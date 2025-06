Darmowe szablony przewodnika stylistycznego Figma do tworzenia spójnych projektów

Wszędzie pełno czcionek, niedopasowane kolory i przyciski, które wydają się podążać za swoją tajemniczą logiką. Niespójność projektu pojawia się szybciej, niż można by się spodziewać, a bez solidnego systemu tylko się pogłębia.

Dlatego potrzebujesz kompleksowego przewodnika stylistycznego — jednego źródła informacji o typografii, kolorach marki, odstępach i komponentach interfejsu użytkownika, który będzie zgodny z tonem Twojej marki — dzięki temu Twoje projekty będą dopracowane i profesjonalne.

Ale bądźmy szczerzy: stworzenie go od podstaw jest czasochłonne.

Na szczęście darmowe szablony przewodnika po stylu marki Figma wykonają za Ciebie najtrudniejsze zadania. Te gotowe frameworki pomogą Ci konsekwentnie utrzymywać i tworzyć podręcznik marki w różnych projektach. Dzięki nim możesz skupić się na kreatywności, zamiast powtarzać podstawowe czynności.

Zapoznaj się z najlepszymi darmowymi szablonami, które pomogą Ci zacząć.

Co sprawia, że szablon przewodnika stylistycznego Figma jest dobry?

Dobry szablon przewodnika stylistycznego Figma zapewnia uporządkowaną strukturę, która pomaga zachować spójność projektów.

Zawiera:

Typografia : zdefiniowane rodziny czcionek, rozmiary, grubości i wysokości linii

Paleta kolorów : kolory podstawowe, dodatkowe i neutralne wraz z wartościami HEX/RGB

Elementy interfejsu użytkownika : standardowe przyciski, elementy formularzy, ikony i inne zasoby wielokrotnego użytku

Odstępy i siatki : jasne wytyczne dotyczące marginesów, wypełnienia i wyrównania

Stany i interakcje : Warianty dla stanów najechania kursorem, aktywnego, nieaktywnego i innych stanów interfejsu użytkownika

Elementy marki: logo, ilustracje i inne elementy identyfikacji wizualnej, jeśli dotyczy

Przypomnienie: Wybierając elementy do własnego przewodnika stylistycznego, należy pamiętać o misji firmy. Jeśli misja jest silna i motywująca, jak w przypadku Nike "Let's Do It", elementy projektu muszą ją wspierać, a nie odbiegać od niej.

5 darmowych szablonów przewodnika stylistycznego Sigma

Poniżej znajduje się pięć darmowych szablonów przewodnika stylistycznego Figma, które oferują różne poziomy szczegółowości i dostosowania:

1. Szablon przewodnika stylistycznego Free autorstwa RedSky Engineering

za pośrednictwem Figma

Szukasz przejrzystego, dobrze zorganizowanego przewodnika stylistycznego? Bezpłatny szablon przewodnika stylistycznego firmy RedSky Engineering obejmuje typografię, palety kolorów, komponenty interfejsu użytkownika i odstępy — wszystko uporządkowane w przejrzysty sposób, aby ułatwić szybkie odnalezienie potrzebnych informacji.

Prosty układ ułatwia aktualizację w miarę rozwoju projektu, co czyni go doskonałym wyborem dla projektantów pracujących samodzielnie i zespołów. Zapewnia odpowiednią równowagę między strukturą a elastycznością, gwarantując spójność systemu projektowego bez wrażenia sztywności.

📌 Idealne dla: Projektantów i zespołów, którzy potrzebują kompleksowego, ale łatwego w utrzymaniu przewodnika stylistycznego.

2. Szablony przewodników stylistycznych UI autorstwa Yahiya Amiruddin

za pośrednictwem Figma

Szablony przewodników stylistycznych UI autorstwa Yahiya Amiruddin zawierają różne formaty przewodników stylistycznych dostosowane do różnych potrzeb projektów. Od typografii i przycisków po elementy formularzy i systemy siatek — kolekcja oferuje uporządkowane podejście do spójności projektów.

Dzięki wielu opcjom układu możesz wybrać format, który najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy. Ponadto łatwo udostępniać je programistom, co usprawnia przekazywanie zadań.

📌 Idealne dla: projektantów UI/UX zarządzających złożonymi projektami, które wymagają komponentów wielokrotnego użytku i jasnych zasad projektowania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stosuj spójny przewodnik stylistyczny, aby zachować przejrzystość i profesjonalizm w swoich tekstach. Niezależnie od tego, czy stosujesz zasady AP, Chicago, czy niestandardowe, spójność jest kluczem do sukcesu!

3. Prosty przewodnik stylistyczny | Typografia, kolory i cienie autorstwa Sagor Sur

za pośrednictwem Figma

Czasami nie potrzebujesz rozbudowanego systemu projektowania — wystarczy szybki przewodnik po czcionkach, kolorach i cieniach. Prosty przewodnik stylistyczny | Szablon typografii, kolorów i cieni autorstwa Sagor Sur pozwala zachować minimalizm i skuteczność, skupiając się na podstawowych elementach wizualnych bez zbędnej złożoności.

📌 Idealne dla: Freelancerów i samodzielnych projektantów, którzy potrzebują prostego przewodnika stylistycznego do małych i średnich projektów.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Szukasz narzędzia do tworzenia obrazów i treści, które jest zgodne z wytycznymi Twojej marki i zapewnia wsparcie w całym cyklu pracy? Wypróbuj ClickUp Brain!

4. Free Brand Logo Style Guide autorstwa Vishnuraj Pr

za pośrednictwem Figma

Tożsamość marki to coś więcej niż kolory i czcionki — to sposób, w jaki logo, typografia i elementy wizualne współgrają ze sobą. Bezpłatny przewodnik po stylistyce logo marki autorstwa Vishnuraj Pr zapewnia przejrzystą strukturę wytycznych dotyczących marki, gwarantując spójność zasobów cyfrowych i drukowanych.

5. Przewodnik stylistyczny Figma Web i FLEGOs

za pośrednictwem Figma

Szablon Figma Web Style Guide and FLEGOs to coś więcej niż przewodnik stylistyczny — to modułowy system projektowania. Dzięki typografii, kolorom, komponentom interfejsu użytkownika i gotowym elementom (FLEGOs) pomaga projektantom i programistom pracować szybciej, zachowując spójny język wizualny.

Łączy tradycyjny przewodnik stylistyczny z blokami projektów wielokrotnego użytku, dzięki czemu idealnie nadaje się do skalowalnych projektów internetowych.

📌 Idealne dla: Projektantów stron internetowych i programistów, którzy potrzebują przewodnika stylistycznego i biblioteki komponentów interfejsu użytkownika wielokrotnego użytku.

👀 Czy wiesz, że... AP Stylebook odradza stosowanie przecinka oxfordzkiego, podczas gdy Chicago Manual of Style zaleca go dla większej jasności. Twój wybór może zmienić znaczenie zdania!

Ograniczenia korzystania z Figma do tworzenia przewodników stylistycznych

Figma to potężne narzędzie do projektowania, ale ma pewne wady, jeśli chodzi o utrzymywanie i skalowanie przewodników stylistycznych. Oto kilka ograniczeń, o których należy pamiętać:

❌ Brak natywnej kontroli wersji: Chociaż Figma śledzi zmiany, zarządzanie różnymi wersjami przewodników stylistycznych może być kłopotliwe, zwłaszcza gdy zaangażowanych jest wielu członków zespołu. W przeciwieństwie do dedykowanych systemów projektowania, takich jak Zeroheight lub Frontify, Figma nie oferuje wbudowanej funkcji wersjonowania briefów projektowych

❌ Ograniczone egzekwowanie zasad projektowania: Figma umożliwia tworzenie przewodnika stylistycznego, ale nie egzekwuje spójności projektu. Członkowie zespołu nadal mogą nadpisywać style lub zapomnieć o przestrzeganiu przewodnika, co prowadzi do niespójności

❌ Wyzwanie dla osób niebędących projektantami: programistom, marketerom i innym interesariuszom może być trudno poruszać się po przewodniku stylistycznym opartym na Figma w porównaniu z platformami, które zapewniają uporządkowaną dokumentację z interaktywnymi komponentami

❌ Problemy ze skalowalnością: Zarządzanie przewodnikiem stylistycznym wyłącznie w Figma może stać się przytłaczające w miarę rozwoju projektów. Bez integracji z narzędziami do automatycznej aktualizacji lub strukturalnej dokumentacji utrzymanie porządku wymaga ręcznego wysiłku

Alternatywne szablony przewodników stylistycznych Figma

Figma to potężne narzędzie do projektowania przewodników stylistycznych, ale jeśli chodzi o zarządzanie całą marką, ClickUp , aplikacja do pracy, która zawiera wszystko, zapewnia bardziej kompleksowe i uporządkowane rozwiązanie.

To dobra alternatywa dla Figma, która pozwala zespołom tworzyć i przechowywać wytyczne dotyczące marki, zarządzać projektami związanymi z brandingiem, współpracować między działami i zapewnić spójność wszystkich zasobów marki.

Dzięki ClickUp dla zespołów ds. brandingu firmy zyskują scentralizowany hub do przechowywania logo, czcionek, kolorów i innych elementów marki.

Zamiast rozproszonych plików i nieaktualnych plików PDF, ClickUp zapewnia, że wytyczne dotyczące brandingu są zawsze dostępne, aktualne i znormalizowane.

Teams mogą również zautomatyzować cykle pracy związane z zatwierdzaniem, ograniczając opóźnienia i nieporozumienia związane z decyzjami dotyczącymi brandingu.

Gemma Kuenzi, dyrektor artystyczny w Kredo Inc., doskonale to podsumowuje:

ClickUp to najlepsza rzecz, jaka mi się przydarzyła. Jestem dyrektorem artystycznym w Kredo Inc, firmie nadrzędnej trzech spółek zależnych. Zarządzam zespołem projektantów, więc ClickUp pomaga mi w zarządzaniu projektami, czasem, delegowaniu zadań i wielu innych rzeczach!

Ujednolicenie tożsamości marki dzięki ClickUp dla zespołów ds. brandingu, zachowując spójność wytycznych, zasobów i komunikatów we wszystkich kanałach

Dla zespołów projektowych ClickUp dla zespołów kreatywnych i projektowych oferuje bardziej płynny sposób zarządzania projektami. Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym pozwalają projektantom, marketerom i interesariuszom na przekazywanie informacji zwrotnych, śledzenie zmian i powtarzanie czynności bez zamieszania.

Wbudowane zadania i funkcje zarządzania marką, takie jak osie czasu, zależności i kontrola wersji, zapewniają realizację projektów brandingowych zgodnie z harmonogramem i zapobiegają wykorzystywaniu nieaktualnych zasobów.

ClickUp integruje się również z popularnymi narzędziami do projektowania, takimi jak Figma i Adobe Creative Cloud, ułatwiając połączenie cykli pracy bez konieczności przełączania się między platformami. Dzięki temu czas potrzebny na realizację zleceń projektowych można skrócić nawet o 33%!

Uprość współpracę i zarządzanie zasobami dzięki ClickUp dla zespołów kreatywnych i projektowych, zapewniając płynny cykl pracy od koncepcji do realizacji

Oprócz tego ClickUp oferuje następujące fantastyczne szablony, które pomagają zespołom efektywnie zarządzać KPI w zakresie brandingu, projektowania i marketingu, zapewniając spójność i współpracę we wszystkich projektach:

1. Szablon przewodnika stylistycznego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz uporządkowany i profesjonalny przewodnik stylistyczny dzięki szablonowi ClickUp Style Guide Template, który pomoże Ci uporządkować wszystkie elementy brandingowe

Silna tożsamość marki wymaga czegoś więcej niż tylko logo i palety kolorów — potrzebny jest kompleksowy przewodnik, który zapewni spójność wszystkich materiałów cyfrowych i drukowanych. Szablon przewodnika stylistycznego ClickUp zapewnia uporządkowaną strukturę do dokumentowania wszystkich aspektów tożsamości wizualnej marki.

Dzięki formatowi dokumentów ClickUp zespoły mogą łatwo aktualizować przewodnik stylistyczny i współpracować nad nim w czasie rzeczywistym, eliminując zamieszanie związane ze statycznymi plikami projektowymi.

Ten szablon umożliwia:

Zaznacz typografię , wybierając czcionki, rozmiary i hierarchię

Określ palety kolorów za pomocą wartości HEX, RGB i CMYK, aby uzyskać dokładność

Ustal wytyczne dotyczące używania logo w zakresie odstępów, rozmieszczenia i wariantów

Ujednolicenie elementów interfejsu użytkownika , takich jak przyciski, ikony i elementy formularzy

Zapewnij inkluzywność dzięki standardom dostępności

📌 Idealne dla: zespołów projektowych i działów marketingu poszukujących scentralizowanego, łatwego w utrzymaniu przewodnika po stylu marki, który można skalować wraz z rozwojem organizacji.

2. Szablon przewodnika po stylu marki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz szczegółowy i dynamiczny przewodnik po marce za pomocą szablonu ClickUp Create a Style Guide Template, zapewniając jasność i spójność w całym zespole

Budujesz markę od podstaw? Szablon ClickUp Create a Style Guide Template zapewnia uporządkowane podejście do tworzenia spójnej tożsamości marki, prowadząc zespoły krok po kroku przez cały proces.

W przeciwieństwie do tradycyjnego przewodnika stylistycznego, ten szablon został zaprojektowany jako dokument żywy, co oznacza, że zespoły mogą na bieżąco udoskonalać i aktualizować elementy brandingu w miarę rozwoju firmy.

Ten szablon pomaga zespołom zdefiniować:

Misja i wartości marki: Ustal podstawowe zasady kształtujące tożsamość Twojej marki

Wytyczne dotyczące typografii i kolorów: Wybierz czcionki i palety kolorów, które pasują do osobowości Twojej marki

Ton i styl: Ujednolicenie sposobu komunikacji marki na różnych platformach

Obrazy i ikony: Zdefiniuj elementy wizualne, które zwiększają rozpoznawalność marki

📌 Idealne dla: Start-upów, inicjatyw rebrandingowych i zespołów tworzących przewodnik stylistyczny po raz pierwszy.

🧠 Ciekawostka: Pierwszy znany przewodnik stylistyczny pochodzi z 1893 roku — jest to Rules for Compositors and Readers Horace'a Harta, używany w Oxford University Press.

3. Szablon przewodnika stylistycznego logo ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustandarnij użycie logo dzięki szablonowi przewodnika stylistycznego logo ClickUp, określając jasne wytyczne dotyczące rozmiaru, koloru i umiejscowienia

Logo jest najbardziej rozpoznawalnym elementem marki, a jego niekonsekwentne stosowanie może osłabić rozpoznawalność marki. Szablon ClickUp Logo Style Guide Template zapewnia, że wszystkie zespoły wewnętrzne i partnerzy zewnętrzni używają logo poprawnie i spójnie.

Ten szablon zawiera:

Warianty logo głównego i dodatkowego: Zdefiniuj różne wersje swojego logo (pełny kolor, monochromatyczne, tylko ikona itp.)

Zasady dotyczące odstępów i wyrównania: Ustal jasne wytyczne dotyczące stref bezpiecznych i minimalnych rozmiarów, aby zapobiec zniekształceniom

Wykorzystanie tła: Określ, które tła najlepiej pasują do Twojego logo i jak radzić sobie z problemami związanymi z kontrastem

Niedopuszczalne modyfikacje: Udokumentuj, czego NIE wolno robić z logo (rozciąganie, zmiana kolorów, dodawanie efektów itp. )

📌 Idealne dla: zespołów ds. brandingu, agencji i firm, które muszą egzekwować ścisłe wytyczne dotyczące używania logo w różnych punktach kontaktu.

4. Szablon przewodnika stylistycznego projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zachowaj spójność między projektami dzięki szablonowi przewodnika stylistycznego ClickUp Project Style Guide Template, dostosowując branding w wielu inicjatywach

Nie każdy projekt wymaga pełnego przewodnika po stylu marki. Czasami zespoły potrzebują przewodnika po stylu dostosowanego do projektu, aby zachować spójność w ramach konkretnej kampanii, produktu lub doświadczenia cyfrowego. Szablon przewodnika po stylu projektu ClickUp pomaga zespołom ustalić i przestrzegać zasad projektowania na poziomie mikro.

Kluczowe funkcje tego szablonu:

Niestandardowa typografia i palety kolorów: Zdefiniuj unikalne reguły stylistyczne dla projektu bez wpływu na ogólne wytyczne dotyczące marki

Elementy interfejsu użytkownika i interakcje: Ujednolicenie przycisków, ikon, pól wprowadzania danych i elementów nawigacji w celu zapewnienia spójności doświadczeń użytkownika

Wytyczne dotyczące obrazów i multimediów: Ustaw parametry dotyczące fotografii, ilustracji i wykorzystania multimediów

Sekcje przekazywania danych programistom: Zapewnij płynną współpracę między projektantami i programistami dzięki jasnym specyfikacjom i adnotacjom

📌 Idealne dla: zespołów produktowych, agencji i projektantów pracujących nad dużymi projektami, w których spójność ma kluczowe znaczenie, ale zmiany w całej marce nie są konieczne.

👀 Czy wiesz, że... Podręcznik MLA Handbook kiedyś zakazał używania liczby pojedynczej "oni", ale w wydaniu z 2016 r. oficjalnie ją zaakceptowano ze względu na inkluzywność płciową.

5. Szablon księgi marki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dokumentuj każdy aspekt tożsamości marki za pomocą szablonu ClickUp Brand Book, który służy jako kompleksowe źródło informacji dla Twojego zespołu

Księga marki to kompleksowy przewodnik, który wykracza poza elementy projektu i obejmuje komunikaty marki, pozycjonowanie i storytelling. Szablon księgi marki ClickUp zapewnia uporządkowany sposób dokumentowania wszystkich aspektów tożsamości marki w jednym miejscu.

W przeciwieństwie do tradycyjnych podręczników marki, ten szablon jest interaktywny i można go na bieżąco aktualizować, aby odzwierciedlał zmieniające się strategie marki. W tym szablonie znajdziesz sekcje dotyczące:

Misja, wizja i wartości marki: Określ cel swojej marki i zasady, które nią kierują

Wytyczne dotyczące identyfikacji wizualnej: Dokumentuj logo, typografię, kolory i elementy projektu

Osobowość marki i ton komunikacji: Nakreśl, w jaki sposób Twoja marka komunikuje się z odbiorcami i angażuje ich

Pozycjonowanie rynkowe: Wyjaśnij, czym Twoja marka wyróżnia się na tle konkurencji

📌 Idealne dla: Firm, które potrzebują kompletnego dokumentu referencyjnego dla wewnętrznych zespołów, partnerów i interesariuszy.

6. Szablon wytycznych dotyczących stylu marki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zachowaj spójność marki dzięki szablonowi wytycznych dotyczących stylu marki ClickUp, zapewniając wszystkim członkom zespołu przestrzeganie tych samych standardów

Dobrze zdefiniowane wytyczne dotyczące stylu marki zapewniają spójność wszystkich materiałów marketingowych, dokumentów wewnętrznych i punktów kontaktu z klientami. Szablon Wytyczne dotyczące stylu marki ClickUp zapewnia uporządkowaną strukturę do dokumentowania i egzekwowania podstawowych elementów wizualnych i komunikacyjnych marki.

W przeciwieństwie do tradycyjnych plików PDF lub statycznych plików Figma, ten szablon jest interaktywny i łatwy do aktualizacji. Umożliwia zespołom współpracę w czasie rzeczywistym i aktualizowanie wytycznych dotyczących brandingu.

Ten szablon obejmuje:

Zasady typografii : określ rodziny czcionek, rozmiary, grubość i hierarchię

Paleta kolorów : zdefiniuj kolory podstawowe, dodatkowe i akcentujące za pomocą wartości HEX, RGB i CMYK

Wykorzystanie logo : Określ właściwe rozmieszczenie, odstępy i warianty

Obrazy i grafika : Ustal standardy dotyczące fotografii, ikon, projektów graficznych i ilustracji

Ton i styl komunikacji marki: Zapewnij spójność komunikatów na różnych platformach

📌 Idealne dla: zespołów marketingowych i projektowych, które potrzebują scentralizowanego, dynamicznego przewodnika po stylu marki, który ewoluuje wraz z firmą.

7. Szablon tożsamości marki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zdefiniuj podstawową tożsamość wizualną swojej marki za pomocą szablonu tożsamości marki ClickUp, zapewniając dostępność i dobrą dokumentację wszystkich niezbędnych elementów

Tożsamość marki to coś więcej niż tylko logo — to kompletna wizualna i emocjonalna reprezentacja Twojej firmy. Szablon tożsamości marki ClickUp zawiera kompleksowy przewodnik dotyczący budowania silnej i spójnej obecności marki.

Ten szablon zawiera sekcje dotyczące:

Zdefiniuj podstawowe elementy marki, w tym misję, wartości i cechy osobowości

Ustal warianty logo z projektami podstawowymi, dodatkowymi i opartymi na ikonach

Ustal jasne zasady dotyczące typografii i schematów kolorów

Stwórz spójny ton marki i komunikaty dla różnych odbiorców

Zaprezentuj przykłady zastosowań z rzeczywistymi makietami dla mediów cyfrowych i drukowanych

📌 Idealne dla: firm budujących lub udoskonalających tożsamość marki, dbających o to, aby każdy projekt, komunikat i materiał marketingowy był zgodny z ich wizją.

8. Szablon brandingu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj wszystkimi zasobami marki i cyklami pracy za pomocą szablonu ClickUp Branding Template, który ułatwia nadzorowanie wielu elementów marki w jednym miejscu

Stworzenie silnej marki wymaga strategicznego planowania, projektowania i komunikacji. Szablon ClickUp Branding Template pomaga zespołom położyć podwaliny pod silną markę, definiując wszystkie kluczowe elementy brandingu w jednym uporządkowanym miejscu.

Ten szablon obejmuje:

Strategia marki i pozycjonowanie : Zdefiniuj, co wyróżnia Twoją markę

Informacje o grupie docelowej : zidentyfikuj kluczowe dane demograficzne i profile klientów

Wizualizacja marki : Ustal wytyczne dotyczące logo, typografii i schematów kolorów

Struktura komunikatów : Twórz spójne narracje i slogany marki

Plan wdrożenia: przypisz zadania związane z brandingiem i terminy ich wykonania

📌 Idealne dla: Start-upów, rozwijających się firm i zespołów marketingowych pracujących nad strategią rozwoju marki.

9. Szablon planu wprowadzenia marki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj płynne wprowadzenie marki na rynek dzięki szablonowi planu wprowadzenia marki ClickUp, który obejmuje wszystkie szczegóły, od komunikatów po dystrybucję zasobów

Wprowadzenie marki na rynek lub rebranding istniejącej marki wymaga starannego planowania i realizacji. Szablon planu wprowadzenia marki ClickUp zawiera uporządkowany plan działania, który pomoże zorganizować każdy krok debiutu marki i zapewnić powodzenie wprowadzenia na rynek.

Ten szablon zawiera:

Lista kontrolna przed wprowadzeniem marki na rynek : Sfinalizuj logo, komunikaty i zasoby marki

Strategie marketingowe i PR : Planuj ogłoszenia, kampanie w mediach społecznościowych i komunikaty prasowe

Koordynacja interesariuszy : przypisuj role i terminy zespołom wewnętrznym oraz partnerom zewnętrznym

Ocena po uruchomieniu: Śledź wyniki marki i reakcje odbiorców

📌 Idealne dla: zespołów marketingowych, start-upów i firm przygotowujących się do debiutu marki lub kampanii rebrandingowej.

10. Szablon planu rebrandingu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przeprowadź płynny proces rebrandingu dzięki szablonowi planu rebrandingu ClickUp, zapewniając dobrze zorganizowane przejście bez pominięcia kluczowych szczegółów

Zmiana wizerunku to coś więcej niż tylko aktualizacja logo — to strategiczna zmiana, która wymaga starannego wykonania. Szablon planu zmiany wizerunku ClickUp zawiera przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci zarządzać całym procesem, zapewniając spójność między zespołami, interesariuszami i oczekiwaniami klientów.

Ten szablon pomaga zespołom:

Oceń aktualny wizerunek marki : zidentyfikuj luki i możliwości poprawy

Zdefiniuj nowe elementy tożsamości marki : logo, kolory, typografię i aktualizacje komunikatów

Planuj strategie wdrażania : koordynuj aktualizacje strony internetowej, zmiany w mediach społecznościowych i kampanie marketingowe

Zarządzaj komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną : upewnij się, że pracownicy, partnerzy i klienci są zaznajomieni z nową identyfikacją wizualną

Śledź postępy i opinie: monitoruj kamienie milowe rebrandingu i reakcje odbiorców

📌 Idealne dla: Firm przechodzących gruntowną zmianę wizerunku, wymagających skutecznego wykonania wszystkich aspektów — od projektu po komunikację.

11. Szablon zarządzania marką ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skutecznie nadzoruj zarządzanie marką dzięki szablonowi ClickUp Brand Management Template, synchronizując wszystkie wytyczne, zatwierdzenia i aktualizacje

Siła marki zależy od spójności jej wizerunku na wszystkich platformach i punktach kontaktu. Szablon zarządzania marką ClickUp pomaga zespołom zachować spójność marki, zapewniając scentralizowany hub do zarządzania zadaniami związanymi z brandingiem, zasobami i zatwierdzaniem.

Ten szablon umożliwia zespołom:

Śledź aktualizacje zasobów marki : Utrzymuj uporządkowaną bibliotekę logo, czcionek i plików projektowych

Ujednolicenie wytycznych dotyczących marki : upewnij się, że wszystkie działy i partnerzy zewnętrzni stosują prawidłowe praktyki związane z brandingiem

Monitoruj spójność marki : przeglądaj i zatwierdzaj materiały marketingowe przed publikacją

Przypisuj zadania związane z brandingiem : ustalaj obowiązki związane z kalendarzem treści, aktualizacjami projektów i audytami marki

Mierz wpływ marki: śledź kluczowe wskaźniki wydajności, aby ocenić skuteczność brandingu

📌 Idealne dla: zespołów marketingowych, menedżerów marek i agencji odpowiedzialnych za utrzymanie i egzekwowanie spójności marki.

Buduj i utrzymuj spójną markę dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy budujesz markę od podstaw, czy udoskonalasz już istniejącą, te szablony stanowią solidną podstawę dla typografii, kolorów, logo i nie tylko.

Jednak stworzenie przewodnika stylistycznego to tylko jedna część zarządzania marką.

Potrzebujesz bardziej kompleksowego podejścia do organizowania zasobów marki, przyspieszenia procesu zatwierdzania i zapewnienia spójności między zespołami. ClickUp oferuje szeroki zakres zaawansowanych szablonów i narzędzi do zarządzania zasobami marki.

W rzeczywistości wiodące organizacje, takie jak Trinetix , przekształciły procesy projektowania i ograniczyły liczbę spotkań o 50% dzięki ClickUp.

