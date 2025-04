10 najlepszych alternatyw Orangescrum do zarządzania projektami w 2025 roku

Każdy zespół ma swój sposób na zrobienie czegoś. Niektórzy trzymają się ustrukturyzowanych cykli pracy, podczas gdy inni potrzebują miejsca na poprawki i niestandardowe zmiany.

Jeśli Orangescrum wydaje ci się nieco limitem lub jeśli szukasz bardziej dopasowanego, opłacalnego rozwiązania, nie brakuje ci opcji.

Narzędzia do zarządzania projektami o otwartym kodzie źródłowym pozwalają kształtować obszar roboczy tak, jak chcesz, niezależnie od tego, czy oznacza to głębszą niestandardową konfigurację, lepszą integrację, czy też zakończoną kontrolę ustawień.

Jeśli to brzmi jak to, czego potrzebujesz, oto alternatywy Orangescrum, które warto zbadać. 📝

Czego należy szukać w alternatywach dla Orangescrum?

Odpowiednie narzędzie powinno usprawnić cykl pracy, poprawić współpracę i zapewnić wsparcie w zakresie skalowalności.

Oto funkcje oprogramowania do zarządzania projektami, które należy traktować priorytetowo:

Prosty proces wdrażania: Intuicyjny interfejs sprawia, że Teams mogą zacząć korzystać z narzędzia bez konieczności rozszerzenia szkolenia

Elastyczne zarządzanie zadaniami: Niestandardowe cykle pracy, zależności między zadaniami i wiele widoków pozwalają zespołom organizować projekty na swój sposób

Skalowalna funkcja: Rozwijający się Business potrzebuje oprogramowania, które dostosowuje się do rosnących obciążeń pracą, większych Teams i bardziej złożonych procesów

Bezproblemowa współpraca: Wbudowane komunikatory, aktualizacje w czasie rzeczywistym i udostępnianie plików zapewniają zespołom spójność bez konieczności polegania na rozproszonych narzędziach komunikacyjnych

Solidne integracje: Narzędzie, które łączy się z istniejącymi aplikacjami, takimi jak Slack, Google Drive i platformy CRM, eliminuje wyzwania związane z zarządzaniem projektami, takie jak ciągłe przełączanie kontekstu

Oszczędzająca czas automatyzacja: Zautomatyzowane przydzielanie zadań, aktualizacje statusu i powtarzające się cykle pracy do zarządzania wydatkami eliminują powtarzalną pracę ręczną i zwiększają wydajność

10 najlepszych alternatyw dla Orangescrum

Czasami inna platforma do zarządzania projektami może sprawić, że praca stanie się bardziej zorganizowana i bezwysiłkowa. Jeśli rozważasz inne opcje, istnieje wiele świetnych alternatyw, które oferują nowy sposób planowania i współpracy. Oto kilka wartych poznania. 👀

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami i współpracy)

Moja dzisiejsza praca jest zepsuta. Nasze projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone w niepowiązanych ze sobą narzędziach, które nas spowalniają.

ClickUp naprawia to dzięki wszystkim aplikacjom do pracy, które łączą projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Większość narzędzi do zarządzania projektami ogranicza się do śledzenia zadań. Rozwiązanie do zarządzania projektami ClickUp idzie dalej, tworząc w pełni połączony obszar roboczy, w którym zespoły mogą zarządzać projektami, współpracować w czasie rzeczywistym i automatyzować powtarzalne czynności.

ClickUp Brain

Automatyzacja podsumowań i aktualizacji projektów dzięki ClickUp Brain

Sercem tego doświadczenia jest ClickUp Brain, zintegrowany asystent AI, który zamienia rozproszone informacje w natychmiastowe spostrzeżenia. Śledzenie aktualizacji projektów, odpowiadanie na pytania i automatyzacja powtarzalnych czynności zajmuje kilka sekund.

Załóżmy, że zespół ds. rozwoju produktu zarządza wydaniem oprogramowania. ClickUp Brain skanuje zadania, komentarze i dokumenty, aby wygenerować ustrukturyzowaną aktualizację podkreślającą zakończone funkcje, oczekujące zatwierdzenia i zbliżające się terminy. Interesariusze otrzymują jasny obraz postępu prac bez konieczności oczekiwania na spotkanie.

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi z całego obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain

Kierownik projektu przeglądający prośbę klienta może potrzebować sprawdzić, czy podobne informacje zwrotne były już wcześniej rozpatrywane. ClickUp Brain przeszukuje cały obszar roboczy, w tym rozmowy na czacie, przeszłe zadania i udostępniane pliki, aby wyświetlić odpowiednie dyskusje. Żadnego wracania do przeszłości, żadnego marnowania czasu.

ClickUp Chat

Połącz dyskusje za pomocą ClickUp Chat

ClickUp Chat przenosi rozmowy do obszaru roboczego, utrzymując komunikację i zadania w jednym miejscu. Każda przestrzeń, folder i lista ma swój własny czat, dzięki czemu praca pozostaje zorganizowana.

Przegapione aktualizacje również nie stanowią problemu. Oparte na AI Catch Me Up podsumowuje kluczowe rozmowy, dzięki czemu członek zespołu wracający z wakacji może zobaczyć ważne decyzje na pierwszy rzut oka. To odróżnia ClickUp od innych alternatyw Orangescrum.

Poza płynną komunikacją, równie ważna jest efektywna organizacja pracy. Zadania ClickUp pomagają zespołom być na bieżąco z projektami dzięki priorytetom, zależnościom i niestandardowym statusom, które dostosowują się do każdego cyklu pracy.

Widoki ClickUp

Śledzenie zadań to jednak tylko połowa sukcesu - odpowiednia perspektywa robi różnicę. Widoki ClickUp pozwalają zespołom przełączać się między Listą, Tablicą, Ganttem i Kalendarzem, zapewniając, że zawsze mają najbardziej przejrzysty widok swojej pracy.

Efektywne prowadzenie projektów często oznacza ograniczenie powtarzalnej pracy i tu z pomocą przychodzi ClickUp Automation.

Rutynowe aktualizacje, zmiany statusu i powiadomienia odbywają się automatycznie, dzięki czemu Teams mogą skupić się na zadaniach, które faktycznie wymagają ich uwagi.

Załóżmy, że zespół marketingowy zarządza zatwierdzaniem zawartości. Gdy autor przesyła wersję roboczą, automatyzacja natychmiast przypisuje recenzję do redaktora, przenosi zadanie do "W recenzji" i powiadamia odpowiednią osobę. Po zatwierdzeniu przez redaktora, system aktualizuje status, powiadamia zespół wydawniczy i planuje zawartość.

szablon do zarządzania projektami ClickUp

Pobierz szablon Free Szybkie ustawienie ustrukturyzowanych cykli pracy dzięki szablonowi do zarządzania projektami ClickUp

Dla zespołów przechodzących z Orangescrum, szablon do zarządzania projektami ClickUp stanowi ustrukturyzowany punkt wyjścia. Pełni on funkcję cykli pracy, które można dostosować do różnych branż, pomagając zespołom rozpocząć pracę szybciej niż w przypadku alternatyw ClickUp.

Najlepsze funkcje ClickUp

Niestandardowy przepływ pracy: Twórz Twórz pulpity ClickUp w czasie rzeczywistym, aby śledzić postęp projektu, obciążenie pracą zespołu i kluczowe wskaźniki - wszystko w jednym miejscu

Twórz i współpracuj płynnie: Zamień notatki, wiki i plany projektów w zorganizowane Zamień notatki, wiki i plany projektów w zorganizowane zadania ClickUp Docs , które są bezpośrednio połączone z zadaniami

Wizualizuj i mapuj pomysły: Używaj Używaj Tablic ClickUp do burzy mózgów, szkicowania cykli pracy i przekształcania koncepcji w wykonalne zadania

Śledzenie czasu bez wysiłku: Ręcznie rejestruj godziny lub uruchamiaj timer bezpośrednio z dowolnego zadania za pomocą Ręcznie rejestruj godziny lub uruchamiaj timer bezpośrednio z dowolnego zadania za pomocą ClickUp Time Tracking , aby pozostać w zgodzie z harmonogramem

Połącz swoje ulubione narzędzia: Zintegruj ClickUp z aplikacjami, z których korzystasz na co dzień, zapewniając płynny cykl pracy i redukując konieczność przełączania kontekstu

Ograniczenia ClickUp

Szeroki zakres funkcji ClickUp może wymagać czasu, aby w pełni je poznać i wdrożyć

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Ciekawostka: Słowo "projekt" pochodzi od łacińskiego terminu projectum, oznaczającego "coś rzuconego do przodu". pierwotnie było używane do opisywania strategicznych planów wojskowych.

2. OpenProject (najlepszy do zarządzania projektami open source)

via OpenProject

OpenProject zapewnia kompleksowe doświadczenie w zarządzaniu projektami, zachowując przy tym swój charakter open-source. Platforma ta zapewnia wsparcie dla zwinnych metodologii poprzez tablice Scrum i Kanban, widoki osi czasu do tworzenia harmonogramów oraz rozbudowane funkcje dokumentacji.

Teams doceniają przejrzystą strukturę cenową, opcje samodzielnego hostingu i aktywny rozwój społeczności. OpenProject doskonale sprawdza się w złożonych projektach, oferując wbudowane narzędzia do śledzenia czasu, raportowania kosztów i zarządzania spotkaniami, które spełniają wymagania przedsiębiorstw bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów.

Najlepsze funkcje OpenProject

Twórz niestandardowe cykle pracy, które dokładnie odpowiadają Twoim procesom biznesowym i dostosowuj je w miarę rozwoju zespołu

Śledzenie czasu bezpośrednio w odniesieniu do zadań i generowanie szczegółowych raportów w celu utrzymania dokładnych rozliczeń i alokacji zasobów

Samodzielny hosting na własnych serwerach zapewniający zakończoną własność i zgodność z rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa danych

Skonfiguruj szczegółowe uprawnienia użytkowników, aby kontrolować poziomy dostępu w zespołach i zachować bezpieczeństwo informacji

Integracja z wieloma aplikacjami innych firm za pośrednictwem interfejsu API REST w celu zbudowania połączonego ekosystemu cyklu pracy

Limity OpenProject

Interfejs wydaje się przestarzały w porównaniu do nowoczesnych alternatyw

Limit funkcji mobilnych

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z wydajnością przy większych projektach

Ceny OpenProject

Społeczność: Free

Podstawowy: $7. 25/miesiąc za użytkownika

Professional: $13. 50/miesiąc za użytkownika

Premium: 19,50 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje OpenProject

G2: 3. 8/5 (20+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (170+ opinii)

Do zrobienia? Globalny rynek oprogramowania do zarządzania projektami ma rosnąć w tempie 15,7% CAGR od 2023 do 2030 roku.

3. Monday. com (najlepszy do wizualnego zarządzania projektami)

Monday. com przekształca zarządzanie projektami w wizualne doświadczenie dzięki kolorowemu, konfigurowalnemu interfejsowi. Wyróżnia się intuicyjnymi tablicami, które dostosowują się do praktycznie każdego cyklu pracy, dzięki czemu projekty zawierające duże ilości danych są natychmiast zrozumiałe.

Teams przechodzące z Orangescrum często doceniają prostotę Monday. com polegającą na przeciąganiu i upuszczaniu oraz sposób, w jaki dane projektu są bardziej dostępne dla wszystkich, nie tylko dla kierowników projektów. Wizualny charakter oznacza mniej czasu na wyjaśnianie statusu, a więcej na postęp.

Najlepsze funkcje Monday. com

Automatyzacja rutynowych zadań dzięki automatyzacji bez użycia kodu, która wyzwala się w oparciu o zmiany statusu, daty lub inne warunki

Wizualizuj oś czasu projektu za pomocą wielu widoków, takich jak wykresy Gantta, kalendarze i tablice Kanban

Połączenie z ponad 200 zewnętrznymi narzędziami i usługami w celu utrzymania scentralizowanego huba cyklu pracy dla wszystkich procesów biznesowych

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne, które zestawiają wskaźniki w czasie rzeczywistym dla wielu projektów, zapewniając natychmiastową widoczność ogólnej wydajności

Ograniczenia Monday. com

Interfejs może stać się zaśmiecony zbyt dużą liczbą Tablic

Niektóre automatyzacje wymagają planów wyższego poziomu

Wiąże się z krzywą uczenia się dla złożonych niestandardowych dostosowań

Ceny na Monday. com

Free (limit do dwóch użytkowników)

Podstawowe: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Standard: $14/miesiąc za użytkownika

Pro: 24 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Monday. com

G2: 4. 7/5 (12,870+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (5,385+ opinii)

Do zrobienia? Niektóre z najsłynniejszych postaci w historii były w pewnym sensie kierownikami projektów. Leonardo da Vinci zarządzał złożonymi projektami artystycznymi i inżynieryjnymi, podczas gdy Thomas Edison nadzorował zespoły wynalazców pracujących nad przełomowymi innowacjami.

4. Trello (najlepsze do prostych cykli pracy Kanban)

via Atlassian

Docenisz proste podejście Trello do zarządzania projektami z intuicyjnym interfejsem opartym na kartach.

Narzędzie to wyróżnia się wizualizacją postępów w trakcie pracy za pomocą konfigurowalnych tablic, w których karty poruszają się po kolumnach reprezentujących różne sceny. Możesz załączać pliki, dodawać listy kontrolne, ustawiać terminy i przypisywać członków zespołu bezpośrednio do kart. Trello wyróżnia się prostotą, a jednocześnie oferuje zaskakującą głębię dzięki Power-Ups, które rozszerzają funkcje bez komplikowania interfejsu.

Najlepsze funkcje Trello

Twórz konfigurowalne tablice z kolorowymi etykietami, które pomagają kategoryzować i priorytetyzować elementy pracy na pierwszy rzut oka

Dodaj automatyzację za pomocą Butler , aby automatycznie przenosić karty, przypisywać członków lub ustawiać terminy na podstawie zdefiniowanych wyzwalaczy

Projektuj szablony kart z predefiniowanymi listami kontrolnymi i polami, aby standaryzować powtarzające się zadania w całym zespole

Płynny dostęp do tablic na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych w celu zarządzania projektami niezależnie od lokalizacji

Trello limit

Limit raportowania i możliwości analitycznych

Może stać się nieporęczny w przypadku złożonych, wieloetapowych projektów

W wersji podstawowej brakuje zaawansowanych funkcji cyklu pracy

Trudności w zarządzaniu zależnościami między zadaniami

Cena Trello

Free

Standard: $6/miesiąc za użytkownika

Premium: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4. 4/5 (13,670+ recenzji)

Capterra: 4.5/5 (23,435+ opinii)

🧠 Ciekawostka: Zakończenie zadania uwalnia dopaminę, substancję chemiczną poprawiającą samopoczucie, która zwiększa motywację i wydajność. To właśnie dlatego odhaczenie elementu na liście do zrobienia jest tak satysfakcjonujące.

5. Asana (najlepsza do automatyzacji cyklu pracy)

via Asana

Asana wprowadza porządek do chaosu panującego w zespole dzięki rozsądnemu zarządzaniu zadaniami. Platforma ta doskonale radzi sobie z dzieleniem złożonych projektów na łatwe do zarządzania części za pomocą zależności, podzadań i niestandardowych pól.

Możesz wizualizować pracę w wielu widokach, w tym na listach, tablicach, osiach czasu i kalendarzach. Asana posiada solidne funkcje automatyzacji, które eliminują powtarzalną pracę i ograniczają ręczne aktualizacje. Zachowuje przejrzysty interfejs, oferując jednocześnie głębię dla Teams, które muszą koordynować złożone cykle pracy w różnych działach.

Najlepsze funkcje Asany

Twórz niestandardowe cykle pracy z regułami, które automatycznie przypisują zadania, zmieniają status i powiadamiają członków zespołu na podstawie wyzwalaczy

Wizualizuj zależności i osie czasu projektów za pomocą widoku osi czasu w stylu Gantta, aby zidentyfikować potencjalne wąskie gardła

Twórz formularze, które przekształcają przesłane zgłoszenia bezpośrednio w wykonalne zadania przypisane do odpowiednich członków zespołu

Projektuj niestandardowe pola i szablony, które standaryzują gromadzenie informacji we wszystkich projektach

Śledzenie celów i zadań połączonych bezpośrednio z zadaniami, aby zachować zgodność z priorytetami strategicznymi

Ograniczenia Asany

Wersja Free ogranicza wielkość zespołu do 10 członków

Niektórzy użytkownicy zgłaszają przeciążenie powiadomieniami

Do każdego zadania można przypisać tylko jedną osobę, co ogranicza współpracę

Wymaga integracji z aplikacjami innych firm w celu śledzenia czasu

Ceny Asana

Osobiste: Free

Starter: $13. 49/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: $30. 49/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Enterprise+: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Asana

G2: 4. 4/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 12 000 recenzji)

Do zrobienia? Według badań 61% praktyków zajmujących się projektami uważa, że ich biuro zarządzania projektami (PMO) odnosi powodzenie w osiąganiu wyników projektów i wydajności organizacyjnej.

6. Wrike (najlepszy do zarządzania zasobami Enterprise)

via Wrike

Wrike wprowadza strukturę do szybko zmieniających się projektów dzięki eleganckiemu układowi z trzema panelami, który utrzymuje portfolio, projekty i zadania w zasięgu ręki. Teams mogą niestandardowo dostosowywać cykle pracy za pomocą formularzy, kroków zatwierdzania i automatycznych aktualizacji, które ograniczają pracę ręczną.

Widoki obciążenia pracą w czasie rzeczywistym ułatwiają planowanie zasobów, zapewniając, że nikt nie jest przeciążony, a terminy pozostają dotrzymane. A dzięki zabezpieczeniom klasy Enterprise dane pozostają zablokowane bez zakłócania elastyczności zespołu.

Najlepsze funkcje Wrike

Twórz niestandardowe formularze zapytań, które zbierają dokładnie potrzebne informacje i automatycznie kierują pracę do odpowiednich zespołów

Wizualizacja obciążeń pracą zespołu w różnych projektach za pomocą interaktywnych wykresów, które pomagają zrównoważyć zasoby i zapobiegać wypaleniu zawodowemu

Generowanie konfigurowalnych raportów z danymi w czasie rzeczywistym, które śledzą wskaźniki wydajności w wielu projektach jednocześnie

Wrike limit

Możliwości śledzenia czasu i planowania są ograniczone

Narzędzie może ładować się wolno, szczególnie podczas przesyłania lub pobierania plików

Recenzje Wrike donoszą, że narzędzie to jest oferowane w wyższej cenie niż wielu konkurentów

Ceny Wrike

Free

Teams: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Business: $25/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Pinnacle: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4. 2/5 (3,760+ recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (2,770+ recenzji)

Do zrobienia? Zarządzający projektami często żartują na temat prawa Murphy'ego: "Wszystko, co może pójść źle, pójdzie źle". dlatego zarządzanie ryzykiem jest kluczową częścią pracy.

7. Smartsheet (najlepszy dla zaawansowanych użytkowników arkuszy kalkulacyjnych)

via Smartsheet

Wykorzystanie Smartsheet do zarządzania projektami wypełnia lukę między tradycyjnymi arkuszami kalkulacyjnymi a nowoczesnymi platformami PM. Narzędzie to prezentuje znajomy interfejs siatki, który ewoluuje wraz z potężnymi funkcjami współpracy, regułami automatyzacji i opcjami wizualizacji.

Cykl pracy jest płynniejszy niż kiedykolwiek. Ustaw logikę warunkową, ścieżki zatwierdzania i automatyzację alertów, aby wszystko przebiegało sprawnie i bez konieczności wykonywania miliona dodatkowych czynności. Pulpity łączą wszystko razem, zamieniając niekończące się liczby w przydatne informacje.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Udostępnianie arkuszy wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom, ustawienie uprawnień i śledzenie zmian dzięki szczegółowej historii wersji

Twórz zautomatyzowane przepływy pracy zatwierdzania, które kierują dokumenty do interesariuszy na podstawie wcześniej zdefiniowanych warunków

Twórz raporty przekrojowe, które kompilują informacje z wielu projektów w kompleksowe pulpity menedżerskie

Ograniczenia Smartsheet

Pomimo wyglądu przypominającego arkusz kalkulacyjny, Smartsheet nie ma możliwości posiadania wielu zakładek w ramach jednego arkusza, co ogranicza organizację danych

Niektórzy użytkownicy uważają funkcje raportowania Smartsheet za niewystarczające do analizy danych

Cena Smartsheet

Free

Pro: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Business: $24/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Zaawansowane zarządzanie pracą: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4. 4/5 (19 080+ opinii)

Capterra: 4.5/5 (3,420+ opinii)

🧠 Ciekawostka: Efekt Zeigarnik sugeruje, że mózg pamięta niedokończone zadania lepiej niż te zakończone, co sprawia, że niedokończona praca pozostaje w pamięci i czasami wydaje się wyczerpująca psychicznie.

8. Notion (najlepszy do dokumentacji połączonej)

via Notion

Notion łączy zarządzanie projektami z solidnymi możliwościami dokumentacji w konfigurowalnym obszarze roboczym. Tworzy połączenia między zadaniami, notatkami, wiki i bazami danych, dzięki czemu można budować spersonalizowane systemy, w których przepływ informacji jest naturalny.

Elastyczny system bloków narzędzia dostosowuje się do praktycznie każdego cyklu pracy, zachowując przy tym wizualną prostotę. Porównując jednak Notion do ClickUp, ClickUp oferuje bardziej zakończony obszar roboczy z wbudowaną automatyzacją i funkcjami współpracy zespołowej.

Najlepsze funkcje Notion

Tworzenie połączonych baz danych, które łączą projekty, zadania, członków zespołu i zasoby z zaawansowanymi opcjami filtrowania

Projektuj szablony stron o ustandaryzowanych strukturach, które zapewniają spójność między projektami i działami

Połącz powiązane informacje za pomocą linków zwrotnych i relacji, które utrzymują kontekst w całym obszarze roboczym

Osadzaj zawartość z innych narzędzi bezpośrednio na swoich stronach, w tym pliki, wideo i elementy interaktywne

Notion

Optymalny cykl pracy może wymagać dużo czasu na ustawienia

Narzędzie nie posiada zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak wykresy Gantta

Ustawienia uprawnień są mniej szczegółowe niż w przypadku wyspecjalizowanych narzędzi

Notion pricing

Free

Plusy: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 18 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Notion AI: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Notion

G2: 4. 6/5 (6,060+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (2,480+ recenzji)

9. Basecamp (najlepszy do prostej koordynacji pracy zespołu)

via Basecamp

Basecamp to odświeżająco inne podejście do zarządzania projektami dzięki kompleksowym cenom i usprawnionemu interfejsowi. Platforma ta organizuje pracę w odrębne projekty zawierające sześć podstawowych narzędzi: tablice ogłoszeń, zadania do wykonania, harmonogramy, dokumenty, czat i automatyczne odprawy.

Możesz wyeliminować fragmentację związaną z korzystaniem z wielu aplikacji poprzez centralizację komunikacji i zarządzania zadaniami. Ułatwia to tworzenie wyraźnych granic między projektami i widoczność między zespołami.

Najlepsze funkcje Basecamp

Zaplanuj automatyczne odprawy, które zbierają aktualizacje zespołu na określone tematy bez konieczności organizowania spotkań

Ustaw wyraźne granice pracy dzięki powiadomieniom o godzinach pracy, które szanują czas osobisty członków zespołu

Organizuj dyskusje w ukierunkowane tablice ogłoszeń, dzięki którym rozmowy będą kontekstowe i możliwe do przeszukiwania

Przechowywanie i wersjonowanie wszystkich dokumentów projektu w centralnej lokalizacji dostępnej dla wszystkich z odpowiednimi uprawnieniami

Ograniczenia Basecamp

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak wykresy Gantta lub śledzenie czasu

Opinie o Basecamp sugerują, że oferuje on niestandardowe możliwości w ograniczonym zakresie w porównaniu do innych platform

Brak wbudowanych narzędzi do raportowania lub analizy

Struktura uprawnień "wszystko albo nic

Ceny Basecamp

Free

Plusy: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Pro Unlimited: $299/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4. 1/5 (5,320+ opinii)

Capterra: 4. 3/5 (14 480+ recenzji)

10. Jira (najlepsza dla zwinnych zespołów programistycznych)

via Atlassian

Jira zapewnia wyspecjalizowane zarządzanie projektami w zakresie tworzenia oprogramowania, koncentrując się na zwinnych metodologiach. Doskonale radzi sobie ze śledzeniem problemów, błędów i żądań funkcji za pośrednictwem konfigurowalnych cykli pracy, które pasują do procesów zespołu.

Możesz planować sprinty, wizualizować pracę w toku i generować szczegółowe raporty na temat tempa pracy zespołu. Jira wyróżnia się rozbudowanymi opcjami integracji z narzędziami deweloperskimi i możliwością dostosowania do różnych, zwinnych frameworków.

Najlepsze funkcje Jira

Skonfiguruj niestandardowe cykle pracy, które dokładnie pasują do Twojego procesu rozwoju dzięki automatyzacji przejść i walidacji

Śledzenie postępu prac dzięki interaktywnym tablicom, które wizualizują status pracy w sprintach i wydaniach

Generowanie wykresów prędkości i raportów burndown, które pomagają zespołom poprawić dokładność szacowania w czasie

Twórz epopeje, które organizują powiązane historie i zadania w większe inicjatywy dostosowane do celów strategicznych

Projektuj niestandardowe typy problemów z określonymi polami, które przechwytują dokładnie te informacje, które są potrzebne dla różnych elementów pracy

Limity dla Jira

Teams skupiające się głównie na testowaniu mogą uznać natywne możliwości Jira za niewystarczające, co wymaga integracji z dedykowanymi narzędziami do testowania

Porównując Jira i ClickUp, proste śledzenie projektów może wydawać się przytłaczające

Ustawienia i konfiguracja wymagają znacznych nakładów czasu

Cena Jira

Free

Standard: 7,53 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 13,53 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jira

G2: 4. 3/5 (6,270+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 15 100 recenzji)

Do zrobienia? Raport State of Project Management firmy Wellington wykazał, że 47% projektów jest w większości lub zawsze prowadzonych przez profesjonalnych kierowników projektów.

Wybierz ClickUp, aby zobaczyć wyniki

Efektywne zarządzanie projektami wymaga narzędzi, które pasują do przepływu pracy zespołu, a nie odwrotnie.

Odpowiednia alternatywa dla Orangescrum usprawnia współpracę, zwiększa wydajność i pozwala śledzić zadania.

ClickUp wykracza poza standardowe zarządzanie projektami, centralizując wszystko - zadania, dokumenty, czaty i automatyzację - w jednej platformie opartej na AI. Teams mogą niestandardowo dostosowywać cykle pracy, integrować się z ulubionymi narzędziami i płynnie skalować.

