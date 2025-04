Trello vs. Slack: Które narzędzie jest lepsze do współpracy w Teams?

Jeśli chodzi o współpracę w zespole, Trello i Slack są często porównywane, ale rozwiązują zupełnie inne problemy.

Trello to ustrukturyzowane narzędzie do zarządzania projektami przeznaczone do śledzenia zadań. Jego tablice w stylu Kanban, konfigurowalne cykle pracy i automatyzacja sprawiają, że jest to dobry wybór do zarządzania zadaniami i postępem projektu.

Z drugiej strony, jeśli największym wyzwaniem dla twojego zespołu jest rozproszona komunikacja - brakujące aktualizacje, niekończące się wątki e-mail lub powolne odpowiedzi - Slack przechowuje wszystkie czaty w jednym miejscu, zapewniając szybkie podejmowanie decyzji i lepsze dostosowanie zespołu.

Ale oto prawdziwa debata: Czy Trello może zastąpić Slack w zakresie współpracy? Czy Slack może pełnić funkcję narzędzia do zarządzania projektami? A może twój zespół potrzebuje lepszej alternatywy dla Slack vs. Trello? Ponieważ mamy asa w rękawie - ClickUp! Dowiedz się więcej na tym blogu!

60-sekundowe podsumowanie Nie jesteś pewien, czy Trello vs. Slack to odpowiednie rozwiązanie dla twojego zespołu? Oto krótkie porównanie, które pomoże ci podjąć decyzję. Funkcje Trello Slack Cel Wizualne zarządzanie projektami z tablicami Kanban i śledzeniem zadań Komunikacja i współpraca w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kanałów i wiadomości Mocne strony Konfigurowalne cykle pracy, zależności między zadaniami i organizacja wizualna Zorganizowane kanały, bezpośrednie wiadomości i integracje z ponad 2000 aplikacji Limity Ograniczone funkcje komunikacji w czasie rzeczywistym Podstawowe możliwości zarządzania zadaniami Najlepszy przypadek użycia Teams potrzebujące ustrukturyzowanego zarządzania zadaniami i projektami Teams stawiające na natychmiastową komunikację i współpracę

Czym jest Trello?

via Trello

Trello to wizualne narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga Teams organizować zadania, śledzić postępy i płynnie współpracować. Opierając się na metodologii Kanban, wykorzystuje tablice, listy i karty do strukturyzowania cykli pracy - dzięki czemu zawsze wiesz, kto nad czym pracuje i co będzie następne.

czy wiesz, że zaangażowane Teams wykazują o 21% wyższą rentowność, co podkreśla korzyści finansowe płynące z silnej współpracy i zaangażowania.

Funkcje Trello

Jeśli twój zespół rozwija się dzięki wizualnej organizacji i strukturalnemu cyklowi pracy, Trello zamieni rozproszone zadania w jasny, wykonalny plan. Oto, co sprawia, że jest to ulubione narzędzie:

Funkcja #1: Wizualne zarządzanie projektami i elastyczność

via Trello

Trello oferuje konfigurowalne cykle pracy, dzięki czemu nadaje się do różnych potrzeb, od kampanii marketingowych i rozwoju produktów po wdrażanie HR.

Teams mogą wyświetlać swoje projekty w wielu formatach, takich jak Oś czasu, Kalendarz, Tabela i Mapa, co pozwala im skutecznie śledzić terminy i obciążenia pracą.

Zaawansowane listy kontrolne i zależności zadań pomagają podzielić projekty na mniejsze, łatwe w zarządzaniu kroki, zapewniając jednocześnie, że nic nie umknie uwadze.

Funkcja nr 2: Niestandardowe ustawienia i optymalizacja cyklu pracy

via Trello

Trello dostarcza gotowe szablony, które upraszczają ustawienia dla powtarzających się projektów, dzięki czemu Teams mogą od razu rozpocząć pracę. Zadania można kategoryzować za pomocą etykiet i filtrów, co ułatwia śledzenie postępów w oparciu o osoby przypisane, terminy lub poziomy priorytetów.

Pro Tip: Wykorzystaj wbudowane w Trello narzędzie do automatyzacji, Butler, aby zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak przypisywanie terminów i przenoszenie kart między listami, upraszczając cykl pracy i oszczędzając cenny czas.

Funkcja #3: Współpraca i dostępność

via Trello

Tablica Trello umożliwia łatwą współpracę. Teams mogą zapraszać klientów, freelancerów lub partnerów zewnętrznych do określonych tablic, zapewniając kontrolowany dostęp do informacji przy jednoczesnym zachowaniu prywatności wrażliwych projektów.

Widoki obszaru roboczego i pulpity oferują ogólny widok statusu projektu i obciążenia pracą, ułatwiając zarządzanie wieloma inicjatywami jednocześnie.

Nawet w trybie offline użytkownicy mogą kontynuować pracę, a Trello zsynchronizuje ich aktualizacje po ponownym połączeniu z Internetem.

👀 Czy wiesz, że Przełączanie kontekstu może zmniejszyć wydajność aż do 40% - Trello minimalizuje rozpraszanie uwagi, utrzymując wszystko w jednym miejscu!

Funkcja #4: Integracje i mobilność

via Trello

Trello płynnie integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Google Drive, Jira i nie tylko, umożliwiając Teams centralizację cyklu pracy na różnych platformach.

Niezależnie od tego, czy jesteś przy biurku, czy w podróży, aplikacje mobilne i komputerowe Trello dla systemów iOS, Android, Mac i Windows zapewniają wydajność w dowolnym miejscu i czasie.

Ceny Trello

Free

Standard: $6/miesiąc za użytkownika

Premium: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD/miesiąc za użytkownika

Czym jest Slack?

Slack to platforma komunikacji zespołowej zaprojektowana w celu zastąpienia zaśmieconych wątków e-mail i rozproszonych rozmów zorganizowanymi wiadomościami w czasie rzeczywistym. Działa jako centralny hub, w którym Teams mogą czatować, udostępniać pliki, współpracować nad projektami i integrować się z innymi narzędziami.

via Slack

Funkcje Slack

Jeśli twój zespół rozwija się dzięki natychmiastowej komunikacji i płynnej współpracy, Slack jest cyfrowym obszarem roboczym, który przechowuje rozmowy, pliki i narzędzia w jednym miejscu.

Oto wszystkie funkcje, zalety i wady, które sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla Teams:

Funkcja #1: Usprawniona komunikacja i współpraca

via Slack

Slack utrzymuje porządek w rozmowach zespołowych dzięki kanałom, które można tworzyć dla Teams, projektów lub konkretnych tematów. Kanały mogą być publiczne dla dyskusji w całej firmie lub prywatne dla spraw poufnych.

Poza kanałami, wiadomości bezpośrednie i grupowe umożliwiają natychmiastową komunikację bez konieczności wysyłania e-maili, a rozmowy wątkowe pozwalają skupić się na dyskusjach i uniknąć bałaganu.

Chcesz porozmawiać twarzą w twarz? Połączenia audio i wideo, w tym udostępnianie ekranu, pozwalają szybko połączyć się z członkami zespołu.

Pro Tip: Wdrożenie jasnych konwencji nazewnictwa dla kanałów Slack, takich jak poprzedzanie kanałów projektu "proj-" lub kanałów zespołu "team-", może poprawić organizację i ułatwić członkom zespołu nawigację i znajdowanie odpowiednich dyskusji.

Funkcja #2: Zwiększona wydajność i udostępnianie plików

Współpraca wykracza poza wiadomości - Slack ułatwia udostępnianie plików, obrazów i wideo bezpośrednio w konwersacjach. Dzięki udostępnianiu plików i współpracy, Teams mogą przesyłać dokumenty, komentować je, a nawet integrować się z narzędziami takimi jak Google Drive i Dropbox.

Dodatkowo, przypięte wiadomości i zakładki zapewniają, że ważne linki, pliki lub dyskusje są zawsze w zasięgu ręki. Podczas wyszukiwania poprzednich wiadomości lub udostępnianych plików, mocne wyszukiwanie i filtry Slack pomagają znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz w ciągu kilku sekund.

Funkcja #3: Inteligentna automatyzacja i integracje

Przenieś swój cykl pracy na wyższy poziom dzięki automatyzacji i botom. Skorzystaj z narzędzia Slack Workflow Builder, aby zautomatyzować powtarzające się zadania, ustawić przypomnienia lub zebrać zatwierdzenia, podczas gdy boty, takie jak Slackbot, obsługują często zadawane pytania i automatyzują odpowiedzi.

via Slack

Potrzebujesz integracji z innymi narzędziami? Slack wspiera ponad 2 000 integracji aplikacji, w tym Trello, Zoom, Google Drive, Jira, ClickUp i Salesforce, zapewniając synchronizację zespołu bez konieczności zmiany platformy.

Funkcja #4: Niestandardowe powiadomienia i szybka współpraca

Zachowaj kontrolę nad powiadomieniami dzięki niestandardowym alertom i trybowi do zrobienia, umożliwiając dostosowanie powiadomień na podstawie słów kluczowych, wzmianek lub określonych kanałów, jednocześnie wyciszając alerty podczas głębokich sesji pracy.

W przypadku szybkich dyskusji, Huddles zapewnia łatwy sposób na rozpoczęcie zaimprowizowanych czatów audio w dowolnym kanale lub DM. Jeśli pracujesz z partnerami zewnętrznymi, Slack Connect umożliwia płynną współpracę z klientami, dostawcami lub interesariuszami, zachowując prywatność wewnętrznych rozmów.

Funkcja #5: Zaangażowanie i personalizacja

Slack to nie tylko wydajność - to także zabawna i angażująca komunikacja. Dzięki reakcjom emoji użytkownicy mogą potwierdzać wiadomości bez wysyłania dodatkowych odpowiedzi, utrzymując porządek na kanałach i dodając im osobistego charakteru.

Cennik Slack

Free

Standard: $6. 67/miesiąc za aktywnego użytkownika

Plus: $12. 50/miesiąc za aktywnego użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Trello vs. Slack: Porównanie funkcji

Trello usprawnia śledzenie czasu trwania projektu dzięki wizualnemu przepływowi pracy, podczas gdy Slack wyróżnia się komunikacją i koordynacją w czasie rzeczywistym. Teams może preferować jedno lub oba rozwiązania.

Porównajmy ich funkcje, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Funkcje Trello Slack ClickUp Zarządzanie zadaniami tak nie Tak + Konfigurowalne cykle pracy Czat Teams nie tak Tak + Wbudowany czat i komentarze Współpraca wideo nie tak Tak + Nagrania ekranu i spotkania Automatyzacja i AI podstawowe podstawowe Zaawansowane AI i automatyzacja Wiele widoków projektów limit nie Tak (Kanban, Gantt, Kalendarz, Lista, itp.) Udostępnianie plików i dokumentów podstawowe tak Tak + Zintegrowane dokumenty i przechowywanie

Funkcja #1: Zarządzanie i organizacja zadań

Trello jest zaprojektowany do zarządzania projektami i zadaniami, oferując tablice Kanban, karty zadań, terminy, listy kontrolne, etykiety i automatyzację. Podczas gdy Slack wyróżnia się w komunikacji, jego funkcje zarządzania zadaniami i projektami są ograniczone do przypomnień i przypiętych wiadomości.

🏆 Zwycięzca: Jeśli ustrukturyzowane zarządzanie pracą jest twoim priorytetem, Trello wysuwa się na prowadzenie.

Funkcja #2: Komunikacja i współpraca

Slack dominuje dzięki zorganizowanym kanałom, bezpośrednim wiadomościom, rozmowom w wątkach, huddles i rozmowom wideo / audio. Podczas gdy Trello wspiera podstawowe funkcje komunikacyjne w kartach zadań, nie jest stworzone do szybkich, ciągłych dyskusji.

🏆 Zwycięzca: Slack jest tutaj zdecydowanym zwycięzcą ze względu na głębsze podejście konwersacyjne.

Funkcja #3: Integracje i automatyzacja

Oba narzędzia integrują się z aplikacjami takimi jak Google Drive, Jira, ClickUp i Zoom. Automatyzacja Butlera w Trello usprawnia zarządzanie zadaniami, podczas gdy Kreator cyklu pracy w Slack automatyzuje komunikację.

Remis! Możesz nadać priorytet śledzeniu postępu zadań w Trello lub wydajności cyklu pracy w Slack.

Funkcja nr 4: Łatwość obsługi i doświadczenie użytkownika

Intuicyjny interfejs Trello typu "przeciągnij i upuść" sprawia, że jest łatwy w użyciu dla każdego. Choć Slack jest prosty, może stać się przytłaczający z powodu zbyt wielu kanałów i powiadomień. Trello utrzymuje strukturę, zapewniając, że nawet złożone projekty pozostają uporządkowane wizualnie.

🏆 Zwycięzca: Trello jest tutaj wyczyszczonym zwycięzcą. Tabele stanowią podstawę jego platformy, dzięki czemu aktualizacje zadań są znacznie łatwiejsze do zrobienia niż w przypadku Slacka.

Funkcja #5: Udostępnianie plików i zarządzanie dokumentami

Slack ułatwia udostępnianie plików, obrazów i dokumentów w czasie rzeczywistym, dzięki bezpośredniej integracji z usługami przechowywania w chmurze, takimi jak Google Drive i Dropbox. W Trello, załączniki są ograniczone do kart zadań, co czyni go mniej wydajnym dla zespołów, które często wymieniają się plikami.

🏆 Zwycięzca: Jeśli udostępnianie plików jest główną częścią twojego cyklu pracy, Slack jest lepszym wyborem.

Funkcja #6: Kontrola bezpieczeństwa i prywatności

Oba narzędzia oferują silne funkcje bezpieczeństwa, w tym uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), szyfrowanie i zgodność ze standardami branżowymi, takimi jak SOC 2, RODO i HIPAA.

Remis! Jeśli bezpieczeństwo jest priorytetem, obydwa narzędzia zapewnią ochronę danych.

Funkcja #7: Dostępność mobilna i zdalna

Slack jest przeznaczony dla Teams, które muszą pozostać w połączeniu zawsze i wszędzie. Dzięki przyjaznemu dla urządzeń mobilnych interfejsowi użytkownika, przypadkom użycia, powiadomieniom i funkcjom połączeń głosowych / wideo, zdalne zespoły mogą pracować bez zakłóceń.

Aplikacja mobilna Trello świetnie nadaje się do zarządzania zadaniami, ale nie oferuje takiego samego poziomu interakcji w czasie rzeczywistym.

🏆 Zwycięzca: Dla zdalnych Teams, Slack jest lepszą opcją. Dzięki Huddles i wątkom znacznie łatwiej jest znaleźć kontekstowe informacje na Slack niż na Trello.

Funkcja #8: Ceny i przystępność cenowa

Darmowy plan Trello jest bogaty w funkcje, oferując nielimitowane tablice, karty zadań i podstawową automatyzację. Jeśli jednak twój zespół się rozrośnie, możesz potrzebować planu, który obsługuje nieograniczoną liczbę użytkowników.

Slack w wersji Free ma limity wiadomości (dostępne są tylko wiadomości z ostatnich 90 dni), co może być ograniczające dla Teams, które potrzebują nieograniczonej historii wiadomości.

🏆 Zwycięzca: Trello jest bardziej przyjazną dla budżetu opcją o długoterminowej wartości.

Ostatecznie, Trello i Slack służą różnym celom. Wiele Teams używa Trello do śledzenia zadań i Slack do komunikacji, co czyni je potężną kombinacją.

Trello vs. Slack na Reddit

Dyskusje na Reddicie jasno pokazują, że Trello i Slack nie należą do tej samej kategorii. Nie powstrzymało to jednak Teams przed próbami używania jednego zamiast drugiego.

Trello wyróżnia się jako narzędzie do zarządzania projektami, zapewniając Teams wizualny sposób śledzenia pracy za pomocą tablic Kanban, list i automatyzacji. Jest to ulubione narzędzie dla małych Teams i użytkowników indywidualnych, ale wielu Redditorów wskazuje, że zmaga się ono ze złożonością w miarę skalowania zespołów.

...Trello świetnie nadaje się do osobistych i małych projektów/małych Teams. Można dodać wystarczająco dużo automatyzacji i integracji, aby "poradzić sobie" w przypadku średnich i większych projektów. Ale poważniejsze projekty wymagają lepszych systemów...

Z drugiej strony, Slack został stworzony z myślą o komunikacji, a nie zarządzaniu zadaniami.

Podczas gdy niektórzy użytkownicy przysięgają na integrację ze Slackiem w celu utrzymania przepływu pracy, wielu zgadza się, że próba zarządzania projektami bezpośrednio w Slacku prowadzi do chaosu - zadania zostają zagrzebane w wątkach wiadomości, a ważne aktualizacje znikają w przewijaniu.

Slack NIE jest narzędziem PM. (Nawiasem mówiąc, uwielbiam Slacka i staram się zrobić prawie wszystko za pomocą niestandardowych aplikacji Slack).

*Które z nich wygra? Według Redditorów, to zależy.

Jeśli potrzebujesz uporządkowanego cyklu pracy, Trello jest lepszym wyborem. Jeśli priorytetem jest komunikacja w czasie rzeczywistym, Slack wychodzi na prowadzenie. Teamsom szukającym tego, co najlepsze z obu światów, wielu sugeruje połączenie Trello ze Slackiem - lub jeszcze lepiej, przejście z Trello i Slacka na narzędzie typu all-in-one, takie jak ClickUp, które eliminuje potrzebę korzystania z obu.

Oto, co powiedział jeden z użytkowników Redditora,

Korzystając z wielu narzędzi PM, uważam, że ClickUp jest zdecydowanie najbardziej niezawodny i może obsługiwać skomplikowane cykle pracy ze względu na różne sposoby, w jakie można je łączyć.

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla Trello vs. Slack

Po co wybierać między Trello i Slack, skoro można mieć to, co najlepsze z obu światów - i jeszcze więcej - w wszechstronnym oprogramowaniu do zarządzania projektami?

ClickUp to nie tylko kolejne narzędzie do zarządzania projektami lub aplikacja do czatu; to wszystko do pracy, która łączy zadania, dokumenty, czat, spotkania, automatyzację i współpracę opartą na AI w jednym miejscu.

Dzięki ClickUp nie ma potrzeby korzystania z oddzielnych narzędzi - Twój zespół może zarządzać projektami, komunikować się w czasie rzeczywistym i automatyzować cykle pracy bez konieczności korzystania z wielu aplikacji.

Derek Clements, kierownik ds. marketingu w BankGloucester, podsumowuje to doskonale:

ClickUp to fantastyczne narzędzie do organizowania zadań i priorytetów, współpracy w zespole i zarządzania danymi. Elastyczność przestrzeni i list sprawia, że można je dostosować do niemal każdej branży.

ClickUp's One Up #1: Więcej niż tylko przesyłanie wiadomości

Zapomnij o przełączaniu się między Slackiem do dyskusji i Trello do zadań. Czat ClickUp umożliwia zespołom komunikację w czasie rzeczywistym, utrzymując rozmowy zorganizowane według projektu lub tematu.

Komunikuj się w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem za pomocą ClickUp Chat

Dodatkowo, dzięki funkcji ClickUp Assign Comments, dyskusje nie giną - zamień każdy komentarz w element działania z terminem realizacji, aby nic nie umknęło Twojej uwadze.

Rozmawiaj, przydzielaj i zamykaj zadania z poziomu ClickUp Chat za pomocą funkcji Assign Comments

📌 Co sprawia, że ClickUp jest wyjątkowy ?

Czat, ale z kontekstem - dyskusje pozostają połączone z zadaniami

Konwersacje z możliwością podejmowania działań - przekształcanie wiadomości w zadania do wykonania

Brak limitów wiadomości - w przeciwieństwie do darmowego planu Slack, ClickUp pozwala zachować całą historię czatów

📮ClickUp Insight: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji w zespole. Chociaż oferują one szybką i wydajną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone w wielu kanałach, wątkach lub wiadomościach bezpośrednich, co utrudnia późniejsze wyszukiwanie informacji. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat, wątki czatu są mapowane do konkretnych projektów i zadań, dzięki czemu rozmowy mają kontekst i są łatwo dostępne.

ClickUp's One Up #2: Zaawansowane zarządzanie projektami

Tablice Kanban w Trello są świetne, ale ClickUp jest lepszy niż Trello, ponieważ przenosi zarządzanie projektami na inny poziom.

Dzięki wielu widokom, w tym liście, osi czasu, Ganttowi i mapom myśli, rozwiązanie do zarządzania projektami ClickUp dostosowuje się do tego, jak Twój zespół pracuje najlepiej. Z łatwością zarządzaj zadaniami, cyklami pracy i zależnościami, utrzymując komunikację w tym samym miejscu.

Zarządzanie projektami ClickUp pozwala śledzić każdy projekt na bieżąco

Zadania ClickUp zapewniają jeszcze większą elastyczność - Niestandardowe statusy, priorytety, powtarzające się zadania i zależności sprawiają, że każdy projekt pozostaje na właściwym torze. Dzięki zagnieżdżonym podzadaniom, listom kontrolnym i automatyzacji, Teams mogą podzielić złożoną pracę, nie tracąc z oczu szerszej perspektywy.

W rzeczywistości Diggs, innowacyjna firma zajmująca się produktami dla zwierząt domowych z Long Island City w Nowym Jorku, znacznie usprawniła śledzenie projektów i współpracę w zespole dzięki ClickUp.

Przejrzysty podział zadań dzięki ClickUp Tasks

dlaczego ClickUp przebija zarówno Trello, jak i Slack?

Więcej niż Kanban - wybieraj spośród - wybieraj spośród ponad 15 widoków

Zaawansowane automatyzacje - niestandardowe cykle pracy bez kodowania

Wbudowane śledzenie czasu - nie ma potrzeby korzystania z narzędzi innych firm śledzenie czasu - nie ma potrzeby korzystania z narzędzi innych firm

Natychmiastowe przechwytywanie i udostępnianie spostrzeżeń dzięki ClickUp Clips

Chcesz szybko wyjaśnić zadanie? Zamiast wpisywać długie wiadomości w Slack lub dodawać szczegóły do kart Trello, nagraj klip ekranowy za pomocą ClickUp Clips lub wskocz do ClickUp Meetings bezpośrednio z obszaru roboczego.

Eliminuje to potrzebę korzystania z oddzielnych narzędzi wideo, jednocześnie utrzymując wszystko powiązane z zadaniami.

Płynniejsze i bardziej skoncentrowane rozmowy dzięki ClickUp Meetings

ClickUp's One Up #4: Płynna integracja ze Slackiem - jeśli nadal jej potrzebujesz

Korzystasz już ze Slack? Dzięki integracji ClickUp ze Slackiem, możesz tworzyć zadania, ustawiać przypomnienia i aktualizować pracę bezpośrednio ze Slacka - nie jest wymagane przełączanie aplikacji.

Jednak dzięki wbudowanemu czatowi ClickUp, wiele teamów w ogóle nie potrzebuje Slacka.

💡 Pro Tip: Regularne wzajemne informacje zwrotne i odprawy mogą poprawić współpracę i zadowolenie pracowników, ponieważ 89% liderów HR zgadza się, że te praktyki są kluczem do osiągnięcia powodzenia.

Synchronizuj konwersacje i zadania dzięki integracji ClickUp ze Slackiem

ClickUp's One Up #5: Współpraca oparta na AI

ClickUp to nie tylko hybryda Trello i Slack - jest mądrzejsza.

Dzięki ClickUp Brain otrzymujesz asystenta opartego na AI, który pomaga w automatyzacji zadań, podsumowywaniu aktualizacji i optymalizacji cyklu pracy, dzięki czemu współpraca jest szybsza i bardziej wydajna.

Podejmuj mądrzejsze decyzje szybciej dzięki ClickUp Brain

Moja dzisiejsza praca jest zepsuta. Nasze projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone w różnych narzędziach, które spowalniają naszą pracę.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki aplikacji Wszystko do pracy, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej. Dzięki wielu widokom, takim jak Kanban, Lista, Gantt i Kalendarz, zespoły mają elastyczność, której potrzebują.

Wbudowane Chat, Dokumenty i Tablice utrzymują konwersacje i zawartość powiązane z zadaniami, eliminując przeskakiwanie między aplikacjami. *automatyzacja oparta na AI ogranicza pracę ręczną, a narzędzia do współpracy wideo zastępują aplikacje innych firm.

Ponadto, dzięki głębokiej integracji z ponad 1000 platform, ClickUp zapewnia płynny cykl pracy - pomagając Teams pracować mądrzej, a nie ciężej. Jeśli Twój zespół jest zmęczony nadmiarem aplikacji, nadszedł czas na aktualizację.

Zarejestruj się za darmo już dziś i doświadcz prawdziwej współpracy typu "wszystko w jednym".