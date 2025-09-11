Free szablony do badania klientów na potrzeby badań rynkowych

Wprowadziłeś nową, atrakcyjną funkcję. Jesteś z niej dumny. Ale czy Twoi użytkownicy też? Oni prawie jej nie zauważają.

Ten ból często wynika z pominięcia etapu odkrywania klientów lub przeprowadzenia go bez odpowiedniej struktury. Rozmowa z klientami to jedno, ale ważniejsze jest wyciąganie z niej wniosków.

Szablon do badania klientów ukierunkowuje badania, pomagając zadawać właściwe pytania i przekształcać rozproszone opinie w praktyczne wnioski. 🧭

W tym wpisie na blogu omówimy bezpłatne szablony do badania klientów , które pomogą Ci dobrze rozpocząć działalność, szybko się uczyć i uniknąć tworzenia produktów dla odbiorców, którzy nie tworzą połączenia. 📑

Czym są szablony do analizy klientów?

Szablony do badania klientów to narzędzia lub struktury, które pomagają zespołom zrozumieć docelowych klientów, zweryfikować potrzeby rynku i zebrać informacje przed opracowaniem produktu lub usługi.

Jest to etap, na którym dowiadujesz się, kim są Twoi klienci, z czym się borykają i czy Twoje rozwiązanie może im pomóc. Modele takie jak Lean Startup i Design Thinking kładą na to nacisk i mają ku temu dobre powody.

Szablony do badania klientów zapewniają przejrzystą strukturę planowania badań rynkowych, przeprowadzania wywiadów, mapowania ścieżek klientów, identyfikowania problemów i ustalania priorytetów.

Najlepsze szablony do badania klientów w skrócie

Czym charakteryzuje się dobry szablon do analizy klientów?

Dobry szablon do badania klientów nie polega na wypełnianiu pustych pól, ale raczej na ukierunkowaniu myśli na lepsze rozwiązania.

Oto, na co warto zwrócić uwagę:

Kompleksowe informacje kontaktowe: Podaj imiona i nazwiska, role, adresy e-mail, a nawet nazwy użytkowników w mediach społecznościowych, aby ułatwić kontakt i śledzenie, kto jest kim

Pytania dotyczące oceny potrzeb: Dodaj otwarte podpowiedzi, które pozwalają zbadać rzeczywiste wyzwania i cele biznesowe oraz sięgnąć głębiej niż tylko powierzchowne potrzeby

matryca priorytetów: *Skorzystaj z prostego systemu rankingowego, aby posortować potrzeby klientów według pilności i ważności

Kolejne kroki: Zostaw przestrzeń na zapisanie jasnych elementów działań i osi czasu po każdej rozmowie, aby niczego nie przeoczyć

Fazy hipotezy i weryfikacji: Podziel proces na etapy: co uważasz za prawdę, jak to sprawdzisz i jakie informacje zwrotne otrzymasz

Mapowanie ścieżki klienta: Sporządź mapę całego doświadczenia klienta, aby zidentyfikować kluczowe punkty styku, punkty tarcia i wskazać możliwości odkrycia

mapowanie empatii i tworzenie person: *Dodaj mapy empatii i utwórz sekcje dotyczące person użytkowników , aby zrozumieć, co myślą, czują i robią klienci

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz działalność, czy chcesz rozszerzyć ją na nową branżę, te szablony pomogą Ci udoskonalić badania przed rozmową telefoniczną i odkryć, co wzbudza zainteresowanie klientów i w jaki sposób lubią oni wydawać pieniądze.

Szablony do badania klientów

Nie chcesz wchodzić na nowy rynek lub wprowadzać nową funkcję w oparciu o przypuszczenia. Szablony pomagają ukierunkować pytania, ułatwiać śledzenie odpowiedzi, ułatwiać wnikliwe rozmowy, pozyskiwać klientów i dostrzegać trendy w różnych kontach, profilach i branżach.

W tej sekcji omówimy kilka szablonów stworzonych bezpośrednio w Formularzach i Dokumentach, które pomogą Ci rozpocząć pracę! 💪

1. Szablon dokumentu ClickUp dotyczący odkrywania klientów

Pobierz darmowy szablon Uzyskaj szczegółowe informacje o kliencie już na samym początku dzięki szablonowi dokumentu dotyczącego analizy agencji/klienta

Szablon dokumentu dotyczącego odkrywania potrzeb agencji/klienta został stworzony, aby pomóc w prowadzeniu wstępnych rozmów z potencjalnymi klientami. Podczas wywiadów lub rozmów telefonicznych z klientami użyj kolumny Notatki z rozmowy, aby zapisać surowe spostrzeżenia, takie jak „Trudności z wdrażaniem nowych członków zespołu z powodu braku scentralizowanych narzędzi szkoleniowych”

Następnie przełóż je na hipotezy lub kolejne kroki w kolumnie Działania do podjęcia, np. „Sprawdź, jak powszechne jest to wyzwanie związane z wdrażaniem nowych pracowników w podobnych firmach”

⚡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Kieruj każdą rozmowę za pomocą ustrukturyzowanych podpowiedzi, aby nigdy nie przegapić kluczowych informacji

Przekształca surowe notatki w jasne kolejne kroki i hipotezy umożliwiające szybką weryfikację

Umożliwia uporządkowanie wszystkich szczegółów dotyczących odkrywania i zapewnia dostęp do nich całemu zespołowi

📌 Idealne dla: Założycieli start-upów, menedżerów produktu i marketerów, którzy potrzebują szybkiego, ustrukturyzowanego sposobu na przeprowadzanie sesji odkrywania, zbieranie opinii klientów oraz jasną i spójną weryfikację dopasowania produktu do rynku.

2. Szablon dokumentu do odkrywania usług ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz kompleksowy plan działania dzięki szablonowi dokumentu ClickUp Services Discovery Document Template

Szablon dokumentu ClickUp Services Discovery Document Template zapewnia zespołom produktowym, założycielom i badaczom gotową do użycia strukturę do dokumentowania wszystkich spostrzeżeń, od wczesnych wywiadów, przez bolączki użytkowników, zastrzeżenia dotyczące cen, po zachowania decyzyjne.

Zamiast przełączać się między rozproszonymi notatkami, ten pojedynczy dokument pełni rolę platformy do zarządzania klientami, centralizując szczegóły dotyczące klientów, takie jak informacje o nich, harmonogramy projektów, zakres, metodologia i plany finansowe.

Każda sekcja tego szablonu pomaga zebrać surowe informacje z rozmów z klientami, zapisać wewnętrzne założenia i śledzić, jak ewoluują one w miarę gromadzenia przez zespół kolejnych dowodów. Znajdują się w nim nawet wbudowane podpowiedzi dotyczące definiowania celów projektu, identyfikowania ryzyka i koordynowania działań interesariuszy z działów marketingu, sprzedaży, produktów i inżynierii.

⚡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Centralizuje informacje o klientach, zakres projektu i spostrzeżenia w jednym, łatwym w nawigacji dokumencie

Wbudowane podpowiedzi pomogą Ci uchwycić cele, ryzyko i zmieniające się założenia w miarę zdobywania wiedzy

Ujednolicenie działań interesariuszy w różnych zespołach poprzez dokumentowanie każdego kroku procesu odkrywania

📌 Idealne dla: założycieli start-upów, menedżerów produktu i badaczy UX przeprowadzających wywiady na wczesnej scenie, testujących nowe pomysły lub weryfikujących dopasowanie produktu do rynku przed wprowadzeniem go na rynek.

3. Szablon badania rynku ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zachowaj konkurencyjność dzięki szczegółowej analizie badań rynkowych za pomocą szablonu badań rynkowych ClickUp

Masz trudności z interpretacją wszystkich danych z badań rynkowych? Szablon badań rynkowych ClickUp może Ci w tym pomóc. Szablon ten zapewnia, że nic nie zostanie pominięte dzięki wbudowanej liście kontrolnej służącej do ustawienia zespołu badawczego, zdefiniowania problemu, zidentyfikowania kluczowych pytań, stworzenia harmonogramu i przedstawienia wyników.

Daje Ci to również jednolite centrum, w którym możesz gromadzić wszystkie wyniki badań, takie jak ankiety, wywiady, informacje o konkurencji i inne. Możesz je jasno analizować za pomocą niestandardowych komponentów, śledzić każdy etap badań użytkowników i łatwo udostępniać wynikami ze swoim zespołem.

⚡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Zapewnia jednolite hub wszystkich badań — ankiet, wywiadów i informacji o konkurencji

Wbudowane listy kontrolne i osie czasu pomagają utrzymać proces badań na właściwym torze

Ułatwia analizę wyników i udostępnianie praktycznych spostrzeżeń z zespołem

📌 Idealne dla: Właścicieli produktów przeprowadzających badania rynku w celu opracowania strategii produktowej, weryfikacji nowych pomysłów lub analizy potrzeb klientów na różnych scenach rozwoju.

4. Szablon fazy odkrywania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zrozum i skutecznie spotkaj potrzeby klientów dzięki szablonowi fazy odkrywania ClickUp

Szablon ClickUp Discovery Phase pomaga zespołom gromadzić, organizować i przekształcać wczesne spostrzeżenia w praktyczne strategie. Możesz zaplanować mapę wywiadów z klientami, analizę konkurencji, opinie interesariuszy i badania rynku w ramach elastycznej, ale przejrzystej struktury.

Wyróżnia się dzięki uporządkowanej organizacji zadań. Zadania są przejrzyście pogrupowane w listy, takie jak „Zbierz dane”, „Zidentyfikuj problemy” i „Określ możliwości”, co ułatwia wizualizację całego procesu od odkrycia do podjęcia decyzji

⚡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Organizuje każdą scenę odkrywania, od gromadzenia danych badawczych po definiowanie możliwości

Struktura oparta na zadaniach pomaga wizualizować postępy i przypisywać własność

Wystarczająco elastyczne dla każdego zespołu — UX, produktowego lub innowacyjnego — prowadzącego sprinty badawcze

📌 Idealne dla: badaczy UX, menedżerów produktu lub zespołów ds. innowacji przeprowadzających analizy branżowe i sprint odkrywcze w celu wprowadzenia nowych produktów cyfrowych lub funkcji.

🔍 Czy wiesz, że... Firma Sears pomogła zrewolucjonizować proces zbierania opinii w XIX wieku dzięki katalogom wysyłkowym. Klienci mogli zwracać elementy i wyrażać swoje opinie, prawie jak w dzisiejszym Amazonie.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze przykłady oprogramowania CRM i ich zastosowania

5. Szablon analizy potrzeb klientów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zidentyfikuj potrzeby klientów i sposoby, w jakie Twoja firma może zaspokoić spotkania z nimi, korzystając z szablonu analizy potrzeb klientów ClickUp

Szablon analizy potrzeb klientów ClickUp pomaga zespołom w jasny sposób gromadzić, organizować i wykorzystywać informacje o klientach. W tym szablonie można łączyć połączone formularze oceny, przesyłać załączniki i śledzić punkty danych, które nadają kontekst każdej potrzebie.

Na przykład, podczas analizowania problemów klientów mogą pojawić się sugerowane podzadania, takie jak „Podsumuj spostrzeżenia klientów” lub „Ustal priorytety wniosków dotyczących funkcji”. Taka struktura doskonale sprawdza się na etapie odkrywania, pomagając wcześnie dostrzec powtarzające się wzorce. Obok podzadań pojawiają się również emoji wskazujące zależności, które stanowią doskonałe wizualne przypomnienie o konieczności gromadzenia spostrzeżeń na każdym etapie.

⚡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Łączy formularze oceny, załączniki i punkty danych, zapewniając zakończony przegląd potrzeb

Automatycznie sugeruje podzadania, aby pomóc Ci natychmiast wykorzystać uzyskane informacje

Wizualne wskaźniki ułatwiają śledzenie zależności i wczesne wykrywanie wzorców

📌 Idealne dla: badaczy UX, menedżerów produktu lub zespołów CX przeprowadzających ankiety wśród klientów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wyznacz jasne, możliwe do realizacji cele. Upewnij się, że Twoje cele są konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie (SMART). Pomoże Ci to utrzymać właściwy kierunek działań i dokładnie wiedzieć, co należy mierzyć.

6. Szablon profilu użytkownika ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz i zarządzaj wieloma profilami użytkowników dla dowolnego produktu lub usługi za pomocą szablonu profilu użytkownika ClickUp

Szablon ClickUp User Persona Template przekształca badania odbiorców w jasne, szczegółowe profile, które mają wpływ na każdą decyzję dotyczącą produktu, projektu lub marketingu. Ten niestandardowy szablon pozwala uchwycić różne atrybuty segmentacji klientów, dzięki czemu Twój zespół może uzgodnić, kim naprawdę są Twoi użytkownicy.

Możesz kategoryzować i dodawać szczegółowe tagi, takie jak „Grupa wiekowa”, „Stan cywilny”, „Frustracje” i „Korzystanie z oprogramowania do projektowania”. Ponadto możesz segmentować profile według roli, grupy wiekowej lub zachowania, korzystając z niestandardowych widoków, takich jak „Według płci” lub „Lista profili”

⚡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Zamień badania odbiorców w szczegółowe, praktyczne profile dla całego zespołu

Konfigurowalne pola i widoki pozwalają segmentować użytkowników według roli, wieku lub zachowań

Dzięki temu wszyscy będą mieli świadomość, dla kogo tworzysz produkt i dlaczego ma to znaczenie

📌 Idealne dla: Projektantów produktów i badaczy UX, którzy chcą nadać bardziej ludzki wymiar danym dotyczącym person użytkowników i tworzyć bardziej celowe, zorientowane na użytkownika doświadczenia.

🤝 Przyjazne przypomnienie: Postaraj się, aby pytania były proste! Unikaj żargonu i skomplikowanych sformułowań. Gdy pytania dotyczące odkrywania klientów są proste, łatwiej jest uzyskać od nich szczere i przydatne opinie. Ponadto należy skupić się na tym, co najważniejsze. Skoncentruj się na wskaźnikach i pytaniach, które są bezpośrednio związane z tym, czego chcesz się dowiedzieć. Nieistotne dane mogą wprowadzać zamieszanie, więc trzymaj się tematu.

7. Szablon tablicy ClickUp User Persona

Pobierz darmowy szablon Narysuj konkretny obraz swojego klienta za pomocą szablonu tablicy ClickUp User Persona

Statyczne persony często są zapominane. ClickUp User Persona Tablica szablon, stworzony w ramach ClickUp Whiteboards, pomaga tworzyć dynamiczne, ewoluujące profile zawierające istotne informacje.

Możesz rejestrować takie dane, jak pochodzenie etniczne, motywacje, frustracje, cele, a nawet nawyki związane z oprogramowaniem. Pola te mają bezpośredni wpływ na sposób odkrywania potrzeb użytkowników, udoskonalania komunikatów i tworzenia lepszych produktów.

Jedną z najlepszych funkcji są oceny oparte na emoji dla pól takich jak Korzystanie z aplikacji mobilnych i Korzystanie z mediów społecznościowych. Wystarczy najechać kursorem na emoji, aby szybko wybrać lub zaktualizować ocenę, co sprawia, że śledzenie wzorców zachowań różnych osób jest łatwe i przyjemne.

⚡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Twórz dynamiczne, wspólne profile, które ewoluują wraz z Twoją wiedzą

Oceny oparte na emoji sprawiają, że śledzenie nawyków i motywacji użytkowników jest przyjemne i wizualne

Idealne do warsztatów i sesji zespołowych, aby stworzyć mapę rzeczywistych zachowań użytkowników

📌 Idealne dla: marketerów produktów, projektantów UX i zespołów badawczych, którzy potrzebują wspólnej przestrzeni roboczej do mapowania zmieniających się zachowań użytkowników

8. Szablon ankiety dotyczącej opinii o produkcie ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz produkt o powodzeniu w oparciu o cenne opinie dzięki szablonowi ankiety dotyczącej opinii o produkcie ClickUp

Szablon ankiety dotyczącej opinii o produkcie ClickUp zapewnia niestandardowy system do gromadzenia, organizowania i wykorzystywania opinii klientów w jasny i szybki sposób. Dzięki wbudowanemu formularzowi ClickUp Forms możesz dowiedzieć się, co użytkownicy lubią, z czym mają trudności i czego oczekują w przyszłości.

Dzięki wbudowanym funkcjom śledzenia wyników satysfakcji, wzorców użytkowania i postrzegania cen możesz błyskawicznie podejmować decyzje oparte na danych. Ten szablon ankiety dotyczącej opinii o produkcie jest idealny dla Ciebie, jeśli wprowadzasz nowy produkt lub ulepszasz istniejący.

⚡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Rejestruje opinie użytkowników, poziom ich zadowolenia i prośby dotyczące nowych funkcji w jednym miejscu

Wbudowane narzędzia analityczne pomagają szybko dostrzegać trendy i ustalać priorytety usprawnień

Zintegrowane z ClickUp Brain w celu natychmiastowego generowania pytań ankietowych i uzyskiwania wniosków

📌 Idealne dla: menedżerów produktu, zespołów CX i założycieli start-upów, którzy potrzebują szybkiego sposobu na zebranie i analizę opinii użytkowników podczas wprowadzania produktów na rynek.

💟 Bonus: Nie wiesz, jakie pytania zadać swojej grupie docelowej? Skorzystaj z ClickUp Brain. Zintegrowany asystent AI platformy szybko generuje niestandardowe pytania ankietowe przed lub po spotkaniu, gdy nie wiesz, jak dalej postępować. Poproś ClickUp Brain o przygotowanie prostych pytań ankietowych Ponadto możesz poprosić Brain o przedstawienie lub podsumowanie spostrzeżeń, jeśli pracujesz nad konkretnym produktem, takim jak aplikacja e-commerce. Wystarczy zadać pytania w języku naturalnym, np. „Jakie wspólne problemy pojawiają się w różnych segmentach użytkowników?” lub „Jak możemy pogrupować opinie, aby odkryć ukryte możliwości?”, aby odkryć problemy.

9. Szablon mapy podróży klienta ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj interakcje z klientami dzięki szablonowi mapy podróży klienta ClickUp

Szablon mapy podróży klienta ClickUp pomaga zespołom wizualizować każdy etap doświadczenia klienta, od świadomości przez rozważanie aż po konwersję. Jest to dynamiczna przestrzeń, w której zespoły marketingowe, produktowe i obsługi klienta mogą dostosować się do tego, co użytkownicy robią, czują i potrzebują w każdym punkcie kontaktu.

Na każdym etapie możesz przeanalizować działania klientów, punkty kontaktu i emocje, uzyskując pełny widok doświadczeń. Możesz również przypisać kierownika zespołu do każdego etapu podróży, zapewniając odpowiedzialność działu i łatwe wdrażanie klientów.

⚡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Wizualizuje każdy punkt kontaktu z klientem, emocje i działania w trakcie całej podróży

Przypisuje kierowników zespołów do każdego etapu, zapewniając jasną odpowiedzialność i ciągłość działań

Pomaga przekształcić spostrzeżenia w ulepszenia, zapewniając przestrzeń na rozwiązania i możliwości

📌 Idealne dla: międzyfunkcyjnych zespołów, w tym marketingu, UX i sukcesu klienta, które chcą stworzyć mapę, przypisać i optymalizować każdy krok doświadczenia klienta w punktach kontaktu offline i cyfrowych.

🚨 ClickUp Insights: Nasze dane pokazują, że prawie 40% profesjonalistów odczuwa presję, aby podjąć elementy zaraz po każdym spotkaniu. Utrzymanie tempa jest wyczerpujące. Dzięki ClickUp możesz uniknąć pośpiechu po spotkaniu. Automatycznie zamień notatki ze spotkania na zadania do wykonania, przydzielaj zadania w czasie rzeczywistym i zapewnij wszystkim spójność działań — bez kiwnięcia palcem. Pozwól, aby cykle pracy zajęły się dalszymi działaniami, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na szerszej perspektywie.

10. Szablon opisu problemu niestandardowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zidentyfikuj i przeanalizuj problemy klientów, aby stworzyć innowacyjne produkty, korzystając z szablonu ClickUp Customer Problem Statement Template

Szablon opisu problemów klientów ClickUp zaczyna się od stworzenia profilu klienta, w którym można zapisać takie dane, jak imię i nazwisko, wiek, płeć, status cywilny, pochodzenie etniczne, zawód i adres.

Następnie szablon przechodzi do tego, co klient chce osiągnąć, co stoi mu na przeszkodzie i dlaczego te bariery istnieją. Jest to niezbędne do opracowywania produktów, które rozwiązują rzeczywiste, mające duży wpływ problemy. Kolejną zaletą tego szablonu jest uporządkowanie problemów w zakładkach, takich jak Problem nr 1, 2, 3, co pozwala rozwiązywać problemy indywidualnie, nie przeciążając zespołu.

⚡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Oprzyj każdy problem na rzeczywistym kontekście niestandardowego klienta, aby uzyskać głębszą empatię

Organizuje problemy w łatwe w zarządzaniu zakładki, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte

Pomóż swojemu zespołowi przejść od identyfikacji problemów do zaproponowania konkretnych, skutecznych rozwiązań

📌 Idealne dla: zespołów ds. rozwoju produktów w start-upach SaaS lub agencjach projektowych, które muszą szczegółowo dokumentować i analizować indywidualne problemy niestandardowych klientów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Postępuj zgodnie z modelem IDIC: zidentyfikuj swoich klientów, rozróżnij ich według wartości lub potrzeb, nawiąż z nimi konstruktywną interakcję i dostosuj swoją ofertę lub komunikaty. To sprytny sposób, aby CRM działał zarówno na korzyść Twojego zespołu, jak i klientów.

Pobierz darmowy szablon Pozostań w kontakcie z klientami w sposób, jaki im odpowiada, dzięki szablonowi formularza ClickUp

Szablon formularza kontaktowego klienta ClickUp to świetny sposób na zarządzanie wsparciem technicznym, zwrotami, zapytaniami dotyczącymi zamówień lub aktualizacjami usług. Układ jest intuicyjny i przypomina styl Kanban. Masz jasne kolumny statusu, takie jak Nowe zgłoszenie, W trakcie sprawdzania, Blok i Zakończone, dzięki czemu Twój zespół zawsze wie, co wymaga uwagi, a co zostało już załatwione.

Oznaczone kolorami etykiety Concern (np. żółta dla wymiany, czerwona dla zwrotu kosztów, zielona dla serwisu) zapewniają dodatkową przejrzystość, pomagając zespołowi wsparcia technicznego w szybkiej i odpowiedniej klasyfikacji problemów.

⚡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Usprawnia obsługę przychodzących zgłoszeń dzięki przejrzystym, oznaczonym kolorami kolumn statusu

Rejestruje wszystkie kluczowe szczegóły — priorytet, identyfikator zamówienia, rodzaj problemu — umożliwiając szybką klasyfikację

Gwarantuje, że każde zapytanie jest śledzone, przypisywane i rozwiązywane bez nieporozumień

📌 Idealne dla: zespołu obsługi klienta i CX w firmach zajmujących się handlem elektronicznym lub opartych na subskrypcji, które zarządzają dużą liczbą przychodzących zapytań i chcą usprawnić zarządzanie komunikacją z klientami.

12. Szablon ankiety dotyczącej satysfakcji klientów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Podejmuj świadome decyzje dotyczące produktów i poprawiaj relacje z klientami dzięki szablonowi ankiety ClickUp dotyczącej satysfakcji klientów

Szablon ankiety satysfakcji klienta ClickUp to bogaty wizualnie system oparty na opiniach, który pozwala uchwycić doświadczenia klientów. Widok Ocena wiedzy wykorzystuje układ Kanban do sortowania odpowiedzi klientów na podstawie ich oceny wiedzy zespołu wsparcia, symbolizowanej w kreatywny sposób za pomocą ikon Apple! 🍏

Każda kolumna reprezentuje inny poziom wiedzy, w zakresie od pięciu jabłek (doskonała wiedza) do jednego jabłka (słaba wiedza). Karty w każdej kolumnie zawierają indywidualne opinie klientów. Każda opinia zawiera kluczowe informacje: adres e-mail, pisemną opinię, ocenę wiedzy, pomocności i przejrzystości agenta wsparcia oraz dwuwartościowy wskaźnik informujący, czy problem został rozwiązany.

⚡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Wykorzystuje kreatywne elementy wizualne (takie jak ikony jabłek!), aby ułatwić przekazywanie opinii i zwiększyć ich atrakcyjność

Sortuje odpowiedzi według wiedzy, przydatności i przejrzystości w celu wprowadzenia ulepszeń celu

Zamień każdą ankietę w zadanie, które można śledzić, aby zapewnić płynną kontynuację działań

📌 Idealne dla: zespołów wsparcia, menedżerów ds. sukcesu klienta i zespołów produktowych, które chcą stale poprawiać jakość obsługi klienta dzięki praktycznym informacjom zwrotnym po interakcji.

🧠 Ciekawostka: W latach 80. pojawiły się komputerowe wywiady telefoniczne ( CATI ), dzięki którym ankiety stały się bardziej dynamiczne. Można je porównać do chatbota, który do Ciebie zadzwonił.

13. Szablon prezentacji „Struktura badania klientów” autorstwa Slide Team

za pośrednictwem SlideTeam

Jesteś na wczesnym etapie rozwoju produktu i potrzebujesz ustrukturyzowanego podejścia do weryfikacji rynku?

Szablon SlideTeam „Presentation Customer Discovery Framework” pomoże Ci sformułować i przetestować hipotezy dotyczące potrzeb klientów, cen produktów i strategii dystrybucji.

Pomaga on ocenić trwałość rynkową produktu lub usługi, zapewniając dostosowanie do wymagań klientów. Można również nakreślić hipotezy, plan eksperymentów i udokumentować wyniki. Szablon zawiera wykresy i infografiki, które w interesujący sposób ilustrują spostrzeżenia i trendy.

⚡️ Dlaczego pokochasz ten szablon

Przewodnik po testowaniu hipotez i weryfikacji rynku o przejrzystej strukturze

Zawiera wykresy i infografiki umożliwiające wizualizację trendów i wyników badań

Pomaga dokumentować, prezentować i udoskonalać proces odkrywania dla interesariuszy

📌 Idealne dla: Założycieli start-upów, menedżerów produktu i zespołów marketingowych, którzy chcą zweryfikować hipotezy biznesowe i zapewnić dopasowanie produktu do rynku przed rozszerzeniem działalności.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Model AARRR (pozyskiwanie, aktywacja, utrzymanie, polecanie, przychody) pomaga dokładnie zidentyfikować, gdzie Twój wysiłek w zakresie zaangażowania jest niewystarczający. Czy użytkownicy rejestrują się, ale nie aktywują konta? Czy lojalni klienci polecają innych? Wykorzystaj te sceny, aby przeprowadzić eksperymenty o celach i naprawić niedociągnięcia.

Często zadawane pytania

1. Jakie są 4 etapy badania klientów?

Cztery etapy badania klientów to: sformułowanie hipotez, przetestowanie problemu, przetestowanie rozwiązania oraz weryfikacja lub zmiana kierunku. Najpierw należy zidentyfikować i udokumentować swoje założenia dotyczące klientów, ich problemów oraz proponowanego rozwiązania. Następnie należy sprawdzić, czy zidentyfikowany problem jest rzeczywisty i istotny, przeprowadzając wywiady z potencjalnymi klientami. Następnie należy przedstawić rozwiązanie tym klientom, aby sprawdzić, czy odpowiada ono ich potrzebom, i zebrać opinie. Na koniec analizujesz opinie, aby ustalić, czy Twoje założenia były prawidłowe, i zdecydować, czy kontynuować, dostosować podejście, czy zmienić kierunek działania na nowy pomysł.

2. Która metoda jest najczęściej stosowana w badaniu klientów?

Najczęściej stosowaną metodą w procesie odkrywania klientów jest przeprowadzanie wywiadów z klientami. Wywiady te polegają na bezpośrednich rozmowach z potencjalnymi klientami w celu dogłębnego zrozumienia ich potrzeb, problemów i zachowań. Chociaż można również korzystać z ankiet, obserwacji i grup fokusowych, wywiady są preferowane, ponieważ pozwalają na bardziej szczegółowe i elastyczne badanie perspektyw klientów.

3. Jaki jest dobry sposób na sformułowanie hipotezy w procesie odkrywania klientów?

Dobrym sposobem na sformułowanie hipotezy podczas badania klientów jest stworzenie jasnego, możliwego do sprawdzenia stwierdzenia, które łączy konkretny segment klientów z problemem i potencjalnym rozwiązaniem. Na przykład można powiedzieć: „Uważamy, że [segment klientów] doświadcza [problemu] i że [rozwiązanie] pomoże im osiągnąć [pożądany rezultat]”. Takie podejście pomaga ukierunkować proces badania i ułatwia weryfikację lub odrzucenie założeń na podstawie rzeczywistych opinii

4. Jaki jest główny cel procesu pozyskiwania klientów?

Głównym celem procesu odkrywania klientów jest potwierdzenie, że istnieje rzeczywisty problem dla określonej grupy klientów i że proponowane przez Ciebie rozwiązanie skutecznie go rozwiązuje. Dzięki temu masz pewność, że tworzysz produkt lub usługę, których ludzie naprawdę potrzebują, zmniejszając ryzyko zainwestowania czasu i zasobów w coś, co może nie znaleźć rynku zbytu.