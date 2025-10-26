10 najlepszych alternatyw dla ShotGrid do zarządzania projektami kreatywnymi w 2025 r

Wraz ze wzrostem złożoności kreatywnych cykli pracy i skróceniem osi czasu zespoły potrzebują narzędzi do zarządzania projektami, które są elastyczne, intuicyjne i zaprojektowane tak, aby dostarczać wsparcie dla płynnej współpracy i procesu zatwierdzania.

Chociaż ShotGrid jest solidnym rozwiązaniem, może nie być odpowiedni dla każdego zespołu, zwłaszcza dla tych, którzy poszukują bardziej nowoczesnego interfejsu, łatwiejszego wdrożenia lub szerszych opcji niestandardowego dostosowywania.

W tym blogu zebraliśmy najlepsze alternatywy dla ShotGrid — idealne dla kreatywnych zespołów, które chcą korzystać z tych samych zaawansowanych funkcji, ale z bardziej elastycznym interfejsem użytkownika.

Najlepsze alternatywy dla ShotGrid w skrócie

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla *Ceny ClickUp • ClickUp AI w zadaniach, dokumentach i aktualizacjach • Dokumenty ClickUp, tablice, pulpity nawigacyjne w jednym miejscu • Automatyzacje i szablony dla powtarzalnych cykli pracy Wielofunkcyjne zespoły kreatywne, które chcą mieć projekty, zasoby, narzędzia AI i automatyzacji oraz zarządzanie wiedzą w jednym miejscu Free Forever Plan; niestandardowe możliwości dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Prism Pipeline • Śledzenie zasobów i kontrola wersji • Elastyczność oprogramowania open source i szablony procesów • Wsparcie wielu systemów operacyjnych Zespoły zajmujące się efektami wizualnymi i animacją 3D, które potrzebują kontroli nad procesem produkcji w ramach DCC Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 22 USD miesięcznie za użytkownika Frame. io • Komentarze z dokładnością co do klatki i adnotacje na ekranie • Automatyczne wersjonowanie i porównywanie • Bezpieczne udostępnianie z uprawnieniami i znakami wodnymi Zespoły wideo, które potrzebują szybkich i dokładnych opinii klientów Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie za członka ftrack • Śledzenie produkcji za pomocą osi czasu i zależności • Wbudowana funkcja przeglądu z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym • Widoki w stylu Gantt i pulpity nawigacyjne dla studiów Studia, które chcą kompleksowego śledzenia produkcji i recenzji Płatne plany zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika Krock • Wizualne przeglądy procesów i scenariuszy • Komentarze klatka po klatce dotyczące wideo, obrazów i plików PDF • Portale dla klientów z linkami do udostępniania z logo marki Agencje i zespoły tworzące scenariusze, które chcą przeglądać projekty przede wszystkim pod kątem wizualnym Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 14 USD miesięcznie za użytkownika ReviewStudio • Precyzyjne adnotacje w plikach wideo, obrazach, plikach PDF i stronach internetowych • Porównanie wersji obok siebie w celu szybszego zatwierdzania Zespoły kreatywne, które potrzebują ustrukturyzowanego procesu zatwierdzania w różnych mediach Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika Cage • Komentarze na poziomie pikseli dotyczące wideo, obrazów i plików PDF • Przekształcanie opinii w zadania, które można przydzielić • Przepływy pracy związane z zatwierdzaniem i podpisywaniem dokumentów wraz z historią Zespoły kreatywne i sprzedażowe zajmujące się projektowaniem, które potrzebują zatwierdzeń od klientów Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 8 USD miesięcznie za użytkownika Monday. com • Konfigurowalne tablice i gotowe szablony • Automatyzacje, formularze i aktualizacje w czasie rzeczywistym • Pulpity nawigacyjne zapewniające wysoką widoczność Teams, które chcą elastycznego, wizualnego planowania bez skomplikowanych ustawień Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 9 USD miesięcznie za licencję Trello • Tabele Kanban z funkcją „przeciągnij i upuść” • Lista kontrolna kart, terminy i załączniki • Ulepszenia kalendarzy, widoków i nie tylko Małe zespoły i freelancerzy, którzy potrzebują prostego narzędzia do śledzenia zadań Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 5 USD miesięcznie za użytkownika Wrike • Wykrywanie ryzyka i ustalanie priorytetów za pomocą sztucznej inteligencji • Formularze wniosków, zatwierdzenia i zależności • Wykresy Gantt, obciążenie pracą i pulpity nawigacyjne Średnie i duże organizacje koordynujące złożoną pracę między zespołami Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla ShotGrid?

ShotGrid nie zawsze odpowiada zmieniającym się potrzebom mniejszych zespołów lub tych, które poszukują większej elastyczności. Oto dlaczego wiele zespołów kreatywnych poszukuje alternatywnych rozwiązań:

Stroma krzywa uczenia się: Złożony interfejs i ustawienia techniczne ShotGrid mogą spowolnić wdrażanie, zwłaszcza w przypadku mniejszych lub nietechnicznych zespołów

Wysoki koszt: Ceny często odpowiadają dużym studiom, ale mogą być zbyt wysokie dla niezależnych zespołów, freelancerów lub agencji o ograniczonym budżecie

sztywne cykle pracy: *Zaprojektowany głównie z myślą o filmach, efektach specjalnych i animacjach, ShotGrid może wydawać się mało elastyczny dla zespołów o bardziej zróżnicowanych lub hybrydowych procesach

ograniczone wrażenie użytkownika: *Interfejs może wydawać się przestarzały i nieintuicyjny, co wpływa na codzienną wydajność i kreatywność

Duża zależność od dostosowywania: Wiele zespołów uważa, że potrzebują ekspertów technicznych lub niestandardowych skryptów, aby platforma odpowiadała ich potrzebom

Obecnie dostępne są lepsze opcje: Nowsze narzędzia oferują nowoczesny interfejs użytkownika, wbudowaną Nowsze narzędzia oferują nowoczesny interfejs użytkownika, wbudowaną współpracę w miejscu pracy , funkcje natywne dla chmury i łatwą integrację, bez dodatkowych kosztów związanych z ShotGrid

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i neutralny wobec dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Najlepsze alternatywy dla ShotGrid

Gotowy, aby rozpocząć? Zapoznaj się z tymi starannie wybranymi rozwiązaniami do zarządzania projektami, które możesz wykorzystać zamiast ShotGrid:

1. ClickUp (najlepszy do śledzenia projektów i współpracy)

Twórz oparte na współpracy, kreatywne i wspomagane AI cykle pracy w ClickUp

Jeśli praca Twojego zespołu kreatywnego odbywa się w chaotycznych wątkach Slacka, rozproszonych Dokumentach Google i e-mailach typu „Gdzie jest najnowszy plik?”, ClickUp, aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, jest rozwiązaniem, na które czekałeś.

Zostało stworzone nie tylko dla kierowników projektów, ale także dla projektantów, redaktorów wideo, copywriterów i dyrektorów artystycznych, którzy potrzebują przestrzeni roboczej, która działa tak szybko, jak oni. W rzeczywistości organizacje takie jak Sequeent scentralizowały swoją pracę, zwiększając wydajność o 50% dzięki ClickUp.

Hub zarządzania projektami ClickUp jest dostosowany do potrzeb zespołów kreatywnych, które muszą radzić sobie z wieloma klientami, napiętymi terminami i niekończącymi się pętlami informacji zwrotnych. Pozwala ono tworzyć przejrzyste cykle pracy, wizualizować projekty od briefu do dostawy oraz współpracować w czasie rzeczywistym — bez ciągłego przełączania się między zakładkami lub szukania najnowszej wersji

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak zarządzać pracą twórczą i budować bibliotekę zasobów w ClickUp 👇

Koordynuj zespoły kreatywne i kampanie dzięki ClickUp zarządzaniu projektami

Dzięki pakietowi ClickUp Project Management zyskujesz elastyczność w projektowaniu procesów — niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie projektami animacji, postprodukcję, przegląd zasobów gier czy wdrażanie kampanii.

Zyskujesz również pełną kontrolę nad przebiegiem projektów — od „koncepcji” do „ostatecznego dostarczenia” (lub „klient ponownie zmienił zdanie”). Możesz ustawić statusy zadań, przypisywać priorytety, dodawać zależności, a nawet ustawić automatyzacje ClickUp do obsługi powtarzalnych czynności. Niezależnie od tego, czy proces tworzenia lub produkcji gier wideo składa się z dwóch kroków czy dwudziestu, rozwiązanie to będzie odpowiednie.

Twórz różne widoki ClickUp dla swojego przepływu pracy — na przykład tablicę Kanban dla zespołu projektowego, wykres Gantt dla producenta i prostą listę zadań do zrobienia dla freelancerów — aby każdy mógł pracować tak, jak chce, bez naruszania systemu.

ClickUp Docs pozwala pisać, organizować i udostępniać briefy kreatywne bezpośrednio w obszarze roboczym — łączyć je z zadaniami, przypisywać członków zespołu i komentować w czasie rzeczywistym. Jest to idealne rozwiązanie do wszystkiego, od szkiców scenariuszy po przewodniki dotyczące marki, z edycją tekstu sformatowanego, listami kontrolnymi i osadzonymi multimediami.

Szkicuj pomysły, zbieraj scentralizowane opinie i twórz cykle pracy na tablicach ClickUp Whiteboards.

Zastanawiasz się nad nową kampanią lub planujesz mapę podróży bohatera?

Tablice ClickUp Whiteboards zapewniają Twojemu zespołowi wizualną przestrzeń do przeciągania, upuszczania, szkicowania, planowania i głośnego myślenia — bez opuszczania platformy. Możesz natychmiast przekształcić karteczki samoprzylepne w zadania, przypisać ich właścicieli i utrzymać przepływ od pomysłu do realizacji.

Jest to szczególnie przydatne podczas przedstawiania koncepcji klientom lub planowania elementów wizualnych na etapie przedprodukcyjnym.

Dzięki ClickUp Śledzeniu Czasu projektanci i redaktorzy mogą natywnie rejestrować godziny pracy nad każdym zadaniem, a kierownicy projektów mogą wreszcie przestać używać trzech różnych aplikacji do obsługi jednego projektu. Możesz wyznaczać cele, śledzić postępy w stosunku do kamieni milowych i wizualizować tempo realizacji projektów w stosunku do terminów lub budżetów.

Chcesz śledzić czas rozliczalny i nierozliczalny? To również jest możliwe.

Korzystając z integracji ClickUp z Figma, Adobe Creative Cloud, InVision i innymi, możesz dodawać załączniki projektowe, umieszczać podglądy na żywo w zadaniach i zbierać opinie w jednym miejscu. Projektanci nie muszą przerywać przepływu pracy, aby informować zespół o postępach, a kierownicy projektów nie muszą ciągle pytać: „Czy to już gotowe?”.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wymagaj dostępu dzięki zaawansowanym kontrolom prywatności i uprawnieniom opartym na rola.

Udostępniaj publiczne lub prywatne linki do zadań, dokumentów i pulpitów nawigacyjnych.

Planuj obciążenie dzięki zarządzaniu obciążeniem pracą i szacowanemu czasowi

Zsynchronizuj kalendarz Google i kalendarz Outlook z kalendarzem ClickUp , aby mieć kontrolę nad spotkaniami i harmonogramami.

Nagrywaj instrukcje ekranowe za pomocą natywnej funkcji nagrywania ekranu ClickUp Clips w zadaniach.

Planuj powtarzające się zadania dzięki elastycznym opcjom powtarzania.

Z łatwością importuj dane z narzędzi takich jak Asana, Trello, Jira i Excel.

Limitations ClickUp

Platforma może początkowo wydawać się przytłaczająca, zwłaszcza dla zespołów, które chcą przejść z bardziej podstawowych narzędzi.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

ClickUp oferuje niezrównaną elastyczność dzięki konfigurowalnym widokom (lista, tablica, wykres Gantt, kalendarz), zaawansowanym automatyzacjom oraz wbudowanym dokumentom, celom i śledzeniu czasu — wszystko w jednym obszarze roboczym. Centralizuje współpracę zespołową i zarządzanie projektami, pozwalając nam zastąpić wiele narzędzi, takich jak Trello, Asana i Notion, jednym spójnym systemem.

ClickUp oferuje niezrównaną elastyczność dzięki konfigurowalnym widokom (lista, tablica, wykres Gantt, kalendarz), zaawansowanym automatyzacjom oraz wbudowanym dokumentom, celom i śledzeniu czasu — wszystko w jednym obszarze roboczym. Centralizuje współpracę zespołu i zarządzanie projektami, pozwalając nam zastąpić wiele narzędzi, takich jak Trello, Asana i Notion, jednym spójnym systemem.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp Docs łączy się bezpośrednio z zadaniami, dzięki czemu brief projektowy nie jest tylko plikiem — jest to żywy dokument powiązany z rzeczywistą pracą.

2. Prism Pipeline (najlepsze rozwiązanie dla zespołów zajmujących się produkcją 3D i efektów specjalnych)

za pośrednictwem Prism Pipeline

Prism Pipeline to lekkie rozwiązanie stworzone z myślą o artystach, które porządkuje wszystkie projekty multimedialne. Po cichu organizuje zasoby, zarządza wersjami i łączy się z istniejącymi narzędziami, zapewniając praktyczne zarządzanie zasobami cyfrowymi wraz z oprogramowaniem do zarządzania projektami.

Stworzony specjalnie dla procesów CG w Maya, Blender, Houdini, Nuke i Unreal, dodaje strukturę do tworzenia pomysłów, zarządzania plikami, kontroli wersji i renderowania bez konieczności posiadania doktoratu z rozwoju procesów. Jest oparty na otwartym kodzie źródłowym i stał się gotowym do produkcji narzędziem, któremu zaufały niezależne zespoły i większe studia VFX, w tym te pracujące nad produkcjami filmowymi i telewizyjnymi.

Dla zespołów, które potrzebują przejrzystej komunikacji wizualnej, Prism oferuje wsparcie dla cykli pracy związanych z przeglądem i zatwierdzaniem oraz zintegrowane zarządzanie zadaniami w ramach DCC — dzięki czemu można zarządzać zespołami kreatywnymi bez konieczności ciągłego przełączania się między narzędziami.

Najlepsze funkcje Prism Pipeline

Automatycznie organizuj pliki multimedialne i wersje, korzystając z inteligentnych konwencji nazewnictwa i uporządkowanych folderów.

Przydzielaj zadania i zarządzaj nimi bezpośrednio w programach DCC (Maya, Blender, Houdini, Nuke, Unreal).

Przeglądaj prace w wbudowanym odtwarzaczu multimedialnym z adnotacjami i notatkami, aby uzyskać wewnętrzną informację zwrotną.

Współpracuj na różnych systemach operacyjnych dzięki wsparciu dla Windows, Mac i Linux.

Dostosuj procesy dzięki elastyczności oprogramowania open source, umożliwiającej tworzenie wewnętrznych rozszerzeń i narzędzi

Ograniczenia Prism Pipeline

Nie oferuje tradycyjnych narzędzi do zarządzania projektami, takich jak oś czasu lub raporty dotyczące obciążenia pracą

Może wydawać się częściowo ukierunkowany na programistów, zwłaszcza w przypadku zespołów bez kierownika technicznego

Ceny Prism Pipeline

Free

Plus : 22 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 52 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Prism Pipeline

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co mówią o Prism Pipeline użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzent serwisu Reddit pisze:

Sam od kilku lat używam Prism na stronie głównej i działa ono bez zarzutu.

Sam od kilku lat używam Prism na stronie głównej i działa ono bez zarzutu.

👀 Czy wiesz, że... Efekty specjalne w filmie Avengers: Endgame obejmowały ponad 2500 ujęć z efektami wizualnymi, a nad ich stworzeniem pracowało wiele studiów z różnych kontynentów, współpracujących ze sobą zdalnie.

3. Frame. io (najlepsze rozwiązanie do przeglądania wideo i szybkiego uzyskiwania opinii od klienta)

za pośrednictwem Frame.io

Terminy nie czekają na wątki e-mail. Frame.io istnieje właśnie po to, aby pomóc rozwiązać ten problem.

Zostało stworzone z myślą o twórcach pracujących z materiałami wideo, którzy nie mogą sobie pozwolić na stratę czasu na uzyskiwanie zatwierdzeń, przeszukiwanie wiadomości w Slacku lub po raz piąty wyjaśnianie, która wersja jest „final_final3. mp4”. (Tak, wszyscy to znamy. )

Frame. io jest używane przez redaktorów, producentów, projektantów animacji i klientów — i łączy się bezpośrednio z oprogramowaniem do edycji i rozrywki, dzięki czemu przyspieszone informacje zwrotne pozostają tam, gdzie odbywa się praca.

Najlepsze funkcje Frame. io

Natychmiastowe przesyłanie i porządkowanie materiałów filmowych dzięki pamięci masowej w chmurze zoptymalizowanej pod kątem wideo w wysokiej rozdzielczości

Zbieraj precyzyjne opinie na temat oprogramowania do sprawdzania online dzięki komentarzom z dokładnością co do klatki i adnotacjom na ekranie (koniec z domysłami „która część?”)

Automatycznie konwertuj multimedia, aby zapewnić płynne odtwarzanie w przeglądarce, zachowując jednocześnie pliki źródłowe w stanie nienaruszonym do ostatecznej dostawy

Zintegruj bezpośrednio z programami Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects i DaVinci Resolve, aby uzyskać płynną weryfikację na osi czasu

Automatycznie zarządzaj wersjami, zachowując przejrzystą historię zmian, aby móc szybko do nich wrócić

Kontroluj dostęp za pomocą uprawnień, znaków wodnych i ochrony hasłem dla zawartości przeznaczonej dla klienta

Współpracuj w czasie rzeczywistym z interesariuszami z dowolnego miejsca — na pulpicie, urządzeniu mobilnym, a nawet iPadzie

Ograniczenia Frame.io

Najlepiej nadaje się dla zespołów zajmujących się wideo; mniej przydatny w przypadku planowania szerszych projektów kreatywnych

Free Plan może wydawać się ograniczający dla zespołów korzystających z dużych plików multimedialnych lub intensywnych cykli przeglądania

Ceny Frame. io

Free

Pro : 15 USD/członek + podatek

Zespół : 25 USD/członek + podatek

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Frame.io

G2 : 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 80 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Frame.io w praktyce?

Recenzent Capterra pisze:

Myślę, że moje podejście do korzystania z Frame jest nieco wyjątkowe, ponieważ nie używam go bezpośrednio do tworzenia, ale wykorzystuję je do udostępniania i prezentowania koncepcji kreatywnych moim klientom i jest to fantastyczne narzędzie do tego celu. Tak łatwo jest prezentować i zachować porządek.

Myślę, że moje podejście do korzystania z Frame jest nieco wyjątkowe, ponieważ nie używam go bezpośrednio do tworzenia, ale wykorzystuję je do udostępniania i prezentowania koncepcji kreatywnych moim klientom i jest to fantastyczne narzędzie do tego celu. Tak łatwo jest prezentować i zachować porządek.

👀 Czy wiesz, że: Mad Max: Fury Road nakręcono ponad 480 godzin surowego materiału filmowego — na potrzeby dwugodzinnego filmu. To około 240:1 w stosunku do czasu trwania filmu, jeden z najwyższych wyników w historii współczesnego kina. Redaktorzy przez miesiące byli zasypywani codziennymi materiałami filmowymi.

4. ftrack (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego śledzenia produkcji kreatywnej)

za pośrednictwem ftrack

Zaprojektowany z myślą o zespołach zajmujących się efektami wizualnymi, animacją i postprodukcją, ftrack łączy śledzenie produkcji, przeglądanie i współpracę zespołową w jednej uporządkowanej platformie. Został stworzony, aby zrozumieć sposób pracy twórców.

Używany już przez znane studia, w tym dostawców Netflixa, ftrack zapewnia przejrzystość złożonych procesów. Pozwala producentom i artystom zobaczyć, kto co robi, kiedy jest termin wykonania zadania i jak wpisuje się ono w szerszy kontekst, bez typowego chaosu związanego z planowaniem kreatywnym.

Rozwiązanie to można skalować — od małych zespołów wewnętrznych po pełnoprawne studia zdalne.

najlepsze funkcje ftrack

Śledź różne zadania i zasoby w całym procesie produkcji, koncentrując się na szczegółowych osiach czasu i zależnościach

Przeglądaj multimedia w przeglądarce z informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym i porównaniami wersji

Współpracuj między zespołami, korzystając z notatek, aktualizacji statusu i powiadomień powiązanych z etapami projektu

Wizualizuj postępy projektu za pomocą osi czasu w stylu Gantt i pulpitów nawigacyjnych dostosowanych do zarządzania kreatywnym przepływem pracy

Zintegruj się z narzędziami DCC, takimi jak Maya, Nuke i After Effects, aby artyści mogli pracować w swoim przepływie

Zautomatyzuj cykl pracy dzięki API Python i integracjom umożliwiającym zaawansowaną niestandardową personalizację

ograniczenia ftrack

Może wydawać się przytłaczające dla mniejszych zespołów, które nie potrzebują szczegółowego śledzenia na poziomie produkcji

Ceny mogą być wysokie dla niezależnych studiów lub freelancerów dopiero rozpoczynających działalność

ceny ftrack

Recenzja: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Studio: 25 USD/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje ftrack

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o ftrack użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzent Capterra pisze:

Dobra widoczność zasobów i przegląd zadań. Bardzo podoba mi się to, że wiele elementów można dostosować do różnych potrzeb. Dobry interfejs.

Dobra widoczność zasobów i przegląd zadań. Bardzo podoba mi się to, że wiele elementów można dostosować do różnych potrzeb. Dobry interfejs.

👀 Czy wiesz, że: 20% menedżerów produktu wymienia brak organizacji jako największy czynnik obniżający wydajność — wyzwanie, przed którym często stają zespoły kreatywne zajmujące się postprodukcją i efektami specjalnymi podczas zarządzania złożonymi cyklami pracy.

5. Krock (najlepszy dla agencji kreatywnych i współpracy przy tworzeniu scenariuszy)

za pośrednictwem Krock

Stworzony z myślą o agencjach, producentach wideo, ilustratorach i twórcach scenariuszy, Krock upraszcza proces recenzowania projektów kreatywnych, nie przytłaczając użytkowników zbyt dużą liczbą przycisków i pokręteł.

Sprawdza się doskonale, gdy procesy opierają się na materiałach wizualnych i przepływie pracy związanym z zatwierdzaniem przez klienta. Potraktuj to jako platformę, w której najważniejsze są elementy wizualne, a osie czasu, wątki opinii i przypisane zadania współistnieją bez chaosu.

Możesz tworzyć niestandardowe procesy, udostępniać zasoby, uzyskiwać informacje zwrotne dotyczące poszczególnych klatek i angażować klientów bez niekończących się wymian e-maili.

Najlepsze funkcje Krock

Twórz wizualne procesy dostosowane do etapów projektów kreatywnych, od szkiców po dostawę, w przyjaznym dla użytkownika interfejsie

Zbieraj precyzyjne, kontekstowe opinie na temat wideo, obrazów, plików PDF i szablonów scenariuszy

Przydzielaj zadania i zarządzaj listą rzeczy do zrobienia tuż obok zasobów wizualnych

Łatwo udostępniaj materiały klientom za pomocą portali firmowych i linków chronionych hasłem

Automatycznie śledź wersje dzięki porównaniom side-by-side

Współpracuj w czasie rzeczywistym z klientami, członkami zespołu i freelancerami

Limity Krock

Nie nadaje się do dużych procesów produkcyjnych ani integracji technicznych

Funkcja mobilna ma limit — najlepiej korzystać z aplikacji na komputerze stacjonarnym

Ceny Krock

Free

Pro : 14 USD/miesiąc na użytkownika

Unlimited: 400 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Krock

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Krock prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu Reddit pisze:

Poprawiło to współpracę między członkami zespołu i klientami zewnętrznymi. Nasi koledzy chwalili platformę za solidne funkcje śledzenia projektów i przekazywania informacji zwrotnych.

Poprawiło to współpracę między członkami zespołu i klientami zewnętrznymi. Nasi koledzy chwalili platformę za solidne funkcje śledzenia projektów i przekazywania informacji zwrotnych.

📮ClickUp Insight: 11% naszych respondentów wykorzystuje AI głównie do burzy mózgów i tworzenia pomysłów. Ale co dzieje się z tymi genialnymi pomysłami później? W tym miejscu potrzebna jest tablica oparta na sztucznej inteligencji, taka jak ClickUp Whiteboards, która pomaga natychmiast przekształcić pomysły z sesji burzy mózgów w zadania. A jeśli nie potrafisz dokładnie wyjaśnić koncepcji, po prostu poproś generator obrazów AI o stworzenie wizualizacji na podstawie Twojej podpowiedzi. To aplikacja do pracy, która umożliwia szybsze tworzenie pomysłów, wizualizację i realizację!

6. ReviewStudio (najlepsze rozwiązanie do przeglądów kreatywnych i zatwierdzania przez klientów)

za pośrednictwem ReviewStudio

Jeśli Twój projekt tonie w morzu opinii rozrzuconych po e-mailach, wątkach na Slacku i karteczkach samoprzylepnych na monitorze, ReviewStudio może Ci pomóc. Jest przeznaczone dla zespołów, które potrzebują uporządkowanych, kontrolowanych wersjami recenzji kreatywnych dla wszystkich swoich projektów medialnych, bez zbędnych dodatków związanych z zarządzaniem projektami.

ReviewStudio koncentruje się wyłącznie na pomocy twórcom, agencjom i zespołom wideo w gromadzeniu, organizowaniu i wykorzystywaniu informacji zwrotnych. Działa w różnych typach mediów — umożliwia przesyłanie filmów, obrazów, plików PDF, a nawet stron internetowych — i zamienia chaotyczną wymianę informacji w przejrzystą, kontekstową rozmowę.

Zamiast zgadywać, co klient miał na myśli, mówiąc „niech to się wyróżnia”, otrzymujesz opatrzone datą komentarze wizualne i narzędzia do nanoszenia adnotacji, które nie pozostawiają miejsca na niejasności. A ponieważ nie próbuje być wszystkim, jest lekki i szybki, łatwy w użyciu dla klientów, nawet jeśli nie są oni obeznani z technologią.

Najlepsze funkcje ReviewStudio

Zbieraj opinie wizualne na temat wideo, plików PDF, obrazów i stron internetowych za pomocą precyzyjnych narzędzi do oznaczania

Porównaj wersje obok siebie, aby przyspieszyć proces zatwierdzania i kontekst

Śledzenie scen recenzji dzięki aktualizacjom statusu i przypisaniom recenzentów

Dostosuj niestandardowe cykle pracy za pomocą role, uprawnień i brandingu

Łatwo udostępniaj materiały klientom za pomocą bezpiecznych linków — bez konieczności logowania

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, aby nikt nie przegapił cyklu przeglądu

Ograniczenia ReviewStudio

Skupia się wyłącznie na procesie przeglądu/zatwierdzania — nie ma wbudowanych narzędzi do zarządzania zadaniami lub zarządzaniem projektami

Interfejs może wydawać się nieco przestarzały dla zespołów przyzwyczajonych do nowoczesnych pulpitów nawigacyjnych

Ceny ReviewStudio

Starter: Free

Pro: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ReviewStudio

G2 : 4,7/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o ReviewStudio użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzent G2 pisze:

Studio Review jest naprawdę proste w obsłudze. Wszystkie potrzebne nam funkcje są dostępne w tym świetnym narzędziu. 100% naszych klientów je akceptuje. To naprawdę najlepsze narzędzie, jakiego używałem do komunikacji z klientami. Korzystamy z niego codziennie i przy każdym projekcie (CGI lub animacje)

Studio Review jest naprawdę proste w obsłudze. Wszystkie potrzebne nam funkcje są dostępne w tym świetnym narzędziu. 100% naszych klientów je akceptuje. To naprawdę najlepsze narzędzie, jakiego używałem do komunikacji z klientami. Korzystamy z niego codziennie i przy każdym projekcie (CGI lub animacje)

7. Cage (najlepsze rozwiązanie do współpracy w zakresie zasobów wizualnych i zbierania opinii klientów)

za pośrednictwem Cage

Dla zespołów sprzedażowych pracujących z materiałami wymagającymi dużego nakładu pracy projektowej — takimi jak prezentacje, oferty firmowe lub prezentacje wideo — niezbędne jest narzędzie upraszczające przekazywanie informacji zwrotnych dotyczących wyglądu. W tym właśnie pomaga Cage.

Działa jako centralny hub, w którym zespoły wewnętrzne i klienci mogą przeglądać, komentować i zatwierdzać zawartość wizualną bez żadnych nieporozumień. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów CRM lub menedżerów zadań, Cage doskonale sprawdza się w przepływie pracy, w którym priorytetem jest wizualizacja, a jasność i szybka iteracja napędzają transakcję.

Najlepsze funkcje Cage

Komentuj bezpośrednio na wideo, plikach PDF i obrazach, dodając precyzyjne adnotacje

Przydzielaj zadania na podstawie komentarzy projektantom lub przedstawicielom handlowym

Śledź zmiany i zatwierdzenia dzięki historii wersji i cyklom pracy związanych z zatwierdzaniem

Zapraszaj klientów lub interesariuszy bez konieczności posiadania konta

Scentralizuj dyskusje wizualne i aktualizacje w jednym, łatwym do śledzenia wątku

Zintegruj z Slackiem, Google Drive, Adobe Creative Cloud i innymi aplikacjami

Limitacje klatek

Mniej skuteczne w przypadku zespołów sprzedażowych, które wykorzystują głównie tekst lub rozmowy telefoniczne

Ograniczone narzędzia do automatyzacji i obsługi procesów, najlepiej stosowane w połączeniu z platformą sprzedażową.

Ceny klatek

Free

Standard : 8 USD miesięcznie za użytkownika

Profesjonalna: 14 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Cage

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Cage mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Cage jest bardzo pomocny w nadzorowaniu zarządzania projektami i przydzielaniu zadań poszczególnym członkom zespołu. Pomaga on dotrzymywać terminów poprzez podział projektów na mniejsze zadania i informowanie wszystkich na bieżąco.

Cage jest bardzo pomocny w nadzorowaniu zarządzania projektami i przydzielaniu zadań poszczególnym członkom zespołu. Pomaga on dotrzymywać terminów poprzez podział projektów na mniejsze zadania i informowanie wszystkich na bieżąco.

🧠 Ciekawostka: Oczekuje się, że sztuczna inteligencja będzie obsługiwać nawet 80% zadań związanych z zarządzaniem projektami, co sprawia, że narzędzia wspierające automatyzację i kreatywne cykle pracy stają się ważniejsze niż kiedykolwiek.

8. Monday. com (najlepsze rozwiązanie do wizualnego planowania zadań z elastycznymi szablonami)

za pośrednictwem Monday.com

Monday.com zapewnia zespołom prawdziwą przejrzystość — nie taką, która jest ukryta w zakładkach i wykresach, ale taką, która pokazuje, co się dzieje i kto co robi.

Jest to szczególnie przydatne dla zespołów kreatywnych, które jednocześnie zajmują się harmonogramami produkcji filmowej, kalendarzami zawartości i uruchamianiem kampanii. Dzięki konfigurowalnym tablicom można skonfigurować proces postprodukcji, narzędzie do śledzenia edycji wideo lub przepływ przeglądu zawartości — bez konieczności zaczynania od zera.

A co najlepsze? Jest przystępny zarówno dla planistów, jak i twórców.

Chociaż nie zostało stworzone specjalnie z myślą o kreatywnych opiniach lub kontroli wersji, dobrze współpracuje z innymi narzędziami. Dodaj do tego osie czasu, automatyzację, formularze i pulpity nawigacyjne, a otrzymasz solidne centrum operacyjne dla zespołów, które lubią strukturę bez ścisłych zasad.

Najlepsze funkcje Monday.com

Twórz tablice wizualne do zarządzania projektami, zadaniami, osiami czasu i statusami.

Dostosuj szablony niestandardowe dla zespołów zajmujących się projektowaniem graficznym , marketingiem, wideo lub produkcją.

Śledź postępy za pomocą kolumn statusu, automatyzacji i aktualizacji w czasie rzeczywistym.

Współpracuj w kontekście za pomocą załączników, komentarzy i list kontrolnych.

Łatwa integracja z narzędziami takimi jak Slack, Adobe CC, Google Drive i Dropbox.

Twórz pulpity nawigacyjne, aby uzyskać widok ogólny wielu projektów.

Limitations Monday.com

Brak wbudowanych narzędzi do kreatywnego sprawdzania lub przekazywania informacji zwrotnych z dokładnością do klatki.

Może wydawać się przytłaczające, jeśli dodanych zostanie zbyt wiele automatyzacji lub kolumn.

Ceny Monday.com

Free

Podstawowy: 9 USD/miesiąc za licencji

Standard: 12 USD/miesiąc za licencji

Pro : 19 USD/miesiąc za licencji

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Monday.com

G2 : 4,7/5 (ponad 13 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5400 recenzji)

Co mówią o Monday.com prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Platforma jest niezwykle intuicyjna, można ją w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb i naprawdę pomaga wszystkim pozostać na bieżąco — od codziennego śledzenia zadań po długoterminowe planowanie projektów.

Platforma jest niezwykle intuicyjna, można ją w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb i naprawdę pomaga wszystkim pozostać na bieżąco — od codziennego śledzenia zadań po długoterminowe planowanie projektów.

🧠 Ciekawostka: Ponad 85% dzisiejszych firm korzysta z własnego oprogramowania do zarządzania projektami i operacjami.

9. Trello (najlepsze do lekkiego śledzenia zadań za pomocą tablic wizualnych)

za pośrednictwem Trello

Trello sprawia, że wszystko jest proste. Jeśli Twój zespół szuka narzędzia, którego nauka obsługi lub konfiguracja nie zajmuje wielu godzin, tablice Trello w stylu Kanban są proste i zrozumiałe od pierwszego dnia.

Jest to idealne rozwiązanie dla małych zespołów kreatywnych, freelancerów lub studiów, które potrzebują jedynie śledzić, kto co robi i kiedy. Każda karta może zawierać listy kontrolne, terminy, załączniki (takie jak makiety projektów lub szkice wideo) oraz rozmowy, dzięki czemu informacje zwrotne pozostają tam, gdzie odbywa się praca. Jest to rozwiązanie wizualne, łatwe w obsłudze dzięki funkcji „przeciągnij i upuść” i nieprzeładowane funkcjami, których nigdy nie użyjesz.

Najlepsze funkcje Trello

Organizuj projekty za pomocą intuicyjnych tablic i list typu „przeciągnij i upuść”

Dodaj załączniki i przechowuj opinie bezpośrednio na kartach zadań

Współpracuj w czasie rzeczywistym, korzystając z komentarzy, wzmianek i list kontrolnych

Zautomatyzuj zadania dzięki wbudowanej automatyzacji Butler

Korzystaj z szablonów dostosowanych do projektów graficznych, kalendarzy zawartości multimedialnej i recenzji kreatywnych

Wykorzystaj dodatki, aby uzyskać niestandardowy nowoczesny cykl pracy wideo

Limitacje Trello

Limit struktury dla zespołów wymagających szczegółowego zarządzania doświadczeniami cyfrowymi, cyklami pracy lub krokami zatwierdzania

Dodatki mogą wydawać się niezbędne, ale wiele z nich wymaga płatnych planów, aby uzyskać do nich pełny dostęp

Ceny Trello

Free

Standard: 5 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 17,50 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Trello

G2 : 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

Co mówią o Trello prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Przyjemne w użyciu. Interfejs użytkownika jest przyjemny dla oka.

Przyjemne w użyciu. Interfejs użytkownika jest przyjemny dla oka.

10. Wrike (najlepsze rozwiązanie do zarządzania złożonymi projektami sprzedażowymi i przekazywaniem zadań na dużą skalę)

za pośrednictwem Wrike

Zarządzanie procesem sprzedaży o dużej skali lub wielokrocznym krokiem często wymaga zaangażowania zespołów marketingowych, prawnych, dostawczych i wdrożeniowych — i właśnie w tym zakresie Wrike zapewnia największą wartość.

Pozwala zespołom ds. operacji sprzedaży projektować i nadzorować wszystko, od cykli pracy związanych z zapytaniami ofertowymi po sekwencje wdrażania nowych pracowników. Dzięki wbudowanej AI i automatyzacji Wrike identyfikuje potencjalne opóźnienia, zanim nabiorą one tempa, i pomaga dużym zespołom w sprawnym realizowaniu transakcji we wszystkich działach.

Najlepsze funkcje Wrike

Zautomatyzuj ustalanie priorytetów zadań dzięki AI i wykrywaniu ryzyka

Dostosuj niestandardowe cykle pracy związane ze sprzedażą za pomocą formularzy wniosków, zatwierdzeń i zależności

Śledź materiały sprzedażowe i osie czasu ofert w zespołach dystrybucyjnych

Wizualizuj osie czasu za pomocą interaktywnych wykresów Gantt i widoków obciążenia pracą

Ustaw szczegółowe uprawnienia, aby zabezpieczyć poufne dane klienta lub transakcji

Generuj raporty i pulpity nawigacyjne, aby monitorować wydajność operacji sprzedażowych

Połącz się ze swoim stosem technologicznym dzięki połączeniu z Salesforce, Google Workspace, Outlookiem i innymi aplikacjami

Limitacje Wrike

Lepiej nadaje się do operacji sprzedaży back-endowej niż do sprzedaży bezpośredniej

Najlepiej połączyć z narzędziem CRM lub narzędziem do komunikacji zewnętrznej, aby uzyskać pełną widoczność

Ceny Wrike

Free

Zespół: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes : 25 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Pinnacle: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 4300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (2800 recenzji)

Co o Wrike mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu Reddit pisze:

Największą zaletą Wrike jest to, że cały projekt jest w jednym miejscu. Wszystkie dyskusje i zasoby są w projekcie, co jest pomocne, jeśli musimy zrobić ten sam projekt ponownie w następnym roku. Wszystkie wewnętrzne rozmowy odbywają się w Wrike, a nie przez e-mail. Czasami dodajemy do projektu wiadomości e-mail od dostawców lub klientów, żeby wszyscy byli na bieżąco.

Największą zaletą Wrike jest to, że cały projekt jest w jednym miejscu. Wszystkie dyskusje i zasoby są w projekcie, co jest pomocne, jeśli musimy zrobić ten sam projekt ponownie w następnym roku. Wszystkie wewnętrzne rozmowy odbywają się w Wrike, a nie przez e-mail. Czasami dodajemy do projektu wiadomości e-mail od dostawców lub klientów, żeby wszyscy byli na bieżąco.

