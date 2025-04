13 najlepszych alternatyw dla Nozbe w 2025 roku

Nozbe od dawna cieszy się uznaniem ze względu na intuicyjny design i zgodność z metodologią Getting Things Done (GTD), dzięki czemu zarządzanie zadaniami jest proste zarówno dla osób indywidualnych, jak i zespołów.

Choć Nozbe to solidny menedżer zadań, czasami potrzebujesz więcej - lepszej współpracy, zaawansowanej automatyzacji lub po prostu nowego podejścia do wydajności. Konfigurowalne pola do lepszego zarządzania zadaniami również nie zaszkodzą.

Dobra wiadomość? Istnieje wiele skutecznych alternatyw, które pomogą ci utrzymać porządek, zwiększyć wydajność i zsynchronizować pracę zespołu. Jeszcze więcej dobrych wiadomości? W przeciwieństwie do Nozbe, wiele z tych narzędzi oferuje hojne darmowe wersje z większą liczbą projektów i licencji do powodzenia w zarządzaniu projektami.

Niezależnie od tego, czy szukasz bogatego w funkcje narzędzia do planowania zadań zespołowych, czy też prostego i łatwego w obsłudze mobilnego narzędzia do zarządzania zadaniami, wraz z moim zespołem zebraliśmy najlepsze alternatywy dla Nozbe, które spełnią twoje potrzeby. Zapoznajmy się z nimi!

60-sekundowe podsumowanie Oto krótki przegląd najlepszych alternatyw dla Nozbe: ClickUp : Najlepsza aplikacja do wspólnego zarządzania zadaniami i projektami z wykorzystaniem AI : Najlepsza aplikacja do wspólnego zarządzania zadaniami i projektami z wykorzystaniem AI

Trello: Najlepsza aplikacja do wizualnego zarządzania projektami z prostym systemem "przeciągnij i upuść"

Todoist: Najlepszy do organizacji zadań osobistych i zespołowych

Microsoft Do zrobienia: Najlepszy do płynnego zarządzania zadaniami w ekosystemie Microsoft

nTask: Najlepszy do zwinnego zarządzania projektami i współpracy w zespole

TickTick: Najlepszy dla osobistej wydajności i planowania zadań

Basecamp: Najlepszy do scentralizowanej komunikacji w czasie rzeczywistym i ujednoliconych pulpitów do organizacji projektów

Evernote: Najlepszy do notatek i zarządzania informacjami

Google Tasks: Najlepsza integracja z obszarem roboczym Google

Asana: Najlepsza do współpracy zespołowej i zarządzania cyklem pracy

Notion: Najlepsze rozwiązanie do kompleksowej obsługi obszaru roboczego i zarządzania wiedzą

Zalety: Najlepsza aplikacja do zarządzania zadaniami na Macu i iOS

Do zrobienia: Najlepszy do prostego, wieloplatformowego zarządzania zadaniami

🧠 Ciekawostka: Efekt Zeigarnik sugeruje, że niedokończone zadania pozostają w naszych mózgach bardziej niż te zakończone. To właśnie dlatego odhaczanie kolejnych zadań z listy do zrobienia daje nam poczucie satysfakcji - zamyka nasze umysły!

Czego należy szukać w alternatywach dla Nozbe?

Wyobraź sobie, że zarządzasz dynamicznym zespołem freelancerów pracujących nad wieloma projektami dla klientów. Do tej pory korzystałeś z Nozbe jako oprogramowania do zarządzania zadaniami i zespołem, ale w miarę jak twoje projekty stawały się coraz bardziej złożone, zdałeś sobie sprawę, że potrzebujesz narzędzia oferującego zaawansowane funkcje ułatwiające organizację pracy.

Oto jak ocenić alternatywne rozwiązania Nozbe pod kątem zmieniających się procesów biznesowych:

Zaawansowane zarządzanie zadaniami i współpraca: W Nozbe brakuje możliwości tworzenia zadań, które automatycznie wyzwalają kolejny krok w cyklu pracy. Jeśli jest to dla ciebie ważne, wybierz platformy z zależnościami między zadaniami i automatyzacjami, które wspierają dopasowane do twoich potrzeb cykle pracy

Dostępność na różnych platformach: Zapewnij sobie płynny dostęp na różnych urządzeniach, aby zarządzać zadaniami bez zakłóceń, zarówno w biurze, jak i w podróży

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Postaw na intuicyjne narzędzia, które upraszczają tworzenie konspektów projektów i ułatwiają śledzenie zadań, skracając czas nauki i zwiększając wydajność pracy

Dostosowanie i elastyczność: Wybierz oprogramowanie z niestandardowymi szablonami i polami zadań, które dostosują się do unikalnego cyklu pracy i zwiększą wydajność. Inteligentne i spersonalizowane sugestie to wisienka na torcie

Raportowanie i analiza : Czy narzędzie zapewnia szczegółowy wgląd w wydajność, postęp zadań i obciążenie pracą? Czy umożliwia generowanie niestandardowych raportów w celu śledzenia wydajności i terminów? Są to niezbędne elementy solidnego narzędzia do zarządzania zadaniami

Możliwości integracji: Szukaj platform, które integrują się z najważniejszymi narzędziami, z których korzystasz, takimi jak Kalendarz Google, usprawniając zarządzanie zadaniami i harmonogramami

Cena i skalowalność: Sprawdź, czy narzędzie oferuje darmowy plan z wystarczającą liczbą funkcji, abyś mógł je przetestować przed podjęciem decyzji. Czy płatne plany są opłacalne w porównaniu do Nozbe? Czy narzędzie może być skalowane wraz z rosnącymi potrzebami zespołu?

Biorąc pod uwagę te czynniki, będziesz w stanie zrezygnować z wielu aplikacji kalendarza i znaleźć alternatywę dla Nozbe, która spełni twoje potrzeby w zakresie zarządzania zadaniami i projektami.

Czy wiesz, że...? Dzielenie większych zadań na mniejsze, łatwiejsze w podzadaniu - znane jako task chunking - może zwiększyć koncentrację i zmniejszyć przytłoczenie.

13 najlepszych alternatyw dla Nozbe

Niezależnie od tego, czy chcesz uprościć komunikację w miejscu pracy, bezproblemowo obsługiwać wiele projektów, czy też uniknąć zakłócania dotychczasowego przepływu pracy, zawęziłem listę 13 najlepszych alternatyw dla Nozbe. Mam nadzieję, że pomogą ci one efektywnie zarządzać zadaniami i sprawią, że twoje projekty będą postępować bez zakłóceń.

1. ClickUp (najlepsza aplikacja do zarządzania projektami i zadaniami w oparciu o AI)

Rozpocznij pracę z ClickUp za Free Planuj, śledź i zarządzaj swoją pracą z ClickUp

Bez względu na to, ile narzędzi wypróbowałem w celu zapewnienia wydajnego cyklu pracy, zawsze czegoś brakowało - dopóki nie przeszedłem na ClickUp, aplikację do wszystkiego. Zapewnia ona automatyzację, wyszukiwanie i elastyczne zarządzanie zadaniami nowej generacji w jednej przestrzeni. Teraz mogę z łatwością obsługiwać złożone cykle pracy, zarządzając dokumentami, projektami i komunikacją w zespole.

Obejrzyj wideo i dowiedz się, jak sztuczna inteligencja ClickUp upraszcza automatyzację zadań.

ClickUp Tasks umożliwia łatwe tworzenie zadań, przypisywanie ich do członków zespołu i ustawienie czterech różnych priorytetów za pomocą flag priorytetów.

📮 ClickUp Insight: Myślisz, że twoja lista do zrobienia działa? Pomyśl jeszcze raz. Nasze badanie pokazuje, że 76% profesjonalistów używa własnego systemu ustalania priorytetów do zarządzania zadaniami. Jednak ostatnie badania potwierdzają, że 65% pracowników ma tendencję do koncentrowania się na łatwych wygranych, a nie na zadaniach o wysokiej wartości bez skutecznego ustalania priorytetów. ClickUp Task Priorities zmienia sposób wizualizacji i radzenia sobie ze złożonymi projektami, z łatwością wyróżniając krytyczne zadania. Dzięki ClickUp AI i niestandardowym flagom priorytetów, zawsze będziesz wiedzieć, czym zająć się w pierwszej kolejności.

Niestandardowe pola w ClickUp pozwalają dostosować zadania do konkretnych punktów danych istotnych dla projektów - dodaj szczegóły, takie jak terminy, osoby przypisane, scena i inne informacje, aby zachować kontekst.

Planowanie zadań jest również łatwe dzięki kompleksowej funkcji zadań ClickUp. Podziel duże projekty na możliwe do zarządzania podzadania, połącz powiązane zadania za pomocą zależności i monitoruj postępy za pomocą niestandardowych pulpitów.

Przypisuj zadania i zarządzaj nimi za pomocą ClickUp Tasks

ClickUp for Project Management oferuje pełen zestaw narzędzi do obsługi nawet najbardziej złożonych cykli pracy.

Zdefiniuj cele projektu za pomocą ClickUp Goals i ustaw Kamienie Milowe, aby świętować powodzenie. Ustawiaj daty rozpoczęcia i zakończenia zadań za pomocą niestandardowych kalendarzy do zarządzania projektami i przydzielaj określone bloki czasowe w celu zwiększenia wydajności. Wizualizuj postępy za pomocą tablic Kanban, wykresów Gantta i widoków osi czasu.

Taka struktura pozwala mojemu zespołowi utrzymać porządek, upraszcza zarządzanie terminami i pomaga nam nie tylko osiągać, ale i przekraczać nasze cele.

Śledź OKR-y swojego zespołu w jednym miejscu i dbaj o ich zgodność z ClickUp for Project Management

Chcesz usprawnić swój cykl pracy? Zacznij od szablonu do zarządzania zadaniami ClickUp.

Nozbe oferuje gotowe cykle pracy do śledzenia czasu i ustawiania celów, a nawet kalendarz do planowania projektów - idealny do oszczędzania czasu i utrzymania porządku.

Pobierz szablon Free Zwiększ wydajność swojego zespołu dzięki szablonowi do zarządzania zadaniami ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Rozbudowane funkcje Nozbe mogą przytłoczyć początkujących użytkowników i utrudnić im naukę obsługi aplikacji

Niestandardowe dostosowanie ClickUp do konkretnego cyklu pracy może być czasochłonne już za pierwszym razem

ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp - oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Szukałem platformy do zarządzania projektami i znalazłem najlepszą. Od razu poczułem, że ClickUp może rozwiązać wszystkie nasze problemy i stworzyć nieszablonowe rozwiązania, które przyniosą nam korzyści w sposób, jakiego nawet sobie nie wyobrażałem.

Szukałem platformy do zarządzania projektami i znalazłem najlepszą. Od razu poczułem, że ClickUp może rozwiązać wszystkie nasze problemy i stworzyć nieszablonowe rozwiązania, które przyniosą nam korzyści w sposób, jakiego nawet sobie nie wyobrażałem.

2. Trello (najlepsze narzędzie do wizualnego zarządzania projektami z prostym systemem "przeciągnij i upuść")

via Trello

Trello świetnie nadaje się do wizualnej organizacji złożonych projektów. Mogę przeciągać i upuszczać karty z zadaniami pomiędzy kolumnami takimi jak Do zrobienia, Do zrobienia i Zrobione w czasie rzeczywistym, co ułatwia śledzenie czasu i komunikowanie postępów.

Trello pomaga Teams dotrzymywać terminów dzięki terminom, listom kontrolnym i kolorowym etykietom, które można dodawać do każdej karty zadania.

Potrzebujesz pomocy? Szablony tablic Trello pozwalają szybko i łatwo ustawić cykl pracy dla marketingu, wprowadzania produktów na rynek i osobistych projektów.

Najlepsze funkcje Trello

Tablice Kanban upraszczają tworzenie map zadań, zarządzanie cyklem pracy i współpracę w zespole

Automatyzacja rutynowych zadań za pomocą niestandardowych reguł i wyzwalaczy dzięki Butler Automations

Rozszerz funkcje dzięki integracjom ze Slackiem, Google Drive i innymi narzędziami Power-Ups

Przypisuj zadania, dodawaj komentarze i załączaj pliki do kart w celu wspólnego zarządzania zadaniami

Zarządzaj projektami z dowolnego miejsca dzięki przyjaznej dla użytkownika aplikacji mobilnej Trello

Limity Trello

Brak natywnego śledzenia czasu i zaawansowanych narzędzi do raportowania

Tablica może stać się przytłaczająca zbyt dużą liczbą zadań

Dostęp do zaawansowanych funkcji za pośrednictwem Power-Ups może znacznie zwiększyć koszty

Cennik Trello

Free Forever

Standard : 6 USD/miesiąc za użytkownika

Premium : 12,50 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Trello - oceny i recenzje

G2: 4. 4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 23 000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello?

Podoba mi się w nim synchronizacja internetowa, która pozwala mi na łatwy dostęp i aktualizację moich Tablic z dowolnego urządzenia.

Podoba mi się w nim synchronizacja internetowa, która pozwala mi na łatwy dostęp i aktualizację moich Tablic z dowolnego urządzenia.

3. Todoist (najlepszy do organizacji zadań osobistych i zespołowych)

via Todoist

Todoist to niezawodny towarzysz, gdy trzeba uporządkować myśli i skupić się na priorytetach. Podczas współpracy nad projektami Teams, wszystko jest uporządkowane w jednym miejscu.

Nozbe pozwala na automatyzację rutynowych zadań, takich jak cotygodniowe raportowanie lub codzienne odprawy z powtarzającymi się terminami. Ponadto, integracja z takimi narzędziami jak Kalendarz Google i Slack ułatwia synchronizację zadań i aktualizację postępów na różnych platformach.

Najlepsze funkcje Todoist

Błyskawiczne rejestrowanie zadań za pomocą języka naturalnego

Organizuj zadania według kontekstu, priorytetu lub projektu za pomocą etykiet i filtrów

Grywalizacja wydajności dzięki punktom i passom w systemie karma

Korzystaj z wieloplatformowej dostępności dzięki aplikacjom webowym, mobilnym i na pulpit

Limity Todoist

Nie nadaje się do złożonych cykli pracy nad projektami

Wymaga integracji z aplikacjami innych firm w celu śledzenia czasu pracy

Brak zaawansowanych narzędzi do współpracy dla dużych Teamsów

Todoist ceny

Dla początkujących: Free

Pro: 2,50$/użytkownika miesięcznie

Business: 8 USD/użytkownika miesięcznie

Todoist - oceny i recenzje

G2: 4. 4/5 (ponad 800 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 2 000 opinii)

przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci dla Todoist

4. Microsoft Do zrobienia (najlepsze rozwiązanie do płynnego zarządzania zadaniami w ekosystemie Microsoft)

via Microsoft Do zrobienia

Kiedy pracowałem z narzędziami Microsoftu, Microsoft To Do przydało mi się jako narzędzie do zarządzania projektami. Jego ścisła integracja z Outlookiem i Microsoft 365 sprawiała, że zarządzanie zadaniami i e-mailami było bezproblemowe.

Używam jej do przekształcania oflagowanych e-maili w zadania, ustawienia terminów i organizowania projektów w celu codziennego skupienia się na nich. Inteligentne listy w aplikacji automatycznie kategoryzują zadania, a załączniki do plików umożliwiają przechowywanie powiązanych dokumentów w zasięgu ręki.

Najlepsze funkcje Microsoft do zrobienia

Synchronizacja zadań z Outlookiem i Teams dzięki integracji z Microsoft 365

Skup się na codziennych priorytetach dzięki spersonalizowanym listom zadań

Łatwy dostęp do zadań w sieci, na pulpicie i urządzeniu mobilnym

Limity Microsoft do zrobienia

W przeciwieństwie do wielu narzędzi do zarządzania projektami, brakuje mu zaawansowanych funkcji i automatyzacji

Wymaga integracji do śledzenia czasu pracy

Wycena aplikacji Microsoft do zrobienia

Free z kontem Microsoft

Dołączone do subskrypcji Microsoft 365

Oceny i recenzje Microsoft do zrobienia

G2: 4. 4/5 (80+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 3000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft Do zrobienia?

Uwielbiam Microsoft To-Do za płynną integrację funkcji zarządzania zadaniami i współpracy, które bez wysiłku usprawniają mój cykl pracy projektowej i wprowadzają kreatywny akcent do organizacji zadań.

Uwielbiam Microsoft To-Do za płynną integrację funkcji zarządzania zadaniami i współpracy, które bez wysiłku usprawniają mój cykl pracy projektowej i wprowadzają kreatywny akcent do organizacji zadań.

5. nTask (najlepszy do zwinnego zarządzania projektami i współpracy w zespole)

via nTask

Zarządzanie wieloma projektami z wykorzystaniem zwinnych cykli pracy może być trudne, ale nTask ułatwia to dzięki dedykowanym narzędziom do zarządzania zadaniami i planowania projektów. Używam go do usprawniania komunikacji w zespole i przydzielania zadań, ustawiania priorytetów i śledzenia postępów - a wszystko to w jednym, scentralizowanym obszarze roboczym.

Ustaw relacje zadań, aby zapewnić dokładność cyklu pracy i zarządzać zależnościami zadań podczas planowania, organizowania i dokumentowania spotkań bezpośrednio na platformie.

najlepsze funkcje nTask

Korzystaj z tablic Kanban i wykresów Gantta, aby usprawnić śledzenie projektów

Identyfikuj i zarządzaj potencjalnym ryzykiem związanym z projektem w czasie rzeczywistym za pomocą śledzenia ryzyka i problemów

Monitoruj postępy w realizacji zadań i zarządzaj rozliczalnymi godzinami bez konieczności śledzenia czasu pracy przez inne firmy

limity nTask

Mniejsza liczba integracji z aplikacjami innych firm w porównaniu do konkurencji

Dla niektórych użytkowników może wydawać się przestarzały

Sporadyczne opóźnienia i wolniejsze działanie na urządzeniach mobilnych

cennik nTask

Premium: $4/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ocena i recenzje nTask

Capterra : 4. 2/5 (100+ opinii)

G2: Za mało recenzji

6. TickTick (najlepszy dla osobistej wydajności i planowania zadań)

via TickTick

Równoważenie osobistych celów i codziennych zadań może być przytłaczające, ale TickTick upraszcza to dzięki intuicyjnemu zarządzaniu zadaniami i inteligentnemu planowaniu. Pozwala on organizować listy do zrobienia, ustawić przypomnienia i bez wysiłku zarządzać powtarzającymi się zadaniami.

Dzięki integracji z kalendarzem, mogę wizualizować zadania wraz z wydarzeniami, co pomaga w lepszym zarządzaniu czasem. Niestandardowe etykiety i poziomy priorytetów pomagają mi kategoryzować i priorytetyzować zadania, zapewniając, że nic nie zostanie przeoczone.

Najlepsze funkcje TickTick

Łatwa zmiana harmonogramu zadań dzięki inteligentnym sugestiom z wykorzystaniem inteligentnego planowania

Pozostań w ciągłym przepływie dzięki wbudowanym timerom, takim jak Pomodoro timer

Buduj pozytywne nawyki i śledź postępy dzięki narzędziu do śledzenia nawyków

Synchronizacja zadań z kalendarzami dla lepszego zarządzania czasem

Limity TickTick

Brak wbudowanego śledzenia czasu dla zadań

Najlepiej nadaje się do użytku osobistego, a nie do współpracy w zespole

Cennik TickTick

Free

Premium: $35. 99/rok

TickTick - oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o TickTick?

TickTick oferuje funkcje webowe oraz pełen zestaw aplikacji komputerowych i mobilnych, zapewniając dostawcom elastyczność w zarządzaniu zadaniami na różnych urządzeniach.

TickTick oferuje funkcje webowe oraz pełen zestaw aplikacji komputerowych i mobilnych, zapewniając dostawcom elastyczność w zarządzaniu zadaniami na różnych urządzeniach.

7. Basecamp (najlepszy do scentralizowanej komunikacji zespołowej w czasie rzeczywistym i ujednoliconych pulpitów organizacji projektów)

via Basecamp

Zarządzanie wieloma projektami z rozproszoną komunikacją może prowadzić do nieporozumień i niedotrzymywania terminów. Basecamp centralizuje współpracę w zespole, łącząc zarządzanie zadaniami, komunikację w czasie rzeczywistym i udostępnianie plików w jednym, ujednoliconym obszarze roboczym.

Listy zadań Basecamp ułatwiają przydzielanie zadań, ustawienie terminów i śledzenie postępów. Są one szczególnie pomocne w utrzymywaniu połączenia między zdalnymi Teamsami i rozwijaniu projektów bez konieczności ciągłego meldowania się.

Najlepsze funkcje Basecamp

Organizuj i przydzielaj zadania wraz z terminami ich wykonania, korzystając z list do zrobienia

Centralizuj dyskusje i aktualizacje dotyczące projektów za pomocą tablic ogłoszeń

Komunikacja za pośrednictwem wbudowanego czatu Campfire do przesyłania wiadomości zespołowych w czasie rzeczywistym

Przechowuj i udostępniaj pliki projektów w jednym miejscu dzięki funkcji dokumentów i plików

Zbieraj aktualizacje od Teams bez mikrozarządzania, korzystając z automatycznych check-inów

Limity Basecamp

Mniej niestandardowych opcji tworzenia własnych cykli pracy

Może być kosztowna dla małych Teams, które potrzebują tylko podstawowych funkcji zarządzania zadaniami

Basecamp ceny

Free

Plus: $15/miesiąc za użytkownika

Pro: 349 USD/miesiąc za organizację

Basecamp - oceny i recenzje

G2: 4. 1/5 (ponad 5 000 recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (ponad 14 000 recenzji)

8. Evernote (najlepszy do notatek i zarządzania informacjami)

via Evernote

Równoważenie zarządzania zadaniami ze szczegółowym sporządzaniem notatek może być wyzwaniem, szczególnie w przypadku złożonych, opartych na współpracy projektów. Evernote upraszcza tę kwestię, łącząc rozbudowane notatki z płynną organizacją zadań.

Przydaje się do zbierania pomysłów, organizowania badań i planowania codziennych zadań w jednym miejscu. Dzięki wbudowanym listom do zrobienia, terminom i priorytetyzacji, mogę pozostać na bieżąco bez konieczności przełączania aplikacji.

Najlepsze funkcje Evernote

Integracja zadań w notatkach dla sprawnego zarządzania projektami

Załączaj pliki, nagrywaj notatki audio i przypinaj strony internetowe

Dostęp do notatek i zadań na wszystkich urządzeniach

Digitalizacja papierowych dokumentów i kart Business za pomocą OCR

Limity Evernote

Podstawowy plan ma ograniczenia dotyczące przestrzeni dyskowej i funkcji

Nie nadaje się idealnie do zarządzania projektami na dużą skalę

Użytkownicy zgłaszają opóźnienia w synchronizacji między urządzeniami

Ceny Evernote

Free

Premium: 7,99 USD za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4. 4/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 8 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Evernote?

Evernote jest przydatny, ponieważ umożliwia niestandardowe dostosowanie organizacji do swoich potrzeb i rodzaju wykonywanej pracy.

Evernote jest przydatny, ponieważ umożliwia niestandardowe dostosowanie organizacji do swoich potrzeb i rodzaju wykonywanej pracy.

9. Google Tasks (najlepsza integracja z obszarem roboczym Google)

via Google Tasks

Często wracam do Google Tasks, gdy potrzebuję prostego i intuicyjnego sposobu na zarządzanie osobistymi zadaniami bezpośrednio w moim ekosystemie Google. Aplikacja dobrze integruje się z Gmailem i Kalendarzem Google, ułatwiając mi przekształcanie e-maili w zadania i zarządzanie terminami z poziomu mojej skrzynki odbiorczej.

To połączenie usprawnia codzienne zarządzanie zadaniami i pozwala mi zachować porządek. Pozwala mi również na tworzenie list rzeczy do zrobienia, ustawienie terminów i organizowanie zadań za pomocą podzadań.

Najlepsze funkcje Google Tasks

Zamieniaj e-maile w zadania i wyświetlaj terminy w kalendarzu

Podziel duże zadania na mniejsze, łatwe w zarządzaniu kroki, korzystając z podzadań i list

Zarządzaj zadaniami w podróży dzięki aplikacji mobilnej Google Tasks

Minimalistyczny design pozwala zarządzać zadaniami bez rozpraszania uwagi

Limity Google Tasks

Brak solidnych narzędzi do zarządzania projektami

Nie nadaje się idealnie do zarządzania zadaniami w zespole, gdyż nie posiada narzędzi do współpracy

Ograniczone możliwości niestandardowego organizowania złożonych cykli pracy

Cennik Google Tasks

Free: Dołączone do konta Google

Przeczytaj także: Najlepsze alternatywy i konkurenci dla Google Tasks

10. Asana (najlepsza do współpracy w zespole i zarządzania cyklem pracy)

via Asana

Asana to dobry wybór w przypadku zarządzania wieloma projektami w zespołach o różnych funkcjach. Intuicyjny interfejs i ustrukturyzowane cykle pracy upraszczają oddelegowywanie zadań, śledzenie projektów, współpracę w zespole i zarządzanie obciążeniem pracą.

Konfigurowalne przepływy pracy w Asana dostosowują się do wielkości zespołu lub złożoności projektu, zapewniając wszystkim spójność i odpowiedzialność.

Najlepsze funkcje Asany

Ustaw zależności między zadaniami lub zadania, które opierają się na innych zadaniach, aby zwiększyć wydajność pracy

Wybieraj spośród widoków listy, tablicy, osi czasu i kalendarza, aby uzyskać przegląd projektu

Automatyzacja powtarzalnych zadań w celu zwiększenia wydajności

Integracja z narzędziami, z których korzystasz na co dzień, takimi jak Slack, Google Drive i Zoom

Limity Asany

Brak ogólnego repozytorium plików dla każdego projektu

Najbardziej zaawansowane funkcje zarządzania projektami dostępne są tylko w planach premium

Nadmiar powiadomień może rozpraszać uwagę

Asana ceny

Free Plan

Starter: $10. 99/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: $24. 99/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Asana

G2: 4. 4/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 13 000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Asana?

Kiedyś korzystałem z papierowych list rzeczy do zrobienia, a Asana nadal daje mi satysfakcję z odhaczania zakończonych zadań, ale sprawia, że jest to bardziej usprawnione i wydajne.

Kiedyś korzystałem z papierowych list rzeczy do zrobienia, a Asana nadal daje mi satysfakcję z odhaczania zakończonych zadań, ale sprawia, że jest to bardziej usprawnione i wydajne.

11. Notion (najlepsze rozwiązanie do kompleksowej obsługi obszarów roboczych i zarządzania wiedzą)

via Notion

Notion, znany przede wszystkim ze swoich zagnieżdżonych stron, stał się jednym z moich ulubionych rozwiązań, gdy potrzebowałem przestrzeni do organizowania planów projektów i notatek ze spotkań (zanim przeniosłem się do ClickUp). Jego elastyczność pozwala mi tworzyć niestandardowe cykle pracy, wiki, bazy danych zadań i dokumenty do współpracy - wszystko w jednym miejscu.

Notion pozwala łatwo przełączać się między osobistymi notatkami a złożonymi projektami bez konieczności korzystania z wielu narzędzi. Bez względu na to, czy śledzisz postępy w pracy za pomocą Tablic Kanban, nakreślasz oś czasu projektu, czy udostępniasz dokumenty zespołowe, Notion płynnie dostosowuje się do Twojego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Notion

Uzyskaj dostęp do biblioteki gotowych szablonów do zrobienia listy rzeczy do zrobienia, zarządzania projektami i sporządzania notatek

Niestandardowe strony z interfejsem "przeciągnij i upuść" i modułowymi blokami zawartości

Natychmiastowe połączenie z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive i Trello

Udostępnianie stron, komentowanie w czasie rzeczywistym i współpraca bez wysiłku

Notion - limity

Rozbudowane opcje niestandardowe mogą przytłoczyć nowych użytkowników

Ograniczona funkcja w trybie offline

Brak zaawansowanej automatyzacji cyklu pracy w porównaniu do dedykowanych narzędzi

Notion ceny

Free

Plus: 22 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 28 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Notion

G2: 4. 7/5 (ponad 5 000 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 2,000 recenzji)

12. Things (najlepsza aplikacja do zarządzania zadaniami na Macu i iOS)

via Things

Dla osób głęboko zakorzenionych w ekosystemie Apple, Things może być doskonałym menedżerem zadań do utrzymania porządku na Macu, iPhonie i iPadzie.

Czysty, minimalistyczny design aplikacji sprawia, że rejestrowanie pomysłów, planowanie projektów i zarządzanie codziennymi zadaniami jest niezwykle intuicyjne. Bardzo podoba mi się też jej płynna integracja z natywnymi funkcjami Apple, takimi jak Przypomnienia i Kalendarz.

Najlepsze funkcje

Bezproblemowa synchronizacja na Macu, iPhonie, iPadzie i Apple Watchu

Dodawanie zadań z terminami za pomocą języka naturalnego

Organizuj projekty w przejrzyste kroki za pomocą nagłówków i list kontrolnych

Priorytetyzuj swoją pracę w widokach na dziś i nadchodzące zadania, korzystając z trybów skupienia

Ograniczenia

Niedostępne dla użytkowników systemów Windows i Android

Zaprojektowany do zarządzania zadaniami osobistymi, a nie projektami zespołowymi

Ceny aplikacji Things

Mac: $49. 99 (jednorazowy zakup)

iPhone i Apple Watch: $9. 99 (jednorazowy zakup)

iPad: $19. 99 (jednorazowy zakup)

Vision Pro: 29,99 USD (jednorazowy zakup)

Oceny i recenzje Things

Capterra: 4. 8/5 (ponad 100 recenzji)

G2: Za mało recenzji

13. Any. do (najlepsza aplikacja do prostego zarządzania zadaniami na różnych platformach)

Jeśli potrzebujesz prostego, nieskomplikowanego menedżera zadań, który działa na różnych urządzeniach, Any.do do zrobienia. Jego prostota sprawia, że idealnie nadaje się do zarządzania codziennymi zadaniami bez konieczności korzystania z rozbudowanych funkcji.

Polecam rozpocząć dzień od funkcji Moment, przeglądając i planując zadania, aby być na bieżąco. Any. do do zrobienia płynnie synchronizuje się z platformami mobilnymi, stacjonarnymi i internetowymi, ułatwiając śledzenie postępów w realizacji zadań z dowolnego urządzenia.

Any. do zrobienia najlepsze funkcje

Priorytetyzacja codziennych zadań dzięki funkcji planowania z przewodnikiem

Synchronizacja z iOS, Androidem, Internetem i pulpitem

Ustaw codzienne, cotygodniowe lub niestandardowe przypomnienia, aby być na bieżąco z zadaniami

Szybkie dodawanie zadań i tworzenie przypomnień za pomocą komend głosowych

Wszelkie. do zrobienia limity

Brak solidnych funkcji zarządzania projektami dla złożonych cykli pracy

Niektóre istotne funkcje są zablokowane w planie premium

Funkcje współpracy w Teams są minimalne w porównaniu do innych narzędzi

Ceny Any. do zrobienia

Osobiste: Free

Premium: $7. 99/miesiąc na użytkownika

Teams: $7. 99/użytkownika/miesiąc na miesiąc

Oceny i recenzje Any. do zrobienia

G2: 4. 2/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 100 recenzji)

ClickUp - najlepsza alternatywa dla Nozbe, o jaką można prosić

Od wizualnej atrakcyjności Trello po płynną integrację z Google Tasks, zbadaliśmy 13 najlepszych alternatyw dla Nozbe, z których każda oferuje unikalne funkcje, które zaspokajają różne potrzeby.

Po przeprowadzeniu dokładnych badań i zdobyciu osobistego doświadczenia uważam jednak, że ClickUp jest najlepszą alternatywą dla Nozbe. Dzięki możliwościom opartym na AI, funkcjom współpracy i konfigurowalnym opcjom, aplikacja ta doskonale równoważy prostotę i moc.

Jeśli szukasz wszechstronnego systemu, który dostosuje się do twojego cyklu pracy i usprawni współpracę twojego zespołu, to gorąco polecam ClickUp. Dzięki jego rozszerzonym funkcjom i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, będziesz dobrze przygotowany, aby pewnie poradzić sobie z każdym projektem.

Nie czekaj - zarejestruj się w ClickUp już dziś!