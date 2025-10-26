10 najlepszych alternatyw dla Wispr Przepływ w 2026 roku

Właśnie zakończyłeś spotkanie. Udostępniono świetne pomysły, podjęto jasne decyzje, a Ty powiedziałeś sobie: „Zaraz to wszystko spiszę.”

Jednak ręczne sporządzanie notatek po spotkaniu pochłania cenny czas, a trudno jest zapamiętać, kto co powiedział, kiedy i w jakim kontekście.

W tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia do dyktowania głosowego, takie jak Wispr Flow. To internetowe narzędzie do dyktowania rejestruje wypowiedziane słowa, przekształca notatki głosowe w dokładne transkrypcje i pomaga je organizować za pomocą komend AI.

Celem jest pomoc w zwiększeniu wydajności bez konieczności spędzania godzin na ręcznym wpisywaniu treści. Jednak Wispr Flow nie jest rozwiązaniem dla każdego. Być może rozpoznawanie głosu nie działa idealnie lub nie do końca pasuje do Twojego cyklu pracy. Dlatego zebraliśmy dla Ciebie najlepsze alternatywy dla Wispr Flow.

Od inteligentnego oprogramowania do zamiany mowy na tekst po narzędzia oparte na AI, które pozwalają usprawnić sporządzanie notatek i edycję dokumentów — te opcje zostały zaprojektowane, aby pomóc Ci zaoszczędzić czas i pracować mądrzej.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Wispr Flow?

Wispr Flow to przydatne narzędzie do dyktowania głosowego, ale ostatnie opinie użytkowników wskazują na kilka problemów, które mogą skłonić Cię do poszukiwania lepszych rozwiązań.

Wysokie zużycie pamięci i procesora : Wispr Flow zużywa do 800 MB pamięci RAM i 8% mocy procesora, co może wpływać na wydajność systemu, nawet gdy nie korzystasz aktywnie z tego narzędzia do dyktowania online. To realny koszt Twojego cennego czasu

Powolne i nieporęczne uruchamianie : Uruchomienie aplikacji może zająć 8–10 sekund, co nie jest idealnym rozwiązaniem, gdy po spotkaniu spieszy Ci się z dyktowaniem notatek

Problemy związane z prywatnością i gromadzeniem danych: Wispr Flow gromadzi kontekstowe dane z ekranu w celu poprawy dokładności i komunikuje się ze swoimi serwerami nawet w stanie bezczynności. Budzi to obawy użytkowników, dla których ważna jest prywatność i przejrzystość.

Modele chmurowe a przetwarzanie lokalne : Podczas gdy Wispr Flow opiera się na komunikacji z serwerem, niektórzy użytkownicy preferują narzędzia z przetwarzaniem lokalnym, które nie przechowują ani nie przetwarzają danych na serwerach zewnętrznych podczas pracy z poufną zawartością

Głęboka integracja z systemem bez zgody : aplikacja automatycznie dodaje się do elementów logowania systemu i pasków narzędzi przeglądarki. Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że po usunięciu pojawia się ponownie, a jej działanie może zakłócać pracę innych aplikacji lub przeglądarki

Brak dostępu mobilnego : Wispr Flow jest dostępny wyłącznie na systemie macOS, a od niedawna również na Windows. Nie ma aplikacji mobilnej, co ogranicza jego przydatność jako szybkiego i dokładnego narzędzia do dyktowania dla zespołów lub profesjonalistów będących w ciągłym ruchu.

Ograniczony plan darmowy: Plan darmowy ogranicza wykorzystanie do określonej liczby słów tygodniowo. To zdecydowanie za mało na regularne spotkania, burze mózgów czy planowanie zawartości, zwłaszcza jeśli Twoim celem jest zwiększenie wydajności dzięki konsekwentnemu korzystaniu z komend głosowych

Alternatywy dla Wispr Flow w skrócie

Oto nasza lista najlepszych alternatyw dla Wispr Flow, które możesz wypróbować już dziś, aby z łatwością transkrybować pliki audio!

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp ClickUp Brain, notatnik oparty na AI, dokumenty, zarządzanie zadaniami, szablony spotkań Osoby indywidualne, a także średnie i duże zespoły, które potrzebują kompleksowego obszaru roboczego do tworzenia notatek, zadań i współpracy Dostępny jest Free Plan, a dla przedsiębiorstw oferujemy niestandardowe opcje dostosowania do indywidualnych potrzeb Otter. ai Transkrypcja na żywo, identyfikacja mówcy, podsumowania spotkań, integracja z Zoom i Google Meet Osoby prywatne, przedsiębiorcy indywidualni i małe zespoły potrzebujące transkrypcji w czasie rzeczywistym oraz podsumowań spotkań Dostępny jest Free Plan, a cena planu płatnego zaczyna się od 16,99 USD miesięcznie za funkcje premium Sonix. AI Wsparcie dla ponad 40 języków, import plików audio/wideo, znaczniki czasu, słownictwo niestandardowe Freelancerzy, twórcy zawartości i międzynarodowe zespoły potrzebujące szybkiej, wielojęzycznej transkrypcji o wysokiej dokładności Dostępna jest bezpłatna wersja próbna, a płatny plan zaczyna się od 10 USD za godzinę transkrypcji Temi Przystępne ceny, prosty interfejs, szybka realizacja Osoby prywatne i użytkownicy okazjonalni (np. studenci lub dziennikarze) potrzebujący szybkiego i niedrogiego oprogramowania do transkrypcji Ceny zaczynają się od 0,25 USD za minutę nagrania, model płatności zgodnie z rzeczywistym zużyciem Opis Nagrywanie dodatkowych ścieżek, nagrywanie ekranu, edycja wielościeżkowa i publikowanie podcastów Twórcy indywidualni, podcasterzy i małe zespoły medialne łączące edycję audio, wideo i tekstu Dostępny jest Free Plan, a ceny planów płatnych zaczynają się od 24 USD miesięcznie MacWhisper Silnik Whisper /AI, nie wymaga połączenia z internetem, zapewnia wsparcie dla wielu języków Konwersja głosu na tekst w trybie offline dla użytkowników komputerów Mac Dostępny jest Free Plan oraz jednorazowa licencja na wersję Pro Dictanote Hybrydowe dyktowanie + ręczne wprowadzanie danych, narzędzia do formatowania, skróty głosowe Pisarze, blogerzy i studenci, którzy przełączają się między dyktowaniem a pisaniem na klawiaturze w ustawieniach samodzielnych Dostępny jest Free Plan, a cena planu płatnego zaczyna się od 8 USD miesięcznie Tactiq Transkrypcje dla Zoom, Google Meet, MS Teams, śledzenie najważniejszych fragmentów i automatyczne podsumowania Małe i średnie zespoły zajmujące się rejestrowaniem i porządkowaniem transkrypcji spotkań z wideo konferencji Dostępny jest Free Plan, a cena planu płatnego zaczyna się od 12 USD miesięcznie Rev Transkrypcja oparta na AI i wykonywana przez ludzi, tworzenie napisów oraz wsparcie dla języków z całego świata Zespoły prawne, medialne i badawcze (od średnich firm po duże przedsiębiorstwa) wymagające transkrypcji o dokładności na poziomie ludzkim Dostępny jest Free Plan, a ceny planów płatnych zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie. Superwhisper Prosty interfejs, wsparcie dla wielu wejść audio, nie wymaga zakładania konta Profesjonaliści i użytkownicy Enterprise, dla których prywatność jest priorytetem, korzystający z Whisper /AI lokalnie na komputerach Mac i urządzeniach z systemem iOS Dostępny jest Free Plan, a ceny planów płatnych zaczynają się od 8,49 USD miesięcznie.

Najlepsza alternatywa dla przepływu Wispr

Teraz, gdy zapoznałeś się już z najlepszymi propozycjami, przeanalizujmy je po kolei, aby znaleźć rozwiązanie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie dla osób indywidualnych i zespołów potrzebujących ujednoliconej platformy do zarządzania zadaniami i komunikacji)

Zwiększ wydajność spotkań 10-krotnie dzięki ClickUp AI Notetaker

Większość narzędzi do zamiany głosu na tekst ogranicza się do transkrypcji. ClickUp idzie o krok dalej, przekształcając Twoje rozmowy w konkretne plany działania.

Uchwyć każdy szczegół każdej dyskusji dzięki ClickUp AI Notetaker

Wyobraź sobie, że prowadzisz rozmowę z klientem, burzę mózgów, omawiasz kolejne kroki i na bieżąco przydzielasz zadania. ClickUp AI Notetaker dyskretnie dołącza do spotkania (oczywiście za Twoją zgodą), nagrywa rozmowę i dostarcza do Twojej skrzynki odbiorczej przejrzystą, opatrzoną etykietami transkrypcję wraz z inteligentnym podsumowaniem kluczowych wniosków i elementów do wykonania.

Automatycznie nagrywaj, transkrybuj i streszczaj spotkania dzięki ClickUp AI Notetaker

Ale to dopiero początek.

ClickUp Brain MAX – wydajność oparta na głosie

ClickUp AI Notetaker już teraz rejestruje i podsumowuje spotkania, ale ClickUp Brain MAX idzie o krok dalej dzięki opartej na rozpoznawaniu głosu sztucznej inteligencji na pulpitach, która rozumie kontekst Twojej pracy.

Dzięki funkcji Talk to Text możesz dyktować notatki, działania następcze lub zadania bez użycia rąk, a one zostaną natychmiast sformatowane w ClickUp Docs, zadaniach lub komentarzach. Funkcja oferuje wsparcie dla inteligentnego linkowania do @wzmianek, zadań i dokumentów, dzięki czemu Twoje komendy głosowe przekładają się na rzeczywistą pracę bez dodatkowych kliknięć.

Dlaczego Brain MAX usprawnia sporządzanie notatek:

Dokumentacja bez użycia rąk z natychmiastowym formatowaniem

Łączy zadania, dokumenty i wzmianki bezpośrednio za pomocą poleceń głosowych

Wyszukiwanie kontekstowe w ClickUp i połączonych aplikacjach

Wielojęzyczne wyniki z możliwością dostosowania tonu

Przykład:

„Max, utwórz zadanie, aby do czwartku sfinalizować przewodnik wprowadzający dla Jordana”. ✅ Zadanie utworzone, termin ustalony, zespół powiadomiony — bez konieczności pisania.

„Max, utwórz zadanie, aby do czwartku sfinalizować przewodnik wprowadzający dla Jordana”. ✅ Zadanie utworzone, termin ustalony, zespół powiadomiony — bez konieczności pisania.

Współtwórz i porządkuj notatki dzięki ClickUp Documents

Zaraz po spotkaniu notatki utworzone w ClickUp Docs stają się częścią Twojego obszaru roboczego. Możesz natychmiast przekształcić zaznaczone fragmenty w zadania ClickUp, przypisać je, ustawić terminy wykonania i zachować pełny kontekst projektu w jednym miejscu. Tego rodzaju integracja zadań zapewnia spójność działań zespołu i eliminuje konieczność przełączania się między narzędziami. Możesz również skorzystać z szablonów list zadań, aby szybciej rozpocząć pracę.

Natychmiast formatuj zawartość, łącz zadania i współpracuj z zespołami nad szczegółowymi zmianami dzięki ClickUp Documents

Ponieważ wszystko dzieje się w jednej wspólnej przestrzeni, współpraca przebiega naturalnie. Twój zespół może wspólnie edytować notatki za pomocą funkcji Live Collaboration w ClickUp, dodawać komentarze, aktualizować postępy zadań i być na bieżąco dzięki wspólnym notatkom, zamiast tracić z oczu szerszą perspektywę.

Najlepsze funkcje ClickUp

Notatnik AI na spotkania: Pozwól notatnikowi automatycznie dołączać do rozmów, nagrywać rozmowy i generować transkrypcje wraz z podsumowaniami i elementami do wykonania

ClickUp Docs: Twórz, edytuj i udostępniaj dokumenty w czasie rzeczywistym, korzystając z komentarzy w tekście, wzmianek i połączonych zadań

Integracja zadań z notatek: Zamień dowolną część dokumentu lub transkrypcji w zadanie z osobami przypisanymi, terminami i etykietami projektu

Wbudowana funkcja współpracy zespołowej: wspólna edycja dokumentów, przydzielanie zadań do wykonania, śledzenie aktualizacji i zarządzanie opiniami — wszystko w jednym wspólnym obszarze roboczym

ClickUp Brain z komendami AI: Podsumowuj długie notatki, wyodrębniaj kolejne kroki i przerabiaj zawartość w dokumentach lub komentarzach dzięki pomocy AI ClickUp

📮ClickUp Insight: ClickUp odkrył, że 47% spotkań trwa godzinę lub dłużej. Ale czy cały ten czas jest naprawdę konieczny? Skąd nasze wątpliwości? Tylko 12% respondentów udzieliło oceny, że ich spotkania są wysoce efektywne. Śledzenie wskaźników, takich jak liczba wygenerowanych elementów do wykonania, wskaźniki realizacji i wyniki, może pokazać, czy dłuższe spotkania rzeczywiście przynoszą wartość. Narzędzia do zarządzania spotkaniami w ClickUp mogą Ci w tym pomóc! Łatwo rejestruj elementy do wykonania podczas dyskusji dzięki AI Notetaker, przekształcaj je w zadania, które można śledzić, i monitoruj wskaźniki realizacji — wszystko w jednym, zintegrowanym obszarze roboczym. Zobacz, które spotkania faktycznie przynoszą wyniki, a które tylko zabierają czas Twojemu zespołowi!

Ograniczenia ClickUp

ClickUp oferuje wiele funkcji, co może być nieco przytłaczające dla mniejszych zespołów lub użytkowników indywidualnych, którzy dopiero zaczynają. Użytkownicy często zauważają, że opanowanie ustawień pulpitów nawigacyjnych, widoków i niestandardowych cykli pracy zajmuje trochę czasu

Czasami pojawiają się doniesienia o opóźnieniach w większych obszarach roboczych, zwłaszcza gdy wykorzystywane są automatyzacje lub rozbudowane integracje

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu G2 udostępnił, w jaki sposób ClickUp zmienił sposób zarządzania zadaniami w jego agencji:

ClickUp całkowicie zmienił sposób, w jaki zarządzamy zadaniami wewnętrznymi w agencji. Pozwala mi na śledzenie cyklu pracy całego zespołu w jednym miejscu, ustalanie priorytetów spraw pilnych i centralizację komunikacji.

ClickUp całkowicie zmienił sposób, w jaki zarządzamy zadaniami wewnętrznymi w agencji. Pozwala mi na śledzenie cyklu pracy całego zespołu w jednym miejscu, ustalanie priorytetów spraw pilnych i centralizację komunikacji.

2. Otter.ai (Najlepsze rozwiązanie do transkrypcji w czasie rzeczywistym i sporządzania podsumowań spotkań)

za pośrednictwem Otter.ai

Otter.ai to znane narzędzie do zamiany głosu na tekst, stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy spędzają dużo czasu na spotkaniach. Oferuje transkrypcję w czasie rzeczywistym z etykietami mówców oraz automatycznie generuje streszczenia i transkrypcje z funkcją wyszukiwania. Niezależnie od tego, czy uczestniczysz w rozmowie przez Zoom, wykładzie czy wywiadzie, Otter pomaga Ci zachować koncentrację bez konieczności ręcznego robienia notatek.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Rozróżniaj mówców w czasie rzeczywistym podczas spotkań

Uzyskaj szybki przegląd kluczowych momentów bez konieczności czytania pełnego zapisu

Łatwa integracja z Zoom, Google Meet, Microsoft Teams i innymi aplikacjami za pośrednictwem rozszerzenia Chrome lub natywnych integracji

Udostępniaj transkrypcje, dodawaj komentarze i oznaczaj członków zespołu w transkrypcji za pomocą narzędzi do współpracy

Transkrybuj z dowolnego miejsca dzięki aplikacjom na iOS, Androida i przeglądarkę internetową

Ograniczenia Otter.ai

Dokładność transkrypcji może spaść w przypadku hałasów w tle, silnych akcentów lub nakładających się wypowiedzi

Identyfikacja mówców często wymaga ręcznego dostosowania, aby działała spójnie w sytuacjach grupowych

Bezpłatny plan obejmuje limit minut transkrypcji, co może okazać się niewystarczające przy regularnym użytkowaniu

Zaawansowane funkcje, takie jak podsumowanie na żywo, współpraca zespołowa i uprawnienia administratora, są dostępne wyłącznie w płatnych planach wyższych poziomów

Ceny Otter.ai / AI

Plan podstawowy : Bezpłatny

Plan Pro : 16,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business Plan : 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Plan: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o Otter.ai prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent serwisu G2 pisze o Otter.ai:

Skuteczny notatnik z dobrymi podsumowaniami, zadaniami do wykonania i przydatnymi integracjami

Skuteczny notatnik z dobrymi podsumowaniami, zadaniami do wykonania i przydatnymi integracjami

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci dla Otter AI

3. Sonix. AI (Najlepsze rozwiązanie do szybkiej, wielojęzycznej transkrypcji o wysokiej dokładności)

za pośrednictwem Sonix.ai / AI

Sonix.ai to idealne rozwiązanie dla twórców zawartości i zespołów potrzebujących szybkiej i dokładnej transkrypcji w ponad 40 językach. Możesz przesyłać pliki audio lub wideo, otrzymywać szybkie transkrypcje z etykietami mówców i znacznikami czasu oraz edytować je bezpośrednio w przeglądarce. Oferuje wsparcie dla wprowadzania wielojęzycznego, pozwala użytkownikom mówić swobodnie i zawiera inteligentne funkcje, takie jak streszczenia i opcje eksportu.

Najlepsze funkcje Sonix.ai

Transkrybuj pliki audio i wideo w ponad 40 językach dla międzynarodowych zespołów i twórców

Otrzymuj transkrypcje w ciągu kilku minut – idealne rozwiązanie przy krótkich terminach realizacji

Oznaczaj mówców i dodawaj etykiety czasowe na poziomie słów, aby ułatwić nawigację

Edytuj, zaznaczaj i współpracuj w interfejsie internetowym

Eksportuj transkrypcje w formatach TXT, DOCX, PDF, SRT i innych, aby łatwo je udostępniać i ponownie wykorzystywać

Ograniczenia Sonix.ai

Nie zawiera wbudowanego dyktafonu z AI . Użytkownicy muszą przesyłać pliki audio lub wideo

W hałaśliwym otoczeniu lub w przypadku nakładających się dialogów dokładność może spaść

Ograniczona wersja próbna i ceny mogą nie być odpowiednie w przypadku intensywnego, ciągłego użytkowania

Ceny Sonix.ai / AI

Dostępna bezpłatna wersja próbna

Plan standardowy (płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem): 10 USD/godzinę za transkrypcję

Plan Premium: 16,50 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) + 5 USD/godzinę transkrypcji

Enterprise Plan: Niestandardowa wycena dla 5 i więcej użytkowników

Oceny i recenzje Sonix.ai AI

G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Sonix. AI?

Oto, co napisał recenzent serwisu G2:

Sonix.ai to fantastyczne narzędzie do transkrypcji wiadomości głosowych w pracy i porządkowania ich.

Sonix.ai to fantastyczne narzędzie do transkrypcji wiadomości głosowych w pracy i porządkowania ich.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do zamiany mowy na tekst

4. Temi (najlepsze rozwiązanie do szybkich i niedrogich transkrypcji wymagających minimalnej edycji)

Temi zostało stworzone z myślą o szybkości i prostocie. To lekkie narzędzie do transkrypcji, które zapewnia szybkie wyniki w jednej z najniższych cen na rynku. Dzięki stałej stawce i łatwemu w obsłudze redaktorowi jest ulubionym narzędziem wśród osób pracujących samodzielnie, takich jak dziennikarze, studenci i twórcy treści.

Możesz przesłać plik audio, otrzymać transkrypcję w ciągu kilku minut i dopracować ją za pomocą wbudowanego redaktora Temi. Najlepiej sprawdza się w przypadku wyraźnego dźwięku i minimalnego szumu w tle — idealnie nadaje się do wywiadów indywidualnych, wykładów lub nagrań podcastów.

Chociaż Temi nie oferuje funkcji współpracy ani cykli pracy zadań, sprawdza się doskonale, gdy priorytetem są przystępna cena i szybkość działania.

Najlepsze funkcje Temi

Skorzystaj z jednej z najniższych stawek za transkrypcję na rynku. Nie ma żadnych subskrypcji, miesięcznych zobowiązań ani limitów użytkowania

Otrzymuj transkrypcje w ciągu 5–10 minut od przesłania pliku, nawet w przypadku dłuższych plików

Odtwarzaj audio, śledź znaczniki czasu i edytuj tekst wiersz po wierszu

Pobierz oczyszczoną wersję transkrypcji w formacie TXT, SRT lub PDF, aby ją udostępniać lub opublikować

Limit Temi

Nie oferuje wsparcia dla funkcji transkrypcji na żywo ani integracji z narzędziami do prowadzenia spotkań

W nagraniach zawierających szumy w tle lub nakładające się głosy dokładność może ulec pogorszeniu

Brak funkcji współpracy lub zarządzania projektami

Ceny Temi

Dostępna bezpłatna wersja próbna

0,25 USD za minutę nagrania (rozliczenie zgodnie z rzeczywistym zużyciem)

Oceny i recenzje Temi

Trustpilot : 4/5 (ponad 70 recenzji)

G2: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Temi?

W tej recenzji G2 udostępniane są:

Temi dokładnie transkrybuje nagrania audio. Po transkrypcji zawartość można edytować.

Temi dokładnie transkrybuje nagrania audio. Po transkrypcji zawartość można edytować.

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli ręcznie transkrybujesz webinaria lub rozmowy wideo, używaj znaczników czasu, aby przyporządkować do nich swoje notatki. Zatrzymaj wideo i zapisz znacznik czasu obok każdego kluczowego punktu (np. [03:42] Jak stworzyć plan projektu). Dzięki temu łatwo powrócisz do skomplikowanych fragmentów bez konieczności ponownego oglądania całego materiału. Chcesz więcej wskazówek? Oto krótki przewodnik, jak skutecznie robić notatki podczas oglądania wideo.

5. Descript (najlepsze rozwiązanie dla twórców łączących transkrypcję z edycją audio i wideo)

za pośrednictwem Descript

Descript to ulubione narzędzie podcasterów, marketerów i nauczycieli, którzy poszukują szybszego sposobu na transkrypcję, edycję i publikację zawartości bez konieczności przełączania się między różnymi narzędziami. Automatycznie przekształca nagrania w tekst, umożliwiając edycję wideo lub nagrań głosowych poprzez prostą zmianę transkrypcji.

Możesz usuwać zbędne słowa, dodawać podpisy i przygotowywać zawartość do publikacji — wszystko z jednego pulpitu nawigacyjnego. Dzięki wbudowanym narzędziom do nagrywania ekranu, współpracy zespołowej i publikacji, Descript pomaga zespołom kreatywnym szybciej przekształcić pomysł w gotową zawartość.

Najlepsze funkcje Descript

Edytuj zawartość audio i wideo, po prostu edytując transkrypcję. Wycinaj, zmieniaj kolejność lub usuwaj fragmenty bez korzystania z tradycyjnego redaktora osi czasu

Automatycznie wykrywaj i usuwaj wypełniacze, takie jak „um”, „uh” i powtarzające się frazy jednym kliknięciem, dzięki czemu zawartość będzie bardziej przejrzysta i profesjonalna

Zaproś członków zespołu do współpracy nad transkrypcjami, osiami czasu i edycjami w czasie rzeczywistym, co ułatwi zarządzanie wspólnymi projektami

Nagrywaj samouczki, prezentacje lub instrukcje, rejestrując ekran bezpośrednio w Descript, a następnie edytuj je i publikuj bez konieczności korzystania z innych narzędzi

Szybko dodawaj zsynchronizowane napisy do wideo i eksportuj pliki z napisami, aby zapewnić dostępność lub wykorzystać je w innych celach

Limity Descript

Krzywa uczenia się dla użytkowników początkujących w edycji audio lub wideo, pomimo uproszczonego interfejsu

Funkcje wyższego poziomu, takie jak usuwanie wypełniaczy i zaawansowane eksportowanie, są dostępne wyłącznie w płatnych planach

Ceny Descript

Dostępny Free Plan

Plan Hobbyist : 24 USD/użytkownik miesięcznie

Plan Creator : 35 USD/użytkownik miesięcznie

Plan biznesowy : 50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Plan: niestandardowe ceny dla dużych zespołów

Oceny i recenzje Descript

G2 : 4,6/5 (ponad 750 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 150 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Descript?

Oto, co recenzent ser w isu G2 udostępnia o swoich doświadczeniach z Descript:

Świetne rozwiązanie do łatwej edycji wideo i transkrypcji, a także do wielu innych zadań. Edycja wideo i plików audio jest tak prosta jak edycja dokumentu, więc nie musisz umieć obsługiwać skomplikowanego programu do edycji, aby zrealizować zadanie.

Świetne rozwiązanie do łatwej edycji wideo i transkrypcji, a także do wielu innych zadań. Edycja wideo i plików audio jest tak prosta jak edycja dokumentu, więc nie musisz umieć obsługiwać skomplikowanego programu do edycji, aby zrealizować zadanie.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze darmowe programy do nagrywania ekranu bez znaku wodnego

6. MacWhisper (najlepsze rozwiązanie dla użytkowników komputerów Mac poszukujących transkrypcji offline)

Prywatność i prostota to podstawowe cechy MacWhisper. Aplikacja została zaprojektowana wyłącznie dla systemu macOS i działa całkowicie na Twoim urządzeniu — nie wymaga połączenia z internetem ani przechowywania danych w chmurze. Niezależnie od tego, czy transkrybujesz wywiady, spotkania czy szkice zawartości, Twoje pliki pozostają lokalnie i są bezpieczne.

MacWhisper wykorzystuje model Whisper firmy OpenAI, aby zapewnić dokładne transkrypcje w wielu językach. Możesz przesyłać pliki audio lub wideo, mieć widok na transkrypcję w przejrzystym interfejsie i edytować ją na bieżąco, nie martwiąc się o połączenie ani kwestie prywatności.

To niezawodny wybór dla profesjonalistów, którzy cenią sobie kontrolę nad swoimi danymi i poszukują lekkiego, działającego w trybie offline narzędzia do transkrypcji, które po prostu działa.

Najlepsze funkcje MacWhisper

Transkrybuj pliki audio i wideo bezpośrednio na komputerze Mac bez konieczności połączenia z Internetem

Skorzystaj z jednego z najdokładniejszych modeli rozpoznawania mowy typu open source, aby uzyskać wysokiej jakości wyniki w przypadku różnych akcentów i języków

Obsługa transkrypcji w kilkudziesięciu językach, co sprawia, że rozwiązanie to jest przydatne w przypadku projektów międzynarodowych lub zespołów wielojęzycznych

Skup się na pracy bez zbędnych wyskakujących okienek i bałaganu

Kup raz i korzystaj bezterminowo dzięki prostemu modelowi cenowemu bez stałych opłat.

Limits of MacWhisper

Dostępne tylko dla systemu macOS. Nie ma wersji dla systemu Windows ani na urządzenia mobilne.

Nie oferuje transkrypcji w czasie rzeczywistym ani integracji z spotkaniami na żywo

Brak wbudowanych narzędzi do współpracy lub funkcji związanych z zadaniami do użytku zespołowego

Ceny MacWhisper

Licencja osobista : ~64 USD (opłata jednorazowa) [59 EUR]

5 licencji : ~270 USD łącznie / ~54 USD za licencję [249 EUR / 49 EUR]

10 licencji : ~490 USD łącznie / ~49 USD za licencję [450 EUR / 45 EUR]

20 licencji : ~870 USD łącznie / ~44 USD za licencję [799 EUR / 39 EUR]

50 licencji: ~2070 USD łącznie / ~41 USD za licencję [1899 EUR / 38 EUR]

Uwaga: Rzeczywiste ceny mogą się nieznacznie różnić w zależności od aktualnych kursów walut.

Oceny i recenzje MacWhisper

Gumroad: 4,9/5 (ponad 1600 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o MacWhisper?

Oto, co recenzent serwisu Product Hunt udostępnił o swoich doświadczeniach z MacWhisper:

Niezwykle przydatna aplikacja do transkrypcji na urządzeniu. Używam jej zarówno do przepisywania notatek głosowych na tekst, jak i do tworzenia automatycznych transkrypcji z wideo online na potrzeby moich notatek.

Niezwykle przydatna aplikacja do transkrypcji na urządzeniu. Używam jej zarówno do przepisywania notatek głosowych na tekst, jak i do tworzenia automatycznych transkrypcji z wideo online na potrzeby moich notatek.

👀 Czy wiesz, że? Nasze badanie dotyczące efektywności spotkań wykazało, że chociaż 47% spotkań trwa godzinę lub dłużej, 14% respondentów jest w stanie zakończyć swoje spotkania w ciągu zaledwie 15 minut. To niewielki, ale znaczący odsetek, który dowodzi, że szybkie i efektywne spotkania są możliwe.

7. Dictanote (najlepsze rozwiązanie dla pisarzy, którzy chcą połączyć dyktowanie z ręczną edycją)

za pośrednictwem Dictanote

Dictanote to idealne rozwiązanie dla pisarzy, studentów i profesjonalistów, którzy chcą przełączać się między pisaniem na klawiaturze a wprowadzaniem głosowym bez przerywania procesu pisania. Działa w przeglądarce, oferując przejrzysty interfejs przypominający dokumenty oraz wbudowaną funkcję rozpoznawania głosu.

Możesz mówić naturalnie lub pisać w trakcie tworzenia dokumentu, organizować zawartość za pomocą etykiet i zarządzać projektami przy użyciu oddzielnych „notatników”. Dla każdego, kto łączy dyktowanie z pisaniem ręcznym, Dictanote pozwala uporządkować wszystko w jednym miejscu. Ponieważ działa całkowicie w przeglądarce bez skomplikowanych integracji, działa płynnie nawet na wolniejszych lub starszych urządzeniach.

Najlepsze funkcje Dictanote

Edytuj tekst w trakcie mówienia z wsparciem dla automatycznego wstawiania znaków interpunkcyjnych. Pozwala to zaoszczędzić czas poświęcany na późniejsze poprawki i pomaga natychmiast tworzyć bardziej dopracowane notatki

Skorzystaj z wbudowanego silnika rozpoznawania mowy w swoim urządzeniu, takiego jak Google Speech w przeglądarce Chrome. Dzięki temu będziesz mniej zależny od szybkiego internetu, a Twoje dane głosowe pozostaną bardziej prywatne

Podczas dyktowania możesz pogrubiać, kursywować, podkreślać i formatować swoje notatki. Jest to pomocne dla każdego, kto pisze długą zawartość lub organizuje uporządkowane notatki

Rozpocznij, wstrzymaj lub zatrzymaj dyktowanie za pomocą prostych komend klawiaturowych, co ułatwia zapisywanie pomysłów podczas wykonywania wielu zadań jednocześnie

Ograniczenia Dictanote

Ograniczone do przeglądarki Google Chrome na komputerach stacjonarnych, co wyklucza użytkowników korzystających z innych przeglądarek lub potrzebujących dostępu mobilnego

Brak synchronizacji w chmurze ani kopii zapasowej, więc notatki pozostają zapisane lokalnie, chyba że zostaną ręcznie wyeksportowane. Może to stanowić ryzyko dla użytkowników, którzy pracują na wielu urządzeniach lub potrzebują automatycznej synchronizacji

Nie oferuje wsparcia dla wcześniej nagranych plików audio, co sprawia, że nie nadaje się do transkrypcji istniejących wywiadów lub spotkań

Ceny Dictanote

Free

Pro: 8 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Dictanote

Sklep internetowy Chrome: 2,7/5 (ponad 1000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Dictanote?

Oto, co recenzent w Chrome Web Store udostępnia o swoich doświadczeniach z Dictanote:

Wczoraj działało całkiem nieźle, zapewniając obiecaną 90-procentową dokładność. Jednak dziś rano w ogóle nie działa, a dokładność wynosi około 50%. Nawet przy 90-procentowej dokładności szybciej napisałbym to wszystko sam, niż zajęłoby mi dyktowanie i wprowadzanie poprawek.

Wczoraj działało całkiem nieźle, zapewniając obiecaną 90-procentową dokładność. Jednak dziś rano w ogóle nie działa, a dokładność wynosi około 50%. Nawet przy 90-procentowej dokładności szybciej napisałbym to wszystko sam, niż zajęłoby mi dyktowanie i wprowadzanie poprawek.

8. Tactiq (najlepsze rozwiązanie do przechwytywania i porządkowania transkrypcji z spotkań wideo)

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zakończyć rozmowę na Zoomie i zapomnieć, kto obiecał co zrobić? Tactiq pomaga zapewnić, że to się już nigdy nie powtórzy.

To rozszerzenie do przeglądarki Chrome rejestruje transkrypcje na żywo z Google Meet, Zoom i Microsoft Teams oraz pozwala zaznaczać kluczowe momenty i przekształcać je w elementy do wykonania – wszystko to w trakcie spotkania. Rozszerzenie jest wygodnie umieszczone z boku ekranu, dzięki czemu możesz skupić się na rozmowie bez konieczności szukania notatek.

Możesz oznaczyć ważne informacje, przypisać zadania do realizacji i wyeksportować Wszystko do narzędzi takich jak Dokumenty Google, Notion lub Twój system CRM. Ponieważ aplikacja działa w przeglądarce i nie dołącza do spotkań jako uczestnik, nie budzi obaw dotyczących prywatności, które często towarzyszą botom konferencyjnym.

Najlepsze funkcje Tactiq

Pracuj płynnie z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams bez konieczności korzystania z botów lub dodatkowych uprawnień

Oznaczaj elementy do wykonania, decyzje i kluczowe spostrzeżenia podczas spotkania, aby łatwo było je później przejrzeć

Natychmiastowe podsumowywanie spotkań, tworzenie szkiców wiadomości e-mail z podsumowaniem lub generowanie zgłoszeń w Jira

Wysyłaj transkrypcje i najważniejsze fragmenty bezpośrednio do Dokumentów Google, Notion, Slacka lub swojego systemu CRM bez konieczności kopiowania i wklejania

Ograniczenia Tactiq

Działa wyłącznie na komputerach stacjonarnych z przeglądarką Chrome, co ogranicza dostępność dla użytkowników mobilnych lub zespołów korzystających z przeglądarek Safari lub Firefox

Niektóre funkcje, takie jak integracja z CRM i rozszerzona historia transkrypcji, są dostępne wyłącznie w ramach płatnych planów wyższych poziomów

Ceny Tactiq

Free Plan: Ograniczone funkcje i eksport danych

Plan Pro: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Plan zespołowy: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Plan: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Tactiq

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Tactiq?

Oto, co pisze recenzent serwisu G2:

Najprostszy sposób na transkrypcję spotkań. Jest kilka rzeczy, ale moją ulubioną funkcją są prawdopodobnie podsumowania oparte na AI.

Najprostszy sposób na transkrypcję spotkań. Jest kilka rzeczy, ale moją ulubioną funkcją są prawdopodobnie podsumowania oparte na AI.

📖 Przeczytaj również: Jak napisać skuteczne podsumowanie spotkania

9. Rev (Najlepsze rozwiązanie do transkrypcji wykonywanej przez ludzi, charakteryzujące się wysoką niezawodnością)

za pośrednictwem Rev

Nie każde narzędzie do zamiany głosu na tekst zapewnia równowagę między szybkością a dokładnością, ale Rev to potrafi. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w branży transkrypcji łączy ono wydajność AI z precyzją na poziomie ludzkim w branżach, w których liczy się każde słowo.

Niezależnie od tego, czy jesteś dziennikarzem potrzebującym transkrypcji dopuszczalnych w sądzie, zespołem prawników przygotowującym przesłuchania krzyżowe, czy badaczem przeglądającym godziny nagrań z wywiadów, Rev oferuje elastyczne opcje — od szybkich transkrypcji opartych na AI po bardzo dokładne transkrypcje tworzone przez ludzi.

Oferuje również funkcje takie jak asystent AI do wyszukiwania cytatów i motywów, edytowalne transkrypcje oraz integrację z Zoom, Teams i Google Meet.

Najlepsze funkcje Rev

Wybierz między AI zapewniającą szybkość a transkrypcją wykonywaną przez ludzi, gwarantującą dokładność na poziomie ponad 99%

Automatycznie generuj podsumowania, zaznaczaj cytaty i wyodrębniaj kluczowe tematy z transkrypcji. Ta funkcja jest niezwykle przydatna, jeśli chcesz podjąć dalsze działania po wywiadzie lub wyodrębnić najważniejsze punkty z długich rozmów

Wykrywaj powtarzające się wzorce i sprzeczności w wielu transkrypcjach, co świetnie sprawdza się w zespołach prawniczych, medialnych i badawczych

Edytuj podczas słuchania, śledź zmiany i współpracuj w jednym wspólnym obszarze roboczym

Nagrywaj w podróży lub nawiąż połączenie z Zoom, Meet i Teams, aby automatycznie transkrybować spotkania

Rev limits

Brak wsparcia transkrypcji w czasie rzeczywistym podczas wydarzeń na żywo lub webinarów

Ręczna transkrypcja większej zawartości może być kosztowna

Pojawiają się raporty o błędnej identyfikacji mówców oraz obawy dotyczące wykorzystania danych do szkolenia AI

Ceny Rev

Free: 45 minut 45 minut transkrypcji AI miesięcznie

Pakiet Basic: 14,99 USD/użytkownik/miesiąc

Pro: 34,99 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Rev?

Oto, co recenzent serwisu G2 pisze o Rev:

Nasza agencja korzysta z Rev niemal codziennie, aby uzyskać niemal natychmiastowe, wstępne wersje zeznań sporządzone przez AI. Nasi klienci uwielbiają linki do udostępniania, które synchronizują transkrypcję z wideo. Podsumowanie generowane przez AI oraz bot do zadawania pytań również są świetne i z niecierpliwością czekamy na ich rozbudowę.

Nasza agencja korzysta z Rev niemal codziennie, aby uzyskać niemal natychmiastowe, wstępne wersje zeznań sporządzone przez AI. Nasi klienci uwielbiają linki do udostępniania, które synchronizują transkrypcję z wideo. Podsumowanie generowane przez AI oraz bot do zadawania pytań również są świetne i z niecierpliwością czekamy na ich rozbudowę.

👀 Czy wiesz, że? 49% respondentów naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań nadal sporządza notatki odręcznie — to zaskakujący trend w erze cyfryzacji. To przywiązanie do papieru i długopisu może wynikać z osobistych preferencji lub być oznaką, że cyfrowe narzędzia do sporządzania notatek nie są w pełni zintegrowane z cyklami pracy.

10. Superwhisper (Najlepsze rozwiązanie dla użytkowników Enterprise, którzy oczekują dokładności Whisper AI w przejrzystym interfejsie)

za pośrednictwem SuperWhisper

Superwhisper to potężne narzędzie do transkrypcji offline dla systemów macOS i iOS, zaprojektowane z myślą o użytkownikach korporacyjnych. Wykorzystuje framework Whisper.cpp i działa całkowicie na urządzeniu, zapewniając pełną prywatność danych.

To, co wyróżnia to rozwiązanie, to formatowanie uwzględniające kontekst oraz obsługa konfigurowalnych cykli pracy opartych na AI, co pozwala zespołom definiować reguły przetwarzania końcowego przy użyciu przetwarzania języka naturalnego. Jest to idealne rozwiązanie do transkrypcji poufnej zawartości, takiej jak notatki prawne lub medyczne, bez konieczności korzystania z usług w chmurze.

Najlepsze funkcje Superwhisper

Pracuj całkowicie na swoim urządzeniu, korzystając z lokalnych modeli AI bez wysyłania danych do chmury

Dostosuj wygląd wyjściowy do aplikacji, z której korzystasz. Na przykład formatuje zawartość jak wiadomość e-mail w aplikacji Mail lub używa punktorów podczas transkrypcji do aplikacji Notatki

Dodaj podpowiedzi w języku naturalnym, aby udoskonalić swoje transkrypcje

Dzięki zaawansowanemu systemowi rozpoznawania terminów na różnych polach, takich jak opieka zdrowotna, prawo i badania naukowe, możesz obsługiwać je z większą dokładnością.

Skorzystaj z kontroli wersji, edycji wspólnej oraz integracji z narzędziami AI, takimi jak GPT-4o i Claude 3.5, które pomogą Ci szybko dopracować transkrypcje i wyodrębnić streszczenia

Przechowuj wszystkie pliki lokalnie z szyfrowaniem typu end-to-end, zapewniając bezpieczeństwo wrażliwych danych i zgodność z normami dotyczącymi prywatności

Limity Superwhisper

Wymaga nowszego sprzętu Mac (M2 lub nowszego) do transkrypcji w czasie rzeczywistym przy użyciu największych modeli AI, co wprowadza limit dostępności dla użytkowników starszych urządzeń

Brak wbudowanej funkcji identyfikacji mówców utrudnia rozróżnienie poszczególnych głosów podczas wywiadów lub spotkań

Skomplikowane ustawienia zaawansowanych funkcji, takich jak tryby niestandardowe i przetwarzanie końcowe z wykorzystaniem AI, zwłaszcza dla użytkowników bez wiedzy technicznej

Ceny Superwhisper

Dostępny Free Plan

Pro: 8,49 USD/miesiąc

Roczna: 84,99 USD/rok

Na całe życie: 249,99 USD

Oceny i recenzje Superwhisper

Sklep z aplikacjami : 4,9/5 (ponad 1200 recenzji)

Product Hunt: 5/5 (ponad 20 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Superwhisper?

Oto, co użytkownik napisał na Product Hunt o Superwhisper:

To naprawdę przydatne oprogramowanie! Dzięki niemu piszę więcej i lepszych dokumentów oraz e-maili, ponieważ pozwala na bardzo szybkie wprowadzanie tekstu.

To naprawdę przydatne oprogramowanie! Dzięki niemu piszę więcej i lepszych dokumentów oraz e-maili, ponieważ pozwala na bardzo szybkie wprowadzanie tekstu.

📖 Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI do sporządzania notatek ze spotkań

Jak wybrać odpowiednią alternatywę dla Wispr Flow przepływu

Narzędzia do zamiany głosu na tekst nie służą już wyłącznie do transkrypcji. Prawdziwa wartość wynika z tego, co można zrobić z tymi transkrypcjami po zakończeniu spotkania.

Dzięki narzędziom takim jak ClickUp zyskujesz kompletny system, który pozwala przekształcić pomysły w działania. Dzięki ClickUp AI Notetaker możesz nagrywać spotkania, generować inteligentne podsumowania i natychmiast tworzyć zadania na podstawie kluczowych wniosków

Dzięki ClickUp Docs Twój zespół może wspólnie pracować nad notatkami, łączyć je z zadaniami i utrzymywać porządek w jednym miejscu

Oczywiście inne narzędzia wyróżniają się w różnych obszarach. Otter.ai i Sonix świetnie sprawdzają się w szybkiej transkrypcji opartej na AI. Rev zapewnia wyniki o wysokiej dokładności, sprawdzane przez ludzi. MacWhisper i Superwhisper są idealne dla użytkowników, dla których priorytetem jest prywatność i którzy potrzebują przetwarzania offline.

Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od tego, jak wygląda Twój cykl pracy i jak działa Twój zespół.

Zacznij od zapoznania się z wersjami demonstracyjnymi i bezpłatnymi wersjami próbnymi elastycznych platform, takich jak ClickUp. Uzyskaj jasność potrzebną do wyboru najlepszego rozwiązania dla kolejnego etapu rozwoju Twojego zespołu.