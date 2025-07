10 najlepszych alternatyw dla programu Excel na komputery Mac zapewniających większą wydajność w 2025 r

Chociaż Microsoft Excel jest najpopularniejszym narzędziem do śledzenia budżetów, tworzenia modeli finansowych, automatyzacji raportowania i nie tylko, użytkownicy komputerów Mac często pozostają w tyle.

Brakuje kluczowych funkcji, takich jak Power Pivot i Power Query, lub są one ograniczone, makra nie zawsze działają poprawnie, a aktualizacje pojawiają się później niż w systemie Windows.

Ponadto wysoka cena pakietu Microsoft Office sprawia, że czujesz się, jakbyś płacił więcej za narzędzie, które jest tylko w połowie zoptymalizowane pod kątem Twojego systemu.

Jeśli więc masz dość tych przeszkód, czas wypróbować alternatywę dla programu MS Excel dla użytkowników komputerów Mac, która faktycznie pozwala płynnie wykonywać zadania. Ale skąd wybrać odpowiednią opcję spośród tak wielu dostępnych? W tym wpisie na blogu omówimy właśnie tę kwestię.

Czego należy szukać w alternatywie dla programu Excel na komputery Mac?

Oceniając alternatywy dla programu Excel na komputery Mac, zwróć uwagę na następujące kryteria:

Kompatybilność i obsługa plików: Jeśli często udostępniasz pliki przeciętnym użytkownikom programu Excel, upewnij się, że narzędzie może otwierać i zapisywać pliki Excel (. xlsx) bez naruszania formuł, wykresów lub formatowania

Funkcje i możliwości: Jeśli korzystasz z tabel obrotowych, złożonych formuł lub makr w programie Excel, poszukaj oprogramowania, które zapewnia wsparcie dla złożonych zadań związanych z danymi. Rozważ również alternatywne Jeśli korzystasz z tabel obrotowych, złożonych formuł lub makr w programie Excel, poszukaj oprogramowania, które zapewnia wsparcie dla złożonych zadań związanych z danymi. Rozważ również alternatywne narzędzia AI dla programu Excel , które pomagają analizować dane, wykrywać trendy, a nawet sugerować formuły

Współpraca w czasie rzeczywistym: aplikacje internetowe umożliwiają jednoczesną edycję przez wiele osób i pozwalają uniknąć nieprzyjemnych wątków e-mailowych o nazwie „vFinal_final. xlsx”

Szablony i automatyzacja: Dobre alternatywy dla programu Excel zawierają gotowe Dobre alternatywy dla programu Excel zawierają gotowe szablony arkuszy kalkulacyjnych lub baz danych do konkretnych zastosowań, takich jak budżety, narzędzia do śledzenia projektów, faktury itp.

Wbudowana automatyzacja: Automatyzacja programu Excel może wydawać się skomplikowana ze względu na wiele zmiennych lub algorytmy uczenia maszynowego. Dlatego warto poszukać platform, które mogą automatycznie wykonywać zadania, takie jak planowanie raportów lub wyzwalanie obliczeń

Ceny i licencje: Jeśli zależy Ci na budżecie, sprawdź model cenowy. Niektóre oferują bezpłatną wersję na zawsze (z potencjalnymi ograniczeniami pamięci lub funkcji), podczas gdy inne mają opcje jednorazowego zakupu

Alternatywy dla programu Excel w skrócie

Następnie porównaj najlepsze alternatywy dla programu Excel na komputery Mac, aby sprawdzić, jak wypadają pod względem funkcji, użyteczności i ceny.

Nazwa narzędzia Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Widok tabeli, pola formuł, podsumowania AI, dokumenty, automatyzacja, szablony Małe firmy, przedsiębiorstwa Dostępny plan Free, dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw LibreOffice Calc ponad 300 funkcji, wykresy, tryb offline, DataPilot, Menedżer scenariuszy Małe firmy, osoby prywatne Free Forever Apple Numbers Niestandardowe szablony, synchronizacja z iCloud, interaktywne wykresy i edycja w czasie rzeczywistym Małe firmy, osoby prywatne Free Forever Arkusze kalkulacyjne WPS Office Inteligentny zestaw narzędzi, OCR, optymalizacja pod urządzenia mobilne, kompatybilność formatów Małe firmy Niestandardowe ceny Arkusze Google Współpraca w czasie rzeczywistym, Apps Script, inteligentne wypełnianie, integracja z GPT Przedsiębiorstwa, małe firmy Dostępny plan Free, płatne plany już od 3,60 USD/użytkownik/miesiąc SoftMaker PlanMaker Zgodność z programem Excel, ponad 430 funkcji, niewielki rozmiar, różne typy wykresów Małe firmy Plany płatne zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie OnlyOffice Współedytowanie w czasie rzeczywistym, wsparcie lokalne/w chmurze, ponad 200 szablonów Przedsiębiorstwa, małe firmy Dostępny plan Free, płatne plany już od 20 USD/użytkownik/miesiąc Zoho Sheet Asystent AI, walidacja danych, makra, integracja z Zoho CRM Małe firmy, przedsiębiorstwa Free Forever Airtable Relacyjna baza danych, wiele widoków, automatyzacja, rozszerzenia Małe firmy, przedsiębiorstwa Dostępny plan Free, płatne plany już od 20 USD/użytkownik/miesiąc Smartsheet Wykresy Gantta, pulpity, raportowanie, integracje i zgodność z przepisami Przedsiębiorstwa, małe firmy Dostępny plan Free, płatne plany już od 12 USD/użytkownik/miesiąc

Najlepsze alternatywy dla programu Excel na komputery Mac

Teraz przyjrzyjmy się dziesięciu najlepszym alternatywom dla programu Excel dla użytkowników komputerów Mac.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami, śledzenia zadań, automatyzacji cyklu pracy i współpracy zespołowej)

Jeśli zarządzasz zadaniami lub projektami w programie Excel na komputerze Mac, ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, zapewnia ustawienia, które są 10 razy bardziej uporządkowane, przejrzyste i praktyczne.

Łatwe dostosowywanie arkuszy kalkulacyjnych dzięki widokowi tabeli ClickUp

Widok tabeli ClickUp

Widok tabeli ClickUp oferuje wiersze i kolumny podobne do arkusza kalkulacyjnego, ale z dodatkowymi funkcjami, takimi jak przypisywanie zadań, statusy, terminy, pola niestandardowe, formuły, filtry i automatyzacja — wszystko wbudowane.

Dzięki polom niestandardowym możesz śledzić wszystko, czego potrzebujesz, np. postępy zadań, załączniki plików, oceny i wiele więcej.

Twórz, edytuj i dostosowuj arkusze kalkulacyjne za pomocą widoku tabeli ClickUp

Możesz również połączyć klientów z zamówieniami, przedstawicieli handlowych z transakcjami lub pracowników z ich zadaniami. Dzięki temu organizowanie danych jest bardziej intuicyjne.

ClickUp Brain

Aby usprawnić zarządzanie danymi, skorzystaj z ClickUp Brain, który pozwala szybko podsumować dane.

Na przykład zapytaj go o takie rzeczy, jak „Ile zadań jest jeszcze do wykonania?” lub „Który przedstawiciel osiągnął najlepsze wyniki sprzedaży?”, a otrzymasz jasną odpowiedź. Jest to niezwykle pomocne, gdy pracujesz z ogromną ilością danych i chcesz uzyskać szybki wgląd w sytuację bez konieczności samodzielnego wykonywania obliczeń lub filtrowania wszystkich danych.

Pola formuł ClickUp

Jeśli potrzebujesz obliczeń podobnych do tych w Excelu, pomocne mogą okazać się pola formuł ClickUp. Pozwalają one zautomatyzować obliczenia bezpośrednio w zadaniach na żywo, np. obliczyć liczbę dni między datą rozpoczęcia zadania a terminem jego wykonania lub odjąć „Wydaną kwotę” od „Przydzielonego budżetu”, aby pokazać, ile pozostało.

Oznacza to, że w miarę postępu projektów dane liczbowe są automatycznie aktualizowane.

Znajdź precyzyjne liczby natychmiast, korzystając z prostych lub zaawansowanych formuł w polach niestandardowych ClickUp

Dzięki automatyzacji pól formuł w ClickUp możesz również zautomatyzować rutynowe cykle pracy i obliczenia w oparciu o wyzwalacze i warunki oparte na formułach. Na przykład automatycznie aktualizuj status zadania lub wysyłaj powiadomienia, jeśli pole formuły przyjmie określoną wartość.

Automatycznie śledź szacowany czas realizacji zadań dzięki zaawansowanemu polu formuł ClickUp

Edytowalny szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Szablon edytowalnego arkusza kalkulacyjnego ClickUp to świetny sposób na zarządzanie danymi bez ręcznej pracy. Oferuje automatyczny import danych i możliwość dodawania niestandardowych formuł do szybkich obliczeń, takich jak sumy lub średnie. Możesz również śledzić takie rzeczy, jak sprzedaż lub wydatki, korzystając z pól dostosowanych do Twoich potrzeb.

Pobierz darmowy szablon Śledź i zatwierdzaj wydatki dzięki edytowalnemu szablonowi arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Szablon zawiera wiele widoków, takich jak widok sprawozdań finansowych do monitorowania kluczowych danych finansowych, takich jak sprzedaż brutto, wydatki i zysk/strata, oraz widok arkusza kalkulacyjnego do edycji i obliczania danych. Możesz również używać niestandardowych statusów zadań, takich jak Zatwierdzone lub Zakończone, aby śledzić postępy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualizacja danych: umożliwia tworzenie raportów wizualnych, takich jak podsumowania w stylu tabel obrotowych, wykresy burndown itp. za pośrednictwem umożliwia tworzenie raportów wizualnych, takich jak podsumowania w stylu tabel obrotowych, wykresy burndown itp. za pośrednictwem pulpitów ClickUp

Wbudowana dokumentacja: Zapewnia Zapewnia ClickUp Docs do osadzania tabel lub arkuszy kalkulacyjnych w dokumencie. Jest to przydatne, jeśli piszesz raport i chcesz dołączyć dane wraz z tekstem

Współpraca w czasie rzeczywistym: umożliwia wielu członkom zespołu jednoczesną edycję dokumentów. Użytkownicy mogą również dodawać komentarze w dowolnym miejscu dokumentu i udostępniać go publicznie lub prywatnie dzięki uprawnieniom opartym na rolach

Gotowe szablony: Oferuje gotowe do użycia arkusze kalkulacyjne i szablony do zarządzania projektami, które pomogą Ci organizować i obliczać dane podczas zarządzania budżetami, śledzenia kosztów projektów lub rejestrowania wyników sprzedaży

Do pobrania na komputery Mac: zapewnia dedykowaną : zapewnia dedykowaną aplikację komputerową dla komputerów Mac , umożliwiającą zarządzanie arkuszami kalkulacyjnymi bez konieczności przełączania przeglądarek. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników preferujących natywną aplikację z pełną funkcjonalnością

Limity ClickUp

Szeroki zakres funkcji może sprawić, że ClickUp będzie przytłaczający dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Przeczytaj opinię recenzenta G2:

Potrzebuję bloga, aby pisać o wszystkim, co mi się podoba w ClickUp. Mają WSZYSTKO: zadania (w widoku listy, tabeli, tablicy, kalendarza, mapy itp.), dokumenty, IA, pulpity, automatyzacje… Można udostępniać publiczne linki do zadań lub dokumentów. Zadania mają zakładkę aktywności, dzięki czemu można zobaczyć całą historię danego zadania. To bardzo elastyczne i profesjonalne narzędzie. Dzięki ClickUp nie ma wymówek, żeby nie być niezwykle wydajnym.

Potrzebuję bloga, aby pisać o wszystkim, co mi się podoba w ClickUp. Mają WSZYSTKO: zadania (w widoku listy, tabeli, tablicy, kalendarza, mapy itp.), dokumenty, IA, pulpity nawigacyjne, automatyzacje… Można udostępniać publiczne linki do zadań lub dokumentów. Zadania mają zakładkę aktywności, dzięki czemu można zobaczyć całą historię danego zadania. To bardzo elastyczne i profesjonalne narzędzie. Dzięki ClickUp nie ma wymówek, żeby nie być niezwykle wydajnym.

2. LibreOffice Calc (najlepsza bezpłatna alternatywa z rozbudowanymi funkcjami)

za pośrednictwem LibreOffice Calc

Jeśli szukasz podstawowej alternatywy dla programu Excel, LibreOffice Calc jest właśnie dla Ciebie. Ta bezpłatna aplikacja typu open source jest częścią pakietu LibreOffice, który oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs i funkcje formatowania warunkowego podobne do programu Excel.

Calc obsługuje bibliotekę ponad 300 funkcji i umożliwia tworzenie wykresów oraz tabel obrotowych do zaawansowanej analizy danych. Możesz również pobrać gotowe szablony arkuszy kalkulacyjnych z repozytorium LibreOffice. Są one wyposażone we wbudowane formuły, dzięki czemu możesz od razu wprowadzić swoje dane i przystąpić do pracy.

Ponieważ aplikacja działa w trybie offline, Twoje dane pozostają lokalnie (chyba że zdecydujesz się zsynchronizować je za pomocą Dropbox/iCloud). Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku danych poufnych oraz pracy w podróży (np. podczas lotu), bez konieczności korzystania z aplikacji internetowych.

Najlepsze funkcje LibreOffice Calc

Menedżer scenariuszy: porównuje scenariusze „co jeśli” (np. wysoka, średnia lub niska sprzedaż), aby sprawdzić, jak zmiany danych wejściowych wpływają na wyniki, bez modyfikowania oryginalnych danych

Komponent Solver: Znajduje najlepszą wartość dla określonej komórki na podstawie warunków lub limitów ustawionych w innych komórkach

Zaawansowana technologia DataPilot: Pobieraj surowe dane z korporacyjnych baz danych, a następnie twórz tabele krzyżowe, podsumowania i konwertuj je na użyteczne informacje

Ograniczenia LibreOffice Calc

W przeciwieństwie do niektórych alternatywnych rozwiązań opartych na chmurze, Calc nie obsługuje edycji w czasie rzeczywistym przez wielu użytkowników

Może otwierać i zapisywać pliki Excel, ale mogą wystąpić problemy z złożonymi formatami

Ceny LibreOffice Calc

Free Forever

Oceny i recenzje LibreOffice Calc

G2: 4,3/5 (ponad 25 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2225 recenzji)

Co mówią o LibreOffice Calc prawdziwi użytkownicy?

Przeczytaj opinię recenzenta serwisu G2:

Jest znacznie mniej skomplikowany niż Excel i jest to oprogramowanie darmowe.

Jest znacznie mniej skomplikowany niż Excel i jest to oprogramowanie darmowe.

3. Apple Numbers (najlepszy do płynnej integracji z ekosystemem Apple)

za pośrednictwem Apple Numbers

Apple Numbers to oprogramowanie do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych opracowane przez Apple Inc. dla urządzeń z systemem macOS, iPadOS i iOS. Jest częścią pakietu biurowego iWork, który jest preinstalowany na większości urządzeń Apple lub można go pobrać bezpłatnie z App Store.

Wyróżniającą cechą Numbers jest przejrzysty, nowoczesny interfejs. W przeciwieństwie do programu Excel, który otwiera się z siatką, Numbers rozpoczyna pracę od pustego obszaru roboczego, na którym można dodawać tabele, wykresy, obrazy i tekst w dowolnym miejscu strony. To podejście, w którym na pierwszym miejscu stawia się projekt, sprawia, że program jest szczególnie przydatny do tworzenia atrakcyjnych wizualnie raportów, pulpitów nawigacyjnych i prezentacji.

A co najlepsze? Możesz rozpocząć pracę nad arkuszem kalkulacyjnym na komputerze Mac, aktualizować go na iPadzie i dostosowywać wartości na iPhonie — wszystko dzięki płynnej synchronizacji za pośrednictwem iCloud. Narzędzie integruje się również z skrótami Siri, AppleScript, Keynote i innymi funkcjami systemu macOS.

Najlepsze funkcje Apple Numbers

Konfigurowalne szablony: Oferuje szeroką gamę gotowych szablonów, które pomogą Ci szybko rozpocząć pracę i łatwo dostosować je do własnych potrzeb

Współpraca w czasie rzeczywistym: umożliwia użytkownikom udostępnianie plików za pośrednictwem usługi iCloud, dzięki czemu mogą oni edytować je jednocześnie na różnych urządzeniach Apple

Wizualizacja danych: Obsługa szerokiego zakresu wykresów 2D, 3D i interaktywnych (kolumnowych, słupkowych, liniowych, warstwowych, kołowych, pierścieniowych, radarowych), które dynamicznie aktualizują się wraz ze zmianami danych

Ograniczenia programu Apple Numbers

Aktualizacje pojawiają się rzadko, a funkcje są ulepszane powoli, co może sprawiać, że niektórzy użytkownicy będą oczekiwać więcej

Nie jest przeznaczony do obsługi ogromnych zbiorów danych ani wykonywania skomplikowanych obliczeń

Ceny Apple Numbers

Free Forever

Oceny i recenzje Apple Numbers

G2: 4,2/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2500 recenzji)

Co mówią o Apple Numbers prawdziwi użytkownicy?

Przeczytaj opinię recenzenta serwisu G2:

Najbardziej podoba mi się projektowanie wykresów w Apple Numbers. Projekt jest niesamowity i wyróżnia się na tle wszystkich innych programów do obsługi arkuszy kalkulacyjnych.

Najbardziej podoba mi się projektowanie wykresów w Apple Numbers. Projekt jest niesamowity i wyróżnia się na tle wszystkich innych programów do arkuszy kalkulacyjnych.

4. WPS Office Spreadsheets (najlepsza alternatywa dla urządzeń mobilnych)

za pośrednictwem arkuszy kalkulacyjnych WPS Office

WPS Office Spreadsheets to przyjazne dla użytkownika narzędzie, które posiada interfejs, funkcjonalność i ogólny wygląd podobny do programu Excel. Skraca to czas nauki obsługi i ułatwia płynne przejście użytkownikom zaznajomionym z programem Excel.

WPS wyróżnia się lekką konstrukcją i płynnym działaniem na urządzeniach mobilnych. Jest w pełni zoptymalizowany pod kątem iPhone'a/iPada — możesz rozpocząć pracę nad arkuszem kalkulacyjnym na komputerze Mac, a następnie kontynuować edycję na telefonie przy minimalnych kompromisach.

Obsługuje również różne formaty plików, w tym .xls, .xlsx, .xlsm, .xlt, .csv i .txt. Możesz otwierać, edytować i zapisywać pliki bez naruszania formuł, wykresów lub układów na różnych urządzeniach i platformach.

Najlepsze funkcje arkuszy kalkulacyjnych WPS Office

Smart Toolbox: Zawiera ponad 60 mini-narzędzi ułatwiających wykonywanie zadań, takich jak wyodrębnianie tekstu z komórki, konwersja formatów arkuszy kalkulacyjnych w partiach oraz dzielenie tekstu na kolumny

Obraz do tekstu: integruje funkcję optycznego rozpoznawania znaków (OCR), która wyodrębnia tekst z obrazów i wstawia go do arkuszy kalkulacyjnych

Inteligentny podział kolumn: Inteligentnie dzieli dane w jednej kolumnie na wiele kolumn na podstawie ich zawartości

Limity arkuszy kalkulacyjnych WPS Office

WPS nie posiada zaawansowanych funkcji w porównaniu z Microsoft Excel

Niektórzy użytkownicy doświadczyli spowolnienia działania, opóźnień lub awarii podczas intensywnego użytkowania lub wykonywania wielu zadań jednocześnie

Ceny arkuszy kalkulacyjnych WPS Office

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje arkuszy kalkulacyjnych WPS Office

G2: 4,4/5 (ponad 55 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1500 recenzji)

Co mówią o arkuszach kalkulacyjnych WPS Office prawdziwi użytkownicy?

Przeczytaj opinię recenzenta serwisu G2:

WPS Spreadsheets pozwala mi tworzyć niesamowite arkusze kalkulacyjne, prezentacje i dokumenty. Posiada wszystkie kompletne funkcje arkusza kalkulacyjnego. Bardzo podoba mi się WPS Spreadsheets, ponieważ jest łatwiejszy w uruchomieniu i pracy, a także jest wysoce kompatybilny z formatami Microsoft Office, Dokumenty Google, Adobe PDF i OpenOffice.

WPS Spreadsheets pozwala mi tworzyć niesamowite arkusze kalkulacyjne, prezentacje i dokumenty. Posiada wszystkie kompletne funkcje arkusza kalkulacyjnego. Bardzo podoba mi się WPS Spreadsheets, ponieważ jest łatwiejszy w uruchomieniu i pracy, a także jest wysoce kompatybilny z formatami Microsoft Office, Dokumenty Google, Adobe PDF i OpenOffice.

5. Arkusze Google (najlepsze do współpracy w czasie rzeczywistym i elastyczności w chmurze)

za pośrednictwem Arkuszy Google

Arkusze Google to internetowy program do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, który jest częścią obszaru roboczego Google. Jedną z jego wyróżniających funkcji jest współpraca w czasie rzeczywistym, dzięki której nawet 50 użytkowników w różnych lokalizacjach może jednocześnie pracować nad tym samym arkuszem, widzieć zmiany wprowadzane przez współpracowników i zostawiać komentarze dla innych.

Integruje się również z aplikacjami Google Workspace, takimi jak Google Analytics, Formularze i Looker Studio. Możesz na przykład przekształcić dane z arkusza kalkulacyjnego w zaawansowaną wizualizację za pomocą Looker Studio lub importować dane Analytics w celu tworzenia wykresów i śledzenia trendów.

Najlepsze funkcje Arkuszy Google

Łatwe udostępnianie i uprawnienia: Łatwo udostępniaj arkusz innym osobom za pomocą linku lub zaproszenia e-mailowego i ustaw ich poziom dostępu (widok, komentowanie lub edycja)

Google Apps Script: Wbudowane narzędzie do tworzenia skryptów, które umożliwia pisanie prostych funkcji JavaScript w celu automatyzacji cykli pracy, wysyłania wiadomości e-mail, łączenia się z interfejsami API lub wyzwalania działań na podstawie wartości komórek

Inteligentne wypełnianie: Wykorzystuje uczenie maszynowe do wykrywania wzorców w danych i sugerowania sposobu wypełnienia pozostałych komórek

GPT for Sheets: integruje modele OpenAI bezpośrednio z arkuszem kalkulacyjnym, umożliwiając tworzenie formuł, wyodrębnianie ustrukturyzowanych danych z surowych danych wejściowych oraz automatyzację powtarzalnych zadań

Ograniczenia Arkuszy Google

Nie dorównuje zaawansowanym narzędziom, takim jak Excel, do dogłębnej analizy

Chociaż oferuje dostęp offline, niektóre funkcje nie działają bez stabilnego połączenia internetowego

Ceny Arkuszy Google

Free: Zawarte w bezpłatnym koncie Google

Google Workspace Individual: 9,99 USD miesięcznie

Google Workspace Business Starter: 3,60 USD/użytkownik miesięcznie

Google Workspace Business Standard: 14,40 USD/użytkownik miesięcznie

Google Workspace Business Plus: 27,33 USD/użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Arkuszy Google

G2: 4,6/5 (ponad 42 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 13 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Arkuszach Google?

Przeczytaj opinię recenzenta G2:

Narzędzia takie jak Dokumenty Google, Arkusze Google i Prezentacje Google umożliwiają wielu użytkownikom jednoczesną pracę nad tym samym dokumentem. Usprawniona komunikacja dzięki komentarzom wbudowanym w tekst i „sugerowanym zmianom” zapewnia płynną komunikację. Wszystkie pliki są przechowywane w Dysku Google, dzięki czemu są dostępne z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym. Niektóre narzędzia działają również w trybie offline, zapewniając wydajność nawet bez dostępu do Internetu. Gmail, Kalendarz, Dysk, Meet i inne aplikacje są głęboko zintegrowane, zapewniając spójny cykl pracy.

Narzędzia takie jak Dokumenty Google, Arkusze Google i Prezentacje Google umożliwiają wielu użytkownikom jednoczesną pracę nad tym samym dokumentem. Usprawniona funkcja przekazywania opinii za pomocą komentarzy w tekście i „sugerowanych zmian” zapewnia płynną komunikację. Wszystkie pliki są przechowywane w Dysk Google, dzięki czemu są dostępne z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym. Niektóre narzędzia działają również w trybie offline, zapewniając wydajność nawet bez dostępu do Internetu. Gmail, Kalendarz, Dysk, Meet i inne aplikacje są głęboko zintegrowane, zapewniając spójny cykl pracy.

🧠 Ciekawostka: Arkusze Google powstały na bazie internetowej aplikacji do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych o nazwie XL2Web, opracowanej przez firmę 2Web Technologies. Kiedy w 2006 roku Google przejęło XL2Web, aplikacja ta ostatecznie przekształciła się w Google Labs Spreadsheets, a następnie została oficjalnie wprowadzona na rynek jako Arkusze Google.

6. SoftMaker PlanMaker (najlepszy do lekkiego i szybkiego zarządzania danymi)

za pośrednictwem SoftMaker PlanMaker

SoftMaker PlanMaker to aplikacja do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych zgodna z RODO, przeznaczona dla użytkowników wymagających głębokiej kompatybilności z programem Excel. Umożliwia otwieranie i zapisywanie formatów XLS i XLSX programu Excel, obsługuje pliki chronione hasłem oraz obsługuje arkusze kalkulacyjne o dużej rozmiarze, zawierające do miliona wierszy i 16 384 kolumn.

Umożliwia to użytkownikom przetwarzanie dużych ilości danych bez ograniczeń. PlanMaker obsługuje również ponad 430 wbudowanych funkcji obliczeniowych, obejmujących analizy finansowe i statystyczne, inżynierię oraz operacje na bazach danych.

W przeciwieństwie do wielogigabajtowego programu Excel, PlanMaker zajmuje mniej niż 200 MB. Oznacza to szybszą konfigurację i uruchamianie, zwłaszcza na starszych systemach lub tych z ograniczoną pamięcią.

Najlepsze funkcje SoftMaker PlanMaker

Wizualizacja danych: Obsługa ponad 80 typów wykresów (słupkowe, kołowe, histogramy itp.), a także obrót 3D, cienie i efekty świetlne do tworzenia gotowych do prezentacji materiałów wizualnych

Brak zależności od chmury : Uzyskaj dostęp offline i zgodność z RODO, dzięki czemu narzędzie jest odpowiednie dla użytkowników dbających o prywatność lub w środowiskach podlegających regulacjom

Funkcja autofiltrowania: umożliwia zastosowanie filtrów do poszczególnych kolumn, aby wyświetlić tylko te dane, które spełniają wybrane warunki

Ograniczenia programu SoftMaker PlanMaker

PlanMaker nie posiada wbudowanych narzędzi do współpracy wielu użytkowników

Nie może wykonywać makr osadzonych w dokumentach Excel

Ceny SoftMaker PlanMaker

Plan Free

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje SoftMaker PlanMaker

Recenzje G2: Zbyt mało recenzji

Recenzje Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o SoftMaker PlanMaker użytkownicy w prawdziwym życiu?

Przeczytaj opinię recenzenta serwisu G2:

Znajomość, kompatybilność z wieloma urządzeniami, bogactwo funkcji.

Znajomość, kompatybilność z różnymi urządzeniami, bogactwo funkcji.

7. OnlyOffice (najlepsze rozwiązanie zarówno do wdrożenia w chmurze, jak i lokalnie)

za pośrednictwem OnlyOffice

ONLYOFFICE to kolejna bezpłatna alternatywa dla programu Microsoft Excel dla użytkowników komputerów Mac, oparta na otwartym kodzie źródłowym. Integruje się zarówno ze środowiskami opartymi na chmurze, jak i lokalnymi, dzięki czemu idealnie nadaje się dla osób dbających o bezpieczeństwo oraz organizacji o ścisłych wymaganiach dotyczących zgodności.

Obsługuje współpracę w czasie rzeczywistym, umożliwiając Tobie i Twojemu zespołowi wspólną edycję arkuszy kalkulacyjnych, dodawanie komentarzy i czatowanie bez opuszczania edytora. Możesz nawet przeglądać historię wersji i przywracać określone zmiany w razie potrzeby, co czyni go realną alternatywą dla Arkuszy Google.

ONLYOFFICE używa standardowych formatów Microsoft Excel (XLSX) jako domyślnego typu plików, co oznacza mniej problemów z konwersją podczas wymiany plików z użytkownikami MS Office.

Najlepsze funkcje OnlyOffice

Pojedynczy interfejs: Umożliwia otwieranie lub tworzenie wszystkich typów dokumentów, takich jak dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje i formularze PDF, w jednym obszarze roboczym

Ponad 200 szablonów: Twórz wszystko, od formularzy podatkowych po karty do bingo w ciągu kilku minut, a następnie dostosuj układy i elementy wizualne do swojego stylu

Bezpieczeństwo: Chroń poufne dane, ustawiając hasła, blokując określone komórki lub arkusze, ukrywając formuły i przypisując uprawnienia do edycji wybranym użytkownikom

Ograniczenia OnlyOffice

Korzystanie lokalne wymaga wydajnego sprzętu, co może zniechęcać małych użytkowników

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że początkowa prędkość ładowania mogłaby być lepsza

Ceny OnlyOffice

Przestrzeń dokumentów : Startup: Free Business: 20 USD/miesiąc na użytkownika Enterprise: Od 6550 USD na serwer

Startup: Free

Business: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Od 6550 USD za serwer

Docs Enterprise : Dla użytkowników domowych : 149 USD (jednorazowa opłata dla maksymalnie 10 użytkowników) Dla rodzin: 330 USD dla maksymalnie 5 użytkowników Dla firm : konfigurowalne, ceny zaczynają się od 1500 USD dla maksymalnie 50 użytkowników

Dla użytkowników domowych : 149 USD (jednorazowa opłata dla maksymalnie 10 użytkowników)

Dla rodziny: 330 USD dla maksymalnie 5 użytkowników

Dla firm : konfigurowalne, ceny zaczynają się od 1500 USD dla maksymalnie 50 użytkowników

Obszar roboczy Enterprise: Enterprise: 2200 USD za serwer Enterprise Plus: 3300 USD za serwer Enterprise Premium: 4450 USD za serwer

Enterprise: 2200 USD za serwer

Enterprise Plus: 3300 USD za serwer

Enterprise Premium: 4450 USD za serwer

Startup: Free

Business: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Od 6550 USD za serwer

Dla użytkowników domowych : 149 USD (jednorazowa opłata dla maksymalnie 10 użytkowników)

Dla rodziny: 330 USD dla maksymalnie 5 użytkowników

Dla firm: konfigurowalne, ceny zaczynają się od 1500 USD dla maksymalnie 50 użytkowników

Enterprise: 2200 USD za serwer

Enterprise Plus: 3300 USD za serwer

Enterprise Premium: 4450 USD za serwer

Oceny i recenzje OnlyOffice

Recenzje G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Recenzje Capterra: 4,5/5 (ponad 320 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Arkuszach Google?

Przeczytaj opinię recenzenta serwisu G2:

Zawiera łatwe w użyciu narzędzia, niezależnie od tego, z jakich funkcji korzystasz.

Zawiera łatwe w użyciu narzędzia, niezależnie od tego, z jakich funkcji korzystasz.

8. Zoho Sheet (najlepszy do automatycznego zarządzania danymi)

za pośrednictwem Zoho Sheet

Zoho Sheet to oparte na chmurze narzędzie do tworzenia, zarządzania i automatyzacji funkcjonalnych arkuszy kalkulacyjnych. Oferuje ponad 350 wbudowanych funkcji, zaawansowane przetwarzanie danych i ponad 1000 integracji z aplikacjami, które automatyzują cykle pracy i importują dane ze źródeł takich jak Excel.

Zoho Sheet posiada asystenta AI, Zia, który pomaga analizować dane, sugerować wykresy lub funkcje oraz identyfikować niespójności. Integruje się również z Zoho CRM i innymi aplikacjami Zoho, dzięki czemu możesz płynnie pracować w ramach tego samego systemu.

Najlepsze funkcje Zoho Sheet

Współpraca w czasie rzeczywistym: umożliwia współpracę wielu użytkowników z aktualizacjami w czasie rzeczywistym, komentarzami do komórek/zakresów, wątkami dyskusji i konfigurowalnymi uprawnieniami, co zapewnia wydajny cykl pracy zespołów

Narzędzia do czyszczenia i sprawdzania danych: Wykrywają duplikaty, niespójności i puste wpisy, aby zapewnić czyste i dokładne dane

Generatywna sztuczna inteligencja: Z łatwością generuje zestawy danych próbnych, formuły i kody makr VBA za pomocą Zia, opartej na technologii ChatGPT

Ograniczenia Zoho Sheet

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs użytkownika platformy za przestarzały i trudny w nawigacji

Podczas pracy z dużymi arkuszami kalkulacyjnymi mogą wystąpić problemy z wydajnością

Ceny Zoho Sheet

Free Forever

Oceny i recenzje Zoho Sheet

G2: 4,4/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Co mówią o Zoho Sheets prawdziwi użytkownicy?

Przeczytaj opinię recenzenta G2:

Uwielbiam Zoho Sheet, ponieważ jego automatyzacja pozwala ustawić makra, które pomagają wykonać złożone zadania za pomocą jednego kliknięcia przycisku. Dodatkowo, w przypadku dużych zespołów, wspólne korzystanie z arkusza kalkulacyjnego pomaga członkom zespołu być na bieżąco.

Uwielbiam Zoho Sheet, ponieważ jego automatyzacja pozwala ustawić makra, które pomagają wykonać złożone zadania za pomocą jednego kliknięcia przycisku. Dodatkowo, w przypadku dużych zespołów, wspólne korzystanie z arkusza kalkulacyjnego pomaga członkom zespołu być na bieżąco.

9. Airtable (najlepsza opcja z funkcjami bazy danych)

za pośrednictwem Airtable

Airtable ma układ w stylu siatki, który wygląda jak arkusz kalkulacyjny, ale każdy „wiersz” jest bardziej podobny do rekordu w bazie danych. Pozwala ustawić określone typy pól dla każdej kolumny, takie jak tekst, liczba, lista rozwijana lub załącznik pliku. Można również łączyć rekordy między tabelami, aby tworzyć relacje, na przykład łączyć zadania w jednej tabeli z projektami w innej.

Ponadto ta platforma arkuszy kalkulacyjnych do zarządzania projektami umożliwia przełączanie się między widokami. Na przykład widok kalendarza pokazuje rekordy z datami na osi czasu, Kanban grupuje je w kolumnach, takich jak etapy zadania, a galeria wyświetla je jako wizualne karty — przydatne w przypadku obrazów lub portfolio.

Najlepsze funkcje Airtable

Udostępnianie danych: Twórz linki do udostępniania z dostępem tylko do widoku lub z możliwością edycji, osadzaj bazy w witrynach internetowych lub korzystaj z API Airtable, aby połączyć swoje dane z niestandardowymi aplikacjami

Wbudowane rozszerzenia: Oferuje narzędzia, takie jak wykresy, formularze lub widżety do raportowania, które można dodać w celu uzyskania wsparcia dla konkretnych zastosowań

Automatyzacja: umożliwia skonfigurowanie reguł wyzwalaczy (np. „Gdy zostanie utworzony rekord lub gdy pole Status zmieni się na X, wyślij e-mail lub opublikuj wiadomość w Slacku”)

Limity Airtable

Airtable służy bardziej do śledzenia i zarządzania danymi relacyjnymi niż do zaawansowanych obliczeń matematycznych lub raportowania w Excelu z wykorzystaniem wykresów

Wraz z rozwojem baz danych zarządzanie dużymi lub złożonymi ustawieniami może stać się kłopotliwe

Ceny Airtable

Free

Team : 20 USD miesięcznie za licencję

Business : 45 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Airtable

G2: 4,6/5 (ponad 2900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2100 recenzji)

Co mówią o Airtable prawdziwi użytkownicy?

Przeczytaj opinię recenzenta G2:

Airtable świetnie nadaje się do śledzenia i rejestrowania danych, a ponadto ma niesamowity interfejs użytkownika. Jest prosty i łatwy do nauczenia, posiada potężne funkcje automatyzacji i może zrobić naprawdę wiele. Najbardziej podoba mi się możliwość łączenia tabel, ponieważ pozwala to na tworzenie pól wyszukiwania, które pomagają w segmentacji danych.

Airtable świetnie nadaje się do śledzenia i rejestrowania danych, a ponadto ma niesamowity interfejs użytkownika. Jest prosty i łatwy w nauce, posiada potężne funkcje automatyzacji i może zrobić naprawdę wiele. Najbardziej podoba mi się możliwość łączenia tabel, ponieważ pozwala to na tworzenie pól wyszukiwania, co bardzo ułatwia segmentację danych.

10. Smartsheet (najlepszy do zarządzania dużymi projektami)

za pośrednictwem Smartsheet

Smartsheet to narzędzie klasy korporacyjnej, które łączy funkcjonalność narzędzi do zarządzania projektami z prostotą interfejsu arkusza kalkulacyjnego.

Wykorzystuje możliwości AI, takie jak przewidywania, inteligentne sugestie formuł i automatyzacja, aby pomóc Ci tworzyć niestandardowe cykle pracy. Ponadto integruje się z Google Workspace, Microsoft Office 365, Jira i Salesforce, zapewniając płynny przepływ danych między platformami.

Użytkownicy mogą również tworzyć pulpity nawigacyjne, aby uzyskać ogólny widok projektów, oraz generować raporty zawierające dane w czasie rzeczywistym z wielu arkuszy. Eliminuje to konieczność ręcznego konsolidowania informacji z różnych plików.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Podstawowe funkcje zarządzania projektami: oferuje wbudowany widok wykresu Gantta oraz możliwość ustawienia zależności między zadaniami

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: Obejmuje funkcje bezpieczeństwa na poziomie przedsiębiorstwa, takie jak uprawnienia użytkowników, szyfrowanie oraz zgodność z normami, takimi jak RODO i HIPAA

Elastyczność zastosowań: Wsparcie dla szerokiego zakresu scenariuszy, od zarządzania projektami budowlanymi i operacjami uniwersyteckimi po śledzenie cyklu pracy w służbie zdrowia i inwestycji kapitałowych

Limity Smartsheet

W przypadku dużych lub złożonych arkuszy mogą wystąpić sporadyczne opóźnienia

Niektórzy użytkownicy wspominają o stromym krzywej nauczania, szczególnie w przypadku członków zespołu przechodzących z prostszych narzędzi lub aplikacji mobilnych

Ceny Smartsheet

Free

Pro : 12 USD miesięcznie za członka

Business : 24 USD miesięcznie za członka

Enterprise: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 19 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3400 recenzji)

Co mówią o Smartsheet prawdziwi użytkownicy?

Przeczytaj opinię recenzenta serwisu G2:

Podoba mi się, że mogę przeglądać zadania i dane na różne sposoby, aby przedstawiać potrzebne informacje różnym odbiorcom o różnych potrzebach. Podoba mi się również to, że jest przyjazny dla użytkownika i intuicyjny. Uwielbiam funkcje kalendarza, widok kart i raporty. Dzięki temu zarządzanie projektami jest o wiele łatwiejsze.

Podoba mi się, że mogę przeglądać zadania i dane na różne sposoby, aby przedstawić potrzebne informacje różnym odbiorcom o różnych potrzebach. Podoba mi się również to, że jest przyjazny dla użytkownika i intuicyjny. Uwielbiam funkcje kalendarza, widok kart i raporty. Dzięki temu zarządzanie projektami jest o wiele łatwiejsze.

Twórz zaawansowane arkusze kalkulacyjne na komputerach Mac dzięki ClickUp

Chociaż program Excel działa płynnie w systemie macOS, niektóre zaawansowane funkcje i aktualizacje często pojawiają się później niż dla użytkowników systemu Windows.

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie, które oferuje wspólne zarządzanie arkuszami kalkulacyjnymi na komputerze Mac.

Widok tabeli ClickUp oferuje intuicyjny interfejs do tworzenia, przeglądania i manipulowania danymi bezpośrednio w obszarze roboczym, a pola formuł zapewniają możliwości obliczeniowe podobne do programu Excel. Ponadto dzięki automatyzacji pól formuł można skonfigurować automatyzację aktualizacji wartości lub wyzwalaczy określonych działań na podstawie wyników formuł.

Chcesz tworzyć inteligentniejsze i bardziej wydajne arkusze kalkulacyjne na komputerze Mac? Zarejestruj się w ClickU p już dziś.