja zyskała większą popularność w Stanach Zjednoczonych i krajach zachodnich, dzięki czemu format ten stał się znany jako wykres Gantta.

Nawet dzisiaj wykresy Gantt są nieodzowną częścią nowoczesnych narzędzi do zarządzania projektami.

Skoro dostępne są teraz widoki Kanban, oś czasu, Scrum i kilkanaście innych, dlaczego wykres Gantt nadal się utrzymuje? Kiedy należy go używać?

Zarządzaj projektami z sekwencyjnymi zależnościami : gdy opóźnienie jednego zadania wpływa na cały harmonogram, wykresy Gantt pomagają wizualizować ścieżkę krytyczną i zrozumieć, jak przesunięcie jednego zadania wpływa na dalsze prace.

Prezentacja projektu w skrócie: Żaden inny widok nie pozwala tak dobrze zwizualizować całego harmonogramu, hierarchii zadań, zależności, kamieni milowych i terminów w jednym miejscu, jak wykres Gantt.

Równoważ obciążenie pracą w środowiskach o ograniczonych zasobach : wykresy Gantt pokazują, kiedy ktoś jest przeciążony lub niewykorzystany, ułatwiając przydzielanie zadań bez zakłócania harmonogramu projektu.

Zarządzaj projektami z udziałem wielu interesariuszy : gdy kierownictwo oczekuje jasnych informacji, wykresy Gantt oferują przejrzysty sposób komunikowania postępów, utrudnień i zagrożeń.

Zarządzaj złożonymi, wieloetapowymi inicjatywami : w przypadku długoterminowych projektów wykresy Gantt zapewniają widok ogólny poszczególnych etapów, umożliwiając jednocześnie śledzenie codziennych postępów, dzięki czemu możesz na bieżąco monitorować realizację najważniejszych kamieni milowych.

Współpraca między zespołami wielofunkcyjnymi : wykresy Gantt zapewniają udostępnianą widoczność w zależnych od siebie cyklach pracy, pomagając zespołom zrozumieć, jak ich wyniki wpływają na innych.

Stworzony z myślą o terminach: Scrum pomaga realizować zadania. Kanban pomaga zachować elastyczność. Natomiast Gantt zapewnia Scrum pomaga realizować zadania. Kanban pomaga zachować elastyczność. Natomiast Gantt zapewnia widoczność ścieżki krytycznej , dzięki czemu trudne terminy nie giną w zaległościach.

🧠 Ciekawostka: Wykresy Gantt po raz pierwszy wykorzystano podczas I wojny światowej. Wojsko amerykańskie używało wykresów Gantt do planowania produkcji statków i broni. W tamtym czasie wykresy Gantta były znane z dwóch funkcji: czasu na osi X i zadań lub działań na osi Y, z poziomymi słupkami pokazującymi czas trwania.

W skrócie: Tabela porównawcza funkcji wykresu Gantt ClickUp i wykresu Gantt Jira

Zarówno ClickUp, jak i Jira umożliwiają organizowanie projektów i zarządzanie nimi w sposób wizualny za pomocą wykresów Gantt i osi czasu. Oferują one podstawowe funkcje zarządzania projektami, dzięki którym można tworzyć niestandardowe przepływy pracy, śledzić postępy, budować zależności i efektywnie zarządzać kamieniami milowymi.

Oto podstawowe różnice między tymi narzędziami w zakresie oferowania funkcji wykresu Gantt różnym firmom z różnorodnymi zespołami.

Przeanalizujmy to na podstawie poniższej tabeli przeglądowej:

Analiza ścieżki krytycznej Automatycznie oblicza i wyróżnia sekwencję zadań, która określa najkrótszy czas trwania projektu. Dostępne dzięki zaawansowanemu łączeniu problemów w Advanced Roadmaps (plany płatne), ale brakuje automatycznego, prawdziwego obliczania ścieżki krytycznej. Konieczne są ręczne rozwiązania lub aplikacja innej firmy. Wolny czas Automatycznie oblicza i wyświetla czas, o jaki zadanie może zostać opóźnione bez wpływu na termin zakończenia projektu. Ta funkcja zazwyczaj nie jest dostępna w natywnych funkcjach Jira. Porównanie podstawowe Umożliwia zapisanie migawki oryginalnej osi czasu w celu porównania planowanego i rzeczywistego postępu. Wymaga ręcznego tworzenia przy użyciu pól niestandardowych lub aplikacji Marketplace. Pomoc AI Głęboko osadzona AI do tworzenia zadań, podsumowań i sugestii Ogólnie dostępne w płatnych planach. Koncentruje się na podsumowaniach, generowaniu zawartości i inteligentnym wyszukiwaniu w pakiecie Atlassian (nie jest specjalnie wbudowane w widok typu Gantt). Dostęp do Free Plan Dostępne w Free Forever Plan Dostępna jest podstawowa oś czasu (widok pojedynczego projektu). Zaawansowane mapy drogowe (prawdziwe mapy drogowe dla wielu projektów) są dostępne tylko w płatnych planach. Zależności zadań Wystarczy narysować i połączyć zadania wizualnie, aby utworzyć zależności. Automatyczne przeplanowanie jest kluczową funkcją. Zaawansowane tworzenie i zarządzanie zależnościami wizualnymi to podstawowa funkcja Advanced Roadmaps (plany płatne). Plany podstawowe opierają się na problemach połączonych. Idealny przypadek użycia Planowanie zadań i harmonogramów projektów dla zespołów międzyfunkcyjnych, które potrzebują natychmiastowego dostępu do pełnych funkcji wizualnego zarządzania projektami. Planowanie działań i planowanie obciążenia dla zespołów technicznych w środowiskach agile, zintegrowane z funkcjami śledzenia problemów i cyklem pracy związanym z rozwojem.

Czym jest ClickUp?

Wizualizuj projekty za pomocą widoku wykresu Gantt ClickUp

ClickUp to wszystko w jednym aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, śledzenie zadań, współpracę zespołową i analizy w jednej zunifikowanej platformie.

Oprócz tego, że ClickUp jest narzędziem do zarządzania projektami, które można skalować wraz z rozwojem firmy, oferuje ono również zintegrowaną przestrzeń roboczą opartą na AI, która łączy wszystkie procesy robocze.

Nabiera wsparcia dla różnych metodik zarządzania projektami, w tym dla zwinnych cykli pracy, tradycyjnego zarządzania projektami, podejścia kaskadowego i metodik hybrydowych. Dzięki temu nadaje się do każdego stylu projektu i pomaga uniknąć rozproszenia pracy, czyli zarządzania kilkoma niepowiązanymi cyklami pracy w rozproszonych narzędziach.

Wyjątkową funkcją tego narzędzia jest to, że oferuje ono ponad 15 konfigurowalnych widoków (jednym z nich jest widok wykresu Gantt). Możesz go używać do wizualizacji projektów w sposób, który najlepiej odpowiada Twojemu zespołowi.

Jeśli chcesz dodać widoki do swoich projektów w ClickUp, obejrzyj ten wideo.

Funkcje wykresu Gantt ClickUp

Przyjrzyjmy się teraz konkretnym funkcjom widoku wykresu Gantt ClickUp, które zapewniają zarówno widok ogólny, jak i szczegółową kontrolę nad projektami.

Funkcja nr 1: Wizualizacja zależności między zadaniami i ścieżki krytycznej

Analizuj ścieżki krytyczne w swoim projekcie za pomocą widoku wykresu Gantt ClickUp.

ClickUp umożliwia tworzenie zależności między dowolnymi zadaniami poprzez proste kliknięcie i narysowanie linii między nimi. Zależności te tworzą przejrzystą wizualną reprezentację połączeń między zadaniami w całej osi czasu projektu.

Platforma wykorzystuje przede wszystkim związki „blokuje” i „jest blokowane przez”, dzięki czemu zadania nie mogą zostać rozpoczęte, dopóki zadania, od których zależą, nie zostaną zakończone.

Jeśli szukasz przykładów wykresów Gantt, pomyśl o planowaniu sprintów, osiach czasu uruchomień lub potokach zawartości — każde zadanie jest wyraźnie połączone z tym, co poprzedza lub następuje po nim.

Oto wszystko, co możesz osiągnąć dzięki zależnościom w widoku wykresu Gantt ClickUp:

Analiza ścieżki krytycznej : identyfikuje zadania, które muszą zostać zakończone na czas, aby uniknąć opóźnienia całego projektu. ClickUp automatycznie oblicza i wyświetla najdłuższą sekwencję zadań zależnych, która określa minimalny czas zakończenia projektu.

Automatyczne przeplanowanie : przeciągnięcie zadania z zależnościami spowoduje automatyczne przeplanowanie wszystkich zadań zależnych w łańcuchu z opcją ukrycia i pominięcia weekendów, dzięki czemu zespoły programistów będą miały realistyczne terminy.

Zależności między projektami : umożliwia tworzenie zależności między różnymi projektami i obszarami roboczymi, co oznacza, że można łączyć zadania z wielu projektów, aby zachować koordynację w całym portfolio.

Zarządzanie zależnościami zbiorczymi : dzięki temu narzędziu do zarządzania projektami Agile możesz wybrać wiele zadań i utworzyć zależności zbiorcze. Jest to szczególnie przydatne podczas ustawiania złożonych osi czasu, takich jak sprint, premiery produktów lub kampanie marketingowe, w których kilka zadań zależy od jednego kluczowego rezultatu.

Wykrywanie konfliktów zależności i ostrzeganie: Widok Gantt sygnalizuje problemy z harmonogramem między zależnościami projektu, tzn. jeśli zadanie oceny jakości zostanie przypadkowo zaplanowane przed opracowaniem funkcji, ClickUp wyśle ostrzeżenie o konflikcie.

👀 Czy wiesz, że... Chociaż korzystanie z diagramu ścieżki krytycznej pomaga wizualizować zależności i odpowiadające im osie czasu, jest to zadanie czasochłonne i podatne na błędy. Dlatego większość kierowników projektów korzysta z oprogramowania do tworzenia wykresów Gantt, aby automatycznie identyfikować ścieżkę krytyczną zadania.

📮 ClickUp Insight: 31% menedżerów preferuje tablice wizualne, podczas gdy inni polegają na wykresach Gantt, pulpitach nawigacyjnych lub widokach zasobów. Jednak większość narzędzi zmusza Cię do wyboru jednego z nich. Jeśli widok nie odpowiada Twojemu sposobowi myślenia, staje się to kolejną przeszkodą. Dzięki ClickUp nie musisz wybierać. Jednym kliknięciem możesz przełączać się między wykresami Gantt opartymi na sztucznej inteligencji, tablicami Kanban, pulpitami nawigacyjnymi lub widokiem obciążenia pracą. A dzięki ClickUp AI możesz automatycznie generować dostosowane widoki lub podsumowania w zależności od tego, kto je przegląda — czy to Ty, kierownictwo, czy projektant. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma CEMEX przyspieszyła wprowadzanie produktów na rynek o 15% i skróciła opóźnienia w komunikacji z 24 godzin do kilku sekund dzięki wykorzystaniu ClickUp.

Funkcja nr 2 Zarządzanie osiami czasu i obliczanie wolnego czasu

Zamień swoje projekty w osie czasu w widoku wykresu Gantt ClickUp.

Widok Gantt w ClickUp pozwala zarządzać osiami czasu zadań bezpośrednio na wykresie. Możesz przeciągać paski zadań, aby zmienić daty rozpoczęcia lub datę końcową, bez konieczności klikania w wielu miejscach. Możesz również powiększać i pomniejszać widok, aby wyświetlić harmonogram według dnia, tygodnia, miesiąca lub kwartału, w zależności od tego, jak szczegółowe muszą być Twoje plany.

Każdy pasek zadań wyświetla również wizualne paski postępu i procentowe zakończenie bezpośrednio na wykresie Gantt. Te wskaźniki postępu są aktualizowane w czasie rzeczywistym, gdy członkowie zespołu zaznaczają zadania jako zakończone lub aktualizują ich status.

Aby zoptymalizować alokację zasobów, możesz włączyć funkcję Slack Time Calculations, aby sprawdzić, kto dysponuje wymaganą przepustowością. Funkcja Slack Time Calculations pokazuje, o ile czasu można opóźnić zadanie bez wpływu na ścieżkę krytyczną projektu. Na przykład, jeśli przegląd projektu ma 3 dni luzu, wiesz, że można go przesunąć (maksymalnie o 3 dni) bez opóźniania rozwoju.

Jako kierownik projektu, funkcja ta pozwala Ci nadać priorytet zadaniom wymagającym natychmiastowej uwagi i przydzielić pracę bez przeciążania członków zespołu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli Twoje zadania mają powtarzalny charakter, np. zatwierdzanie, przekazywanie lub kroki międzyfunkcyjne, korzystanie z szablonów zarządzania zadaniami może znacznie zaoszczędzić czas. Zapewniają one gotową strukturę dla powtarzających się przepływów pracy, dzięki czemu nie musisz za każdym razem ręcznie odtwarzać tego samego podziału zadań. Zobacz, jak ClickUp radzi sobie z tym w przypadku zwinnego cyklu pracy:

Funkcja nr 3 Raportowanie i pulpity nawigacyjne

ClickUp umożliwia osadzanie wykresów Gantt bezpośrednio w konfigurowalnych pulpitach nawigacyjnych, co ułatwia komunikowanie statusu projektu i uzasadnianie decyzji dotyczących alokacji zasobów przed kierownictwem. Wykresy Gantt można łączyć z innymi widżetami, takimi jak postęp zadań, śledzenie czasu lub prędkość sprintu, aby uzyskać pełny obraz tego, co dzieje się w ramach projektu.

Szybciej uzyskuj aktualizacje projektów dzięki podsumowaniom AI w panelach ClickUp Dashboards.

Zaawansowane funkcje raportowania pozwalają filtrować dane wykresu Gantta według osób przypisanych, terminów, poziomów priorytetów lub faz projektu. Idąc o krok dalej, można zautomatyzować i zaplanować raporty za pomocą intuicyjnego interfejsu, aby regularnie dystrybuować je wśród członków zespołu i interesariuszy.

Funkcja nr 4 Szablon osi czasu Gantta

Szablon osi czasu ClickUp Gantt eliminuje czas potrzebny na ustawienia, który zazwyczaj jest wymagany do tworzenia wykresów Gantt od podstaw. Szablon zapewnia gotową do użycia strukturę, którą zespoły mogą dostosować do swoich konkretnych potrzeb projektowych, zachowując jednocześnie sprawdzone elementy strukturalne zapewniające kompleksowe pokrycie projektu.

Pobierz bezpłatny szablon Widok wielu projektów na jednym wykresie Gantt dzięki szablonowi ClickUp Gantt.

Dzięki szablonowi osi czasu Gantt ClickUp możesz:

Dostęp do wielu perspektyw osi czasu : przełączaj się między widokiem tygodniowym, aby skupić się na bieżących zadaniach, widokiem miesięcznym, aby śledzić fazy projektu, oraz widokiem rocznym, : przełączaj się między widokiem tygodniowym, aby skupić się na bieżących zadaniach, widokiem miesięcznym, aby śledzić fazy projektu, oraz widokiem rocznym, aby planować długoterminowe strategie

Wykorzystaj wbudowane funkcje zarządzania projektami : szablon zawiera funkcje śledzenia czasu, ostrzeżenia o zależnościach, automatyczne wiadomości e-mail i tagi, które usprawniają koordynację projektu od samego początku.

Standaryzacja planowania projektów we wszystkich zespołach : dzięki wstępnie ustawionym grupom zadań, statusom i znacznikom kamieni milowych szablon pomaga różnym zespołom stosować spójną strukturę, jednocześnie umożliwiając wprowadzanie niestandardowych zmian w razie potrzeby.

Filtrowanie według pól niestandardowych: Możesz filtrować wykres Gantta według osoby przypisanej, priorytet lub fazy zadania, aby uzyskać bardzo szczegółowy przegląd kluczowych elementów niezbędnych do podjęcia decyzji.

Funkcja nr 5 Przydzielanie zasobów i zarządzanie obciążeniem pracą

Widok Gantt w ClickUp pomaga wykrywać przeciążenia lub luki, pokazując osie czasu zadań wraz z osobami przypisanymi do ich realizacji. Jeśli dwa zadania o wysokim priorytecie nakładają się na tę samą osobę, natychmiast to zauważysz i możesz przesunąć lub przypisać pracę innej osobie, aby uniknąć konfliktów.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe planowanie zasobów, możesz przełączyć się do widoku obciążenia pracą ClickUp. Uwzględnia on szacowany czas i możliwości każdej osoby, umożliwiając planowanie zadań w oparciu o możliwości Twojego zespołu.

Wizualizuj obciążenie pracą i obciążenie swojego zespołu dzięki widokowi obciążenia pracą ClickUp.

Wspólne stosowanie widoków Gantt i widoku obciążenia pracą pomaga utrzymać zrównoważone harmonogramy i zapobiegać nadmiernemu obciążeniu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Rozważ użycie szablonów harmonogramów projektów, jeśli zarządzasz wieloetapowymi zadaniami z napiętymi terminami. Pomogą Ci one z góry zaplanować kluczowe zadania, zależności i kamienie milowe, dzięki czemu nie będziesz musiał budować struktury od podstaw za każdym razem, gdy rozpoczyna się nowy projekt.

Wykres Gantt ClickUp: Najbardziej odpowiednie wielkości zespołów i przypadki użycia SaaS

Wykresy Gantt ClickUp dostosowują się do różnych rozmiarów zespołów i złożoności projektów, dzięki czemu są wszechstronne i mogą być stosowane w różnych środowiskach SaaS.

ClickUp wyróżnia się szerokimi możliwościami dostosowywania. Od niestandardowych statusów i pól po w pełni elastyczne cykle pracy, które pasują do sposobu działania Twojego zespołu.

Oto, w jaki sposób różne zespoły mogą skorzystać z wykresu Gantt ClickUp:

Typ zespołu Podstawowe zastosowanie Kluczowa zaleta Zespoły programistów Wprowadzanie nowych funkcji, planowanie sprintów, plany rozwoju produktów Zarządza zależnościami między fazami rozwoju a cyklami testowania. Zespoły marketingowe Koordynacja kampanii, kalendarze zawartości, sekwencje uruchamiania Synchronizuje zasoby kreatywne, cykle pracy zatwierdzania i osie czasu publikacji. Zespoły produktowe Cykle rozwoju funkcji, fazy badań użytkowników i planowanie wprowadzenia produktu na rynek Ujednolica międzyfunkcyjne wyniki od badań do wprowadzenia na rynek Usługi profesjonalne Zarządzanie projektami klientów, konsultacje i świadczenie usług Śledzenie kamieni milowych projektu i alokację zasobów dla wielu klientów. Zespoły operacyjne Wdrażanie procesów, migracje systemów i inicjatywy międzydziałowe Koordynuj złożone cykle pracy z udziałem wielu działów i interesariuszy.

Możliwości AI w wykresie Gantt ClickUp

ClickUp Brain (wbudowany asystent AI ClickUp) zapewnia inteligentną automatyzację i kontekstowe informacje bezpośrednio w widoku Gantt.

Dzięki niemu możesz stworzyć wykres Gantta, po prostu opisując swój projekt. Podaj krótki opis, np. „Wprowadź aktualizację produktu w trzecim kwartale, uwzględniając badania użytkowników, iteracje projektowe, sprinty programistyczne, fazy testowania i wdrożenie marketingowe”, a narzędzie stworzy fazy, zadania, osie czasu i zależności (bez konieczności poświęcania wielu godzin na ustawienia).

Brain może dodatkowo pobierać dane z osi czasu Gantta (np. postępy w realizacji zadań, komentarze, wskaźniki ukończenia) w celu podsumowania zadań i udzielenia odpowiedzi na pytania takie jak:

Co powoduje opóźnienia?

Czy jesteśmy na dobrej drodze do uruchomienia?

Co spowalnia nas w tym tygodniu?

Ponieważ zadania w diagramie Gantta są powiązane ze statusami i terminami, możesz uruchamiać automatyzację przepływu pracy, taką jak alerty, przypisania lub działania następcze, w oparciu o postępy. Gdy zadanie z ścieżki krytycznej jest opóźnione, sztuczna inteligencja może automatycznie powiadomić członków zespołu i eskalować problemy do zarządzania projektami.

Ta kontekstowa automatyzacja przekształca wykres Gantta w inteligentny system zarządzania projektami, który pozwoli utrzymać oś czasu na właściwym torze bez konieczności ciągłej ręcznej interwencji.

📍 Bonus: Użytkownicy ClickUp Brain mogą wybierać spośród wielu zewnętrznych modeli AI, w tym GPT-4o, Claude i Gemini, do różnych zadań związanych z pisaniem, rozumowaniem i kodowaniem, bezpośrednio z poziomu platformy ClickUp! Zmaksymalizuj wydajność projektu dzięki wybranemu modelowi AI w ClickUp.

Zalety i wady (wraz z opiniami użytkowników)

Zalety

Płynne przechodzenie między ponad 15 widokami odzwierciedlającymi aktualizacje w czasie rzeczywistym

Wbudowane zarządzanie zadaniami w celu scentralizowania i konsolidacji cykli pracy w ramach jednej platformy.

Skraca czas ręcznych ustawień dzięki gotowym szablonom Gantt

Podsumowuje harmonogramy i uruchamia automatyzacje dzięki wbudowanemu wsparciu AI.

Intuicyjne planowanie dzięki funkcji „przeciągnij i upuść”

Wbudowana analiza ścieżki krytycznej i obliczanie wolnego czasu

Widżet wykresu Gantt, który można osadzić bezpośrednio w pulpicie

Wady

Użytkownicy zarządzający złożonymi zadaniami mogą napotkać opóźnienia podczas powiększania lub przewijania kilku osi czasu.

Ze względu na rozbudowaną funkcjonalność opanowanie wszystkich funkcji wymaga sporo czasu.

Co wyróżnia wykres Gantt ClickUp?

Oto recenzja G2:

Chociaż zarówno Jira, jak i ClickUp obsługują zwinne przepływy pracy, podejście ClickUp do wykresów Gantt sprawia, że są one bardziej dostępne dla szerszego grona zespołów — nie tylko programistów. ClickUp oferuje imponujący zakres funkcji, które ułatwiają dostosowywanie przepływów pracy, zarządzanie zadaniami i śledzenie postępów w jednym miejscu. Podoba mi się możliwość tworzenia widoków dostosowanych do każdego projektu, ustawiania automatyzacji i integrowania ich z innymi narzędziami, z których już korzystam. Jest to bardzo wszechstronne narzędzie, zarówno do śledzenia zadań osobistych, jak i złożonych operacji biznesowych. Szablony i pulpity nawigacyjne są szczególnie pomocne w utrzymaniu porządku i ułatwiają śledzenie wszystkich działań.

Chociaż zarówno Jira, jak i ClickUp oferują wsparcie dla zwinnych przepływów pracy, podejście ClickUp do wykresów Gantt sprawia, że są one bardziej dostępne dla szerszego grona zespołów — nie tylko programistów. ClickUp oferuje imponujący zakres funkcji, które ułatwiają dostosowywanie przepływów pracy, zarządzanie zadaniami i śledzenie postępów w jednym miejscu. Podoba mi się możliwość tworzenia widoków dostosowanych do każdego projektu, ustawiania automatyzacji i integrowania ich z innymi narzędziami, z których już korzystam. Jest to bardzo wszechstronne narzędzie, zarówno do śledzenia zadań osobistych, jak i złożonych operacji biznesowych. Szablony i pulpity nawigacyjne są szczególnie pomocne w utrzymaniu porządku i ułatwiają śledzenie wszystkich działań.

Struktura cenowa

Notatka: Wykresy Gantt są dostępne we wszystkich płatnych planach.

Czym jest Jira?

Jira to narzędzie do śledzenia problemów i zarządzania projektami, pierwotnie zaprojektowane dla zespołów programistów. Opiera się na zwinnych metodologiach, takich jak tablice Scrum i Kanban, pomagając zespołom technicznym zarządzać sprintami, śledzić błędy i koordynować cykl pracy związany z rozwojem.

Jira jest pomocna w rozbiciu złożonych projektów oprogramowania na łatwe do zarządzania zadania, historie i epopeje. To zwinne narzędzie do zarządzania projektami jest używane przez programistów, menedżerów produktu, menedżerów projektów i testerów QA, a także przez zespoły międzyfunkcyjne zarządzające złożonymi projektami z wieloma ruchomymi elementami.

Notatka: Jira nie oferuje natywnej funkcji wykresu Gantta, takiej jak ClickUp. Oferuje wizualizację typu Gantt poprzez funkcję osi czasu i planów. Jeśli funkcja wykresu Gantta jest dla Ciebie nieodzowna, rozważ alternatywne rozwiązania dla Jira.

Funkcje wykresu Gantt Jira

Przyjrzyjmy się teraz kluczowym funkcjom Jira, które pomagają w śledzeniu postępów projektu, usprawniać przepływ pracy i zarządzać projektami międzyfunkcyjnymi.

Funkcja nr 1 Wizualizacja osi czasu

Widok osi czasu Jira zapewnia podstawową wizualizację planu działania, która wyświetla epic, historie i zadania na poziomej osi czasu. Pobiera dane z tablic Jira (Scrum i Kanban) i pokazuje problemy w porządku chronologicznym za pomocą prostych pasków z podstawowymi kolorami statusu. Możesz zastosować filtry, aby skupić się na konkretnych strumieniach pracy, wydaniach lub osobach przypisanych do zadań i szybko zorientować się, jak praca jest rozłożona na osi czasu.

Zespoły programistów mogą korzystać z widoku osi czasu, aby zobaczyć, jak epiki dzielą się na historie i gdzie przebiegają granice sprintów.

Jednak widok jest ograniczony. Nie pozwala on na wizualizację poszczególnych zadań, podzadań ani szczegółowego podziału pracy, które są wymagane w większości projektów. Jira nie zapewnia również szczegółowych informacji na temat postępów sprintu, chyba że jest połączona z raportami lub narzędziami innych firm.

📚 Czytaj więcej: Wykres Gantt a oś czasu: czym są i jak z nich korzystać

Funkcja nr 2 Plany

Plans (dawniej Advanced Roadmaps) to funkcja premium Jira zapewniająca zaawansowaną wizualizację osi czasu dla wielu projektów i zespołów. Funkcja ta wspiera zależności między projektami, wielopoziomową hierarchię z widocznością podzadań, planowanie obciążenia rozwoju oprogramowania oraz śledzenie kamieni milowych. Wszystkie zaawansowane funkcje, których nie ma w podstawowej funkcji osi czasu.

Funkcja ta wspiera obliczanie zasobów i prognozę, umożliwiając zespołom programistycznym zrozumienie dystrybucji obciążenia pracą między różne projekty i osoby. Jednak funkcja ta nadal nie posiada kluczowych funkcji wykresu Gantt. Na przykład porównanie bazowe (możliwość zapisania migawki oryginalnego planu w celu pomiaru odchyleń) nie jest funkcją natywną w Jira, co zmusza użytkowników do polegania na ręcznie tworzonych polach niestandardowych lub aplikacjach innych firm.

📚 Więcej informacji: Wykres Gantt a mapa drogowa: przewodnik dla kierowników projektów dotyczący podobieństw i różnic

Funkcja nr 3: Wtyczki i integracje

Ponieważ Jira nie oferuje natywnej funkcji wykresu Gantt, zarówno małe zespoły, jak i duże przedsiębiorstwa korzystają z integracji innych firm z Atlassian Marketplace, aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności Gantt. Narzędzia te umożliwiają analizę ścieżki krytycznej, porównanie linii bazowej, śledzenie kamieni milowych i zaawansowane zarządzanie zależnościami, czyli funkcje, które nie są dostępne w ustawieniach domyślnych Jira.

Jira dobrze integruje się z popularnymi narzędziami programistycznymi, takimi jak Bitbucket, GitHub i Jenkins, dzięki czemu nadaje się dla zespołów inżynierów już osadzonych w ekosystemie Atlassian.

Niektóre z popularnych integracji Jira to BigGantt, WBS Gantt-Chart for Jira, Structure. Gantt i Advanced Gantt for Jira. Chociaż są one bardzo wydajne, te wtyczki zwiększają złożoność i tak już stromą krzywą uczenia się (Jira), zwłaszcza dla zespołów nietechnicznych. Dodatkowe koszty i wysiłek związany z ustawieniami sprawiają, że są one mniej atrakcyjnym wyborem dla zespołów poszukujących uproszczonego narzędzia do zarządzania projektami.

Wykres Gantt Jira: Najbardziej odpowiednie wielkości zespołów i przypadki użycia SaaS

Funkcja wykresu Gantt w Jira najlepiej sprawdza się w przypadku zespołów technicznych o konkretnych potrzebach w zakresie zarządzania projektami, choć wymaga dodatkowych wtyczek, aby w pełni wykorzystać możliwości wykresu Gantt.

Oto, jakie korzyści mogą odnieść zespoły techniczne dzięki Jira:

Typ zespołu Podstawowy przypadek użycia Kluczowa zaleta Zespoły programistów Elastyczne planowanie sprintów, cykle pracy związane ze śledzeniem błędów Integruje się z istniejącymi cyklami pracy i śledzeniem problemów Zespoły DevOps Wdrożenia systemów, migracje techniczne Łączy zadania infrastrukturalne z cyklami rozwoju Zespół ds. produktów technicznych Rozwój funkcji, planowanie wydania Połączenie historii użytkowników i epiców z wizualizacją osi czasu.

Możliwości AI w wykresie Gantt Jira

Atlassian (firma nadrzędna Jira) zintegrowała Atlassian Intelligence — swoją podstawową platformę AI — we wszystkich swoich produktach. Nowe, ujednolicone doświadczenie AI, znane pod nazwą Rovo, łączy w sobie funkcje takie jak wyszukiwanie, czat i konfigurowalni agenci. Może ono podsumowywać zadania, odpowiadać na pytania związane z projektem oraz wykorzystywać język naturalny do tworzenia reguł automatyzacji i sugerowania podziału pracy.

Co najważniejsze, podstawowa funkcja Rovo nadal koncentruje się na zarządzaniu problemami i wyszukiwaniu wiedzy, a nie na wizualnym planowaniu projektów. Jego bezpośrednia funkcjonalność w widoku osi czasu lub planów Jira jest zasadniczo limitowana do zadań, które populują te widoki.

Oznacza to, że podobnie jak w przypadku tradycyjnych wykresów Gantt (ścieżka krytyczna, linie bazowe), nadal potrzebujesz aplikacji innych firm, takich jak Visor, aby uzyskać pełną funkcjonalność AI, która naprawdę może manipulować i ulepszać sam widok wykresu Gantt.

🧠 Czy wiesz, że... Pomimo pojawienia się alternatyw dla wykresów Gantt, takich jak tablice kanban, osie czasu i widoki kalendarza, ta metoda wizualna pozostaje najczęściej wybieranym rozwiązaniem przez prawie 45% kierowników projektów zajmujących się złożonymi, wieloetapowymi zadaniami.

Zalety i wady (wraz z opiniami użytkowników)

Zalety

Pojęcie łączy się bezpośrednio z tablicami agile, synchronizując epic, historie i zadania w czasie rzeczywistym.

Wspiera planowanie i śledzenie międzyprojektowe za pomocą Planów

Umożliwia planowanie obciążenia zespołu w celu wczesnego wykrywania ograniczeń zasobów.

Oferuje niestandardowe poziomy hierarchii dostosowane do struktury produktu lub sprintu.

Działa dobrze dla zespołów inżynierów i produktowych korzystających na co dzień z Jira.

Wady

Wymaga dodatkowych wtyczek, aby uzyskać pełną funkcjonalność wykresu Gantt.

Wymaga długiego okresu nauki dla użytkowników bez wiedzy technicznej.

Zaawansowane funkcje, takie jak plany, są dostępne tylko w planach Premium i Enterprise.

Co wyróżnia wykres Gantt Jira?

Oto recenzja G2:

Najbardziej podoba mi się to, jak bardzo Jira jest konfigurowalna i uporządkowana, jeśli chodzi o zarządzanie projektami i zgłoszeniami. Jira wspiera szczegółowe śledzenie zadań, pozwala nam tworzyć niestandardowe przepływy pracy i zapewnia widoczność postępów dzięki tablicom Kanban lub Scrum. Integracja z narzędziami takimi jak Confluence, Slack i GitHub sprawia, że jest jeszcze bardziej wydajna. Łatwo jest współpracować, przypisywać zadania, ustalać terminy i utrzymywać odpowiedzialność między działami. Jira umożliwia tworzenie dostosowanych przepływów pracy za pomocą redaktora schematów, chociaż dla zespołów nietechnicznych krzywa uczenia się jest wyższa. Jednak Jira może być na początku nieco skomplikowana, zwłaszcza podczas konfigurowania nowych przepływów pracy lub zrozumienia schematów uprawnień. Czasami interfejs użytkownika wydaje się przepełniony, a wydajność może być wolniejsza w przypadku projektów na dużą skalę.

Najbardziej podoba mi się to, jak bardzo Jira jest konfigurowalna i uporządkowana pod kątem zarządzania projektami i zgłoszeniami. Jira oferuje wsparcie dla szczegółowego śledzenia zadań, pozwala nam tworzyć niestandardowe cykle pracy i zapewnia widoczność postępów dzięki tablicom Kanban lub Scrum. Integracja z narzędziami takimi jak Confluence, Slack i GitHub sprawia, że jest jeszcze bardziej wydajna. Łatwo jest współpracować, przypisywać zadania, ustawiać terminy i utrzymywać odpowiedzialność między działami. Jira umożliwia tworzenie dostosowanych przepływów pracy za pomocą redaktora schematów, chociaż dla zespołów nietechnicznych krzywa uczenia się jest wyższa. Jednak Jira może być na początku nieco skomplikowana, zwłaszcza podczas konfigurowania nowych przepływów pracy lub zrozumienia schematów uprawnień. Czasami interfejs użytkownika wydaje się przepełniony, a wydajność może być wolniejsza w przypadku projektów na dużą skalę.

Struktura cenowa

Free Forever

Standard : 7,91 USD/miesiąc na użytkownika

Premium : 14,54 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy

Notatka: Funkcja planów (zaawansowana mapa drogowa) jest dostępna tylko w planach premium i wyższych.

Wykres Gantt ClickUp a wykres Gantt Jira na Reddicie

Aby zakończyć debatę, przenieśliśmy ją na Reddit. Chociaż nie ma konkretnych wątków omawiających widok Gantt ClickUp w porównaniu z Jira, oto kilka opinii użytkowników na temat obu narzędzi.

Użytkownicy doświadczyli znacznej krzywej uczenia się zarówno w przypadku Jira, jak i ClickUp. Jednak według jednego z użytkowników, jeśli pokonasz krzywą uczenia się ClickUp, tworzenie niestandardowych cyklów pracy i ogólne zarządzanie zadaniami staje się dość łatwe.

Jest to zdecydowanie solidne narzędzie, ale przyznaję, że wymaga ono sporo nauki. Zajęło mi trochę czasu, zanim skonfigurowałem je tak, jak chciałem, ale kiedy już to zrobiłem, naprawdę ułatwiło mi zarządzanie projektami i współpracę z zespołem.

Jest to zdecydowanie solidne narzędzie, ale przyznaję, że wymaga ono sporo nauki. Zajęło mi trochę czasu, zanim skonfigurowałem je tak, jak chciałem, ale kiedy już to zrobiłem, naprawdę ułatwiło mi zarządzanie projektami i współpracę z zespołem.

Chociaż zaawansowane mapy drogowe Jira oferują szeroki zakres funkcji, brak natywnych funkcji jest dla użytkowników zarówno kosztowny, jak i czasochłonny. Według jednego z użytkowników:

Duża zależność od dodatków i wtyczek, aby naprawić rzeczy, które Jira powinna mieć w standardzie. Na przykład CFD mojego projektu jest raczej bezużyteczne, ponieważ skumulowana wartość „zrobione” nie uwzględnia wybranego przedziału czasowego. Nie podoba mi się również to, że nie można kolorować kart na podstawie ich wieku WIP w standardzie.

Duża zależność od dodatków i wtyczek, aby naprawić rzeczy, które Jira powinna mieć w standardzie. Na przykład CFD mojego projektu jest raczej bezużyteczne, ponieważ skumulowana wartość „zrobione” nie uwzględnia wybranego przedziału czasowego. Nie podoba mi się również to, że nie można kolorować kart na podstawie ich wieku WIP w standardzie.

Z drugiej strony, limit 60 użyć wykresu Gantt w ClickUp (w planie Free Plan) stanowi dla niektórych pewien problem. Według jednego z użytkowników:

Obecnie korzystamy z bezpłatnego planu, ponieważ zawiera on wszystko, czego potrzebujemy, jednak osiągnęliśmy limit „60 użyć” wykresu Gantt. Jest to istotna część naszego procesu rozwoju i nie możemy uzasadnić wydawania przez każdego z nas 10 dolarów miesięcznie na odblokowanie wszystkich funkcji, skoro potrzebujemy tylko funkcji wykresu Gantt.

Obecnie korzystamy z bezpłatnego planu, ponieważ zawiera on wszystko, czego potrzebujemy, jednak osiągnęliśmy limit „60 użyć” wykresu Gantt. Jest to istotna część naszego procesu rozwoju i nie możemy uzasadnić wydawania przez każdego z nas 10 dolarów miesięcznie na odblokowanie wszystkich funkcji, skoro potrzebujemy tylko funkcji wykresu Gantt.

Które narzędzie do tworzenia wykresów Gantt jest najlepsze dla Twojego zespołu?

Werdykt jest jasny: ClickUp zdobywa koronę.

Jira i ClickUp są przeznaczone dla różnych odbiorców. Jira jest skierowana głównie do zespołów programistycznych, natomiast ClickUp oferuje szerszą funkcjonalność wykresów Gantt dla wszystkich, od marketingu po inżynierię.

Jira wyróżnia się w zarządzaniu projektami dzięki zwinnym metodologiom i jest powszechnie stosowana przez zespoły techniczne i programistyczne. Brak zaawansowanych funkcji wykresu Gantt (lub typu Gantt) oznacza, że będziesz musiał polegać na wtyczkach innych firm. W tym celu należy wziąć pod uwagę czas i koszty związane z ustawieniami i integracją.

ClickUp to jednak kompleksowe narzędzie do zarządzania pracą stworzone dla zespołów, które chcą mieć pełną funkcjonalność wykresu Gantt bez dodatkowych wtyczek lub ustawień.

Od tworzenia harmonogramów po mapowanie zależności, śledzenie kamieni milowych i dostosowywanie harmonogramów — w widoku Gantt ClickUp możesz zarządzać zwinnymi cyklami pracy z możliwością ekstremalnego dostosowania niestandardowego.

Aby rozpocząć korzystanie z ClickUp, zarejestruj się bezpłatnie.