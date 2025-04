Jak kontynuować rozmowę kwalifikacyjną: Do zrobienia, czego nie robić i przykłady

Przeszedłeś przez rygorystyczną pierwszą rundę procesu rozmowy kwalifikacyjnej na wymarzone stanowisko.

Teraz czekasz na ten jeden telefon, który może zmienić bieg Twojej kariery. W tym momencie naturalne jest odczuwanie niezliczonych emocji i zastanawianie się, czy powinieneś skontaktować się z nami w celu uzyskania aktualnych informacji.

Właśnie wtedy, aby podtrzymać rozmowę, wysyłasz e-mail po rozmowie kwalifikacyjnej.

W ten sposób potwierdzasz swoje odsetki związane z daną ofertą pracy i pozostajesz w centrum uwagi rekrutera lub menedżera ds. rekrutacji. Tam, gdzie wcześniej wysyłałeś odręczną notatkę, dziś wystarczy wysłać szybkiego e-maila.

Jak kontynuować po rozmowie kwalifikacyjnej? Czytaj dalej, aby poznać najlepsze praktyki tworzenia idealnej wiadomości.

Jako bonus, podzielimy się również kilkoma skutecznymi szablonami e-maili follow-up, których możesz użyć, a także kilkoma narzędziami do zrobienia tego.

Rola follow-up w powodzeniu w poszukiwaniu pracy

Oto cztery sposoby, w jakie działania następcze odgrywają kluczową rolę w wynikach kandydowania.

1. Demonstruje inicjatywę i profesjonalizm

Niezależnie od tego, czy jest to notatka z podziękowaniami po rozmowie kwalifikacyjnej, czy też list z prośbą o aktualizację statusu procesu rekrutacji, właściwe etykieta e-mail może wzmocnić Twoją kandydaturę i pokazać, że wniesiesz ten sam poziom profesjonalizmu do pracy.

2. Otwiera drzwi do przyszłych możliwości

Nawet jeśli nie uda ci się zdobyć obecnej roli, szansa na pozostanie na radarze firmy, pozwalając twojemu profilowi marynować się w ich bazie danych dzięki twoim działaniom następczym, może być dużym plusem. Zwiększasz prawdopodobieństwo, że zostaniesz wzięty pod uwagę w przypadku innych ról, które mogą pojawić się później.

Jest to również świetny czas na zbadanie szablony map kariery planowanie innych możliwości.

3. Odpowiada na wątpliwości lub wyjaśnienia

Dobrze zaplanowane działania następcze pozwalają ci zająć się potencjalnymi obszarami, które twoim zdaniem nie zostały uchwycone podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Załóżmy na przykład, że ubiegasz się o rolę w dziale marketingu, a zespół nie jest pewien twojego doświadczenia w kampaniach PPC. Wiadomość uzupełniająca przedstawiająca twój wkład w tym obszarze wraz z wynikami opartymi na danych może być dowodem, który pomoże twojej kandydaturze.

4. Utrzymuje cię w centrum uwagi

Zwięzła wiadomość wiadomość do menedżerów ds. rekrutacji lub rekruterów, w której powtórzysz swoje kwalifikacje i entuzjazm, może sprawić, że zostaniesz zapamiętany, zwłaszcza gdy decyzja zostanie podjęta między Tobą a innym kandydatem.

Ten dodatkowy e-mail może przechylić szalę na Twoją korzyść.

Najlepsze praktyki dotyczące follow up po rozmowie kwalifikacyjnej

Z technicznego punktu widzenia, wysłanie e-maila jest jak podtrzymanie rozmowy.

1. Zachowaj prostotę dla maksymalnego efektu

Nie dołączaj niepotrzebnych załączników, takich jak CV, zwłaszcza gdy rekruter lub menedżer ds. rekrutacji ma już Twoje dane. Może to sprawić, że będziesz wydawać się niezorganizowany lub nieuważny na szczegóły. Dodaj informacje, które są naprawdę istotne i wartościowe dla rozmowy.

2. Dostosuj wiadomość do każdego rozmówcy

Odnieś się do konkretnych tematów, które omówiłeś z każdym z nich, takich jak projekt, o którym wspomnieli lub wyzwanie, przed którym stoją.

Na przykład, jeśli rozmawiałeś o Narzędziach do pisania AI podczas rozmowy kwalifikacyjnej wspomnij, w jaki sposób możesz je wykorzystać do usprawnienia istniejących systemów i procesów pracy. To pokazuje twoją dbałość o szczegóły i podkreśla twoje prawdziwe odsetki w tej roli.

3. Używaj odpowiedniego tonu głosu i zwrotów

Pisząc kolejne e-maile, unikaj używania języka, który naciska na menedżera ds. rekrutacji lub rekrutera, aby natychmiast odpowiedział. Procesy rekrutacyjne różnią się w zależności od firmy i czasami mogą trochę potrwać.

niewłaściwy sposób: "Jeśli nie odezwę się do końca dnia, założę, że nie jesteś już odsetki" - ustawia negatywny ton

właściwy sposób: "Rozumiem, że proces wymaga czasu i z przyjemnością poczekam na aktualizację, gdy będzie to dogodne" - pokazuje, że szanujesz ich oś czasu

4. Jak najlepsze wykorzystanie przestojów

Czekając, możesz wziąć udział w kursach online lub pracować nad projektem, który poprawi twoje ustawienie umiejętności, np. zapoznając się z nowym wskazówki dotyczące zdalnej rozmowy kwalifikacyjnej aby zwiększyć swoje szanse na kandydowanie w przyszłości. Możesz również poświęcić ten czas na naukę jak napisać propozycję pracy .

Dodatkowo, pozostań zaangażowany na rynku pracy, docierając do swojej profesjonalnej sieci w celu uzyskania porady lub nowych możliwości. Przeanalizuj, co poszło dobrze na poprzednich rozmowach kwalifikacyjnych, a co możesz poprawić - dopracuj swoje własne szablony rozmów kwalifikacyjnych aby odnieść się do następnego.

💡 Pro Tip: Jeśli czekasz na informację zwrotną na temat roli w marketingu, weź udział w szybkim kursie online na platformach takich jak Google Analytics. Pokazuje to inicjatywę i pozwala być na bieżąco, o czym możesz wzmiankować podczas dalszych działań, aby zademonstrować swój commit w rozwój.

4. Dobrze zaplanuj czas

Aby follow-up działał optymalnie, czas jest wszystkim. Wyślij notatkę z podziękowaniem w ciągu 24 godzin od rozmowy kwalifikacyjnej, a następnie odczekaj 3-5 dni przed wysłaniem kolejnego e-maila.

Zachowaj właściwą równowagę między wytrwałością a cierpliwością.

Struktura skutecznego e-maila follow-up

W jaki sposób napisać wiadomość e-mail, która będzie profesjonalna, wyczyszczona i dobrze przyjęta?

Jakich słów lub zwrotów należy użyć?

Jaki ton głosu należy zachować?

Odpowiedzmy na wszystkie te pytania po kolei.

1. Temat

Zacznij od konkretnego, wyczyszczonego tematu, który odzwierciedla cel twojego e-maila i przyciąga uwagę rekrutera lub menedżera ds. rekrutacji.

Prosty, profesjonalny temat, taki jak "Dziękuję za rozmowę kwalifikacyjną" lub "Kontynuacja rozmowy kwalifikacyjnej w [dzień/data]" działa dobrze.

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli nie kontynuujesz rozmowy w dniu jej zakończenia, w temacie wiadomości odwołaj się do daty lub dnia tygodnia. Menedżerowie ds. rekrutacji często przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne w ciągu kilku dni lub tygodni, więc docenią twoją konkretność.

2. Powitanie

Zwróć się po imieniu do osoby, która przeprowadzała z Tobą rozmowę kwalifikacyjną. Odpowiednie jest osobiste powitanie, takie jak "Cześć". Pokazuje to, że zwróciłeś uwagę na sposób, w jaki osoba ta przedstawiła się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

unikaj ogólnych zwrotów, takich jak "Do kogo to może dotyczyć" lub nieformalnych, takich jak "Drogi"

3. Linia otwierająca

Rozpocznij e-mail od podziękowania osobie prowadzącej rozmowę kwalifikacyjną za poświęcony czas. Wyraź swoją wdzięczność za możliwość omówienia roli i wspomnij o pozytywnych aspektach rozmowy lub firmy, które Cię wyróżniły.

4. Treść e-maila

W głównej części wiadomości podkreśl swoje odsetki związane z daną pozycją. Odnieś się do czegoś konkretnego z rozmowy kwalifikacyjnej, aby było jasne, że byłeś zaangażowany w rozmowę. Na przykład, wspomnij o projekcie lub dynamice zespołu, które wzbudziły Twoje zainteresowanie podczas rozmowy.

5. Zamknięcie

Zakończ, wyrażając swoją chęć do kontynuowania procesu rekrutacji. Poinformuj, że w razie potrzeby możesz dostarczyć dodatkowe informacje lub dokumenty.

Wskaż, że czekasz na odpowiedź w najbliższym czasie.

Pisanie kolejnych e-maili z ClickUp Brain

Napisanie idealnego e-maila follow-up, który pokaże, że chętnie dołączysz do organizacji i jesteś odpowiednią osobą na dane stanowisko, wymaga wielu przemyśleń. ClickUp Brain , wbudowany w ClickUp AI Writer for Work, pomaga dać z siebie wszystko.

Niezależnie od tego, czy jest to notatka z podziękowaniem, czy też wiadomość uzupełniająca na temat statusu aplikacji, ClickUp Brain pisze dla Ciebie kopię z odpowiednim tonem i przejrzystością, jednocześnie sprawdzając pisownię w dokumentach i zadaniach - bez żadnych wtyczek ani rozszerzeń.

Stwórz idealny e-mail follow-up z ClickUp Brain

ClickUp Brain działa również jako AI Knowledge Manager, zapewniając natychmiastowy dostęp do informacji we wszystkich zadaniach, dokumentach i projektach. Chcesz wiedzieć, kiedy przypada termin kolejnego follow-upu? A może szukasz notatek sporządzonych podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Po prostu zapytaj ClickUp Brain.

💡 Pro Tip: Po rozmowie kwalifikacyjnej prześlij notatkę głosową lub notatki do ClickUp i pozwól AI wygenerować transkrypcję lub podsumowanie, które podkreśli ważne punkty. Wykorzystaj to do przygotowania dalszej komunikacji.

Przykłady e-maili follow-up: Jak radzić sobie z różnymi scenariuszami dalszych działań

1. Działania następcze po rozmowie telefonicznej

Temat: Podekscytowany tytułem pracy - Dziękujemy za telefon!

Cześć [Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną],

Mam nadzieję, że ten e-mail jest dla Ciebie dobry.

Chciałem poświęcić chwilę, aby podziękować za poświęcenie czasu na rozmowę ze mną w [Dzień/Data] w sprawie pozycji [Tytuł stanowiska] w [Nazwa firmy]. Wspaniale było dowiedzieć się więcej o roli i sposobie działania zespołu.

Fakt, że [konkretny szczegół lub omawiany aspekt] jest częścią tej roli, sprawia, że jestem jeszcze bardziej podekscytowany tą możliwością. Wierzę, że moja [wzmianka o istotnych umiejętnościach lub doświadczeniu] będzie świetnie pasować do waszego zespołu.

Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebować ode mnie dodatkowych informacji podczas kontynuowania procesu rekrutacji.

Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że wkrótce się odezwiesz.

Pozdrawiam serdecznie,

\Pełna nazwa]

[Numer telefonu]

[Profil LinkedIn]

2. Dalsze działania po osobistej rozmowie kwalifikacyjnej

Temat: Dziękuję za świetne spotkanie

Cześć [Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad],

Chciałbym podziękować za dzisiejsze osobiste spotkanie. Doceniam czas poświęcony na przedstawienie mi oczekiwań związanych z rolą na stanowisku [Tytuł stanowiska] i oprowadzenie mnie po biurze.

Wspaniale było poczuć dynamikę i energię zespołu - zdecydowanie zrobiło to na mnie duże wrażenie.

Projekt, o którym wspomniałeś, [wstaw konkretne szczegóły], brzmi jak wspaniałe wyzwanie i cieszę się, że mogę wnieść moje [konkretne umiejętności lub kwalifikacje] do twojego zespołu, aby pomóc w powodzeniu.

Wspomniałeś również, że może odbyć się kolejna runda rozmów kwalifikacyjnych lub ocen technicznych. Proszę o jak najszybsze udostępnianie szczegółów, a ja zacznę się nimi zajmować.

Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas.

Pozdrawiam serdecznie,

\Pełna nazwa]

[Numer telefonu]

[Profil LinkedIn]

3. Dalsze działania po ostatecznej rozmowie kwalifikacyjnej

Przedmiot: Refleksja na temat naszej końcowej rozmowy

Cześć \ [Imię osoby przeprowadzającej wywiad],

Dziękuję Tobie i całemu zespołowi za rozmowę kwalifikacyjną. Ocena umiejętności była odsetkim wyzwaniem, podobało mi się również nasze osobiste spotkanie.

Ogólnie rzecz biorąc, to doświadczenie było zarówno wnikliwe, jak i satysfakcjonujące. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu wszystkich osób, z którymi rozmawiałem na każdej scenie.

Teraz, gdy zakończyłem ostatnią rozmowę kwalifikacyjną, proszę o kontakt, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, takich jak moje portfolio lub inne dokumenty. Proszę o wiadomość i chętnie udzielę wszelkich informacji.

Dziękuję i czekam na kontakt w najbliższym czasie.

Pozdrawiam serdecznie,

\Pełna nazwa]

[Numer telefonu]

[Profil LinkedIn]

Przyjęcie strategii follow-up: Przezwyciężanie typowych wyzwań związanych z działaniami następczymi

Krok 1: Zastanów się i bądź ciekawy

Zanim przygotujesz wiadomość e-mail, poświęć chwilę na zastanowienie się nad swoimi intencjami. Jeśli twoją jedyną motywacją jest zdobycie tej oferty, e-mail może zostać odebrany jako nadmiernie transakcyjny, co prawdopodobnie przyniesie więcej szkody niż pożytku.

Zamiast tego skup się na stworzeniu przemyślanej i konstruktywnej wiadomości, która zachęca do prawdziwej wymiany pomysłów.

Podkreśl temat lub szczegół z rozmowy kwalifikacyjnej, który wzbudził twoje odsetki - być może menedżer ds. rekrutacji omówił jak używać AI w e-mailu komunikacja.

✅ Zadawaj przemyślane pytania dotyczące roli/firmy i udostępniaj praktyczne wskazówki.

Twoje dalsze działania powinny równoważyć ciekawość i profesjonalizm.

Krok 2: Pozostań wierny sobie

Kiedy koncentrujesz się na napisaniu idealnego e-maila uzupełniającego, może być łatwo poczuć, że musisz przekazać określony obraz lub wrażenie....

Prezentowanie swojego autentycznego "ja" podczas procesu rekrutacji może pomóc w zapewnieniu, że trafisz do miejsca pracy, w którym poczujesz się akceptowany i wzmocniony.

Podobnie osoby, do których się zwracasz, prawdopodobnie również starają się zbudować wygodny, zgrany zespół. Rozmowa kwalifikacyjna oferuje realną platformę do określenia, czy twoje style komunikacji i wartości dobrze do siebie pasują.

✅ Podczas poszukiwania pracy pozostań wierny temu, kim jesteś, co oferujesz i czego szukasz, i pokazuj się jako ty w każdej komunikacji.

Krok 3: Pamiętaj o granicach

Upewnij się, że kontaktujesz się z głównym punktem kontaktowym, z którym byłeś w kontakcie w sprawie danej roli.

Jeśli czujesz potrzebę skontaktowania się z kimś innym, odwołaj się do wcześniejszych interakcji z jego kolegą i delikatnie sprawdź, czy masz aktualne informacje.

unikaj agresywnego kontaktowania się z wieloma osobami w firmie w celu uzyskania szybkich aktualizacji.

Krok 4: Szanuj ich oś czasu

Kiedy kontaktujesz się z rekruterem lub menedżerem, pamiętaj o ich osi czasu. Jeśli powiedzieli ci, że potrzebują dwóch tygodni na przygotowanie się do kolejnych kroków, daj im pełne dwa tygodnie plus dzień lub dwa na uwzględnienie opóźnień, zanim się z nimi skontaktujesz.

istnieją wyjątki, w których wcześniejszy kontakt może być odpowiedni - np. w przypadku otrzymania oferty pracy od innej firmy.

Niezależnie od tego, czy skłaniasz się ku przyjęciu innej oferty, czy priorytetowo traktujesz tę możliwość, poinformuj rekrutera o zmianie w swojej osi czasu, aby pomóc wszystkim w podjęciu świadomej decyzji.

Krok 5: Ustawienie dalszego cyklu pracy

Ubieganie się o pracę nigdy nie polega tylko na czekaniu na jedną możliwość. Prawdopodobnie aplikujesz do kilku firm, badasz różne role i starasz się utrzymać wszystko w porządku, co może być uciążliwe.

Potrzebujesz systemu do strategicznego śledzenia. Właśnie dlatego korzystanie z potężnego narzędzia do zarządzania projektami i zadaniami, takiego jak ClickUp jest niezbędny. Sprawdźmy, jak może pomóc. Zadania ClickUp są sercem skutecznego zarządzania procesem follow-up po rozmowie kwalifikacyjnej. Jako osoba poszukująca pracy, precyzyjne zorganizowanie każdej kolejnej rozmowy może stanowić różnicę między płynnym procesem, a takim, który sprawia wrażenie chaotycznego.

Dla każdej rozmowy kwalifikacyjnej utwórz zadanie z imieniem i nazwiskiem osoby prowadzącej rozmowę, firmą i tytułem stanowiska - na przykład "Follow Up: Marketing Manager w XYZ Corp

Planuj, organizuj i działaj w każdej aplikacji z zadaniami ClickUp

Przypisz konkretny termin wysłania e-maila uzupełniającego, zwykle w ciągu 24-48 godzin po rozmowie kwalifikacyjnej, i zdefiniuj poziom priorytetu dla każdego zadania (np. wysoki dla ważnych działań uzupełniających).

Dodawaj statusy, takie jak "Potrzebna kontynuacja", "Wysłano e-mail", "Zaplanowano test" i "Oczekiwanie na odpowiedź", aby śledzić swoją kandydaturę i upewnić się, że nic nie zostanie zapomniane.

A co najlepsze?

Dzięki Automatyzacja ClickUp , możesz ustawić automatyzację, aby przypisywać sobie kolejne zadania po każdej rozmowie kwalifikacyjnej lub kierować je do rekrutera w celu aktualizacji.

Na przykład, wyzwalacz e-mail z podziękowaniem 24 godziny po każdej rozmowie kwalifikacyjnej lub ustawienie przypomnień, jeśli odpowiedź nie została otrzymana w określonym czasie. Po wysłaniu kolejnego e-maila status zadania może automatycznie zmienić się z "Wymagane działania następcze" na "Oczekiwanie na odpowiedź"

Jeśli szukasz dynamicznego huba do organizowania notatek z wywiadów, szablonów działań następczych i badań, Dokumenty ClickUp nie zawiedzie.

Po każdej rozmowie kwalifikacyjnej natychmiast zanotuj kluczowe punkty i spostrzeżenia z rozmowy w swoim dokumencie. Może to obejmować imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad, zadane przez nią pytania i wszystko, co chcesz wzmiankować w e-mailu uzupełniającym.

Osadzanie widżetów w ClickUp Docs, aby zarządzać terminami zadań, a także aktualizować statusy

Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj funkcji zagnieżdżonych stron w ClickUp Docs, aby uporządkować notatki według sceny rozmowy kwalifikacyjnej (np. rozmowa telefoniczna, rozmowa na miejscu, runda finałowa) w celu bardziej przejrzystego śledzenia postępów.

To nie wszystko.

Skorzystaj z funkcji Szablon wyszukiwania ofert pracy przez ClickUp aby uprościć poszukiwanie pracy. To świetne narzędzie, zwłaszcza jeśli żonglujesz wieloma aplikacjami jednocześnie.

Oto co możesz z nim zrobić:

Śledzenie postępu każdej aplikacji - niezależnie od tego, czy jest "Otwarta", "Rozmowa kwalifikacyjna" czy "Zakończona"

Kategoryzować listy ofert pracy, dodawać ważne szczegóły i monitorować wszystko z jednego widoku

Organizować aplikacje i komunikację z rekruterami za pomocą widoków dostosowanych do danego procesu

Dzięki temu wszystko będzie w jednym miejscu, a Ty nie będziesz musiał grzebać w e-mailach, by dotrzeć do kandydatów we właściwy sposób i we właściwym czasie.

Pobierz ten szablon

Jak kontynuować po braku odpowiedzi

Słyszysz świerszcze nawet po nawiązaniu kontaktu? To frustrujące, zwłaszcza gdy dni zamieniają się w tygodnie bez odpowiedzi. Oto jak radzić sobie z ciszą radiową.

1. Udostępnianie istotnych zasobów zamiast "meldowania się

Nie kontynuuj, ale wyślij artykuł, podcast lub wideo, które są zgodne z odsetkami firmy lub czymś, o czym rozmawiałeś podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Możesz powiedzieć: "Natknąłem się na ten artykuł i pomyślałem o naszej rozmowie - wydaje się istotny dla twoich obecnych projektów"

2. Dodaj odrobinę humoru, aby się wyróżnić

Spróbuj czegoś lekkiego, na przykład: "Mam nadzieję, że moja poprzednia wiadomość nie zniknęła w czarnej dziurze e-mail! Chciałem tylko sprawdzić, czy są jakieś aktualizacje dotyczące decyzji o zatrudnieniu"

3. Potwierdź ich ostatnie powodzenie

Sprawdź coś, co ostatnio osiągnęli - może to być publiczne ogłoszenie, wydarzenie lub projekt, w który byli zaangażowani - i odnieś się do tego w swoim follow-upie:

"Gratuluję osiągnięcia! Życzę tobie i [nazwa organizacji] wszystkiego najlepszego w przyszłym rozwoju. I oczywiście, jeśli uważasz, że mogę pasować do twoich planów na przyszłość, chętnie porozmawiam"

Opanowanie sztuki kontynuacji po rozmowie kwalifikacyjnej

Pamiętaj - aby opanować sztukę kontynuacji rozmowy, musisz postrzegać ją jako coś więcej niż tylko formalność.

Pozostań autentyczny, podtrzymuj swoją ciekawość i wykorzystaj e-mail jako szansę na wzmocnienie wartości, którą wnosisz. Nawet jeśli twoja wymarzona rola w firmie nie do końca się sprawdzi, nie masz nic do stracenia dzięki dobrze przygotowanemu follow-upowi.

W rzeczywistości pozostawiasz po sobie wrażenie, które może zaprocentować w przyszłych możliwościach. Cierpliwość, wytrwałość i profesjonalizm to najlepsze narzędzia w swojej klasie.

Jeśli szukasz skutecznego sposobu na zarządzanie i wykonywanie follow-upów, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz, aby zorganizować, zaplanować i zautomatyzować wszystkie powiązane zadania. Zarejestruj się w ClickUp za darmo i zacznij działać.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Czy powinienem kontaktować się więcej niż raz?

Tak, ale do zrobienia w przemyślany sposób. Po wysłaniu pierwszej notatki z podziękowaniami, odczekaj co najmniej tydzień przed wysłaniem kolejnej wiadomości. Jeśli po tygodniu lub dwóch nadal nie będzie odpowiedzi, możesz wysłać jeszcze jedną uprzejmą wiadomość. Jeśli nie będzie ich więcej, ryzykujesz, że wyjdziesz na zbyt natarczywego, co może przynieść odwrotny skutek.

2. Jak długo powinienem czekać przed wysłaniem odpowiedzi?

Zazwyczaj najlepiej jest odczekać 5-7 dni roboczych po rozmowie kwalifikacyjnej, aby wysłać pierwszą wiadomość. Daje to zespołowi ds. rekrutacji czas na zapoznanie się z kandydatami i wewnętrzne dyskusje. Zbyt szybki pośpiech może sprawić, że wydasz się niecierpliwy, ale zbyt długie oczekiwanie może sprawić, że pomyślą, że nie jesteś zainteresowany.

3. Co zrobić, jeśli nie mam adresu e-mail osoby prowadzącej rozmowę kwalifikacyjną?

Jeśli nie masz bezpośredniego adresu e-mail menedżera ds. rekrutacji, sprawdź swoje wątki e-mail - czasami zawierają one te informacje. Jeśli nie są one dostępne, skontaktuj się z rekruterem lub osobą z działu HR, która zorganizowała rozmowę kwalifikacyjną. A jeśli wszystko inne zawiedzie, wyślij ogólną wiadomość uzupełniającą do przedstawiciela HR firmy lub e-mail kontaktowy z listy na jej stronie internetowej.

4. Co powinienem zrobić, jeśli firma powiedziała, że się ze mną skontaktuje, ale tego nie zrobiła?

Jeśli powiedzieli ci, że skontaktują się z tobą w określonych ramach czasowych, a czas ten minął, wyślij uprzejmą wiadomość uzupełniającą. Powołaj się na oś czasu i zapytaj, czy pojawiły się jakieś aktualizacje. Jeśli po upływie rozsądnego czasu nadal nie otrzymasz odpowiedzi, może to oznaczać, że firma zajmuje się innymi kandydatami.