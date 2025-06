Szablony umów SEO Free dla profesjonalnych umów

Zdobyłeś klienta. Rozmowy przebiegły świetnie. Oni są podekscytowani, tak samo jak Ty. Ale zanim zostanie prześledzone pierwsze słowo kluczowe lub zdobyty pierwszy link zwrotny, między Tobą a chaosem stoi jedna rzecz: Umowa.

SEO już teraz jest pełne niejasności — zmieniają się rankingi, algorytmy i oczekiwania. Często są one bardzo wysokie. Właśnie wtedy absolutnie potrzebujesz jasnej, profesjonalnej umowy, aby mieć pewność, że wszystko jest w porządku.

W rzeczywistości prawnie wiążący szablon umowy SEO nadaje ton, określa zakres prac oraz chroni Twoją reputację i przychody.

Aby pomóc Ci ominąć labirynt prawnych przepisów i skupić się na tym, co robisz najlepiej, stworzyliśmy listę darmowych szablonów umów SEO. Gotowe, dostosowywalne i stworzone z myślą o rzeczywistej pracy z klientami.

Czym są szablony umów SEO?

Szablony umów SEO to gotowe dokumenty prawne, które określają zakres, wyniki, osie czasu, warunki płatności i obowiązki dostawcy usług SEO i klienta.

Szablony te pomagają sformalizować relacje robocze i zapewnić, że obie strony od samego początku są zgodne co do celów SEO.

Dokładniej rzecz biorąc, dobrze skonstruowana i właściwa umowa SEO jasno określa również, jakie usługi będą świadczone (np. badanie słów kluczowych, optymalizacja strony, budowanie linków), w jaki sposób będą mierzone wyniki i jakie są oczekiwane terminy realizacji.

🧠 Ciekawostka: Termin "SEO" został po raz pierwszy użyty w 1997 roku! Wtedy to właściciele stron internetowych zaczęli optymalizować swoje witryny pod kątem wczesnych wyszukiwarek, takich jak AltaVista i Yahoo, dając początek praktyce, którą obecnie nazywamy optymalizacją pod kątem wyszukiwarek.

20 szablonów umów SEO

Aby usprawnić współpracę z klientami i zwiększyć profesjonalizm usług SEO, zapoznaj się z poniższą listą darmowych szablonów umów SEO, które można dostosować do własnych potrzeb:

1. Szablon umowy ClickUp Business

Pobierz darmowy szablon Twórz, podpisuj i zarządzaj umowami o świadczenie usług dzięki szablonowi umowy biznesowej ClickUp

W przypadku marketerów produktów obsługujących wielu klientów umowy często znajdują się w rozproszonych wątkach e-maili, dokumentach lub nieaktualnych plikach PDF. Spowalnia to przekazywanie zadań, powoduje niejasności dotyczące oczekiwań i pochłania godziny pracy poświęcone na poprawki.

Szablon umowy biznesowej ClickUp rozwiązuje ten problem, zapewniając jeden przejrzysty, edytowalny obszar roboczy do tworzenia, zarządzania i przechowywania umów od początku do momentu podpisania. Zawiera wstępnie wypełnione pola na nazwy, warunki, usługi, klauzule anulowania, a nawet śledzenie potwierdzeń.

Każda edycja jest widoczna, więc nie musisz przeglądać wątków ani martwić się o pominięte zmiany. Możesz również użyć funkcji śledzenia czasu ClickUp, aby dodać terminy i monitorować realizację umowy.

✅ Idealne dla: właścicieli produktów, którzy chcą szybko i w uporządkowany sposób zawrzeć umowy o świadczenie usług

📮 ClickUp Insight: 1 na 4 pracowników używa co najmniej czterech narzędzi tylko po to, aby stworzyć kontekst w pracy. Kluczowy szczegół może być ukryty w e-mailu, rozwinięty w wątku Slacka i udokumentowany w oddzielnym narzędziu, co zmusza zespoły do marnowania czasu na poszukiwanie informacji zamiast wykonywania pracy. ClickUp łączy cały cykl pracy w jedną zunifikowaną platformę. Dzięki funkcjom takim jak zarządzanie projektami za pomocą poczty e-mail ClickUp, czat ClickUp, dokumenty ClickUp i ClickUp Brain wszystko pozostaje połączone, zsynchronizowane i natychmiast dostępne. Pożegnaj się z "pracą nad pracą" i odzyskaj swój produktywny czas. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły mogą zaoszczędzić ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

2. Szablon umowy o świadczenie usług zarządzania projektami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Określ zakres, osie czasu i obowiązki dzięki szablonowi umowy o świadczenie usług zarządzania projektami ClickUp

Szablon umowy o świadczenie usług zarządzania projektami ClickUp jest przeznaczony dla zespołów zarządzających projektami, które chcą uporządkować umowy o świadczenie usług, jasno określając, kto ma co zrobić, w jakim terminie i za jaką cenę.

W szablonie znajdziesz gotowe sekcje opisujące zakres usług, wyniki i obowiązki, a także warunki dotyczące płatności, odpowiedzialności i czasu trwania umowy.

Funkcje platformy ClickUp dodatkowo poprawiają komfort użytkowania. Używaj niestandardowych statusów, aby śledzić postępy każdej umowy, od wersji roboczej do ostatecznego zatwierdzenia.

A dzięki niestandardowym widokom, takim jak lista, kalendarz i Gantt, możesz śledzić osie czasu, wizualizować zadania i koordynować działania wszystkich interesariuszy w całym cyklu życia projektu.

✅ Idealne dla: kierowników projektów obsługujących klientów w zakresie usług o ustrukturyzowanych wymaganiach dotyczących dostawy

3. Szablon umowy o pracę ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz jasne, profesjonalne umowy o pracę dzięki szablonowi umowy o pracę ClickUp

Kiedy zespoły HR zatrudniają autorów, analityków lub strategów do bieżących projektów SEO, szybkość i struktura są równie ważne jak umiejętności.

Szablon umowy o pracę ClickUp pomaga udokumentować role, wynagrodzenie, świadczenia i warunki rozwiązania umowy, dzięki czemu możesz skupić się na rekrutacji. Nie musisz być prawnikiem, aby zacząć korzystać z tego szablonu. Każda sekcja jest wstępnie wypełniona edytowalnymi symbolami zastępczymi, co ułatwia dostosowanie jej do potrzeb potencjalnych klientów, specjalistów ds. budowania linków lub pełnoetatowych menedżerów SEO.

Użyj pól niestandardowych, aby uporządkować umowy według działu lub typu umowy i śledź zmiany w czasie rzeczywistym. A ponieważ podpisane kopie są przechowywane w tym samym obszarze roboczym, wszystko jest gotowe do audytu, gdy tylko tego potrzebujesz.

✅ Idealne dla: zespołów HR i rekruterów potrzebujących powtarzalnych, edytowalnych formatów umów o pracę

🔍 Czy wiesz, że... 65% użytkowników Google klika co najmniej jeden wynik organiczny! Jeśli nie zajmujesz wysokiej pozycji w rankingu, tracisz większość kliknięć (i klientów).

4. Szablon przeglądu umowy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź, przeglądaj i zarządzaj umowami prawnymi bardziej efektywnie dzięki szablonowi przeglądu umów ClickUp

Szablon przeglądu umowy ClickUp został stworzony dla menedżerów kont i zespołów operacyjnych, którzy potrzebują uporządkowanego sposobu zarządzania zatwierdzaniem umów.

W szablonie znajdziesz osiem konfigurowalnych statusów, takich jak "Wersja robocza", "Wewnętrzna weryfikacja" i "Realizacja", które odzwierciedlają każdy etap umowy. Możesz również uwzględnić wszystkie niezbędne informacje, od klauzul dotyczących odszkodowań po rodzaj działalności i dane kontaktowe.

Dzięki wielu widokom, takim jak proces przeglądu umowy i recenzje klientów, zawsze będziesz wiedzieć, na jakim etapie znajduje się każda umowa i kto jest za co odpowiedzialny. Szablon ten pomaga wszystkim osobom zarządzającym cyklem pracy związanym z dużą liczbą umów w wyróżnianiu klauzul, dodawaniu zadań do poprawek, konsultowaniu się z ekspertami i przekazywaniu dokumentu do ostatecznego zatwierdzenia.

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować procesy, rozważ użycie spójnego oprogramowania do zarządzania umowami, które zapewni zgodność z przepisami i dokładność.

✅ Idealne dla: menedżerów kont i kierowników operacyjnych zajmujących się umowami z klientami, dostawcami lub usługami SEO

Czasami nie masz czasu, aby klikać wiele widoków lub przeglądać pola niestandardowe. Wtedy właśnie warto skorzystać z ClickUp Brain. Wystarczy zapytać: "Kto pracuje nad tym projektem?", a Brain w ciągu kilku chwil wyświetli najbardziej istotne informacje!

Uzyskaj natychmiastowe aktualizacje statusu i szczegóły dotyczące osób przypisanych dzięki ClickUp Brain

5. Szablon formularza zarządzania umowami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Łatwo śledź szczegóły umowy, terminy i działania interesariuszy dzięki szablonowi zarządzania umowami ClickUp

Kiedy zarządzasz dziesiątkami umów z dostawcami, wnioskami o zmiany lub poprawkami zakresu prac, ostatnią rzeczą, z jaką chcesz się zmagać, jest przeoczenie aktualizacji statusu umowy. Szablon zarządzania umowami ClickUp pomaga zespołom prawnym i ds. zakupów śledzić każdy etap cyklu życia umowy w jednym miejscu.

Dzięki wstępnie ustawionym statusom, takim jak "W trakcie sporządzania", "W trakcie przeglądu" i "Zaakceptowany", możesz dokładnie monitorować status każdej umowy podczas procesu przeglądu dokumentów. Sortowanie dokumentów według działu, typu umowy lub daty podpisania jest również niezwykle proste.

Wszystko jest połączone za pomocą dedykowanych widoków, takich jak lista głównych umów, postęp umowy i formularz wniosku o umowę, co pomaga przejść od przyjęcia zlecenia do jego realizacji bez utraty kontroli.

Ponadto możesz śledzić osie czasu za pomocą wykresów Gantta ClickUp, a nawet zautomatyzować powiadomienia e-mailowe o cyklach przeglądów dzięki automatyzacji ClickUp.

✅ Idealne dla: zespołów prawnych i kierowników ds. zaopatrzenia obsługujących duże ilości umów lub umów z dostawcami

Jako mała agencja marketingowa uwielbiam ClickUp za to, że rozwiązał mój największy problem – automatyzację cyklu pracy związanego z zatwierdzaniem przez klientów. Po dwóch latach zmagań z Notion możliwość skonfigurowania automatyzacji w ciągu kilku sekund (przenoszenie elementów z widoku zespołu do widoku klienta) była rewolucyjna. ClickUp zastąpił wiele subskrypcji (Loom, Slack i Notion), zapewniając jednocześnie zorganizowany system z dedykowanymi listami, folderami i dokumentami, których nie trzeba tworzyć od podstaw. Wszystko wydaje się naturalnie zorganizowane, co pozwala zaoszczędzić godziny spędzane wcześniej na utrzymaniu obszaru roboczego i poświęcić więcej czasu na rzeczywiste projekty klientów.

6. Szablon umowy ofertowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Jasno określ zakres, ceny i warunki płatności dzięki szablonowi umowy ofertowej ClickUp

Szablon umowy ofertowej ClickUp pomaga wykonawcom i konsultantom w tworzeniu profesjonalnych ofert, które są łatwe do oceny i zatwierdzenia. Zawiera uporządkowane sekcje służące do określenia zakresu projektu, osi czasu, rezultatów i warunków płatności, zapewniając zgodność oczekiwań.

Ten szablon zawiera kluczowe pola umowy, takie jak klauzule dotyczące rozwiązania umowy, podział projektu i kamienie milowe dotyczące cen.

Wspiera również szczegółowy widok osi czasu i wykonanych usług, co sprawia, że jest szczególnie przydatny w przypadku projektów o stałym zakresie, takich jak jednorazowe projekty SEO.

✅ Idealne dla: Wykonawców i konsultantów biznesowych składających ustrukturyzowane oferty projektowe

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dodaj do szablonu umowy biznesowej zachętę do przyspieszenia podpisania umowy, oferującą niewielki rabat (5–7%) za podpisanie umowy w ciągu 48 godzin. Stworzy to poczucie pilności bez obniżania wartości Twoich usług. Wystarczy dodać do szablonu pole warunkowego rabatu, które automatycznie dostosuje cenę w zależności od daty akceptacji.

7. Szablon oferty kampanii ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przedstaw cele kampanii, strategie i informacje o odbiorcach dzięki szablonowi propozycji kampanii ClickUp

Szablon propozycji kampanii ClickUp zapewnia zespołom marketingowym jasne ramy do przedstawiania procesów i pomysłów marketingowych z pewnością siebie. Pomaga nakreślić cele kampanii, zdefiniować grupy docelowe, sporządzić listę kluczowych zasobów i podzielić strategie realizacji.

Szablon zawiera sekcje służące do zapisania informacji o kliencie i osobie przygotowującej dokument, osi czasu kampanii, badań pomocniczych i celów dotyczących wyników. Jest to szczególnie pomocne podczas pracy z powracającymi klientami lub w ramach formalnej umowy SEO, gdzie oczekiwania muszą być w pełni udokumentowane i mierzalne.

Ponieważ oferta znajduje się w ClickUp, można ją łatwo połączyć z bieżącymi zadaniami, pulpitami raportowania lub cyklami pracy związanymi z zarządzaniem klientami. Dzięki temu wszyscy są na bieżąco, od planowania i zatwierdzania po ostateczną realizację.

✅ Idealne dla: Marketingowców tworzących uporządkowane, oparte na danych propozycje kampanii dla klientów

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zamiast publikować przypadkowe posty na blogu, zgrupuj powiązane artykuły w jedną szczegółową stronę filarową (zwaną klastrem). Na przykład, jeśli oferujesz profesjonalne usługi SEO, Twoja główna strona filarowa może dotyczyć SEO, a następnie możesz opublikować sześć do ośmiu postów uzupełniających, poświęconych takim obszarom, jak analiza konkurencji, optymalizacja strony lub lokalne SEO, z linkami do strony filarowej.

8. Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp

Pobierz darmowy szablon Określ jasne warunki, obowiązki i oczekiwania dzięki szablonowi umowy o świadczenie usług ClickUp

Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp pomaga sformalizować relacje między firmą a dostawcą usług. Od wynagrodzenia po zakres prac — zapewnia on, że obie strony są zgodne co do tego, co ma zostać dostarczone, w jaki sposób i kiedy.

Są one szczególnie przydatne w przypadku powtarzających się usług, takich jak umowy o świadczenie usług projektowych, projekty konsultingowe lub comiesięczne usługi SEO, gdzie należy jasno określić role i wyniki.

Szablon zawiera sekcje dotyczące obowiązków wykonawcy, osi czasu projektu, warunków rozwiązania umowy, warunków płatności i klauzul odszkodowawczych.

Każdą sekcję możesz dostosować do potrzeb klienta, zachowując spójny format, który obejmuje wszystkie niezbędne elementy, co pomoże uniknąć niejasności w przyszłości.

✅ Idealne dla: agencji, konsultantów biznesowych lub dostawców usług oferujących uporządkowaną pracę nad wieloma projektami

9. Szablon umowy konsultingowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Określ oczekiwania, obowiązki i wyniki dzięki szablonowi umowy konsultingowej ClickUp

Szablon umowy konsultingowej ClickUp zawiera usługi, które mają być świadczone, strukturę płatności, warunki poufności, limity odpowiedzialności, procedury rozstrzygania sporów i wiele więcej. Ma to na celu zapewnienie, że małe firmy i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są zgodne z klientami przed rozpoczęciem pracy.

Ten szablon umowy konsultingowej można w pełni dostosować, co pozwala jasno określić osie czasu, stawki, zakres i klauzule dotyczące własności intelektualnej. Obejmuje on również definicje statusów, takie jak warunki dla niezależnych wykonawców i zobowiązania dotyczące zgodności, co pomaga uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Umowa ta, przechowywana i zarządzana w ClickUp, staje się częścią większego cyklu pracy projektu. Możesz przypisywać zadania na jej podstawie, śledzić zatwierdzenia klientów, zarządzać notatkami prawnymi za pomocą ClickUp Docs i przechowywać wszystko w jednym miejscu.

✅ Idealne dla: Butikowe firmy i samodzielni specjaliści oferujący usługi specjalistyczne

10. ClickUp Dodatek do szablonu umowy

Pobierz darmowy szablon Łatwo modyfikuj lub rozszerzaj istniejące umowy dzięki szablonowi aneksu do umowy ClickUp

Kiedy Twój zespół musi zaktualizować kamienie milowe SEO lub dodać nowe zadania w trakcie realizacji umowy, nawet niewielka zmiana może spowodować lawinę e-maili. Dodatek do umowy ClickUp zapewnia zespołom obsługującym klientów prosty sposób na sformalizowanie zmian bez konieczności tworzenia zupełnie nowej umowy.

Ten szablon, zaprojektowany z myślą o kierownikach ds. obsługi klientów i zespołach ds. operacji prawnych, zawiera uporządkowane pola na daty wejścia w życie, strony umowy i szczegóły zmian. Zawiera również przejrzyste sekcje na podpisy, dzięki czemu obie strony dokładnie wiedzą, co i kiedy zostało zmienione.

Możesz nawet połączyć każdy dodatek z zadaniami lub dokumentami ClickUp, aby zatwierdzenia i aktualizacje były przechowywane w jednym scentralizowanym przepływie.

✅ Idealne dla: menedżerów kont i zespołów prawnych zajmujących się pracą z powracającymi klientami lub stałymi klientami

11. Szablon współpracy z klientem ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zsynchronizuj zespoły, uprość proces wdrażania nowych pracowników i usprawnij przekazywanie zadań dzięki szablonowi ClickUp Client Success Collaboration Template

Kiedy nowy klient podpisuje umowę, uruchamia się cały łańcuch działań. Zespoły ds. wdrażania nowych klientów muszą przekazać kluczowe informacje, a zespoły ds. powodzenia projektów są odpowiedzialne za długoterminowe wyniki biznesowe. Szablon ClickUp Client Success Collaboration Template zapewnia zespołom wspólny widok wszystkich punktów kontaktu z klientem, od rozpoczęcia współpracy po zatwierdzenie.

Szablon zawiera konfigurowalny proces z jasnymi scenami, takimi jak Nowy klient, Planowanie, Spotkanie i Zatwierdzone. Pola niestandardowe pomagają rejestrować obowiązki właściciela, potrzeby klienta lub sygnały ostrzegawcze.

A w przypadku zespołów rozproszonych czat ClickUp pozwala zachować kontekst komunikacji, dzięki czemu aktualizacje nigdy nie giną w wątkach e-maili.

✅ Idealne dla: Menedżerów ds. wdrażania i zespołów ds. sukcesu klienta zarządzających realizacją dostaw po sprzedaży na wielu kontach

12. Szablon ClickUp do zarządzania projektami SEO

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj całym procesem SEO z jednego miejsca dzięki szablonowi ClickUp do zarządzania projektami SEO

Szablon zarządzania projektami SEO ClickUp organizuje pracę nad SEO w powtarzalne, przejrzyste cykle pracy. Zawiera cztery listy: "Przegląd treści", "Plany działania", "Poprawki na stronie" i "Badanie słów kluczowych". Każda lista zawiera grupy zadań podzielone według scen, dzięki czemu można śledzić, co jest w trakcie realizacji, co wymaga przeglądu, a co utknęło w martwym punkcie.

Znajdziesz tu szczegółowe podzadania, takie jak "Utwórz posty na blogu dotyczące słowa kluczowego 6", "Zaktualizuj opisy meta" i "Optymalizacja konwersji" — wszystkie z nich można sortować według priorytetu, statusu lub osoby przypisanej. Jeśli oferujesz usługi optymalizacji wyszukiwarek dla wielu firm, ten widok pozwoli Ci zaoszczędzić godziny na przełączaniu się między kontekstami.

Szablon jest wystarczająco elastyczny, aby zapewnić wsparcie bardziej złożonych cykli pracy, takich jak analiza konkurencji SEO, śledzenie SERP i strategia słów kluczowych. Jeśli prowadzisz rozwijającą się działalność w zakresie SEO, te ustawienia pozwolą Ci skalować procesy bez konieczności korzystania z rozproszonych rozwiązań.

✅ Idealne dla: zespołów SEO prowadzących kampanie dla wielu klientów lub bieżące prace optymalizacyjne

13. Szablon planu działania SEO ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zmień swoją strategię SEO w praktyczny, możliwy do śledzenia plan działania dzięki szablonowi ClickUp SEO Roadmap

Szablon planu działania SEO ClickUp dzieli ogólne cele SEO na uporządkowane, mierzalne zadania na każdym etapie lejka. Możesz nakreślić wszystko, od strategii słów kluczowych i poprawek technicznych po planowanie treści i pozyskiwanie linków zwrotnych, a wszystko to w odniesieniu do osi czasu, priorytetów i właścicieli.

Szablon zawiera wbudowaną hierarchię, która organizuje zadania SEO w wielu widokach. Znajdziesz w nim gotowe pola do śledzenia gotowości treści, aktualizacji metadanych, trudności słów kluczowych i celów rankingowych. Jest to idealne rozwiązanie do planowania długoterminowego rozwoju przy jednoczesnym utrzymaniu tempa realizacji planów marketingowych.

Dostępny jest również przejrzysty system śledzenia postępów. Każda inicjatywa może być powiązana z kluczowymi wskaźnikami efektywności, takimi jak wyświetlenia, CTR i rankingi. Możesz monitorować aktualizacje, przypisywać zadania autorom lub programistom i koordynować pracę zespołu, nie tracąc z oczu całościowego obrazu.

✅ Idealne dla: kierowników ds. SEO i dyrektorów planujących kwartalne lub kampaniowe działania mające na celu organiczny wzrost

Jeśli chodzi o zarządzanie projektami, ta platforma jest niezwykle łatwa w użyciu i zrozumiała. Gotowe szablony są świetne, ale możesz również zacząć od zera i stworzyć przestrzeń, która najlepiej odpowiada Tobie i Twojemu zespołowi! Korzystam z tej platformy codziennie i całkowicie zmieniła ona moje podejście do pracy.

14. Szablon raportu SEO ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź wyniki, udowadniaj wydajność i koordynuj pracę swojego zespołu dzięki szablonowi raportu SEO ClickUp

Miesięczne raporty SEO nie powinny zajmować godzin ani wymagać 12 zakładek, aby je wyjaśnić. Szablon raportu SEO ClickUp zapewnia zespołom marketingowym i SEO jedno miejsce do śledzenia wysiłków marketingowych wraz z kampaniami, które je napędzały.

Każdy wpis w raporcie zawiera kluczowe wskaźniki, w tym przychody, ruch na stronie, potencjalnych klientów, współczynniki konwersji i najskuteczniejsze słowa kluczowe. Aby usprawnić cykl raportowania, możesz grupować raporty według kwartałów, oznaczać je niestandardowymi etykietami i przypisywać im statusy przeglądu.

To, co sprawia, że te ustawienia są jeszcze bardziej pomocne, to ścisłe powiązanie raportowania z realizacją. Każdy punkt danych można połączyć z kampanią lub zadaniem, które go wygenerowało, co ułatwia podwojenie działań o wysokim ROI.

✅ Idealne dla: zespołów marketingowych i menedżerów SEO śledzących wyniki kampanii dla różnych klientów lub w różnych okresach raportowania

15. Szablon umowy SEO autorstwa PandaDoc

za pośrednictwem PandaDoc

Szablon umowy SEO firmy PandaDoc jest przeznaczony dla specjalistów SEO i zespołów zajmujących się marketingiem efektywnościowym, którzy muszą ustalić wyniki, osie czasu i warunki płatności.

Zawiera edytowalne sekcje dotyczące własności rezultatów (takich jak artykuły, raporty lub znaczniki schematów), harmonogramów raportowania (tygodniowych, dwutygodniowych lub miesięcznych) oraz klauzul dotyczących rozwiązania umowy, co ułatwia zarządzanie oczekiwaniami i pozwala uniknąć rozszerzania zakresu długotrwałych projektów SEO.

✅ Idealne dla: specjalistów SEO i niszowych agencji marketingu efektywnościowego zarządzających wieloma małymi i średnimi kontraktami SEO.

16. Szablon umowy SEO w formacie PDF/Dokument Google autorstwa SE Ranking

za pośrednictwem SE Ranking

Dostosowany do potrzeb agencji SEO, ten szablon umowy SEO w formacie PDF/Dokument Google od SE Ranking obejmuje wszystko, od zakresu prac i rezultatów po warunki płatności, częstotliwość raportowania i zastrzeżenia dotyczące odpowiedzialności.

Niezależnie od tego, czy oferujesz badania słów kluczowych, budowanie linków czy audyty techniczne, ten szablon zapewnia dostosowywalną, gotową do podpisania umowę w formacie PDF lub Dokumenty Google.

Jeśli łączysz to z ofertą, skorzystaj z narzędzi do zarządzania ofertami, aby usprawnić ustalanie cen, i ponownie przeanalizuj swój plan pozyskiwania klientów, aby wyznaczyć sobie bardziej odpowiednie cele.

✅ Idealne dla: agencji SEO, które potrzebują elastycznej umowy popartej opinią prawną w celu sformalizowania zakresu, rezultatów i warunków współpracy

17. Szablon oferty SEO w formacie Word autorstwa Backlinko

za pośrednictwem Backlinko

Szablon oferty SEO firmy Backlinko zapewnia kompletną strukturę, która pozwoli Ci pewnie przeprowadzić potencjalnych klientów od wprowadzenia do umowy. Zawiera profesjonalny list motywacyjny, przejrzysty wykaz usług oraz sekcję umowy, którą można szybko spersonalizować.

To, co wyróżnia ten szablon, to łatwość dostosowania go do różnych projektów SEO, w tym między innymi do audytów, kampanii budowania linków lub strategii pozyskiwania klientów. Możesz pobrać go jako dokument Word, Dokument Google lub PDF, co ułatwia edycję i udostępnianie w ramach cyklu pracy.

✅ Idealne dla: freelancerów i konsultantów SEO, którzy chcą konsekwentnie pozyskiwać klientów i przekształcać potencjalnych klientów w rzeczywistych klientów

18. Szablon umowy SEO autorstwa Get Cone

via Get Cone

Szablon umowy SEO firmy Get Cone został zaprojektowany przede wszystkim dla agencji specjalizujących się w SEO. Obejmuje szeroki zakres tematów, w tym zakres, osie czasu, oceny wyników, wypłaty i prawa własności intelektualnej.

Struktura jest wystarczająco kompleksowa, aby zminimalizować ryzyko, wyjaśnić wzajemne obowiązki i nakreślić kluczowe obszary, takie jak badania słów kluczowych, audyty techniczne, optymalizacja treści i budowanie linków.

Dzięki klauzulom dotyczącym siły wyższej, zakazu pozyskiwania klientów i okresów wypowiedzenia, szablony te doskonale nadają się do długoterminowych umów SEO, w których jasność warunków jest ważna dla obu stron.

✅ Idealne dla: agencji SEO i konsultantów zarządzających intensywną współpracą z klientami lub stałymi klientami

19. Szablon umowy o świadczenie usług SEO autorstwa Many Requests

za pośrednictwem Many Requests

Szablon umowy o świadczenie usług SEO firmy Many Requests jest idealny dla dostawców usług SEO, którzy oferują stałą obsługę w tym zakresie i muszą od samego początku jasno określić oczekiwania klientów. Zawiera klauzule dotyczące wyników, wyłączeń, osi czasu i harmonogramów płatności, co pozwala uniknąć niespodzianek w trakcie realizacji projektu.

Zawierają one również przemyślane sekcje dotyczące własności intelektualnej, poufności, odpowiedzialności i rozwiązywania sporów — mające zastosowanie w długoterminowych relacjach SEO, w których należy jasno określić role i obowiązki.

✅ Idealne dla: freelancerów i agencji SEO oferujących stałe, cykliczne usługi SEO w cyklu miesięcznym lub kwartalnym

20. Szablon umowy o świadczenie usług SEO autorstwa Legitt

za pośrednictwem Legitt

*szablon umowy o świadczenie usług SEO firmy Legitt, stworzony z myślą o samodzielnych specjalistach SEO, zawiera pola dotyczące audytów SEO, optymalizacji treści, raportowania, wynagrodzenia i praw własności intelektualnej (IP).

Zawierają one również bardziej szczegółowe klauzule, takie jak poufność, rozstrzyganie sporów, odszkodowania i ograniczenie odpowiedzialności.

Ten szablon wyróżnia się dokładnością prawną. Nadaje się do długoterminowych lub wysokowartościowych umów, w przypadku których ograniczenie ryzyka i zgodność z przepisami są niepodważalne. Można go dostosować do różnych zakresów SEO, struktur płatności i jurysdykcji, dzięki czemu jest elastyczny, a jednocześnie nie pozostawia żadnych luk.

✅ Idealne dla: Indywidualnych konsultantów SEO zajmujących się złożonymi, wieloetapowymi kampaniami SEO

Co sprawia, że szablon umowy SEO jest dobry?

Teraz, gdy zapoznałeś się z kilkoma szablonami umów SEO, jak wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom?

Dobry szablon umowy SEO określa oczekiwania, chroni obie strony i umożliwia pomiar wyników.

Oto, co odróżnia dobre umowy od tych standardowych:

Określony plan działania SEO: Solidna umowa określa, co oznacza powodzenie w planie działania SEO — czy jest to zwiększenie ruchu organicznego o X%, osiągnięcie określonych kamieni milowych dla słów kluczowych, czy poprawa wyników Core Web Vitals

Szczegółowy zakres prac (SoW): SoW powinien określać, co dostarczysz (np. audyty techniczne SEO, strategia treści, budowanie linków zwrotnych), a czego nie (np. pisanie postów na blogu lub naprawianie błędów programistycznych)

Osie czasu i wyniki: Najlepsze szablony dzielą pracę na etapy, z osiami czasu dla audytów, poprawek na stronie, miesięcznych raportów itp. Ułatwia to śledzenie zaangażowania i daje obu stronom rytm, którego mogą się trzymać

Przejrzyste raportowanie i częstotliwość komunikacji: Jak często będą odbywać się spotkania? Jakie wskaźniki będą udostępniane? Dobra umowa SEO zawiera sekcję dotyczącą częstotliwości raportowania, używanych narzędzi i śledzonych wskaźników KPI

Warunki płatności i klauzule dotyczące anulowania: Dobry szablon umowy SEO zawiera strukturę opłat, terminy płatności i okres wypowiedzenia. Określa również zasady zwrotu kosztów, kary za opóźnienia w płatnościach oraz konsekwencje przedterminowego rozwiązania umowy

Ochrona prawna i ograniczenia odpowiedzialności: Dobrze sporządzona umowa SEO chroni obie strony dzięki klauzulom dotyczącym poufności, nieujawniania informacji i limitów odpowiedzialności (szczególnie ważne w przypadku przetwarzania danych wrażliwych lub współpracy z zewnętrznymi dostawcami)

Usprawnij każdą umowę SEO dzięki ClickUp

Oferty SEO? Wysłane.

Warunki klienta? Uzgodnione.

Rozszerzanie zakresu projektu? Nie na Twojej zmianie.

ClickUp pomaga zorganizować każdy element procesu SEO, od pierwszej umowy do ostatecznego dostarczenia produktu, w jednym obszarze roboczym. Używaj dokumentów ClickUp do tworzenia i przechowywania umów, tablic ClickUp do zarządzania aktywnymi zadaniami klientów, a czatu ClickUp do omawiania osi czasu.

A jeśli chcesz śledzić zatwierdzenia, płatności i przydział zadań, po prostu zaufaj ClickUp Brain, automatyzacji i zadaniom.

Aby dopełnić całości, skorzystaj z listy ponad 1000 szablonów, które pomogą Ci szybko rozpocząć pracę. Koniec z pustymi stronami. Koniec z paniką "Gdzie jest ten dokument?".

Wypróbuj ClickUp za darmo i zamień chaos SEO w przejrzystość gotową dla klienta.