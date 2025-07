Free szablony sortowania kart do badań UX i organizacji

Dlaczego niektóre strony internetowe wydają się intuicyjne, a inne zmuszają użytkowników do szukania podstawowych informacji? Odpowiedź często sprowadza się do architektury informacji. Sortowanie kart jest jednym z najlepszych sposobów, aby ją odpowiednio zaprojektować.

Ta metoda badań UX pokazuje, w jaki sposób prawdziwi użytkownicy w naturalny sposób grupują i etykietują zawartość, pomagając Ci stworzyć nawigację, która ma sens.

Ale jest jeden haczyk: bez solidnego systemu sortowanie kart może szybko stać się chaotyczne — wyobraź sobie karteczki samoprzylepne wszędzie i utracone spostrzeżenia. Właśnie w takich sytuacjach szablony ratują życie. Dobry szablon do sortowania kart pozwala uporządkować sesję, jasno przedstawić wyniki i jednoznacznie określić kolejne kroki.

Poniżej znajduje się kilka najlepszych darmowych szablonów, które pomogą Ci utrzymać badania UX na właściwym torze i zapewnić spójność działań zespołu.

🧠 Ciekawostka: Psychologia i badania UX wykorzystują „sortowanie kart” do kategoryzowania informacji o uczestnikach. Technika ta sięga lat 40. XX wieku, kiedy była stosowana jako technika psychologii poznawczej.

Czym są szablony sortowania kart?

Szablony sortowania kart eliminują zgadywanie podczas organizowania zawartości. Są to gotowe struktury, które pomagają zespołom UX szybko zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy naturalnie grupują informacje, niezależnie od tego, czy chodzi o menu strony internetowej, układ aplikacji, czy ogólny przepływ nawigacji.

Zamiast zaczynać od zera, szablony te zapewniają jasną strukturę: cyfrowe karty na zawartość, przestrzenie kategorii (wstępnie ustawione lub puste), instrukcje krok po kroku dla uczestników oraz przestrzeń do dokumentowania sposobu sortowania elementów przez użytkowników.

Szablony sortowania kart zapewniają wsparcie dla trzech metod sortowania w badaniach UX:

Sortowanie otwarte: Użytkownicy tworzą własne kategorie

Sortowanie zamknięte: Użytkownicy sortują karty do dostarczonych kategorii

Sortowanie hybrydowe: łączy obie metody, zapewniając głębszy wgląd w dane

👀 Czy wiesz, że... 70% odbiorców z pokolenia Z oczekuje, że strony internetowe będą działać intuicyjnie, przewidując ich preferencje.

Czym charakteryzuje się dobry szablon do sortowania kart?

Solidny szablon do sortowania kart to szybki, zorientowany na użytkownika sposób na zebranie opinii, dostrzeżenie wzorców i stworzenie intuicyjnych doświadczeń cyfrowych, które mają sens dla użytkowników.

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze szablonu:

Prosty, przejrzysty układ: pozwala skupić się na zawartości kart i nazwach kategorii

Edytowalne karty cyfrowe: umożliwiają dostosowanie elementów do potrzeb projektu

Wsparcie dla sortowania otwartego, zamkniętego i hybrydowego: Elastyczność wyboru metody

Łatwa współpraca: Umożliwia zdalny udział i przekazywanie opinii przez zespół

Jasne instrukcje: Pomóż uczestnikom w pewnym poruszaniu się po sesji

Wyniki sortowania kart można eksportować: Przyspiesz analizę i podkreśl wzorce zachowań użytkowników

Responsywny projekt: działa płynnie na wszystkich urządzeniach, umożliwiając zdalne działa płynnie na wszystkich urządzeniach, umożliwiając zdalne badania użytkowników

Wbudowane funkcje analityczne lub etykietowanie : identyfikuj grupy, trendy w nazewnictwie i zachowania uczestników

Testowanie przed sesją lub podgląd: Pozwala sprawdzić przepływ, przejrzystość i ustawienia zawartości przed rozpoczęciem sesji z uczestnikami

Śledzenie postępów uczestników: Pokazuje, gdzie użytkownicy mogą utknąć lub zrezygnować podczas sesji zdalnych

Wsparcie wielojęzyczne: Obsługa różnorodnych grup uczestników posługujących się różnymi językami

Historia wersji lub śledzenie zmian: rejestruje zmiany wprowadzone przez współpracowników w celu zachowania integralności badań

👀 Czy wiesz, że... Hybrydowe sortowanie kart daje Ci to, co najlepsze z obu światów — dosłownie. Rozpoczyna się od umożliwienia użytkownikom swobodnego grupowania treści (sortowanie otwarte), a następnie sprawdza, jak dobrze pasują one do wcześniej zdefiniowanych kategorii (sortowanie zamknięte). To potężne połączenie pomaga zespołom UX odkrywać oczekiwania użytkowników i weryfikować decyzje projektowe, prowadząc do powstania łatwych do zrozumienia struktur treści.

Szablony sortowania kart

Ta starannie dobrana kolekcja szablonów z ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko, sprawi, że sesje sortowania kart będą bardziej zorganizowane, bogate w spostrzeżenia i zorientowane na użytkownika. Będziesz mógł szybciej organizować zawartość, inteligentniej współpracować i pewnie projektować — bez typowych problemów z ustawieniami.

1. Szablon sortowania kart ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zacznij projektować swoją stronę internetową w kilka sekund dzięki szablonowi sortowania kart ClickUp

Szablon sortowania kart ClickUp to Twoja tajna broń, która pozwoli przekształcić chaotyczną zawartość w przejrzystą strukturę.

Zapomnij o karteczkach samoprzylepnych i rozrzuconych arkuszach kalkulacyjnych — ten szablon zawiera cyfrowe karty, gotowe do sortowania kategorie oraz interfejs typu „przeciągnij i upuść”, dzięki czemu sesje sortowania kart są dziecinnie proste.

Niezależnie od tego, czy chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy grupują informacje (sortowanie otwarte), czy też testujesz strukturę swojej witryny (sortowanie zamknięte), ten szablon zapewnia porządek, przejrzystość i łatwość współpracy.

To idealne rozwiązanie dla zespołów, które chcą przestać zgadywać i zacząć projektować w oparciu o wiedzę o użytkownikach.

Ten szablon można wykorzystać do:

Dostosuj karty cyfrowe, aby odzwierciedlały rzeczywiste elementy zawartości, i dowiedz się, w jaki sposób użytkownicy kategoryzują informacje

Twórz niestandardowe statusy zadań , takie jak Otwarte i Zakończone, aby śledzić postępy każdego zadania sortowania kart

Przechowuj grupy uczestników w przejrzystym, wizualnym formacie

Współpracuj z zespołami w czasie rzeczywistym, niezależnie od lokalizacji, dzięki dokumentom ClickUp

Eksportuj wyniki sortowania, aby przyspieszyć analizę i podejmowanie decyzji

🔑 Idealne dla: badaczy UX przeprowadzających badania sortowania kart w celu usprawnienia nawigacji na stronie internetowej lub w aplikacji.

2. Szablon mapy witryny ClickUp

Pobierz darmowy szablon Płynnie konwertuj obiekty z tablicy na zadania za pomocą szablonu mapy witryny ClickUp

Jeśli użytkownicy klikają w kółko, aby znaleźć podstawowe informacje, masz problem z mapą witryny. Szablon mapy witryny ClickUp sprawia, że naprawienie tego problemu jest niezwykle proste i pozwala rozwiązać podstawowe problemy.

Ten szablon oferuje wizualną przestrzeń typu „przeciągnij i upuść” do mapowania struktury witryny — stron, podstron, konkretnych kategorii i wszystkiego pomiędzy. To najszybszy sposób na zaplanowanie intuicyjnej nawigacji i zapewnienie logicznego przepływu treści dla użytkowników.

Niezależnie od tego, czy uruchamiasz nową stronę internetową, czy przebudowujesz istniejącą, ten szablon pomoże Ci zwizualizować połączenia między stronami, zapewniając spójność działań zespołu od samego początku.

Ten szablon umożliwia:

Bez wysiłku nakreśl nawigację główną i dodatkową

Mapa relacji nadrzędnych i podrzędnych między stronami

Współpracuj z interesariuszami, aby sfinalizować hierarchię strony internetowej za pomocą tablic ClickUp

Wykryj luki i nakładanie się treści przed rozpoczęciem rozwoju

Udostępniaj przejrzystą mapę witryny zespołom projektowym i programistycznym, aby zapewnić płynną realizację

🔑 Idealne dla: projektantów UX, menedżerów produktu i zespołów internetowych planujących intuicyjne struktury stron internetowych.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Regularnie korzystaj z tego szablonu, aby kontrolować strukturę swojej witryny internetowej. Witryny internetowe z czasem stają się nieuporządkowane, a mapowanie przepływu treści co kwartał może pomóc w utrzymaniu przejrzystości.

3. Szablon tablicy do briefu projektowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu tablicy ClickUp Design Brief, aby zaplanować udane projekty

Nic tak nie hamuje kreatywnego projektu jak niejasny brief. Gdy cele są niejasne, a oczekiwania rozbieżne, to tylko kwestia czasu, zanim rozpocznie się ping-pong poprawek. Szablon tablicy ClickUp Design Brief pomoże Ci ustalić zasady od samego początku.

To Twoje wizualne centrum dowodzenia, które pozwala rozpocząć projekty projektowe w sposób przejrzysty i oparty na współpracy. Potraktuj je jako cyfrową tablicę, na której możesz zaplanować cele, zdefiniować odbiorców, ustawić osie czasu i dosłownie zsynchronizować wszystkich.

Dzięki zebraniu wszystkich informacji w jednym miejscu Twój zespół może skupić się na tworzeniu, a nie na poszukiwaniu brakujących informacji.

Wykorzystaj ten szablon do:

Przeprowadzaj burze mózgów, twórz mapy modeli mentalnych i wizualnie organizuj architekturę informacji w czasie rzeczywistym dzięki tablicom ClickUp

Określ profile odbiorców, ich potrzeby i wyzwania

Dostosuj interesariuszy do wizji projektu i rezultatów

Organizuj osie czasu, właścicieli zadań i terminy w sposób wizualny

🔑 Idealne dla: zespołów UX, projektantów i kierowników projektów, którzy chcą płynniejszego rozpoczęcia projektów i mniej sytuacji typu „Och, przeoczyliśmy to”.

4. Szablon matrycy treści ClickUp Tablica

Pobierz darmowy szablon Ulepsz swoją strategię marketingu treści dzięki szablonowi tablicy matrycy treści ClickUp

Chaos w treści pojawia się niepostrzeżenie. Jednego dnia masz kilka wpisów na blogu, a nagle musisz zajmować się stronami docelowymi, kampaniami e-mailowymi, wpisami w mediach społecznościowych i opisami produktów — i to wszystko bez jasnej strategii.

Szablon tablicy matrycy treści ClickUp pomoże Ci uporządkować chaos.

Dzięki wizualnemu układowi siatki ten szablon szkieletu ułatwia organizowanie typów treści, dopasowywanie ich do ścieżek użytkowników i dostosowywanie do celów biznesowych. To nie tylko arkusz kalkulacyjny — to przestrzeń do współpracy, w której cały zespół może zobaczyć, jak zawartość łączy się między platformami i lejkami.

Niezależnie od tego, czy planujesz przebudowę strony internetowej, czy opracowujesz mapę wprowadzenia nowego produktu, ten szablon zapewni, że każda część zawartości będzie miała swój cel i będzie spójna.

Ten szablon umożliwia:

Kategoryzuj zawartość według typu, platformy i etapu sceny za pomocą niestandardowych pól ClickUp

Zidentyfikuj luki w treści i wyeliminuj nadmiarowe informacje

Ustal priorytety tematów na podstawie ich znaczenia strategicznego

Współpracuj z zespołami projektowymi, SEO i marketingowymi

Wizualizuj powiązania między treściami, aby usprawnić przepływ UX, korzystając z różnych widoków w różnych konfiguracjach ClickUp, używając widoków niestandardowych

🔑 Idealne dla: Strategów treści, autorów UX i zespołów marketingowych tworzących ustrukturyzowane, zorientowane na użytkownika ekosystemy treści.

5. Szablon mapy podróży klienta ClickUp

Pobierz darmowy szablon Nakreśl idealną ścieżkę klienta dzięki szablonowi mapy ścieżki klienta ClickUp

Każdy produkt ma swoją historię — ale czy bohaterem tej historii jest użytkownik? Szablon mapy podróży klienta ClickUp pomaga wcielić się w rolę użytkownika i prześledzić jego ścieżkę od ciekawskiego gościa do lojalnego klienta.

To nie jest tylko schemat blokowy. To pełny widok tego, jak klienci postrzegają Twoją markę — jej zalety, frustrujące elementy i momenty, w których naprawdę możesz zabłysnąć. Zaplanuj kluczowe interakcje, uchwyć odczucia użytkowników na każdym kroku i dokładnie określ, gdzie potrzebne są ulepszenia.

Dzięki temu wizualnemu narzędziu do współpracy cały zespół może rozwinąć empatię i zaprojektować rozwiązania, które działają i są przyjemne w użyciu.

Ten szablon można wykorzystać do:

Mapuj działania, myśli i emocje użytkowników w różnych punktach kontaktu i śledź kluczowe fazy badania sortowania kart za pomocą kamieni milowych ClickUp

Wizualizuj całą podróż, od odkrycia do konwersji

Zidentyfikuj punkty tarcia i ukryte momenty rezygnacji

Dostosuj zespoły do ulepszeń zorientowanych na użytkownika

Znajdź szybkie korzyści i długoterminowe możliwości związane z UX

🔑 Idealne dla: projektantów UX, menedżerów produktu i marketerów, którzy chcą projektować płynniejsze i bardziej znaczące doświadczenia klientów .

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Ten szablon może pomóc w sporządzeniu mapy stanów emocjonalnych podczas podróży klienta. Zrozumienie punktów frustracji może pomóc w projektowaniu rozwiązań, które prowadzą do zadowolenia klientów.

6. Szablon przepływu użytkownika ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zapewnij klientom płynną nawigację, planując ją za pomocą szablonu przepływu użytkownika ClickUp

Zdezorientowani użytkownicy nie dokonują konwersji. Po prostu opuszczają stronę. Szablon przepływu użytkowników ClickUp pomaga to naprawić, umożliwiając zaprojektowanie płynnych, logicznych i satysfakcjonujących ścieżek użytkownika.

Od pierwszej interakcji do ostatniej czynności — zobaczysz dokładnie, jak użytkownicy poruszają się po Twojej aplikacji lub stronie internetowej. Każdy krok, każdy wybór, każda chwila olśnienia jest wizualnie odwzorowana na mapie, dzięki czemu Twój zespół może dostrzec, co działa, a co nie.

Niezależnie od tego, czy tworzysz nową funkcję, projektujesz przepływ onboardingowy, czy usprawniacie proces realizacji transakcji, ten szablon pozwoli Ci zachować przejrzystość pomysłów i mieć na uwadze potrzeby użytkowników.

Ten szablon można wykorzystać do:

Skorzystaj z widoku tabeli ClickUp, aby stworzyć wizualny, niestandardowy schemat blokowy użytkownika zawierający działania użytkownika, punkty decyzyjne i wyniki

Przeciągaj i upuszczaj elementy, aby stworzyć przejrzystą, wspólną mapę podróży użytkownika za pomocą Tablice

Uprość złożone procesy, tworząc przejrzyste i intuicyjne przepływy

Odkryj przeszkody i zoptymalizuj ścieżki nawigacji

Dostosuj zespoły projektowe, produktowe i programistyczne do doświadczeń użytkowników

Zwiększ konwersję, projektując płynne ścieżki użytkownika

🔑 Idealne dla: projektantów UX, menedżerów produktu i programistów, którzy chcą tworzyć płynne, pozbawione frustracji doświadczenia, które pokochają użytkownicy.

7. Szablon diagramu podobieństw ClickUp

Pobierz darmowy szablon Grupuj informacje w logiczne klastry za pomocą szablonu diagramu podobieństw ClickUp

Notatki samoprzylepne są świetne — dopóki nie zaczną zajmować biurka, ścian i umysłu. Szablon diagramu podobieństw ClickUp zapewnia pełną swobodę twórczą podczas sesji burzy mózgów bez papierowego chaosu.

To idealne narzędzie do porządkowania chaotycznych pomysłów, grupowania wniosków z badań i wykrywania ukrytych wzorców. Niezależnie od tego, czy syntetyzujesz opinie użytkowników, planujesz funkcje, czy koordynujesz pomysły zespołu, ten wizualny szablon zamieni rozproszone myśli w uporządkowaną całość.

Możesz bez wysiłku przeciągać, upuszczać i grupować pomysły, co ułatwia współpracę, ustalanie priorytetów i przejście od pytania „Co my właściwie robimy?” do „Oto plan”.

Ten szablon diagramu podobieństw można wykorzystać do:

Zbieraj i porządkuj pomysły, opinie i wyniki badań

Grupuj powiązane pojęcia, aby odkryć motywy i połączenia

Oznacz członków zespołu, aby uzyskać informacje, wyjaśnienia lub zatwierdzenie dotyczące korzystania z tablic

Przekształć spostrzeżenia w zadania, które można wykonać, dzięki zadaniom ClickUp

Podsumuj sesję diagramu podobieństw, uchwyć szybkie spostrzeżenia i nakreśl plany działania w dokumentach ClickUp połączonych z tablicami

🔑 Idealne dla: badaczy UX, zespołów produktowych i projektantów, którzy muszą uporządkować złożone pomysły w jasne, praktyczne wnioski.

8. Szablon badań użytkowników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Sortuj, organizuj i analizuj opinie użytkowników w prosty sposób dzięki szablonowi badań użytkowników ClickUp

Badania użytkowników to miejsce, w którym dzieje się magia. Jednak bez planu magia ta może szybko zamienić się w chaos. Szablon badań użytkowników ClickUp pozwala uporządkować wszystkie informacje, dzięki czemu badania przynoszą rzeczywiste efekty.

Dzięki nim zyskasz centralny hub do planowania, zarządzania i śledzenia wszystkich przeprowadzanych badań użytkowników. Od ustawienia celów badań po dokumentowanie spostrzeżeń uczestników — pomagają one zespołowi zachować spójność i skupić się na dostarczaniu znaczących wyników.

Koniec z gonieniem za szczegółami i odkrywaniem Ameryki przy każdym badaniu. Wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się w jednej uporządkowanej przestrzeni do współpracy.

Ten szablon umożliwia:

Planuj i zarządzaj wywiadami z użytkownikami, ankietami i testami użyteczności

Śledź uczestników, cele badań i metodologie

Utrzymuj uporządkowane zapisy badań do wykorzystania w przyszłości

Skorzystaj z ClickUp Brain , aby zautomatyzować i przyspieszyć wiele z tych zadań, generując plany badań, podsumowując spostrzeżenia i sugerując kolejne kroki na podstawie danych z sortowania kart

🔑 Idealne dla: badaczy UX, zespołów produktowych i projektantów przeprowadzających badania użytkowników i przekształcających spostrzeżenia w praktyczne ulepszenia.

9. Szablon tablicy Kanban do projektowania stron internetowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu ClickUp do projektowania stron internetowych, aby zachować wydajność i porządek

Projekty związane z projektowaniem stron internetowych mają wiele ruchomych elementów — makiety, opinie, poprawki, przekazywanie zadań i napięte terminy. Śledzenie tego wszystkiego nie powinno być przytłaczające. Szablon tablicy Kanban do projektowania stron internetowych ClickUp zapewnia łatwy, wizualny sposób zarządzania każdą fazą cyklu pracy projektowej bez chaosu.

Dzięki temu szablonowi możesz uporządkować zadania w proste kolumny, takie jak „Do zrobienia”, „W trakcie”, „Do przeglądu” i „Gotowe”. Cały zespół może zobaczyć, co się dzieje, kto nad czym pracuje i co jest gotowe do dalszych działań.

Niezależnie od tego, czy tworzysz stronę docelową, czy zarządzasz przebudową całej witryny internetowej, ta tablica pomoże Ci zachować koncentrację, ustalić priorytety zadań i szybciej realizować projekty bez zgadywania.

Ten szablon można wykorzystać do:

Podziel projekty związane z projektowaniem stron internetowych na przejrzyste, możliwe do śledzenia etapy

Stwórz wizualną tablicę Kanban, aby wizualizować postępy w realizacji zadań i dostosowywać priorytety w czasie rzeczywistym

Płynna współpraca z projektantami, programistami i klientami

Użyj zależności ClickUp, aby ustawić zależności między zadaniami (np. „Projektowanie nie może rozpocząć się, dopóki zawartość nie będzie gotowa”), aby zapewnić płynny cykl pracy

Ustaw zadania do powtarzania w celu regularnych kontroli witryny, aktualizacji zawartości lub przeglądów wydajności za pomocą automatyzacji ClickUp

🔑 Idealne dla: projektantów stron internetowych, kierowników kreatywnych i kierowników projektów, którzy chcą zapewnić płynny cykl pracy nad projektowaniem stron internetowych, charakteryzujący się przejrzystością i szybkością

10. Szablon persony użytkownika ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zyskaj głębsze zrozumienie swojej grupy docelowej dzięki szablonowi ClickUp User Persona Template

Projektowanie dla wszystkich prowadzi do doświadczeń, które nie łączą nikogo. Szablon ClickUp User Persona pomaga skupić się na rzeczywistych użytkownikach — ich potrzebach, celach, frustracjach i tym, co naprawdę jest dla nich ważne.

Ten szablon jest dla Twojego zespołu jedynym źródłem informacji potrzebnych do tworzenia szczegółowych, popartych badaniami person użytkowników. Zamiast rozproszonych notatek i założeń, będziesz mieć uporządkowane profile, które jasno pokierują Twoimi decyzjami dotyczącymi projektu, zawartości i produktu.

Możesz dokumentować dane demograficzne, motywacje, wyzwania i historie użytkowników, dzięki czemu cały zespół będzie wiedział, dla kogo projektuje. Jest to proste, wizualne i sprzyja współpracy, dzięki czemu wszyscy, od projektantów po interesariuszy, mogą skupić się na rzeczywistych potrzebach użytkowników.

Dzięki silnym personom Twoje projekty będą realistyczne, ukierunkowane na cel i skuteczne.

Ten szablon można wykorzystać do:

Rejestruj konkretne dane (takie jak grupa wiekowa, używane oprogramowanie do projektowania lub frustracje) dla każdej persony, aby pomóc zespołom UX w segmentacji grup użytkowników i dostosowaniu funkcji produktów cyfrowych do ich potrzeb

Filtruj i porównuj persony według danych demograficznych lub zachowań (np. według płci, listy person) za pomocą widoków niestandardowych

Scentralizuj wszystkie jakościowe spostrzeżenia w dokumentach ClickUp, ułatwiając projektantom, badaczom i menedżerom produktu odwoływanie się do rzeczywistych motywacji i problemów użytkowników

Wytycz kierunki projektowania UX, funkcji produktów i strategii treści

Aktualizuj persony wraz z ewolucją metod badań użytkowników

🔑 Idealne dla: projektantów UX, zespołów produktowych i marketerów tworzących projekty i strategie zorientowane na użytkownika w oparciu o rzeczywiste informacje o odbiorcach.

11. Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź każdy element projektu swojej strony internetowej dzięki szablonowi planu projektu strony internetowej ClickUp

Uruchomienie strony internetowej to nie tylko świetny projekt. To pełnoprawny projekt z zadaniami, osiami czasu, treścią, zatwierdzeniami i wieloma ruchomymi elementami. Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp pozwala wszystko uporządkować, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na stworzeniu doskonałej strony, a nie gaszeniu pożarów.

Ten szablon zawiera uporządkowany plan zarządzania każdą fazą tworzenia witryny internetowej, od wstępnego planowania po przeglądy po uruchomieniu. Uzyskasz przejrzysty widok zadań, terminów, zależności i obowiązków zespołu, co ułatwi wszystkim koordynację pracy i dotrzymanie terminów.

Koniec z rozrzuconymi arkuszami kalkulacyjnymi i niekończącymi się dyskusjami. Dzięki temu szablonowi możesz zarządzać projektem swojej strony internetowej jak profesjonalista i dostarczać go na czas — bez paniki w ostatniej chwili.

Ten szablon można wykorzystać do:

Podziel projekty stron internetowych na łatwe do zarządzania fazy i zadania

Korzystaj z niestandardowych statusów, takich jak Nie rozpoczęte, W toku, Opóźnione, Zakończone i Anulowane, aby śledzić status każdego zadania w czasie rzeczywistym

Ustal jasne osie czasu, kamienie milowe i zależności oraz przypisz obowiązki za pomocą zadań ClickUp

Zbierz kluczowe wskaźniki projektu, takie jak zakończone zadania, przeterminowane elementy i obciążenie pracą zespołu, w wizualnych widżetach za pomocą pulpitów ClickUp

🔑 Idealne dla: kierowników projektów, zespołów internetowych i agencji nadzorujących tworzenie stron internetowych, przeprojektowywanie lub projekty internetowe z udziałem wielu interesariuszy.

Uporządkuj swoje dane dzięki ClickUp i popraw komfort użytkowania

Dobre wrażenia użytkownika nie są magią, to metoda. Sortowanie kart pomaga rozszyfrować sposób myślenia użytkowników, dzięki czemu zawartość jest uporządkowana, łatwa i intuicyjna.

Nie musisz jednak odkrywać Ameryki (ani bez końca przetasowywać karteczek samoprzylepnych), aby osiągnąć ten cel. Dzięki gotowym szablonom do sortowania kart szybciej uporządkujesz informacje, będziesz współpracować w bardziej inteligentny sposób i pewnie podejmować decyzje projektowe oparte na danych.

Od mapowania przepływu użytkowników po dopracowywanie map witryn — szablony ClickUp zapewniają wsparcie, dzięki czemu badania są precyzyjne, a projekty przebiegają zgodnie z planem.

