Jak budować silniejsze strategie współpracy z klientami

Możesz osiągać doskonałe wyniki dla swoich klientów, ale relacje z nimi nie będą trwałe, jeśli nie będziesz w stanie się z nimi komunikować.

Właśnie dlatego coraz więcej zespołów rezygnuje z chaotycznych cykli pracy na rzecz platform współpracy z klientami, które zapewniają widoczność, strukturę i komunikację w jednym miejscu.

Zamiast przełączać się między 25 różnymi narzędziami do śledzenia aktualizacji, zarządzania plikami i przydzielania zadań, skorzystaj z platformy do współpracy z klientami opartej na sztucznej inteligencji, która pozwala przechowywać wszystko w jednym miejscu.

Badanie przeprowadzone przez Zoom potwierdza, że pracownicy korzystający z ponad 10 aplikacji w 54% przypadków borykają się z problemami komunikacyjnymi i mogą mieć trudności z raportowaniem, w porównaniu z zaledwie 34% osób korzystających z mniej niż pięciu aplikacji.

Poznaj kilka skutecznych sposobów budowania silnej współpracy i relacji z klientami.

Czym jest współpraca z klientami w czasie rzeczywistym?

Współpraca z klientem to dokładnie to, na co wygląda — proces, w którym zespół i klient aktywnie współpracują, aby osiągnąć wspólny cel.

Zazwyczaj wymaga to spójnej komunikacji, aktualizacji w czasie rzeczywistym i wspólnego podejmowania decyzji w całym cyklu życia projektu. Oto kilka dodatkowych szczegółów, które warto wziąć pod uwagę, jeśli chcesz efektywnie współpracować z klientami:

✅ Komunikuj się otwarcie i często, aby udostępniać aktualizacje , reagować na obawy i odpowiadać na pytania

✅ Wcześnie określ wspólne cele, aby zgrać zespół i klienta w zakresie celów, osi czasu i rezultatów

✅ Twórz pętle informacji zwrotnej , aby uzyskać informacje w czasie rzeczywistym na temat postępów projektu, dokumentów lub wyborów projektowych

✅ Podejmujcie wspólne decyzje, aby zapewnić zaangażowanie klienta na każdym etapie projektu

✅ Zachowaj przejrzystość dzięki narzędziom do współpracy w czasie rzeczywistym , które umożliwiają śledzenie zadań, udostępnianie plików, zarządzanie oczekiwaniami i zapewnienie odpowiedniej dokumentacji

Możesz również skorzystać z narzędzi takich jak ClickUp i CCH Axcess Client Collaboration, aby zarządzać współpracą z klientami i komunikacją.

Szablon współpracy na rzecz powodzenia klienta autorstwa ClickUp zapewnia jasną ścieżkę działania i koordynuje pracę zespołów sprzedaży i obsługi klienta, gwarantując doskonałą obsługę klienta.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Masz dość żonglowania informacjami o klientach zapisanymi na karteczkach i w rozrzuconych arkuszach kalkulacyjnych? Jak śledzić klientów pokazuje, jak zorganizować wszystko w jednym miejscu, aby nic nie umknęło Twojej uwadze.

Dlaczego współpraca z klientami ma znaczenie

Oto krótka perspektywa branżowa, która podkreśla znaczenie współpracy z klientami.

Kiedy firma Microsoft rozszerzyła swoją platformę komunikacyjną Microsoft Teams, najpierw nawiązała współpracę z dużymi klientami, takimi jak Accenture i EY, aby przetestować, jak sprawdzają się w ich przypadku komunikacja w czasie rzeczywistym, oprogramowanie do udostępniania plików i możliwości płynnej integracji.

Te spostrzeżenia pomogły firmie Microsoft zoptymalizować aplikację Microsoft Teams pod kątem współpracy między działami na dużą skalę, co doprowadziło do szerszego wdrożenia tej aplikacji w przedsiębiorstwach.

To właśnie prawdziwa wartość współpracy. Mówiąc prościej, współpraca z klientami pomaga:

Określ jasne oczekiwania od samego początku, ograniczając nieporozumienia

Zachęcaj do otwartego dialogu , aby zarówno zespół, jak i klienci mogli szybko reagować na wszelkie wątpliwości

Buduj zaufanie, ponieważ klienci czują się zaangażowani w proces podejmowania decyzji i mają pewność co do wiedzy specjalistycznej firmy

Dostosuj wysiłki zespołu do celów klienta, umożliwiając elastyczne cykle pracy

Buduj długotrwałe relacje z klientami poprzez proaktywną komunikację, wspólne rozwiązywanie problemów i wzajemny szacunek

Jak skutecznie współpracować z klientami

Jak powiedział kiedyś założyciel Amazon, Jeff Bezos

Traktujemy naszych klientów jak zaproszonych gości na przyjęcie, a my jesteśmy gospodarzami. Naszym zadaniem jest sprawić, aby doświadczenia klientów były nieco lepsze.

Takie podejście sprawdza się równie dobrze w przypadku współpracy z klientami. Oto kilka niezawodnych strategii zapewniających rzeczywistą wartość wykraczającą poza wątki e-mailowe i rozproszone spotkania.

1. Określ jasne cele klienta

Zbyt często zespoły polegają na pełnych żargonu umowach lub jednorazowych rozmowach inauguracyjnych, aby nakreślić cele projektu. Nieuniknionym rezultatem są nieporozumienia, rozszerzanie zakresu projektu i przerażające stwierdzenia typu „nie o tym rozmawialiśmy” tuż przed terminem realizacji na dowolnym urządzeniu.

Dlatego pierwszym krokiem do skutecznej współpracy z klientem jest jasność. Określ, jak wygląda powodzenie, jakie zadania należy wykonać oraz jakie dokumenty lub zasoby są wymagane na każdym etapie projektu, aby zmaksymalizować zyski.

Nie polegaj wyłącznie na umowach — wizualne przedstawienie kamieni milowych projektu ułatwia wszystkim koordynację działań.

💜 Oto, jak pomaga ClickUp:

Dzięki celom ClickUp użytkownicy mogą:

Przypisuj cele do konkretnych zadań lub projektów

Ustal jasne cele liczbowe, finansowe lub typu prawda/fałsz

Grupuj wiele powiązanych celów w folderach w celu śledzenia projektów

Dodawaj opisy i terminy, aby zapewnić kontekst i śledzić odpowiedzialność

Udostępniaj cele klientom za pomocą niestandardowych uprawnień, dzięki czemu będą widzieć dokładnie to, co powinni, i nic więcej

Dostosuj oczekiwania klientów do rzeczywistości projektu i terminów dzięki celom ClickUp

Zamiast korzystać z wielu niepołączonych narzędzi lub wysyłać e-maile tam i z powrotem, zespoły mogą zaoferować klientom przejrzysty przegląd tego, co zostało zakończone, co jest w trakcie realizacji i co będzie dalej. Jeśli potrzebujesz pomocy w zarządzaniu wskaźnikami KPI w ClickUp, oto obszerny przewodnik wideo:

Współpraca przy projektach to jednak nie tylko komunikacja — to także wspólna odpowiedzialność. Gdy klienci mogą dosłownie obserwować śledzenie swoich celów w czasie rzeczywistym, cały cykl pracy staje się bardziej wydajny.

ciekawostka: Nawet pszczoły miodne współpracują przy podejmowaniu decyzji grupowych. Pszczoły zwiadowcze „głosują” nad potencjalnymi lokalizacjami ula za pomocą tańca — to zaskakująco skuteczny system zbiorowej inteligencji.

2. Utwórz wspólny hub do współpracy i z łatwością zapraszaj klientów

Wszyscy znamy tę sytuację: pojawia się nowy klient i nagle musisz zarządzać mozaiką folderów Google Drive, wiadomości Slack i wątków e-mail, aby udostępniać aktualizacje i zasoby.

Nie ma jednak prostego sposobu, aby jasno śledzić, co klienci widzieli, ani zapewnić informacje zwrotne na temat postępów projektu w czasie rzeczywistym.

Właśnie dlatego stworzenie wspólnego huba do współpracy z klientami jest mądrym posunięciem — centralizuje komunikację, pliki i wiedzę w jednym miejscu.

💜 Oto, jak pomaga ClickUp

Na przykład dzięki ClickUp zamiast przenosić pliki z folderów wewnętrznych do zewnętrznych, wystarczy zaktualizować status zadania lub zakończyć wewnętrzne zatwierdzanie, a następnie zaprosić klientów z niestandardowymi uprawnieniami.

Oto jak to działa:

Udostępniaj określone dokumenty, zadania lub widoki bez udzielania pełnego dostępu do obszaru roboczego

Kontroluj widoczność dzięki uprawnieniom — pokazuj tylko pliki, osie czasu lub przeglądy postępów

Korzystaj z publicznych linków dla klientów bez kont, aby uzyskać dostęp do planów działania lub formularzy zgłoszeniowych

Włącz widoki tylko z komentarzami , aby uzyskać szybką informację zwrotną bez zmiany szczegółów zadania

Scentralizuj całą komunikację i aktualizacje w jednej platformie

Dzięki ClickUp zarówno zespoły wewnętrzne, jak i klienci mogą być na bieżąco bez konieczności udzielania pełnego dostępu do obszaru roboczego

Twój zespół nadal może pracować prywatnie, a gdy zadanie będzie gotowe lub produkt zostanie ukończony, jednym kliknięciem możesz udzielić klientom niezbędnego dostępu.

3. Określ zakres projektu

Nieporozumienia dotyczące rezultatów często wynikają z jednego problemu: nieudokumentowanych oczekiwań.

Gdy nie ma jasnych dowodów wykonania pracy lub ścieżki audytu, nawet najlepsza współpraca z klientem może przerodzić się w wzajemne obwinianie się. W takich sytuacjach pomocne jest dokumentowanie informacji.

💜 Oto, jak pomaga ClickUp

Dzięki ClickUp Docs możesz współpracować w czasie rzeczywistym ze swoimi klientami, aby tworzyć i udoskonalać wszystko, od listów intencyjnych po dokumenty dotyczące zakresu projektu, a nawet listy kontrolne do zarządzania złożonym procesem przygotowywania zeznań podatkowych.

W przeciwieństwie do statycznych plików rozrzuconych po dyskach i wiadomościach e-mail, dokumenty ClickUp są interaktywne i ściśle powiązane z cyklami pracy.

Zbuduj fundamenty swojego huba współpracy dzięki interaktywnym dokumentom ClickUp

Oto, co sprawia, że to działa:

Wspólna edycja w czasie rzeczywistym z zespołem i klientami

Oznaczaj klientów lub członków zespołu bezpośrednio w dokumencie, aby przypisywać zadania i wyjaśniać obowiązki

Przekształcaj tekst w elementy do wykonania , aby żadna omówiona kwestia nie została pominięta

Załączaj dokumenty do zadań lub złożonych projektów, aby zachować kontekst i komunikację na jednej platformie

Śledź wersje dokumentów, historię dostępu i prowadź szczegółowy dziennik zmian, aby później rozwiązywać problemy związane z nieporozumieniami.

📮 ClickUp Insight: 22% naszych respondentów nadal ma wątpliwości co do wykorzystania AI w pracy. Połowa z nich obawia się o prywatność danych, a druga połowa nie ma pełnego zaufania do dokładności AI. ClickUp bezpośrednio odpowiada na oba te problemy, oferując silne protokoły bezpieczeństwa oraz odpowiedzi AI, które obejmują połączone źródła i powiązane zadania. Dzięki temu nawet najbardziej ostrożne zespoły mogą śmiało korzystać z AI, wiedząc, że ich dane są bezpieczne, a wyniki pracy można zweryfikować.

Czekanie z prośbą o opinię klienta do ostatniej fazy projektu jest ryzykownym posunięciem. Wtedy może być już za późno na wprowadzenie zmian, a klienci, którzy dotychczas milczeli, mogą ujawnić krytyczne uwagi, które wcześniej byłyby znacznie bardziej pomocne.

Jednak nie każdy klient wyrazi swoją opinię z własnej inicjatywy. Dlatego należy zapewnić mu szerokie możliwości przekazywania opinii na każdym etapie projektu.

💜 Oto, jak pomaga ClickUp

Funkcje ClickUp Assign Comments i ClickUp Chat zapewniają komunikację kontekstową i umożliwiającą podjęcie działań:

Dodawaj komentarze w wątku bezpośrednio do zadań, co ułatwia oznaczanie klientów, wyjaśnianie szczegółów lub proszenie o uwagi

Przekształcaj komentarze w przypisane elementy działań, aby nic nie zostało pominięte

Korzystaj z czatu ClickUp, aby szybko i w czasie rzeczywistym przekazywać aktualizacje i prowadzić dyskusje bez konieczności przełączania się między platformami

Połącz wiadomości z zadaniami, dokumentami i aktualizacjami, aby każda rozmowa miała kontekst

Korzystaj z funkcji opartych na sztucznej inteligencji, aby podsumowywać wątki, sugerować odpowiedzi i automatycznie tworzyć zadania

Nawiąż ciągły dialog, aby informacje zwrotne przepływały w czasie rzeczywistym dzięki czatowi ClickUp Chat

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie wiesz, jak poprosić o opinię w odpowiedni sposób? Nie martw się, wszyscy przez to przechodziliśmy — zamień spostrzeżenia w działania dzięki naszemu wpisowi Jak prosić o opinie i recenzje, aby poprawić swoje umiejętności.

5. Przejrzyste przydzielanie zadań i śledzenie wyników

Im dłużej opinia pozostaje ukryta w wątku e-mail, tym większe prawdopodobieństwo, że straci na znaczeniu, a co gorsza, sprawi, że klient poczuje się niezrozumiany

Aby budować zaufanie i kontynuować realizację projektów, opinie klientów należy szybko przekształcić w konkretne kroki.

💜 Oto, jak pomaga ClickUp

Właśnie w tym zakresie zadania ClickUp sprawdzają się najlepiej. Komentarze klientów można przekształcić w elementy działań, które można śledzić bezpośrednio w dokumentach ClickUp lub czacie ClickUp, przypisać je odpowiednim członkom zespołu i powiązać z terminami.

Dzięki zadaniom ClickUp Twoi klienci zawsze będą wiedzieć, co się dzieje, co zostało zrobione, a co jeszcze wymaga uwagi

Aktualizacje postępów są dostępne w czasie rzeczywistym, a klienci mogą wyświetlać status zadań, dodawać komentarze lub załączniki — wszystko na jednej bezpiecznej platformie.

ClickUp pomaga na wiele sposobów, już od momentu utworzenia zadania, i pomaga nam śledzić każdy zadanie.

Celem korzystania z systemu jest uniezależnienie się od pracy ręcznej, a współpraca z klientami nie jest tu wyjątkiem.

Gdy zatwierdzenia klientów, w tym fakturowanie i aktualizacje, są obsługiwane ręcznie, ryzykujesz opóźnienia, utratę wiadomości i niezgodność oczekiwań. Automatyzacja zatwierdzania eliminuje te ryzyka.

💜 Oto, jak pomaga ClickUp

Dzięki automatyzacji ClickUp możesz ustawić wyzwalacze, które powiadamiają klientów o gotowości dostaw, proszą o zatwierdzenie lub automatycznie aktualizują statusy projektów — dzięki czemu nic nie zostanie pominięte, a terminy pozostaną niezmienne.

Korzystaj z dynamicznej logiki przypisywania osób przypisanych i automatyzacji e-maili, aby wszyscy byli na bieżąco dzięki automatyzacji ClickUp

Aktualizacje statusu również odbywają się w czasie rzeczywistym. Gdy tylko zadanie zostanie zatwierdzone lub zakończone, ClickUp może przenieść je do następnej fazy, powiadomić zespół, a nawet uruchomić zadania następcze, zapewniając dotrzymanie terminów bez wahania i zatorów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nadal polegasz na pamięci lub nieuporządkowanych folderach, aby przypomnieć sobie szczegóły dotyczące klientów? Przeczytaj artykuł Jak przechowywać i organizować informacje o klientach, aby zapewnić łatwy dostęp i bezpieczeństwo, aby uprościć dokumentację i bez wysiłku chronić poufne dane.

Rzadko spotyka się kogoś, kto naprawdę lubi niekończące się spotkania. Okazuje się, że 70% spotkań uniemożliwia pracownikom wykonywanie znaczącej pracy! Ale istnieje prosty sposób, aby to ograniczyć. Prawda jest taka, że większość sprawdzania statusu można zastąpić krótką, jasną aktualizacją.

💜 Oto, jak pomaga ClickUp

Zamiast umawiać kolejne spotkanie, użyj ClickUp Clips, aby nagrać krótkie prezentacje ekranowe i aktualizacje projektu.

Doświadcz komunikacji z klientami, która szanuje czas wszystkich dzięki ClickUp Clips

Klienci mogą je oglądać w dogodnym dla siebie czasie, co ogranicza konieczność wielokrotnego wysyłania wiadomości, eliminuje problemy związane ze strefami czasowymi i pomaga im być na bieżąco bez konieczności sprawdzania Twojego kalendarza.

Ponadto ClickUp transkrybuje wideo za pomocą sztucznej inteligencji, dzięki czemu aktualizacje można wyszukiwać, udostępniać i natychmiast wprowadzać w życie. Aktualizacje można udostępniać za pomocą innych narzędzi ClickUp, takich jak ClickUp Docs i ClickUp Chat.

✨ Ciekawostka: Slack został pierwotnie stworzony jako narzędzie wewnętrzne dla nieudanej gry wideo. Jego twórcy zdali sobie sprawę, że narzędzie do współpracy jest bardziej przydatne niż gra, i zmienili kierunek działania.

7. Korzystaj z notatek opartych na sztucznej inteligencji do sporządzania podsumowań spotkań

W przypadku spotkań, których nie można pominąć, protokoły ze spotkań (MoM) często stają się sprawą drugorzędną — lub, co gorsza, źródłem nieporozumień.

Jednak dokumentowanie dyskusji jest niezbędne, jeśli chcesz śledzić zobowiązania. Gdy zespoły nie rejestrują kluczowych wniosków, łatwo o przeoczenie elementów wymagających działania i niedokumentowanie decyzji.

💜 Oto, jak pomaga ClickUp

AI Notetaker od ClickUp odciąża Cię od tego zadania, sprawiając, że każde spotkanie natychmiast staje się możliwe do zrealizowania:

Automatyczna transkrypcja spotkań w Zoom, Google Meet i Teams

Generuj podsumowania w czasie rzeczywistym i zaznaczaj kluczowe decyzje

Przekształcaj elementy do działania w zadania ClickUp bez ręcznego śledzenia

Zapisuj notatki w bezpiecznych, przeszukiwalnych dokumentach połączonych z projektami

Publikuj aktualizacje na czacie, aby cały zespół był na bieżąco

Automatycznie transkrybuj spotkania i podsumowuj kluczowe punkty dyskusji dzięki ClickUp AI Notetaker

Zamiast zastanawiać się, co zostało powiedziane lub kto jest za co odpowiedzialny, klienci i członkowie zespołu wychodzą z jasną, możliwą do przekazania wiedzą i udokumentowanymi kolejnymi krokami — za każdym razem.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie masz pewności, czy nazwać ich klientami, czy konsumentami? Przeczytaj artykuł „Klient a konsument: kluczowe różnice i przykłady”, aby dokładnie zrozumieć, komu służysz — i jak to wpływa na strategię Twojej firmy.

9. Korzystaj z oprogramowania do współpracy z klientami, aby udostępniać postępy projektu za pomocą pulpitów nawigacyjnych

Koniec z wątkami e-mailowymi z pytaniem „Jakieś aktualizacje dotyczące kampanii?”. Dzięki wspólnemu pulpitowi klienci nie muszą śledzić informacji — widzą to, co ważne, kiedy jest to ważne.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz płatne kampanie reklamowe, monitorujesz wydajność witryny internetowej, czy zarządzasz wieloetapowym projektem, widoczność w czasie rzeczywistym buduje zaufanie.

💜 Oto, jak pomaga ClickUp

Panele ClickUp pozwalają stworzyć dostosowany przegląd wszystkich kluczowych wskaźników projektu:

Śledź budżet, terminy, zakończone zadania i alokację zasobów w jednym miejscu

Wizualizuj wyniki płatnych reklam, analizy witryn internetowych lub zaangażowanie w mediach społecznościowych za pomocą konfigurowalnych widżetów

Twórz widoki dostosowane do potrzeb klientów, aby zapewnić im to, czego potrzebują, bez ujawniania wewnętrznych operacji

Udostępniaj pulpity na żywo w ramach hubu współpracy z klientami, aby wszyscy byli na bieżąco bez wysyłania ani jednego e-maila

Korzystaj z aktualizacji w czasie rzeczywistym, aby wyróżnić przeszkody, tempo realizacji projektu lub wskaźniki KPI wymagające uwagi

Zapewnij klientom kontekst potrzebny do podejmowania świadomych, opartych na danych decyzji dzięki pulpitom ClickUp

Dzięki natychmiastowemu dostępowi do szczegółowych informacji klienci czują się silniejsi i bardziej związani z firmą, bez konieczności przeszukiwania plików lub czekania na cotygodniowe raporty.

✨ Ciekawostka: W procesie twórczym Pixara każdy film przechodzi wiele sesji, podczas których zbierane są opinie. Firma przypisuje swój niemal idealny wskaźnik sukcesu otwartej współpracy (nawet między działami).

10. Ustandiusz przekazywanie zadań dzięki szablonom

Nic tak szybko nie niszczy zaufania jak nieudane przekazanie zadania. W jednej chwili klient podpisuje umowę, a w następnej Twój zespół gorączkowo stara się spełnić oczekiwania, które nigdy nie zostały udokumentowane. Problem nie leży w komunikacji — to problem procesowy. Rozwiązanie jest proste: użyj standardowego szablonu przekazywania zadań.

Dzięki spójnej strukturze możesz mieć pewność, że wszystkie kluczowe informacje — cele, osie czasu, pliki i specjalne wymagania — są rejestrowane i gotowe do płynnego wdrożenia, od sprzedaży po dostawę.

💜 Oto, jak pomaga ClickUp

Potrzebujesz szablonu współpracy z klientami ClickUp. Dzięki spójnej strukturze możesz mieć pewność, że wszystkie kluczowe informacje — cele, osie czasu, pliki i specjalne życzenia — zostaną zebrane i będą gotowe do płynnego wdrożenia, od sprzedaży po dostawę.

Dzięki szablonowi ClickUp „Powodzenie współpracy" będziesz mieć pod kontrolą cały cykl życia klienta

Szablon umożliwia zespołom przejście od sprzedaży przez wdrożenie do realizacji projektu. W rezultacie zespoły sprzedaży i produkcji będą działać zgodnie ze wspólnym cyklem pracy, co zapewni przejrzystość, odpowiedzialność i płynniejszą obsługę klientów.

Ten szablon zarządzania klientami umożliwia:

Określ oczekiwania klienta , zakres i kamienie milowe

Dołącz ważne pliki, takie jak umowa o świadczenie usług lub lista dokumentów do dostarczenia

Automatycznie przypisuj zadania zespołom ds. wdrażania klientów lub kierownikom projektów

Śledź odpowiedzialność za pomocą aktualizacji statusu i komentarzy

11. Automatycznie ustaw przypomnienia i działania następcze

Ostatni etap zarządzania klientami to obszar, w którym ludzie często popełniają błędy: działania następcze.

Terminowe działania następcze pokazują, że Twoje zaangażowanie wykracza poza początkową realizację zadania. Wzmacniają one Twoje zaangażowanie i pomagają:

Wzmocnij cele i osie czasu projektów

Wykrywaj problemy, zanim wpłyną na satysfakcję klienta

Wzmocnij zaufanie i zmniejsz ryzyko niedotrzymania terminów lub opóźnień w dostarczaniu danych

Ale robienie tego ręcznie? To właśnie wtedy wszystko się psuje.

💜 Oto, jak pomaga ClickUp

Dzięki przypomnieniom ClickUp możesz zautomatyzować działania następcze na każdym etapie — niezależnie od tego, czy chodzi o przypomnienie o przesłaniu dokumentów podatkowych, sfinalizowaniu zeznania podatkowego, przejrzeniu umowy o świadczenie usług czy zatwierdzeniu kamienia milowego.

Automatyzuj działania następcze bez konieczności ciągłego kontaktowania się z klientami dzięki przypomnieniom ClickUp

Ustaw powtarzające się przypomnienia, wyzwalacze powiadomień na podstawie statusu zadania i zapewnij spójność działań zarówno klientów, jak i zespołu wewnętrznego bez konieczności ciągłego śledzenia zadań.

Klienci otrzymują terminowe przypomnienia. Twój zespół utrzymuje tempo pracy. A projekt posuwa się naprzód.

Wskazówki dotyczące zarządzania trudnymi relacjami z klientami

W końcu klienci to ludzie. A ludzkie zachowania bywają trudne do interpretacji.

Jednak dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i praktyce możemy pokonać każdą trudną rozmowę.

Wyzwanie 1: Klient jest niezadowolony, ale nie wiesz, co było tego przyczyną

✅ Rozwiązanie: Podejdź do sytuacji z prawdziwą ciekawością. Pozwól klientom wyrazić swoje obawy bez przerywania — często samo wysłuchanie rozładowuje napięcie.

Wyzwanie 2: Istnieje niewypowiedziane napięcie, które wpływa na cykl pracy

✅ Rozwiązanie: Powiedz to z szacunkiem. Stwierdzenie typu „Wydaje się, że zboczyliśmy z kursu” otwiera przestrzeń do szczerej rozmowy bez obwiniania.

Wyzwanie 3: Klient zmienia oczekiwania w trakcie projektu

✅ Rozwiązanie: Zatrzymaj się i zresetuj. Ponownie ustal granice projektu, jasno określ zakres i upewnij się, że obie strony zgadzają się na zaktualizowane warunki.

Wyzwanie 4: Klient oczekuje wyników wykraczających poza zakres lub budżet

✅ Rozwiązanie: Ustal realistyczne oczekiwania. Wyraźnie wyjaśnij, co można osiągnąć, i zaproponuj inteligentne alternatywy, które nadal są zgodne z celami klienta.

Wyzwanie 5: Relacje są bardziej stresujące niż produktywne

✅ Rozwiązanie: Dowiedz się, kiedy należy odejść. Rezygnacja z klienta, z którym nie potrafisz się dogadać, może chronić czas i energię Twojego zespołu oraz zapewnić długoterminowe powodzenie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Masz problem z uzgodnieniem wspólnego stanowiska podczas realizacji projektów zespołowych? Artykuł Jak usprawnić współpracę w zespołach pokazuje, jak rozpoznawać, szanować i synchronizować różne style pracy, aby zapewnić płynniejszą i bardziej efektywną współpracę.

Współpraca z klientami na najwyższym poziomie dzięki ClickUp

50% firm osiągających najlepsze wyniki ma ponad 60% klientów na długoterminowych umowach.

Jeśli się nad tym zastanowić, ogromna część przychodów zależy od doskonałych, długotrwałych relacji z klientami. Współpraca z klientami nie jest więc czymś, do czego można podchodzić lekko.

Dzięki ClickUp masz wszystko, czego potrzebujesz, aby spełnić tę obietnicę — od aktualizacji w czasie rzeczywistym i wspólnych pulpitów nawigacyjnych po notatki ze spotkań oparte na sztucznej inteligencji, automatyczne działania następcze i konfigurowalne huby współpracy.

To jedyna platforma, która łączy obsługę klientów, realizację projektów i koordynację pracy zespołów.

Zarejestruj się w ClickUp już teraz i spraw, aby komunikacja z klientami przyniosła długotrwałe powodzenie.