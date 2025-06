10 najważniejszych trendów w cyfrowym miejscu pracy w 2025 roku

Praca nie wygląda już tak jak kiedyś.

Ściany biurowe zniknęły, spotkania odbywają się w różnych strefach czasowych, a AI jest teraz częścią zespołu. 🤖

Cyfrowe miejsca pracy są przekształcane przez połączenie szybko zmieniających się technologii, zmieniających się oczekiwań pracowników i ciągłej niepewności biznesowej. To, co kiedyś uważano za "przyszłość pracy", szybko staje się nową normą.

Narzędzia cyfrowego miejsca pracy stają się coraz inteligentniejsze, pomagając zespołom osiągać więcej przy mniejszym nakładzie pracy. Wraz z nimi zmienia się sposób mierzenia wydajności, współpracy, a nawet samopoczucia pracowników.

W tym wpisie na blogu przeanalizujemy 10 najważniejszych trendów w cyfrowym miejscu pracy, które będą kształtować rok 2025. Trendy te mają realny wpływ na sposób, w jaki zespoły pozostają w kontakcie, liderzy podejmują decyzje, a firmy rozwijają się w coraz bardziej cyfrowym świecie.

Czym jest cyfrowe miejsce pracy?

Cyfrowe miejsce pracy to wirtualne środowisko, w którym praca wykonywana jest przy użyciu kombinacji narzędzi cyfrowych, platform i technologii.

Zastępuje lub ulepsza tradycyjne biuro, zapewniając pracownikom dostęp do wszystkiego, czego potrzebują — kanałów komunikacji, dokumentów, cykli pracy i narzędzi do współpracy — w jednym połączonym systemie.

Jest to w zasadzie nowoczesna wersja fizycznego obszaru roboczego, ale zasilana przez aplikacje w chmurze, komunikatory w czasie rzeczywistym, asystentów AI, platformy do zarządzania projektami i pulpity danych.

Nie chodzi tylko o pracę zdalną i hybrydową. Cyfrowe miejsce pracy łączy zespoły pracujące w biurze i w różnych lokalizacjach, usprawniając sposób udostępniania informacji, śledzenia zadań i koordynacji działań, gdy pracownicy są od siebie oddaleni.

🧠 Ciekawostka: Według OECD Włochy są jednym z krajów przodujących w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, gdzie tylko 3% pracowników pracuje ponad 50 godzin tygodniowo. Dzięki automatyzacji i AI może to stać się rzeczywistością dla wielu z nas!

Najważniejsze trendy w cyfrowym miejscu pracy w 2025 roku

W miarę jak firmy udoskonalają swoje strategie transformacji cyfrowej, jedno staje się jasne: sposób, w jaki pracujemy, szybko się zmienia.

Od cykli pracy AI po inteligentniejsze modele współpracy — oto najważniejsze trendy w cyfrowym miejscu pracy, które będą kształtować rok 2025 ⬇️

Trend nr 1: Automatyzacja cyklu pracy oparta na sztucznej inteligencji

dzięki postępom w generatywnej sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym zespoły automatyzują obecnie wszystko, od pisania e-maili i podsumowywania spotkań po generowanie planów projektów i przewidywanie zapotrzebowania na zasoby.

To, co wyróżnia tę falę automatyzacji, to jej coraz większa personalizacja i kontekstualizacja. Narzędzia AI uczą się na podstawie poprzednich decyzji, preferencji zespołu i danych wprowadzanych w czasie rzeczywistym, aby oferować proaktywne sugestie i podejmować działania bez czekania na ręczne wprowadzenie danych.

Oto, w jaki sposób pomaga automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji:

Zarządzanie projektami: Narzędzia takie jak Narzędzia takie jak ClickUp Brain automatycznie generują opisy zadań, aktualizują osie czasu w oparciu o zależności i podsumowują spotkania zespołu w punktach działania. Firmy korzystające z takich generatywnych narzędzi AI odnotowują nawet 30% wzrost wydajności

Generuj kolejne kroki, uzyskaj natychmiastowe podsumowania i aktualizuj osie czasu projektów dzięki ClickUp Brain

Obsługa klienta: Boty mogą odpowiadać na rutynowe i powtarzające się zapytania bez interwencji człowieka. Pobierają odpowiedzi z baz wiedzy, aktualizują zgłoszenia do pomocy technicznej i eskalują je tylko w razie potrzeby, zmniejszając obciążenie działu wsparcia i skracając czas pierwszej odpowiedzi

HR i rekrutacja: Narzędzia cyfrowe AI obsługują obecnie przeglądanie CV, kontaktowanie kandydatów, a nawet planowanie rozmów kwalifikacyjnych. Rekruterzy z działów Enterprise korzystający z automatyzacji przeglądają tysiące CV na sekundę, skracając w ten sposób cykle rekrutacyjne

Sprzedaż i CRM: systemy AI tworzą projekty wiadomości e-mail, rejestrują interakcje z klientami i prognozują stan potencjalnych transakcji

Finanse i zaopatrzenie: AI automatyzuje tradycyjne ręczne cykle pracy, od przetwarzania faktur po wykrywanie oszustw. W zaopatrzeniu sztuczna inteligencja przewiduje ryzyko związane z dostawcami i optymalizuje decyzje dotyczące zapasów, pomagając zespołom obniżyć koszty operacyjne

👀 Czy wiesz, że... Firma fintechowa Klarna wdrożyła chatbota AI opracowanego we współpracy z OpenAI, który obecnie obsługuje dwie trzecie zapytań kierowanych do działu obsługi klienta. Chatbot ten skutecznie wykonuje pracę odpowiadającą 700 pełnoetatowym pracownikom, co pozwoliło firmie zwiększyć zyski o 40 milionów dolarów.

Trend nr 2: Optymalizacja pracy hybrydowej i zdalnej

Nowoczesne miejsca pracy nabierają tempa. Coraz więcej firm przechodzi na ustawienia hybrydowe lub całkowicie zdalne jako długoterminowy sposób pracy. Chodzi o to, aby pomóc ludziom pracować lepiej, czuć się bardziej zrównoważonymi i zapewnić firmom dostęp do talentów bez względu na to, gdzie mieszkają.

Spotify jest doskonałym przykładem tej zmiany, dzięki polityce miejsca pracy opartej na zaufaniu i elastyczności.

Jak ujęła to Katarina Berg, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Spotify : "Praca to nie miejsce, do którego się przychodzi, to coś, co się robi". Takie podejście pozwala pracownikom wybrać środowisko, w którym mogą najlepiej wykonywać swoją pracę — w domu, w przestrzeni coworkingowej czy w biurze firmy.

Nie można poświęcać dużo czasu na zatrudnianie dorosłych ludzi, a potem traktować ich jak dzieci. Jesteśmy firmą, która od początku istnienia działa w środowisku cyfrowym, więc dlaczego nie mielibyśmy zapewnić naszym pracownikom elastyczności i swobody? Praca to nie miejsce, do którego się przychodzi, to coś, co się robi

Elastyczność to jednak tylko jeden z elementów cyfrowego doświadczenia pracowników. Ważne jest również to, jak dobrze cyfrowe miejsce pracy jest skonfigurowane, aby wspierać koncentrację, przejrzystość i współpracę.

Właśnie w tym obszarze nowoczesne narzędzia i rozwiązania dla cyfrowego miejsca pracy mają największy wpływ.

Oto, w jaki sposób odpowiednie narzędzia poprawiają wydajność i zaangażowanie pracowników: ✅ Wszyscy wiedzą, co mają do zrobienia i kiedy: Jasne przypisanie zadań i osie czasu pomagają uniknąć nieporozumień i przekroczenia terminów ✅ Możesz ograniczyć liczbę spotkań bez utraty spójności: komentarze w czasie rzeczywistym, udostępniane dokumenty i asynchroniczne aktualizacje zapewniają przepływ informacji bez zapełniania kalendarza ✅ Praca odbywa się w jednym miejscu: dzięki zgromadzeniu wszystkich elementów — od zadań po pliki — na jednej platformie zespoły nie tracą czasu na przełączanie się między narzędziami lub wyszukiwanie kontekstu ✅ Mniej czasu poświęcanego na zadania administracyjne: podsumowania oparte na sztucznej inteligencji i automatyzacja zajmują się aktualizacjami i powtarzalnymi zadaniami, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na bardziej złożonych zadaniach

ClickUp łączy wszystkie te elementy w jednym nowoczesnym cyfrowym miejscu pracy, stworzonym specjalnie z myślą o dzisiejszych zespołach. Rozwiązanie ClickUp Remote Work Team Solution zostało zaprojektowane z myślą o wsparciu pracy zdalnej i hybrydowej bez uszczerbku dla odpowiedzialności, szybkości i przejrzystości.

Zacznij korzystać z ClickUp do zarządzania pracą zdalną. Stwórz wirtualny obszar roboczy, który dostosuje się do Twoich unikalnych potrzeb.

Dzięki temu zespoły mogą zarządzać terminami, śledzić postępy i osiągać kamienie milowe projektów, nawet jeśli nikt nie znajduje się w tym samym pomieszczeniu. Wszystkie zadania, komentarze, dokumenty i aktualizacje są przechowywane w jednym miejscu, więc nie musisz szukać informacji w różnych narzędziach lub strefach czasowych.

Trend nr 3: Doświadczenia i dobre samopoczucie pracowników

Pracownicy zatrudnieni w pozytywnej kulturze organizacyjnej są prawie czterokrotnie bardziej skłonni do pozostania w firmie. Dzieje się tak, ponieważ ludzie, którzy czują się naprawdę doceniani, szanowani i związani z sensowną pracą, są bardziej zaangażowani, wydajni i znacznie rzadziej odchodzą z pracy. Kultura organizacyjna jest czynnikiem wpływającym na wyniki.

Jedną z najważniejszych zmian w cyfrowym miejscu pracy jest rosnące znaczenie doświadczeń pracowników.

Wraz z upowszechnieniem się pracy zdalnej i hybrydowej, cyfrowe doświadczenia pracowników wysuwają się na pierwszy plan. Firmy podejmują przemyślane kroki w celu stworzenia zdrowszego i bardziej zrównoważonego środowiska pracy, stawiając na pierwszym miejscu wydajność i dobre samopoczucie pracowników.

Oto, jak liderzy cyfrowych miejsc pracy osiągają ten cel:

Promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym dzięki elastycznym harmonogramom i narzędziom asynchronicznym, takim jak dzięki elastycznym harmonogramom i narzędziom asynchronicznym, takim jak ClickUp Clips , które dają pracownikom przestrzeń do zarządzania pracą w zależności od poziomu energii

Wprowadzenie narzędzi wsparcia zdrowia psychicznego , takich jak , takich jak Headspace do ćwiczenia uważności, Calm do zarządzania stresem i Kona do sprawdzania stanu emocjonalnego

Korzystanie z narzędzi do współpracy , takich jak , takich jak ClickUp Chat ClickUp Tablice , w celu wzmocnienia więzi w zespole i pobudzenia kreatywności w czasie rzeczywistym bez konieczności organizowania kolejnych spotkań

Zachęcanie do głębokiej pracy przy użyciu asystentów blokujących czas, takich jak przy użyciu asystentów blokujących czas, takich jak ClickUp Calendar , oraz ustrukturyzowanych sesji skupienia za pomocą narzędzi takich jak Focusmate lub Serene

Aby skutecznie ożywić swoją siłę roboczą, organizacje muszą przenieść nacisk z wydobywania z pracowników większej wydajności na inwestowanie w nich, tak aby byli zmotywowani i zdolni do dawania z siebie więcej każdego dnia. Aby naładować swoje baterie, pracownicy muszą rozpoznać koszty zachowań wyczerpujących energię, a następnie wziąć odpowiedzialność za ich zmianę, niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdują.

Oprócz tego funkcje takie jak widok obciążenia pracą ClickUp pokazują kierownikom zespołów, kto jest przeciążony, a kto ma wolne obciążenie, umożliwiając sprawiedliwą dystrybucję zadań i zapobiegając wypaleniu zawodowemu.

Śledzenie czasu ClickUp pomaga pracownikom zrozumieć, jak wykorzystują swój czas, ułatwiając im wyznaczanie granic i poprawiając koncentrację.

Kiedy rozwiązania dla cyfrowego miejsca pracy są projektowane z myślą o pracownikach, możesz budować kulturę, w której ludzie mogą się rozwijać.

🌏 Dodatkowy trend: wizy dla cyfrowych nomadów stają się powszechne! Od początku 2020 roku kilka krajów wprowadziło wizy dla cyfrowych nomadów, aby przyciągnąć pracowników zdalnych Włochy : Wprowadzona w kwietniu 2024 r. wiza umożliwia pracownikom zdalnym pobyt we Włoszech przez rok z możliwością przedłużenia. Wnioskodawcy muszą wykazać się minimalnym rocznym dochodem w wysokości 28 000 EUR i posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Japonia : Wprowadzona w marcu 2024 r. japońska wiza dla cyfrowych nomadów pozwala na pobyt do sześciu miesięcy pracownikom zdalnym zarabiającym co najmniej 68 300 USD rocznie. Wnioskodawcy muszą posiadać prywatne ubezpieczenie zdrowotne i nie mogą być karani.

Kazachstan : Wiza Neo Nomad, wprowadzona w listopadzie 2024 r., umożliwia pracownikom zdalnym pobyt przez rok z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Wnioskodawcy muszą zarabiać co najmniej 3000 USD miesięcznie i przedstawić dowód zatrudnienia w trybie zdalnym.

Korea Południowa : Wprowadzona w styczniu 2025 r. wiza Workation Visa pozwala pracownikom zdalnym mieszkać i pracować w Korei Południowej przez rok, z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Wnioskodawcy muszą mieć roczny dochód w wysokości około 65 860 USD i ubezpieczenie zdrowotne.

Filipiny: Ogłoszona w kwietniu 2025 r. filipińska wiza dla cyfrowych nomadów umożliwia pracownikom zdalnym mieszkanie i pracę w tym kraju przez okres do jednego roku, z możliwością przedłużenia. Wnioskodawcy muszą udowodnić, że pracują zdalnie i osiągają wystarczające dochody zagraniczne.

Trend nr 4: Zarządzanie pracą w chmurze

Zarządzanie pracą w chmurze szybko stało się podstawą nowoczesnych operacji biznesowych.

Zamiast żonglować wieloma lokalnymi plikami, arkuszami kalkulacyjnymi lub oprogramowaniem lokalnym, możesz zarządzać wszystkim — od projektów po oceny wydajności — w bezpiecznych, scentralizowanych platformach w chmurze. Narzędzia te oferują jedną kluczową zaletę: współpracę w czasie rzeczywistym bez ograniczeń lokalizacji lub urządzeń.

Zasadniczo zarządzanie pracą w chmurze zapewnia wszystkim członkom zespołu wspólną przestrzeń do planowania, śledzenia i wykonywania zadań. Narzędzie do współpracy automatycznie synchronizuje aktualizacje, przechowuje pliki i zachowuje pełną historię działań.

Oto, co to oznacza 👇 ✅ Skalowalność bez problemów infrastrukturalnych: nie musisz martwić się o instalowanie lub aktualizowanie oprogramowania na różnych urządzeniach lub w różnych biurach ✅ Gotowość zespołów do pracy zdalnej: pracownicy mogą logować się z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, mając dostęp do tych samych zadań, plików i pulpitów ✅ Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami: Większość rozwiązań chmurowych jest obecnie tworzona z myślą o bezpieczeństwie na poziomie przedsiębiorstwa i jest zgodna z normami branżowymi, takimi jak SOC 2 i RODO ✅ Współpraca w czasie rzeczywistym: koniec z plikami "final_v2_revised". Wszyscy pracują nad tym samym dokumentem, tablicą lub osią czasu

Firmy odchodzą od izolowanych narzędzi, które rozwiązują tylko jeden element układanki, na rzecz nowoczesnych narzędzi cyfrowych miejsc pracy.

Na przykład rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami dla zespołów to ujednolicony obszar roboczy z zadaniami, dokumentami, czatem, tablicami i wieloma widokami. Łączy wszystko w jednym miejscu, pomagając zespołom pracować szybciej i bardziej spójnie.

Uzyskaj ogólny widok swoich zadań, dokumentów, osób przypisanych, obciążenia pracą, formularzy i nie tylko dzięki rozwiązaniu ClickUp do zarządzania projektami dla zespołów

ClickUp nie jest jedyną firmą, która dostrzega tę zmianę. Narzędzia takie jak BambooHR usprawniają działania działu kadr, zarządzając wszystkim – od rekrutacji po śledzenie wyników, a HubSpot upraszcza zarządzanie relacjami z klientami i automatyzację marketingu w jednym miejscu.

😱 Rzeczywistość: Według badania ClickUp Insights Knowledge Management Survey 1 na 5 profesjonalistów spędza ponad 3 godziny dziennie na szukaniu plików, wiadomości lub dodatkowych informacji dotyczących swoich zadań.

Trend nr 5: Zwiększone bezpieczeństwo cybernetyczne i zgodność z przepisami

Wraz z rozwojem cyfrowego miejsca pracy rośnie potrzeba ochrony organizacji przed naruszeniem bezpieczeństwa danych. Ponieważ zespoły pracują w różnych lokalizacjach, korzystają z platform chmurowych i logują się z urządzeń osobistych, cyberbezpieczeństwo jest priorytetem krytycznym dla biznesu.

Współczesne miejsca pracy często narażone są na naruszenia bezpieczeństwa danych, które mogą zakłócić działalność, zahamować rozwój firmy lub z dnia na dzień podważyć zaufanie klientów.

W 2024 r. średni globalny koszt naruszenia bezpieczeństwa danych osiągnął rekordowy poziom 4,88 mln dolarów, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim! 🤯

Oto, na czym skupiają się firmy w ramach swojej strategii cyberbezpieczeństwa:

Szyfrowanie danych podczas przesyłania i przechowywania

Bezpieczny dostęp zdalny

Wprowadzenie dostępu opartego na rolach i uwierzytelniania dwuskładnikowego

Monitorowanie wykorzystania i zachowań w celu wczesnego wykrywania zagrożeń

Tworzenie protokołów zapewniających zarówno szybkość, jak i bezpieczeństwo

Centralizacja dostępu dzięki systemom pojedynczego logowania (SSO)

Automatyczne wyłączanie dostępu po odejściu pracowników

Wykorzystanie narzędzi SIEM do wykrywania podejrzanych działań na różnych platformach

Blokowanie nieautoryzowanych aplikacji i oznaczanie "cienia IT"

Przeprowadzanie symulacji phishingu w celu poprawy gotowości pracowników

Audytowanie uprawnień i poprawianie nieprawidłowo skonfigurowanych narzędzi w chmurze

Jednocześnie ewoluują również wymagania dotyczące zgodności z przepisami. Wraz z zaostrzaniem się przepisów dotyczących prywatności na całym świecie, od przedsiębiorstw oczekuje się, że będą na bieżąco aktualizować swoje rozwiązania, proaktywnie zarządzać ryzykiem i budować zaufanie poprzez przejrzystość. Wymaga to solidnych systemów, jasnych zasad i gotowości do włączenia cyberbezpieczeństwa do szerszych inicjatyw związanych z zarządzaniem zmianą.

Dzięki funkcjom bezpieczeństwa klasy korporacyjnej, uprawnieniom opartym na rolach i szyfrowaniu danych, ClickUp Security pomaga firmom szybko się rozwijać, zachowując bezpieczeństwo. Platforma jest zgodna z SOC 2, HIPAA, RODO i ISO 27001. Jest w całości hostowana w Amazon Web Services (AWS) i zbudowana z wykorzystaniem kompleksowego szyfrowania, aby chronić Twój obszar roboczy.

Trend nr 6: Cyfrowe bliźniaki organizacji (DTO)

Jednym z najbardziej zaawansowanych trendów transformacji cyfrowej, jaki obserwujemy obecnie, jest rozwój cyfrowych bliźniaków organizacji (DTO). Cyfrowe bliźniaki, tradycyjnie wykorzystywane w produkcji do symulacji maszyn lub systemów fizycznych, są obecnie stosowane w całych przedsiębiorstwach. Mapują cykle pracy, systemy, przepływ danych i przepływ pracowników w środowisku wirtualnym.

DTO zapewnia liderom interaktywny model działalności biznesowej na żywo. Odzwierciedla wydajność w czasie rzeczywistym, sygnalizuje wąskie gardła i umożliwia zespołom testowanie zmian, takich jak nowe procesy lub struktury organizacyjne, przed ich wdrożeniem.

Oto, jak firmy wykorzystują DTO w swoim cyfrowym środowisku pracy ⬇️ ✅ Symulowanie zmian na poziomie organizacji w celu zrozumienia wpływu restrukturyzacji lub zmiany priorytetów przed wdrożeniem ✅ Śledzenie wydajności procesów poprzez wizualizację cyklu pracy i identyfikację opóźnień lub braków zasobów ✅ Monitorowanie wydajności pracowników i wzorców współpracy w celu wykrycia obszarów, w których występują tarcia ✅ Tworzenie scenariuszy "co jeśli" w celu oceny ryzyka, bezpieczeństwa danych, nowych technologii i skutków decyzji bez zakłócania codziennej pracy ✅ Poprawa koordynacji między działami dzięki stworzeniu wspólnego, opartego na danych widoku interakcji między działami

Trend nr 7: Inteligentni asystenci spotkań

Inteligentni asystenci spotkań zmieniają sposób, w jaki zespoły rejestrują rozmowy, śledzą decyzje i realizują zadania. Koniec z gorączkowym szukaniem notatek lub zapominaniem, kto co powiedział. Narzędzia AI teraz słuchają, podsumowują, a nawet automatycznie przypisują zadania.

Oto, jak inteligentni asystenci spotkań zmieniają sposób współpracy zespołów: ✅ Automatyczna transkrypcja i streszczenia, które eliminują potrzebę ręcznego sporządzania notatek ✅ Śledzenie elementów do wykonania, które łączy działania następcze bezpośrednio z systemem zarządzania projektami ✅ Wnioski generowane przez AI, które wskazują przeszkody lub powtarzające się tematy podczas spotkań ✅ Integracja z narzędziami do czatu i zadań, dzięki czemu aktualizacje przepływają bezpośrednio do codziennych cykli pracy Twojego zespołu

ClickUp w pełni wykorzystał tę tendencję, wprowadzając ClickUp AI Notetaker. Oprócz nagrywania wszystkich rozmów zespołu, przekształca je w uporządkowane, możliwe do wykonania zadania.

Otrzymasz:

Dokumenty + notatki ze spotkań , gdzie transkrypcje, pliki wideo i podsumowania są zapisywane prywatnie i mogą być oznaczane etykietami w celu wykorzystania w przyszłości

Zadania + notatki ze spotkań , które automatycznie przekształcają elementy do wykonania w przypisane , które automatycznie przekształcają elementy do wykonania w przypisane zadania ClickUp

Czat + notatki ze spotkań, które publikują podsumowania i zadania bezpośrednio w , które publikują podsumowania i zadania bezpośrednio w przestrzeniach czatu ClickUp Twojego zespołu

💡Wskazówka dla profesjonalistów: W cyfrowym miejscu pracy oprogramowanie do zarządzania zadaniami zapewnia wszystkim przejrzysty widok tego, co się dzieje: kto co robi, co jest zablokowane, a co jest przeterminowane. Każde działanie jest śledzone, w tym każda zmiana statusu, opóźnienie i zakończenie. Menedżerowie mogą wykrywać wąskie gardła, prognozować obciążenie pracą i optymalizować wydajność zespołów w oparciu o rzeczywiste dane, a nie założenia.

Trend nr 8: Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i ciągłe zarządzanie wydajnością

💟 Czy wiesz, że: W miarę jak AI zmienia miejsce pracy, ponad połowa pracowników — i aż 84% częstych użytkowników AI — uważa, że może ona przewyższyć ludzkich menedżerów w identyfikowaniu umiejętności i ścieżek rozwoju potrzebnych do awansu zawodowego. Jednak jeśli chodzi o coaching i nawigację po tych zmianach w karierze, pracownicy nadal przywiązują dużą wartość do ludzkiego przewodnictwa

Stary model corocznych przeglądów i statycznego ustawiania celów odchodzi do lamusa. Firmy wprowadzają informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i ciągłe zarządzanie wydajnością, aby zachować elastyczność, zaangażowanie i dostosowanie do potrzeb zespołów niezbędnych do osiągnięcia sukcesu.

W skrócie oznacza to:

Częste pętle informacji zwrotnej zastępują niejasne, opóźnione oceny. Menedżerowie wykorzystują komentarze w czasie rzeczywistym, udostępniane dokumenty i meldunki, aby przekazywać informacje zwrotne w kontekście

Sprawdzanie realizacji celów jest dynamiczne i powiązane ze zmieniającymi się priorytetami biznesowymi. Pracownicy wspólnie weryfikują i dostosowują swoje cele, dbając o to, aby ich wysiłki były zgodne z aktualnymi potrzebami firmy

Systemy uznania wykroczyły poza coroczne nagrody. Wiele zespołów korzysta ze zintegrowanych narzędzi do wyrażania uznania, aby świętować sukcesy w czasie rzeczywistym

Dzięki ciągłemu coachingowi, regularnej ocenie umiejętności i udokumentowanym rozmowom indywidualnym tworzone są jaśniejsze ścieżki rozwoju kariery

Rozwiązania dla cyfrowego miejsca pracy, takie jak ClickUp Goals, pomagają zespołom podzielić ogólne cele na mierzalne zadania połączone z konkretnymi kamieniami milowymi. Informacje o postępach są aktualizowane w czasie rzeczywistym w miarę wykonywania pracy, więc nie trzeba czekać do końca kwartału, aby wiedzieć, na jakim etapie są zadania.

Podziel wymagające osie czasu na małe, ukierunkowane priorytety dla różnych osób przypisanych za pomocą ClickUp Goals

Funkcja przypisywania komentarzy ClickUp przenosi informacje zwrotne w czasie rzeczywistym o krok dalej. Zamiast wysyłać informacje zwrotne pocztą elektroniczną lub podczas opóźnionego cyklu przeglądu, menedżerowie mogą teraz dodawać komentarze kontekstowe bezpośrednio do zadań i przypisywać je do rozwiązania lub odpowiedzi.

📮 ClickUp Insight: 63% respondentów naszej ankiety ocenia swoje cele osobiste według pilności i ważności, ale tylko 25% organizuje je według ram czasowych. Co to oznacza? Wiesz, co jest ważne, ale niekoniecznie kiedy. ⏳ ClickUp Goals, wzbogacony o pomoc AI ClickUp Brain, zapewnia jasność w tym zakresie. Pomaga podzielić duże cele na ograniczone czasowo, wykonalne kroki. ClickUp Brain zapewnia inteligentne sugestie dotyczące osi czasu i pozwala śledzić postępy w czasie rzeczywistym oraz automatycznie zmienia status zadań w miarę ich wykonywania. 💫 Rzeczywiste wyniki: Użytkownicy zgłaszają dwukrotny wzrost wydajności po przejściu na ClickUp

Trend nr 9: Rekrutacja i wdrażanie nowych pracowników oparte na sztucznej inteligencji

W obliczu rozproszenia geograficznego pracowników i intensywnej rywalizacji o najlepszych specjalistów firmy sięgają po sztuczną inteligencję i automatyzację procesów HR, aby usprawnić proces poszukiwania, oceny i wdrażania nowych członków zespołów.

Oto przegląd sposobów, w jakie AI usprawnia proces rekrutacji i wdrażania nowych pracowników:

Scena Przykład AI/automatyzacji Weryfikacja CV Filtry AI oparte na słowach kluczowych, dopasowaniu stanowiska i poprzednich rolach Planowanie wywiadów Zautomatyzowana integracja kalendarza i chatboty Opis stanowiska Podsumowania ról i szablony generowane przez AI Lista kontrolna dotycząca wdrażania nowych pracowników Automatycznie przypisywane zadania i moduły szkoleniowe dostosowane do roli Udostępnianie wiedzy Inteligentne wyszukiwanie w zasadach, narzędziach i standardowych procedurach operacyjnych

Wspieraj cały ten proces dzięki systemowi zarządzania wiedzą AI ClickUp. Wszystkie dokumenty wprowadzające, materiały szkoleniowe, standardowe procedury operacyjne, często zadawane pytania dotyczące zespołu i przewodniki po procesach znajdują się w jednej przestrzeni.

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na pytania dotyczące informacji o firmie dzięki ClickUp Knowledge Management

Inne platformy, takie jak SAP SuccessFactors, również pomagają firmom zautomatyzować część cyklu życia HR, od rekrutacji po śledzenie zgodności.

Trend nr 10: Podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie

Wraz z ewolucją ról i upowszechnieniem się sztucznej inteligencji w celu zwiększenia wydajności, firmy zdają sobie sprawę, że ich zespoły muszą nieustannie się uczyć, aby nadążyć za zmianami.

Według serwisu LinkedIn 91% specjalistów ds. szkoleń i rozwoju twierdzi, że ciągłe doskonalenie zawodowe ma obecnie większe znaczenie dla powodzenia kariery niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego? Ponieważ jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie wydajności, wypełnienie luk w umiejętnościach pracowników i zatrzymanie ich w firmie.

Dla wiodących organizacji jest to podstawowa strategia utrzymania konkurencyjności, zwłaszcza w sytuacji, gdy AI i automatyzacja zmieniają role pracowników w różnych działach.

Oto jak w praktyce wygląda podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie pracowników w celu zwiększenia ich zaangażowania: ✅ Projektowanie spersonalizowanych ścieżek szkoleniowych, które dostosowują rozwój pracowników do celów biznesowych, dzięki czemu każda godzina poświęcona na naukę przekłada się na lepsze wyniki w pełnionej roli ✅ Krótkie szkolenia dostosowane do ról w kluczowych momentach cyklu pracy, pomagające pracownikom natychmiast zastosować nowe umiejętności, zamiast zapomnieć je po formalnych sesjach ✅ Zapewnienie globalnym zespołom całodobowego dostępu do zasobów szkoleniowych, gwarantującego spójne wdrażanie nowych pracowników, podnoszenie kwalifikacji i standardów, niezależnie od lokalizacji pracowników

Narzędzia takie jak Coursera for Business zapewniają dostęp do tysięcy kursów prowadzonych przez ekspertów z zakresu danych, technologii, przywództwa i nie tylko. Możliwość personalizacji ścieżek edukacyjnych w oparciu o rolę, dział lub cele firmy sprawia, że platformy takie jak ta są bardzo przydatne, ponieważ pracownicy mogą natychmiast zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Jak ClickUp wspiera przyszłość pracy

1. Kompleksowa platforma do zarządzania pracą

Jako aplikacja do pracy, która obejmuje wszystko, ClickUp łączy cały obszar roboczy, dzięki czemu zadania, dokumenty, wiki, cele, kamienie milowe, a nawet klipy nie są przechowywane w izolacji. Wszystko jest połączone, można to przeszukiwać i uzyskać do tego dostęp w jednym zunifikowanym przepływie.

Ale to dopiero początek.

Aby współpraca przebiegała równie płynnie, czat ClickUp łączy rozmowy bezpośrednio z wykonywaną pracą. W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi do przesyłania wiadomości, każdy czat znajduje się w obszarze roboczym. Możesz rozmawiać bezpośrednio w zadaniu, na dedykowanym kanale zespołu lub między działami.

Skorzystaj z czatu ClickUp, aby prowadzić dyskusje grupowe i dogłębną współpracę z zespołami międzyfunkcyjnymi

Połącz się z ClickUp Brain i zwiększ swoją wydajność. Załóżmy, że pytasz kolegę z zespołu: "Hej, czy wiesz, w którym dokumencie są ostateczne cele kampanii?". Nawet jeśli znajduje się on w innej strefie czasowej i jest offline, ClickUp Brain może uzyskać odpowiedź w ciągu kilku sekund. Przeszukuje połączone obszary robocze, znajduje odpowiedni dokument, zadanie lub cel i natychmiast wyświetla podsumowanie.

Uzyskaj dostęp do ClickUp Brain i natychmiastowe informacje z różnych zespołów w ramach czatu ClickUp

2. Wgląd oparty na sztucznej inteligencji

To, co sprawia, że ClickUp Brain jest tak potężnym narzędziem, to nie tylko to, co pisze, ale to, co wie. Ponieważ Brain jest wbudowany w obszar roboczy, rozumie Twoje projekty, terminy, priorytety i dokumentację.

Na przykład:

Planujesz sprint? Brain może pobrać zadania oczekujące, wykryć przeszkody, a nawet zaproponować właścicieli zadań na podstawie ostatnich działań

Piszesz raport lub notatkę? Podaj Brainowi potrzebne szczegóły lub poproś go o pobranie informacji z obszaru roboczego. W każdym przypadku w ciągu kilku sekund otrzymasz gotową do wysłania treść

Pisz, parafuj i streszczaj treści za pomocą ClickUp Brain

A zespołom, które potrzebują jeszcze bardziej wyspecjalizowanych funkcji AI, ClickUp umożliwia korzystanie z dodatkowych modeli AI bez opuszczania platformy. Możesz wybrać między:

ChatGPT-4o do wspólnego tworzenia pomysłów i naturalnej konwersacji

OpenAI o1 do zaawansowanego głębokiego rozumowania

OpenAI o3-mini zapewnia szybkie i wydajne odpowiedzi

Claude 3. 7 Sonnet do zastosowań wymagających intensywnego pisania i kodowania

A jeśli nie chcesz opuszczać obszaru roboczego, aby ponownie skorzystać z wyszukiwarki Google, po prostu skorzystaj z wyszukiwania internetowego!

Korzystaj z zewnętrznych modeli AI z interfejsu ClickUp

3. Płynna integracja między różnymi platformami

ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi, co czyni go jedną z najbardziej przyjaznych integracji platform dla zespołów pragnących stworzyć cyfrowe, ujednolicone miejsce pracy. Zamiast przełączać się między aplikacjami przez cały dzień, ClickUp łączy wszystkie narzędzia (i cały zespół) w jednym miejscu.

Zintegruj swoje ulubione narzędzia z ClickUp Integrations

Oznacza to mniej konfliktów, większą automatyzację i całkowitą widoczność na każdym etapie cyklu pracy.

4. Niestandardowe cykle pracy i automatyzacja

Nie ma dwóch identycznych zespołów, dlatego ClickUp został stworzony z myślą o elastyczności. Niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje zdalnie, hybrydowo, czy w całości w biurze, ClickUp zapewnia elastyczność tworzenia niestandardowych cykli pracy dostosowanych do sposobu działania Twojej firmy.

Możesz użyć agentów AI (dostępnych w listach i czacie) do tworzenia etapów zadań, etykiet statusów i widoków, które odzwierciedlają sposób śledzenia pracy przez zespół. Od sprintów Agile, przez wdrażanie klientów, po procesy tworzenia treści — wszystko można dostosować do własnych procesów.

Ale personalizacja nie kończy się na układzie — można ją skalować dzięki automatyzacji. Inteligentni agenci AI i automatyzacja ClickUp umożliwiają:

Przypisuj zadania po zmianie statusu

Przenoś elementy między tablicami, gdy zmieniają się terminy

Powiadom interesariuszy o pojawieniu się przeszkód

Ustaw cykliczne cykle pracy, które będą uruchamiane w określonych odstępach czasu

Poproś agentów AI o podsumowanie, udzielenie odpowiedzi, a nawet przypomnienie o ważnych rozmowach w czacie ClickUp

Możesz zacząć od gotowych szablonów automatyzacji ClickUp lub stworzyć własne od podstaw. Jest to narzędzie wystarczająco wydajne do obsługi cyklu pracy technicznej, ale jednocześnie intuicyjne, aby zespoły nietechniczne mogły je skonfigurować i zarządzać nim.

Stwórz własnych agentów AI od podstaw i dostosuj cykl pracy do swoich potrzeb

Wkrocz w przyszłość pracy dzięki ClickUp

Przyszłościowe organizacje nie czekają na przyszłość — one już w niej są. Wdrożyły cyfrowe miejsca pracy nie tylko jako aktualizację technologiczną, ale jako strategiczną zmianę sposobu działania, współpracy i rozwoju zespołów.

Firmy te tworzą szybsze, inteligentniejsze i bardziej ludzkie miejsca pracy, od cykli pracy opartych na AI po systemy ciągłej wydajności.

ClickUp wyróżnia się, ponieważ łączy wszystkie elementy tej transformacji w jednym miejscu — jest oparty na sztucznej inteligencji, stworzony z myślą o współpracy i zaprojektowany tak, aby dostosować się do cyklu pracy Twojego zespołu.

Najmądrzejszy ruch, jaki możesz teraz wykonać? Zacznij budować swoje cyfrowe miejsce pracy już dziś — z ClickUp.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i przekonaj się sam.