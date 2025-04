ClickUp vs Lucidchart: Które narzędzie do tworzenia diagramów jest najlepsze dla Teams?

Czy kiedykolwiek próbowałeś wyjaśnić złożony pomysł za pośrednictwem e-maila, tylko po to, aby Twój zespół źle go zinterpretował? Tak, to może być frustrujące.

Niektóre pomysły wymagają wizualizacji, czy to w celu mapy cyklu pracy, strukturyzacji projektu, czy nadania sensu splątanym procesom. Dlatego właśnie istnieją schematy blokowe, mapy myśli i diagramy. Zamieniają one zamieszanie w jasność.

Ale do zrobienia - czy powinieneś wybrać pełnoprawne oprogramowanie do zarządzania projektami, które również tworzy diagramy? A może wybrać wyspecjalizowane narzędzie do tworzenia diagramów, które wyjątkowo dobrze nadaje się do zrobienia jednej rzeczy?

Przedstawiamy ClickUp i Lucidchart - dwóch gigantów w swojej przestrzeni. Jeden to potęga wydajności, drugi to geniusz tworzenia diagramów.

Ale który z nich faktycznie pomoże Ci osiągnąć kluczowe kamienie milowe poprzez optymalizację cyklu pracy? Przekonajmy się.

Czym jest ClickUp?

Pracuj mądrzej, bądź zorganizowany i osiągaj więcej dzięki ClickUp

ClickUp to aplikacja do wszystkiego do pracy, zaprojektowana w celu usprawnienia zarządzania zadaniami, współpracy i wizualizacji cyklu pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, projektantem, czy liderem zespołu, pomaga scentralizować pracę, automatyzować zadania i zwiększać wydajność zespołu - wszystko z jednego obszaru roboczego.

Dzięki automatyzacji AI i edycji w czasie rzeczywistym, ClickUp pozwala zarządzać wszystkim, od codziennych zadań po projekty dla przedsiębiorstw. Jest również w pełni konfigurowalny, zapewniając zespołowi elastyczność pracy.

Koniec z żonglowaniem wieloma platformami. ClickUp łączy wszystko razem, dzięki czemu możesz ustalać priorytety zadań, efektywnie zarządzać zasobami i szybciej do zrobienia!

Ponad 3 miliony zespołów - w tym Google, Nike i Airbnb - korzysta z ClickUp do zarządzania cyklami pracy, zwiększania wydajności, upraszczania zarządzania zasobami i usprawniania współpracy.

Funkcje ClickUp

ClickUp zapewnia potężne narzędzia wizualizacyjne do tworzenia map pomysłów w kilka sekund, zmieniając sposób burzy mózgów, planowania oraz zarządzania pracą i zasobami. Od wizualnych pomysłów po spostrzeżenia oparte na AI, ClickUp pomaga zespołom zachować wydajność i zgodność.

Poznajmy kilka kluczowych funkcji, które wyróżniają ClickUp.

Funkcja #1: Tablice ClickUp

Szkicuj pomysły, strukturyzuj strategie i realizuj projekty bez zakłóceń dzięki Tablicom ClickUp

Tablice ClickUp dają zespołom nieskończoną przestrzeń, na której można przeprowadzać burze mózgów, opracowywać strategie i wizualnie planować cykle pracy. W przeciwieństwie do statycznych narzędzi do tworzenia diagramów, są one bezpośrednio połączone z zadaniami, dokumentami i celami, eliminując potrzebę przełączania się między narzędziami.

Oto dlaczego to rozwiązanie jest lepsze:

Twórz szkielety, schematy blokowe lub mapy procesów z prostotą przeciągania i upuszczania

Niestandardowe ramki, swobodne rysowanie i dodawanie notatek dla lepszego kontekstu

Współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami zespołu, korzystając z edycji na żywo, komentarzy i osadzonych multimediów

Przekształć elementy Tablicy w wykonalne zadania, wypełniając lukę między burzą mózgów a ich realizacją

Wykorzystaj AI do generowania obrazów na tablicy na podstawie podpowiedzi

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nowa Tablica? Skorzystaj z szablonu ClickUp New Tablica Template, aby zacząć od pustej tablicy. Wizualnie uporządkuj pomysły i współpracuj w czasie rzeczywistym, dzięki czemu burza mózgów, planowanie projektów i cykle pracy będą łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Funkcja #2: Mapy myśli ClickUp

Zorganizuj swoje myśli i usprawnij pracę dzięki mapom myśli ClickUp

Mapy myśli ClickUp zapewniają przejrzystość złożonych pomysłów. Pomagają uporządkować myśli, nakreślić procesy i wizualnie połączyć powiązane koncepcje. Niezależnie od tego, czy chodzi o budowanie strategii, czy rozbicie projektu, dzięki mapom myśli wszystko jest uporządkowane i pod kontrolą.

Jeśli potrzebujesz szybkiego startu, skorzystaj z szablonu ClickUp Simple Mind Map Template. Pomaga on z łatwością tworzyć ustrukturyzowane lub swobodne diagramy. Zaprojektowany z myślą o ustrukturyzowanych burzach mózgów i planach strategicznych, umożliwia zespołom natychmiastowe generowanie, udoskonalanie i udostępnianie wizualnych map drogowych.

Dzięki mapom myśli ClickUp możesz:

Twórz mapy myśli oparte na zadaniach, aby strukturyzować kreatywne przepływy pracy bezpośrednio z istniejących zadań ClickUp

Korzystaj z map myśli opartych na węzłach, aby swobodnie przeprowadzać burze mózgów przed przekształceniem ich w zadania

Przeciągaj, upuszczaj i zmieniaj węzły bez wysiłku, aby udoskonalić strukturę projektu

Dostosuj kolory, kształty i łączniki, aby uzyskać przejrzystą reprezentację wizualną

Edytuj i udoskonalaj w czasie rzeczywistym dzięki pełnej współpracy w Teams

Funkcja #3: ClickUp Brain

Pracuj mądrzej, a nie ciężej i poznaj moc ClickUp Brain

ClickUp Bra in to asystent oparty na AI, który konsoliduje wiedzę, automatyzuje powtarzające się zadania i zapewnia natychmiastowy wgląd. Dzięki integracji AI w zadaniach, dokumentach i konwersacjach, ClickUp Brain eliminuje wysiłek ręczny i usprawnia podejmowanie decyzji.

Oto do zrobienia:

Połączenie zewnętrznych narzędzi, takich jak Google Drive, GitHub i Salesforce w celu ujednolicenia dostępu do wiedzy

Otrzymuj natychmiastowy, kontekstowy wgląd w zadania, aktywność zespołu i status projektu bez konieczności ręcznego wyszukiwania

Oszczędność czasu dzięki podsumowaniom i raportowaniu generowanym przez AI

Wykorzystaj AI do generowania odpowiedzi we właściwym tonie bez wysiłku

Użyj ClickUp Brain jako niezawodnego sparing partnera, pisarza i menedżera wiedzy

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4. 7/5. 0 (ponad 10 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5. 0 (4,300+ opinii)

Czym jest Lucidchart?

via Lucidchart

Lucidchart to internetowa platforma do tworzenia diagramów i wizualizacji, która pomaga zespołom projektować schematy blokowe, diagramy sieciowe, schematy organizacyjne lub kreatywne cykle pracy. Od sesji burzy mózgów po diagramy techniczne, Lucidchart oferuje gotowe szablony i obszerną bibliotekę kształtów, ułatwiając wizualizację danych.

Zaprojektowany dla zespołów różnej wielkości, umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, pozwalając wielu użytkownikom pracować nad tym samym dokumentem jednocześnie.

Profesjonaliści z różnych branż - od działów IT i inżynierii po marketing i sprzedaż. Użyj go, aby usprawnić cykl pracy, poprawić podejmowanie decyzji i bezpieczeństwo oraz zwiększyć wydajność zespołu.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurenci Lucidchart dla diagramów

Funkcje Lucidchart

Lucidchart został stworzony dla Teams, które potrzebują intuicyjnych narzędzi do tworzenia diagramów. Upraszcza złożone koncepcje za pomocą dynamicznych wizualizacji, ułatwiając współpracę. Oto kilka wyróżniających się funkcji:

Funkcja #1: Diagramy

via Lucidchart

Lucidchart umożliwia tworzenie, niestandardowe dostosowywanie i udostępnianie profesjonalnych diagramów bez żadnych kłopotów. Jego inteligentne szablony dostosowują się podczas pracy, pomagając w łatwym tworzeniu diagramów UML, wykresów BPMN, modeli ERD i diagramów sieciowych.

Formatowanie warunkowe i połączone dane ożywiają diagramy, automatycznie aktualizując wizualizacje na podstawie zmian danych.

Automatyczne generowanie pozwala przekształcić znaczniki tekstu w ustrukturyzowane diagramy w ciągu kilku sekund. Po zakończeniu eksportuj diagramy w wielu formatach lub publikuj je z kontrolowanym dostępem.

Ciekawostka: Ludzki mózg przetwarza wizualizacje 60 000 razy szybciej niż tekst, a 90% wszystkich przyswajanych informacji ma charakter wizualny. Nic dziwnego, że diagramy i schematy blokowe są przełomowe dla przejrzystości i podejmowania decyzji!

Funkcja #2: Wszechstronna biblioteka

via Lucidchart

Lucidchart dostarcza obszerną bibliotekę kształtów i ikon dla różnych branż, w tym biznesu, projektowania i inżynierii.

Jego symbole są ustandaryzowane do mapowania procesów, tworzenia szkieletów i modelowania baz danych. Funkcja wyszukiwania pozwala użytkownikom na szybką lokalizację idealnego elementu wizualnego.

Potrzebujesz bardziej niestandardowych rozwiązań? Możesz importować niestandardowe pliki SVG i obrazy, aby tworzyć unikalne diagramy. Niezależnie od tego, czy projektujesz schematy blokowe, czy plany techniczne, Lucidchart zapewnia, że Twoje wizualizacje są dokładne, szczegółowe i wysoce adaptowalne.

📮 ClickUp Insight: Typowy pracownik wiedzy musi połączyć się średnio z 6 osobami do zrobienia pracy. Oznacza to codzienne docieranie do 6 kluczowych połączeń w celu zebrania niezbędnego kontekstu, uzgodnienia priorytetów i posunięcia projektów do przodu. Walka jest prawdziwa - ciągłe działania następcze, zamieszanie w wersjach i czarne dziury widoczności obniżają wydajność zespołu. Scentralizowana platforma, taka jak ClickUp, z połączonym wyszukiwaniem i menedżerem wiedzy AI, rozwiązuje ten problem, zapewniając natychmiastowy dostęp do kontekstu na wyciągnięcie ręki.

Funkcja #3: Tryb prezentacji

via Lucidchart

Pomiń dodatkowe kroki tworzenia slajdów - Lucidchart natychmiast zamienia diagramy w prezentacje. Podkreślaj kluczowe sekcje, nawiguj po złożonych strukturach i angażuj interesariuszy bez konieczności przełączania się na inne narzędzie.

Płynne przejście od diagramu do prezentacji pozwala skupić się na komunikacji. Niezależnie od tego, czy przedstawiasz projekt, czy prowadzisz spotkanie, tryb prezentacji zapewnia interaktywność i efektowność wizualizacji.

Ceny Lucidchart

Free

Indywidualnie: $9/miesiąc za użytkownika

Teams: $10/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Lucidchart:

G2: 4. 5/5. 0 (6,100+ opinii)

Capterra: 4. 5/5. 0 (2,100+ opinii)

ClickUp vs. Lucidchart: Porównanie funkcji

Zanim zagłębimy się w temat, zacznijmy od krótkiego podsumowania porównania ClickUp i Lucidchart! 👀

Funkcja ClickUp Lucidchart Najlepszy dla Zarządzanie pracą i projektami Profesjonalne tworzenie diagramów Zarządzanie zadaniami i projektami Niestandardowe statusy, zależności, wsparcie Agile/Waterfall Nie jest to podstawowa funkcja Narzędzia do współpracy Wbudowany czat, edycja w czasie rzeczywistym, przypisane komentarze Udostępnianie edycji w czasie rzeczywistym, komentarze, historia wersji Widoczność i śledzenie projektów Niestandardowe widoki, cele, pulpity w czasie rzeczywistym Wizualizacje oparte na danych z aktualizacjami na żywo Przyjazny dla integracji Połączenie z ponad 1000 aplikacji Synchronizacja z Google Drive, Microsoft 365 itp. Dokumentacja i zarządzanie wiedzą Wiki, bazy wiedzy, SOP w ClickUp Docs Nie jest to podstawowa funkcja Diagramowanie i wizualizacje Tablice, mapy myśli Schematy blokowe, UML, ERD, diagramy techniczne Szablony i automatyzacja Niestandardowe cykle pracy, automatyzacja Inteligentne szablony, automatycznie generowane diagramy Doświadczenie użytkownika Przeciągnij i upuść, organizacja oznaczona kolorami Rozbudowana biblioteka kształtów, łatwe opcje eksportu Narzędzia do prezentacji Nie jest to podstawowa funkcja Wbudowany tryb prezentacji Ceny i dostępność Wersja Free, opłacalne płatne poziomy Różne poziomy cenowe, wsparcie międzyplatformowe Kompatybilność z różnymi platformami Kompatybilność z Internetem, pulpitem i urządzeniami mobilnymi Kompatybilność z Internetem, pulpitem i urządzeniami mobilnymi

Na pierwszy rzut oka ClickUp wydaje się idealny do zadań zorientowanych na zespół i zarządzania projektami, podczas gdy Lucidchart specjalizuje się w wizualnym tworzeniu diagramów. Porównajmy ich funkcje!

1. Zarządzanie zadaniami

Twórz szczegółowe karty czasu pracy i monitoruj godziny w zadaniach bez wysiłku dzięki ClickUp

U podstaw ClickUp leży zaawansowane zarządzanie zadaniami. Pozwala podzielić projekty na zadania, podzadania i listy kontrolne - dzięki czemu wszystko jest uporządkowane. Niestandardowe pola, statuty i automatyzacja pozwalają uzyskać pełną kontrolę nad cyklem pracy i wydajnością.

Pomaga:

Przypisywanie wielu właścicieli i śledzenie postępów za pomocą flag priorytetów, osób obserwujących i terminów

Płynna współpraca dzięki komentarzom do zadań, przypisanym komentarzom i wzmiankom @

Przełączanie między widokami listy, tablicy, Gantta i kalendarza w celu elastycznego śledzenia zadań

Monitoruj czas spędzony na każdym zadaniu dzięki wbudowanemu śledzeniu czasu

Wyszukiwanie w obszarach roboczych dzięki ClickUp Connected Search dla natychmiastowego dostępu do zadań i plików

oto co Thomas Clifford, Product Manager w TravelLocal, ma do powiedzenia na temat ClickUp,

Używamy ClickUp do zarządzania projektami i zadaniami, a także jako bazy wiedzy. Został on również zaadoptowany do monitorowania i aktualizowania naszych ram OKR oraz kilku innych przypadków użycia, w tym przepływów i formularzy wniosków urlopowych oraz cykli pracy. Wspaniale jest móc obsługiwać to wszystko w ramach jednego produktu, ponieważ rzeczy mogą być bardzo łatwo ze sobą powiązane.

Używamy ClickUp do zarządzania projektami i zadaniami, a także jako bazy wiedzy. Został on również zaadoptowany do monitorowania i aktualizowania naszych ram OKR oraz kilku innych przypadków użycia, w tym przepływów i formularzy wniosków urlopowych oraz cykli pracy. Wspaniale jest móc obsługiwać to wszystko w ramach jednego produktu, ponieważ rzeczy mogą być bardzo łatwo ze sobą powiązane.

Lucidchart jest przede wszystkim wizualnym narzędziem do współpracy, ale oferuje również pewne funkcje do organizowania cykli pracy. Pomaga zespołom wizualizować zadania, mapować zależności i dostosowywać cele projektów za pomocą schematów blokowych i diagramów.

via Lucidchart

Dzięki Lucidchart możesz:

Twórz przepływy zadań i diagramy procesów dla lepszej przejrzystości

Przypisywanie zadań do diagramów za pomocą notatek i komentarzy

Śledzenie postępów za pomocą podstawowych list do zrobienia w udostępnianych dokumentach

Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki wzmiankom i udostępnianym obszarom roboczym

Które narzędzie wygrywa w zarządzaniu zadaniami? Jeśli szukasz bogatego w funkcje systemu do zarządzania zadaniami, ClickUp jest zdecydowanym zwycięzcą. Oferuje on ustrukturyzowane cykle pracy, automatyzację i śledzenie czasu rzeczywistego, dzięki czemu idealnie nadaje się do zarządzania codziennymi zadaniami i dużymi projektami. Chociaż Lucidchart wyróżnia się wizualizacją, brakuje mu podstawowych funkcji wykonywania i śledzenia zadań.

💡 Pro Tip: Dowiedz się, czym jest zarządzanie projektami za pomocą tablicy i wyróżnij swoje pomysły dzięki wydajnym diagramom, które sprawią, że współpraca i cały projekt staną się dziecinnie proste!

2. Wizualizacja cyklu pracy

Organizuj zadania według statusu w widoku ClickUp Kanban Tablica View i spraw, by projekty posuwały się naprzód

ClickUp oferuje dynamiczny system wizualizacji cyklu pracy, pomagając Teams śledzić postępy, identyfikować wąskie gardła i poprawiać wydajność. Dzięki wielu widokom i współpracy w czasie rzeczywistym, otrzymujesz jasny obraz swoich projektów od początku do końca. ClickUp pozwala na:

Wizualizuj postęp zadań za pomocą tablic Kanban z funkcją przeciągania i upuszczania

Efektywnie planuj oś czasu z widokiem wykresu Gantta , aby śledzić zależności i terminy

Uzyskaj wgląd dzięki pulpitom ClickUp z funkcjami wykresów w czasie rzeczywistym i niestandardowych raportów

Połącz zadania z czatami, dokumentami i tablicami, aby pokazać relacje i zapewnić płynną realizację

🌻 Przykład: QubicaAMF skróciła czas raportowania o 40% dzięki pulpitom ClickUp, przekształcając złożone dane w przejrzyste, przydatne informacje.

via Lucidchart

Lucidchart specjalizuje się w mapowaniu cykli pracy i tworzeniu diagramów. Pomaga Teams projektować procesy i ilustrować zależności. Dzięki Lucidchart możesz:

Twórz szczegółowe schematy blokowe i mapy procesów za pomocą przyjaznego dla użytkownika kreatora typu "przeciągnij i upuść"

Śledzenie zmian z historią rewizji w celu monitorowania aktualizacji cyklu pracy

Niestandardowe diagramy z bibliotekami kształtów, kolorami i warstwami

Które narzędzie jest najlepsze w wizualizacji cyklu pracy? ClickUp wychodzi na prowadzenie. Łączy w sobie wizualizację cyklu pracy z realizacją zadań, zapewniając efektywny postęp projektów. Lucidchart błyszczy w mapowaniu procesów, ale nie radzi sobie ze śledzeniem czasu rzeczywistego i automatyzacją przepływu pracy opartą na AI, dzięki czemu ClickUp jest lepszym wyborem do wizualizacji przepływu pracy skoncentrowanej na zadaniach.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze programy do cyfrowej tablicy interaktywnej

3. Współpraca

Współpracuj na żywo, zostawiaj komentarze i twórz dokumenty bez przełączania zakładek za pomocą ClickUp

ClickUp oferuje potężny hub do współpracy, który zapewnia połączenie Teams w czasie rzeczywistym. Dzięki wbudowanemu czatowi ClickUp, współpracy nad dokumentami i komunikacji opartej na zadaniach, usprawnia dyskusje, informacje zwrotne i aktualizacje projektów - wszystko w ramach jednej platformy.

Możesz:

Pracuj nad ClickUp Docs jednocześnie ze swoim zespołem

Przypisuj komentarze do konkretnych członków zespołu, aby uzyskać jasną własność zadania i szybsze działanie

Używaj ClickUp Clips do nagrywania i udostępniania wideo do wizualnych instrukcji

Wysyłanie i odbieranie e-maili bezpośrednio w zadaniach ClickUp

Sprawdzaj i dodawaj adnotacje do plików PDF, obrazów i materiałów wideo w celu uzyskania precyzyjnej informacji zwrotnej

via Lucidchart

Lucidchart koncentruje się na diagramach opartych na pracy zespołowej. Umożliwia wielu użytkownikom współedytowanie i udoskonalanie wizualnych cykli pracy w czasie rzeczywistym. Dzięki Lucidchart możesz:

Komentuj bezpośrednio określone elementy diagramu, aby uzyskać celowe informacje zwrotne

Użyj historii wersji do śledzenia zmian i przywracania poprzednich edycji

Udostępnianie diagramów z niestandardowymi uprawnieniami dla kontrolowanego dostępu

Które narzędzie promuje lepszą współpracę? ClickUp to najlepszy wybór do kompleksowej współpracy zespołowej. Integruje zarządzanie projektami ze współpracą, dzięki czemu stanowi zakończony obszar roboczy dla zespołów. Lucidchart świetnie nadaje się do współpracy wizualnej, ale brakuje mu głębi potrzebnej do zarządzania złożonymi projektami.

4. Integracje

Połącz ClickUp ze swoimi ulubionymi narzędziami, aby uzyskać ujednolicony obszar roboczy

ClickUp oferuje szerokie możliwości rozszerzenia, umożliwiając połączenie z ponad 1000 aplikacji. Elastyczność ta zapewnia ujednolicenie cyklu pracy, eliminując konieczność korzystania z różnych narzędzi. Otwarte API pozwala tworzyć niestandardowe integracje, aby zapewnić, że stos technologiczny działa dokładnie tak, jak tego potrzebujesz. ClickUp pozwala na:

Integracja z Google Drive, Slack i Microsoft Teams dla płynnej komunikacji i udostępniania plików

Automatyzacja zadań za pomocą Zapier w celu połączenia z tysiącami aplikacji innych firm

Synchronizacja z GitHub, Bitbucket i GitLab w celu śledzenia rozwoju w czasie rzeczywistym

Połącz narzędzia CRM, takie jak HubSpot i Salesforce, aby scentralizować dane klientów

Połączenie z narzędziami do śledzenia czasu, takimi jak Toggl i Harvest, w celu uzyskania dokładnych dzienników pracy

via Lucidchart

Lucidchart jest dostawcą integracji opartych na diagramach w celu połączenia wizualizacji z narzędziami zwiększającymi wydajność. Dobrze integruje się z Google Workspace, Microsoft i Atlassian, pomagając zespołom osadzać diagramy w ich cyklach pracy. Dzięki Lucidchart możesz:

Eksportuj diagramy do Confluence i Jira w celu dokumentacji projektu

Wykorzystaj integrację z Salesforce do wizualizacji niestandardowych cykli pracy

Połączenie z AWS i Azure do tworzenia diagramów architektury w chmurze

Które narzędzie wygra bitwę integracyjną? Jeśli szukasz potężnych, wszechstronnych integracji, ClickUp jest niezaprzeczalnym mistrzem. Ma połączenie z większą liczbą narzędzi i oferuje głębszą automatyzację. Lucidchart dobrze integruje się z narzędziami do dokumentacji, ale brakuje mu szerokiego zakresu integracji, które ClickUp zapewnia do pełnego zarządzania projektami.

5. Ceny

Ostatni odcinek - jak ClickUp lub Lucidchart wpłyną na wyniki finansowe?

Plany cenowe ClickUp

Free Forever Plan: Bogaty w funkcje darmowy plan idealny do użytku osobistego

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc za użytkownika

Plany cenowe Lucidchart

Free

Indywidualnie: $9/miesiąc za użytkownika

Teams: $10/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Które narzędzie wygrywa pod względem cen? Lucidchart dostarcza solidne diagramy, ale to w zasadzie wszystko. Płacisz za tę jedną funkcję. ClickUp, z drugiej strony, oferuje tworzenie diagramów oraz kompleksowe zarządzanie projektami, śledzenie zadań i współpracę - wszystko w ramach jednej subskrypcji.

Przykład: RevPartners obniżyło koszty o 50%, zastępując trzy inne oprogramowania platformą ClickUp - więcej funkcji i bezpieczeństwo wydajności, o połowę niższe koszty

ClickUp vs. Lucidchart na Reddit

Zbadaliśmy Reddit, aby zebrać opinie użytkowników na temat ClickUp i Lucidchart. Obie platformy mają swoich zwolenników, a ich preferencje różnią się w zależności od indywidualnego cyklu pracy i potrzeb.

Użytkownik Reddit pochwalił wszechstronne funkcje ClickUp, stwierdzając:

Uwielbiam ClickUp! Korzystałem z wielu narzędzi do zarządzania przepływem pracy w projektach, ale nic nie zaspokoiło moich potrzeb tak dobrze, jak ClickUp. Ma wszystko, czego potrzebujesz (jest to aplikacja do pracy) i zaspokaja wszystkie Twoje osobiste i zawodowe potrzeby. Moje ulubione to szablony (czego tu nie kochać!) i Dokumenty. O rany, jak ja lubię tam formatować. Więc tak, zdecydowanie sugeruję przejście na ClickUp.

Uwielbiam ClickUp! Korzystałem z wielu narzędzi do zarządzania przepływem pracy w projektach, ale nic nie zaspokoiło moich potrzeb tak dobrze, jak ClickUp. Ma wszystko, czego potrzebujesz (jest to aplikacja do pracy) i zaspokaja wszystkie Twoje osobiste i zawodowe potrzeby. Moje ulubione to szablony (czego tu nie kochać!) i Dokumenty. O rany, jak ja lubię tam formatować. Więc tak, zdecydowanie sugeruję przejście na ClickUp.

Jednak niektórzy użytkownicy uważają, że ClickUp może do zrobienia lepiej. Jedna z użytkowniczek wzmiankowała:

ClickUp to niesamowity produkt. Podsumowując, ma najlepsze ustawienie funkcji spośród wszystkich typowych podejrzanych (np. Wrike, Asana, Monday itp.). Niestety wymaga dalszych prac nad uprawnieniami i czatem, ale wierzę, że ClickUp nad tym pracuje (a przynajmniej są szaleni, jeśli nie są).

ClickUp to niesamowity produkt. Podsumowując, ma najlepsze ustawienie funkcji spośród wszystkich typowych podejrzanych (np. Wrike, Asana, Monday itp.). Niestety, wymaga dalszych prac nad uprawnieniami i czatem, ale wierzę, że ClickUp nad tym pracuje (a przynajmniej są szaleni, jeśli nie są).

Z drugiej strony, Lucidchart otrzymuje pochwały za intuicyjne możliwości projektowania. Jeden z użytkowników udostępniał:

Sam jestem fanem Lucid Chart. Naprawdę pomógł mi przyczynić się do kilku zwycięstw dzięki możliwości tworzenia diagramów w locie i malowania obrazu zrozumiałego dla klienta. Lucid zawsze był dla mnie szybszy niż Visio czy PowerPoint.

Sam jestem fanem Lucid Chart. Naprawdę pomógł mi przyczynić się do kilku zwycięstw dzięki możliwości tworzenia diagramów w locie i malowania obrazu zrozumiałego dla klienta. Lucid zawsze był dla mnie szybszy niż Visio czy PowerPoint.

Niektórzy użytkownicy uważają jednak, że ceny Lucidchart są niepokojące. Jeden z użytkowników zauważył:

Używam Lucidchart do tworzenia schematów blokowych i diagramów od lat, ale chciałbym przejść na coś open-source / self-hosted, ponieważ A. kosztuje 100 $ rocznie, B. Nie mam pojęcia, jak prywatny jest w rzeczywistości, a C. Teraz zepsuli moje rozliczenia i dwukrotnie naliczyli mi zawyżoną opłatę (musiałem ją zwrócić za pierwszym razem). Byłoby idealnie, gdybym mógł hostować go na serwerze, a następnie korzystać z niego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, ale nawet lokalna aplikacja byłaby w porządku, o ile wspiera Windows i Linux.

Używam Lucidchart do tworzenia schematów blokowych i diagramów od lat, ale chciałbym przejść na coś open-source / self-hosted, ponieważ A. kosztuje 100 $ rocznie, B. Nie mam pojęcia, jak prywatny jest w rzeczywistości, a C. Teraz zepsuli moje rozliczenia i dwukrotnie naliczyli mi zawyżoną opłatę (musiałem ją zwrócić za pierwszym razem). Byłoby idealnie, gdybym mógł hostować go na serwerze, a następnie korzystać z niego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, ale nawet lokalna aplikacja byłaby w porządku, o ile wspiera Windows i Linux.

Kto jest mistrzem w tworzeniu diagramów - ClickUp czy Lucidchart?

Zarówno ClickUp, jak i Lucidchart oferują potężne funkcje tworzenia diagramów i wizualizacji, ale jeśli chodzi o ogólną funkcję, ClickUp przejmuje koronę.

Lucidchart doskonale sprawdza się w tworzeniu diagramów i schematów blokowych. Jego intuicyjny interfejs typu "przeciągnij i upuść" ułatwia wizualizację procesów. Lucidchart pozostaje jednak samodzielnym narzędziem, które wymaga integracji w celu połączenia z innymi platformami do zarządzania projektami.

ClickUp łączy tworzenie diagramów z efektywnym zarządzaniem projektami, umożliwiając Teams planowanie, śledzenie i realizację projektów - wszystko w jednym miejscu. Dzięki Tablicom, Mapom myśli i automatyzacji opartej na AI, ClickUp pozwala na burzę mózgów, organizowanie cykli pracy i przekształcanie pomysłów w działania.

Dla Teams szukających czegoś więcej niż tylko diagramów, ClickUp jest zdecydowanym zwycięzcą. 🏆

Gotowy na usprawnienie swojego cyklu pracy? Wypróbuj ClickUp już dziś i zmień swój sposób pracy!