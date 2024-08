10 darmowych szablonów ATS do rekrutacji i śledzenia kandydatów

Zatrudnianie? Rozumiemy to.

Sortowanie stosów CV, utrzymywanie porządku i śledzenie kandydatów może być, cóż, zniechęcające. Dobrze, że nie jesteś w tym osamotniony!

Organizowanie wszystkiego, od formatu CV po prawidłową nazwę stanowiska, może być wyzwaniem, jeśli pracujesz w arkuszu kalkulacyjnym. Właśnie dlatego rekruterzy i czarodzieje polegają na swoich systemach śledzenia kandydatów ATS.

W ramach systemu śledzenia kandydatów niezwykle pomocne jest korzystanie z szablonu CV przyjaznego dla ATS. Na szczęście mamy listę najlepszych szablonów ATS do wykorzystania!

Co to jest szablon ATS?

Szablony Applicant Tracking System to ustrukturyzowane formaty lub plany zaprojektowane, aby pomóc rekruterom i specjalistom HR w zarządzaniu i organizowaniu procesu zatrudniania i rekrutacji.

Szablony te pomagają w zbieraniu CV, ocenie kwalifikacji kandydatów, planowaniu rozmów kwalifikacyjnych, przekazywaniu informacji zwrotnych i nie tylko. Pomyśl o nich jak o zakulisowym asystencie, który zapewnia, że nigdy nie pominiesz żadnego kroku podczas rekrutacji.

Wspólna edycja, opcje typografii i nie tylko w ClickUp Docs

Aby uzupełnić swój szablon, rozważ włączenie dokumentów współpracy, narzędzia do ustalania priorytetów , aplikacje do planowania oraz szablony baz danych do zaawansowanego zarządzania rekrutacją.

Co składa się na dobry szablon ATS?

Doskonały szablon rekrutacji HR jest przyjazny dla użytkownika, elastyczny i precyzyjny. Powinien kategoryzować kandydatów, umożliwiać łatwą komunikację między zespołem rekrutacyjnym i automatyzować powtarzalne zadania.

Wydajność jest kluczowa! Poszukaj narzędzi, które Ci w tym pomogą:

Zminimalizować ręczne wprowadzanie danych

Zapewniają konfigurowalne pola (dla każdego ogłoszenia o pracę, działu lub innego pola)

Płynnie integrować się z innymi narzędziami

Zapewnić użytkownikom przejrzysty wgląd w proces rekrutacji w dowolnym momencie

Możliwość obsługi dowolnego formatu CV

10 szablonów ATS do wykorzystania w 2024 roku

Przyszłość jest teraz, a wraz z nią pojawia się potrzeba nowoczesnych, wydajnych - i co najlepsze - darmowych szablonów systemów śledzenia kandydatów. Oto zestawienie najlepszych dostępnych w 2024 roku.

1. Szablon formularza aplikacyjnego ClickUp

Szablon formularza zgłoszeniowego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w przechwytywaniu i zarządzaniu zgłoszeniami od potencjalnych uczestników.

Darmowy Szablon formularza zgłoszeniowego od ClickUp to przyjazny dla użytkownika formularz, który można wykorzystać do zbierania podstawowych informacji od kandydatów i osób poszukujących pracy. Ten przyjazny dla ATS formularz pomaga menedżerom ds. rekrutacji śledzić szczegóły, takie jak imię i nazwisko kandydata, adres e-mail, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie i umiejętności.

Szablon ten zawiera również sekcję dla kandydatów do przesłania CV lub podania o pracę i listów motywacyjnych.

Szablon formularza aplikacyjnego ClickUp jest przyjazny dla ATS, dzięki czemu jest łatwy do odczytania i przetworzenia przez systemy śledzenia kandydatów. Pomaga to przyspieszyć proces rekrutacji i znaleźć najlepszych kandydatów na wolne stanowiska.

Oto kilka rzeczy, które ten szablon może pomóc osiągnąć:

Oszczędność czasu i wysiłku dzięki automatyzacji procesu aplikacji

Zebrać dokładniejsze i bardziej spójne informacje od kandydatów

Łatwiejsze porównywanie kandydatów i podejmowanie lepszych decyzji o zatrudnieniu

Zachować porządek i śledzić postępy aplikacji

Jeśli szukasz szybkiego sposobu na usprawnienie procesu rekrutacji, szablon formularza aplikacyjnego ClickUp to świetny początek. Pobierz ten szablon

2. Szablon SOP HR ClickUp

Szablon SOP HR ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu, zarządzaniu i śledzeniu procesów i procedur HR.

Szukasz systemu rekrutacji i śledzenia kandydatów, który pomoże zapewnić zgodność ze standardowymi procedurami operacyjnymi dotyczącymi zadań związanych z zasobami ludzkimi? The Szablon SOP ClickUp HR jest cennym źródłem informacji dla specjalistów HR.

Szablon ten pomaga usprawnić procesy HR, poprawić wydajność i zapewnić zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Zawiera sekcje dotyczące wszystkiego, od wdrażania nowych pracowników po zwalnianie starych pracowników, a także tematy takie jak zarządzanie wydajnością wynagrodzenie i świadczenia.

Niektóre z powodów, dla których użytkownicy uwielbiają szablon SOP HR od ClickUp:

Obejmuje wszystkie istotne tematy HR, od onboardingu po offboarding, dzięki czemu możesz mieć pewność, że Twoje praktyki HR są aktualne i zgodne z przepisami, niezależnie od tego, jakie masz oferty pracy

Umożliwia dostosowanie szablonu za pomocą niestandardowych statusów, pól i widoków, które pomagają śledzić, wizualizować i działać wydajniej

Działa jako zorganizowane centralne repozytorium dla wszystkich dokumentów HR

Umożliwia łatwe śledzenie, monitorowanie i audytowanie wszystkich działań operacyjnych HR

Jeśli potrzebujesz kompleksowego szablonu rekrutacyjnego z funkcjami zgodności z SOP, ClickUp HR SOP Template to doskonały wybór dla menedżerów ds. rekrutacji. Pobierz ten szablon

3. Szablon zatrudniania kandydatów ClickUp

Szablon zatrudniania kandydatów ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu i zarządzaniu procesem rekrutacji.

Znalezienie idealnego kandydata do pracy może być trudnym zadaniem. Ale z Szablon rekrutacji kandydatów ClickUp możesz szybko i dokładnie przeglądać, porównywać i ustalać priorytety kandydatów, aby mieć pewność, że Twój zespół znajdzie idealnego kandydata.

Oto niektóre z korzyści płynących z korzystania z ClickUp Hiring Candidates Template:

Korzystanie z konfigurowalnych skal ocen w celu oceny umiejętności, doświadczenia i dopasowania kandydatów do stanowiska

Śledzenie postępów kandydatów dzięki listom kontrolnym, terminom i przypomnieniom

Korzystanie z tablic śledzenia i interaktywnych tabel do porównywania kandydatów

Ten szablon zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do przeprowadzenia uczciwej i skutecznej kampanii rekrutacyjnej.

Tablice śledzenia i interaktywne tabele ułatwiają porównywanie umiejętności, doświadczenia i kwalifikacji kandydatów. Konfigurowalne pola pomagają śledzić ważne informacje o każdym kandydacie. Funkcje automatyzacji oszczędzają czas i wysiłek, dzięki czemu możesz skupić się na znalezieniu najlepszych kandydatów do swojego zespołu.

Hiring Candidate Template od ClickUp świetnie sprawdza się zarówno w przypadku rekrutacji zdalnych, jak i osobistych. Pobierz ten szablon

4. Szablon matrycy wyboru pracowników ClickUp

Szablon Hiring Selection Matrix firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w organizacji i śledzeniu procesu zatrudniania nowych pracowników.

Usprawnij proces rekrutacji, zmniejszając stronniczość, poprawiając przejrzystość oraz zwiększając dokładność i wydajność dzięki Szablon matrycy wyboru pracowników ClickUp .

To potężne narzędzie pomaga trafić we wszystkie właściwe punkty:

Spójny, ustrukturyzowany proces oceny, który pomaga podejmować bardziej obiektywne decyzje dotyczące zatrudnienia

Zapewnia jasną mapę drogową dla decydentów, aby upewnić się, że oceniają kandydatów na podstawie tych samych kryteriów

Przyspieszenie procesu rekrutacji poprzez szybszą identyfikację idealnych kandydatów

Wybór najbardziej wykwalifikowanych kandydatów poprzez usunięcie nieświadomych uprzedzeń z procesu rekrutacji

Szablon Hiring Selection Matrix zapewnia niestandardowe statusy, pola i widoki, które umożliwiają przeglądanie danych na różne sposoby i śledzenie ważnych szczegółów, takich jak zestawy umiejętności i poziomy doświadczenia poszczególnych kandydatów.

Jest to również doskonałe narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala śledzić postępy w zatrudnianiu i ustalać terminy dla każdego etapu.

Czy jesteś gotowy, aby usprawnić proces rekrutacji i poprawić uczciwość swoich praktyk rekrutacyjnych?

Szablon ClickUp Hiring Selection Matrix to Twoja droga naprzód! Pobierz ten szablon

5. Szablon planu działań rekrutacyjnych ClickUp

Szablon planu działań rekrutacyjnych ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu procesem rekrutacji.

Podczas skalowania zespołu dobrze opracowany plan rekrutacji jest nie tylko przydatny - jest niezbędny. Wejdź Szablon planu działań rekrutacyjnych ClickUp twoje nowe supernarzędzie do usprawnionego zatrudniania.

Unikalne funkcje tego szablonu pomagają stworzyć proaktywną strategię rekrutacyjną, zidentyfikować i przydzielić zasoby oraz zorganizować przepływy pracy na tablicach wizualnych. Na każdym etapie procesu szablon pomaga zapewnić przejrzystość i zminimalizować bezproduktywne wysiłki.

Wysoce konfigurowalny szablon planu działań rekrutacyjnych zapewnia kluczowe funkcje, takie jak:

Tworzenie zadań z niestandardowymi statusami, takimi jak Otwarte, Ukończone, W toku, Nie pasuje i Wstrzymane, aby śledzić każdego kandydata

Kategoryzuj i dodawaj atrybuty, takie jak rola, list motywacyjny, CV, powód odrzucenia i etap rekrutacji, dzięki czemu możesz zachować porządek nawet w środku szału rekrutacyjnego

Korzystaj z różnych widoków, aby organizować informacje w oparciu o swoje priorytety

Krótko mówiąc, jeśli szukasz narzędzia, które sprawi, że zatrudnianie będzie mniej przypominać hazard, a bardziej precyzyjną naukę, szablon planu działań rekrutacyjnych ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem. Pobierz ten szablon

6. Szablon dokumentu strategii rekrutacyjnej ClickUp

Szablon dokumentu strategii rekrutacyjnej ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w planowaniu i realizacji skutecznej strategii rekrutacyjnej.

Zatrudnianie odpowiednich talentów może przyczynić się do rozwoju lub upadku firmy. Z Szablon dokumentu strategii rekrutacyjnej od ClickUp nigdy nie będziesz musiał pozostawiać tego przypadkowi.

Ten skrupulatnie opracowany szablon pomaga rozwijać ustrukturyzowane procesy i strategie rekrutacyjne wraz z dobrze zaplanowanymi fazami rekrutacji. Wszystko to przy ciągłym monitorowaniu etapów rekrutacji.

Ale to nie wszystko. Korzyści jest mnóstwo! Ten szablon zapewnia również:

Spójne ramy rekrutacji

Przejrzystość ogłoszeń o pracę

Uproszczony proces oceny

Razem te narzędzia i funkcje znacznie skrócą czas rekrutacji.

Zanurz się w jego funkcjach, a odkryjesz dostosowania, które pozwalają śledzić każdy etap rekrutacji, kategoryzować zarządzanie rekrutacją i przeglądać dane na wiele sposobów.

Wzbogacony o sztuczną inteligencję, zależności zadań i automatyzacje, szablon strategii rekrutacyjnej ClickUp to nie tylko dokument - to kompleksowe centrum dowodzenia rekrutacją. Pobierz ten szablon

7. Szablon rekrutacji i zatrudniania ClickUp

Poznaj nasz szablon folderu rekrutacji i zatrudniania, kompleksowy zestaw narzędzi zaprojektowany w celu przekształcenia procesu pozyskiwania talentów.

Szablon Szablon rekrutacji i zatrudniania ClickUp to szablon folderu, który może ożywić cały proces rekrutacji i zatrudniania.

Szablon ten zawiera kilka funkcji ułatwiających organizację i zwiększających wydajność:

Śledzenie i zarządzanie wszystkimi kandydatami w jednym miejscu, z niestandardowymi statusami i polami do śledzenia ich postępów

Łatwe planowanie i zarządzanie rozmowami kwalifikacyjnymi z kandydatami za pomocą przypomnień i powiadomień, które utrzymują wszystkich na bieżąco

Zbieraj opinie od swojego zespołu i podejmuj świadome decyzje o zatrudnieniu dzięki wbudowanym funkcjom głosowania i komentowania

Szybkie wdrażanie nowych pracowników dzięki dostosowywanej liście kontrolnej onboardingu

ClickUp Recruiting & Hiring Template pomaga zespołowi usprawnić współpracę i komunikację, jednocześnie zwiększając wydajność i przejrzystość całego procesu rekrutacji. Pobierz ten szablon

8. Szablon listy kontrolnej zatrudniania ClickUp

Szablon listy kontrolnej ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc usprawnić proces rekrutacji.

Potrzebujesz pomocy, aby nigdy nie pominąć żadnego ważnego kroku w procesie rekrutacji? Szablon listy kontrolnej rekrutacji ClickUp może zapewnić Ci organizację i pewność, że uwzględniłeś wszystkie podstawy.

Szablon ten zawiera listę kluczowych zadań związanych z zatrudnianiem, które przypominają o:

Napisaniu jasnego i zwięzłego opisu stanowiska, ustaleniu przedziału wynagrodzenia i wybraniu odpowiednich kanałów do opublikowania ogłoszenia o pracę

Przejrzeniu CV, przeprowadzeniu rozmów telefonicznych i zaplanowaniu rozmów osobistych

Zebranie opinii od zespołu, podjęcie decyzji i złożenie oferty

Skonfiguruj ich przestrzeń roboczą, zapewnij im dostęp do niezbędnych narzędzi i informacji oraz pomóż im szybko wdrożyć się do pracy

ClickUp Hiring Checklist Template jest doskonałym narzędziem dla specjalistów HR, którzy chcą zorganizować i być na bieżąco ze wszystkimi danymi dotyczącymi rekrutacji na każdym etapie. Pobierz ten szablon

9. Excel Simple Job Applicant Tracking Template by Smartsheet

Skorzystaj z tego prostego szablonu śledzenia kandydatów do pracy, aby ustandaryzować proces śledzenia kandydatów w swojej firmie

Szablon Excel Prosty szablon śledzenia kandydatów do pracy smartsheet to prosty arkusz kalkulacyjny dla każdego, kto chce zatrudnić nowych pracowników.

Szablon zawiera kolumny do śledzenia informacji o kandydatach, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i aktualne stanowisko. Pomaga on również śledzić rozmowy kwalifikacyjne z miejscami do zapisywania informacji, takich jak nazwiska, wyniki i notatki.

Szablon ten jest łatwy w użyciu i można go dostosować do unikalnych potrzeb organizacji. Można go używać do śledzenia pojedynczych lub wielu kandydatów do pracy i udostępniać go innym pracownikom w innych zespołach i działach.

Szablon Excel Simple Job Applicant Tracking Template to prosty sposób na śledzenie procesu rekrutacji i podejmowanie świadomych decyzji o tym, kogo wybrać. Pobierz ten szablon

10. Szablon Excel Recruitment Tracker autorstwa Exceldemy

Narzędzie do śledzenia rekrutacji jest ważne dla działu HR w organizacji, aby zachować historię nowych pracowników

Jeśli szukasz darmowego i prostego zasobu w znanym arkuszu kalkulacyjnym, możesz zapoznać się z szablonem Excel Recruitment Tracker Template .

Szablon ten zawiera pulpit nawigacyjny, który umożliwia wyszukiwanie określonych kandydatów i przeglądanie ich informacji. Można go również używać do śledzenia statusu kandydatów, wyników rozmów kwalifikacyjnych i notatek.

Szablon Excel Recruitment Tracker jest łatwy w użyciu i może być dobrym rozwiązaniem, jeśli wolisz pozostać przy podstawowym systemie arkuszy kalkulacyjnych zamiast korzystać z dedykowanego narzędzia do rekrutacji. Pobierz ten szablon

Jaki jest najlepszy szablon ATS dla Twojego procesu rekrutacji?

10 darmowych narzędzi rekrutacyjnych HR, które przeanalizowaliśmy powyżej, zostało zaprojektowanych, aby pomóc w organizacji, zarządzaniu i usprawnieniu procesu rekrutacji w systemach śledzenia kandydatów.

Jeśli jesteś bardzo małą firmą i szukasz tradycyjnego sposobu na rejestrowanie i przeglądanie informacji, a także wolisz korzystać z arkusza kalkulacyjnego zamiast oprogramowania, możesz polubić szablony Excel Job and Recruitment Tracker.

Większość małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji na poziomie korporacyjnym preferuje program oparty na oprogramowaniu w celu lepszego zarządzania danymi, śledzenia projektów i możliwości współpracy. Jeśli tak jest w twoim przypadku, rozważ szablon ClickUp ATS z naszej listy, który odpowiada twoim celom i założeniom związanym z zatrudnianiem pracowników.

ClickUp to oprogramowanie do zarządzania projektami i oprogramowanie do zarządzania zadaniami które zapewnia potężne darmowe szablony HR . Wypróbuj nasze bezpłatne członkostwo! Odkryjesz szeroki zakres Oprogramowanie HR aby pomóc Twojemu działowi działać sprawniej, w tym oprogramowanie do zarządzania pracownikami , oprogramowanie do monitorowania pracowników oraz system śledzenia kandydatów lub oprogramowanie do śledzenia kandydatów.

Zarejestruj się w ClickUp i uzyskaj dostęp do tysięcy bezpłatnych zasobów lub skontaktuj się z jednym z członków naszego zespołu już dziś!