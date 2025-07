Analiza cyfrowego miejsca pracy: optymalizacja cyklu pracy dzięki analizie danych

👀 Czy wiesz, że? Analiza miejsca pracy sięga końca XIX i początku XX wieku, kiedy to Frederick Taylor wprowadził zasady naukowego zarządzania.

Te wczesne pomysły koncentrowały się na analizie wydajności i wyników pracy, kładąc podwaliny pod to, co dziś znamy jako analitykę miejsca pracy. Jednak analityka miejsca pracy nie rozwinęła się naprawdę aż do pojawienia się technologii cyfrowej i postępu w dziedzinie informatyki pod koniec XX wieku.

Nagle organizacje zyskały możliwość śledzenia, analizowania i optymalizacji cyklu pracy w sposób, którego Taylor nie mógł sobie nawet wyobrazić.

Obecnie analityka cyfrowego miejsca pracy wykracza poza proste wskaźniki wydajności. Zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w współpracę, wydajność i działanie systemu, pomagając firmom udoskonalać cykle pracy i podejmować decyzje oparte na danych.

Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić wykorzystanie przestrzeni biurowej, zrozumieć preferencje pracowników, czy wpłynąć na wyniki biznesowe, dane historyczne w połączeniu z analizą predykcyjną mogą Ci w tym pomóc!

W tym artykule omówimy, w jaki sposób analityka cyfrowego miejsca pracy i inicjatywy zwiększające zaangażowanie pracowników mogą pomóc firmom zoptymalizować działalność i podejmować trafniejsze decyzje.

Czym jest analiza cyfrowego miejsca pracy?

Analityka cyfrowego miejsca pracy to praktyka polegająca na gromadzeniu, przetwarzaniu i analizowaniu danych z aplikacji przedsiębiorstwa, narzędzi współpracy i interakcji pracowników w celu optymalizacji wydajności, bezpieczeństwa i decyzji.

W przeciwieństwie do tradycyjnego monitorowania miejsca pracy, które śledzi działania na poziomie powierzchniowym, cyfrowa analityka miejsca pracy wyciąga znaczące wnioski ze strukturalnych i nieustrukturyzowanych danych z różnych platform.

Wykorzystuje cenne dane z oprogramowania do zarządzania projektami, systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), narzędzi do raportowania i hubów komunikacyjnych, aby zapewnić praktyczne informacje, które zwiększają wydajność i efektywność.

Przykładowo może to wyglądać następująco:

Analiza zarządzania projektami z wykorzystaniem danych z osi czasu i alokacji zasobów w celu identyfikacji opóźnień w realizacji zadań i nierównomiernego obciążenia pracą

Analiza danych oparta na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym pomaga przewidywać ryzyko związane z projektami, automatyzuje powtarzalne zadania i wskazuje nieefektywne obszary. Oprogramowanie do śledzenia celów , które integruje dane dotyczące wydajności z celami biznesowymi i uruchamia alerty, gdy wskaźniki KPI odbiegają od celów

W przeciwieństwie do statycznych raportów, cyfrowa analityka miejsca pracy zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym, umożliwiając organizacjom optymalizację wydajności, bezpieczeństwa i zarządzania zasobami.

🌟 Polecany szablon Chcesz zwiększyć zaangażowanie w swoim cyfrowym miejscu pracy? Szablon planu działania ClickUp dotyczący zaangażowania pracowników ułatwia ustalanie jasnych celów, uruchamianie ukierunkowanych inicjatyw i śledzenie postępów — wszystko w jednym miejscu. Dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym możesz mierzyć skuteczność działań, dostrzegać trendy i podejmować decyzje oparte na danych, aby utrzymać motywację i połączenie członków zespołu. To prosty sposób na przekształcenie spostrzeżeń w działania i stworzenie prężnej, zaangażowanej kadry — bez zgadywania! Pobierz bezpłatny szablon Zwiększ morale i retencję pracowników — skorzystaj z planu działania ClickUp dotyczącego zaangażowania pracowników, aby przekształcić informacje w skuteczne działania!

Kluczowe wskaźniki w analizie cyfrowego miejsca pracy

Wielu liderów biznesowych nadal uważa, że pracownicy pracujący z domu nie są w stanie osiągnąć takiej samej wydajności jak w biurze. Weźmy na przykład firmę Amazon. Dyrektor generalny Andy Jassy trafił na pierwsze strony gazet, gdy nalegał na powrót do biura, powołując się na „znaczące zalety” pracy osobistej.

Menedżerowie często mają podobne obawy, że pracownicy zdalni mogą się rozleniwić bez presji środowiska biurowego. Ale czy liczby potwierdzają tę teorię?

W rzeczywistości praca zdalna może zwiększać wydajność. Badania pokazują, że pracownicy zdalni są o 35–40% bardziej wydajni niż pracownicy w tradycyjnych biurach. Co ciekawe, praca wykonana w domu skutkuje mniejszą liczbą błędów w porównaniu z ustawieniami biurowymi.

Aby pomóc organizacjom w wyborze odpowiedniego oprogramowania do analizy miejsca pracy, konieczne jest zebranie dokładnych danych na temat tego, gdzie pracownicy pracują w przestrzeni cyfrowej i jak wpływa to na ogólną wydajność.

Poniżej przedstawiono kilka wskaźników analityki cyfrowego miejsca pracy, które organizacje mogą śledzić, aby zrozumieć, w jaki sposób wykonywana jest praca:

Wskaźniki wydajności pracowników

Pomiar wydajności to coś więcej niż tylko sprawdzanie liczby przepracowanych godzin. Chodzi o zrozumienie, jak dobrze pracownicy zarządzają swoim czasem i wynikami. Oto kilka kluczowych wskaźników, które warto śledzić:

📊 Wskaźnik rotacji pracowników (ETR)

Wskaźnik rotacji pracowników mierzy odsetek pracowników, którzy odchodzą z organizacji w określonym czasie. Jest to ważny wskaźnik satysfakcji pracowników, praktyk rekrutacyjnych i ogólnej kultury firmy.

Wskaźnik rotacji poniżej 10% jest ogólnie uważany za rozsądny. Wyższy wskaźnik może jednak sygnalizować problemy z kulturą firmy, zaangażowaniem pracowników lub motywacją.

Wskaźnik rotacji pracowników = [T /{(B+E)/2}] X100 Gdzie: T = Liczba wypowiedzeń w danym okresie

B = Liczba pracowników na początku okresu

E = Liczba pracowników na koniec okresu

⏱️ Wskaźnik absencji

Wskaźnik absencji mierzy częstotliwość nieobecności pracowników w pracy (z wyłączeniem zatwierdzonych urlopów i dni świątecznych). Wysoki wskaźnik absencji może wskazywać na takie problemy, jak niskie zaangażowanie, zły stan zdrowia lub niezadowolenie z miejsca pracy.

Wskaźnik absencji = (łączna liczba nieplanowanych dni nieobecności / łączna liczba dostępnych dni roboczych) × 100

⏱️ Wskaźnik realizacji celów

Mierzy procent celów lub wskaźników KPI osiągniętych przez pracowników lub zespoły w określonym czasie. Pomaga ocenić, czy pracownicy skutecznie przyczyniają się do realizacji celów biznesowych.

Wskaźnik realizacji celów = (liczba osiągniętych celów / całkowita liczba ustalonych celów) × 100

⏱️ Wskaźnik wykorzystania pracowników

Śledzi, ile czasu pracownik poświęca na zadania rozliczeniowe lub produktywne (w przeciwieństwie do zadań administracyjnych, spotkań lub czasu bezczynności).

Wskaźnik wykorzystania = (godziny rozliczeniowe / całkowita liczba dostępnych godzin) × 100

⏱️ Wynik zaangażowania pracowników

Wyniki zaangażowania, choć mają charakter bardziej jakościowy, wskazują, jak bardzo pracownicy są emocjonalnie zaangażowani w swoją pracę. Zazwyczaj mierzy się je za pomocą ankiet.

Wskaźnik zaangażowania pracowników = (suma wyników ankiety / maksymalna liczba punktów) × 100

📮 ClickUp Insight: 32% pracowników sporadycznie pracuje poza wyznaczonymi godzinami, a 24% pracuje w nadgodzinach przez większość dni. Problem? Bez ograniczeń nadgodziny stają się normą, a nie wyjątkiem. Czasami potrzebujesz pomocy w ustawieniu tych granic. Poproś ClickUp Brain, wbudowanego asystenta AI ClickUp, aby wkroczył do akcji i stworzył dla Ciebie zoptymalizowany harmonogram. Wbudowany bezpośrednio w obszar roboczy, pokazuje, które zadania są rzeczywiście pilne, a które nie! 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacji ClickUp, co przekłada się na 12% wzrost wydajności pracy.

Wskaźniki zarządzania czasem

Wskaźniki zarządzania czasem pomagają ocenić, jak efektywnie pracownicy wykorzystują godziny pracy. Efektywne wykorzystanie czasu zwiększa wydajność, zmniejsza wypalenie zawodowe i zapewnia, że zespoły koncentrują się na zadaniach o wysokim priorytecie.

Średni czas poświęcony na wykonanie zadania

Mierzy, ile czasu zazwyczaj potrzeba na zakończenie pojedynczego zadania. Monitorowanie tego parametru może pomóc w identyfikacji nieefektywnych lub zbyt złożonych procesów.

Średni czas na zadanie = całkowity czas poświęcony na zadania / liczba zakończonych zadań

Otrzymuj natychmiastowe aktualizacje dotyczące wszystkich aspektów wydajności zdalnego miejsca pracy dzięki ClickUp Brain

Procent czasu poświęconego na podstawowe zadania

Śledź, ile czasu pracownik poświęca na znaczącą pracę, która wnosi wartość dodaną, a ile na czynności administracyjne lub niezwiązane z podstawową działalnością. Wyższy odsetek oznacza lepszą koncentrację i dostosowanie do celów biznesowych.

Czas wykonania podstawowych zadań = (czas poświęcony na podstawowe zadania / całkowity czas pracy) × 100

Wskaźnik wykorzystania kalendarza

Mierzy, jaka część tygodnia pracy pracownika jest zaplanowana na spotkania lub wizyty. Nadmierna liczba spotkań może ograniczać wydajność. Idealna równowaga pozwala zarówno na współpracę, jak i nieprzerwaną pracę wymagającą skupienia.

Wykorzystanie kalendarza = (całkowity zaplanowany czas / całkowita liczba dostępnych godzin pracy) × 100

Wskaźniki dobrego samopoczucia i zaangażowania

Wskaźniki dobrego samopoczucia i zaangażowania odzwierciedlają emocjonalną i fizyczną kondycję pracowników. Wysokie zaangażowanie i dobre samopoczucie przekładają się na lepsze wyniki, mniejszą rotację pracowników i lepszą atmosferę w zespole.

Wskaźnik rekomendacji pracowników (eNPS)

Wskaźnik ten mierzy prawdopodobieństwo, z jakim pracownicy polecą Twoją firmę jako miejsce pracy. Odzwierciedla zaangażowanie, satysfakcję i kulturę miejsca pracy.

eNPS = (% promotorów) – (% krytyków)

Wskaźnik ryzyka wypalenia zawodowego

Wykryj wczesne oznaki wypalenia zawodowego pracowników na podstawie ankiet Puls lub zachowań (np. zwiększona absencja, nadgodziny lub mniejsze zaangażowanie).

Jak mierzyć: Przeprowadź anonimowe ankiety Puls lub skorzystaj z narzędzi analitycznych, które sygnalizują długotrwałe przepracowanie lub stres.

Wskaźniki współpracy i komunikacji

Aby ocenić skuteczność współpracy i komunikacji, użyj wskaźników ilościowych, takich jak wskaźniki zakończenia projektów, oraz wskaźników jakościowych, takich jak opinie pracowników i analiza nastrojów.

Oto zestawienie kluczowych wskaźników i sposobów ich wykorzystania:

🤝 Wskaźnik zakończonych projektów

Wskaźnik zakończenia projektu śledzi procent projektów ukończonych na czas i zgodnie z wymaganiami. Zapewnia wgląd w to, jak dobrze zespół zarządza zadaniami, współpracuje i dotrzymuje terminów.

Wskaźnik zakończonych projektów = (liczba zakończonych projektów) / (całkowita liczba projektów) × 100

Wyższy wskaźnik realizacji oznacza dobrą pracę zespołową, jasną komunikację i skuteczne zarządzanie projektami.

🤝 Ocena satysfakcji klientów

Wskaźnik satysfakcji klientów mierzy poziom zadowolenia klientów z usług lub produktów dostarczanych przez Twój zespół. Ten wskaźnik bezpośrednio odzwierciedla skuteczność współpracy i komunikacji w zespole oraz stopień, w jakim wysiłki te spełniają oczekiwania klientów.

Wskaźnik satysfakcji klientów = (liczba zadowolonych klientów) / (całkowita liczba ankietowanych klientów) × 100

Wysoki poziom satysfakcji często wiąże się z dobrą współpracą zespołową, przejrzystymi kanałami komunikacji i innowacjami w miejscu pracy.

🤝 Wskaźnik utrzymania klientów

Wskaźnik utrzymania klientów pokazuje, jak dobrze Twój zespół potrafi utrzymać długotrwałe relacje z klientami. Skuteczna komunikacja, budowanie zaufania i spójna współpraca przyczyniają się do zwiększenia retencji. Wyższy wskaźnik oznacza, że klienci są zadowoleni i prawdopodobnie będą kontynuować współpracę z Twoją firmą, co jest bezpośrednim wynikiem dobrej pracy zespołowej.

Wskaźnik utrzymania klientów = (liczba utrzymanych klientów) / (całkowita liczba klientów) × 100

🤝 Wskaźnik rekomendacji netto (NPS)

Wskaźnik Net Promoter Score (NPS) mierzy lojalność klientów i prawdopodobieństwo, że polecą Twoją firmę innym. Wysoki wynik NPS oznacza, że wysiłki Twojego zespołu w zakresie komunikacji i współpracy spotykają się z pozytywnym odbiorem klientów, zwiększając zarówno ich satysfakcję, jak i lojalność. Odzwierciedla on ogólny wpływ wysiłków zespołu na postrzeganie firmy przez klientów.

NPS = (% promotorów) – (% krytyków)

🧠 Ciekawostka: NPS został wprowadzony przez Freda Reichhelda, partnera w firmie Bain & Company, w 2003 roku, aby pomóc firmom budować lojalność klientów i motywować pracowników.

Wgląd w automatyzację cyklu pracy i zadań

Automatyzacja cyklu pracy i zadań polega na wykorzystaniu technologii do automatyzacji powtarzalnych zadań i procesów, poprawiając wydajność, ograniczając błędy i zwalniając pracowników do bardziej strategicznych zadań.

Oto bardziej szczegółowe informacje na temat wskaźników automatyzacji cyklu pracy i zadań:

🚀 Czas realizacji zadań

Czas wykonania zadania mierzy średni czas trwania określonego zadania od początku do końca. Ten wskaźnik ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji nieefektywności cyklu pracy i zrozumienia, gdzie automatyzacja może mieć znaczący wpływ.

Czas wykonania zadania = (całkowity czas wykonania wszystkich zadań) / (całkowita liczba zakończonych zadań)

🚀 Wskaźnik wdrożenia automatyzacji

Wskaźnik automatyzacji śledzi, jak skutecznie Twój zespół lub organizacja wdraża narzędzia automatyzacji i cykle pracy. Wyższy wskaźnik automatyzacji oznacza, że pracownicy czują się komfortowo z nowymi systemami, które usprawniają zadania, oszczędzają czas i ograniczają błędy ręczne.

Jest to kluczowy wskaźnik tego, jak dobrze wykorzystywana jest automatyzacja pracy.

Wskaźnik wdrożenia automatyzacji = (liczba użytkowników korzystających z narzędzi automatyzacji) / (całkowita liczba pracowników) × 100

🚀 Wskaźnik błędów w zadaniach

Wskaźnik błędów zadań ocenia częstotliwość występowania błędów podczas wykonywania zadań. Automatyzacja może znacznie zmniejszyć ten wskaźnik poprzez wyeliminowanie błędów ludzkich spowodowanych zmęczeniem, przeoczeniami lub niespójnością.

Wskaźnik błędów zadań = (liczba błędów w zadaniach) / (całkowita liczba zadań) × 100

Zmniejszenie liczby błędów w zadaniach po wdrożeniu automatyzacji wskazuje na skuteczność systemu w poprawie dokładności zadań i redukcji błędów.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony raportów ClickUp i Google Analytics

Jak wdrożyć analizę cyfrowego miejsca pracy w swojej organizacji

👀 Czy wiesz, że? Badanie KPMG przeprowadzone wśród ponad 1300 dyrektorów generalnych z całego świata wykazało, że 83% z nich uważa, że do 2027 r. wszyscy wrócą do biur. Ponadto 87% dyrektorów generalnych stwierdziło, że są bardziej skłonni oferować „korzystne zadania, podwyżki lub promocje” pracownikom pracującym w biurze w porównaniu z pracownikami zdalnymi.

Wraz z ewolucją przyszłości pracy kluczowe znaczenie ma zrozumienie dynamiki siły roboczej. Analiza cyfrowego miejsca pracy może pomóc w uzyskaniu wglądu w wydajność, zaangażowanie i ogólną wydajność pracowników.

Jako kompleksowa aplikacja do pracy i narzędzie do analizy cyfrowego miejsca pracy, ClickUp pomaga podejmować świadome decyzje, które poprawiają wydajność zespołu i przyczyniają się do powodzenia firmy.

Zobacz, jak to zrobić.

Określ cele swojego miejsca pracy

Przed rozpoczęciem analizy należy określić, co chcesz mierzyć. Wskaźniki zaangażowania pracowników obejmują wydajność, wskaźniki retencji, śledzenie czasu, współpracę zespołową i osie czasu projektów.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, określ swoje cele. Cele te będą kompasem dla strategii cyfrowego miejsca pracy. Należy wziąć pod uwagę zarówno cele krótkoterminowe, jak i długoterminowe plany.

📌 Na przykład, jeśli planujesz ekspansję na nowe regiony, Twoja kadra może potrzebować pracowników znających lokalne języki i kultury regionalne. Z drugiej strony, jeśli zamierzasz wdrożyć inicjatywy związane z transformacją cyfrową, kluczowe znaczenie będzie miało przeszkolenie zespołu w zakresie pracy z nowymi technologiami, takimi jak oprogramowanie do analizy predykcyjnej lub narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do automatyzacji zadań.

Cele ClickUp pomagają wyznaczyć jasne, mierzalne cele. Pozwalają śledzić postępy poprzez przypisanie terminów i właścicieli do każdego celu.

Jeśli Twoim celem jest zwiększenie retencji o 10%, ClickUp dla pracy zdalnej zapewnia narzędzia do śledzenia i pomiaru tego procesu, czyniąc go przejrzystym i możliwym do realizacji.

Uprość planowanie pracy, ustawiając jasne cele za pomocą funkcji ClickUp Goals

Wizualizuj obciążenie pracą swojego zespołu

Trudno zarządzać tym, czego nie widać. Aby śledzić wszystkie bieżące zadania, ClickUp Project Management oferuje kompleksowy zestaw narzędzi, które ułatwiają monitorowanie postępów.

Te narzędzia do wizualizacji danych pozwalają spojrzeć na projekty z różnych perspektyw, niezależnie od tego, czy zarządzasz terminami, śledzisz czas, czy obciążenie pracą.

Na przykład widok listy można wykorzystać do kategoryzowania zadań według osoby przypisanej, priorytetu lub terminu, uzyskując szczegółowy obraz wkładu każdego członka. Widok tablicy z układem w stylu Kanban zapewnia szybki podgląd statusów zadań. Ułatwia to wykrycie zadań, które są opóźnione i wymagają uwagi.

Widok osi czasu umożliwia śledzenie wskaźników opartych na czasie, a widok obciążenia pracą ClickUp pokazuje wydajność zespołu.

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom kompleksowe rozwiązanie dla każdego zespołu

Krótko mówiąc, możesz wybierać spośród ponad 15 widoków ClickUp, aby dostosować sposób wizualizacji cyklu pracy i obciążenia pracowników, uzyskując pełny widok obciążenia swojego zespołu. Wykorzystaj te dane, aby ocenić, w jaki sposób wspierają one długoterminowe cele biznesowe i pomagają w planowaniu przyszłych zasobów ludzkich.

Nicole Brisova, kierownik ds. rozwoju operacyjnego w Walk the Room, mówi

Korzystanie z ClickUp pomogło nam lepiej planować, szybciej realizować zadania i efektywnie organizować nasze zespoły, a od momentu dołączenia do firmy nasz zespół produkcyjny podwoił się! Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie mieli solidnej struktury alokacji zasobów i zarządzania projektami.

Korzystanie z ClickUp pomogło nam lepiej planować, szybciej realizować zadania i efektywnie organizować nasze zespoły, a od momentu dołączenia do firmy nasz zespół produkcyjny podwoił się! Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie mieli solidnej struktury alokacji zasobów i zarządzania projektami.

Analizuj dane, aby uzyskać przydatne informacje

Integracja dużych zbiorów danych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego otwiera świat możliwości analizy pracowników. Dzięki tym narzędziom możesz wyjść poza podstawowe wskaźniki i odkryć ukryte wzorce, które pomogą Twojemu zespołowi podejmować mądrzejsze decyzje.

Wykorzystanie ClickUp Brain do znalezienia odpowiednich talentów i najlepszych pracowników

Na przykład dzięki ClickUp Brain możesz szybko analizować dane i generować raporty. Pomaga to zidentyfikować najlepszych pracowników i osoby osiągające najlepsze wyniki, wykryć braki w umiejętnościach, a nawet oznaczyć pracowników zagrożonych wypaleniem zawodowym. Nie musisz już polegać wyłącznie na analizie ludzkiej, aby uzyskać wgląd w dane.

Narzędzie to obsługuje również zadania administracyjne, takie jak planowanie spotkań i przypomnienia, dzięki czemu zespoły HR i kierownictwo mogą skupić się na bardziej strategicznych działaniach.

Zarządzaj postępami swojego zespołu

Dowiedz się więcej o postępach projektu i śledź pozostałe zadania w całym zespole lub dziale

Pulpit nawigacyjny ClickUp zapewnia przejrzysty, kompleksowy widok postępów zadań i projektów. Możesz łatwo śledzić obciążenie pracą zespołu, terminy i wskaźniki wydajności w czasie rzeczywistym.

Jeśli projekt jest opóźniony lub członek zespołu jest przeciążony, możesz szybko wprowadzić zmiany, aby kontynuować pracę. Możesz również zoptymalizować alokację zasobów, analizując dane i identyfikując obszary, w których potrzebna jest dodatkowa pomoc.

Jeśli okaże się, że projekt wymaga więcej zasobów, możesz zatrudnić nowych pracowników lub freelancerów. Dzięki najlepszemu oprogramowaniu do śledzenia wydajności zespołu, ClickUp zapewnia wszystkie narzędzia do planowania i dostosowywania działań w oparciu o rzeczywiste dane, a nie domysły.

📖 Przeczytaj również: Przykłady i szablony pulpitów nawigacyjnych do zarządzania projektami

Przyszłe trendy w analizie cyfrowego miejsca pracy

Od integracji zaawansowanych technologii po przejście na pracę dorywczą — oto, co musisz wiedzieć o przyszłości analizy cyfrowego miejsca pracy.

Integracja technologiczna i metaverse

Zaawansowane technologie są obecnie niezbędne w nowoczesnym miejscu pracy. Technologie takie jak AI, VR i AR zajmują centralne miejsce, zmieniając sposób pracy i współpracy zespołów.

Pojawienie się metawersum na nowo definiuje pojęcie pracy zdalnej i wirtualnych biur, wykraczając poza tradycyjne narzędzia współpracy. Wkrótce przestrzenie wirtualne zastąpią rozmowy wideo i wątki e-mailowe, zapewniając immersyjne środowiska do interakcji w pracy.

Rozwój pracy dorywczej

Praca dorywcza staje się coraz bardziej popularna. Badania wskazują, że do 2027 r. liczba pracowników dorywczych może przewyższyć liczbę pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, dlatego firmy muszą dostosować swoje strategie dotyczące siły roboczej. Przejście na pracę dorywczą pozwala na większą elastyczność i specjalizację umiejętności w zależności od potrzeb, ale wymaga również nowego podejścia do zarządzania siłą roboczą.

Firmy muszą dostosować się do modelu łączącego pracowników stałych i freelancerów, zapewniając efektywne zakończenie projektów przy zachowaniu wysokich standardów. Śledzenie wydajności i produktywności różnych typów pracowników stanie się kluczowym elementem analizy miejsca pracy.

Hiperautomatyzacja i cyfrowe doświadczenia pracowników (DEX)

Hiperautomatyzacja, łącząca AI, uczenie maszynowe, automatyzację procesów robotycznych (RPA) i przetwarzanie języka naturalnego (NLP), rewolucjonizuje działalność biznesową. Dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań organizacje mogą uwolnić pracowników, którzy mogą skupić się na zadaniach wyższego poziomu, wymagających kreatywności i krytycznego myślenia.

Oprócz tego coraz większego znaczenia nabiera DEX. Tworzenie pozytywnych doświadczeń cyfrowych zarówno dla pracowników zdalnych, jak i pracujących w biurze ma kluczowe znaczenie dla zaangażowania i wydajności. Wdrażając automatyzację, firmy muszą również zadbać o to, aby narzędzia cyfrowe, z których korzystają pracownicy, poprawiały ich ogólne doświadczenia i satysfakcję.

Prywatność i bezpieczeństwo danych

Wraz z rozwojem pracy zdalnej i hybrydowej bezpieczeństwo danych staje się ważniejsze niż kiedykolwiek. Pracownicy pracują obecnie w różnych lokalizacjach, uzyskując dostęp do sieci i narzędzi firmowych za pośrednictwem różnych urządzeń.

Ta zmiana wymaga silniejszych środków bezpieczeństwa cybernetycznego, w tym szyfrowania, uwierzytelniania wieloskładnikowego i protokołów bezpiecznego dostępu.

Podnieś poziom analizy cyfrowych zasobów ludzkich dzięki ClickUp

Przyszłość analityki miejsca pracy jest ekscytująca i niesie ze sobą ogromny potencjał transformacji.

Dzięki odpowiednim narzędziom możesz wyjść poza śledzenie danych pracowników i przekształcić te informacje w praktyczne strategie, które wzmocnią zespoły w całej organizacji.

W tym pomaga ClickUp. Dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania projektami i zaawansowanym możliwościom analitycznym ClickUp pomaga zoptymalizować wydajność zespołu i zwiększyć produktywność jak nigdy dotąd.

Chcesz zmienić zarządzanie pracownikami dzięki praktycznym informacjom? Zacznij korzystać z ClickUp już dziś!