13 najlepszych programów do nagrywania rozmów dla firm i zespołów w 2025 r

Niezawodne oprogramowanie do nagrywania rozmów może zmienić zasady gry, niezależnie od tego, czy zamykasz transakcje, zbierasz opinie klientów, czy zapewniasz spójność działań zespołu. Ale przy tak wielu dostępnych narzędziach, jak wybrać to właściwe dla potrzeb Twojej firmy?

Wybraliśmy 13 najlepszych programów do nagrywania rozmów, aby pomóc Ci znaleźć rozwiązanie, które zapewni równowagę między zgodnością z przepisami, jakością i użytecznością.

Odkryj oprogramowanie do nagrywania rozmów głosowych, które w tym roku zmieni sposób komunikacji Twojego zespołu.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Potrzebujesz rozwiązania do nagrywania rozmów, ale nie wiesz, od czego zacząć? Oto krótki przegląd 13 najlepszych programów do nagrywania rozmów i ich najważniejszych funkcji: : Najlepsze rozwiązanie do integracji nagrań rozmów z zadaniami, coachingiem i współpracą ClickUp: Najlepsze rozwiązanie do integracji nagrań rozmów z zadaniami, coachingiem i współpracą Gong: Najlepsze rozwiązanie do analizy sprzedaży opartej na sztucznej inteligencji i śledzenia transakcji Aircall: Najlepsze rozwiązanie do nagrywania rozmów w chmurze i integracji z CRM Talkdesk: Najlepsze rozwiązanie do nagrywania rozmów oparte na sztucznej inteligencji w centrach kontaktowych RingCentral: Najlepsze rozwiązanie do zunifikowanej komunikacji i skalowalnego nagrywania rozmów Dialpad: Najlepsze rozwiązanie do transkrypcji w czasie rzeczywistym i analizy rozmów oparte na technologii AI The Rev Call Recorder: Najlepsze rozwiązanie do bezpłatnego nagrywania rozmów z dokładną transkrypcją TapeACall: Najlepsze rozwiązanie do nagrywania rozmów na smartfonach z nieograniczoną przestrzenią dyskową All Call Recorder: Najlepszy wybór dla elastycznego nagrywania i opcji formatów audio na Androida Cube Call Recorder: Najlepsze do nagrywania rozmów VoIP i komórkowych na urządzeniach z systemem Android i iPhone Google Voice: Najlepsze rozwiązanie do prostego i niedrogiego nagrywania rozmów VoIP Call Master: Najlepsze rozwiązanie do nagrywania rozmów z wbudowanym blokiem spamu Call Recorder Automatic: Najlepszy do nagrywania rozmów w trybie głośnomówiącym z blokowaniem spamu

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do nagrywania rozmów?

Zanim przejdziemy do omówienia najlepszych narzędzi do nagrywania rozmów, ustalmy, co sprawia, że oprogramowanie do nagrywania rozmów jest dobre.

📌 Oto lista kluczowych funkcji, które powinno posiadać oprogramowanie do nagrywania rozmów:

Automatyczne nagrywanie rozmów: Rejestruj połączenia przychodzące i wychodzące bez utraty ani sekundy

Kopia zapasowa w chmurze zapewniająca nieograniczoną przestrzeń dyskową: nigdy nie utracisz ważnej rozmowy dzięki bezpiecznej, skalowalnej pamięci masowej

Rejestry połączeń dla uporządkowanego śledzenia: Dostęp do znaczników czasu, identyfikatora dzwoniącego i czasu trwania połączenia na pierwszy rzut oka

Inteligentne wyszukiwanie zapewniające szybki dostęp: Znajdź konkretne nagrane rozmowy telefoniczne, korzystając ze słów kluczowych, dat lub informacji o dzwoniącym

Integracja z CRM dla płynnego cyklu pracy: synchronizacja nagrań rozmów bezpośrednio z profilami klientów

Kompatybilność z systemami VoIP i telefonicznymi zapewniająca elastyczność: Praca na telefonach stacjonarnych, w aplikacjach VoIP i na urządzeniach mobilnych

Szyfrowanie danych dla bezpieczeństwa: Ochrona rozmów sprzedażowych i poufnych informacji biznesowych

Funkcje zapewniające zgodność z przepisami prawa: Działaj zgodnie z przepisami RODO, HIPAA i CCPA

Transkrypcja rozmów ułatwiająca analizę: Konwersja nagrań rozmów głosowych na tekst z możliwością wyszukiwania

Monitorowanie w czasie rzeczywistym na potrzeby coachingu: Pomóż zespołom sprzedaży dostosować podejście podczas rozmów na żywo

Najlepsze oprogramowanie do nagrywania rozmów

Niezależnie od tego, czy chcesz usprawnić szkolenia, zapewnić zgodność z przepisami lub poprawić obsługę klienta, odpowiednie narzędzia do nagrywania rozmów telefonicznych pomogą Ci bez wysiłku rejestrować kluczowe rozmowy.

Zapoznaj się z najlepszymi oprogramowaniami do nagrywania rozmów, które pomogą Ci ulepszyć strategię komunikacji!

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do integracji nagrań rozmów z zadaniami, coachingiem i współpracą)

Rejestruj każdy szczegół — AI Notetaker firmy ClickUp automatycznie zapisuje pomysły, elementy do wykonania i notatki ze spotkań w czasie rzeczywistym

Chociaż wiele firm twierdzi, że oferuje rozwiązania "wszystko w jednym", w rzeczywistości są to po prostu zestawy samodzielnych modułów. Nadal widzisz różne interfejsy, logowania lub silosy danych. W tym miejscu ClickUp zmienia zasady gry, będąc prawdziwą aplikacją do pracy, która oferuje wszystko

ClickUp integruje nagrania rozmów, zadania, automatyzację opartą na sztucznej inteligencji i narzędzia do współpracy w jednej platformie, ułatwiając zespołom współpracę w ujednoliconym interfejsie.

ClickUp AI Notetaker

Wszyscy znamy tę sytuację — gorączkowe przeszukiwanie niekończących się e-maili, protokołów ze spotkań i losowych notatek, aby znaleźć ten jeden kluczowy szczegół z zeszłotygodniowego spotkania

Ale dzięki ClickUp AI Notetaker możesz pożegnać się z tym chaosem. Dzięki automatycznym transkrypcjom, podsumowaniom i elementom do działania opartym na sztucznej inteligencji każda rozmowa jest rejestrowana i organizowana bez wysiłku — koniec z domysłami i bałaganem — tylko krystalicznie czyste notatki, zawsze pod ręką.

ClickUp AI Notetaker może automatycznie tworzyć zadania na podstawie dyskusji podczas spotkań lub udostępniać podsumowania bezpośrednio na czacie zespołu. Dzięki temu wszyscy są na bieżąco i nic nie umknie Twojej uwadze.

📋 Oto, co ClickUp AI Notetaker robi dla Ciebie:

✅ Automatyczne nagrywanie i transkrypcja spotkań

✅ Tworzenie podsumowań spotkań z kluczowymi wnioskami i elementami do działania

✅ Rejestruje pełne nagrania audio do wykorzystania w celach referencyjnych

✅ Listy uczestników i organizowanie notatek w dokumentach ClickUp

✅ Umożliwia przeszukiwanie transkrypcji w celu natychmiastowego znalezienia ważnych szczegółów

✅ Współpracuje z Zoom, Google Meet i Teams , zapewniając płynną integrację

✅ Synchronizacja z widokiem kalendarza ClickUp w celu automatycznego dołączania i tworzenia notatek

ClickUp Clips

Wszyscy znamy tę sytuację — pisanie długich e-maili lub uczestnictwo w kolejnym spotkaniu tylko po to, aby wyjaśnić coś, co można było pokazać w kilka sekund. Komunikacja w pracy nie działa, ale ClickUp Clips to naprawia. 🏆

Dzięki ClickUp Clips możesz nagrywać, edytować i udostępniać rozmowy głosowe i wideo, dzięki czemu komunikacja staje się szybsza, jaśniejsza i bardziej wydajna. Koniec z nieporozumieniami i wielokrotnym wysyłaniem wiadomości — wystarczy nacisnąć przycisk nagrywania, wyjaśnić wszystko wizualnie i wysłać.

Nagrywaj rozmowy, nagrywaj ekran i zapewnij płynną komunikację dzięki opcjom edycji, udostępniania i pobierania za pomocą ClickUp Clips

📹 Oto, co oferuje ClickUp Clips:

✅ Nagrywaj rozmowy głosowe, wideo i ekran, aby uzyskać natychmiastową jasność✅ Osadzaj klipy bezpośrednio w ClickUp Docs i ClickUp Chat — zapewniając płynną komunikację✅ Edytuj, udostępniaj i pobieraj klipy bez wysiłku✅ Automatyczna transkrypcja za pomocą ClickUp Brain , wraz z sygnaturą czasową ułatwiającą wyszukiwanie✅ Konwertuj klipy na zadania za pomocą ClickUp Tasks — dzięki temu nic nie zostanie utracone podczas tłumaczenia✅ Synchronizuj z ClickUp Docs, aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienia i instrukcje

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Każdy Clip wysłany w czacie ClickUp jest automatycznie osadzany w celu szybkiego dostępu — nie trzeba przeszukiwać linków ani e-maili!

ClickUp integruje się również płynnie z ponad 1000 aplikacji, w tym Google Meet, Zoom, Microsoft Teams i innym oprogramowaniem do połączeń VoIP i konferencyjnych, zapewniając płynny cykl pracy bez konieczności przełączania się między platformami.

Dzięki połączeniu tych funkcji ClickUp staje się centralnym hubem do zarządzania wszystkimi aspektami rozmów i spotkań:

Przechowuj notatki ze spotkań, nagrania i elementy do działania w jednym miejscu

Współpracuj ze swoim zespołem nad dalszymi działaniami i kolejnymi krokami

Skorzystaj z rozbudowanych funkcji zarządzania zadaniami ClickUp, aby zapewnić odpowiedzialność i postępy

Jak potwierdza Ray Chan, wiceprezes ds. IT w San Diego Padres

Dzięki ClickUp możemy pozostawać w kontakcie i mieć widoczność tego, co dzieje się w całej organizacji.

Najlepsze funkcje ClickUp

Rejestrowanie i udostępnianie: Nagrywaj szkolenia zespołów i prezentacje w celu coachingu i dzielenia się wiedzą

Transkrypcja oparta na sztucznej inteligencji: Transkrybuj nagrania rozmów głosowych wraz z inteligentnymi streszczeniami dzięki ClickUp Brain

Współpraca kontekstowa: Dodawaj komentarze z oznaczeniem czasu do Clipów, aby łatwo do nich wrócić

Wskazówki do działania: Twórz zadania na podstawie nagrań, aby przekształcić kluczowe momenty w działania

Rozszerzenie Chrome zwiększające wydajność: Śledź czas, twórz zadania i wykonuj zrzuty ekranu w przeglądarce dzięki Śledź czas, twórz zadania i wykonuj zrzuty ekranu w przeglądarce dzięki rozszerzeniu ClickUp dla Chrome

Dokumentacja wizualna dzięki ClickUp Docs: osadzaj nagrania wideo bezpośrednio w ClickUp Docs, aby ułatwić wyjaśnienia lub prezentacje

Nagrywaj i osadzaj klipy w zadaniach ClickUp: Przechwytuj i dołączaj nagrania rozmów głosowych lub nagrania ekranu do zadań ClickUp, przechowując wszystkie istotne informacje w jednym miejscu

Ograniczenia ClickUp

Może być skomplikowane dla niektórych użytkowników ze względu na rozbudowane funkcje

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie od członka

ClickUp AI Notetaker: Dodaj do dowolnego płatnego planu już za 6 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, że zastępuje wiele narzędzi w jednym miejscu. Nie trzeba już przełączać się między wieloma aplikacjami. Oferuje niezrównaną liczbę funkcji w porównaniu z innym oprogramowaniem.

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, że zastępuje wiele narzędzi w jednym miejscu. Nie trzeba już przełączać się między wieloma aplikacjami. Oferuje niezrównaną liczbę funkcji w porównaniu z innym oprogramowaniem.

🔮 Kluczowa informacja: ClickUp Meetings przechowuje wszystko w jednym miejscu — notatki, agendy spotkań i zadania do wykonania — dzięki czemu Twój zespół zawsze wie, co dalej. Koniec z przeszukiwaniem rozrzuconych dokumentów lub zapomnianych zadań do wykonania! Dzięki funkcjom tworzenia notatek opartym na sztucznej inteligencji, listom kontrolnym i przypisanym komentarzom każde spotkanie jest zorganizowane, gotowe do działania i łatwe do ponownego przejrzenia. 🚀

2. Gong (najlepsze rozwiązanie do analizy sprzedaży opartej na AI i śledzenia transakcji)

Za pośrednictwem Gong

Gong to zaawansowane oprogramowanie do nagrywania rozmów, które automatycznie nagrywa, transkrybuje i analizuje rozmowy sprzedażowe, dostarczając przydatnych informacji.

Korzystając z AI, Gong identyfikuje nastroje klientów, kluczowe tematy i zastrzeżenia, pomagając zespołom sprzedaży ulepszyć prezentacje i zamknąć transakcje.

Gong integruje się również z systemami CRM, platformami do konferencji internetowych i platformami e-mail, zapewniając rejestrowanie i analizę wszystkich interakcji z klientami w celu podejmowania lepszych decyzji.

Najlepsze funkcje Gong

Konwertuj połączenia przychodzące i wychodzące na tekst z możliwością wyszukiwania słów kluczowych

Wykrywaj kluczowe tematy, zastrzeżenia i nastroje klientów, aby ulepszyć strategie sprzedaży

Zintegruj nagrania rozmów z komponentami CRM, aby płynnie śledzić transakcje i uzyskać pełną widoczność procesu sprzedaży.

Zidentyfikuj wzorce występujące w wielu rozmowach, aby udoskonalić coaching sprzedaży i komunikację

Zaznaczaj kluczowe momenty rozmów, aby łatwo do nich wrócić i podjąć dalsze działania

Dostarczaj informacje zwrotne oparte na danych, aby poprawić indywidualne wyniki sprzedaży

Ograniczenia Gong

Zakłócenia połączeń lub problemy z dźwiękiem mogą wpływać na dokładność transkrypcji

Ograniczona możliwość eksportowania dużych zbiorów danych do użytku zewnętrznego

Obsługuje nagrania do 7 godzin, co wymaga podzielenia dłuższych spotkań

Ceny Gong

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Gong

G2: 4,8/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

Co o Gong mówią prawdziwi użytkownicy?

Według użytkownika G2:

Gong pozwala mi zachować koncentrację i zaangażowanie podczas wszystkich spotkań, robiąc za mnie wszystkie notatki. Jest to niezwykle korzystne, ponieważ pozwala mi aktywnie słuchać moich klientów i odkrywać prawdziwe problemy, z którymi się borykają, co przekłada się na moje wyniki biznesowe.

Gong pozwala mi zachować koncentrację i zaangażowanie podczas wszystkich spotkań, sporządzając za mnie wszystkie notatki. Jest to niezwykle korzystne, ponieważ pozwala mi aktywnie słuchać moich klientów i odkrywać prawdziwe problemy, z którymi się borykają, co przekłada się na moje wyniki biznesowe.

🌟 Ciekawostka: Chociaż centrale telefoniczne (obsługiwane przez operatorów) sięgają końca XIX wieku, koncepcja dedykowanego "centrum obsługi telefonicznej" często wywodzi się z lat 60. XX wieku. Często przytacza się przykład brytyjskiej firmy Birmingham Press and Mail, która zainstalowała jeden z najwcześniejszych znanych komercyjnych systemów przekierowującego połączenia klientów do wyznaczonych agentów.

3. Aircall (najlepsze rozwiązanie do nagrywania rozmów w chmurze i integracji z CRM)

Za pośrednictwem Aircall

Aircall to oprogramowanie do zarządzania połączeniami przeznaczone dla firm, które chcą rejestrować i przechowywać zarówno połączenia przychodzące, jak i wychodzące realizowane za pośrednictwem platformy.

To narzędzie pomaga zespołom poprawić obsługę klienta, wyniki sprzedaży i zapewnić jakość dzięki niezawodnym zapisom interakcji z klientami. Może być również używane jako oprogramowanie do zarządzania kontaktami dzięki funkcjom, które pomagają firmom zarządzać wewnętrznymi operacjami centrum kontaktowego w ramach platformy chmury.

Najlepsze funkcje Aircall

Nagrywaj i uzyskuj dostęp do połączeń przychodzących i wychodzących wykonanych za pośrednictwem numeru telefonu Aircall

Dostosuj ustawienia nagrywania, aby przechwytywać określone rozmowy lub automatycznie nagrywać wszystkie rozmowy

Oceniaj wydajność pracowników i zapewnij ukierunkowane szkolenia dzięki nagraniom rozmów

Zyskaj cenne informacje o klientach przeglądając interakcje, aby zrozumieć potrzeby klientów i ich bolączki

Zapewnij zgodność z przepisami branżowymi, prowadząc dokładne rejestry i zapisy rozmów

Limity Aircall

Rozmowy trwające dłużej niż 4 godziny nie będą zapisywane

Rozmowy wewnętrzne między użytkownikami Aircall nie są nagrywane

Ceny Aircall

Niezbędne: 40 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja profesjonalna: 70 USD/miesiąc na użytkownika

Niestandardowe: Skontaktuj się w sprawie ceny

Oceny i recenzje Aircall

G2: 4,3/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o Aircall prawdziwi użytkownicy?

Oto, co użytkownik Capterra mówi o Aircall:

W naszym zdalnym zespole korzystamy z Aircall i jego integracji z HubSpot i działa to bardzo dobrze. Wszystko jest rejestrowane automatycznie, a my możemy nawet tworzyć cykle pracy w oparciu o niektóre reguły Aircall.

W naszym zdalnym zespole korzystamy z Aircall i jego integracji z HubSpot i działa to bardzo dobrze. Wszystko jest rejestrowane automatycznie, a my możemy nawet tworzyć cykle pracy w oparciu o niektóre reguły Aircall.

💡 Porada dla profesjonalistów: Śledź połączenia przychodzące i wychodzące bez wysiłku dzięki 10 darmowym szablonom rejestru połączeń telefonicznych

Za pośrednictwem Talkdesk

Talkdesk to oprogramowanie do nagrywania rozmów przeznaczone dla zespołów obsługi klienta i centrów kontaktowych, które służy do rejestrowania i przechowywania rozmów telefonicznych między agentami a klientami.

Dzięki funkcjom takim jak analizy oparte na sztucznej inteligencji i monitorowanie połączeń w czasie rzeczywistym, Talkdesk poprawia zarówno jakość obsługi klienta, jak i kontrolę jakości w środowiskach o dużej liczbie połączeń.

Najlepsze funkcje Talkdesk

Ustaw konfigurowalne parametry nagrywania, aby kontrolować, kiedy rozmowy są nagrywane i jak długo

Przeglądaj rozmowy za pomocą narzędzi do zarządzania jakością, w tym notatek z oznaczeniem czasu, które umożliwiają szczegółową analizę

Monitoruj rozmowy w czasie rzeczywistym dzięki funkcji nagrywania na żywo oraz opcjom wstrzymywania i wznawiania nagrywania

Wybierz elastyczne opcje przechowywania danych, aby zarządzać zasadami przechowywania i przestrzenią dyskową

Wykorzystaj analizy oparte na sztucznej inteligencji, aby generować podsumowania rozmów, wykrywać nastroje klientów i sugerować odpowiednie artykuły

Ograniczenia Talkdesk

Połączenia z dłuższymi przerwami w rozmowie nie będą nagrywane

Domyślnie transfery połączeń są nadal nagrywane, ale ustawienia można dostosować

Nagrywanie rozmów między agentami wymaga konfiguracji przez administratora

Ceny Talkdesk

Chmura doświadczeń dla usług finansowych w wersji dla bankowości: 225 USD miesięcznie na użytkownika

Chmura usług finansowych dla ubezpieczeń: 225 USD miesięcznie za użytkownika

Chmura Healthcare Experience dla dostawców: 225 USD miesięcznie na użytkownika

Retail Experience Cloud Edition: 225 USD/miesiąc na użytkownika

CX Cloud Government Edition: 225 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Talkdesk

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 700 recenzji)

Co mówią o Talkdesk prawdziwi użytkownicy?

Według użytkownika G2:

Podoba mi się łatwość obsługi Talkdesk, jest bardzo łatwy do zrozumienia i wprowadzenia dla nowych agentów. Korzystamy z Talkdesk codziennie do wykonywania i odbierania połączeń od klientów, więc ważne jest dla nas, aby oprogramowanie działało dobrze.

Podoba mi się łatwość obsługi Talkdesk, jest bardzo intuicyjny i łatwy do opanowania dla nowych agentów. Korzystamy z Talkdesk codziennie do wykonywania i odbierania połączeń od klientów, dlatego ważne jest dla nas, aby oprogramowanie działało bez zarzutu.

🌟 Ciekawostka: W szkoleniach z zakresu obsługi klienta istnieje dobrze znana maksyma: "Klienci słyszą uśmiech". Badania nad jakością głosu pokazują, że uśmiech zmienia ton głosu (co ma zauważalny wpływ na wysokość i rezonans). Pomaga to przekazać życzliwość i ciepło, nawet jeśli klient nie widzi rozmówcy.

5. RingCentral (najlepsze rozwiązanie do zunifikowanej komunikacji i skalowalnego nagrywania rozmów)

Za pośrednictwem RingCentral

Przeglądanie wielu aplikacji do komunikacji może zabrać dużo czasu, który można poświęcić na rzeczywistą pracę, zwłaszcza w przypadku przedstawicieli handlowych. Problem ten rozwiązuje RingCentral.

RingCentral to oprogramowanie do nagrywania rozmów przeznaczone dla firm, które potrzebują scentralizowanej platformy komunikacyjnej do zarządzania połączeniami telefonicznymi, rozmowami sprzedażowymi i interakcjami z klientami.

Oprogramowanie to oferuje automatyczne i na żądanie nagrywanie rozmów, co czyni je elastycznym wyborem dla zespołów sprzedaży, obsługi klienta i menedżerów biznesowych.

Najlepsze funkcje RingCentral

Włącz automatyczne nagrywanie połączeń przychodzących i wychodzących z opcją nagrywania na żądanie

Efektywne przechowywanie nagrań dzięki dużej pojemności i konfigurowalnym ustawieniom przechowywania

Dostosuj powiadomienia dźwiękowe, aby informować dzwoniących o rozpoczęciu nagrywania

Wykorzystaj analizę opartą na sztucznej inteligencji do podsumowywania rozmów, transkrypcji i śledzenia słów kluczowych

Zintegruj płynnie z platformami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot , aby uzyskać lepszą rejestrację połączeń i wgląd w dane klientów

Zapewnij bezpieczne przechowywanie danych w chmurze dzięki natywnemu systemowi telefonicznemu RingCentral, który jest zgodny z HIPAA, RODO i innymi przepisami branżowymi

Ograniczenia RingCentral

Maksymalne limity pamięci na konto, które mogą szybko się zapełnić przy dużej liczbie połączeń

Automatyczne usuwanie nagrań po upływie określonego czasu, nawet jeśli nie zostanie osiągnięte obciążenie pamięci

Nieograniczona przestrzeń dyskowa jest dostępna tylko w planach wyższych poziomów

Ceny RingCentral

Podstawowy pakiet: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane: 35 USD/miesiąc na użytkownika

Ultra: 45 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje RingCentral

G2: 4,0/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 230 recenzji)

📮 ClickUp Insight: Firmy prosperują dzięki scentralizowanemu systemowi, ale bez niego ważne działania następcze i decyzje często giną w gąszczu wielu narzędzi. Badania pokazują, że 43% pracowników wysyła tylko 0–10 wiadomości dziennie, co może oznaczać, że prowadzą bardziej skoncentrowane, znaczące rozmowy lub borykają się z rozproszoną komunikacją na różnych platformach. Właśnie w tym miejscu kluczowe znaczenie ma kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, taka jak ClickUp, która pomaga zespołom scentralizować rozmowy, nagrania, aktualizacje projektów i dzielenie się wiedzą w jednym obszarze roboczym.

6. Dialpad (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji w czasie rzeczywistym i analizy rozmów oparte na sztucznej inteligencji)

Za pośrednictwem Dialpad

Jedno nieodebrane spotkanie może spowodować tygodnie zaległości w pracy. Problem ten rozwiązuje Dialpad.

Dialpad to oprogramowanie do nagrywania i transkrypcji rozmów, które wyróżnia się inteligentną funkcją wyszukiwania, dobrze współpracującą z podsumowaniami opartymi na sztucznej inteligencji. Funkcja ta zapewnia firmom możliwość efektywnego przeglądania rozmów i wyodrębniania kluczowych informacji, które można wykorzystać do poprawy jakości połączeń.

Dialpad jest szczególnie idealny dla zespołów sprzedaży i przedstawicieli obsługi klienta i pomaga poprawić obsługę klienta, szkolenia i śledzenie wydajności.

Najlepsze funkcje Dialpad

Transkrybuj rozmowy w czasie rzeczywistym , aby rejestrować połączenia przychodzące i wychodzące w momencie ich nawiązania

Generuj podsumowania rozmów oparte na sztucznej inteligencji AI , aby podkreślić kluczowe punkty i analizować nastroje klientów

Automatycznie wstrzymywanie nagrań, aby zapobiec przechwyceniu danych kart kredytowych lub poufnych informacji

Wyszukaj i filtruj nagrania , aby szybko znaleźć konkretne nagrane rozmowy telefoniczne na podstawie słów kluczowych i kryteriów

Oznaczaj i kategoryzuj rozmowy, aby ułatwić organizację i szczegółową analizę połączeń

Zintegruj z platformami CRM, aby połączyć nagrania rozmów z danymi klientów w celu usprawnienia sprzedaży i śledzenia obsługi klienta

Ograniczenia Dialpad

Automatyczne nagrywanie rozmów nie jest dostępne w podstawowym planie Standard i należy je uruchomić ręcznie

Kontrola dostępu ogranicza dostęp do nagrań uczestników szkolenia wyłącznie do administratorów i trenerów

Brak możliwości nagrywania wideo lub ekranu podczas spotkań Dialpad; rejestrowany jest tylko dźwięk z linii PSTN

Ceny Dialpad

Standard: 27 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 35 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Dialpad

G2: 4,4/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią o Dialpad prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Podoba mi się prostota i łatwość obsługi, dzięki którym korzystanie z Dialpad jest łatwiejsze niż z normalnego telefonu stacjonarnego w biurze. Poruszanie się po aplikacji i odkrywanie wszystkich funkcji jest łatwe, a połączenia można płynnie przenosić w obrębie biura/organizacji bez żadnych problemów i dodatkowych kroków.

Podoba mi się prostota i łatwość obsługi, dzięki którym korzystanie z Dialpad jest łatwiejsze niż z normalnego telefonu stacjonarnego w biurze. Poruszanie się po aplikacji i odkrywanie wszystkich funkcji jest łatwe, a połączenia można płynnie przenosić w obrębie biura/organizacji bez żadnych problemów i dodatkowych kroków.

🔮 Kluczowa informacja: Nagrywanie rozmów jest świetnym rozwiązaniem, ale czasami widzenie jest równie ważne jak słyszenie — połącz je z 15 najlepszymi programami do nagrywania ekranu bez znaku wodnego, aby uzyskać pełny kontekst!

7. TapeACall (najlepsze rozwiązanie do nagrywania rozmów na smartfonach z nieograniczoną przestrzenią dyskową)

Za pośrednictwem TapeACall

TapeACall to aplikacja do nagrywania rozmów przeznaczona dla użytkowników smartfonów, którzy potrzebują bez wysiłku nagrywać połączenia przychodzące i wychodzące

Ta aplikacja gwarantuje, że żadne ważne szczegóły rozmowy telefonicznej nie zostaną utracone, dzięki czemu jest odpowiednim oprogramowaniem do nagrywania rozmów telefonicznych do wielu zastosowań — spotkań biznesowych, rozmów sprzedażowych, wywiadów, dokumentacji prawnej lub nagrań osobistych.

Najlepsze funkcje TapeACall

Nagrywaj nieograniczoną liczbę połączeń przychodzących i wychodzących bez limitów pamięci

Automatycznie transkrybuj nagrane rozmowy telefoniczne z wysoką dokładnością

Zintegruj z platformami przechowywania danych w chmurze, takimi jak Google Drive, Dropbox i Evernote

Natychmiastowe udostępnianie nagrań za pośrednictwem poczty e-mail, SMS-ów i mediów społecznościowych

Płynna synchronizacja między urządzeniami umożliwia łatwe przenoszenie nagrań

Limity TapeACall

Wymaga wsparcia połączeń trójstronnych w celu łączenia i nagrywania rozmów

Ograniczona wersja bezpłatna, umożliwiająca odtworzenie tylko pierwszych 60 sekund nagrania

Ceny TapeACall

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje TapeACall

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Przeczytaj również: 10 darmowych szablonów notatek ze spotkań, które pomogą Ci sporządzać lepsze protokoły

8. Rev Call Recorder (najlepszy darmowy program do nagrywania rozmów z dokładną transkrypcją)

Za pośrednictwem The Rev Call Recorder

Rev Call Recorder to aplikacja do nagrywania rozmów przeznaczona dla użytkowników iPhone'ów, którzy potrzebują bezpłatnego, nieograniczonego rejestratora rozmów z opcją transkrypcji o wysokiej dokładności.

Niezależnie od tego, czy nagrywasz prezentacje sprzedażowe, rozmowy kwalifikacyjne czy rozmowy biznesowe, Rev Call Recorder zapewnia przechwytywanie każdego słowa i możliwość zamówienia dokładnych transkrypcji w razie potrzeby.

Najlepsze funkcje Rev Call Recorder

Nagrywaj nieograniczoną liczbę połączeń przychodzących i wychodzących bez ukrytych opłat

Nagrywaj wysokiej jakości dźwięk lub importuj pliki zewnętrzne, takie jak notatki głosowe

Transkrybuj nagrane rozmowy telefoniczne z 99% dokładnością (usługa płatna)

Organizuj nagrania w folderach i udostępniaj je w wielu kanałach

Zintegruj z Dropbox, SMS-ami i e-mailem, aby ułatwić zarządzanie plikami

Limity programu Rev Call Recorder

Obsługuje tylko rozmowy wykonywane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Wymaga ręcznego przesyłania nagrań do transkrypcji, ponieważ aplikacja nie transkrybuje automatycznie

Ceny programu Rev Call Recorder

Free Plan

Podstawowy: 14,99 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 34,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Rev Call Recorder

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Przeczytaj również: 10 najlepszych przykładów oprogramowania CRM i ich zastosowań w celu zwiększenia wydajności

9. All Call Recorder (najlepszy do elastycznego nagrywania i opcji formatów audio na Androida)

Za pośrednictwem All Call Recorder

All Call Recorder to aplikacja do nagrywania rozmów na urządzenia z systemem Android, która umożliwia użytkownikom nagrywanie, zapisywanie i zarządzanie rozmowami telefonicznymi za pomocą konfigurowalnych ustawień.

Jest to szczególnie pomocne, jeśli musisz tworzyć kopie zapasowe rozmów, szkolić zespół sprzedaży lub poprawić jakość połączeń.

Ponadto All Call Recorder oferuje wiele formatów nagrywania, usługi transkrypcji i opcje udostępniania, które zapewniają dodatkową elastyczność.

Najlepsze funkcje All Call Recorder

Nagrywaj rozmowy na podstawie numeru, kontaktu lub wybranych kontaktów

Wsparcie wielu formatów nagrywania, w tym MP3, M4A, OGG, WAV, AMR, 3GP, FLAC i MP4

Transkrybuj nagrania dzięki bezpłatnej usłudze transkrypcji w języku angielskim

Udostępniaj wybrane fragmenty nagranych rozmów telefonicznych

Przenoś nagrania między urządzeniami

Filtruj połączenia za pomocą białej listy, aby wybrać połączenia, które mają być nagrywane

Dostosuj jakość dźwięku, aby zoptymalizować przechowywanie i czystość dźwięku

Wszystkie ograniczenia programu All Call Recorder

Niektóre aplikacje innych firm mogą blokować działanie rejestratora rozmów, wymagając ręcznego dodania go do białej listy

Ceny wszystkich programów do nagrywania rozmów

Free

Ceny niestandardowe

Wszystkie oceny i recenzje Call Recorder

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🧠 Czy wiesz, że... 67% profesjonalistów twierdzi, że wirtualne spotkania są tak samo wydajne jak spotkania osobiste — ale tylko wtedy, gdy są dobrze zorganizowane! Opanuj etykietę wirtualnych spotkań dzięki 10 najlepszym praktykom, które sprawią, że Twoje rozmowy będą wydajne i angażujące.

10. Cube Call Recorder (najlepszy do nagrywania rozmów VoIP i telefonicznych na urządzeniach z systemem Android i iPhone)

Za pośrednictwem Cube Call Recorder

Cube Call Recorder (Cube ACR) to aplikacja do nagrywania rozmów, która umożliwia użytkownikom nagrywanie rozmów telefonicznych i rozmów VoIP zarówno na urządzeniach z systemem Android, jak i iPhone. Ta aplikacja dobrze sprawdza się do przechwytywania rozmów w programach takich jak WhatsApp, Skype i innych popularnych narzędziach VoIP.

Cube ACR oferuje również wysokiej jakości nagrywanie dźwięku, kopie zapasowe w chmurze oraz zaawansowane funkcje bezpieczeństwa dla użytkowników.

Najlepsze funkcje Cube Call Recorder

Twórz kopie zapasowe nagrań na Dysku Google lub za pośrednictwem poczty e-mail, aby zapewnić ich bezpieczne przechowy

Geotaguj nagrane rozmowy, aby śledzić miejsce ich przeprowadzenia (tylko Android)

Automatyczne czyszczenie starych nagrań w celu zwolnienia miejsca w pamięci

Zabezpiecz nagrania za pomocą blokady PIN, TouchID lub FaceID, aby zapewnić dodatkową prywatność

Potrząśnij, aby zaznaczyć ważne fragmenty rozmowy i łatwo do nich wrócić (tylko Android)

Limity Cube Call Recorder

Problemy związane z jednostronnym nagrywaniem, gdy nagrywany jest tylko głos jednej strony, co wymaga regulacji źródła dźwięku

W zależności od ustawień aplikacji mogą obowiązywać limity czasu trwania nagrań, co może spowodować przerwanie dłuższych rozmów

Ceny Cube Call Recorder

Free

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Cube Call Recorder

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🌟 Ciekawostka: Wczesne nagrywanie rozmów wymagało użycia taśm magnetycznych i fizycznych przełączników. W latach 60. i 70. firmy i organizacje rządowe zaczęły stosować nagrywanie na szpulach w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa. Dzisiejsze cyfrowe systemy nagrywania rozmów zawdzięczają swoją starszą wersję tym wczesnym urządzeniom analogowym.

11. Google Voice (najlepsze rozwiązanie do prostego i niedrogiego nagrywania rozmów VoIP)

Za pośrednictwem Google Voice

Google Voice to usługa VoIP, która zapewnia podstawowe funkcje oprogramowania do nagrywania rozmów dla firm poszukujących niedrogiego i łatwego w użyciu rozwiązania.

Aby zaspokoić różne potrzeby, Google Voice jest dostępny zarówno na pulpicie, jak i na urządzeniach mobilnych. Google Voice obsługuje nagrywanie rozmów, śledzenie historii połączeń, pocztę głosową, SMS-y i przekierowywanie połączeń.

Najlepsze funkcje Google Voice

Nagrywaj zarówno połączenia przychodzące, jak i wychodzące

Przechowuj historię połączeń, w tym datę, godzinę, czas trwania i szczegóły dotyczące dzwoniącego

Ogłoszenie głosowe o rozpoczęciu nagrywania

Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie 4 lub zakończ rozmowę

Limity Google Voice

Funkcja nagrywania rozmów nie jest dostępna we wszystkich krajach lub regionach

Nagrywane mogą być wyłącznie połączenia przychodzące

Ceny Google Voice

Business Starter: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business Standard: 14 USD miesięcznie za użytkownika

Business Plus: 22 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Google Voice

G2: 4,1/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 700 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google Voice w prawdziwym życiu?

Według użytkownika Capterra:

Korzystam z Google Voice jako linii telefonicznej w mojej firmie. Jest to bardzo wygodne i zawsze było bezpłatne! Mam do niego dostęp z wielu telefonów i laptopa, więc nigdy nie przegapię połączenia ani tekstu od klientów.

Korzystam z Google Voice jako linii telefonicznej w mojej firmie. Jest to bardzo wygodne i zawsze było bezpłatne! Mam do niego dostęp z wielu telefonów i laptopa, więc nigdy nie przegapię połączenia ani tekstu od klientów.

Przeczytaj również: 8 darmowych szablonów listy kontaktów w Excelu i ClickUp

12. Call Master (najlepszy do nagrywania rozmów z wbudowanym blokiem spamu)

za pośrednictwem CallMaster

Łącząc automatyczne nagrywanie rozmów z blokadą połączeń, Call Master zapewnia użytkownikom możliwość rejestrowania ważnych rozmów, jednocześnie filtrując połączenia niepożądane.

Call Master jest szczególnie pomocny dla nowych użytkowników dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi i funkcjom, takim jak integracja listy kontaktów, które sprawiają, że nagrywanie rozmów jest stosunkowo łatwym procesem.

Najlepsze funkcje Call Master

Nagrywaj połączenia przychodzące i wychodzące bez konieczności ręcznego uruchamiania

Blokuj spam i niechciane numery, aby ograniczyć irytujące połączenia

Korzystaj z łatwego w obsłudze interfejsu, aby uzyskać szybki dostęp do nagrań

Zintegruj z listami kontaktów, aby płynnie identyfikować dzwoniących

Ograniczenia Call Master

Może nie działać optymalnie na niektórych modelach telefonów, co może skutkować niską jakością nagrania

W zależności od planu mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące przechowywania danych

Ceny Call Master

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Call Master

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🌟 Ciekawostka: Chociaż wiele osób nadal preferuje interakcje międzyludzkie przez telefon, chatboty oparte na sztucznej inteligencji i wirtualni asystenci coraz częściej obsługują pierwszą linię wsparcia. Według firmy Gartner do 2027 r . około 25% operacji obsługi klienta może być realizowanych przez wirtualnych asystentów klienta (VCA) w celu zarządzania rutynowymi zgłoszeniami, co pozwoli uwolnić pracowników obsługi klienta do bardziej złożonych zadań.

13. Call Recorder Automatic (najlepszy do nagrywania rozmów w trybie głośnomówiącym z blokowaniem spamu)

za pośrednictwem Call Recorder Automatic

Call Recorder Automatic to bogate w funkcje narzędzie, które oferuje takie funkcje, jak identyfikacja dzwoniącego, blokowanie spamu i obsługa wielu języków dla użytkowników, którzy potrzebują automatycznego nagrywania rozmów bez dodatkowego wysiłku.

Niezależnie od tego, czy zapisujesz rozmowy biznesowe, przeglądasz rozmowy sprzedażowe, czy archiwizujesz ważne dyskusje, Call Recorder Automatic umożliwia łatwe przechowywanie, organizowanie i udostępnianie nagrań.

Najlepsze funkcje automatycznego rejestratora rozmów

Organizuj i twórz kopie zapasowe nagrań według nazwy lub daty

Utwórz listę numerów do ignorowania, aby automatycznie wykluczyć określone numery z nagrywania

Blokuj spam i niechciane połączenia

Odtwarzaj i udostępniaj nagrania w aplikacji

Nagrywaj rozmowy VoIP na urządzeniach z systemem Android i twórz notatki głosowe na iPhone'ach

Dostęp do aplikacji w wielu językach, w tym angielskim, arabskim, hindi i włoskim

Call Recorder Automatyczne ograniczenia

Problem może stanowić przestrzeń dyskowa, ponieważ nagrania są przechowywane w pamięci wewnętrznej telefonu

Ograniczenia prawne mogą wymagać poinformowania wszystkich stron przed nagraniem rozmowy

Kompatybilność urządzeń może się różnić, a niektóre telefony mogą nie obsługiwać natywnego nagrywania rozmów

Call Recorder Automatyczne ustalanie cen

Ceny niestandardowe

Call Recorder Automatyczne oceny i recenzje

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Oto kilka dodatkowych opcji oprogramowania do nagrywania rozmów, które nie znalazły się na naszej liście najlepszych, ale są świetnymi rozwiązaniami dla integracji CRM, zespołów sprzedaży i właścicieli małych firm:

8×8 Contact Center: Oparte na chmurze oprogramowanie do nagrywania rozmów z analizą opartą na AI, wykrywaniem nastrojów i pamięcią zgodną z przepisami, zapewniające płynną obsługę klientów

CallRail: Rozwiązanie do śledzenia i nagrywania rozmów przeznaczone dla zespołów marketingowych i sprzedażowych, wyposażone w funkcję analizy rozmów i wykrywania słów kluczowych, które usprawnia zarządzanie potencjalnymi klientami

Vonage Business Communications: System telefoniczny oparty na technologii VoIP z wbudowaną funkcją nagrywania rozmów, oferujący transkrypcje, synchronizację CRM i funkcje zarządzania połączeniami w celu usprawnienia działalności biznesowej

Kliknij. Zadzwoń. Zamknij. Powtórz. ClickUp sprawia, że to takie proste!

według badania przeprowadzonego przez firmę Deloitte 75% rozmów w miejscu pracy będzie nagrywanych i analizowanych w celu uzyskania cennych informacji i ograniczenia ryzyka. To nie tylko trend — to przyszłość inteligentniejszego podejmowania decyzji.

Właśnie dlatego odpowiednie oprogramowanie do nagrywania rozmów jest niezbędne, aby zachować konkurencyjność. ClickUp spełnia tę potrzebę, łącząc wszystko w jednej, w pełni zintegrowanej platformie opartej na sztucznej inteligencji, dzięki czemu nie musisz już martwić się o zapamiętanie wszystkich szczegółów rozmowy z klientem.

Dzięki automatycznemu nagrywaniu rozmów, przeszukiwalnym transkrypcjom, płynnej integracji z CRM i inteligentnej analityce ClickUp ułatwia rejestrowanie, organizowanie i reagowanie na każdą ważną rozmowę bez zakłócania cyklu pracy.

Zarejestruj się już dziś w ClickUp i przekonaj się o różnicy!