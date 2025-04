10 najlepszych alternatyw Apploye do śledzenia czasu w 2025 roku

Narzędzia do śledzenia czasu - albo je kochasz, albo nienawidzisz, albo tolerujesz, bo musisz. Jeśli to czytasz, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że Apploye nie spełnia już twoich oczekiwań.

Być może twój zespół potrzebuje lepszych funkcji, bardziej elastycznego cennika lub czegoś, co sprawi, że śledzenie czasu nie będzie dla niego pełnoetatową pracą.

Dobra wiadomość? Istnieją lepsze opcje, a my zebraliśmy najlepsze alternatywy Apploye, aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojego zespołu. Gotowy do śledzenia czasu jak profesjonalista?

60-sekundowe podsumowanie Oto 10 najlepszych alternatyw dla Apploye: 1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do śledzenia czasu i zarządzania zadaniami) 2. Time Doctor (najlepszy do monitorowania pracowników) 3. Hubstaff (Najlepszy do śledzenia wydajności zespołu) 4. Toggl Track (najlepszy do prostego śledzenia czasu) 5. RescueTime (najlepszy do automatyzacji wglądu w wydajność) 6. Clockify (Najlepszy do śledzenia czasu za darmo) 7. Connecteam (najlepszy do zarządzania pracownikami) 8. Buddy Punch (najlepszy do rejestrowania czasu pracy pracowników) 9. Karta czasu pracy Office 365 (najlepsza do zintegrowanych kart czasu pracy) 10. ClockShark (najlepszy do śledzenia działań w terenie)

Czego należy szukać w alternatywach dla Apploye?

Najlepsze alternatywy Apploye wtapiają się w przepływ pracy tak płynnie, że ledwo zauważasz ich obecność. Śledzą czas, generują spostrzeżenia i zajmują się wszystkimi nudnymi sprawami administratora bez robienia zamieszania.

Oto, co warto mieć na swojej liście życzeń:

Automatyczne i ręczne śledzenie: Uruchom timer bez zastanowienia lub rejestruj godziny ręcznie, gdy czujesz się oldschoolowo

Zrzuty ekranu i śledzenie aktywności: Zachowaj zakładki wydajności bez sprawiania, że ludzie czują się jak w odcinku Big Brother

Raportowanie użycia aplikacji i adresów URL: Zobacz, które aplikacje i strony internetowe faktycznie pomagają w pracy, a które są tylko wyszukanymi narzędziami do prokrastynacji

Szczegółowe raportowanie i konfigurowalne pulpity: Zamień surowe dane w spostrzeżenia, które możesz wykorzystać, a nie tylko ładnie wyglądające liczby

Lista płac i fakturowanie: Dokładne płacenie teamom i wystawianie rachunków klientom bez podnoszenia kalkulatora

Planowanie i integracja: Przydzielanie zmian, planowanie projektów i połączenie z aplikacjami takimi jak Slack, Asana lub QuickBooks

10 najlepszych alternatyw dla Apploye

Chociaż Apploye oferuje solidny zestaw funkcji, może nie być idealnym oprogramowaniem do śledzenia czasu dla każdego. Wiele alternatyw może zaspokoić twoje potrzeby, niezależnie od tego, czy potrzebujesz lepszego raportowania, głębszej integracji, czy bardziej przyjaznego dla użytkownika doświadczenia.

Aby pomóc Ci w wyborze, oto 10 najlepszych alternatyw Apploye, które oferują potężne funkcje śledzenia czasu, monitorowania pracowników i zarządzania wydajnością. 👀

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do śledzenia czasu i zarządzania zadaniami)

Zanim jeszcze pomyślisz o zmianie oprogramowania do śledzenia czasu pracy, być może prawdziwym pytaniem jest: Czy potrzebujesz tylko time trackera, czy narzędzia, które połączy wszystko w jedną całość?

Dzisiejsza praca jest rozproszona w milionie aplikacji: jedna do zadań, jedna do dokumentów, jedna do śledzenia czasu i jakoś żadna z nich tak naprawdę ze sobą nie rozmawia.

ClickUp naprawia ten bałagan dzięki aplikacji do wszystkiego - pojedynczej platformie, w której zadania, dokumenty, czat i tak, śledzenie czasu są dostępne pod jednym dachem.

Dzięki wbudowanemu śledzeniu czasu pracy, Teams mogą płynnie rejestrować godziny, monitorować obciążenia pracą i uzyskiwać wgląd w czasie rzeczywistym - niezależnie od tego, czy oceniasz wykorzystanie w ciągu miesiąca użytkownika, czy planujesz na kwartał - wszystko w ramach tej samej platformy.

ClickUp Śledzenie czasu projektu

Organizuj śledzony czas, dodawaj notatki i zarządzaj dokładnymi rozliczeniami dzięki ClickUp Project Time Tracking

Ale nie martw się; funkcje specyficzne dla śledzenia czasu są również wyposażone we wszystko, czego potrzebujesz, aby utrzymać wszystko na dobrej drodze.

ClickUp's Project Time Tracking pozwala pracownikom rejestrować godziny pracy z dowolnego miejsca - pulpitu, telefonu komórkowego, a nawet przeglądarki internetowej dzięki darmowemu rozszerzeniu do Chrome.

Niezależnie od tego, czy śledzisz czas w czasie rzeczywistym, czy dodajesz go ręcznie później, każdy wpis jest bezpośrednio połączony z zadaniem ClickUp, zapewniając dokładne zapisy bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Chcesz przeskakiwać między zadaniami? Jego globalny timer pozwala rozpocząć i zatrzymać śledzenie na różnych urządzeniach, utrzymując wszystko w synchronizacji.

Załóżmy, że projektant pracuje nad projektem dla klienta. Może uruchomić timer podczas projektowania, zatrzymać się na spotkanie i dodać notatki, aby wyjaśnić, co zostało zrobione bez konieczności żonglowania różnymi aplikacjami. Mogą nawet oznaczać czas jako podlegający rozliczeniu, kategoryzować godziny za pomocą etykiet i generować niestandardowe raporty, aby zobaczyć, jak rzeczywisty czas wypada w porównaniu z szacunkami. Jest to świetny sposób na dokładne śledzenie czasu spędzonego na zadaniach i projektach.

Jednak śledzenie czasu to tylko jedna część równania; wiedza o tym, ile czasu powinny zajmować zadania, jest równie ważna.

ClickUp Estimates

W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp Time Estimates.

Zamiast zgadywać, ile czasu może zająć projekt, Teams może ustawić realistyczne oś czasu, rozbić szacowany czas na poszczególne zadania i podzadania oraz porównać rzeczywisty czas spędzony z przewidywaniami w celu lepszego planowania w przyszłości.

Prognoza i ustawienie oczekiwań w celu stworzenia jasnych oś czasu i zarządzania obciążeniem pracą zespołu dzięki ClickUp Time Estimates

Załóżmy, że zespół marketingowy pracuje nad wprowadzeniem produktu na rynek. Projektant szacuje pięć godzin na grafikę, a autor planuje trzy godziny na zawartość. Dzięki ClickUp Time Estimates można dodać je do całkowitej osi czasu projektu, aby uzyskać przejrzysty widok terminów.

Po ustawieniu szacowanego czasu, kolejnym krokiem jest utrzymanie projektów zgodnie z harmonogramem. Tutaj możesz polegać na ClickUp Dates and Time.

Korzystaj z terminów, aby dodawać terminy dla zadań ClickUp i otrzymywać powiadomienia o zaległych zadaniach

Przypisuj terminy rozpoczęcia do zadań, ustaw daty rozpoczęcia, aby pomóc członkom zespołu skupić się na tym, co jest następne, i otrzymuj powiadomienia o zbliżających się lub przekroczonych terminach.

Koniec z ciągłym ustalaniem, co jest do zrobienia lub co powinno być zrobione w pierwszej kolejności.

Przykładowo, jeśli zespół produktowy przygotowuje się do premiery, może ustawić kamienie milowe dla kluczowych faz - projektowania, rozwoju, testowania i marketingu. Te kamienie milowe pojawiają się w widoku osi czasu ClickUp, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane. Potrzebujesz dostosować oś czasu? Wystarczy przeciągnąć i upuścić zadania w widoku miesięcznym, tygodniowym lub dziennym, aby ponownie przypisać obciążenia pracą.

Potrzebujesz dostosować oś czasu? Wystarczy przeciągnąć i upuścić zadania w widoku miesięcznym, tygodniowym lub dziennym, aby ponownie przypisać obciążenia pracą.

Szablon karty czasu pracy ClickUp Services

Pobierz szablon Free Zarządzaj zadaniami opartymi na usługach dzięki szablonowi karty czasu pracy ClickUp Services

Przytłacza Cię śledzenie czasu, kosztów i zasobów dla każdej usługi świadczonej przez Twoich dostawców? Karta czasu pracy ClickUp Services Timesheet Template pomaga śledzić godziny usług i czas podlegający rozliczeniu, mierzyć wykorzystanie zasobów w wielu projektach, łatwo przydzielać zasoby i obsługiwać śledzenie obecności bez ręcznych arkuszy kalkulacyjnych.

Aplikacja jest wyposażona w przydatne wykresy i grafy, które pomagają wizualizować postępy, dzięki czemu Teams mogą analizować swoje procesy w czasie rzeczywistym. Ponadto integruje się z kluczowymi aplikacjami, takimi jak PayPal i Strike, aby wszystko było ze sobą połączone!

Szablon śledzenia czasu pracy to świetny sposób na ocenę skuteczności programu szkoleniowego i określenie, czy pracownicy pracują w nadgodzinach.

ClickUp najlepsze funkcje

Analizuj w czasie rzeczywistym oś czasu projektu, nadchodzące terminy i obciążenie pracą zespołu, aby śledzić postępy, wykrywać opóźnienia i podejmować świadome decyzje dzięki pulpitom ClickUp

Uzyskaj przejrzysty widok obciążenia pracą każdego członka zespołu, aby zrównoważyć obciążenie pracą, zapobiec wypaleniu zawodowemu i zapewnić dokładną dystrybucję zadań dzięki ClickUp Workload View

Zintegruj się z narzędziami takimi jak Toggl lub Harvest, aby pobrać śledzenie czasu i uzyskać pełny widok tego, gdzie spędzany jest czas dzięki ClickUp Integrations

Śledzenie godzin w podziale na dni, tygodnie lub miesiące pozwala uzyskać przejrzysty widok wydajności. Dzięki opcjom filtrowania i przeglądowi zespołu na wysokim poziomie, możesz wykryć wąskie gardła, poprawić planowanie i dotrzymywać terminów dzięki arkuszom czasu i raportom ClickUp

Limity ClickUp

Rozszerzenie funkcji może być przytłaczające dla początkujących użytkowników

ClickUp ceny

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 3500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Recenzja G2 mówi,

Jest elastyczny, co oznacza, że możesz go skonfigurować tak, jak potrzebujesz, dzięki czemu nadaje się dla każdego zespołu: zespołów technicznych, takich jak IT, marketing, zespoły kreatywne itp... Zrewolucjonizował sposób, w jaki nasze zespoły komunikują się i śledzą naszą pracę, ponieważ teraz nie używamy różnych systemów do śledzenia aktualizacji kampanii i działań. Po prostu logujemy się codziennie (a raczej co godzinę!) w ClickUp i sprawdzamy aktualizacje bezpośrednio na karcie zadań... Zespół wsparcia ClickUp jest fantastyczny... Mają stronę z prośbami o funkcje, na której można zgłaszać prośby i głosować na prośby innych osób i nie jest to tylko na pokaz. Wiele próśb, które głosowałem w przeszłości, zostało faktycznie wdrożonych.

Jest elastyczny, co oznacza, że możesz go skonfigurować tak, jak potrzebujesz, dzięki czemu nadaje się dla każdego zespołu: zespołów technicznych, takich jak IT, marketing, zespoły kreatywne itp... Zrewolucjonizował sposób, w jaki nasze zespoły komunikują się i śledzą naszą pracę, ponieważ teraz nie używamy różnych systemów do śledzenia aktualizacji kampanii i działań. Po prostu logujemy się codziennie (a raczej co godzinę!) w ClickUp i sprawdzamy aktualizacje bezpośrednio na karcie zadań... Zespół wsparcia ClickUp jest fantastyczny... Mają stronę z prośbami o funkcje, na której można zgłaszać prośby i głosować na prośby innych osób i nie jest to tylko na pokaz. Wiele próśb, które głosowałem w przeszłości, zostało faktycznie wdrożonych.

Przyjazne przypomnienie: Upewnij się, że podzieliłeś się z pracownikami powodem śledzenia czasu i uzyskałeś ich zgodę. Pomocne jest przeformułowanie śledzenia jako narzędzia do lepszej alokacji pracy i zmniejszenia wypalenia zawodowego. Zamiast skupiać się na monitorowaniu godzin, pomóż pracownikom wykorzystać narzędzia do śledzenia do samodoskonalenia, pokazując im, gdzie mogą ograniczyć powtarzalne zadania, poprawić wydajność i osiągnąć lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

2. Time Doctor (najlepszy do monitorowania pracowników)

via Time Doctor

Jeśli zarządzasz zespołem zdalnym lub hybrydowym i potrzebujesz dogłębnego wglądu w sposób spędzania czasu, Time Doctor ma dla ciebie idealne rozwiązanie. Aplikacja automatycznie śledzi aktywność pracowników, monitoruje korzystanie z aplikacji i stron internetowych, a nawet wykonuje zrzuty ekranu w określonych odstępach czasu (oczywiście z opcjami prywatności).

Najlepsza część? Otrzymujesz szczegółowe raportowanie, aby wskazać, gdzie tracony jest czas - dzięki czemu możesz zoptymalizować cykl pracy, zamiast tylko obserwować zegar. Dostęp do raportów oś czasu, raportów internetowych i aplikacji, śledzonych godzin, podsumowań aktywności oraz raportów projektów i zadań w celu analizy wydajności.

Najlepsze funkcje Time Doctor

Monitoruj wydajność za pomocą zrzutów ekranu, śledzenia aktywności i kategorii użytkowania sieci/aplikacji

Automatyzacja listy płac dzięki raportom CSV generowanym na podstawie śledzonych godzin

Zarządzaj zmianami, urlopami i frekwencją dzięki funkcji planowania

Limity Time Doctor

Po ustawieniu zakresu dat dla zestawu danych, zmienia się on po wybraniu innego pracownika lub zadania, co prowadzi do niedokładnych wyników

Ceny Time Doctor

Podstawowy: $8/miesiąc za użytkownika

Standard: 14 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: $20/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Time Doctor

G2: 4. 4/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (500+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Time Doctor?

Recenzja G2 mówi,

Jak każda aplikacja, ma ona swoje wady. Czasami pasek aktywności zatrzymuje się, gdy śledzenie działa w tle lub włącza się automatycznie, nawet gdy nie pracuję. Nie jest to przeszkoda, ale nieco frustrujące. Mimo to jest to najlepsze narzędzie do śledzenia czasu, jakie znaleźliśmy i używamy go codziennie! Mam tylko nadzieję, że dopracują te małe dziwactwa.

Jak każda aplikacja, ma ona swoje wady. Czasami pasek aktywności zatrzymuje się, gdy śledzenie działa w tle lub włącza się automatycznie, nawet gdy nie pracuję. Nie jest to przeszkoda, ale nieco frustrujące. Mimo to jest to najlepsze narzędzie do śledzenia czasu, jakie znaleźliśmy i używamy go codziennie! Mam tylko nadzieję, że dopracują te małe dziwactwa.

3. Hubstaff (najlepszy do śledzenia wydajności zespołu)

via Hubstaff

Hubstaff to nie tylko śledzenie czasu pracy; to oprogramowanie do monitorowania pracowników skoncentrowane na zwiększaniu wydajności. Niezależnie od tego, czy zarządzasz pracownikami zdalnymi, Teamsami pracującymi w terenie, czy pracownikami biurowymi, wbudowane śledzenie GPS, integracja z listą płac i automatyzacja cyklu pracy ułatwiają życie.

Hubstaff najlepsze funkcje

Przechwytywanie ekranów pracowników w ustawionych odstępach czasu z zamazanymi wrażliwymi informacjami dla prywatności

Wykrywa czas bezczynności i automatycznie zatrzymuje śledzenie, aby zapewnić, że karty czasu pracy odzwierciedlają aktywną pracę

Użyj geofencingu, aby rozpocząć lub zatrzymać śledzenie czasu, gdy pracownicy wchodzą lub wychodzą z miejsca pracy

Hubstaff limity

Aplikacja przestaje śledzić czas po upływie określonego okresu i nie można obniżyć wersji konta, jeśli zajdzie taka potrzeba

Hubstaff ceny

Start: $7/miesiąc za użytkownika

Wzrost: $9/miesiąc za użytkownika

Teams: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $12/miesiąc za użytkownika

Hubstaff oceny i recenzje

G2 : 4. 5/5 (1,300+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (1,500+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Hubstaff?

Recenzja Capterra mówi,

Jest to przydatne narzędzie do śledzenia czasu, z łatwą integracją z innymi narzędziami lub oprogramowaniem, takim jak Google Chrome. Jest bardzo łatwy w użyciu w codziennej pracy dla Teams i organizacji. Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, ułatwiający pracownikom i kierownictwu śledzenie czasu i postępów. Obsługa klienta jest również dobra. Ceny są nieco wyższe niż u konkurencji. Poza tym jest to dobre oprogramowanie.

Jest to przydatne narzędzie do śledzenia czasu, z łatwą integracją z innymi narzędziami lub oprogramowaniem, takim jak Google Chrome. Jest bardzo łatwy w użyciu w codziennej pracy dla Teams i organizacji. Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, ułatwiający pracownikom i kierownictwu śledzenie czasu i postępów. Obsługa klienta jest również dobra. Ceny są nieco wyższe niż u konkurencji. Poza tym jest to dobre oprogramowanie.

Czy wiesz, że? Buddy punching, gdzie jeden pracownik odlicza czas za innego, jest powszechną formą kradzieży czasu, która może pozostać niezauważona bez odpowiedniego śledzenia czasu.

4. Toggl Track (najlepszy do prostego śledzenia czasu)

via Toggl Track

Nie jesteś fanem skomplikowanych pulpitów? Toggl Track zapewnia odświeżającą prostotę. Wystarczy kilka kliknięć, aby rozpocząć śledzenie czasu - niezależnie od tego, czy pracujesz solo, czy zarządzasz zespołem. Aplikacja integruje się również z narzędziami do zarządzania projektami, zwiększając wydajność pracy.

Możliwości raportowania Toggl Track zapewniają wgląd w alokację czasu, pomagając w planowaniu projektów i zarządzaniu zasobami. Umożliwia pracownikom oznaczanie wpisów czasu jako podlegających lub niepodlegających rozliczeniu, co ułatwia obliczanie faktur dla klientów i śledzenie przychodów.

Najlepsze funkcje Toggl Track

Rejestruj godziny pracy bez dostępu do Internetu za pomocą śledzenia czasu offline

Zwiększenie koncentracji i wydajności dzięki wbudowanemu timerowi Pomodoro

Zacznij natychmiast śledzić zadania za pomocą kodów QR do śledzenia czasu pracy

Toggl Track ograniczenia

Limit kategorii i projektów dla subskrybentów Free, a wtyczka Chrome czasami się zawiesza

Ceny aplikacji Toggl Track

Free Plan: Dostępny dla maksymalnie 5 użytkowników

Start: $10/miesiąc za użytkownika

Premium: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Toggl Track oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (ponad 1 500 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (2,500+ recenzji)

🧠 Fun Fact: Najstarszy zapis dotyczący śledzenia czasu w celu zakończenia obowiązków służbowych pochodzi z 1772 r. p.n.e. i Kodeksu Hammurabiego z pierwszą wzmianką o wynagrodzeniach.

5. RescueTime (najlepszy do automatyzacji wglądu w wydajność)

Via Rescue Time

Nie chcesz, by Twoi pracownicy ręcznie rejestrowali godziny pracy? RescueTime wykona tę pracę do zrobienia. Działa w tle, śledząc aplikacje i strony internetowe, z których korzysta twój zespół, aby dać ci uczciwy podział tego, gdzie wszyscy spędzają czas.

Jeśli twoi pracownicy spędzają zbyt dużo czasu na rozpraszaniu uwagi, aplikacja zegara czasu wysyła alerty i oferuje narzędzia do koncentracji, aby pomóc im w zarządzaniu czasem bez ciągłych monitów.

Najlepsze funkcje RescueTime

Kategoryzuj czynności według poziomów wydajności, aby dostrzec wzorce pracy i poprawić koncentrację

Blokowanie rozpraszających stron internetowych i aplikacji za pomocą Focus Sessions, zakończone niestandardowymi timerami i integracją ze Spotify Premium

Ustaw niestandardowe cele wydajności i otrzymuj powiadomienia, gdy spędzasz zbyt dużo czasu na czynnościach niezwiązanych z pracą

Ograniczenia RescueTime

Użytkownicy raportują, że chcieliby lepszej integracji między aplikacją mobilną a aplikacją dla systemu Windows

Ceny RescueTime

Lite: Free

Premium: $12/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje RescueTime

G2: 4. 2/5 (90+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (100+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o RescueTime?

Recenzja G2 mówi,

Jestem miłośnikiem komputerów i urządzeń mobilnych i korzystam z nich przez 2-3 godziny ciągłego użytkowania, ale z pomocą Rescue Time mogę śledzić swój czas w każdej aplikacji i to również w kategorii, jakiego rodzaju oprogramowania używam i ustawić cel na tydzień. W każdy weekend dostaję odpowiednią wiadomość dotyczącą tego, jak wykorzystałem swój czas w poprzednim tygodniu i wskazówki na następny tydzień... Myślę, że jeśli chcesz śledzić wszystkie swoje urządzenia, zainstaluj oprogramowanie na wszystkich urządzeniach, w przeciwnym razie nie dają odpowiednich raportów.

Jestem miłośnikiem komputerów i urządzeń mobilnych i korzystam z nich przez 2-3 godziny ciągłego użytkowania, ale z pomocą Rescue Time mogę śledzić swój czas w każdej aplikacji i to również w kategorii, jakiego rodzaju oprogramowania używam i ustawić cel na tydzień. W każdy weekend dostaję odpowiednią wiadomość dotyczącą tego, jak wykorzystałem swój czas w poprzednim tygodniu i wskazówki na następny tydzień... Myślę, że jeśli chcesz śledzić wszystkie swoje urządzenia, zainstaluj oprogramowanie na wszystkich urządzeniach, w przeciwnym razie nie dają odpowiednich raportów.

do zrobienia? Globalny rynek oprogramowania do śledzenia czasu pracy miał wartość 6,08 miliona dolarów w 2023 roku i osiągnął 5,75 miliarda dolarów w 2024 roku. Projektuje się, że do 2032 r. osiągnie 25,48 mld USD, rosnąc przy CAGR na poziomie 17,26% w okresie prognozy 2023-2032.

6. Clockify (najlepszy do śledzenia czasu za darmo)

Przez Clockify

Jeśli masz ograniczony budżet, ale nadal potrzebujesz wydajnego śledzenia czasu, Clockify jest najlepszym wyborem. Jest on całkowicie darmowy dla nieograniczonej liczby użytkowników i projektów, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla małych firm i freelancerów.

Co najlepsze? Aplikacja skaluje się wraz z zespołem, integruje z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami i dostarcza konfigurowalne raporty, które pomagają zachować wydajność. Aplikacja pozwala również monitorować lokalizację pracowników, zapewniając przejrzystość i wydajność w ustawieniach pracy zdalnej lub w terenie dzięki śledzeniu GPS.

Najlepsze funkcje Clockify

Synchronizacja kalendarzy Google i Outlook w celu wizualizacji zarejestrowanego czasu i usprawnienia planowania dzięki integracji z Clockify

Śledzenie czasu z pulpitu, urządzenia mobilnego, rozszerzenia przeglądarki lub udostępnianych obszarów roboczych za pomocą Trybu Kiosk

Automatycznie rejestruj czas spędzony w aplikacjach, witrynach internetowych i dokumentach, aby tworzyć karty czasu pracy za pomocą auto trackera

Limity Clockify

Aplikacja mobilna wymaga czasu na synchronizację, pozostawiając użytkowników sfrustrowanych podczas przełączania się między urządzeniami i oferuje niestandardowe opcje raportowania w ograniczonym zakresie

Ceny Clockify

Free Forever

Podstawowy : 4,99 USD/miesiąc za użytkownika

Standard : 6,99 USD/miesiąc za użytkownika

Pro : 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : $14. 99/miesiąc za użytkownika

wydajność Productivity Suite: 15,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Clockify

G2: 4. 5/5 (170+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (9,000+ recenzji)

przeczytaj również: Przypomnienia o karcie czasu pracy, aby utrzymać zespół na dobrej drodze

7. Connecteam (najlepszy do zarządzania pracownikami)

Via Con necteam

Connecteam to dobry wybór dla firm zarządzających wieloma zespołami, zmianami i miejscami pracy. Pracownicy mogą korzystać z aplikacji z poziomu swoich telefonów, GPS zapewnia, że znajdują się we właściwej lokalizacji, a konfigurowalne cykle pracy zapewniają płynne działanie.

Angażuj się w konwersacje 1:1 i grupowe z w pełni przeszukiwalnymi czatami Teams i załącznikami. Możesz także moderować konwersacje, aktywować potwierdzenia odczytu i zapobiegać zapisywaniu wiadomości. Niezależnie od tego, czy zarządzasz zespołami pracującymi w terenie, sprzedawcami detalicznymi czy pracownikami zdalnymi, Connecteam ułatwia planowanie i komunikację.

Najlepsze funkcje Connecteam

Automatyzacja planowania zmian i śledzenie zautomatyzowanych kart czasu pracy z auto-schedulingiem opartym na dostępności i preferencjach pracowników

Zwiększ zaangażowanie dzięki niestandardowym ankietom z funkcją wyników w czasie rzeczywistym, anonimowymi odpowiedziami i wzajemnym uznaniem

Organizuj kluczowe dokumenty na scentralizowanej platformie, ustaw uprawnienia do plików i śledź dostęp do nich

Ograniczenia Connecteam

Nie można ustandaryzować okresów rozliczeniowych (dat rozpoczęcia i zakończenia) na stałe lub automatycznie, a także nie można zmniejszyć liczby powiadomień wysyłanych domyślnie

Ceny Connecteam

Free Plan: Do 10 użytkowników

Podstawowy: $35/miesiąc (do 30 użytkowników)

Zaawansowane: 59 USD/miesiąc (do 30 użytkowników)

Ekspert: $119/miesiąc (do 30 użytkowników)

Enterprise: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje Connecteam

G2: 4. 6/5 (ponad 2200 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 900 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Connecteam?

Recenzja G2 mówi,

Do tej pory dzięki wdrożeniu connecteam do naszego codziennego harmonogramu i komunikacji w zespole zaobserwowaliśmy znaczny wzrost dostępnego czasu, a nawet mniejszy ból głowy, aby dowiedzieć się, kto jest dostępny, a kto nie. Teraz koniec z etykietą wiadomości lub telefonu. Uwielbiam to! Chciałbym, aby w harmonogramie można było wprowadzać wiele dat i ustawiać czas trwania pracy na wszystkie dni, zamiast tworzyć je dla poszczególnych dni pojedynczo, jeśli zadanie jest powtarzane aż do zakończenia.

Do tej pory dzięki wdrożeniu connecteam do naszego codziennego harmonogramu i komunikacji w zespole zaobserwowaliśmy znaczny wzrost dostępnego czasu, a nawet mniejszy ból głowy, aby dowiedzieć się, kto jest dostępny, a kto nie. Teraz koniec z etykietą wiadomości lub telefonu. Uwielbiam to! Chciałbym, aby w harmonogramie można było wprowadzać wiele dat i ustawiać czas trwania pracy na wszystkie dni, zamiast tworzyć je dla poszczególnych dni pojedynczo, jeśli zadanie jest powtarzane aż do zakończenia.

uwaga! 80% firm monitoruje obecność w biurze, z czego 62% wykorzystuje odznaki, a 50% polega na śledzeniu przez Wi-Fi.

8. Buddy Punch (najlepszy do rejestrowania czasu pracy pracowników)

Via Buddy Punch

Potrzebujesz prostego sposobu na śledzenie godzin pracy pracowników? Buddy Punch do zrobienia bez zbędnych komplikacji. Pracownicy mogą rejestrować czas pracy za pomocą swoich telefonów lub pulpitów, a śledzenie czasu za pomocą GPS i rozpoznawanie twarzy zapobiegają kradzieży czasu.

Można również ustawić blokady urządzeń i ograniczenia adresów IP w celu bezpiecznego dziurkowania. Oprócz śledzenia czasu, Buddy Punch oferuje narzędzia do zarządzania płatnym i bezpłatnym czasem wolnym bez konieczności ręcznych obliczeń lub arkuszy kalkulacyjnych. System automatycznie oblicza naliczony urlop, chorobowe i należny czas, upraszczając proces zarówno dla pracowników, jak i menedżerów.

Najlepsze funkcje Buddy Punch

Zarządzaj harmonogramami, zamieniaj zmiany i śledź wnioski o wolne za pomocą wbudowanego kalendarza

Automatyzacja listy płac dzięki integracji z QuickBooks Online i generowanie niestandardowych raportów dotyczących nadgodzin i kosztów pracy

Automatyczne rozliczanie pracowników za pomocą automatycznego dziurkowania

Ograniczenia Buddy Punch

Użytkownicy skarżą się, że trudno jest oznaczyć pracownika jako nieobecnego i nie można zatwierdzać czasu wolnego w kalendarzu, jeśli jest się administratorem

Cennik Buddy Punch

Standard: 5,49 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 6,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $11. 99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Buddy Punch

G2: 4. 8/5 (250+ recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (1,000+ recenzji)

Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Clockify

9. Office 365 Timesheet App (najlepsza dla zintegrowanych kart czasu pracy)

Przez Microsoft

Korzystasz już z ekosystemu Microsoft? Aplikacja Office 365 Timesheet ułatwia śledzenie godzin pracy.

Możesz rejestrować czas bezpośrednio w pakiecie Office, automatyzować zatwierdzanie i synchronizować dane w SharePoint, Outlook i nie tylko. Personalizuj karty czasu pracy, aby dopasować je do konkretnych potrzeb biznesowych, korzystając z konfigurowalnych kart czasu pracy. Jeśli Twój zespół korzysta z ekosystemu Microsoft, ta aplikacja doskonale się w niego wpasuje - nie wymaga dodatkowej nauki.

Najlepsze funkcje aplikacji do śledzenia czasu pracy w Office 365

Uprość zarządzanie kartami czasu pracy dzięki cyklowi pracy Approval Workflow dla szybszego zatwierdzania

Uzyskaj wgląd w wydajność i koszty projektów dzięki zaawansowanemu raportowaniu i analizom

Powiadomienia e-mail o zatwierdzeniach, odrzuceniach i przesłanych dokumentach

Limity aplikacji do śledzenia czasu pracy w Office 365

Aplikacja jest droga w porównaniu do swoich konkurentów, ponieważ aby uzyskać do niej dostęp, należy zakupić cały pakiet Office 365

Cennik aplikacji do śledzenia czasu pracy w usłudze Office 365

Wersja próbna Free

Karty czasu pracy Office 365 - oceny i recenzje

G2: NA

Capterra: 4. 5/5 (900+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o aplikacji Office 365 Timesheet?

Recenzja Capterra mówi,

Aplikacja ułatwia śledzenie czasu, pozwala mi łatwo dzielić się informacjami z moimi kolegami i wszystkimi pracownikami... mi... nie ma w niej nic do nielubienia, może cena jest trochę wysoka, jeśli odnawiasz ją co roku, ale jeśli kupisz na całe życie, będzie bardzo dobra i zaoszczędzisz pieniądze.

Aplikacja ułatwia śledzenie czasu, pozwala mi łatwo dzielić się informacjami z moimi kolegami i wszystkimi pracownikami... mi... nie ma w niej nic do nielubienia, może cena jest trochę wysoka, jeśli odnawiasz ją co roku, ale jeśli kupisz na całe życie, będzie bardzo dobra i zaoszczędzisz pieniądze.

uwaga! Kradzież czasu pracy - gdy pracownicy otrzymują wynagrodzenie za czas, którego w rzeczywistości nie przepracowali - każdego roku kosztuje Business miliardy dolarów w postaci utraconej wydajności.

10. ClockShark (najlepszy do śledzenia działań w terenie)

Przez Clockshark

Dla firm, które polegają na mobilnych ekipach, takich jak budownictwo, architektura krajobrazu lub usługi dostawcze, ClockShark zapewnia dokładne śledzenie czasu w podróży.

Pracownicy mogą przychodzić i wychodzić z pracy z dowolnego miejsca, a śledzenie GPS na bieżąco informuje o ich lokalizacji. Dodatkowo, integracja z systemami raportowania i kadrowo-płacowymi znacznie usprawnia pracę zaplecza biurowego.

Najlepsze funkcje ClockShark

Skończ z dziurkowaniem kumpli dzięki przechwytywaniu zdjęć w celu weryfikacji obecności pracowników podczas przychodzenia i wychodzenia z pracy

Przypisywanie zadań, ustawianie terminów i przesyłanie dokumentów dzięki konfigurowalnemu zarządzaniu zadaniami i zadaniami

Śledzenie czasu i wydatków według zadań i generowanie szczegółowych raportów na temat obecności i kosztów pracy

Limity ClockShark

Pracownicy nie mogą rejestrować krótkich przerw (2-10 minut)

Aplikacja nie rejestruje automatycznie czasu pracy pracowników w oparciu o ich przybycie lub opuszczenie ustawionego obszaru geograficznego

Ceny ClockShark

Standard: 40 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 60 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ClockShark

G2: 4. 6/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (1,900+ recenzji)

🧠 Fun Fact: Na długo przed zegarami, starożytni Egipcjanie używali zegarów wodnych lub misek z małymi otworami, z których kapała woda w stałym tempie, aby śledzić zmiany w pracy. Ponieważ nawet 3500 lat temu czas był pieniądzem!

Zegar tyka - zaktualizuj ClickUp już dziś!

Przy tak wielu potężnych narzędziach do śledzenia czasu, znalezienie odpowiedniego sprowadza się do tego, co najlepiej pasuje do twojego cyklu pracy. Jeśli potrzebujesz zaawansowanego raportowania, śledzenia GPS lub prostego timera do rejestrowania godzin pracy, istnieje rozwiązanie, które spełni Twoje potrzeby.

Ale dlaczego poprzestawać tylko na śledzeniu czasu?

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, wykracza poza podstawowe śledzenie czasu, zapewniając użytkownikom zaawansowane funkcje i zakończoną platformę do zarządzania pracą.

Łączy projekty, zadania i komunikację w jednym miejscu, jednocześnie śledząc czas, ustawiając szacowany czas i analizując raporty.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!