Darmowe szablony grupy docelowej, które pomogą zdefiniować i dopracować profil idealnego klienta

Znasz tę niezręczną sytuację, kiedy ktoś pyta: „A więc, kto jest Twoją grupą docelową?”, a Ty wpadniesz w panikę i wyrzucisz z siebie coś w stylu: „Eee... każdy, kto chce zapłacić?”. Cóż, nadszedł czas, aby znaleźć idealną grupę docelową.

Prawda jest taka, że nie wiedząc dokładnie, komu sprzedajesz, jest jak krzyczenie w zatłoczonym pomieszczeniu i liczenie na to, że odpowiednia osoba odpowie. Spoiler: zazwyczaj tak się nie dzieje. To utrudnia skuteczną analizę grupy docelowej.

Zdefiniowanie idealnego klienta nie jest zarezerwowane wyłącznie dla dużych marek. Jest to zadanie dla każdego, kto próbuje sprzedawać, budować lub rozwijać swoją działalność. Niezależnie od tego, czy prowadzisz dodatkową działalność, czy pełnoprawny startup, ten przewodnik jest dla Ciebie.

Zebraliśmy darmowe, łatwe w użyciu szablony, które pomogą Ci przejść od niejasnych domysłów („może kreatywne pokolenie millenialsów?”) do prawdziwych wniosków. To tylko narzędzia online, które pomagają lepiej filtrować odbiorców, ponieważ ostatecznie Twoja strategia sprzedaży będzie Ci za to wdzięczna.

Czym są szablony grupy docelowej?

Szablony grup docelowych to ustrukturyzowane narzędzia służące do definiowania i dokumentowania cech idealnego klienta. Szablony te zazwyczaj zawierają pola dotyczące danych demograficznych (takich jak wiek, lokalizacja, stan cywilny, dochody, status społeczno-ekonomiczny), danych psychograficznych (takich jak wartości, zainteresowania i styl życia), zachowań (nawyki zakupowe, aktywność w sieci) oraz problemów lub celów.

Zamiast zaczynać od zera, szablony grup docelowych oferują powtarzalne ramy, które pomagają w badaniach konsumenckich, filtrowaniu segmentacji odbiorców i tworzeniu person.

👀 Czy wiesz, że... 74% liderów CX twierdzi, że poprawa dostarczania treści i wiedzy klientom oraz pracownikom jest priorytetem.

Co sprawia, że szablon grupy docelowej jest dobry?

Jeśli uważasz, że dobrze zaprojektowany szablon jest ważny tylko do gromadzenia danych, pomyśl jeszcze raz. Wyjaśnia on również, do kogo się zwracasz i dlaczego Twoi docelowi konsumenci powinni się tym zainteresować. Solidny szablon powinien zawierać:

Przejrzysta struktura : uporządkowane sekcje dotyczące danych demograficznych, psychograficznych, zachowań, celów i problemów

Podpowiedzi : pytania lub wskazówki, które skłaniają do myślenia wykraczającego poza powierzchowne cechy

Elastyczność : Możliwość dostosowania do różnych branż, modeli biznesowych i typów odbiorców

Skup się na podejmowaniu decyzji : pomaga przełożyć informacje o klientach na strategie marketingowe, produktowe lub : pomaga przełożyć informacje o klientach na strategie marketingowe, produktowe lub sprzedażowe ICP

Bez żargonu : Łatwe do zrozumienia i użycia, nawet dla osób niezwiązanych z marketingiem

Miejsce na szczegółowe informacje : zapewnia przestrzeń na szczegółowe informacje, a nie tylko pola wyboru

Wsparcie segmentacji: pomaga rozróżnić różne typy odbiorców lub profile nabywców

15 darmowych szablonów dotyczących grupy docelowej

Jeśli masz dość niejasnych profili nabywców i zgadywania, te darmowe szablony od ClickUp, aplikacji wszystkiego do pracy, uratują Twoje zdrowie psychiczne.

Stworzony z myślą o scentralizowaniu każdego elementu cyklu pracy związanego z komunikacją marketingową — od badań po realizację — ClickUp pomaga przekształcić rozproszone informacje o odbiorcach w praktyczne awatary klientów, które pomagają przyciągnąć nowych klientów i opracować skuteczną strategię marketingową.

Szablony te, od person użytkowników po przepływy onboardingowe, zostały zaprojektowane, aby pomóc Ci szybciej znaleźć grupę docelową. Wykorzystaj je do analizy obecnych odbiorców, odkrywania potencjalnych klientów i bardziej strategicznego filtrowania segmentów odbiorców.

1. Szablon persony użytkownika ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zdefiniuj grupę docelową i idealnego klienta za pomocą szablonu ClickUp User Persona Template

A co by było, gdyby Twój zespół naprawdę wiedział, z kim rozmawia, a nie tylko zgadywał , kim jest idealny klient (ICP), określając go jako „mamy znające się na marketingu” lub „technicznie obeznane pokolenie Z”? Szablon ClickUp User Persona Template sprawia, że jest to możliwe.

Pomaga tworzyć szczegółowe profile odbiorców, w tym informacje o obecnych klientach. Zawiera przestrzeń na dane demograficzne, cele, frustracje, zachowania zakupowe i wiele więcej. Jest przejrzysty, konfigurowalny i stworzony tak, aby ewoluować wraz z pogłębianiem się wiedzy o odbiorcach. Twórz bogate, poparte badaniami persony, na podstawie których Twój zespół może podejmować działania.

Ten szablon umożliwia:

Twórz szczegółowe profile, korzystając z pól niestandardowych na dane demograficzne, cele i frustracje

Oznaczaj zadania, epiki lub dokumenty według person, aby śledzić ich wpływ

Połącz każdą personę z opiniami użytkowników, wynikami testów i pomysłami na funkcje

Wizualizuj trafność person w różnych zespołach, takich jak produkt, projektowanie i marketing

Organizuj persony według segmentacji klientów , etapu cyklu życia lub poziomu zaangażowania

Eksportuj lub udostępniaj profile zewnętrznym interesariuszom

🎯 Idealne dla: Założycieli, zespołów produktowych i marketerów tworzących od podstaw podstawowe persony.

2. Szablon tablicy ClickUp User Persona

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj kluczowe informacje o personach za pomocą szablonu tablicy ClickUp User Persona

Szablon tablicy ClickUp User Persona został stworzony do burzy mózgów na żywo z zespołem. Wykorzystaj go do naszkicowania idealnego klienta podczas spotkań lub warsztatów dotyczących strategii sprzedaży i marketingu.

Są one wizualne, interaktywne i doskonale nadają się do sesji opartych na współpracy. Możesz ich używać do wizualnego odkrywania i wspólnego tworzenia archetypów użytkowników wraz ze swoim zespołem.

Ten szablon można wykorzystać do:

Przeciągaj i upuszczaj elementy, takie jak notatki, strzałki i ikony awatarów

Grupuj cechy behawioralne, poziom znajomości technologii lub nawyki związane z korzystaniem z produktów

Dodawaj cytaty lub zapisane obserwacje bezpośrednio do kafelków person

Oznacz sekcje kolorami według emocji, analizy potrzeb klientów lub etapu lejka sprzedażowego

Zaproś interesariuszy do wspólnego tworzenia lub komentowania w czasie rzeczywistym

Powiększ jedną osobę lub oddal widok, aby porównać różne typy

🎯 Idealne dla: Warsztatów i sesji strategicznych zespołów skupionych na tworzeniu person.

3. Szablon dokumentu ClickUp dotyczący odkrywania klientów

Pobierz darmowy szablon Odkryj potencjalnych klientów, ich cele i oczekiwania dzięki szablonowi dokumentu ClickUp Client Discovery

Masz dość niezręcznych spotkań i niekończących się wątków e-mailowych, próbując dowiedzieć się, czego naprawdę chce Twój potencjalny klient? Szablon dokumentu ClickUp Client Discovery Doc Template pozwala ograniczyć liczbę niezręcznych działań następczych i zapewnia większą przejrzystość od samego początku.

Poprowadzi Cię przez proces zadawania właściwych pytań, aby zrozumieć odbiorców, cele i bolączki klienta przed rozpoczęciem pracy.

Ten szablon można wykorzystać do:

Wstępnie załaduj informacje o kliencie, jego celach i interesariuszach

Przeprowadzaj wywiady z dynamicznymi sekcjami pytań

Dodawaj elementy do wykonania bezpośrednio z dokumentu do widoku zadań

Śledź rundy opinii, dzienniki decyzji i przeszkody

Połącz ten dokument z procesem CRM, aby zapewnić płynne przekazywanie informacji

Załącz powiązane zasoby, takie jak prezentacje marki i poprzednie raporty

🎯 Idealne dla: freelancerów i agencji prowadzących sesje wdrażające klientów lub rozpoczynające projekty.

📮 ClickUp Insight: Przeciętny profesjonalista spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeglądanie e-maili, wątków Slacka i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w obszar roboczy może to zmienić. Poznaj ClickUp Brain. Dostarcza natychmiastowych informacji i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund, dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Prawdziwe wyniki: zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby stworzyć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

4. Szablon badania rynku ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zbadaj segmenty rynku, korzystając z szablonu badania rynku ClickUp

Potrzebujesz inteligentniejszego sposobu na uporządkowanie wszystkich swoich chaotycznych notatek badawczych? Szablon badania rynku ClickUp przechowuje wszystko, w tym badania konkurencji, wywiady z klientami, informacje o trendach i wiele więcej, w jednym uporządkowanym miejscu.

Są one wystarczająco uporządkowane, abyś mógł śledzić postępy, ale jednocześnie na tyle elastyczne, że można je dostosować do własnego stylu pracy. Koniec z przeszukiwaniem pięciu dokumentów i siedmiu zakładek w poszukiwaniu jednego cytatu lub statystyki.

Ten szablon umożliwia:

Śledź konkurencję pod kątem cen, pozycjonowania i komunikatów

Twórz tablice SWOT i PESTLE połączone z rzeczywistymi zadaniami

Rejestruj dane ankiet, wywiady i spostrzeżenia dotyczące zachowań

Osadzaj elementy wizualne, takie jak wykresy, zrzuty ekranu i wideo

Oceniaj możliwości na podstawie wpływu, wysiłku marketingowego lub pewności

Kategoryzuj informacje według regionu, branży lub persony

🎯 Idealne dla: zespołów marketingowych i założycieli firm weryfikujących dopasowanie produktu do rynku lub planujących kampanie.

👀 Czy wiesz, że... Spotify stworzyło pięć fikcyjnych postaci — Nicka, Olivię, Shelley, Travisa i Camerona — aby lepiej zrozumieć swoich słuchaczy. Każda z nich miała swoje dziwactwa, nawyki i muzyczne upodobania, od rodziców dojeżdżających do pracy po wyluzowanych współlokatorów. Stworzono nawet naturalnej wielkości tekturowe figurki tych postaci i wykorzystano je podczas warsztatów zespołowych jako muzyczne sobowtóry prawdziwych użytkowników.

5. Szablon fazy odkrywania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Rozpocznij inteligentniejsze planowanie dzięki szablonowi fazy odkrywania ClickUp

Szablon ClickUp Discovery Phase pomaga gromadzić i oceniać dane przed podjęciem ważnych decyzji dotyczących produktów lub marketingu. Od potrzeb docelowych odbiorców po trendy branżowe — szablon ten został zaprojektowany, aby pomóc Ci podjąć kolejne kroki w odniesieniu do konkretnych grup w oparciu o rzeczywiste dane, a nie przeczucia.

Wykorzystaj je do organizacji wczesnych etapów eksploracji z jasnymi wynikami i punktami kontrolnymi, zwłaszcza podczas definiowania marketingowego ICP. Dzięki temu Twój zespół będzie od samego początku zgrany, skoncentrowany i będzie pracował w oparciu o ten sam zestaw faktów.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Podziel proces odkrywania na zadania, takie jak wywiady, testy i synteza

Dokumentuj założenia, ograniczenia techniczne i nieznane czynniki

Etykietuj informacje według użytkownika, interesariusza lub zestawu funkcji

Wskaż luki w wiedzy lub obszary ryzyka wymagające weryfikacji

Ustal jasne kamienie milowe dla dostosowania, przeglądu i ustalenia zakresu

Połącz ostateczne wyniki z planami działania i briefami

🎯 Idealne dla: zespołów produktowych lub konsultantów rozpoczynających nowe inicjatywy lub współpracę z klientami.

Zobacz, jak Cartoon Network zmieniło planowanie mediów społecznościowych. Zespół firmy zarządzał wieloma kanałami przy użyciu rozproszonych narzędzi, co powodowało brak spójności i widoczności. Po przejściu na ClickUp nie tylko uproszczono skuteczne kampanie marketingowe i koordynację, ale także zbudowano scentralizowany system treści, który zapewnił pełną widoczność tego, jakie treści trafiają do poszczególnych segmentów odbiorców. * Możemy działać naprawdę szybko, ponieważ mamy jedno źródło informacji zawierające wszystkie potrzebne nam szczegóły. — powiedziała Sarah Lively, dyrektor ds. mediów społecznościowych w Cartoon Network. — Jeśli chcesz wiedzieć wszystko, co dzieje się w danym momencie, żadne inne narzędzie nie zapewni Ci takiego poziomu wglądu * Możemy działać naprawdę szybko, ponieważ mamy jedno źródło informacji zawierające wszystkie potrzebne nam szczegóły. — powiedziała Sarah Lively, dyrektor ds. mediów społecznościowych w Cartoon Network. — Jeśli chcesz wiedzieć wszystko, co dzieje się w danym momencie, żadne inne narzędzie nie zapewni Ci takiego poziomu wglądu Wynik? Rozpoczęli planowanie treści z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i podwoili liczbę kanałów społecznościowych, którymi mogli zarządzać, bez powiększania zespołu.

6. Szablon analizy potrzeb klientów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Określ, co naprawdę ma znaczenie dla Twoich klientów, korzystając z szablonu analizy potrzeb klientów ClickUp

Szablon analizy potrzeb klientów ClickUp pomaga wyjaśnić, czego faktycznie oczekują odbiorcy, a nie tylko to, co wydaje się im potrzebne. Wykorzystaj go, aby odkryć rzeczywiste potrzeby klientów, zidentyfikować luki, ustalić priorytety odpowiednich funkcji i sformułować komunikaty, które naprawdę trafią do odbiorców.

To praktyczne narzędzie, które pozwala przełamać stereotypy i stworzyć coś, co zainteresuje Twoich odbiorców (i co będą chętnie wykorzystywać).

Ten szablon można wykorzystać do:

Dokumentuj analizę konkretnych grup docelowych, w tym opinie klientów, zadania i niezaspokojone potrzeby

Oceń każdą potrzebę na podstawie pilności, wartości i złożoności

Organizuj analizy branżowe i spostrzeżenia, korzystając z takich frameworków jak MoSCoW lub Kano

Grupuj pokrywające się potrzeby według tematów lub obszarów rozwiązań

Śledź, w jaki sposób poszczególne potrzeby są powiązane z aktualnymi lub planowanymi funkcjami

Zobacz, jakie problemy pojawiają się w różnych segmentach

🎯 Idealne dla: menedżerów produktu i marketerów udoskonalających oferty lub komunikaty w oparciu o rzeczywiste potrzeby klientów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie wiesz, od czego zacząć, aby zrozumieć swoich odbiorców? Poproś ClickUp Brain, swojego osobistego asystenta AI, aby przeprowadził dla Ciebie badania. Pobierz ClickUp Brain, aby generować odpowiedzi, podążać we właściwym kierunku i zrobić więcej w krótszym czasie

7. Szablon mapy podróży klienta ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przejrzysta mapa wszystkich punktów kontaktu dzięki szablonowi mapy podróży klienta ClickUp

Zaplanuj każdy krok, jaki odbiorcy podejmują w kontakcie z Twoją marką, korzystając z szablonu mapy podróży klienta ClickUp. Od pierwszego kontaktu po działania po zakupie — szablon pomaga zidentyfikować punkty tarcia i usprawnić doświadczenia.

Wykorzystaj je, aby zrozumieć ścieżkę klienta i stworzyć momenty olśnienia, które sprawią, że ludzie będą wracać po więcej.

Ten szablon umożliwia:

Zdefiniuj etapy podróży klienta od świadomości do rekomendacji

Oznaczaj każdą chwilę emocjami, tarciami lub pytaniami dotyczącymi odkryć klientów

Przypisz właścicieli zespołów do każdego punktu kontaktu lub frazy

Dodaj dowody, takie jak zrzuty ekranu, nagrania lub cytaty z ankiet

Zidentyfikuj kluczowe punkty rezygnacji, momenty zachwytu lub punkty odzyskania zainteresowania

Współpracuj z różnymi zespołami, korzystając ze wspólnej, interaktywnej mapy

🎯 Idealne dla: zespołów CX i marketerów poprawiających kompleksową obsługę klienta.

🧠 Ciekawostka: 46% klientów twierdzi, że kupi więcej, jeśli doświadczenia będą spersonalizowane. Okazuje się, że odpowiednie dostosowanie zwiększa przychody.

8. Szablon przepływu użytkowników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Nakreśl intuicyjne ścieżki użytkowników dzięki szablonowi przepływu użytkowników ClickUp

Stworzenie płynnego doświadczenia użytkownika ma kluczowe znaczenie, ale zaprojektowanie przejrzystego przepływu użytkowników może być trudne bez odpowiednich narzędzi. W tym pomoże Ci szablon przepływu użytkowników ClickUp.

Pomogą Ci one zidentyfikować problemy, zaprojektować efektywne ścieżki zadań i stworzyć intuicyjne doświadczenia, które utrzymają zaangażowanie użytkowników, zarówno w przypadku stron internetowych, jak i aplikacji. Dzięki poręcznym dokumentom ClickUp, widokom tablic, niestandardowym statusom i funkcjom zarządzania projektami, jest to idealne narzędzie do wizualizacji i optymalizacji każdego kroku podróży użytkownika.

Ten szablon można wykorzystać do:

Mapuj działania, decyzje i ścieżki nawigacyjne na tablicach

Etykietuj ekrany i interakcje za pomocą statusów lub blokad

Podkreśl powodzenie, tarcia i punkty wyjścia

Połącz kroki, aby zaprojektować pliki, makiety lub zgłoszenia

Twórz alternatywne przepływy dla skrajnych przypadków lub nowych funkcji

Udostępniaj przepływy programistom, kierownikom projektów i interesariuszom w celu uzyskania informacji zwrotnych

🎯 Idealne dla: projektantów UX i zespołów ds. rozwoju poprawiających lejki sprzedażowe i cyfrowe ścieżki klientów.

9. Szablon opisu problemu klienta ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyjaśnij problem, który rozwiązujesz, korzystając z szablonu opisu problemu klienta ClickUp

Identyfikacja problemów klientów jest kluczem do projektowania produktów, które naprawdę trafiają w sedno. Szablon ClickUp „Opis problemów klientów” pomaga wskazać podstawowe przyczyny problemów klientów, dzięki czemu można dostosować bardziej inteligentne rozwiązania.

Pomagają one zespołowi organizować informacje zwrotne, analizować potrzeby i jasno ustalać priorytety decyzji dotyczących produktów. Dzięki niestandardowym statusom, polom niestandardowym i widokom — w tym widokom dokumentów i tablic — masz pełną kontrolę nad śledzeniem problemów i współpracą od początku do końca.

Wykorzystaj je do:

Postępuj zgodnie z podpowiedziami, aby stworzyć zwięzłe, bogate w kontekst opisy grupy docelowej

Zidentyfikuj objawy, przyczyny źródłowe i użytkowników, których problem dotyczy

Przypisz poziomy weryfikacji na podstawie badań lub danych

Załącz dowody, takie jak skargi, logi lub zgłoszenia do pomocy technicznej

Połącz każdy problem z powiązanymi funkcjami lub elementami zaległości

Śledź, które problemy są aktywnie rozwiązywane

🎯 Idealne dla: startupów i zespołów produktowych, które przed opracowaniem rozwiązań chcą zidentyfikować problemy użytkowników.

🎥 Obejrzyj teraz: Ciężko pracujesz, aby zrozumieć swoich odbiorców i dotrzeć do nich tam, gdzie się znajdują. Udało się! Teraz musisz zarządzać relacjami z klientami i zapewnić im wszystko, co obiecałeś. Obejrzyj nasz film instruktażowy, aby dowiedzieć się, jak to zrobić:

10. Szablon badań użytkowników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Analizuj zachowania użytkowników i opinie dzięki szablonowi badań użytkowników ClickUp

Chcesz tworzyć produkty, które naprawdę pokochają użytkownicy? Szablon badań użytkowników ClickUp pomaga zespołowi zbierać prawdziwe opinie, organizować spostrzeżenia i szybko reagować. Idealny do nowych projektów lub ulepszeń, pozwala skupić się na potrzebach użytkowników.

Dzięki niestandardowym statusom, polom niestandardowym i wielu widokom, takim jak dokumenty, tablica i tabela, możesz łatwo śledzić wszystko, od celów badania po analizę danych. To prosty sposób na utrzymanie porządku i szybkie podejmowanie mądrzejszych, zorientowanych na użytkownika decyzji.

Ten szablon można wykorzystać do:

Planuj sesje i zarządzaj uczestnikami z jednego miejsca

Wybierz rodzaje badań, takie jak testy użyteczności lub wywiady

Twórz notatki w czasie rzeczywistym, oznaczając je etykietami problemów lub cytatami

Grupuj wyniki w spostrzeżenia lub tematy związane z doświadczeniem

Przekształć opinie w gotowe do realizacji sugestie

Śledź, jak badania wpływają na decyzje dotyczące planu działania

🎯 Idealne dla: Badaczy i projektantów przeprowadzających testy użytkowników lub wywiady z odbiorcami.

🧠 Ciekawostka: Pierwsza persona użytkownika otrzymała imię „Kathy”. W latach 80. projektant oprogramowania Alan Cooper stworzył ją jako symbol typowego użytkownika, aby programiści mogli lepiej zrozumieć, dla kogo tworzą swoje produkty. Starsza wersja Kathy przetrwała – Cooper opisał jej historię w swojej książce z 1999 roku zatytułowanej The Inmates Are Running the Asylum.

11. Szablon ClickUp „Głos klienta”

Pobierz darmowy szablon Zdobądź prawdziwe opinie klientów dzięki szablonowi ClickUp „Głos klienta”

Szablon ClickUp „Głos klienta” pozwala gromadzić i organizować opinie z każdego kanału poprzez monitorowanie mediów społecznościowych, ankiety, obsługę klienta, media społecznościowe i nie tylko. Ten szablon tablicy, zaprojektowany z myślą o początkujących użytkownikach, wykorzystuje notatki samoprzylepne, aby jasno przedstawić potrzeby użytkowników i umożliwić podjęcie odpowiednich działań.

To Twoje podstawowe narzędzie do testowania odbiorców i przekształcania surowych opinii w cenne informacje, które pomogą Ci podejmować trafniejsze decyzje.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Zbierz informacje z NPS, wsparcia, strategii sprzedaży i kanałów społecznościowych

Oznacz opinie według funkcji, nastroju lub pilności

Wyróżnij najpopularniejsze zapytania za pomocą wskaźników częstotliwości

Połącz dane dotyczące opinii klientów z zadaniami lub inicjatywami deweloperskimi

Wizualizuj trendy opinii dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym

Wykorzystaj wzorce, aby ustalić priorytety i treść komunikatów

🎯 Idealne dla: zespołów CX i produktowych, które centralizują opinie użytkowników w celu poprawy doświadczeń lub funkcji.

12. Szablon CRM ClickUp

Pobierz darmowy szablon Organizuj relacje i interakcje dzięki szablonowi CRM ClickUp

Szablon ClickUp CRM pomaga śledzić potencjalnych klientów i możliwości sprzedaży za pomocą lejków, przechowywać wszystkie informacje kontaktowe w jednym centralnym miejscu oraz priorytetyzować zadania według etapu sprzedaży, aby zapewnić lepszą organizację.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą firmę, czy duże przedsiębiorstwo, ten szablon pozwala uporządkować bazę klientów za pomocą niestandardowych statusów, pól niestandardowych i widoków. Użyj tego szablonu, aby:

Śledź możliwości na niestandardowych etapach procesu sprzedaży różnych rodzajów potencjalnych klientów

Twórz szczegółowe profile kontaktowe z notatkami i dziennikami aktywności dla przykładowych grup docelowych

Zautomatyzuj działania następcze i aktualizacje procesu sprzedaży dzięki automatyzacji ClickUp

Przypisuj właścicieli transakcji, kolejne kroki i terminy działań następczych

Załącz propozycje, umowy i kluczowe dokumenty związane z zarządzaniem relacjami z klientami

Raportuj wyniki według przedstawiciela handlowego, regionu lub etapu lejka sprzedażowego

🎯 Idealne dla: Małych firm i zespołów sprzedaży, które chcą uporządkować dane klientów lub szerszego segmentu docelowego i podjąć odpowiednie działania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie polegaj wyłącznie na danych demograficznych — zgłębiaj psychografię odbiorców, np. ich wartości i motywacje, miejsca, w których spędzają czas i wydają pieniądze, oraz codzienne nawyki, aby dogłębnie ich zrozumieć.

13. Szablon ClickUp dla nowych użytkowników

Pobierz darmowy szablon Poprowadź nowych użytkowników od pierwszego dnia dzięki szablonowi ClickUp dla nowych użytkowników

Szablon ClickUp dla nowych użytkowników pomaga zaplanować pierwsze kroki klienta po rejestracji. Użyj widoku listy, aby podzielić zadania na łatwe do przyswojenia kroki dla wszystkich zespołów i stworzyć ścieżkę, która będzie wydawać się celowa, przyjazna i dostosowana do celów klientów.

Ten szablon można wykorzystać do:

Przypisuj zadania związane z wdrażaniem nowych pracowników wraz z wbudowanymi terminami i zależnościami

Osadź materiały szkoleniowe, zasady i instrukcje dotyczące strategii pozyskiwania klientów

Zautomatyzuj przypomnienia i powiadomienia o postępach

Śledź status wdrażania według osób lub działów

Zbieraj opinie, aby usprawnić przepływ nowych użytkowników

Duplikuj dla różnych ról, klientów lub przypadków użycia partnerów

🎯 Idealne dla: zespołów SaaS i produktowych projektujących przepływy onboardingowe, które zmniejszają odpływ klientów.

14. Szablon grupy docelowej autorstwa Thinkific

Segmentuj i zrozum swoich odbiorców dzięki szablonowi grupy docelowej Thinkific

* szablon Thinkific „Grupa docelowa” pomaga twórcom kursów zdefiniować niszowy rynek docelowy i potencjalnych konsumentów, skupiając się na celach edukacyjnych, bolączkach i wyzwalaczach motywacji. Szablon w stylu zeszytu ćwiczeń ma format ułatwiający planowanie treści edukacyjnych i dostosowanie ich do odbiorców.

Ten szablon umożliwia:

Określ cele, wyzwania i motywacje odbiorców

Segmentuj uczniów według poziomu doświadczenia lub stylu uczenia się

Lista zastrzeżeń i sposób, w jaki kurs na nie odpowiada

Dostosuj komunikaty do psychologii i gotowości nabywców

Zintegruj spostrzeżenia z programem nauczania i stronami sprzedaży

Eksportuj informacje do wykorzystania w różnych zespołach lub narzędziach

🎯 Idealne dla: Nauczycieli, trenerów i twórców kursów opracowujących program nauczania dostosowany do konkretnego profilu ucznia.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj dane od klientów o najwyższym współczynniku konwersji, aby stworzyć profile odbiorców — rzeczywiste zachowania zawsze przewyższają założenia.

15. Szablon PowerPoint „Grupa docelowa” autorstwa SlidesGo

Prezentuj informacje o odbiorcach w efektowny sposób, korzystając z szablonu PowerPoint „Grupa docelowa” autorstwa SlidesGo

Szablon PowerPoint „Grupa docelowa ” autorstwa SlidesGo to profesjonalnie zaprojektowany zestaw slajdów do prezentacji person odbiorców i strategii segmentacji. Jest przejrzysty, czytelny i gotowy do prezentacji.

Pozwala to na:

Dostosuj slajdy person do swoich potrzeb za pomocą ilustracji i awatarów

Podkreśl zachowania, cele i cyfrowe nawyki w celu zarządzania cyklem życia klienta

Używaj ikon i infografik, aby uzyskać przejrzystą segmentację

Dodaj osie czasu i lejki, aby zilustrować ścieżki klientów

Zmień motywy kolorystyczne i czcionki, aby dopasować je do tożsamości swojej marki

Eksportuj jako prezentację lub plik PDF do prezentacji handlowych

🎯 Idealne dla: marketerów i konsultantów prezentujących badania klientów lub strategie kampanii interesariuszom.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z Facebook Audience Insights, aby odkryć trendy demograficzne i oparte na odsetkach dotyczące obserwujących Cię w mediach społecznościowych, a następnie porównaj je z Google Analytics, aby zobaczyć, kto faktycznie dokonuje konwersji w Twojej witrynie. To dwupoziomowe podejście pomaga potwierdzić, czy zakładana grupa docelowa odpowiada rzeczywistej grupie odbiorców — w tym informacje uzyskane z grup na Facebooku i Google Trends — oraz gdzie należy dostosować komunikaty lub kanały.

Wykorzystaj wiedzę o odbiorcach w praktyce dzięki ClickUp

Zrozumienie osobowości użytkownika ma zasadnicze znaczenie. Ogólne komunikaty są pomijane, ale treści marketingowe dostosowane do odpowiednich osób w odpowiednim czasie? To przynosi wyniki.

Darmowe szablony ClickUp do badania odbiorców i tworzenia person ułatwiają organizowanie wniosków, skupienie się na celu i budowanie jasnej strategii biznesowej.

Niezależnie od tego, czy planujesz kampanię marketingową, testujesz odpowiednie komunikaty marketingowe, czy definiujesz grupę docelową produktu, wszystko znajduje się w jednym miejscu, dzięki czemu Twój zespół jest zawsze na bieżąco.

Zarejestruj się za darmo i już dziś zacznij budować lepszą wiedzę o odbiorcach w ClickUp.