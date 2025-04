10 najlepszych programów CRM do obsługi kredytów hipotecznych, które usprawnią Twój Business w 2025 roku

Ciężko pracowałeś do zrobienia tego kredytu hipotecznego - dlaczego więc Twój najlepszy klient poszedł do konkurencji?

Proste: Nie śledziłeś i nie utrzymywałeś powiązań.

Brutalna prawda jest taka, że doradcy kredytowi, którzy nie dbają o istniejących klientów, tracą stałych klientów i polecenia. Ale oto rozwiązanie - potężny system zarządzania relacjami z klientami hipotecznymi (CRM)

74% firm twierdzi, że oprogramowanie CRM wzmacnia powiązania z klientami, ułatwiając dostęp do ich danych.

Branża kredytów hipotecznych jest wystarczająco złożona, aby nie ograniczał jej stos technologii. Odpowiedni system CRM do kredytów hipotecznych automatyzuje działania następcze, centralizuje dane i utrzymuje transakcje w ruchu.

Niezależnie od tego, czy porównujesz konkretne CRM, takie jak HubSpot vs. Monday, czy szukasz trzeciego rozwiązania typu "wszystko w jednym", ten wpis na blogu pokaże Ci najlepsze platformy oprogramowania CRM do kredytów hipotecznych, które pomogą zmienić jednorazowych pożyczkobiorców w klientów na całe życie.

Czego należy szukać w CRM dla kredytów hipotecznych?

Przed zapoznaniem się z naszymi najlepszymi typami oprogramowania CRM do obsługi kredytów hipotecznych, omówmy, co odróżnia ziarno od plew. Idealny system CRM powinien być czymś więcej niż tylko gloryfikowanym arkuszem kalkulacyjnym. Oto, co ma znaczenie:

Zarządzanie leadami: Wybierz CRM, który przechwytuje leady z wielu źródeł, pielęgnuje je dzięki automatyzacji i śledzi zarówno klientów, jak i partnerów polecających w jednym miejscu, aby zwiększyć konwersje

Automatyzacja: Poszukaj CRM, który automatyzuje powtarzalne zadania, uwalnia czas na zamykanie transakcji i przyciąga stałych klientów do Twojego biznesu hipotecznego

Integracje: Wybierz narzędzie, które ma połączenie z systemem LOS (Loan Origination System) i narzędziami branży hipotecznej. Gdy CRM integruje się z LOS, wszystkie dane kredytobiorcy, aktualizacje statusu kredytu i komunikacja są scentralizowane. Dzięki integracji można wyzwalać zautomatyzowane cykle pracy w oparciu o wydarzenia w systemie LOS. Na przykład, gdy status pożyczki zmieni się na "zatwierdzony", CRM może automatycznie wysyłać spersonalizowane e-maile dotyczące kolejnych kroków lub aktualizować wewnętrzne listy zadań

Konfigurowalne pulpity: Wybierz platformę, która pozwala dostosować pulpity do śledzenia kluczowych wskaźników, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w celu podejmowania decyzji opartych na danych. Pracownik ds. pożyczek, osoba przetwarzająca dane i kierownik oddziału dbają o różne wskaźniki. Niestandardowe pulpity pozwalają każdej osobie skupić się na swoich kluczowych wskaźnikach wydajności - bez rozpraszania uwagi, tylko na praktycznych spostrzeżeniach

Zgodność i bezpieczeństwo: Upewnij się, że Twój CRM spełnia wymogi The Real Estate Settlement Procedures Act [RESPA], TILA-RESPA Integrated Disclosures [TRID] i innych przepisów branżowych, aby zapewnić zgodność Twojego biznesu z przepisami

Automatyzacja marketingu: Wybierz CRM z wbudowanymi narzędziami do e-mail marketingu i innymi możliwościami oprogramowania CRM do marketingu, aby Twój pipeline był pełny

Pro Tip: Poszukaj CRM, który oferuje dostępność mobilną. Specjaliści ds. kredytów hipotecznych, którzy zarządzają potokami i interakcjami z klientami z dowolnego miejsca, mają większe szanse na zamknięcie większej liczby transakcji.

10 najlepszych CRM dla kredytów hipotecznych do wypróbowania

Chcesz zamienić niewykorzystane szanse na więcej pożyczek? Potrzebujesz opcji CRM, która pomoże Ci uprościć cykl pracy, zachęci do powtarzania transakcji i zapewni zgodność z przepisami.

Do zrobienia? 63% organizacji finansowych chce zainwestować w technologię automatyzacji cyklu pracy, taką jak CRM.

Przeanalizujmy 10 najlepszych rozwiązań CRM dla kredytów hipotecznych na rynku, podkreślając ich kluczowe mocne i słabe strony, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.

1. ClickUp (najlepszy do usprawnienia procesu pozyskiwania kredytów hipotecznych i współpracy w zespole)

Rozpocznij Popraw relacje z klientami i zawieraj więcej transakcji dzięki ClickUp

ClickUp, the everything app for work, łączy w sobie to, co najlepsze w zarządzaniu projektami z rozwiązaniami CRM, aby stworzyć ujednolicone centrum dowodzenia dla procesu hipotecznego - i dlatego jest numerem jeden na naszej liście!

Niezależnie od tego, czy śledzisz leady, zarządzasz pipeline'ami, czy koordynujesz pracę swojego zespołu, ClickUp for Real Estate Teams zapewnia Ci zakończoną kontrolę nad cyklem pracy. Jest elastyczny i wysoce konfigurowalny dla zespołów o różnych funkcjach, zapewniając intuicyjne zarządzanie potencjalnymi klientami.

Zarządzanie klientami, wnioskami kredytowymi i zadaniami zespołu może być przytłaczające, a żadne dwa systemy nie wyglądają tak samo. Ale dzięki ClickUp możesz dostosować wszystko do swoich potrzeb. Niestandardowe statusy zadań i niestandardowe pola ClickUp pasują do Twojego unikalnego potoku kredytów hipotecznych, umożliwiając śledzenie typów kredytów, ocen kredytowych, źródeł potencjalnych klientów i nie tylko - żadnych sztywnych struktur, tylko CRM, który działa tak, jak Ty.

Zarządzaj procesem sprzedaży na swój sposób dzięki niestandardowym statusom zadań ClickUp

ClickUp oferuje również wiele widoków ułatwiających wizualizację procesu. Niezależnie od tego, czy preferujesz widok listy, widok tablicy, widok Gantta czy widok tabeli, możesz śledzić wnioski, zarządzać komunikacją z klientem i nadzorować kampanie marketingowe w sposób, który najbardziej Ci odpowiada.

Chcesz wysyłać listy do klienta? ClickUp ma dla Ciebie rozwiązanie. Dzięki widokowi mapy ClickUp możesz mapować wszystkie swoje listy, aby klienci mogli zobaczyć ich dokładną lokalizację. Możesz również oznaczyć je kolorami zgodnie z ich zakresem cenowym i tworzyć szablony na później.

Uprość listę nieruchomości dla klientów dzięki widokowi mapy ClickUp

📮 ClickUp Insight: Niskowydajne zespoły są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy wysokowydajne zespoły utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. Ale co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy telefoniczne w ramach jednej platformy, zakończonej cyklami pracy opartymi na AI. Gotowa do inteligentniejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Korzystanie z fragmentarycznych narzędzi do współpracy sprawia, że cykle pracy są bardziej złożone niż powinny. Ale dzięki ClickUp możesz przydzielać zadania, dodawać komentarze, a nawet rozmawiać ze swoim zespołem, aby wszyscy byli na tej samej stronie dzięki ClickUp Chat - koniec z pogonią za e-mailami.

Bonus: możesz tworzyć i przydzielać zadania bezpośrednio z poziomu wiadomości na czacie!

Zachowaj wszystkie rozmowy związane z pracą w ramach cyklu pracy dzięki ClickUp Chat

Jeśli myślisz, że nadal będziesz musiał przełączać zakładki dla e-maili, ClickUp również to rozwiązuje! Niezależnie od tego, czy korzystasz z Outlooka, czy Gmaila, możesz tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail z poziomu ClickUp. Dzięki temu wszystkie działania związane z pozyskiwaniem leadów i klientów odbywają się dokładnie tam, gdzie są potrzebne - wewnątrz CRM.

Wysyłaj, śledź i zarządzaj e-mailami klientów za pomocą ClickUp Email Management

A co to za CRM bez automatyzacji? Automatyzacja ClickUp pozwala zaoszczędzić czas, tworząc niestandardowe wyzwalacze dla działań następczych, zadań i przypomnień, dzięki czemu możesz skupić się na zamykaniu transakcji zamiast na powtarzalnej pracy administratora.

Dzięki automatyzacji ClickUp już nigdy nie przegapisz terminów i działań następczych wobec klienta

Teraz najważniejsza część - wskaźniki! Przejdź do ClickUp Dashboards, aby uzyskać scentralizowany widok kluczowych wskaźników, wyników sprzedaży i interakcji z klientami. Dzięki ponad 50 kartom pulpitu możesz dać każdemu członkowi zespołu to, czego potrzebuje:

Specjaliści ds. kredytów mogą mieć widok na aktywność leadów i stan pipeline'u

Procesorzy widzą oczekujące zadania według terminu ich wykonania

Menedżerowie śledzą współczynniki konwersji, wolumeny finansowania i zakończone zadania

Otrzymujesz obraz swojego biznesu w czasie rzeczywistym, aby śledzić postępy, dostrzegać trendy i podejmować mądrzejsze decyzje.

Wizualizuj wszystkie swoje postępy w jednym widoku dzięki pulpitom ClickUp

Ustawienie nowego CRM brzmi jak dużo pracy. Nie trzeba jednak zaczynać od zera. Możesz szybko rozpocząć pracę dzięki szablonowi ClickUp CRM, który zapewnia gotowy do użycia obszar roboczy, do którego możesz uzyskać dostęp już teraz!

Jeśli jesteś osobą, która do tej pory zarządzała wszystkimi swoimi potencjalnymi klientami w arkuszu kalkulacyjnym, szablon ClickUp Real Estate Spreadsheet Tem plate może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Szablon ten pozwala zachować porządek i plan dzięki przechowywaniu potencjalnych klientów, nieruchomości i transakcji w jednym miejscu w znanym formacie.

Pobierz szablon Free Efektywnie zarządzaj danymi dotyczącymi nieruchomości dzięki szablonowi ClickUp Real Estate Spreadsheet Template

Śledzenie postępów dla każdej nieruchomości za pomocą niestandardowych statusów, takich jak anulowane, sprzedane i do sprzedania

Uzyskaj dostęp do informacji w pięciu różnych widokach, w tym do przewodnika dla początkujących

Usprawnij śledzenie nieruchomości dzięki możliwościom śledzenia czasu, etykietom, ostrzeżeniom o zależnościach i integracji z pocztą e-mail

Jeśli szukasz szablonu CRM, który pomoże Ci również zarządzać transakcjami, sprawdź ClickUp Real Estate Agent Template. Pomaga on zarządzać całym cyklem pracy, zapewniając jednocześnie przegląd prowizji.

Pobierz szablon Free Bądź na bieżąco ze wszystkimi konwersjami dzięki szablonowi ClickUp dla agentów nieruchomości

Oto, co wyróżnia ten szablon:

Śledzenie postępów klienta za pomocą 15 statusów, takich jak "Otwarty", "Skontaktowano się" i "Otrzymano umowę"

Korzystaj z pól niestandardowych, aby przechowywać kluczowe informacje o kliencie i nieruchomości w celu łatwego dostępu

Automatyzacja obliczeń prowizji w celu kontrolowania zarobków

Najlepsze jest to, że nawet gdy skalujesz swój biznes, ClickUp skaluje się u Twojego boku! Jeśli więc potrzebujesz inteligentnego, niestandardowego i darmowego systemu CRM dla rynku nieruchomości, który uprości Twój cykl pracy i poprawi relacje z klientami, ClickUp CRM jest dla Ciebie strzałem w dziesiątkę.

ClickUp najlepsze funkcje

Połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi i platform

Podsumowuj rozmowy, śledź postępy i dopracowuj teksty dzięki wbudowanemu asystentowi ClickUp AI Brain

Twórz scentralizowane dokumenty kredytowe z historią wersji i konfigurowalnymi uprawnieniami za pomocą ClickUp Docs

Użyj formularzy ClickUp do zbierania informacji o kredytobiorcach lub nowych zapytaniach potencjalnych klientów

Ustaw przypomnienia ClickUp dla wizyt kontrolnych 30, 60 lub 90 dni po zamknięciu transakcji

Limity ClickUp

Niektóre widoki nie są dostępne w aplikacji mobilnej (jeszcze!)

Wiąże się z krzywą uczenia się

Cennik ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

ClickUp pozwolił nam na szybkie i proste ustawienie procesów. Nie potrzebowaliśmy gigantycznego CRM do zrobienia naszego zarządzania projektami; Click Up był idealnym rozwiązaniem. Po ustawieniu zarządzania projektami znaleźliśmy wiele innych zastosowań, które naprawdę usprawniły codzienną pracę.

ClickUp pozwolił nam na szybkie i proste ustawienie procesów. Nie potrzebowaliśmy gigantycznego CRM do zrobienia naszego zarządzania projektami; Click Up był idealnym rozwiązaniem. Po ustawieniu zarządzania projektami znaleźliśmy wiele innych zastosowań, które naprawdę usprawniły codzienną pracę.

Przeczytaj również: ClickUp vs. HubSpot: Które narzędzie CRM jest najlepsze?

2. Jungo (najlepsze do integracji z Salesforce i marketingu hipotecznego)

via Jungo

Jungo to CRM dla przedsiębiorstw, które potrzebują kompleksowego rozwiązania do automatyzacji cykli pracy, zwiększenia wysiłków marketingowych i uproszczenia współpracy.

Zbudowany na Salesforce, integruje się z najlepszymi narzędziami hipotecznymi, umożliwiając zarządzanie potencjalnymi klientami, pożyczkami i powiązaniami z klientami za pomocą jednego loginu. Zbudowany w celu zwiększenia wydajności w całej sieci - klientów, potencjalnych klientów, partnerów polecających i członków zespołu - oferując jednocześnie pełny dostęp do Salesforce i AppExchange, aby zaoszczędzić czas i koszty.

Najlepsze funkcje Jungo

Wyeliminuj podwójne wprowadzanie danych dzięki systemom LOS, takim jak Encompass, Calyx Point i LendingPad

Uzyskaj dostęp do gotowej zawartości marketingowej, kampanii e-mail, marketingu wideo i narzędzi co-marketingowych

Śledzenie kluczowych wskaźników za pomocą danych na żywo i szczegółowych raportów przy użyciu konfigurowalnych pulpitów

Automatyzacja marketingu klientów po zamknięciu transakcji za pomocą programu Concierge, wysyłanie spersonalizowanych prezentów i kart w celu zwiększenia lojalności

Limity Jungo

Zależność funkcji od Salesforce

Ograniczone opcje niestandardowe dla złożonych cykli pracy

Ceny Jungo

Aplikacja Jungo Mortgage: 119 USD miesięcznie za użytkownika

Pakiet Jungo: 149 USD miesięcznie za użytkownika

Jungo Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jungo

G2: 4. 5/5 (20+ opinii)

Capterra: 4. 2/5 (120+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jungo

Używam Jungo w moim codziennym życiu zawodowym. Pomaga mi nadążać za wszystkimi codziennymi zadaniami, a także przechowuje wszystkich moich byłych klientów, pośredników, potencjalnych klientów i kontakty hipoteczne. Pomaga mi być zorganizowanym i na bieżąco.

Używam Jungo w moim codziennym życiu zawodowym. Pomaga mi nadążać za wszystkimi codziennymi zadaniami, a także przechowuje wszystkich moich byłych klientów, pośredników, potencjalnych klientów i kontakty hipoteczne. Pomaga mi być zorganizowanym i na bieżąco.

3. Surefire CRM (najlepszy do automatycznego pielęgnowania powiązań)

via G2

Czy kiedykolwiek chciałeś zautomatyzować proces pielęgnowania relacji z klientami? Surefire CRM sprawia, że jest to możliwe! Został zaprojektowany, aby pomóc specjalistom od kredytów hipotecznych w pozyskiwaniu nowych transakcji, kultywowaniu powtarzalności transakcji i utrwalaniu tych wszystkich ważnych poleceń.

Jest to solidne rozwiązanie CRM dla firm usługowych, które automatyzuje pozyskiwanie potencjalnych klientów, wielokanałowy marketing i zgodność z przepisami w jednym miejscu. Jego automatyzacja typu "ustaw i zapomnij" pomaga z łatwością budować i utrzymywać relacje.

Najlepsze funkcje Surefire CRM

Zaangażuj klientów za pośrednictwem mediów społecznościowych, e-maila, tekstu i druku dzięki automatyzacji marketingu wielokanałowego

Uzyskaj dostęp do ponad 1 000 treści zgodnych z przepisami, aby wzmocnić swój marketing

Automatyzacja działań następczych w celu pielęgnowania potencjalnych klientów w całym procesie kredytowym i po zamknięciu transakcji

Gotowość do audytu dzięki wbudowanym narzędziom zgodności z RESPA, TCPA i CCPA

Limity Surefire CRM

Mniej niestandardowych opcji samoobsługowego raportowania

Ograniczone możliwości integracji

Ceny Surefire CRM

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Surefire CRM

G2: 4/5 (20+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (50+ opinii)

4. Pipedrive (najlepszy do wizualnej optymalizacji pipeline'ów sprzedaży kredytów hipotecznych)

via Pipedrive

Jeśli szukasz rozwiązania CRM dla konsultingu, które pomoże Ci śledzić potencjalnych klientów, automatyzować działania następcze i zamykać więcej transakcji, Pipedrive jest popularnym wyborem.

Ten CRM w stylu Kanban pozwala wizualizować i zarządzać pipeline'em kredytów hipotecznych dzięki automatyzacji opartej na AI, konfigurowalnym cyklom pracy i wglądowi w sprzedaż w czasie rzeczywistym. Pipedrive upraszcza cały proces obsługi kredytów hipotecznych, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co robisz najlepiej - na zamykaniu większej liczby kredytów.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Utrzymuj zaangażowanie klientów dzięki podpowiedziom opartym na AI i automatyzacji działań następczych

Zoptymalizuj strategie konwersji dzięki wglądowi w sprzedaż w czasie rzeczywistym i niestandardowym raportowaniom

Połączenie z ponad 400 aplikacjami, w tym popularnymi systemami do obsługi pożyczek [LOS]

Limity Pipedrive

Początkowe ustawienia i niestandardowe ustawienia mogą wymagać czasu i wysiłku

Zaawansowane raportowanie i możliwości AI są ograniczone do droższych planów

Ceny Pipedrive

Niezbędne: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: $34/miesiąc za użytkownika

Profesjonalne: 64 USD miesięcznie za użytkownika

Moc: 74 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4. 3/5 (ponad 2 300 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 3000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Pipedrive

Dla nas, wzrokowców, jest to najlepsze rozwiązanie. Dzięki temu łatwemu w użyciu CRM mogę dokładnie zobaczyć, co dzieje się w moim kanale sprzedaży. Bardzo łatwo jest przeglądać pulpit i przenosić potencjalnych klientów.

Dla nas, wzrokowców, jest to najlepsze rozwiązanie. Dzięki temu łatwemu w użyciu CRM mogę dokładnie zobaczyć, co dzieje się w moim kanale sprzedaży. Bardzo łatwo jest przeglądać pulpit i przenosić potencjalnych klientów.

5. BNTouch Mortgage CRM (najlepszy do kompleksowego marketingu hipotecznego)

przez BNTouch

W świecie kredytów hipotecznych żonglowanie potencjalnymi klientami, kredytami i marketingiem może przypominać cyrk z trzema ringami. BNTouch Mortgage CRM pomaga uporządkować ten chaos.

Jest to zakończony cyfrowy system hipoteczny, który łączy w sobie narzędzia CRM, marketingowe i POS, co czyni go świetną alternatywą dla Perfex CR M dla tych, którzy szukają rozwiązania typu "wszystko w jednym". Przyjazna dla użytkownika aplikacja mobilna i bezpieczne przechowywanie danych w chmurze sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla firm każdej wielkości.

Najlepsze funkcje BNTouch Mortgage CRM

Automatyzacja e-maili, SMS-ów i wideo marketingu oraz dostęp do zawartości mediów społecznościowych

Zarządzaj dystrybucją leadów, pozyskując je z różnych źródeł, w tym z mediów społecznościowych

Uzyskaj dostęp do ponad 35 narzędzi dedykowanych kredytom hipotecznym, w tym cyfrowej aplikacji 1003

Zarządzaj swoim CRM z dowolnego miejsca dzięki przyjaznej dla użytkownika aplikacji mobilnej

Ograniczenia BNTouch Mortgage CRM

Ograniczone opcje niestandardowe

Niektórzy użytkownicy uważają, że początkowa nawigacja jest trudna

Ceny BNTouch Mortgage CRM

Indywidualnie: 165 USD miesięcznie + 125 USD opłaty aktywacyjnej

Teams: Startuje od $190/miesiąc dla dwóch użytkowników + $95 opłata aktywacyjna za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje BNTouch Mortgage CRM

G2: 4. 5/5 (50+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (80+ opinii)

6. Velocify (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji sprzedaży kredytów hipotecznych)

via Velocify

Velocify to silny CRM dla specjalistów ds. kredytów hipotecznych, którzy chcą zamykać więcej pożyczek przy mniejszym wysiłku. Jako część ICE Mortgage Technology, platforma ta pomaga pracownikom ds. kredytów hipotecznych w utrzymaniu porządku, automatyzacji działań następczych i zarządzaniu potencjalnymi klientami z ponad 1400 źródeł.

Niezależnie od tego, czy chcesz zoptymalizować proces sprzedaży, czy zwiększyć zaangażowanie kredytobiorców, Velocify gwarantuje, że żaden potencjalny klient nie umknie uwadze. Jest to dobre rozwiązanie dla rozwijających się teamów hipotecznych, które potrzebują CRM do ustrukturyzowanych cykli pracy i automatyzacji.

Najlepsze funkcje Velocify

Automatyczne przechwytywanie, dystrybucja i priorytetyzacja potencjalnych klientów w celu szybszego podejmowania dalszych działań

Zmniejsz liczbę zadań wykonywanych ręcznie dzięki automatyzacji wielokanałowej komunikacji, aby utrzymać zaangażowanie potencjalnych klientów

Wykonuj więcej połączeń, śledź rozmowy i zwiększ liczbę konwersji dzięki dialerowi sprzedażowemu Dial-IQ opartemu na AI

Niestandardowe cykle pracy dopasowane do potrzeb Twojego biznesu hipotecznego

Limity Velocify

Niektórzy użytkownicy doświadczają sporadycznych usterek dialera

Cennik Velocify

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Velocify

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4. 5/5 (230+ opinii)

7. NextWave (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji sprzedaży i marketingu)

via NextWave

Nextwave CR M od CRMnow to odpowiedni wybór dla urzędników kredytowych, bankierów hipotecznych i kredytodawców hurtowych, którzy chcą zoptymalizować automatyzację sprzedaży i marketingu.

Zaprojektowany specjalnie dla branży kredytów hipotecznych, oferuje automatyczne śledzenie potencjalnych klientów, aktualizacje kamieni milowych i spersonalizowane punkty kontaktu marketingowego w celu zwiększenia wydajności i rentowności. Pomaga nadawać priorytety prostym potokom i zarządzać partnerami, jednocześnie utrzymując zespół sprzedaży na właściwym torze.

Najlepsze funkcje NextWave

Uzyskaj dostęp do zadań, transakcji, aktywności partnerów i kluczowych wskaźników za pomocą konfigurowalnych pulpitów

Automatyzacja dystrybucji leadów dzięki routingowi opartemu na umiejętnościach i śledzenie postępów w udzielaniu pożyczek w czasie rzeczywistym

Wzmocnij relacje z poleconymi dzięki aktualizacjom SMS, e-mail i poczty głosowej

Zarządzaj swoim biznesem hipotecznym w dowolnym momencie dzięki w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej

Limity NextWave

Niestandardowy cykl pracy może wymagać znacznych nakładów czasowych

Cennik NextWave

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje NextWave

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

8. Shape (najlepszy do zakończonej automatyzacji kredytów hipotecznych)

via Shape

Potrzebujesz pełnego funkcji rozwiązania hipotecznego opartego na AI? Shape CR M to wyróżniający się wybór. Zaprojektowany specjalnie dla pośredników hipotecznych, pożyczkodawców i urzędników kredytowych, upraszcza wszystko, od tworzenia i sprzedaży po automatyzację marketingu, wszystko na jednej platformie.

Dzięki ponad 500 wbudowanym funkcjom Shape pozwala zarządzać potencjalnymi klientami, automatyzować działania następcze i płynnie integrować się z systemami POS i LOS. Niezależnie od tego, czy skalujesz swój biznes hipoteczny, czy optymalizujesz konwersje potencjalnych klientów, kompleksowe podejście Shape oszczędza czas i zwiększa wydajność.

Najlepsze funkcje

Uzyskaj dostęp do zintegrowanego CRM, dialera, automatyzacji e-mail/tekstu, POS, integracji LOS i gotowych stron internetowych CRO

Usprawnij podejmowanie decyzji dzięki zautomatyzowanym transkrypcjom rozmów, scoringowi AI, kontrolom zgodności i alertom opartym na wynikach

Prowadź zautomatyzowane kampanie kroplowe za pomocą gotowych wiadomości e-mail, tekstów i sekwencji aktualizacji statusu

Zwiększ konwersje dzięki lejkom potencjalnych klientów w stylu ankiet i stronom docelowym zoptymalizowanym pod kątem konwersji

Limity Shape

Limit zaawansowanych funkcji dla dużych Enterprise

Niektórzy użytkownicy doświadczyli niestandardowej obsługi klienta

Kształtuj ceny

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Shape

G2: 4. 9/5 (95+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (40+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Shape

Nigdy nie odkryłem tak łatwego podejścia do automatyzacji operacji i oszczędzania czasu podczas śledzenia potencjalnych klientów, jak Shape. Uwielbiam to, jak przyjazny jest dla użytkownika, ponieważ dostosowuje się do Twoich wymagań i jest prosty w użyciu.

Nigdy nie odkryłem tak łatwego podejścia do automatyzacji operacji i oszczędzania czasu podczas śledzenia potencjalnych klientów, jak Shape. Uwielbiam to, jak przyjazny jest dla użytkownika, ponieważ dostosowuje się do Twoich wymagań i jest prosty w użyciu.

9. Aidium (najlepsze do zarządzania leadami w oparciu o AI)

via Aidium

Czasami prostota jest najlepszym rozwiązaniem dla CRM. Jeszcze lepiej, jeśli jest on dostarczany w pakiecie z łatwą automatyzacją. Aidium jest jednym z takich narzędzi stworzonych w celu maksymalizacji konwersji leadów.

Oferuje ono scoring leadów oparty na AI, inteligentną automatyzację i integracje, które pomagają skutecznie zarządzać i rozwijać pipeline. Niezależnie od tego, czy śledzisz polecenia, pielęgnujesz potencjalnych klientów, czy prowadzisz kampanie marketingowe, Aidium dostarcza narzędzia do zwiększania wydajności i zamykania większej liczby transakcji w łatwym w użyciu interfejsie.

Najlepsze funkcje Aidium

Automatyzacja działań następczych, przypomnień i komunikacji w celu skrócenia czasu reakcji

Wykorzystaj AI, aby zidentyfikować potencjalnych klientów i dostosować swoje wysiłki marketingowe

Twórz i uruchamiaj kampanie marketingowe za pomocą intuicyjnego narzędzia typu "przeciągnij i upuść"

Projektuj przyciągające wzrok materiały marketingowe bezpośrednio w CRM dzięki integracji z aplikacją Canva

Limity Aidium

Niektórzy klienci skarżyli się na powolną obsługę klienta

Może być drogie dla małych Businessów

Ceny Aidium

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Aidium

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

10. Salesforce Financial Services Cloud (najlepszy do automatyzacji kredytów hipotecznych na poziomie Enterprise)

via Salesforce Financial Services Cloud

Salesforce Financial Services Cloud (FSC) to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania kredytobiorcami, automatyzacji cyklu pracy i personalizacji interakcji z klientem. Jest to idealne rozwiązanie dla dużych kredytodawców hipotecznych, instytucji finansowych i urzędników zajmujących się pożyczkami na dużą skalę.

Wgląd i automatyzacja oparte na AI pomagają zoptymalizować przetwarzanie kredytów i poprawić doświadczenia kredytobiorców. Wbudowane narzędzia do raportowania i łatwa integracja pomagają skalować działalność przy jednoczesnym zachowaniu zgodności i wydajności.

Najlepsze funkcje Salesforce Financial Services Cloud

Usprawnij składanie wniosków kredytowych dzięki intuicyjnemu gromadzeniu danych i zarządzaniu dokumentami

Dostarczaj spersonalizowane rekomendacje i informacje finansowe dzięki personalizacji opartej na AI

Ogranicz pracę ręczną i zwiększ dokładność dzięki zautomatyzowanym procesom underwritingu

Usprawnienie współpracy między urzędnikami ds. kredytów, kredytobiorcami, brokerami i agentami nieruchomości

Limity Salesforce Financial Services Cloud

Stroma krzywa uczenia się; dobre korzystanie z narzędzia wymaga rozszerzenia

Wyższa cena niż w przypadku innych opcji CRM

Cennik Salesforce Financial Services Cloud

Free: 30-dniowa wersja próbna

Sprzedaż: 300 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Usługa: 300 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Sprzedaż i obsługa: 325 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Einstein 1 dla sprzedaży i obsługi: 700 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Administracja produktami ubezpieczeniowymi: 180 000 USD rocznie na organizację (rozliczane rocznie)

Administracja polisami ubezpieczeniowymi: 42 000 USD / 10 milionów GWP (rozliczane rocznie)

Zarządzanie roszczeniami ubezpieczeniowymi: 27 000 USD / 10 milionów GWP (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Salesforce Financial Services Cloud

G2: 4. 2/5 (90+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Salesforce Financial Services Cloud?

Podoba mi się możliwość dostosowania oprogramowania. Można je zbudować wokół własnego biznesu, a nie na odwrót.

Podoba mi się możliwość dostosowania oprogramowania. Można je zbudować wokół własnego biznesu, a nie na odwrót.

Pro Tip: Po wybraniu CRM, zainwestuj w odpowiednie szkolenia dla swojego zespołu, aby upewnić się, że rozumieją, jak skutecznie z niego korzystać. Zachęcaj do przyjęcia CRM, podkreślając korzyści dla poszczególnych urzędników ds. kredytów hipotecznych, a nie tylko dla firmy.

