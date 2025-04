13 najlepszych rozwiązań do komunikacji w biznesie w 2025 roku

Słaba komunikacja jest jednym z największych zagrożeń dla powodzenia biznesu. 14% firm straciło z tego powodu klientów, a 8% pracowników!

Krótko mówiąc, jeśli twoja platforma komunikacji biznesowej nie jest skuteczna, nawet najlepsza strategia okaże się nieskuteczna - zwłaszcza jeśli masz zespół zdalny.

Oto 13 najlepszych narzędzi do komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej dla biznesu oraz ich kluczowe funkcje.

60-sekundowe podsumowanie Masz trudności z efektywną współpracą z Teams i klientami? Sprawdź najlepsze rozwiązania do komunikacji biznesowej zaprojektowane specjalnie do celów korporacyjnych: : Najlepszy do wspólnego zarządzania projektami i zadaniami ClickUp: Najlepszy do wspólnego zarządzania projektami i zadaniami

Slack: Najlepszy do komunikacji i współpracy zespołowej w czasie rzeczywistym

Zoom: Najlepszy do wysokiej jakości wideokonferencji i wirtualnych spotkań

Microsoft Teams: Najlepsze do zintegrowanej komunikacji w ramach Microsoft 365

Trello: Najlepsze do wizualnego zarządzania projektami i śledzenia zadań

Monday. com: Najlepszy do niestandardowych cykli pracy w sprzedaży i usprawniania współpracy zespołowej

Obszar roboczy Google : Najlepsze rozwiązanie do współpracy nad dokumentami i wysyłania e-maili w chmurze

Asana : Najlepsza do ustrukturyzowanego zarządzania zadaniami i projektami

Workplace od Meta : Najlepsze rozwiązanie do komunikacji i współpracy w całej firmie

Cisco Webex: Najlepsze rozwiązanie do spotkań wideo i bezpieczeństwa klasy Enterprise

Dialpad: Najlepszy dla telefonów i wiadomości biznesowych opartych na AI

GoToConnect: Najlepsze rozwiązanie do obsługi VoIP i wideokonferencji typu "wszystko w jednym"

Grasshopper: Najlepszy dla małych firm potrzebujących wirtualnego systemu telefonicznego

Czego należy szukać w rozwiązaniach komunikacyjnych dla biznesu?

W morzu opcji, znalezienie najlepszego rozwiązania do komunikacji biznesowej , które odpowiada Twoim potrzebom, może być trudne. Na szczęście kilka atrybutów i kluczowych funkcji decyduje o tym, jak wydajne jest dane narzędzie komunikacyjne. Instancja:

👉🏻 Łatwość obsługi: Wybierz narzędzie do komunikacji biznesowej, które posiada prosty i intuicyjny interfejs. Upewnij się, że nie ma krzywej uczenia się, aby każdy w organizacji mógł łatwo się do niego dostosować

👉🏻 Funkcje współpracy: Poszukaj narzędzia komunikacyjnego, które pozwala Tobie i członkom zespołu współpracować w różnych formatach, takich jak wiadomości błyskawiczne, rozmowy wideo, czat grupowy itp. Zwiększa to możliwości komunikacyjne

👉🏻 Możliwość personalizacji: Wybierz rozwiązanie do komunikacji wewnętrznej dostosowane do unikalnych potrzeb Twojego teamu. Na początek powinieneś mieć możliwość zdefiniowania preferencji powiadomień, ustawienia kanałów i grup itp.

👉🏻 Funkcje bezpieczeństwa: Upewnij się, że Twoje narzędzie do komunikacji wewnętrznej jest bezpieczne. Zwróć uwagę na funkcje takie jak szyfrowanie end-to-end, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności, takimi jak RODO, itp

👉🏻 Możliwości integracji: Wybierz narzędzie komunikacyjne, które integruje się z istniejącymi narzędziami i oprogramowaniem Twojego cyklu pracy. Zapewni to minimalne zakłócenia i zwiększy wydajność pracy

➡️ Czytaj więcej: Jak poprawić współpracę w miejscu pracy

13 najlepszych rozwiązań do komunikacji w biznesie

Oto 13 najlepszych narzędzi do współpracy i komunikacji, których można użyć do usprawnienia komunikacji i operacji biznesowych:

1. ClickUp (najlepszy do wspólnego zarządzania projektami i zadaniami)

Podczas gdy większość narzędzi na liście pomaga jedynie usprawnić komunikację, ClickUp idzie o krok dalej. Jako aplikacja Wszystko do pracy, ujednolica zarządzanie projektami i komunikację, dzięki czemu Twój zespół może zmaksymalizować wydajność zadań, zapewniając spójną koordynację.

ClickUp Chat (dla płynnej komunikacji)

ClickUp Chat to potężne narzędzie usprawniające komunikację w zespole, redukujące silosy i zwiększające ogólną wydajność. Czaty są zintegrowane bezpośrednio z zadaniami, dokumentami i projektami, zapewniając, że dyskusje są zawsze powiązane z odpowiednią pracą. Eliminuje to konieczność przełączania się między narzędziami i pozwala skupić się na komunikacji.

Dzięki ClickUp Chat, Teams mogą błyskawicznie komunikować się, udostępniać aktualizacje i szybko rozwiązywać problemy, wspierając środowisko współpracy.

ClickUp Insight: Prawie 20% respondentów naszego badania wysyła ponad 50 wiadomości błyskawicznych dziennie. Ten wysoki wolumen może sygnalizować, że zespół nieustannie brzęczy szybkimi wymianami - co jest świetne dla szybkości, ale także może prowadzić do przeciążenia komunikacyjnego. Dzięki zintegrowanym narzędziom do współpracy ClickUp, takim jak ClickUp Chat i ClickUp Assign Comments, Twoje rozmowy są zawsze połączone z odpowiednimi zadaniami, zwiększając widoczność i zmniejszając potrzebę niepotrzebnych działań następczych.

Funkcja ClickUp Assign Comments błyskawicznie tworzy zadania z wiadomości i przypisuje je do członków zespołu. Usprawnia to komunikację, priorytetyzuje działania i jasno określa obowiązki dla wszystkich.

ClickUp Docs (do udostępniania pomysłów i opinii)

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym w ClickUp Docs

Kolejną potężną funkcją współpracy jest ClickUp Docs. Dzięki możliwościom edycji w czasie rzeczywistym, pozwala wszystkim członkom zespołu na wspólną burzę mózgów na temat projektów, sugerowanie zmian i tworzenie briefów.

W ten sposób będziesz mieć wskazówki od wszystkich członków zespołu i wszyscy poczują się włączeni w każdy projekt.

Dodatkowo, ClickUp Collaboration Detection powiadomi Cię za każdym razem, gdy członek zespołu dokona edycji, doda komentarz lub przypisze/ponownie przypisze zadanie, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco!

Tablice ClickUp i mapy myśli (do współpracy nad projektami)

Twórz wizualne plany projektów i mapy myśli na tablicach ClickUp

Dzięki ClickUp Whiteboards twórz wizualne plany projektów i połącz je z resztą cyklu pracy.

Dzięki prostemu kreatorowi typu "przeciągnij i upuść", pozwalają one Tobie i Twojemu zespołowi bez wysiłku udostępniać pomysły i kształtować je w rzeczywistość. Możesz także tworzyć zadania, przypisywać je do członków zespołu i otrzymywać aktualizacje na czas.

Mapy myśli ClickUp okazują się pomocne, gdy rozpoczyna się faza realizacji projektu. Dają one jasny, wizualny widok całego projektu, zapewniając efektywną pracę zespołową, koordynację zasobów i zarządzanie obciążeniem pracą.

ClickUp Clips (do przejrzystej komunikacji asynchronicznej)

ClickUp Clips jest idealny do zdalnej współpracy. Umożliwia tworzenie i udostępnianie nagrań ekranowych dokumentów, zadań i czatów z zespołem. Generuje również automatyczne transkrypcje każdego klipu - z odpowiednimi znacznikami czasu i fragmentami - które można przekształcić w zadania, podsumowania itp. Zapewnia to przejrzystość i skuteczność komunikacji.

ClickUp Brain (do wszystkiego!)

W pakiecie ClickUp znajduje się wiele funkcji do współpracy, ale najważniejszą z nich jest ClickUp Brain.

ClickUp Brain zapewnia połączenie ze wszystkim w aplikacji - od dokumentów po ludzi. Dzięki temu możesz łatwo pobierać i udostępniać informacje, tworzyć i przydzielać zadania, wysyłać i odbierać aktualizacje i wiele więcej. To nie wszystko - ClickUp Brain podsumowuje również długie rozmowy, zwiększając szybkość i efektywność komunikacji.

Szablony ClickUp (zwiększające wydajność komunikacji)

Szeroki zakres konfigurowalnych szablonów ClickUp to kolejna istotna zaleta tego rozwiązania.

Chociaż na platformie znajdują się setki takich darmowych zasobów, najlepszym z nich do zwiększenia wydajności komunikacji jest ClickUp Communications Plan Tablica Template.

Pobierz szablon Free Usprawnij komunikację wewnętrzną i zewnętrzną dzięki szablonowi ClickUp Communications Plan Tablica Template

Tablica ClickUp Communications Plan Tablica Tem plate umożliwia stworzenie mapy ram komunikacyjnych, ustawienie kanałów komunikacji i dostosowanie członków zespołu do udostępniania wiedzy.

Pomaga to zarządzać cyklami pracy, śledzić zaangażowanie i zapewniać, że cała komunikacja jest jasna, terminowa i spójna. Zgromadzenie wszystkiego w jednym miejscu pomaga usprawnić współpracę i poprawić ogólną wydajność komunikacji - zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią.

Pro Tip: Chcesz z łatwością organizować działania swojego zespołu? To proste dzięki szablonowi komunikacji zespołowej i matrycy spotkań ClickUp. Korzystając z tego szablonu, możesz: Przypisywanie ról i obowiązków do każdego projektu lub zadania

Ustawienie wytycznych dotyczących regularnych spotkań lub stand-upów

Opracuj oś czasu dla nadchodzących projektów lub zadań

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą uznać to narzędzie za przytłaczające ze względu na jego wiele funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

Oto, co Alfred Titus, administrator wsparcia w Brighten A Soul Foundation, ma do powiedzenia na temat ClickUp:

Dla każdej organizacji zmagającej się z zarządzaniem projektami, ClickUp pomoże we współpracy nad zadaniami. Dzięki temu oprogramowaniu ludzie mogą śledzić elementy listy rzeczy do zrobienia i pracować nad tymi zadaniami w określonym czasie. Pomaga również zespołowi zarządzającemu projektami śledzić ogólny postęp projektów, aby zapewnić dotrzymanie terminów.

Dla każdej organizacji zmagającej się z zarządzaniem projektami, ClickUp pomoże we współpracy nad zadaniami. Dzięki temu oprogramowaniu ludzie mogą śledzić elementy listy rzeczy do zrobienia i pracować nad tymi zadaniami w określonym czasie. Pomaga również zespołowi zarządzającemu projektami śledzić ogólny postęp projektów, aby zapewnić dotrzymanie terminów.

2. Slack (najlepszy do komunikacji i współpracy zespołowej w czasie rzeczywistym)

via Slack

Slack to profesjonalne narzędzie komunikacyjne popularne wśród czatów grupowych i komunikatorów internetowych. Jest to idealne rozwiązanie dla dużych Enterprise i organizacji z różnymi Teams i działami.

Slack umożliwia tworzenie indywidualnych kanałów do organizowania komunikacji w zespole. Umożliwia on również szybkie przeszukiwanie poprzednich wiadomości z zaawansowanymi opcjami filtrowania w celu zmniejszenia bałaganu.

Kolejnym aspektem, w którym Slack błyszczy, jest bezpieczeństwo. Platforma zabezpiecza konwersacje za pomocą szyfrowania klasy Enterprise, minimalizując ryzyko naruszenia danych.

Najlepsze funkcje Slack

Umożliwia zespołom organizowanie konwersacji w dedykowane kanały do ustrukturyzowanych dyskusji

Wsparcie udostępniania plików z podglądem i śledzeniem wersji

Oferuje połączenia głosowe i wideo bezpośrednio w aplikacji

Ograniczenia Slack

Przeciąża użytkowników nadmierną ilością powiadomień w aktywnych obszarach roboczych

Brak wbudowanego zarządzania zadaniami, co wymaga narzędzi innych firm

Ceny Slack

Free Forever

Pro: $8. 75/miesiąc na użytkownika

Business+: $15/miesiąc za użytkownika

Enterprise Grid: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Slack

G2: 4. 5/5 (33 900+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (23 600+ opinii)

🧐 Ciekawostki: E-maile pozostają najskuteczniejszym narzędziem komunikacji dla biznesu, a 18% pracowników wiedzy preferuje je od innych! 📧

3. Zoom (najlepszy do wysokiej jakości wideokonferencji i wirtualnych spotkań)

via Zoom

Zooma nie trzeba nikomu przedstawiać. To narzędzie do wideokonferencji szturmem zdobyło świat podczas pandemii COVID-19 i od tego czasu stało się podstawowym oprogramowaniem do komunikacji biznesowej dla wirtualnych Teams.

Zoom zapewnia wsparcie dla wysokiej jakości spotkań wideo i audio w jakości HD dla maksymalnie 1000 uczestników. Możesz również generować automatyczne, dokładne transkrypcje dla każdego spotkania online hostowanego na platformie. A co najlepsze? Intuicyjność narzędzia i przyjazny dla użytkownika interfejs.

Najlepsze funkcje Zoom

Umożliwia udostępnianie ekranu z opcjami adnotacji i zdalnego sterowania

Zwiększa zaangażowanie pracowników dzięki ankietom, reakcjom i wirtualnemu podnoszeniu ręki

Zabezpiecza spotkania hasłem i poczekalnie

Limity Zoom

Ustawienie 40-minutowego limitu czasu na spotkania grupowe w planie Free

Obecne obawy o prywatność ze względu na wcześniejsze luki w zabezpieczeniach

Cena Zoom

Podstawowe: Free

Pro: $15. 99/miesiąc na użytkownika

Business: $21. 99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4. 5/5 (ponad 56 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (14 100+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoom ?

To właśnie funkcje Zoom w miejscu pracy są atrakcyjne jako łatwe w użyciu wideokonferencje z dobrymi opcjami integracji z innymi aplikacjami biznesowymi. Są to skalowalne rozwiązania usprawniające współpracę i zapewniające płynną komunikację zarówno wśród członków małego teamu, jak i dużych przedsiębiorstw.

To właśnie funkcje Zoom w miejscu pracy są atrakcyjne jako łatwe w użyciu wideokonferencje z dobrymi opcjami integracji z innymi aplikacjami biznesowymi. Są to skalowalne rozwiązania usprawniające współpracę i zapewniające płynną komunikację zarówno wśród członków małego teamu, jak i dużych przedsiębiorstw.

4. Microsoft Teams (najlepsze rozwiązanie do zintegrowanej komunikacji w ramach Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Innym najlepszym rozwiązaniem komunikacyjnym jest Microsoft Teams. To narzędzie do komunikacji zespołowej obsługuje interaktywne spotkania wideo z napisami i nagraniami w czasie rzeczywistym.

Ponadto możesz nawiązywać i odbierać połączenia telefoniczne, czatować z członkami zespołu i tworzyć udostępniane przestrzenie. Platforma pełni również funkcję silnych środków bezpieczeństwa, ze zgodnością na poziomie Enterprise i uwierzytelnianiem wieloskładnikowym w celu ochrony danych.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Dostawca scentralizowanego huba komunikacyjnego z trwałym czatem, udostępnianiem plików i połączeniami

Umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym nad dokumentami za pomocą aplikacji Microsoft 365

Wsparcie dostępu dla gości z zewnątrz w celu współpracy między firmami

Ograniczenia Microsoft Teams

Komplikuje organizację plików w porównaniu do samodzielnych rozwiązań do przechowywania danych w chmurze

Wymaga subskrypcji Microsoft 365 dla pełnej funkcji

Cennik usługi Microsoft Teams

Free Forever

Micorosft 365 Personal: $6. 99/miesiąc

Microsoft 365 Family: $9. 99/miesiąc

Microsoft Teams Essential: 4 USD/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: $12. 50/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (15 800+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (9,800+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft Teams ?

Ogólnie rzecz biorąc, mam dobre doświadczenia z Teams, używamy go z ponad 100-osobowym zespołem i oferuje nam platformę, której potrzebujemy do dobrej komunikacji i współpracy.

Ogólnie rzecz biorąc, mam dobre doświadczenia z Teams, używamy go z ponad 100-osobowym zespołem i oferuje nam platformę, której potrzebujemy do dobrej komunikacji i współpracy.

🧠 Ciekawostka: Około 55% komunikacji to komunikacja niewerbalna, co oznacza, że gesty, postawa i mimika twarzy mówią więcej niż słowa. 🙎🏻

5. Trello (najlepsze do wizualnego zarządzania projektami i śledzenia zadań)

via Trello

Chociaż Trello nie jest tradycyjnym narzędziem komunikacyjnym, może pomóc tobie i twojemu zespołowi w bardziej efektywnej współpracy nad projektami. Oprogramowanie wizualnie organizuje zadania za pomocą tablic Kanban, automatyzuje powtarzające się zadania i oferuje szablony do standaryzacji procesów.

Co więcej, przyjazny dla urządzeń mobilnych interfejs ułatwia dostęp do platformy i pracę w podróży.

Najlepsze funkcje Trello

Wsparcie współpracy z komentarzami, wzmiankami i załącznikami do plików

Niestandardowe tablice z etykietami, listami kontrolnymi i terminami

Oferuje widoki osi czasu i kalendarza dla lepszego planowania

Trello limit

Brak zaawansowanej analityki i raportowania w celu uzyskania wglądu w dane

Dostawca minimalnej funkcji offline w porównaniu do konkurencji

Cena Trello

Free

Standard: $5/miesiąc za użytkownika

Premium: $10/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $17. 50/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Trello

G2: 4. 4/5 (13 600+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (23 400+ opinii)

6. Monday. com (najlepsze rozwiązanie do niestandardowego cyklu pracy w sprzedaży i usprawnienia współpracy w zespole)

Rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami Monday. com ma solidne funkcje dla teamów sprzedażowych zmagających się z zarządzaniem pipeline i współpracą. Interaktywny pulpit pozwala wizualizować i śledzić wyniki sprzedaży.

Pozwala również zarządzać potencjalnymi klientami w całym procesie pozyskiwania, aby zapewnić odpowiednią pielęgnację. Co więcej, umożliwia współpracę zespołową dzięki komentarzom, przydzielaniu zadań i udostępnianiu plików. Aplikacja mobilna to kolejny profesjonalista, który pomaga natychmiast zająć się krytycznymi zadaniami CRM.

Najlepsze funkcje Monday. com

Centralizacja danych klientów dla łatwego dostępu i organizacji

Niestandardowy cykl pracy dopasowany do procesu sprzedaży i pipeline'u

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak śledzenie postępów prac

Ograniczenia Monday. com

Brak zaawansowanych funkcji raportowania i analityki

Mogą mieć stromą krzywą uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny na Monday. com

Free

Podstawowy: $12/miesiąc za licencję

Standard: $14/miesiąc za licencję

Pro: $24/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Monday. com

G2: 4. 7/5 (12 800+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (5,400+ opinii)

7. Obszar roboczy Google (najlepszy do współpracy nad dokumentami i poczty e-mail w chmurze)

via Obszar roboczy Google

Google Workspace to pakiet do współpracy i zwiększania wydajności w biznesie. Oferuje różne narzędzia komunikacyjne, które optymalizują wszystkie aspekty interakcji biznesowych - od wewnętrznych po zewnętrzne. Niektóre z nich to Gmail (do obsługi e-maili ), Google Meet (do wideokonferencji) i Google Chat (do czatów grupowych).

Platforma zabezpiecza kluczowe dane za pomocą weryfikacji dwuetapowej i silnego szyfrowania. Ponadto, całkowicie nowa integracja AI sprawiła, że zarządzanie komunikacją jest jeszcze bardziej wydajne niż wcześniej.

Najlepsze funkcje obszaru roboczego Google

Dostawca zintegrowanych narzędzi do obsługi poczty e-mail, przechowywania plików i współpracy nad dokumentami

Umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym w Dokumentach Google, Arkuszach Google i Prezentacjach

Umożliwia prowadzenie wideokonferencji za pośrednictwem Google Meet z napisami na żywo i udostępnianiem ekranu

Ograniczenia obszaru roboczego Google

Brak zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami

Komplikuje wersjonowanie i organizację plików

Cennik obszarów roboczych Google

Business Starter: $7/miesiąc za użytkownika

Business Standard: $14/miesiąc za użytkownika

Business Plus: 22 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (42 700+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 17 000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Obszarze roboczym Google ?

Najlepsze jest to, że zawiera wymagane pakiety do komunikacji, przechowywania plików, zarządzania czasem i zadaniami, kontroli bezpieczeństwa i wiele innych. Możemy zarządzać naszą pracą przez obszar roboczy Google w dowolnej lokalizacji.

Najlepsze jest to, że zawiera wymagane pakiety do komunikacji, przechowywania plików, zarządzania czasem i zadaniami, kontroli bezpieczeństwa i wiele innych. Możemy zarządzać naszą pracą przez obszar roboczy Google w dowolnej lokalizacji.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy dla Google Chat w celu usprawnienia komunikacji w Teams

8. Asana (najlepsza do ustrukturyzowanego zarządzania zadaniami i projektami)

via Asana

Szukasz oprogramowania do zarządzania projektami, które zawiera również wiele funkcji współpracy? Asana może cię zainteresować.

Usprawnia współpracę w zespole poprzez śledzenie postępów projektów, automatyzację zadań i przypomnień oraz generowanie raportów wydajności. Plus, czatuj z członkami zespołu, otrzymuj automatyczne powiadomienia i dostosuj swoją skrzynkę odbiorczą, jak w przypadku zwykłej aplikacji do komunikacji biznesowej.

Najlepsze funkcje Asany

Usprawnia współpracę w zespole dzięki komentarzom do zadań i załącznikom do plików

Wsparcie dostępu gościnnego dla zespołów wielofunkcyjnych i współpracy z partnerami zewnętrznymi

Zabezpiecza poufne dane dzięki solidnym ustawieniom uprawnień i szyfrowaniu danych

Ograniczenia Asany

Limity opcji niestandardowych dla planów niższego poziomu

Wymaga krzywej uczenia się dla początkujących w zarządzaniu projektami

Ceny Asana

Osobiste: Free

Starter: $10. 99/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: $24. 99/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Enterprise+: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Asana

G2: 4. 4/5 (ponad 10 800 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (13 300+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Asana ?

Korzystałem z Asany zarówno po stronie agencji do zarządzania pracą klienta, jak i po stronie osobistej do zarządzania własną pracą. Asana zapewnia prostotę, jest łatwa do zintegrowania z innymi narzędziami, a wizualnie jest bardzo atrakcyjna.

Korzystałem z Asany zarówno po stronie agencji do zarządzania pracą klienta, jak i po stronie osobistej do zarządzania własną pracą. Asana zapewnia prostotę, jest łatwa do zintegrowania z innymi narzędziami, a wizualnie jest bardzo atrakcyjna.

➡️ Czytaj więcej: The Ultimate Guide to Practical Project Collaboration [With Tips and Free Templates]

9. Workplace od Meta (najlepsze rozwiązanie do komunikacji i współpracy w całej firmie)

via Workplace od Meta

Workplace od Meta to platforma komunikacji biznesowej zaprojektowana w celu poprawy współpracy zespołowej. Oferuje wiadomości w czasie rzeczywistym, połączenia głosowe i wideo oraz grupy dla całej firmy w celu usprawnienia komunikacji.

Dzięki znajomemu interfejsowi w stylu mediów społecznościowych umożliwia szybkie aktualizacje, transmisje wideo na żywo i płynną integrację z popularnymi narzędziami do pracy. Należy jednak pamiętać, że narzędzie zostanie wycofane z użytku 1 czerwca 2026 roku.

Miejsce pracy z Meta - najlepsze funkcje

Udostępnianie aktualizacji i łatwa współpraca dzięki znajomemu interfejsowi podobnemu do Facebooka

Transmisja wideo na żywo podczas spotkań wszystkich pracowników i ważnych aktualizacji firmowych

Uzyskaj dostęp do analiz dotyczących zaangażowania i trendów w komunikacji w miejscu pracy

Miejsce pracy z meta limitami

Brak wbudowanych funkcji zarządzania zadaniami i projektami

Mogą być przytłaczające dla zespołów niezaznajomionych z interfejsem w stylu mediów społecznościowych

Miejsce pracy od Meta pricing

Plan podstawowy: 4 USD/miesiąc za osobę

Dodatki: 2 USD/miesiąc na osobę (dla rozszerzonego administratora i wsparcia); *2 USD/miesiąc na osobę (dla Enterprise Live)

Miejsce pracy z ocen i recenzji Meta

G2: 4/5 (ponad 1700 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (1,300+ recenzji)

10. Cisco Webex (najlepsze rozwiązanie do spotkań wideo i bezpieczeństwa klasy Enterprise)

via Cisco Webex

Cisco Webex to kompleksowe oprogramowanie do komunikacji biznesowej, które doskonale sprawdza się w wideokonferencjach z wysokiej jakości dźwiękiem/wideo oraz automatyzacji planowania spotkań i przypomnień.

Aby usprawnić komunikację w zespole, Webex dostarcza kompleksowe szyfrowanie i zaawansowane protokoły bezpieczeństwa. Ponadto oferuje oparte na chmurze rozwiązania call i contact center dla firm.

Najlepsze funkcje Cisco Webex

Dostawca wideokonferencji na poziomie Enterprise dla maksymalnie 1000 uczestników

Umożliwia udostępnianie ekranu i współpracę nad plikami w czasie rzeczywistym podczas spotkań

Wsparcie dla interaktywnych narzędzi, takich jak ankiety, pytania i odpowiedzi, tablice i reakcje na spotkania

Ograniczenia Cisco Webex

Zużywa znaczną przepustowość

Limity funkcji współpracy dla użytkowników bez planów premium

Cennik Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet: $14. 50/miesiąc za użytkownika

Webex Suite: $25/miesiąc za użytkownika

Webex Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Cisco Webex

G2: 4. 3/5 (19 900+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (7,400+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Cisco Webex ?

W naszej organizacji używamy Webex do komunikacji z naszymi współpracownikami. Pomaga nam to organizować i tworzyć zadania oraz umożliwia swobodne połączenie się ze sobą.

W naszej organizacji używamy Webex do komunikacji z naszymi współpracownikami. Pomaga nam to organizować i tworzyć zadania oraz umożliwia swobodne połączenie się ze sobą.

11. Dialpad (najlepszy telefon i komunikator biznesowy oparty na AI)

via Dialpad

Dialpad to aplikacja do komunikacji z klientami biznesowymi, która najlepiej nadaje się dla Teams obsługujących zapytania klientów. Poza tym można jej używać do usprawnienia komunikacji wewnętrznej.

Dialpad umożliwia niestandardowe i priorytetowe powiadomienia o połączeniach, wiadomościach i poczcie głosowej. A co najlepsze? Dialpad zapewnia płynną i bezpieczną pracę zespołową dzięki udostępnianym przestrzeniom, szyfrowaniu i uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu. Bezpieczeństwo przede wszystkim, współpraca na drugim miejscu!

Najlepsze funkcje Dialpad

Dostawca połączeń głosowych i wideo w chmurze z obsługą wiadomości zespołowych

Umożliwia analitykę w czasie rzeczywistym w celu uzyskania wglądu w wydajność i jakość połączeń

Wsparcie dla nieograniczonej liczby wideokonferencji z maksymalnie 100 uczestnikami

Limity klawiatury numerycznej

Wymaga połączenia z Internetem dla pełnej funkcji

Mogą mieć trudności z jakością połączeń w sieciach o niższej przepustowości

Ceny Dialpad

Dialpad Connect

Standard: $27/miesiąc za użytkownika

Pro: $35/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Spotkania z Dialpad

Free

Business: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Wsparcie klawiatury numerycznej

Essentials: $95/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: $135/miesiąc za użytkownika

Premium: $170/miesiąc na użytkownika

Dialpad Sell

Essentials: $49/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: $110/miesiąc za użytkownika

Premium: $170/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Dialpad

G2: 4. 4/5 (ponad 2 000 opinii)

Capterra: 4. 2/5 (500+ opinii)

➡️ Read More: Free Project Communication Plan Templates: Excel, Word i ClickUp

12. GoToConnect (najlepsze rozwiązanie VoIP i do wideokonferencji)

via GoToConnect

GoToConnect to wszechstronne narzędzie komunikacyjne oferujące głos, wideo i wiadomości w chmurze dla firm. Oferuje wsparcie dla bezpośrednich wiadomości i wideokonferencji z maksymalnie 250 uczestnikami oraz możliwość udostępniania ekranu.

GoToConnect sprawia, że zdalna komunikacja jest bezproblemowa dzięki łatwej w użyciu aplikacji i zautomatyzowanemu przekierowywaniu połączeń, co zapewnia niestandardową obsługę klienta. Dodatkowo, zaawansowane funkcje GoToConnect pomagają firmom scentralizować wiedzę i usprawnić współpracę w zespole.

Najlepsze funkcje GoToConnect

Umożliwia przekierowywanie połączeń, łączenie poczty głosowej z pocztą e-mail i sprawdzanie połączeń w celu zwiększenia wydajności

Śledzenie wskaźników połączeń i dostarczanie cennych informacji w celu poprawy wydajności

Oferuje całodobową obsługę klienta w zakresie rozwiązywania problemów i pomocy

limity GoToConnect

Wyższe opłaty za niektóre zaawansowane funkcje i skalowalność

Złożony proces ustawień

cennik GoToConnect

System telefoniczny: $29/miesiąc

Connect CX: $37/miesiąc

Contact Center: $86/miesiąc

Oceny i recenzje GoToConnect

G2: 4. 4/5 (ponad 1 200 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (600+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o GoToConnect ?

GoTo Connect jest dobre i działa bez rozbijania banku. Powiedziałbym komuś rozpoczynającemu biznes, że powinien przyjrzeć się Connect.

GoTo Connect jest dobre i działa bez rozbijania banku. Powiedziałbym komuś rozpoczynającemu biznes, że powinien przyjrzeć się Connect.

Pro Tip: Słabe połączenie prowadzi do opóźnień, robotycznych głosów i zamrożonych ekranów. Korzystaj więc z połączenia przewodowego lub siedź blisko routera Wi-Fi, aby spotkania online przebiegały bez zakłóceń. 😎

13. Grasshopper (najlepszy dla małych firm potrzebujących wirtualnego systemu telefonicznego)

via Grasshopper

Grasshopper to potężne narzędzie do współpracy dla małych firm, idealne do profesjonalnego wirtualnego systemu telefonicznego. Umożliwia ustawienie niestandardowych powitań i muzyki wstrzymania, dzięki czemu interakcje telefoniczne są bardziej dopracowane.

Możesz przekierowywać połączenia na dowolne urządzenie, dzięki czemu nigdy nie przegapisz ważnej wiadomości. Oferuje również transkrypcję poczty głosowej, ułatwiając zarządzanie wiadomościami. Ponadto Grasshopper umożliwia filtrowanie i przekierowywanie połączeń w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Grasshopper

Umożliwia nieograniczone rozszerzenia dla spersonalizowanego systemu komunikacji biznesowej

Śledzenie aktywności połączeń dzięki zaawansowanej analityce i raportowaniu

Wsparcie dla bezpłatnych numerów w celu zwiększenia wiarygodności Business

Grasshopper limit

Wymaga dostępu do Internetu dla aplikacji mobilnych i komputerowych

Posiada limit integracji w porównaniu do innych narzędzi komunikacyjnych

Cennik Grasshopper

True Solo: $14/miesiąc

Solo Plus: 25 USD/miesiąc

Small Business: $80/miesiąc

Oceny i recenzje Grasshopper

G2: 4/5 (150 opinii)

Capterra: 4. 3/5 (300+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Grasshopper ?

Ujednolicony system telefoniczny. Jesteśmy firmą świadczącą usługi mobilne, co pozwala nam na korzystanie przez techników z ich własnych telefonów i niestandardowy harmonogram dyżurów.

Ujednolicony system telefoniczny. Jesteśmy firmą świadczącą usługi mobilne, co pozwala nam na korzystanie przez techników z ich własnych telefonów i niestandardowy harmonogram dyżurów.

✨ Specjalne wzmianki Jive: Wsparcie dla VoIP i ujednoliconej komunikacji w chmurze

Smarp: Przekształca rzecznictwo pracowników i komunikację wewnętrzną

Clariti: Optymalizuje kontekstową współpracę zespołową i komunikację biznesową

Usprawnij komunikację i zwiększ wydajność dzięki ClickUp

Skuteczna komunikacja jest niezbędna do płynnej pracy zespołowej i efektywnej interakcji z klientami. Niezależnie od tego, czy chodzi o współpracę z członkami zespołu, udostępnianie wiadomości firmowych, czy zbieranie opinii klientów - ma to wpływ na każdą część Twojego biznesu.

Jednak większości narzędzi dostępnych na rynku brakuje odpowiedniego ustawienia funkcji, aby w pełni zaspokoić te potrzeby. ClickUp wyróżnia się na tym tle.

Potężne rozwiązanie do wewnętrznej komunikacji biznesowej upraszcza cykl pracy, usprawnia współpracę w zespole i zapewnia płynny przebieg interakcji.

Gotowy, aby przenieść swoją komunikację biznesową na wyższy poziom? Wypróbuj ClickUp już dziś - zarejestruj się tutaj, aby otrzymać bezpłatną wersję próbną!