Jak używać Kalendarza Google jako narzędzia do śledzenia nawyków w celu zwiększenia wydajności

ClickUp dosłownie rzuca Ci Twoje cele prosto w twarz i sprawia, że każde zadanie lub ruch, który wykonujesz, ma wpływ na Twoje życie lub cel roczny. Jest to dla mnie bardzo atrakcyjna funkcja, ponieważ widzę swoje postępy. Widzę, z czego zrezygnuję, jeśli teraz przestanę. Zmusza mnie to do pilnowania siebie, aby pozostać na dobrej drodze. Zmusza mnie do ustalania priorytetów. Zmusza mnie do budowania nawyków we wszystkich dziedzinach, od codziennych po comiesięczne.

Robiąc to, zauważyłem, że zacząłem być bardziej skupiony. Zacząłem myśleć o 1, 2, a nawet 3 kroki do przodu, ponieważ musiałem zaplanować, jak będzie wyglądał mój dzień. Pokażę Ci moją listę nawyków. Dzięki niej wiem, co muszę zrobić dzisiaj, i mogę sprawdzić, co czeka mnie jutro, bez konieczności przewijania ekranu.