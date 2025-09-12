10 najlepszych alternatyw dla Granola AI, które warto sprawdzić w 2026 roku

Granola AI to notatnik oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności spotkań poprzez połączenie notatek wpisanych przez użytkownika z transkrypcjami generowanymi przez AI. Tworzy spersonalizowane podsumowania, zapewnia kontekst i kładzie nacisk na prywatność, unikając natrętnych botów.

Pomimo swoich zalet, Granola AI ma pewne ograniczenia. Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z rozpoznawaniem mówców, brakiem funkcji nagrywania wideo oraz ograniczonym wsparciem platform (obecnie tylko Mac). Inni uważają, że nauka obsługi nowych funkcji jest zbyt trudna, a brak aplikacji mobilnych ogranicza możliwość korzystania z narzędzia w podróży.

Jeśli również borykasz się z podobnymi problemami i chcesz zrezygnować z Granoli, zrobiliśmy za Ciebie wstępną pracę. W tym przewodniku omówimy 10 najlepszych alternatyw dla Granoli AI, które sprawią, że Twoje spotkania będą bardziej wydajne.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Oto krótki przegląd 10 najlepszych alternatyw dla Granola AI: ClickUp : Najlepsze do robienia notatek i kompleksowej obsługi spotkań Najlepsze do robienia notatek i kompleksowej obsługi spotkań Fathom: Najlepsze rozwiązanie dla automatyzacji generowania wniosków ze spotkań i integracji z CRM Otter.ai: Najlepsze rozwiązanie do transkrypcji w czasie rzeczywistym i analizy wielu spotkań MeetGeek. AI: Najlepsze narzędzie do wyodrębniania elementów do wykonania z notatek ze spotkań Avoma: Najlepsze rozwiązanie do analizy danych sprzedażowych i analizy rozmów tl;dv: Najlepsze do tłumaczenia notatek ze spotkań na wiele języków Wudpecker: Najlepsze rozwiązanie zapewniające nieograniczoną pomoc podczas spotkań w czasie rzeczywistym Chorus.ai: Najlepsze do analizy interakcji z klientami Krisp: Najlepsze rozwiązanie do redukcji szumów i transkrypcji na żywo z wykorzystaniem AI Fireflies.ai: Najlepsze rozwiązanie do bezpiecznej transkrypcji spotkań

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Granola AI?

Szukając alternatyw dla Granola AI, warto skupić się na funkcjach, które naprawdę zwiększają wydajność i pasują do Twojego cyklu pracy. Oto, o czym warto pamiętać w przypadku aplikacji do robienia notatek:

📌 Łatwość obsługi: Poszukaj aplikacji, która od samego początku wydaje się intuicyjna. Przejrzysty interfejs i prosta nawigacja przy tworzeniu notatek mogą mieć ogromne znaczenie

📌 Niezawodna synchronizacja między urządzeniami: Twoje notatki powinny być dostępne wszędzie — na telefonie, laptopie lub tablecie. Upewnij się, że aplikacja synchronizuje się płynnie, bez utraty danych i opóźnień

📌 Zaawansowane wyszukiwanie i organizacja: Dobra aplikacja do robienia notatek oparta na AI powinna pomagać w szybkim odnajdywaniu notatek. Zwróć uwagę na inteligentne tagowanie, zaawansowane wyszukiwanie z filtrami oraz systemy folderów, które pozwalają utrzymać porządek

📌 Prywatność i bezpieczeństwo: Wybierz aplikację z silnym szyfrowaniem i jasną polityką prywatności, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich danych

📌 Opcje dostosowywania: Każdy pracuje inaczej i korzysta z innych narzędzi do współpracy i komunikacji w miejscu pracy. Najlepsza alternatywa dla Granola AI powinna umożliwiać personalizację szablonów lub cykli pracy zgodnie z Twoimi indywidualnymi wymaganiami

10 najlepszych alternatyw dla Granola AI

Nie musisz godzić się na limity Granola AI Notetaker; oto kilka alternatyw dla Granola AI:

1. ClickUp (najlepsze oprogramowanie do sporządzania notatek i kompleksowego zarządzania spotkaniami)

Uprość swój cykl pracy dzięki ClickUp Brain Umożliwiaj wyszukiwanie notatek ze spotkań i transkrypcji dzięki ClickUp Brain

Korzystasz z wielu różnych aplikacji do spotkań, notatek i zadań? Wynikiem tego jest nieefektywność, spadek wydajności i rozproszenie informacji.

ClickUp, wszechstronna aplikacja do pracy, łączy w sobie funkcje tworzenia notatek, zarządzania zadaniami i współpracy zespołowej — a wszystko to oparte na AI.

Notatnik AI ClickUp

Funkcja AI Notetaker w ClickUp działa jak Twój osobisty asystent spotkań oparty na sztucznej inteligencji, który z łatwością rejestruje, podsumowuje i porządkuje dyskusje. Rejestruje protokoły spotkań , wyodrębnia kluczowe wnioski i tworzy praktyczne listy zadań do zrobienia.

Największą zaletą jest to, że płynnie integruje się z Zoomem, Google Meet i Microsoft Teams, dzięki czemu staje się idealnym towarzyszem spotkań.

Zautomatyzuj tworzenie transkrypcji, streszczeń i elementów do wykonania dzięki funkcji AI Notetaker w ClickUp

ClickUp Docs

Co więcej? Otrzymujesz pełne nagranie spotkania i transkrypcję, dzięki czemu możesz w dowolnym momencie wrócić do rozmowy, aby zapoznać się ze szczegółowym kontekstem! Wszystkie nagrania i notatki są starannie przechowywane w prywatnych dokumentach ClickUp Docs, gdzie możesz je oznaczać etykietami, formatować i udostępniać w razie potrzeby.

Dzięki ClickUp Docs możesz:

Sformatuj notatki w formacie, aby były bardziej czytelne

Używaj dwukierunkowych połączeń , aby łączyć notatki z zadaniami

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym

Podsumowuj tekst, poprawiaj gramatykę i dostosowuj styl dzięki wbudowanym funkcjom AI

Zarządzaj nagraniami ze spotkań, notatkami i podsumowaniami w ClickUp Documents

ClickUp Brain

Połącz to z ClickUp Brain, asystentem AI, który przenosi sporządzanie notatek na zupełnie nowy poziom. Potrafi on podsumować długie transkrypcje spotkań w zwięzłe punkty działania, generować zadania i podzadania na podstawie notatek ze spotkań, zmieniać format notatek dla lepszej struktury i przejrzystości, a nawet tłumaczyć notatki ze spotkań.

Te zaawansowane funkcje w połączeniu z możliwościami współpracy opartymi na AI przekształcają notatki ze spotkań w praktyczne wnioski, które zwiększają wydajność.

Dodatkowa zaleta ✨? Użytkownicy ClickUp Brain mogą wybierać spośród wielu zewnętrznych modeli AI, w tym Claude i GPT-4o, bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego ClickUp!

Szablony spotkań

Robienie notatek to jedno — skuteczne ich uporządkowanie to zupełnie inna sprawa. ClickUp oferuje szeroki zakres szablonów, w tym szablon notatek ze spotkań ClickUp, który pomoże Ci zarządzać porządkami obrad, sporządzać protokoły ze spotkań i dokumentować działania następcze.

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj swoje agendy, najważniejsze wnioski i działania następcze, korzystając z szablonu notatek ze spotkań ClickUp.

Dzięki ClickUp Twoje spotkania, notatki i pomysły są zawsze uporządkowane i łatwo dostępne, co ułatwia przekształcanie pomysłów w działania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj spotkania, ustalaj porządki obrad, rób notatki i przydzielaj elementy do zrobienia — wszystko to dzięki ClickUp Meetings . Koniec z przełączaniem się między aplikacjami, aby śledzić, co zostało omówione i co należy zrobić

Czatuj, omawiaj zadania, udostępniaj aktualizacje i współpracuj w czasie rzeczywistym, nie tracąc z oczu ważnych szczegółów. W przeciwieństwie do rozproszonych wiadomości w innych aplikacjach, czat ClickUp łączy wszystko z Twoimi projektami

Zamień dyskusje ze spotkań w konkretne zadania z terminami, osobami przypisanymi i priorytetami. Dzięki zadaniom ClickUp każde zadanie jest śledzone, więc nic nie zostanie pominięte

Zapisuj ważne myśli, przypomnienia i zadania bez zakłócania cyklu pracy dzięki Notatnikowi ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Ze względu na szeroki zakres funkcji nauka obsługi tego narzędzia wymaga sporo czasu.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

To niesamowite, ile czasu zaoszczędziliśmy na spotkaniach od momentu przejścia na ClickUp. To, co wcześniej zajmowało nam trzy godziny tygodniowo na planowanie wydarzeń i aktualizacje, teraz zajmuje nam nieco ponad godzinę. Zespoły mają teraz więcej czasu, aby skupić się na ważniejszych priorytetach marketingowych.

To niesamowite, ile czasu zaoszczędziliśmy na spotkaniach od momentu przejścia na ClickUp. To, co wcześniej zajmowało nam trzy godziny tygodniowo na planowanie wydarzeń i aktualizacje, teraz zajmuje nam nieco ponad godzinę. Zespoły mają teraz więcej czasu, aby skupić się na ważniejszych priorytetach marketingowych.

💟 Bonus: Szukasz inteligentniejszej alternatywy dla Granola AI? Poznaj Brain MAX — Twojego opartego na sztucznej inteligencji pomocnika na pulpicie, który wykracza poza podstawową automatyzację. Dzięki Brain MAX zyskujesz dostęp do wielu wiodących modeli AI (LLM) do wszystkiego — od tworzenia dokumentów i burzy mózgów po zarządzanie projektami i przeszukiwanie wszystkich aplikacji. Wystarczy wypowiedzieć swoje myśli, a Brain MAX natychmiast je rejestruje, porządkuje i realizuje. Koniec z żonglowaniem różnymi narzędziami lub utratą najlepszych możliwości AI — Brain MAX łączy to wszystko, zapewniając wydajność opartą na głosie i zaawansowaną inteligencję na wyciągnięcie ręki.

2. Fathom (najlepsze rozwiązanie do automatycznej generacji wniosków ze spotkań i integracji z CRM)

Fathom nagrywa i transkrybuje wszystkie spotkania zespołu oraz rozmowy z potencjalnymi klientami w jednym miejscu. Dzięki temu zespoły sprzedaży mogą analizować rozmowy i określać najlepsze komunikaty sprzedażowe lub ustalać, którzy członkowie zespołu potrzebują dodatkowego szkolenia.

Możesz zintegrować je bezpośrednio z systemami CRM i platformami do dokumentacji, takimi jak Dokumenty Google, Notion i Asana, aby zapewnić nieprzerwaną automatyzację cyklu pracy. Ponadto dzięki funkcjom takim jak transkrypcja na żywo, wsparcie dla wielu języków i natychmiastowe pobieranie materiałów ze spotkań, Fathom eliminuje potrzebę ręcznego sporządzania notatek, dzięki czemu analiza po spotkaniu jest szybsza i bardziej precyzyjna.

Najlepsze funkcje Fathom

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do dokładnych i uporządkowanych transkrypcji podczas rozmów

Zidentyfikuj i sklasyfikuj kluczowe wnioski, decyzje i zadania, ograniczając konieczność ręcznego monitorowania

Łatwo udostępniaj podsumowania rozmów między zespołem sprzedaży a zespołem ds. powodzenia klienta

Ograniczone limity Fathom

Generowane podsumowania spotkań są czasami niedokładne lub niekompletne, co może prowadzić do nieporozumień

Fathom jest dostępny wyłącznie w Zoom

Ceny Fathom

Standard: 29 USD/miesiąc

Pro: 39 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Fathom:

G2: 5/5 (ponad 4500 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią o Fathom prawdziwi użytkownicy?

Elementy do wykonania po spotkaniu są na wagę złota. Funkcja „Ask Fathom” jest również niesamowita. Zadawanie pytań takich jak „Jakie były trzy główne powody, dla których Michael nie chciałby wdrożyć mojego rozwiązania” jest fantastyczne.

Elementy do wykonania po spotkaniu są na wagę złota. Funkcja „Ask Fathom” jest również niesamowita. Zadawanie pytań takich jak „Jakie były trzy główne powody, dla których Michael nie chciałby wdrożyć mojego rozwiązania” jest fantastyczne.

🧠 Czy wiesz, że? Rynek aplikacji do robienia notatek opartych na AI gwałtownie rośnie! Jego wartość, która w 2023 r. wyniosła 450 mln dolarów, ma przekroczyć 2,3 mld dolarów do 2033 r., przy imponującym rocznym tempie wzrostu wynoszącym 18,7%.

3. Otter.ai (Najlepsze rozwiązanie do transkrypcji w czasie rzeczywistym i analizy wielu spotkań)

Otter.ai, potężna platforma do transkrypcji oparta na AI, przekształca mowę na tekst w czasie rzeczywistym. Przetwarza dźwięk z wirtualnych spotkań, wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do strukturyzowania transkrypcji oraz umożliwia współpracę na żywo z wykorzystaniem zaznaczeń, komentarzy i znaczników czasu.

Możesz zintegrować Otter.ai z kalendarzami, zautomatyzować tworzenie podsumowań spotkań oraz wyszukiwać poprzednie transkrypcje za pomocą chatbota opartego na sztucznej inteligencji. Dzięki obsłudze analizy wielu spotkań, niestandardowego słownictwa i równoczesnego nagrywania, Otter.ai stanowi potężne narzędzie dla zespołów zajmujących się złożonymi danymi użytkowników.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Natychmiastowo rejestruj zawartość mówioną dzięki silnikowi transkrypcji na żywo Otter.ai

Wykorzystaj spostrzeżenia z kilku spotkań jednocześnie. Przeszukuj transkrypcje za pomocą zapytań opartych na AI, aby zidentyfikować kluczowe wzorce i dyskusje

Naucz Otter.ai rozpoznawania żargonu branżowego, akronimów i terminologii firmowej

Poproś chatbota AI firmy Otter o natychmiastowe podsumowania, decyzje lub elementy do wykonania z poprzednich spotkań

Ograniczenia Otter.ai

Wymaga co najmniej 10 licencji do integracji z CRM, co sprawia, że jest mniej odpowiednie dla mniejszych zespołów

Rejestruje tylko dźwięk, a nagrywanie wideo jest dostępne tylko w planie Enterprise Plan

Obsługuje transkrypcję w czasie rzeczywistym głównie w języku angielskim, z ograniczonym wsparciem dla innych języków

Ceny Otter.ai / AI

Free

Pro: 16,99 USD/miesiąc

Business: 30 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter.ai

G2 : 4,3/5 (290 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Otter.ai?

Najbardziej podoba mi się w Otter to, że mogę poświęcić całą uwagę osobom, z którymi nawiązuję połączenie telefoniczne, bez konieczności ciągłego robienia notatek. Rozmowy mogą przebiegać bardziej swobodnie, mogę zadawać więcej pytań i uzyskać znacznie więcej informacji, ponieważ wiem, że Otter zrobi notatki i nagra transkrypcję audio.

Najbardziej podoba mi się w Otter to, że mogę poświęcić całą uwagę osobom, z którymi nawiązuję połączenie przez telefon, bez konieczności ciągłego robienia notatek. Rozmowy mogą przebiegać bardziej swobodnie, mogę zadawać więcej pytań i uzyskać znacznie więcej informacji, ponieważ wiem, że Otter zrobi notatki i nagra transkrypcję audio.

4. MeetGeek.ai (najlepsze narzędzie do wyodrębniania elementów do wykonania z notatek ze spotkań)

MeetGeek. AI samodzielnie dołącza do zaplanowanych spotkań, rejestruje dyskusje dzięki bardzo dokładnemu rozpoznawaniu mowy i generuje uporządkowane podsumowania. Jest wyposażony w funkcję wykrywania elementów do wykonania w czasie rzeczywistym oraz przeszukiwalne transkrypcje, które pozwalają szybko odnaleźć kluczowe informacje.

Oferuje możliwość tłumaczenia transkrypcji na ponad 30 języków oraz integrację z platformami takimi jak Zoom, Microsoft Teams i Google Meet. Może również pomóc kierownikom projektów w automatyzacji cykli pracy poprzez integrację danych z spotkań z systemami CRM i systemami zarządzania zadaniami.

Najlepsze funkcje MeetGeek.ai

Przekształcaj mowę w dokładne transkrypcje z oznaczeniem czasu bez konieczności naciskania przycisku „Nagrywaj”

Przetwarzanie oparte na AI zapewnia wysoką jakość transkrypcji w ponad 30 obsługiwanych językach

Przejdź do dowolnej części dyskusji bez konieczności ręcznego przewijania plików wideo

Limitations of MeetGeek.ai

Nagrania i transkrypcje spotkań nie mogą być eksportowane do formatu PDF, co ogranicza elastyczność formatowania

Brak organizacji w folderach (lista odtwarzania) oznacza, że użytkownicy nie mogą kategoryzować ani grupować spotkań, co utrudnia zarządzanie zawartością

Ceny MeetGeek.ai / AI

Free

Zalety: 19 USD/miesiąc

Business: 39 USD/miesiąc

Enterprise: 59 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Miro

G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o MeetGeek. AI?

Uwielbiam to, że nie muszę robić żadnych notatek, zapisywać się, a nawet próbować zgadywać, co przegapiłem, bo nawet jeśli nie ma mnie na spotkaniu, MeekGeek będzie tam za mnie i podsumuje wszystko w najdrobniejszych szczegółach! Jest jeszcze lepiej, gdy wiesz, w którym dokładnie miejscu nagrania znajdziesz konkretny temat. To jest naprawdę świetne! Dzięki temu jesteś zorganizowany i zawsze o krok do przodu!

Uwielbiam to, że nie muszę robić żadnych notatek, zapisywać się, a nawet próbować zgadywać, co przegapiłem, bo nawet jeśli nie ma mnie na spotkaniu, MeekGeek będzie tam za mnie i podsumuje wszystko w najdrobniejszych szczegółach! Jest jeszcze lepiej, gdy wiesz, w którym dokładnie miejscu nagrania znajdziesz konkretny temat. To jest naprawdę świetne! Dzięki temu jesteś zorganizowany i zawsze o krok do przodu!

💡Wskazówka: Niektóre narzędzia AI pozwalają kierować procesem sporządzania notatek za pomocą niestandardowych podpowiedzi. Spróbuj ustawić przypomnienia o terminach, oznaczyć decyzje lub poprosić o podsumowania według tematów, aby uzyskać bardziej konkretne informacje.

5. Avoma (najlepsze rozwiązanie do analizy sprzedaży i rozmów)

Avoma to skrót od „A Very Organized Meeting Assistant” (bardzo zorganizowany asystent spotkań), który potrafi efektywnie przetwarzać i analizować rozmowy sprzedażowe. Jest to oparta na AI platforma analityki przychodów, zaprojektowana do prognozowania w czasie rzeczywistym i zarządzania transakcjami. Wykorzystując uczenie maszynowe, Avoma przypisuje oceny kondycji transakcji, monitoruje zmiany w pipeline i przeprowadza automatyzację aktualizacji CRM.

Avoma przeprowadza również śledzenie metod sprzedaży i prognozuje wyniki finansowe na podstawie danych z rozmów. Dzięki wspomagającemu je AI kopilotowi Twoje zespoły sprzedaży mogą wyeliminować domysły, ograniczyć ryzyko związane z transakcjami i zwiększyć dokładność prognoz bez konieczności ręcznej interwencji.

Najlepsze funkcje Avoma

Wykrywaj wzorce w rozmowach sprzedażowych, wiadomościach e-mail i spotkaniach, aby ocenić kondycję transakcji

Rejestruj i zapisuj każdą interakcję sprzedażową w czasie rzeczywistym

Aktualizuje rekordy CRM o notatki ze spotkań, kluczowe decyzje i elementy do wykonania, zapewniając zespołom pracę w oparciu o najnowsze dane

Ograniczenia Avoma

Proces uzyskiwania dostępu do konkretnych fragmentów rozmów jest uciążliwy i wymaga ręcznego przeszukiwania list odtwarzania bez możliwości bezpośredniego pobrania.

Ten oparty na AI notatnik czasami spóźnia się z dołączeniem do spotkań i może błędnie identyfikować mówców, co wpływa na dokładność transkrypcji

Ceny Avoma

AI Meeting Assistant: 29 USD/miesiąc

Conversation Intelligence: 69 USD/miesiąc

Revenue Intelligence: 99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4,6/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Avoma?

Jest bardzo łatwe w użyciu. Ustawienie z Zoomem i innymi systemami wideo jest bardzo proste. Nie tylko nagrywa rozmowę, ale także tworzy jej podsumowanie i umożliwia przeczytanie transkrypcji. Używam go co najmniej 3 razy w tygodniu. To prawdziwy ratunek!

Jest bardzo łatwe w użyciu. Ustawienie z Zoomem i innymi systemami wideo jest bardzo proste. Nie tylko nagrywa rozmowę, ale także tworzy jej podsumowanie i umożliwia przeczytanie transkrypcji. Używam go co najmniej 3 razy w tygodniu. To prawdziwy ratunek!

6. tl;dv (Najlepsze narzędzie do tłumaczenia notatek ze spotkań na wiele języków)

tl;dv to oparty na AI notatnik stworzony dla zespołów, które potrzebują czegoś więcej niż tylko transkrypcji. Nagrywa, transkrybuje i wyodrębnia kluczowe wnioski ze spotkań, płynnie integrując się z systemami CRM, systemami zgłoszeń oraz ponad 5000 narzędzi.

tl;dv obsługuje nagrywanie spotkań w Google Meet, Zoom i Microsoft Teams. Ponadto automatycznie aktualizuje pola CRM i przesyła elementy do narzędzi takich jak Jira i Slack. Idealne dla zespołów sprzedaży w małych i średnich firmach, tl;dv służy również zespołom ds. produktów, inżynierii i sukcesu klienta, oferując wielojęzyczną obsługę, funkcje bezpieczeństwa i narzędzia coachingowe.

tl;dv – najważniejsze funkcje

Automatycznie rozpoznaj mówców, streszczaj dyskusje i kategoryzuj spostrzeżenia, aby mieć do nich szybki dostęp

Synchronizuj dane dotyczące rozmów bezpośrednio z polami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot, eliminując ręczne wprowadzanie danych i zapewniając aktualność zapisów

Oznaczaj kluczowe momenty spotkań za pomocą znaczników czasu i oznaczaj członków zespołu, natychmiast powiadamiając ich e-mailem z bezpośrednimi linkami do odtworzenia

Zbieraj wnioski z wielu spotkań jednocześnie dzięki zaplanowanym raportom dostarczanym bezpośrednio na Twoją Skrzynkę odbiorczą

tl;dv ograniczenia

Aplikacja mobilna jest mniej intuicyjna niż wersja na komputery stacjonarne, co utrudnia korzystanie z niej w podróży

Transkrypcja w czasie rzeczywistym nie jest dostępna, co ogranicza natychmiastowy dostęp do zawartości spotkania

tl;dv ceny

Free

Pro: 29 USD/miesiąc

Business: 98 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

tl;dv oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 330 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o tl;dv?

tl;dv to najlepsze narzędzie, z jakiego korzystałem do nagrywania rozmów w języku francuskim. Doskonale radzi sobie nawet przy szybkiej mowie i słabej jakości dźwięku, dokładnie rejestrując przebieg dyskusji. Świetnie nadaje się do przeglądania kluczowych punktów dzięki podsumowaniom z oznaczeniami czasowymi, oferuje konfigurowalne szablony do udostępniania istotnych spostrzeżeń oraz posiada łatwy w obsłudze interfejs z pomocnymi samouczkami. Dodatkowo opcja porządkowania nagrań według projektów pozwala na utrzymanie porządku.

tl;dv to najlepsze narzędzie, z jakiego korzystałem do nagrywania rozmów w języku francuskim. Doskonale radzi sobie nawet przy szybkiej mowie i słabej jakości dźwięku, dokładnie rejestrując przebieg dyskusji. Świetnie nadaje się do przeglądania kluczowych punktów dzięki podsumowaniom z oznaczeniami czasowymi, oferuje konfigurowalne szablony do udostępniania istotnych spostrzeżeń oraz posiada łatwy w obsłudze interfejs z pomocnymi samouczkami. Dodatkowo opcja porządkowania nagrań według projektów pozwala na utrzymanie porządku.

📮ClickUp Insight: Według naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań prawie 40% respondentów uczestniczy w 4 do 8 lub więcej spotkaniach tygodniowo, a każde z nich trwa do godziny. Przekłada się to na oszałamiającą ilość czasu poświęcanego łącznie na spotkania w całej organizacji. A gdybyś mógł odzyskać ten czas? Zintegrowany moduł AI Notetaker w ClickUp pomoże Ci zwiększyć wydajność nawet o 30% dzięki natychmiastowym podsumowaniom spotkań, a ClickUp Brain ułatwi automatyczne tworzenie zadań i usprawni cykl pracy — zamieniając godziny spotkań w praktyczne wnioski.

7. Wudpecker (najlepsze rozwiązanie zapewniające nieograniczoną pomoc podczas spotkań w czasie rzeczywistym)

Wudpecker to asystent spotkań oparty na AI, który wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego oraz technologię GPT-3 do wyodrębniania wniosków ze spotkań i elementów do wykonania, a także do tworzenia szkiców e-maili z podsumowaniem.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest system zapytań oparty na AI, który pozwala zadawać pytania w trakcie spotkania i uzyskiwać odpowiedzi w czasie rzeczywistym, uwzględniające kontekst. Dodatkowo Wudpecker oferuje nagrywanie międzyplatformowe, które działa zarówno podczas dyskusji wirtualnych, jak i osobistych, bez konieczności korzystania z botów.

Najlepsze funkcje Wudpecker

Wydobądź kluczowe wnioski, elementy do wykonania i decyzje z spotkań bez konieczności ręcznego przeglądania

Zadawaj pytania w czasie rzeczywistym podczas spotkań i uzyskuj natychmiastowe, dostosowane do kontekstu odpowiedzi

Nagrywaj nieograniczoną liczbę spotkań bez ograniczeń dotyczących przestrzeni dyskowej lub czasu na różnych urządzeniach

Zintegruj się ze Slackiem, Notion, HubSpot i innymi aplikacjami, aby przechowywać notatki tam, gdzie ich potrzebujesz

Limity Wudpecker

Transkrypcje często zawierają literówki, błędne przypisania i inne błędy, co wymaga ręcznej weryfikacji przed udostępnianiem

Nie ma opcji wykluczenia osoby sporządzającej notatki z określonych cyklicznych spotkań, co wymaga ręcznej interwencji za każdym razem

Ceny Wudpecker

Free

Plus: 19 USD/miesiąc

Pro: 32 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Wudpecker

Za mało recenzji

8. Chorus.ai (Najlepsze do analizy interakcji z klientami)

Chorus.ai, stworzone przez ZoomInfo, to platforma analizująca rozmowy, która pomaga firmom poprawić wyniki sprzedaży poprzez analizę interakcji z klientami. Nagrywa, transkrybuje i analizuje rozmowy w czasie rzeczywistym. Wynik? Wzrost liczby potencjalnych klientów i przychodów.

Platforma dołącza do spotkań online, nawet tych nieplanowanych, i rejestruje zarówno dźwięk, jak i udostępniony ekran. Wykorzystuje AI do identyfikacji kluczowych punktów dyskusji, takich jak ceny czy zastrzeżenia, i płynnie integruje się z narzędziami takimi jak Salesforce i Zoom, dostarczając zespołom sprzedaży przydatnych informacji.

Najlepsze funkcje Chorus.ai

Uzyskaj dostęp do dokładnych transkrypcji rozmów natychmiast po zakończeniu spotkań, co ułatwi aktualizację systemów CRM lub wysyłanie e-maili z podsumowaniem.

Podkreślaj ryzyko, możliwości i kluczowe tematy, takie jak kolejne kroki lub zastrzeżenia, podczas rozmów

Śledź interakcje z klientami, pozytywne opinie i frazy świadczące o zaangażowaniu, aby pomóc zespołom szybciej finalizować transakcje i dostosować działania do celów sprzedażowych

Ograniczenia Chorus.ai

Przesłanie nagrania może potrwać kilka godzin lub dni.

W podsumowaniach spotkań mogą brakować kluczowych szczegółów

Ceny Chorus.ai

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta

Oceny i recenzje Chorus.ai

G2: 4,5/5 (ponad 2960 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Chorus. AI?

Chorus pozwala mi wyodrębniać fragmenty ważnych części spotkań z klientami i wysyłać je bezpośrednio do nich. Jest również ogromną pomocą w porządkowaniu szczegółów spotkań w łatwy do odczytania format i nieocenionym narzędziem do sporządzania notatek.

Chorus pozwala mi wyodrębniać fragmenty ważnych części spotkań z klientami i wysyłać je bezpośrednio do nich. Jest również ogromną pomocą w porządkowaniu szczegółów spotkań w łatwy do odczytania format i nieocenionym narzędziem do sporządzania notatek.

9. Krisp (Najlepsze rozwiązanie do redukcji szumów oparte na AI z transkrypcją na żywo)

Jeśli największym problemem podczas spotkań są odgłosy w tle, rozwiązaniem jest Krisp. Krisp to oparty na AI asystent spotkań, zaprojektowany w celu poprawy jakości dźwięku i automatyzacji sporządzania notatek. W odróżnieniu od standardowych narzędzi do transkrypcji oferuje redukcję szumów w czasie rzeczywistym, lokalizację akcentu oraz tłumaczenie na żywo.

Funkcja tworzenia notatek oparta na AI bez wykorzystania botów w Krisp pozwala użytkownikom generować podsumowania i listy elementów bez konieczności dodawania dodatkowego uczestnika do rozmowy.

Najlepsze funkcje Krisp

Usuń w tle odgłosy, takie jak stukanie klawiatury czy rozmowy w kawiarni, w czasie rzeczywistym, zapewniając krystalicznie czysty dźwięk

Tłumacz rozmowy na bieżąco w ponad 20 językach, eliminując potrzebę korzystania z usług tłumaczy

Konwertuj akcenty na sześć głosów generowanych przez AI, poprawiając komunikację w międzynarodowych zespołach i interakcje z klientami

Skorzystaj z transkrypcji w czasie rzeczywistym z automatycznym usuwaniem danych osobowych, dzięki czemu jest ona bezpieczna i kompatybilna z platformami UCaaS i CCaaS

Limits of Krisp

Użytkownicy indywidualni stwierdzili, że funkcja usuwania szumów tła nie działa poprawnie z urządzeniami Bluetooth i innymi słuchawkami

Użytkownicy komputerów z mniej wydajnymi procesorami skarżą się na spowolnienie systemu

Ceny Krisp

Free

Zalety: 8 USD miesięcznie

Business: 15 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Krisp

G2: 4,7/5 (560 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Krisp?

Podoba mi się to, jak łatwo można je zintegrować z dowolną platformą do wideokonferencji. Jest łatwe w obsłudze i ma świetną obsługę klienta. Naprawdę polecam to oprogramowanie do codziennego użytku w miejscu pracy. Może trochę spowolnić system, jeśli nie masz dobrego procesora.

Podoba mi się to, jak łatwo można je zintegrować z dowolną platformą do wideokonferencji. Jest łatwe w obsłudze i ma świetną obsługę klienta. Naprawdę polecam to oprogramowanie do codziennego użytku w miejscu pracy. Może trochę spowolnić system, jeśli nie masz dobrego procesora.

🙂 Ciekawostka: NASA znajduje się na szczycie listy klientów Krisp, obok innych znanych marek, takich jak Sony i Atlassian.

10. Fireflies.ai (Najlepsze rozwiązanie do bezpiecznej transkrypcji spotkań)

Fireflies.ai to popularny asystent spotkań oparty na AI, który pozwala transkrybować, streszczać i analizować rozmowy z dużą precyzją. Rejestruje spotkania na platformach takich jak Zoom, Google Meet i MS Teams, przekształcając dyskusje w uporządkowaną bazę wiedzy z funkcją wyszukiwania.

Co więcej? Otrzymujesz asystenta opartego na ChatGPT, który generuje e-maile z podsumowaniami, zadania i streszczenia na żądanie, zwiększając wydajność po spotkaniu. Fireflies spełnia również standardy bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw dzięki kompleksowemu szyfrowaniu, certyfikacji SOC 2 Type 2 oraz zgodności z HIPAA/RODO, zapewniając bezpieczne przetwarzanie danych. Ponadto, dzięki integracji z ponad 50 aplikacjami biznesowymi, możesz zautomatyzować cykle pracy związane ze spotkaniami bez konieczności wysiłku.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Znajdź konkretne fragmenty spotkań dzięki funkcji wyszukiwania, która przeszukuje transkrypcje i pliki audio w całej bibliotece

Dodaj terminy branżowe do słownika AI, aby uzyskać dokładniejsze transkrypcje i streszczenia

Przesyłaj notatki ze spotkań, elementy do wykonania i podsumowania bezpośrednio do systemów CRM, takich jak Salesforce, ograniczając ręczne wprowadzanie danych

Transkrybuj spotkania w ponad 100 językach z dokładnością transkrypcji przekraczającą 95%

Ograniczenia Fireflies.ai

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że brakuje w nim szczegółowych analiz AI obejmujących wiele spotkań, co utrudnia przeprowadzenie kompleksowej analizy

Free Plan ma limit funkcji, nie oferuje nagrywania ani przechowywania wideo, a niektórzy użytkownicy uważają, że boty dołączające do spotkań są irytujące

Ceny Fireflies.ai

Free

Pro: 18 USD/miesiąc

Business: 29 USD/miesiąc

Enterprise: 39 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fireflies.ai?

Bardzo podoba mi się to, że Fireflies pozwala mi być aktywnym słuchaczem i uczestnikiem spotkań, które nagrywa i transkrybuje. Nie jestem już przywiązany do długopisu i notatnika. Podoba mi się również to, że jeśli opuszczę spotkanie, mogę przeczytać podsumowanie i transkrypcję, aby dowiedzieć się, co naprawdę się wydarzyło. Wdrożenie i integracja z naszymi spotkaniami przebiegły bezproblemowo, a wszyscy w naszym biurze korzystają z tego narzędzia wielokrotnie w ciągu tygodnia.

Bardzo podoba mi się to, że Fireflies pozwala mi być aktywnym słuchaczem i uczestnikiem spotkań, które nagrywa i transkrybuje. Nie jestem już przywiązany do długopisu i notatnika. Podoba mi się również to, że jeśli opuszczę spotkanie, mogę przeczytać podsumowanie i transkrypcję, aby dowiedzieć się, co naprawdę się wydarzyło. Wdrożenie i integracja z naszymi spotkaniami przebiegły bezproblemowo, a wszyscy w naszym biurze korzystają z tego narzędzia wielokrotnie w ciągu tygodnia.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Skonfiguruj niestandardowe słowa kluczowe i wyzwalacze w swoim notatniku AI, aby zaznaczać kluczowe punkty. Na przykład, jeśli często prowadzisz śledzenie terminów, skonfiguruj AI tak, aby podświetlała frazy takie jak „termin do”, „termin” lub „data przesłania”.

Zwiększ wydajność spotkań dzięki funkcji AI Notetaker w ClickUp

Robienie notatek podczas spotkania, gdy jesteś zaangażowany w rozmowę, jest trudne, a przeoczenie ważnych szczegółów może spowolnić Twoją pracę. Jeśli nie odpowiada Ci Avoma, istnieje wiele alternatyw. Jeśli jednak szukasz kompleksowego narzędzia do nagrywania spotkań z wykorzystaniem AI, zarządzania zadaniami i współpracy zespołowej, wypróbuj ClickUp.

Notatnik ClickUp AI automatycznie dołącza do Twoich spotkań, słucha i zapisuje najważniejsze punkty — dzięki czemu nie musisz tego robić samodzielnie. Nie musisz już przeglądać chaotycznych notatek ani tracić z oczu zadań do wykonania. Zamiast tego otrzymujesz przejrzyste, uporządkowane podsumowania, dzięki którym masz wszystko pod kontrolą.

Dzięki ClickUp możesz skupić się na rozmowie, podczas gdy AI zajmie się ciężką pracą. Zarejestruj się w ClickUp i zmień sposób robienia notatek podczas spotkań.