Jak zbudować skuteczny system pozyskiwania klientów?

Prowadzenie dobrze prosperującego biznesu to nie tylko dostarczanie niesamowitych usług - to także dbanie o to, by nowi klienci wciąż napływali podczas gdy ty jesteś zajęty wykonywaniem pracy, którą kochasz.

Jeśli jesteś freelancerem, konsultantem lub właścicielem małego biznesu, prawdopodobnie odczuwasz presję związaną z żonglowaniem tym wszystkim: marketingiem, pitchingiem, realizacją projektów i komunikacją z klientem. W niektórych tygodniach twoja skrzynka odbiorcza pęka w szwach od potencjalnych klientów. A kiedy indziej? Ani jednego pinga!

W tym miejscu pojawia się System Pozyskiwania Klientów. Pomyśl o nim jak o swoim cichym partnerze - pracującym w tle, aby przyciągać klientów, śledzić ich działania i posuwać transakcje do przodu... nawet wtedy, gdy jesteś pogrążony w pracy z klientem lub delektujesz się powolną wtorkową kawą ☕.

Ten blog opisuje dokładnie, jak zbudować taki system - od identyfikacji idealnych klientów po automatyzację działań następczych i śledzenie tego, co działa (a co nie).

zanurzmy się i zamieńmy "polowanie na klienta" w powtarzalny, niezawodny, a może nawet zabawny proces.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie System pozyskiwania klientów to powtarzalny, realizowany krok po kroku proces mający na celu konsekwentne przyciąganie i pozyskiwanie nowych klientów - bez konieczności rozpoczynania za każdym razem od zera

Obejmuje to wszystko, od pozyskiwania potencjalnych klientów, docierania do nich i pielęgnowania, po obsługę propozycji i wdrażanie. Klucz? Silne materiały marketingowe, solidna obecność w Internecie i niezawodny stos technologii do zasilania całego procesu

Zacznij od zidentyfikowania swojego idealnego klienta, a następnie zbuduj usprawniony cykl pracy i stale śledź konwersje, aby dopracować swoje wysiłki

Dzięki narzędziom takim jak ClickUp CRM, ClickUp Automatyzacja i ClickUp Sales Pipeline Szablon, możesz zarządzać komunikacją z klientem, scenami sprzedaży i działaniami następczymi - wszystko w jednym miejscu

Czym jest system pozyskiwania klientów?

System pozyskiwania klientów to ustrukturyzowana, opracowana krok po kroku metoda przyciągania klientów, angażowania ich i przekształcania w niestandardowych klientów. Pomyśl o tym jak o maszynie do zrobienia klienta - po jej ustawieniu, działa ona płynnie w tle, podczas gdy ty skupiasz się na wykonywaniu swojej najlepszej pracy.

Piękno Systemu Pozyskiwania Klientów polega na tym, że zamienia on pozyskiwanie klientów z wysiłku typu trafiony lub chybiony w przewidywalny, powtarzalny proces. Niezależnie od tego, czy pracujesz z istniejącymi klientami, czy potencjalnymi klientami, system ten zapewnia, że kroki do ich konwersji są jasne i usprawnione.

To nie jest uniwersalna formuła. Twój system powinien odzwierciedlać twoją ofertę usług, branżę i konkretne problemy, które stara się rozwiązać twoja grupa docelowa.

📌 Przykład: jeśli zajmujesz się marketingiem, możesz skupić się na platformach społecznościowych i dotarciu do e-maili, podczas gdy jeśli zajmujesz się doradztwem, twoje podejście może opierać się bardziej na wydarzeniach networkingowych i partnerstwach.

czy wiesz, że Tylko 27% leadów kiedykolwiek kontaktuje się z przedstawicielem handlowym. 👉 To wiele straconych szans - chyba, że masz odpowiedni system. Połączenie świadomości, najlepszych praktyk i technologii może to zmienić!

Dlaczego potrzebujesz systemu pozyskiwania klientów

Bez systemu pozyskiwanie klientów przypomina zgadywanie. Jednego miesiąca jesteś na fali, a następnego wysyłasz zimne e-maile do nieznajomych na LinkedIn.

Oto dlaczego System Pozyskiwania Klientów jest niezbędny dla Twojego biznesu:

Kontroluj swoje wysiłki marketingowe : Mając gotowy system, to Ty decydujesz kiedy i jak obsługiwać klientów , zamiast polegać na tym, co pojawi się na Twojej drodze

Konsekwencja w pozyskiwaniu klientów : Kiedy masz powtarzalny system, przestajesz polegać wyłącznie na poczcie pantoflowej lub krótkoterminowych projektach. Możesz przyciągać klientów konsekwentnie poprzez celowe docieranie do nich i dostarczanie im odpowiedniej zawartości

Skaluj swój biznes w przewidywalny sposób : Niezależnie od tego, czy chcesz rozwijać się powoli, czy szybko, system pozyskiwania klientów pozwoli ci na ustawienie celów i śledzenie postępów bez martwienia się o zastoje w biznesie

Zmniejsz przytłoczenie : Zawsze będziesz wiedzieć, jaki jest następny krok, niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie propozycji, czy wysyłanie nowego magnesu ołowianego

Skup się na tym, co ważne: System pomaga sprawniej zarządzać interakcjami z klientami i poświęcać mniej czasu na martwienie się o to, jak znaleźć więcej klientów

W skrócie, jest to sekretny sos stojący za każdym powodzeniem w biznesie.

czy wiesz, że Biznesy, które kontaktują się z potencjalnymi klientami w ciągu 5 minut mają 21 razy większe szanse na przekształcenie ich w płacących klientów. Powód jest prosty: gdy potencjalny klient kontaktuje się z nami, aktywnie myśli o rozwiązaniu. Chcą odpowiedzi teraz, a nie kilka godzin później. system pozyskiwania klientów z automatyzacją działań następczych może sprawić, że będzie to łatwe.

Jak zbudować system pozyskiwania klientów

A więc, do zrobienia własnego systemu, który działa? Sprowadza się to do trzech prostych kroków:

1. Zidentyfikuj swojego idealnego klienta

Zanim w ogóle zaczniesz myśleć o docieraniu do potencjalnych klientów, musisz mieć jasność co do tego, kto jest twoim idealnym klientem. W przeciwnym razie będziesz marnować czas na pogoń za potencjalnymi klientami, którzy do ciebie nie pasują.

Zadaj sobie pytanie:

Kto jest Twoim celem? Czy są to właściciele małych biznesów, założyciele startupów czy zapracowani dyrektorzy?

Jaki problem dla nich rozwiązujesz? Niezależnie od tego, czy chodzi o poprawę ich obecności w mediach społecznościowych, czy optymalizację ich cyklu pracy, należy jasno określić, w jaki sposób Twoja usługa odnosi się do ich bolączek.

Gdzie spędzają czas online? Czy są aktywni na LinkedIn, Instagramie lub Facebooku? Czy śledzą branżowe blogi lub uczestniczą w webinarach?

Kiedy już uzyskasz jasność, możesz zacząć budować swój plan dotarcia do klienta i dostosować swój przekaz.

Pro Tip: Skorzystaj z szablonu Customer Journey Map firmy ClickUp, aby stworzyć wizualną mapę podróży klienta, od świadomości do zakupu.

2. Ustawienie cyklu pracy z klientami

Teraz nadszedł czas, aby zacząć docierać do potencjalnych klientów. Zamiast działać na chybcika, stwórz ustrukturyzowany proces pozyskiwania klientów.

Oto jak to ustawić:

Pierwszy kontakt : Wyślij pierwszą wiadomość za pośrednictwem e-maila, LinkedIn lub innej platformy. Spersonalizuj ją, aby pokazać, że rozumiesz ich wyzwania

Follow-upy : Kontynuuj działania, ale nie bądź nachalny. Ustaw przypomnienia o kolejnych spotkaniach w określonych odstępach czasu

Zawartość: Udostępnianie leadom odpowiednich wpisów na blogu, poradników lub studiów przypadku w ramach procesu nurturingu

💡 Pro Tip: Twórz powtarzające się zadania dla każdego kroku kontaktu z klientem i automatyzuj wysyłanie kolejnych e-maili za pomocą ClickUp Automations. Dzięki temu nie przegapisz żadnego kluczowego punktu kontaktu z klientem.

3. Śledzenie konwersji i optymalizacja

Gdy zaczniesz widzieć wyniki, nie siedź z założonymi rękami. Śledź swoje metryki konwersji, aby dowiedzieć się, co działa, a co wymaga poprawy.

Oto co należy śledzić:

Współczynnik konwersji leadów : Ile leadów faktycznie zamienia się w płacących klientów?

Otwartość e-maili : Czy twoje e-maile są otwierane? Jeśli nie, zmień temat wiadomości

Stopień akceptacji propozycji: Ile propozycji jest akceptowanych? Śledzenie transakcji i sprawdzanie, gdzie potencjalni klienci odpadają

Pulpity ClickUp zapewniają wgląd w wydajność Twojego biznesu w czasie rzeczywistym poprzez wizualizację kluczowych wskaźników. Możesz śledzić współczynniki konwersji, monitorować sceny transakcji i mierzyć skuteczność kampanii marketingowych. Dzięki konfigurowalnym widżetom pulpity oferują scentralizowany widok umożliwiający łatwe podejmowanie decyzji opartych na danych.

Niestandardowe raportowanie w celu wizualizacji wyników wysiłków marketingowych dzięki ClickUp Dashboards

To oczywiste, że odpowiednie narzędzia są niezbędne na każdej scenie tworzenia systemu pozyskiwania klientów.

kluczowe spostrzeżenia: Firmy, które automatyzują zarządzanie leadami, odnotowują wzrost przychodów o 10% lub więcej w ciągu zaledwie 6-9 miesięcy. Automatyzacja marketingu nie tylko zwiększa wydajność i oszczędza zasoby. Przynosi wyniki.

Posiadanie odpowiednich narzędzi może być kluczem do zbudowania skutecznego systemu pozyskiwania klientów. Narzędzia te muszą automatyzować procesy, pomagać w efektywnym zarządzaniu interakcjami z klientami i zapewniać przejrzysty przegląd sytuacji każdego klienta.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, to jedyne narzędzie, którego potrzebujesz do obsługi wszystkiego - od generowania leadów po wdrażanie klientów i komunikację. Łączy w sobie zarządzanie projektami, dokumentami i komunikację w zespole, a wszystko to na jednej platformie, przyspieszonej przez automatyzację i wyszukiwanie AI nowej generacji.

ClickUp Sales pomoże Ci usprawnić cykl pracy, zarządzać pipeline'ami i efektywnie śledzić transakcje. Oferuje funkcje takie jak zarządzanie zadaniami, integracje CRM i konfigurowalne pulpity, aby zwiększyć wydajność i szybciej zamykać transakcje.

Oto jak funkcje ClickUp dopasowują się do każdego kroku procesu pozyskiwania klientów i zarządzania potencjalnymi klientami.

1. CRM i zarządzanie potokiem klientów

Podstawą Twojego systemu pozyskiwania klientów jest solidny system CRM (zarządzania relacjami z klientami). Dzięki ClickUp CRM możesz śledzić każdą interakcję z klientem, przechowywać ważne informacje o kliencie i upewnić się, że nic nie umknie Twojej uwadze.

Zacznij za darmo Przyspiesz konwersję leadów, popraw retencję i zwiększ przychody dzięki ClickUp CRM, zasilanemu przez AI

ClickUp CRM pozwala na:

Przechowuj informacje o klientach : Przechowuj szczegółowe zapisy danych kontaktowych , informacji o firmie i interakcji z klientami w jednym miejscu

Zarządzaj swoim pipeline : Organizuj swoich klientów w sceny w oparciu o to, na jakim etapie : Organizuj swoich klientów w sceny w oparciu o to, na jakim etapie procesu sprzedaży się znajdują. Twórz niestandardowe statusy zadań, takie jak "Lead", "In Contact", "Proposal Sent", "Contract Signed" i inne

Komunikacja z klientem: Śledzenie całej komunikacji z klientem z poziomu CRM. Załączaj e-maile, notatki, a nawet komentarze bezpośrednio do zadań lub projektów klienta. Tworzy to jeden wątek komunikacji, zapewniając, że wszyscy w zespole pozostają w zgodzie

Dzięki ClickUp możesz również automatyzować zadania w CRM. Ustaw przypomnienia o działaniach następczych, zaplanuj spotkania, a nawet wyzwalaj działania, takie jak wysyłanie e-maili, gdy potencjalny klient osiągnie określoną scenę w pipeline.

Możesz również śledzić wszystkich swoich klientów i potencjalnych klientów od początku do końca, korzystając z szablonu Sales Pipeline firmy ClickUp. Został on zaprojektowany w celu usprawnienia procesu sprzedaży poprzez organizowanie potencjalnych klientów, śledzenie scen transakcji i zarządzanie interakcjami z klientami. Dostarcza on ustrukturyzowanych ram do wizualizacji pipeline'u sprzedaży, priorytetyzacji szans i skutecznego zamykania transakcji.

Pobierz szablon Free Bez wysiłku zobacz cały swój lejek sprzedaży w jednym, wyczyszczonym widoku dzięki szablonowi ClickUp Sales Pipeline

2. Zarządzanie projektami i planowanie zadań

Po pozyskaniu i pielęgnowaniu potencjalnych klientów, efektywne zarządzanie projektami i zadaniami klientów jest kluczem do dostarczania wartości. ClickUp wyróżnia się, jeśli chodzi o zarządzanie projektami i śledzenie zadań.

Bądź na bieżąco ze swoimi projektami, organizując zadania za pomocą widoków ClickUp - wybierz widok listy, tabeli lub tablicy, aby wszystko wyraźnie zwizualizować

Dzięki ClickUp możesz:

Twórz szablony projektów : Ustaw szablony projektów dla różnych rodzajów zaangażowania klienta - niezależnie od tego, czy jest to nowa kampania marketingowa, wprowadzenie produktu na rynek, czy bieżące wsparcie klienta. Szablony te mogą obejmować zadania takie jak data powstania zawartości, przygotowanie propozycji i przeglądy klienta

Niestandardowe widoki zadań : ClickUp oferuje różne widoki, takie jak Lista , Tablica , Kalendarz i Gantt , aby śledzić zadania w sposób, który pasuje do Twojego cyklu pracy. W przypadku projektów klientów, : ClickUp oferuje różne widoki, takie jak, aby śledzić zadania w sposób, który pasuje do Twojego cyklu pracy. W przypadku projektów klientów, Widok Tablicy jest szczególnie pomocny, ponieważ pozwala wizualnie zobaczyć, co musi zostać zrobione i na jakim etapie znajdują się zadania

Automatyzacja zadań: Możesz zautomatyzować tworzenie zadań w oparciu o statusy leadów lub ustawić powtarzające się zadania dla bieżącej komunikacji z klientem. Dzięki temu nigdy nie zostaniesz zaskoczony, a wszystkie działania następcze będą zaplanowane i śledzone

3. Zarządzanie dokumentami i współpraca

Projekty klientów często wymagają współpracy, udostępniania dokumentów, propozycji i innych zasobów. Funkcje Docs i Zarządzania Wiedzą w ClickUp pozwalają na płynną współpracę z zespołem i klientami.

Użyj ClickUp Docs jako edytora dokumentów do współpracy, zakończonego zadaniami, AI, embedami i współpracą zespołową w czasie rzeczywistym

Oto co możesz zrobić:

ClickUp Docs : Użyj ClickUp Docs do tworzenia ofert, umów, materiałów onboardingowych i innych dokumentów dla klientów bezpośrednio na platformie. Dokumenty są w pełni zintegrowane z Twoimi zadaniami, dzięki czemu możesz tworzyć listy kontrolne, osadzać multimedia i śledzić kamienie milowe projektu podczas współpracy nad dokumentami : Użyjdo tworzenia ofert, umów, materiałów onboardingowych i innych dokumentów dla klientów bezpośrednio na platformie. Dokumenty są w pełni zintegrowane z Twoimi zadaniami, dzięki czemu możesz tworzyć listy kontrolne, osadzać multimedia i śledzić kamienie milowe projektu podczas współpracy nad dokumentami

Załączniki plików : Załącz pliki bezpośrednio do zadań, projektów lub profili klientów, abyś Ty i Twój zespół zawsze mieli łatwy dostęp do ważnych zasobów, takich jak umowy, projekty lub aktualizacje projektów

Współpraca w czasie rzeczywistym: Wielu członków zespołu może jednocześnie pracować nad ClickUp Docs, co ułatwia burzę mózgów, edycję i finalizowanie propozycji lub planów marketingowych w czasie rzeczywistym. Możesz także zostawiać komentarze bezpośrednio w dokumencie, aby usprawnić przekazywanie informacji zwrotnych

📮ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych po czacie, e-mailu i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu do przechwytywania i śledzenia decyzji, krytyczne informacje biznesowe gubią się w cyfrowym szumie. Dzięki funkcji zarządzania zadaniami ClickUp nigdy nie będziesz musiał się o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

Dzięki tym narzędziom nigdy nie będziesz musiał żonglować wieloma platformami do zarządzania plikami lub komunikacją z klientem. ClickUp przechowuje wszystko w jednym miejscu, co upraszcza współpracę i zapewnia Twojemu Teamsowi szybki dostęp do wszystkiego, czego potrzebuje do świadczenia doskonałych usług.

4. Pozyskiwanie leadów i automatyzacja pozyskiwania klientów

W systemie pozyskiwania klientów kluczowe znaczenie ma pozyskiwanie i pielęgnowanie potencjalnych klientów. Na szczęście ClickUp automatyzuje większość tego procesu, ułatwiając dotarcie do potencjalnych klientów i utrzymanie pełnego pipeline'u.

Zwiększ wydajność dzięki skrótom do projektów i automatyzacji cyklu pracy w ClickUp

Automatyzacja ClickUp pomoże Ci usprawnić pozyskiwanie i pielęgnowanie leadów:

Automatyzacja śledzenia leadów : Po pozyskaniu leadów za pomocą formularzy lub innych metod, możesz zautomatyzować przydzielanie zadań i działań następczych. Na przykład, jeśli potencjalny klient prześle formularz na Twojej stronie internetowej, ClickUp może automatycznie utworzyć zadanie w Twoim pipeline i przypisać je do odpowiedniego członka zespołu w celu podjęcia dalszych działań

Powiadomienia o zadaniach : Ustaw automatyczne przypomnienia o kolejnych e-mailach lub telefonach, gdy potencjalny klient osiągnie określoną scenę w pipeline. Możesz również ustawić przypomnienia dla istniejących klientów , aby mieć pewność, że nigdy nie przegapisz ważnych spotkań lub terminów realizacji projektów

Automatyzacja e-maili: ClickUp może zintegrować się z Twoim systemem e-mail w celu automatyzacji sekwencji kontaktów, działań następczych i kampanii pielęgnacyjnych. Na przykład, po wysłaniu oferty, ClickUp może zaplanować automatyczną wiadomość e-mail do klienta, przypominając mu o przejrzeniu i podpisaniu umowy

Ten poziom automatyzacji pomaga zachować porządek, oszczędza czas i zapewnia konsekwentne pozyskiwanie potencjalnych klientów.

5. Komunikacja i współpraca z klientem

Skuteczna komunikacja z klientem ma kluczowe znaczenie. Narzędzia komunikacyjne ClickUp zapewniają, że możesz być na bieżąco z każdą interakcją, niezależnie od tego, czy jest to zwykły e-mail, czy szczegółowa aktualizacja projektu.

Dzięki ClickUp możesz:

Komentarze wewnętrzne i zewnętrzne : Używaj komentarzy do zadań, aby komunikować się bezpośrednio ze swoim Teamsem lub klientami. Możesz nadawać etykiety klientom, współpracownikom lub interesariuszom, aby informować ich na bieżąco i bezpośrednio zadawać pytania dotyczące konkretnych zadań lub projektów

Portale skierowane do klientów : Dla klientów, którzy potrzebują śledzenia postępów, można ustawić wspólne przestrzenie , w których klienci mogą mieć widok na aktualizacje projektu, zadania i oś czasu. Możesz kontrolować poziom dostępu, aby zachować prywatność i uniknąć nadmiernego udostępniania

Zintegrowany czat: ClickUp Chat pozwala na komunikację w czasie rzeczywistym bez potrzeby korzystania z oddzielnej platformy do przesyłania wiadomości

Ten kompleksowy system komunikacji pozwala uporządkować wszystko, od szybkich pytań po szczegółowe informacje zwrotne, pomagając reagować na interakcje z klientami.

6. Śledzenie czasu i raportowanie

Zrozumienie, gdzie trafia Twój czas i śledzenie czasu spędzonego na projektach klientów jest niezbędne do dokładnego rozliczania i alokacji zasobów.

Zobacz, dokąd zmierza Twój czas i ile oszczędzasz dzięki funkcjom śledzenia czasu w ClickUp

ClickUp Śledzenie czasu pozwala na:

Śledzenie czasu : Możesz ręcznie rejestrować czas lub skorzystać z wbudowanego w ClickUp narzędzia do śledzenia czasu spędzonego nad każdym projektem lub zadaniem klienta. Jest to szczególnie pomocne w przypadku rozliczeń godzinowych lub szacowania projektów

Szczegółowe raportowanie : Pulpity ClickUp zapewniają przegląd kluczowych wskaźników, takich jak czas spędzony na każdym zadaniu, postęp zakończonego projektu i wydajność pozyskiwania klientów. Możesz również śledzić, ilu nowych potencjalnych klientów wygenerowałeś i które wysiłki przynoszą najwięcej klientów

Niestandardowe raporty: Twórz niestandardowe raporty, które pokażą wydajność komunikacji i wysiłków związanych z pozyskiwaniem klientów. Zidentyfikuj, które kanały (media społecznościowe, e-mail itp.) przynoszą najbardziej wartościowych klientów, abyś mógł podwoić to, co działa

7. Onboarding klienta

Wdrożenie klienta ma kluczowe znaczenie dla ustawienia tonu relacji. Dzięki ClickUp możesz zapewnić płynny i profesjonalny proces wdrażania.

Funkcje ClickUp do onboardingu obejmują:

Automatyzacja cyklu pracy : Po podpisaniu umowy przez klienta, ClickUp może dokonać automatyzacji daty powstania nowego projektu lub listy zadań dla tego klienta. Możesz również ustawić przypomnienia o wstępnych spotkaniach, przesłanych dokumentach lub rozpoczęciu projektu

Szablony do onboardingu : Skorzystaj z szablonów ClickUp do onboardingu klienta, w tym list kontrolnych dla wszystkich dokumentów i kroków, które muszą zostać zakończone. Pomaga to zapewnić, że nic nie zostanie przeoczone

Portale dla klientów: Udostępnianie specyficznych dla klienta zasobów onboardingowych, osi czasu i zadań za pośrednictwem Współdzielonych przestrzeni ClickUp lub Docs, zapewniając klientom widoczność procesu

Funkcje te pomagają stworzyć profesjonalne, płynne doświadczenie onboardingowe dla nowych klientów, zapewniając, że czują się oni pewni Twojej zdolności do dostarczania usług.

Zastanówmy się, co składa się na solidny system pozyskiwania klientów?

wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z szablonu ClickUp Customer Onboarding Tem plate, aby zapewnić płynne przekazywanie i budowanie relacji od pierwszego dnia.

Kluczowe elementy skutecznego systemu pozyskiwania klientów

Aby konsekwentnie pozyskiwać klientów, potrzebujesz systemu, który obejmie cały proces, od pozyskiwania potencjalnych klientów po zamykanie transakcji. Oto podstawowe elementy skutecznego systemu:

🔍 Proces pozyskiwania leadów

Pierwszym krokiem do powodzenia systemu pozyskiwania klientów jest upewnienie się, że Twoi odbiorcy wiedzą, jak do Ciebie dotrzeć.

Twój proces pozyskiwania leadów obejmuje:

Magnesy przyciągające uwagę : Twórz zawartość, którą twoi odbiorcy uznają za wartościową (np. darmowe zasoby, przewodniki, szablony lub webinary). Wykorzystaj je do wymiany danych kontaktowych i rozpocznij proces pozyskiwania klientów

Strony docelowe : Upewnij się, że twoja strona internetowa jasno wyjaśnia twoją ofertę usług z prostym wezwaniem do działania. Nie zostawiaj odwiedzających zastanawiających się, co zrobić dalej - skieruj ich do zrobienia rezerwacji lub pobrania magnesu dla potencjalnych klientów

Formularze: Pozyskuj potencjalnych klientów, udostępniając proste formularze na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych lub na końcu wpisów na blogu. Nie komplikuj tego zbytnio; spraw, aby odbiorcy mogli łatwo wyrazić odsetki

Pro Tip: Zoptymalizuj swój lead magnet, dostosowując go tak, aby rozwiązać konkretny punkt bólu odbiorców docelowych i połącz go z wysoce konwertującą stroną docelową z pojedynczym, wyraźnym wezwaniem do działania (np. "Pobierz teraz" lub "Pobierz swój darmowy przewodnik"). Przetestuj różne nagłówki i wizualizacje, aby zwiększyć konwersje, i upewnij się, że formularz wymaga minimalnej ilości informacji (np. imię i e-mail), aby zmniejszyć tarcie i zwiększyć liczbę rejestracji.

✉️ Outreach i nurturing

Po pozyskaniu potencjalnych klientów nadszedł czas na dalsze działania i budowanie powiązań. Nie ograniczaj się tylko do pozyskiwania klientów.

Oto jak to zrobić:

Sekwencje e-mail : Ustaw zautomatyzowane sekwencje e-maili, aby poprowadzić potencjalnych klientów przez niestandardową podróż. Skup się na dostarczaniu wartości w swoich wiadomościach - wykorzystuj studia przypadków, referencje i zawartość edukacyjną

Media społecznościowe : Kontaktuj się z potencjalnymi klientami na platformach społecznościowych . Dziel się spostrzeżeniami, odpowiadaj na pytania i bierz udział w rozmowach, w których uczestniczą Twoi docelowi odbiorcy

Spersonalizowane wiadomości: Wysyłaj spersonalizowane wiadomości w oparciu o bolączki potencjalnych klientów. Niezależnie od tego, czy jest to e-mail, czy bezpośrednia wiadomość, pokazanie, że rozumiesz ich potrzeby, jest bardzo ważne

Bądź konsekwentny w swoich działaniach. Buduj zaufanie poprzez udostępnianie wartościowych spostrzeżeń i rozdawanie darmowej zawartości, która rozwiązuje ich problemy. Dbając o potencjalnych klientów, upewnij się, że spersonalizowałeś swoje wiadomości, aby nie wydawały się kolejnym spamerskim e-mailem.

Pro Tip: Stwórz sekwencję 5-7 e-maili, które łączą w sobie zawartość o dużej wartości (np. krótkie porady lub studium przypadku) z subtelnymi wezwaniami do działania i segmentuj potencjalnych klientów na podstawie ich odsetków lub zachowań, aby dostarczać wysoce spersonalizowane wiadomości. Wykorzystaj media społecznościowe, aby wzmocnić swoje e-maile, udostępniając podobną zawartość i angażując się bezpośrednio z potencjalnymi klientami w komentarzach lub DM, aby budować zaufanie i utrzymywać swoją markę na pierwszym miejscu.

🧾 Potok propozycji i zamknięć

Teraz, gdy już rozgrzałeś swoich potencjalnych klientów, nadszedł czas na zamykanie transakcji. Ale to, jak sobie z tym poradzisz, ma kluczowe znaczenie.

Skuteczny proposal and closing pipeline powinien zawierać:

Szablony ofert : Usprawnij swój proces, korzystając z szablonów ofert, aby szybko wysyłać oferty bez wymyślania koła na nowo za każdym razem.

Struktura cenowa : Bądź przejrzysty w ocenie swoich stawek i upewnij się, że potencjalny klient rozumie wartość, jaką otrzymuje. Jeśli oferujesz rabaty lub elastyczne warunki, wyjaśnij to.

Wyczyszczone kolejne kroki: Propozycja powinna zawierać kolejne kroki, takie jak zaplanowanie spotkania, przejrzenie umowy lub potwierdzenie szczegółów. Dzięki temu klient będzie wiedział, czego się spodziewać.

Pro Tip: Stwórz atrakcyjny wizualnie, dostosowany do klienta szablon oferty, który podkreśli twoją unikalną wartość i będzie zawierał jasną, wielopoziomową strukturę cenową, aby zaspokoić różne budżety. Osadź krótkie wideo lub spersonalizowaną notatkę w propozycji, aby zbudować zaufanie, i dołącz pojedynczy, możliwy do wykonania kolejny krok (np. "Zarezerwuj 15-minutową rozmowę, aby sfinalizować") z bezpośrednim połączonym harmonogramem, aby zmniejszyć tarcie i przyspieszyć proces zamknięcia.

ClickUp, Twoje kompleksowe rozwiązanie dla pozyskiwania klientów

System pozyskiwania klientów to klucz do spójności i rozwoju. Dzięki ustawieniu usprawnionego procesu pozyskiwania leadów, docierania do nich i ich pielęgnowania, już nigdy nie będziesz musiał martwić się o znalezienie klientów. A dzięki odpowiednim narzędziom, takim jak ClickUp, możesz zarządzać całym procesem bez konieczności korzystania z wielu aplikacji lub arkuszy kalkulacyjnych.

ClickUp to dostawca kompleksowego rozwiązania do budowania i zarządzania systemem pozyskiwania klientów. Dzięki funkcjom, które obejmują wszystko, od pozyskiwania potencjalnych klientów po komunikację, śledzenie czasu i wdrażanie klientów, ClickUp ułatwia usprawnienie wysiłków związanych z pozyskiwaniem i utrzymaniem klientów.

ClickUp nie tylko obsługuje CRM i zarządzanie projektami, ale także dostarcza potężne narzędzia do zrobienia automatyzacji, aby zaoszczędzić czas i wyeliminować żmudne zadania. Możesz śledzić każdą scenę cyklu życia klienta, upewniając się, że nic nie umknie Twojej uwadze, a Ty możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne: budowaniu relacji i dostarczaniu doskonałej obsługi.

Rozpocznij pracę z ClickUp już dziś i zacznij budować System Pozyskiwania Klientów, który faktycznie działa!