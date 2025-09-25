Najlepsi agenci AI do obsługi niestandardowej w 2025 roku

Obsługa klienta jest po cichu przekształcana przez AI.

Daleko od futurystycznego szumu, agenci AI podejmują się obecnie nieefektownych, ale krytycznych zadań: kierowania zgłoszeń, obsługi powtarzających się wniosków, dostarczania odpowiednich informacji we właściwym momencie oraz utrzymywania przepływu operacyjnego przy mniejszym udziale człowieka.

Badanie McKinsey pokazuje, że dzięki agentom:

Aż 80% typowych incydentów można rozwiązać samodzielnie, skracając czas rozwiązania o 60–90%.

A najlepsi agenci AI? Nie przeszkadzają. Cicho wykonują swoją pracę i pozwalają Twojemu zespołowi skupić się na tym, co naprawdę ważne.

W tym wpisie na blogu przedstawiamy najlepszych agentów AI do obsługi klienta, z których warto skorzystać. Zapraszamy do lektury! 🤖

Najlepsze agenty AI do obsługi klienta

Oto krótkie porównanie najlepszych agentów AI dla zespołów obsługi klienta.

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Niestandardowe agenci autopilota, odpowiedzi zintegrowane z czatem, cykle pracy zadań oparte na AI, szablony obszarów roboczych wsparcia technicznego Wszystkie rozmiary zespołów Dostępny Free Plan; możliwość niestandardowego dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Intercom Fin Odpowiedzi oparte na GPT-4, wyzwalacze cyklu pracy, uczenie się oparte na informacji zwrotnej, transkrypcje z kluczowymi punktami Małe i średnie przedsiębiorstwa Ceny zaczynają się od 39 USD miesięcznie za licencję; 14-dniowa bezpłatna wersja próbna; 0,99 USD za rozwiązanie Fin Ada wsparcie Wielojęzyczna AI, wielopoziomowe wsparcie, proaktywny kontakt, kreator typu „przeciągnij i upuść” Przedsiębiorstwa Niestandardowe ceny (różnią się w zależności od skali wdrożenia) Kustomer Wykrywanie emocji, kontekst oparty na CRM, wsparcie głosowe i czat, inteligentne planowanie Zespoły średnich i dużych przedsiębiorstw Ceny zaczynają się od 89 USD miesięcznie za użytkownika; dodatki AI od 0,60 USD za rozmowę Zendesk AI Prognozowanie priorytetów, wspomaganie agentów przez AI, automatyczne wykrywanie języka, logika oparta na umowach SLA Średnie i duże zespoły Ceny zaczynają się od 55 USD miesięcznie za agenta (rozliczane rocznie); dodatek AI: 50 USD miesięcznie za agenta Drift AI Wsparcie zorientowane na sprzedaż, ocena potencjalnych klientów, rezerwacja terminów w kalendarzu, wskaźniki konwersji Średnie przedsiębiorstwa SaaS i firmy oferujące usługi subskrypcyjne Niestandardowe ceny Tidio Lyro Szybkie ustawienia, przełączanie kanałów, katalogi produktów połączone, automatyzacja po godzinach pracy Osoby fizyczne i małe firmy Dodatek Lyro AI agent jest dostępny już od 39 USD miesięcznie Freshdesk Freddy AI Segregacja oparta na nastrojach, przesyłanie dokumentów pomocy, wskaźniki AI vs. wskaźniki ludzkie, wsparcie wielokanałowe Małe i średnie zespoły Ceny zaczynają się od 18 USD miesięcznie za agenta; AI Copilot kosztuje od 94 USD miesięcznie za agenta

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i neutralny wobec dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Czym są agenci AI do obsługi niestandardowej?

Agenci AI do obsługi klienta to zaawansowani cyfrowi asystenci, którzy zmieniają sposób interakcji firm z klientami. Te zaawansowane narzędzia wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i uczenie maszynowe (ML) do obsługi złożonych zapytań klientów.

Zostały one stworzone, aby rozumieć kontekst, uczyć się na podstawie interakcji i z czasem doskonalić się.

Narzędzia AI mogą działać w wielu kanałach, takich jak czat, e-mail i help desk, zapewniając klientom szybsze odpowiedzi, a jednocześnie utrzymując porządek po Twojej stronie.

🧠 Ciekawostka: Pod koniec lat 60. XX wieku pojawił się Shakey the Robot, pierwszy robot mobilny ogólnego przeznaczenia zdolny do rozumowania swoich działań. Opracowany przez SRI International, Shakey ustawił scenę pod przyszłe agenty AI.

Na co należy zwrócić uwagę w agentach AI do obsługi niestandardowej?

Przedstawiciele wsparcia klienta potrzebują narzędzi, które rozwiązują rzeczywiste problemy bez tworzenia nowych utrudnień. Nie mają bowiem czasu na ciągłe wyjaśnianie tych samych lub powtarzających się kwestii.

Oto, co jest najważniejsze w agencie obsługi niestandardowej opartym na AI:

Intuicyjne ustawienia: Możliwość uruchomienia w ciągu kilku godzin przy minimalnym szkoleniu, dzięki czemu przedstawiciele mogą skupić się na pomocy niestandardowym klientom

Odpowiedzi uwzględniające kontekst: Wychwytuje ton głosu niestandardowego, slang lub pilność sprawy, tworząc odpowiedzi, które brzmią ciepło i ludzko

Spójność między platformami: Zapewnia jednolite odpowiedzi w WhatsApp, e-mailu, X lub SMS-ach, gwarantując spójną obsługę klienta

Płynne przekazywanie spraw agentom: Przekazuje czaty do ludzkich agentów wraz z pełnym kontekstem, dzięki czemu niestandardowi klienci nie muszą ponownie opowiadać swojej historii

ton niestandardowy dostosowany do marki: *Dostosowuje odpowiedzi, aby odzwierciedlały pozycję Twojej firmy, od niekonwencjonalnego do profesjonalnego, zapewniając autentyczność

Natychmiastowe informacje o wydajności: pokazuje agentom wsparcie statystyki w czasie rzeczywistym, takie jak wskaźniki rozwiązywania problemów, zwiększając pewność siebie i wydajność

Niezawodna najwyższa wydajność: Zarządza wzrostami popytu, takimi jak świąteczna wyprzedaż, bez spowolnień i długiego czasu oczekiwania, zapewniając satysfakcję klientów

Najlepsi agenci AI do obsługi niestandardowej

Te narzędzia AI do obsługi klienta mogą pomóc zwiększyć zadowolenie klientów dzięki natychmiastowym odpowiedziom na ich zapytania. Przyjrzyjmy się szczegółowo każdemu z tych narzędzi. 👇

1. ClickUp (najlepszy do śledzenia zadań wsparcia i automatyzacji przepływu pracy)

Zoptymalizuj wsparcie dzięki agentom ClickUp AI Autopilot Skonfiguruj agenta ClickUp Auto-Answers, aby pobierał dane dotyczące zadań i odpowiadał na pytania

ClickUp łączy wszystkie elementy obsługi klienta w jednym systemie.

To wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Agenci Autopilot firmy ClickUp

Wykorzystaj agentów ClickUp AI do automatyzacji zadań, odpowiadania na pytania i zwiększenia zrobionej pracy

Skorzystaj z funkcji Autopilot Agents w ClickUp, aby dostarczać aktualizacje bez konieczności ścigania liderów zespołów

Zacznij od agentów ClickUp Autopilot. Te oparte na AI cykle pracy działają na podstawie zdefiniowanych przez Ciebie wyzwalaczy.

Załóżmy, że ktoś wysyła wiadomość z pytaniem, kto zajmuje się zwrotem kosztów dla konkretnego konta. Agent automatycznych odpowiedzi skanuje Twoje miejsce pracy, znajduje zadanie i odpowiada, podając nazwisko osoby przypisanej do zadania oraz link do aktywnego wątku.

Niestandardowe agenci Autopilot firmy ClickUp

Stwórz niestandardowego agenta autopilota ClickUp, aby pełnił rolę wyzwalacza działań na podstawie określonych słów kluczowych lub kanałów

Jeśli Twój cykl pracy wymaga czegoś bardziej specyficznego, możesz skorzystać z kreatora bez kodowania, aby zbudować niestandardowego agenta autopilota ClickUp.

ClickUp Brain, zintegrowany asystent AI, zapewnia również wsparcie podczas tworzenia. Użyj go do tworzenia podpowiedzi, udoskonalania działań lub sugerowania narzędzi w oparciu o Twój cykl pracy.

Załóżmy, że masz kanał wsparcia dla partnerów dla kont VIP. Możesz stworzyć agenta AI, który monitoruje ten kanał, wyzwala się tylko wtedy, gdy wiadomość zawiera wzmiankę „naruszenie danych” lub „problem z dostępem”, a następnie tworzy zadanie na liście „Enterprise Escalations”, dodaje załącznik oryginalnej wiadomości i przypisuje ją do zespołu ds. bezpieczeństwa.

Zarządzanie zadaniami w ClickUp

Po wdrożeniu agentów pozostała część przepływu pracy nadal wymaga uporządkowania. Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami w obsłudze klienta oferuje dedykowane ustawienia obszaru roboczego do segregowania zgłoszeń, przypisywania właścicieli, śledzenia postępów i uzyskiwania wglądu w dane.

Zacznij od zadań ClickUp, aby przekształcić każdą sprawę klienta w element do wykonania. Następnie ulepsz te zadania za pomocą pól niestandardowych ClickUp, aby skutecznie kategoryzować i ustalać priorytety. Pola takie jak „Typ problemu”, „Segment klientów”, „Kanał” i „Pilność” pozwalają zespołowi skutecznie filtrować i rozwiązywać zgłoszenia.

Wdroż automatyzacje ClickUp, aby utrzymać tempo w procesach wsparcia. Potrafi ona błyskawicznie segregować, priorytetyzować i przypisywać zgłoszenia. Jeśli zadanie pozostaje w statusie „Blok” przez ponad dwa dni, automatyzacja może powiadomić kierownika zespołu, eskalować problem i opublikować aktualizację w odpowiednim kanale komunikacyjnym.

Aby przyspieszyć ustawienia, szablon zarządzania obsługą klienta ClickUp oferuje gotowe do użycia miejsce pracy.

Pobierz bezpłatny szablon Uruchom zakończoną przestrzeń roboczą do obsługi klienta, korzystając z szablonu ClickUp do zarządzania obsługą klienta

Szablon obsługi klienta zawiera gotowe pola niestandardowe, takie jak „Typ problemu”, „Status realizacji”, „Adres e-mail wnioskodawcy” i „Ocena satysfakcji klienta”. Dodatkowo zawiera funkcję gotowego widoku formularza, która usprawnia przyjmowanie zgłoszeń, zapewniając zespołowi efektywne zarządzanie wnioskami klientów.

A dla zespołów, które chcą głębiej zbadać powtarzające się problemy, nieoceniony jest szablon ClickUp Customer Problem Statement Template.

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledź to, co ważne: Twórz niestandardowe Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne ClickUp , aby monitorować zgłoszenia, umowy SLA i obciążenie zespołu

Pisz bez konieczności zaczynania od zera: użyj ClickUp Brain do tworzenia szkiców odpowiedzi i dokumentów wsparcia

poprzez polecenia, a nie kliknięcia: wpisz, czego potrzebujesz, a ClickUp Brain to ustawienie Automatyzuj zadaniapoprzez polecenia, a nie kliknięcia: wpisz, czego potrzebujesz, a ClickUp Brain to ustawienie

Przechowuj wszystkie odpowiedzi w jednym miejscu: Stwórz bazę wiedzy wsparcia za pomocą Stwórz bazę wiedzy wsparcia za pomocą ClickUp Dokumenty z rozbudowanym formatem tekstu

Zamień prośby w zadania: użyj użyj formularzy ClickUp , aby zebrać problemy i automatycznie wypełnić szczegóły zadania

Nie pozwól, aby zadania poboczne zostały pominięte: przypisane komentarze w ClickUp zapewniają, że żadne działania następcze nie zostaną pominięte

komunikuj się bez konieczności zmiany narzędzi:* korzystaj z czatu ClickUp , aby omawiać problemy, udostępniać pliki i pozostawać w kontakcie w czasie rzeczywistym

Limitations ClickUp

Elastyczność jest potężnym atutem, ale nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zapoznać się z niestandardowymi ustawieniami i obszarami roboczymi

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 230 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4460 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Ten komentarz na Reddicie naprawdę mówi wszystko:

ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest uciążliwe. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę. Ponieważ pracuję w branży zawartości, używam AI głównie do pisania. Edytuje ona również to, co napisałem (niesamowite!).

📮 ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety regularnie korzysta z narzędzi do automatyzacji i aktywnie poszukuje nowych możliwości automatyzacji. Podkreśla to ważny, niewykorzystany czynnik wpływający na wydajność — większość zespołów nadal polega na pracy ręcznej, którą można usprawnić lub wyeliminować. Agenci AI ClickUp ułatwiają tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy, nawet jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z automatyzacji. Dzięki gotowym do użycia szablonom i poleceniom opartym na języku naturalnym automatyzacja zadań staje się dostępna dla wszystkich członków zespołu! 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma QubicaAMF skróciła czas raportowania o 40% dzięki dynamicznym pulpitom nawigacyjnym i automatycznym wykresom ClickUp — przekształcając godziny ręcznej pracy w analizy w czasie rzeczywistym.

2. Intercom Fin (najlepszy do rozwiązywania zapytań opartych na wiedzy)

za pośrednictwem Intercom Fin

Intercom Fin wykorzystuje zaawansowane modele językowe, takie jak GPT-4, aby zrozumieć pytania klientów wykraczające poza proste dopasowanie słów kluczowych. Umożliwia połączenie z istniejącą dokumentacją, dzięki czemu wdrożenie jest stosunkowo szybkie.

Zauważysz, jak dostosowuje ton wypowiedzi do kontekstu rozmowy: profesjonalny podczas omawiania problemów technicznych, empatyczny podczas rozpatrywania skarg. Wielu zespołom podoba się sposób, w jaki identyfikuje wzorce rozwiązań, aby wykrywać luki w materiałach wspierających.

Jeśli korzystasz już z innych narzędzi Intercom, Fin idealnie wpasuje się w Twój obecny cykl pracy.

Najlepsze funkcje Intercom Fin

Skonfiguruj niestandardowe przepływy pracy, które są wyzwalaczem określonych działań, gdy klienci dokonują wzmianki o określonych produktach lub problemach

Sprawdź wydajność AI dzięki analizom, które pokazują powodzenie rozwiązań w porównaniu z eskalacjami

Włącz opinie klientów do procesu uczenia się, aby poprawić przyszłe interakcje

Widok transkrypcji rozmów z zaznaczonymi kluczowymi punktami, aby szybko zrozumieć obawy klientów

Limit Intercom Fin

Działa tylko w ekosystemie Intercom, co oznacza limit możliwości, jeśli korzystasz z innych platform

Ma problemy z bardzo technicznymi lub specjalistycznymi pytaniami branżowymi

Wymaga regularnych aktualizacji zawartości, aby zachować dokładność w miarę zmian w ofercie

Ceny Intercom Fin

14-dniowa bezpłatna wersja próbna

Niezbędne: 39 USD/miesiąc za licencji

Zaawansowane: 99 USD/miesiąc za licencję

Ekspert: 139 USD/miesiąc za licencji

Fin AI Agent: 0,99 USD za rozwiązanie (cena dotyczy wszystkich planów i integracji)

Oceny i recenzje Intercom Fin

G2: 4,5/5 (ponad 3380 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1115 recenzji)

Co mówią o Intercom Fin prawdziwi użytkownicy?

Naszą uwagę przyciągnęła ta recenzja:

Na pierwszy rzut oka jest to bardzo proste rozwiązanie AI, które naprawdę nie wymaga wielu ustawień ani konfiguracji. Jednak po zakończeniu wstępnych ustawień dość szybko zaczyna się wydawać z limitem.

Na pierwszy rzut oka jest to bardzo proste rozwiązanie AI, które naprawdę nie wymaga wielu ustawień ani konfiguracji. Jednak po zakończeniu wstępnych ustawień dość szybko zaczyna się wydawać, że jest to rozwiązanie z limitem.

3. Ada Wsparcie (najlepsze rozwiązanie dla wielojęzycznego wsparcia klienta w przedsiębiorstwach)

za pośrednictwem Ada Wsparcie

Ada Wsparcie obsługuje rozmowy w wielu językach bez konieczności oddzielnych ustawień dla każdego z nich. Automatycznie kategoryzuje przychodzące pytania i wysyła je do wyspecjalizowanych modułów AI dla różnych tematów.

Wiele dużych organizacji korzysta z tego systemu, ponieważ można go rozszerzyć na rynki globalne bez konieczności proporcjonalnego zwiększania liczby pracowników. Dzięki zgodności z wymogami bezpieczeństwa nadaje się on do branż o surowych zasadach dotyczących przetwarzania danych, takich jak bankowość i opieka zdrowotna.

Najlepsze funkcje Ada Wsparcie

Połączony system z bazą danych produktów, aby odpowiedzi zawierały aktualne informacje o stanie magazynowym i specyfikacjach

Podziel niestandardowe rozmowy z klientami na podstawie poziomów wartości, automatycznie oferując różne poziomy usług

Wysyłaj proaktywne wiadomości wyzwalane przez kamienie milowe konta lub typowe ramy czasowe problemów

Generuj niestandardowe raporty dotyczące typów rozwiązań, aby wykrywać problemy z produktami, zanim spowodują one wzrost liczby zgłoszeń

Limitacje wsparcia Ada

Ustawienia trwa zazwyczaj 4–6 tygodni i wymaga zaangażowania wyspecjalizowanego personelu technicznego

Struktura cenowa sprawia, że rozwiązanie to jest niepraktyczne dla firm o mniejszym wolumenie wsparcia

Czasami udziela mniej dokładnych odpowiedzi, gdy czerpie informacje z wielu niestandardowych tematów wiedzy

Ceny Ada wsparcia

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Ada Wsparcie

G2: 4,6/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Ada Wsparcie prawdziwi użytkownicy?

Warto zrobić notatkę o jednej kwestii:

ADA jest łatwa w użyciu i łatwo zrozumieć, jak działa jej system. Sposób ustawienia automatycznych odpowiedzi jest również łatwy, ponieważ opcje takie jak pole tekstowe, wideo i obrazy można przeciągać i upuszczać do przepływu czatu, a dostępne działania sprawiają, że przepływ czatu działa prawidłowo.

ADA jest łatwa w użyciu i łatwo zrozumieć, jak działa jej system. Sposób ustawienia automatycznych odpowiedzi jest również łatwy, ponieważ opcje takie jak pole tekstowe, wideo i obrazy można przeciągać i upuszczać do przepływu czatu, a dostępne działania sprawiają, że czat działa prawidłowo.

🧠 Ciekawostka: KPMG odkryło, że za każdego dolara zainwestowanego w AI, firmy uzyskują średni zwrot w wysokości 3,5 dolara. Niewielka, ale imponująca grupa 5% firm dokonuje raportowania zwrotu w wysokości aż 8 dolarów.

4. Kustomer (najlepszy do ustalania priorytetów wsparcia na podstawie nastrojów)

za pośrednictwem Kustomer

Kustomer działa jako część platformy CRM, a nie jako samodzielny chatbot. Interpretuje wiadomości od klientów, aby wykrywać emocje, takie jak frustracja lub pilność. Ta świadomość emocjonalna pomaga nadać priorytet rozmowom wymagającym natychmiastowej uwagi, często zapobiegając eskalacji problemów.

Możesz docenić to, że uwzględnia historię klienta, aby udzielać odpowiedzi dostosowanych do kontekstu, zamiast traktować każdą wiadomość osobno. Takie podejście ogranicza powtarzanie się odpowiedzi dla powracających klientów i ułatwia spersonalizowane wsparcie.

Najlepsze funkcje Kustomer

Automatycznie planuj działania następcze w oparciu o rodzaj problemu bez ręcznego zarządzania kalendarzem

Stosuj różne strategie rozmów lub zarządzania niestandardowymi klientami w oparciu o wykryte nastroje lub nastrój klientów

Wyświetlaj odpowiednią historię zakupów, gdy klienci składają wzmianki o konkretnych produktach

Generuj sugestie odpowiedzi zawierające szczegóły konta, takie jak rodzaj subskrypcji

Limity Kustomer

Oceny automatyzacji przepływu pracy AI mogą być uważane za niższe niż u niektórych konkurentów

Funkcje głosowe nie są tak zaawansowane jak funkcje tekstowe

Wymaga wdrożenia zakończonej platformy Kustomer CRM zamiast integracji z obecnymi systemami

Oferuje mniej opcji językowych w porównaniu ze specjalistycznymi rozwiązaniami wielojęzycznymi

Ceny Kustomer

Enterprise: 89 USD/miesiąc na użytkownika

Ultimate: 139 USD/miesiąc na użytkownika

Dodatki AI

agenci AI dla klientów: *0,60 USD za każdą rozmowę

agenci AI dla przedstawicieli handlowych: *40 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Kustomer

G2: 4,4/5 (ponad 430 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 75 recenzji)

Co o Kustomer mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik udostępnił następującą opinię:

Podoba mi się, że Kustomer jest tak elegancki i dobrze zaprojektowany. Nie jest nieporęczny ani trudny w użyciu. Jest naprawdę usprawniony. Raportowanie jest na piątkę, bardzo szczegółowe nie tylko dla klientów, ale także dla Twojego zespołu. Bardzo dobrze sprawdza się również w śledzeniu wydajności i produktywności zespołu.

Podoba mi się, że Kustomer jest tak elegancki i dobrze zaprojektowany. Nie jest nieporęczny ani trudny w użyciu. Jest naprawdę usprawniony. Raportowanie jest na piątkę, bardzo szczegółowe nie tylko dla klientów, ale także dla Twojego zespołu. Bardzo dobrze sprawdza się również w śledzeniu wydajności i produktywności zespołu.

5. Zendesk AI (najlepszy do obsługi rozmów opartych na danych)

za pośrednictwem Zendesk

Zendesk AI wykorzystuje wzorce z miliardów interakcji wsparcia technicznego, aby automatycznie kategoryzować przychodzące wiadomości i przypisywać je do odpowiednich kolejek. Oprogramowanie pomocy technicznej koncentruje się na języku obsługi klienta, a nie na ogólnej rozmowie, co pomaga mu rozpoznawać terminy branżowe używane przez klientów.

Łączy automatyzację obsługi klienta z narzędziami wspomagającymi agentów, aby poprawić jakość wsparcia po obu stronach. Takie podejście często prowadzi do płynniejszego przejścia, gdy złożone problemy wymagają ludzkiej wiedzy specjalistycznej.

Najlepsze funkcje AI Zendesk

Przeanalizuj wzorce rozmów, aby znaleźć wspólne punkty, w których klienci rezygnują z rozwiązań opartych na automatyzacji

Rekomenduj agentom kolejne działania na podstawie podobnych zgłoszeń z przeszłości i ich rozwiązań

Automatycznie wykrywaj język i zmieniaj język odpowiedzi bez konieczności wyboru przez klienta

Limit AI Zendesk

Aby działać optymalnie, potrzebuje znacznej ilości danych z poprzednich interakcji

Integracja z systemami innymi niż Zendesk staje się bardziej złożona

Interfejs często się zmienia, co czasami utrudnia naukę obsługi

Według niektórych użytkowników wydajność różni się w zależności od języka

Ceny Zendesk AI

Free wersja próbna

Suite Team: 55 USD/miesiąc za agenta (rozliczane rocznie)

Pakiet Growth: 89 USD/miesiąc za agenta (rozliczane rocznie)

Pakiet Professional: 115 USD/miesiąc za agenta (rozliczane rocznie)

Pakiet Enterprise: Ceny niestandardowe

Dodatek AI

Zaawansowana AI: 50 USD/miesiąc za agenta (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje AI Zendesk

G2: 4,3/5 (ponad 6200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 4040 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Zendesk AI?

W jednej z recenzji G2 napisano:

Podobają mi się funkcje AI. Mogę napisać odpowiedź, a ZD może ją uczynić bardziej przyjazną, bardziej rozbudowaną, bardziej formalną. To świetne. Ponadto zespół Zendesk jest zawsze bardzo pomocny i wspaniały.

Podobają mi się funkcje AI. Mogę napisać odpowiedź, a ZD sprawia, że staje się ona bardziej przyjazna, bardziej rozbudowana i bardziej formalna. To świetne. Ponadto zespół Zendesk jest zawsze bardzo pomocny i wspaniały.

🔍 Czy wiesz, że... Według raportu Deloitte 15% centrów kontaktowych już korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji w celu przyspieszenia procesu uwierzytelniania klientów, uproszczenia rozwiązań oraz generowania automatycznych podsumowań rozmów i działań następczych.

6. Drift AI (najlepszy do interakcji z niestandardowymi klientami zorientowanymi na sprzedaż)

za pośrednictwem Salesloft

Drift by Salesloft podchodzi do rozmów wsparcie z uwzględnieniem świadomości sprzedaży, rozpoznając, kiedy interakcje z obsługą klienta mogą ujawnić możliwości sprzedaży.

To oprogramowanie do sukcesu klienta łączy się z narzędziami marketingowymi, aby dodać kontekst, w postaci notatki, czy osoba czatująca wcześniej miała widok na strony z cenami lub porzuciła koszyk. Perspektywa sprzedaży sprawia, że Drift jest szczególnie przydatny dla firm SaaS i subskrypcyjnych, gdzie podczas interakcji z wsparciem klienta często pojawiają się możliwości aktualizacji.

Ponadto, dzięki analityce, śledzenie wskaźników konwersji wraz z tradycyjnymi pomiarami wsparcia w celu zapewnienia wydajności.

Najlepsze funkcje Drift AI

Wykrywaj możliwości dodatkowej sprzedaży podczas rozmów w wsparcie technicznym na podstawie wzorców użytkowania

Rezerwuj spotkania bezpośrednio w kalendarzach sprzedaży, gdy rozmowy wskazują na zainteresowanie zakupem

Monitoruj źródła rozmów, aby sprawdzić, które kanały marketingowe generują potrzeby w zakresie wsparcia

Twórz różne ścieżki rozmów dla potencjalnych klientów i klientów niestandardowych

Limit AI Drift

Funkcje wsparcia nie są tak rozbudowane jak możliwości sprzedażowe

Analizy kładą większy nacisk na wskaźniki konwersji niż tradycyjne wskaźniki wydajności wsparcia

Ustawienie niestandardowych przepływów rozmów wymaga więcej pracy ręcznej niż niektóre alternatywne rozwiązania

Ceny Drift AI/AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Drift AI

G2: 4,4/5 (ponad 1250 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 195 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Drift AI w praktyce?

Według jednego z recenzentów:

Podoba mi się, jak Drift sprawia wrażenie rozmownego podczas rozmowy z potencjalnym klientem. Pomaga mi to zdobywać dodatkowe leady każdego miesiąca i zapewnia łatwe w nawigacji rozwiązanie dla przedstawicieli handlowych do planowania spotkań i wstępnej kwalifikacji leadów. Podoba mi się również to, jak łatwo integruje się z Gmailem, dzięki czemu jest znacznie bardziej usprawniony i nie jest tylko kolejną platformą, którą muszę uwzględnić w moim zestawie narzędzi technologicznych. Sprawdzam Drift codziennie i jest to dla mnie świetne źródło informacji w tym trudnym roku dla sprzedaży!

Podoba mi się, jak Drift sprawia wrażenie rozmownego podczas rozmowy z potencjalnym klientem. Pomaga mi to zdobywać dodatkowe leady przychodzące każdego miesiąca i zapewnia łatwe w nawigacji rozwiązanie dla przedstawicieli handlowych do planowania spotkań i wstępnej kwalifikacji przychodzących leadów. Podoba mi się również to, jak łatwo integruje się z Gmailem, dzięki czemu jest znacznie bardziej usprawniony i nie jest tylko kolejną platformą, którą muszę uwzględnić w moim zestawie narzędzi technologicznych. Sprawdzam Drift codziennie i jest to dla mnie świetne źródło informacji w tym trudnym roku dla sprzedaży!

7. Tidio Lyro (najlepsze rozwiązanie dla małych firm z limitem zasobów)

za pośrednictwem Tidio

Lyro firmy Tidio zmniejsza złożoność techniczną, koncentrując się na szybkich ustawieniach dla małych firm. Obsługuje około 70% typowych pytań niestandardowych bez konieczności stosowania rozbudowanych danych szkoleniowych.

Rozmowy płyną między kanałami, takimi jak czat na żywo, WhatsApp, Instagram i Messenger, bez utraty kontekstu. To połączenie pomaga małym zespołom zarządzać wieloma platformami komunikacyjnymi AI jednocześnie.

A co najlepsze? System łączy Claude (Anthropic AI) i modele wewnętrzne, aby zrównoważyć wydajność z efektywnością kosztową. Tidio przedkłada praktyczne wyniki nad złożone opcje niestandardowego dostosowywania.

Najlepsze funkcje Tidio Lyro

Zacznij od szablonów przepływu pracy dla popularnych rodzajów działalności, aby usprawnić obsługę klienta opartą na sztucznej inteligencji

Przenoś rozmowy między /AI a agentami na żywo bez konieczności powtarzania informacji przez klientów

Uspójnij katalogi produktów, aby AI mogła odwoływać się do konkretnych elementów według nazwy i funkcji

Skonfiguruj obsługę podstawowych pytań po godzinach pracy, gdy Twój zespół jest niedostępny

Limitacje Tidio Lyro

Dostępnych jest mniej funkcji dla przedsiębiorstw

Jest w stanie obsłużyć mniejszą liczbę równoczesnych rozmów niż rozwiązania dla przedsiębiorstw

Ograniczone możliwości zaawansowanej niestandardowej personalizacji w porównaniu z platformami przeznaczonymi dla programistów

Ceny Tidio Lyro

7-dniowa bezpłatna wersja próbna

Lyro AI Agent: 39 USD/miesiąc

Przepływy: 29 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Tidio Lyro

G2: 4,7/5 (ponad 1730 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 465 recenzji)

Co mówią o Tidio Lyro prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu G2 podsumował to w następujący sposób:

Tidio sprawiło, że zarządzanie czatem na żywo, automatyzacja często zadawanych pytań za pomocą Lyro i przekierowywanie rozmów do naszego zespołu wsparcia stało się niezwykle łatwe. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, a możliwość połączenia go z platformami takimi jak WooCommerce i Klaviyo jest dużym plusem. Doceniamy również elastyczność w obsłudze zarówno wsparcia, jak i marketingu w ramach tego samego narzędzia.

Tidio sprawiło, że zarządzanie czatem na żywo, automatyzacja często zadawanych pytań za pomocą Lyro i przekierowywanie rozmów do naszego zespołu wsparcia stało się niezwykle łatwe. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, a możliwość połączenia go z platformami takimi jak WooCommerce i Klaviyo jest dużym plusem. Doceniamy również elastyczność w obsłudze zarówno wsparcia, jak i marketingu w ramach tego samego narzędzia.

🔍 Czy wiesz, że... Badania wykazały, że agenci AI mogą spontanicznie rozwijać konwencje komunikacyjne podobne do ludzkich podczas interakcji w grupach. Zachowanie to odzwierciedla ewolucję języka ludzkiego i podkreśla złożoną dynamikę społeczną, jaką może wykazywać sztuczna inteligencja.

8. Freshdesk Freddy AI (najlepszy do szybkiego wdrożenia bez wiedzy technicznej)

za pośrednictwem Freshdesk

Freshdesk Freddy AI skraca czas wdrożenia, dzięki połączeniu z istniejącymi materiałami, zamiast wymagać intensywnego szkolenia ręcznego. Obsługuje około 45% zgłoszeń wsparcia samodzielnie.

Agent AI oferuje również proaktywne funkcje serwisowe, które identyfikują potencjalne problemy, zanim klienci je zgłoszą. Takie prewencyjne podejście może z czasem zmniejszyć liczbę zgłoszeń. Strategia Freddy AI koncentruje się na określeniu, kiedy pomoc człowieka ma większy sens, zamiast wymuszać automatyzację zadań we wszystkich obszarach.

Najlepsze funkcje AI Freshdesk Freddy

Automatycznie przesyłaj istniejące dokumenty pomocy zamiast ręcznie odtwarzać bazy wiedzy obsługi niestandardowej

Przejrzyj typowe zgłoszenia do wsparcia, aby zaproponować nową zawartość pomocy, która może zapobiec przyszłym problemom

Porównaj wydajność agentów /AI i ludzkich pod kątem wskaźników rozwiązywania problemów

Ograniczenia sztucznej inteligencji Freshdesk Freddy

Mniej zaawansowane rozgałęzienia konwersacji niż w niektórych platformach konwersacyjnych

Wymaga infrastruktury Freshdesk, nie działa jako samodzielne rozwiązanie

Według niektórych użytkowników czasami pojawiają się niespójności w interpretacji bazy wiedzy

Ceny Freshdesk Freddy AI

Free Plan (dla maksymalnie dwóch agentów)

Wzrost: 18 USD miesięcznie za agenta

Pro: 59 USD/miesiąc za agenta

Pro + AI Copilot: 94 USD/miesiąc za agenta

Przedsiębiorstwa: 95 USD miesięcznie za agenta

Oceny i recenzje Freshdesk Freddy AI

G2: 4,4/5 (ponad 3505 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (3385 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Freshdesk Freddy AI w praktyce?

Zobacz, co ma do powiedzenia recenzent G2:

Doceniam interfejs Freshdesk i zaawansowane funkcje automatyzacji, które upraszczają naszą pracę w zakresie obsługi klienta i zarządzania zgłoszeniami związanymi z obsługą płatności, a Freddy poprawia nasze odpowiedzi, a gotowe odpowiedzi pozwalają zaoszczędzić czas. Wielokanałowe wsparcie Freshdesk umożliwia płynną komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu i mediów społecznościowych, zapewniając spójną obsługę klienta.

Doceniam interfejs Freshdesk i zaawansowane funkcje automatyzacji, które upraszczają naszą pracę w zakresie obsługi klienta i zarządzania zgłoszeniami związanymi z obsługą płatności, a Freddy poprawia nasze odpowiedzi, a gotowe odpowiedzi pozwalają zaoszczędzić czas. Wielokanałowe wsparcie Freshdesk umożliwia płynną komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu i mediów społecznościowych, zapewniając spójną obsługę klienta.

🔍 Czy wiesz, że... Większość zespołów bacznie obserwuje swoich agentów AI, przy czym 55,4% z nich korzysta z narzędzi do śledzenia lub obserwacji, a 44% stosuje zabezpieczenia. Powszechne są również oceny offline i online.

Zastanów się nad obsługą klienta dzięki agentom AI ClickUp

Wybór odpowiedniego agenta AI sprowadza się do wiedzy o tym, co faktycznie poprawia codzienną pracę Twojego zespołu. Sama szybkość nie rozwiązuje wielu problemów, jeśli Twój zespół nadal śledzi aktualizacje, przepisuje te same odpowiedzi lub ma trudności ze znalezieniem kontekstu.

ClickUp pomaga w obu tych kwestiach: agenci podejmują działania, a obszar roboczy zapewnia połączenie wszystkich elementów.

Szablony, automatyzacja, aktualizacje na żywo i agenci AI do obsługi klienta, którzy działają zgodnie z Twoimi warunkami. Od przypisania odpowiedniego właściciela po wyświetlenie odpowiedniego kontekstu — każda funkcja została stworzona, aby usprawnić obsługę bez spowalniania pracy Twojego zespołu.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅

Często zadawane pytania

Tak, sztuczna inteligencja jest obecnie szeroko stosowana w obsłudze klienta. Firmy wdrażają sztuczną inteligencję w postaci chatbotów, wirtualnych asystentów i zautomatyzowanych systemów zgłoszeń, aby zarządzać rutynowymi zapytaniami, takimi jak śledzenie zamówień, problemy z kontem i często zadawane pytania. Sztuczna inteligencja może również analizować nastroje klientów, aby wykrywać frustrację lub pilność sprawy i kierować problemy do odpowiedniego agenta. Oprócz reagowania na potrzeby klientów, sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana proaktywnie, przewidując problemy klientów, zanim one wystąpią, i oferując spersonalizowane rozwiązania. Wynik jest szybsza obsługa, dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zmniejszenie kosztów i więcej czasu dla pracowników obsługi klienta, aby skupić się na złożonych lub wrażliwych emocjonalnie sprawach.

Nie ma jednej „najlepszej” sztucznej inteligencji do obsługi klienta, ponieważ właściwy wybór zależy od wielkości firmy, branży, rodzaju niestandardowych interakcji z klientami i budżetu. Firmy zazwyczaj oceniają narzędzia AI na podstawie rozumienia języka naturalnego, integracji z istniejącymi systemami, takimi jak CRM, obsługi wielu kanałów, opcji dostosowywania i bezpieczeństwa. Do czołowych graczy należą platformy dla przedsiębiorstw, takie jak Salesforce, Microsoft i Google, a także wyspecjalizowani dostawcy konwersacyjnej sztucznej inteligencji skupiający się na chatbotach i botach głosowych. Najlepszym rozwiązaniem jest zazwyczaj takie, które zapewnia równowagę między automatyzacją a płynnym przekazywaniem spraw do agentów ludzkich, a jednocześnie idealnie wpisuje się w ekosystem wsparcia firmy.

W teorii sztucznej inteligencji „agent” odnosi się do systemu, który postrzega swoje otoczenie i podejmuje działania w celu osiągnięcia celów. Pięć klasycznych typów to proste agenty refleksyjne, które reagują tylko na bieżące dane wejściowe; agenty refleksyjne oparte na modelach, które utrzymują stan wewnętrzny w celu obsługi sytuacji częściowo obserwowalnych; agenty oparte na celach, które planują działania w celu osiągnięcia określonych celów; agenty oparte na użyteczności, które porównują możliwe wyniki i wybierają ten, który maksymalizuje wartość; oraz agenty uczące się, które z czasem poprawiają swoje wyniki, ucząc się na podstawie danych i informacji zwrotnych. Chociaż są to kategorie teoretyczne, stanowią one podstawę wielu praktycznych zastosowań AI, w tym botów obsługi klienta i wirtualnych asystentów.

Wiele znanych firm włączyło AI do swoich strategii obsługi klienta. Na przykład Verizon wykorzystuje generatywną AI do przewidywania powodów, dla których klienci dzwonią, i skuteczniejszego kierowania ich do odpowiednich osób, a wirtualna asystentka Bank of America, Erica, pomaga klientom w zadaniach bankowych za pomocą głosu i czatu.