Ponad 30 podpowiedzi dla DALL·E 3 do tworzenia oszałamiających obrazów

Utknąłeś w pętli wpisywania niejasnych podpowiedzi i otrzymywania przeciętnych dzieł sztuki generowanych przez AI? To nie ty jesteś problemem — problemem są twoje podpowiedzi.

Podpowiedzi DALL·E działają jak plan. Daj AI coś podstawowego do pracy, a otrzymasz przeciętny wynik. Ale dobrze skonstruuj swoją podpowiedź, a voilà – masz arcydzieło.

AI nie ma na celu zastąpienia kreatywności — jest potężnym narzędziem, które ją wzbogaca. Artyści i projektanci wykorzystują ją do odkrywania stylów, dopracowywania koncepcji i szybszego urzeczywistniania pomysłów.

Ta lista ponad 30 podpowiedzi pomoże Ci wykorzystać pełen potencjał DALL·E, uzyskując ostrzejsze i bardziej dynamiczne wyniki.

Zabierzmy się do tworzenia. 🖌️

Zrozumienie DALL·E 3

DALL·E 3 to najnowsze osiągnięcie OpenAI w dziedzinie generowania obrazów opartego na AI, zaprojektowane w celu przekształcania podpowiedzi tekstowych w bardzo szczegółowe, uwzględniające kontekst wizualizacje. Zwiększa kreatywność i usprawnia proces projektowania dla artystów, marketerów i twórców zawartości.

Oto jego najważniejsze funkcje:

Precyzyjne generowanie obrazów: Dokładnie oddaje szczegóły, tworząc grafiki ściśle zgodne z podpowiedzią

Ulepszone renderowanie tekstu: Generuje czytelny tekst w obrazach, poprawiając projekty plakatów, etykiet i okładek książek

Elastyczność stylistyczna: Dostosowuje się do konkretnych stylów artystycznych, od hiperrealistycznych po abstrakcyjne kompozycje

Interaktywne udoskonalenia: umożliwiają użytkownikom precyzyjne dostosowywanie obrazów, zapewniając lepszą kontrolę nad kompozycją, estetyką i umożliwiają użytkownikom precyzyjne dostosowywanie obrazów, zapewniając lepszą kontrolę nad kompozycją, estetyką i trendami w projektowaniu graficznym

Zabezpieczenia etyczne: filtruje zawartość szkodliwą lub stronniczą, zapewniając odpowiedzialne wykorzystanie AI

🔍 Czy wiesz, że? Prognozuje się, że globalny rynek generatorów obrazów opartych na AI wzrośnie do 917,175 mln dolarów do 2030 roku. Oznacza to średni roczny wzrost (CAGR) na poziomie 17,4%.

Dlaczego opanowanie podpowiedzi jest tak ważne

Stworzenie odpowiedniej podpowiedzi ma kluczowe znaczenie dla generowania wysokiej jakości wyników. Dobrze skonstruowana podpowiedź kieruje modelem, zapewniając dokładne, trafne i kreatywne wyniki.

Kluczowe powody, dla których warto udoskonalić podpowiedzi do tworzenia grafiki AI:

Większa dokładność: Jasne podpowiedzi ograniczają nieporozumienia i prowadzą do wyników zgodnych z oczekiwaniami

Większa kreatywność: Konkretne sformułowania zachęcają do bardziej pomysłowych i dynamicznych odpowiedzi

Spójne wyniki: Ustrukturyzowane podpowiedzi zwiększają niezawodność Ustrukturyzowane podpowiedzi zwiększają niezawodność generatora sztuki opartego na AI , ułatwiając uzyskiwanie wysokiej jakości wyników

Większa kontrola: Jasno sformułowane instrukcje kształtują efekt końcowy, minimalizując losowość i niespójność wyników

Szybsze iteracje: Precyzyjne podpowiedzi ograniczają proces prób i błędów, oszczędzając czas potrzebny na poprawki

Ulepszone rozwiązywanie problemów: Przemyślane Przemyślane tworzenie podpowiedzi pomaga AI rozkładać złożone pomysły na praktyczne wnioski

🧠 Ciekawostka: Nazwa „DALL·E” pochodzi od połączenia nazwiska artysty Salvadora Dalí i robota WALL-E z filmu Pixara. Zasadniczo łączy ona koncepcję sztuki surrealistycznej z ideą kreatywnej, pełnej wyobraźni maszyny, która potrafi generować obrazy na podstawie opisów tekstowych.

Przykłady podpowiedzi dla DALL·E 3

DALL·E 3 pozwala generować oszałamiające efekty wizualne na podstawie prostych opisów tekstowych. Jego wszechstronność obejmuje szeroki zakres zastosowań, od kampanii marketingowych i projektów graficznych po opowiadanie historii i nie tylko.

Zapoznajmy się z ponad 30 podpowiedziami dla DALL·E 3 dotyczącymi różnych stylów, motywów i koncepcji, które pomogą Ci wykorzystać to narzędzie AI przeznaczone dla projektantów.

Style artystyczne

1. Hiperrealistyczna fotografia: Zbliżenie twarzy starszego mężczyzny, ukazujące głębokie zmarszczki, przenikliwe niebieskie oczy i ciepły uśmiech, z delikatnym, naturalnym oświetleniem podkreślającym fakturę jego skóry

2. Malarstwo impresjonistyczne: Żywa scena w parku namalowana w stylu Claude'a Moneta, z delikatnymi pociągnięciami pędzla, plamami słońca i ludźmi cieszącymi się wiosennym popołudniem

3. Surrealistyczny krajobraz snów: Unoszący się w powietrzu zamek zbudowany z książek, zawieszony na niebie pełnym świecących meduz, utrzymany w eterycznej palecie barw niebieskiego i fioletowego

Latający zamek z książek wygenerowany za pomocą DALL·E 3

🧠 Ciekawostka: Jednym z najwcześniejszych systemów sztuki opartych na AI był AARON, stworzony w 1973 roku przez Harolda Cohena. AARON wykorzystywał symboliczne podejście do AI do tworzenia czarno-białych rysunków.

Koncepcje futurystyczne i science fiction

4. Cyberpunkowa metropolia: Oświetlone neonami miasto nocą, pełne latających samochodów, holograficznych billboardów i samotnego łowcy nagród w trenczu stojącego na dachu

5. Obcy świat: Krajobraz z gigantycznymi bioluminescencyjnymi roślinami, niebo z trzema słońcami i dziwne stworzenia wędrujące wzdłuż świecącego brzegu rzeki

6. Miasto napędzane przez AI: Utopijne miasto, w którym współistnieją roboty i ludzie, z wieżowcami zasilanymi czystą energią, autonomicznym transportem i futurystyczną panoramą odbijającą się w lustrzanej tafli rzeki

Fotorealistyczne utopijne miasto

Fantasy i mitologia

7. Majestatyczny smok: Wysoki złoty smok siedzący na klifie, zionący ogniem nad średniowiecznym królestwem o zmierzchu

Wypróbuj ClickUp Brain

Wybierz poniżej próbkę obrazkową lub opisz swój własny obraz

8. Bogowie starożytnej Grecji: Zeus stojący na górze Olimp, otoczony burzowymi chmurami, trzymający iskrzącą się błyskawicę

9. Podwodne królestwo syren: Wielki pałac głęboko pod powierzchnią oceanu, z syrenami pływającymi wśród raf koralowych i świecących ryb

Podwodne królestwo syren

Historyczne reinterpretacje

10. Londyn w epoce wiktoriańskiej: Zamglona ulica oświetlona lampami gazowymi, na której detektyw w długim płaszczu i cylindrze prowadzi śledztwo w tajemniczej sprawie

11. Wojownik samurajski: Dziki samuraj stojący na polu bitwy, trzymający katanę, ubrany w szczegółową zbroję, z kwiatami wiśni powiewającymi na wietrze

12. Pracownia artysty renesansowego: Leonardo da Vinci malujący Mona Lisę w słabo oświetlonej pracowni pełnej szkiców, niedokończonych rzeźb i blasku świec

Leonardo da Vinci malujący Mona Lisę

Fantazyjne i kreskówkowe motywy

13. Kawiarnia dla zwierząt: Przytulna kawiarnia prowadzona wyłącznie przez koty, gdzie kocięta serwują kawę innym zwierzętom siedzącym przy małych tabelach

14. Żywa bajkowa wioska: Mała wioska, w której grzyby pełnią rolę domów, wróżki latają między płatkami kwiatów, a gadające zwierzęta witają się na brukowanych uliczkach

15. Animowany świat słodyczy: Krajobraz, w którym wszystko jest jadalne, z czekoladowymi rzekami, górami z żelków i drzewami z lizaków

Fantastyczny świat słodyczy

🧠 Ciekawostka: Najwyższa cena, jaką zapłacono na aukcji za dzieło sztuki stworzone przez AI , to 432 000 dolarów za Portret Edmonda de Belamy'ego 25 października 2018 roku. Portret tej fikcyjnej postaci został stworzony przez sieć generatywną typu GAN (Generative Adversarial Network), skonfigurowaną przez członków francuskiej grupy artystycznej Obvious Art.

Motywy związane z popkulturą i kinem

16. Klasyczny film noir: Czarno-biała scena kryminalna, w której tajemnicza kobieta w czerwonej sukience stoi pod latarnią, a detektyw obserwuje ją z cienia

17. Kosmiczny western: Twardy kowboj jadący na robotycznym koniu po zakurzonej obcej planecie, za nim dwa słońca ustawiają się w zachodzącym świetle

18. Retrofuturyzm: Wizja przyszłości w stylu lat 50., w której ludzie w plecakach odrzutowych latają między eleganckimi, chromowanymi drapaczami chmur

Retrofuturystyczne miasto

Przyroda i krajobrazy

19. Zaczarowany las: Magiczny las z bioluminescencyjnymi drzewami, unoszącymi się w powietrzu lampionami i ukrytą chatą wróżek

20. Erupcja wulkanu: Dramatyczny moment, w którym lawa tryska z wysokiego wulkanu, rozświetlając nocne niebo czerwonymi i pomarańczowymi barwami

21. Zamarznięta tundra: Samotny niedźwiedź polarny przemierzający bezkresny, lodowy krajobraz, nad którym tańczą zorze polarne

Samotny niedźwiedź polarny idący

🔍 Czy wiesz, że... Około 71% obrazów udostępnianych w mediach społecznościowych jest generowanych przez AI. W miarę jak sztuka oparta na AI staje się coraz bardziej powszechna, odróżnianie faktów od fikcji jest ważniejsze niż kiedykolwiek!

Codzienne chwile z artystycznym akcentem

22. Deszczowa ulica w mieście: Odbijająca światło ulica rozświetlona neonami, z ludźmi idącymi pod parasolami, a krople deszczu tworzą fale w kałużach

23. Przytulna księgarnia: Urocza księgarnia pełna drewnianych regałów, trzaskającego kominka i zaspanego kota zwiniętego w kłębek na krześle

24. Zachód słońca nad oceanem: Spokojna plaża z falami delikatnie rozbijającymi się o brzeg, niebo pomalowane na głębokie odcienie pomarańczy i fioletu

Fotorealistyczny zachód słońca nad oceanem

Eksperymentalne i abstrakcyjne podpowiedzi

25. Połączenie człowieka i robota: Cyfrowy portret twarzy będącej w połowie człowiekiem, w połowie androidem, z świecącymi obwodami przebiegającymi przez skórę

26. Miasto przeciwstawiające się grawitacji: Metropolia, w której wieżowce unoszą się do góry nogami, połączone świecącymi mostami na niebie przypominającym sen

27. Topniejące zegary: Surrealistyczny świat, w którym zegary rozciągają się i topnieją nad pokręconymi krajobrazami, inspirowany sztuką Salvadora Dalí

Surrealistyczny świat z topniejącymi zegarami

Zabawne i niecodzienne pomysły

28. Kot przebrany za średniowiecznego rycerza: Poważnie wyglądający kot w pełnej zbroi, stojący dzielnie z małym mieczem i tarczą

29. Pies pilotujący statek kosmiczny: Golden retriever w futurystycznym kombinezonie astronauty, pewnie sterujący zaawansowanym technologicznie statkiem kosmicznym przez galaktykę

30. Żyrafa w trenczu detektywa: Wysoka, poważna żyrafa ubrana w klasyczny strój detektywa, trzymająca lupę podczas prowadzenia śledztwa

Poważna żyrafa-detektyw w trenczu

Spersonalizowane i koncepcyjne podpowiedzi

31. Autoportret jako mityczna istota: Inspirowany fantazją obraz cyfrowy, na którym postać przedstawiona jest jako istota pół-człowiek, pół-smok, widziana z widokiem ptaka

32. Krajobraz inspirowany snem: Oszałamiający wizualnie krajobraz snu oparty na osobistym wspomnieniu, łączący elementy rzeczywiste i wyobrażone

Inspirowana stylem steampunkowym nowa wizja lądowania na Księżycu

33. Alternatywne wydarzenie historyczne: Znaczący moment historyczny przedstawiony w nowym, futurystycznym wydaniu, na przykład lądowanie na Księżycu w świecie steampunkowym

34. Surrealistyczna okładka albumu: Surrealistyczna okładka albumu przedstawiająca oświetlony neonami pejzaż miejski o północy, z samotną postacią w futurystycznym kombinezonie stojącą na szczycie wieżowca i wpatrującą się w niebo wypełnione wirującymi galaktykami i unoszącymi się nutami muzycznymi

🔍 Czy wiesz, że? Generatywna sieć przeciwstawna (GAN) to model sztucznej inteligencji wykorzystywany w sztuce generowanej przez AI, składający się z dwóch sieci neuronowych — generatora i dyskryminatora — które działają w trybie rywalizacji. Model generatora tworzy nowe obrazy na podstawie losowego szumu, starając się uzyskać wyniki jak najbardziej zbliżone do prawdziwych obrazów. Model dyskryminatora ocenia, czy obraz jest prawdziwy (pochodzi z rzeczywistych danych), czy fałszywy (wygenerowany przez generator).

Tworzenie podpowiedzi dla DALL·E 3

Dobrze skonstruowana podpowiedź dla DALL·E może przekształcić mglisty pomysł w szczegółowy, przyciągający wzrok obraz. Wyzwaniem jest podanie jasnych instrukcji, które poprowadzą AI, nie ograniczając jednocześnie jej kreatywności.

Jak więc dopracować i uporządkować podpowiedzi dla DALL·E, aby były jasne, kreatywne i zoptymalizowane pod kątem uzyskania jak najlepszych wyników?

Przeanalizujmy kluczowe kroki. ⚒️

Krok 1: Zacznij od jasnego pomysłu

Niejasne podpowiedzi dają niespójne wyniki. Zanim jeszcze wpiszesz pierwsze słowo, określ dokładnie, czego oczekujesz.

Określ swoją koncepcję: Wyobrażasz sobie futurystyczny pejzaż miejski? Surrealistyczną krainę snów? Hiperrealistyczny portret? Jasno określ, co chcesz zobaczyć.

Określ kluczowe elementy: Weź pod uwagę temat, ustawienie, nastrój i styl. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej AI uchwyci Twoją wizję

📌 Przykład: Załóżmy, że celem jest wygenerowanie obrazu kota. Niejasna podpowiedź, taka jak „kot siedzący na krześle”, generuje tego typu obraz: Kot na krześle

Możesz je dopracować do:

„Puszysty biały kot perski elegancko wylegiwa się na głębokim bordowym aksamitnym fotelu, a jego szmaragdowozielone oczy lśnią w przyćmionym blasku świec. Pokój w stylu wiktoriańskim zdobią misterne rzeźby w drewnie, bogata tapeta w odcieniach szmaragdu i złota oraz ciężkie aksamitne zasłony. Scena, namalowana w stylu XIX-wiecznego arcydzieła olejnego, charakteryzuje się delikatnymi pociągnięciami pędzla, ciepłym oświetleniem oraz bogatą, pełną faktury atmosferą.”

Oto dopracowany wynik:

Ulepszony obraz kota siedzącego

Widzisz różnicę? Podanie tych szczegółów pomaga DALL·E zrozumieć zamierzoną estetykę.

💡 Porada dla profesjonalistów: Używaj w swoich podpowiedziach opisowych przymiotników podkreślających fakturę, jakość obrazu, żywe kolory, materiał i atmosferę. Słowa takie jak „lśniący”, „rustykalny” czy „chaotyczny” dodają obrazowi głębi.

Krok 2: Strukturyzuj podpowiedzi, aby uzyskać lepsze wyniki

Podzielenie podpowiedzi na jasne sekcje poprawia dokładność. Przydatny format obejmuje:

Temat: Kto lub co znajduje się na obrazku? Bądź konkretny! Zamiast podpowiedzi typu „lis”, możesz rozwinąć ją, np. „czerwony lis o przenikliwych zielonych oczach”

Akcja: Co się dzieje? Dodanie ruchu sprawia, że obraz staje się dynamiczny. „Rycerz wyciągający miecz” jest bardziej wciągający niż po prostu „rycerz”

Ustawienie: Gdzie to się dzieje? Opisz tło, aby stworzyć odpowiedni nastrój. „Mglisty, zaczarowany las” sprawia zupełnie inne wrażenie niż „elegancki, nowoczesny wieżowiec”

Styl: Jak ma to wyglądać? Niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać „vintage'owy obraz olejny”, czy „żywą ilustrację w stylu cyberpunk”, określenie stylu pomoże sztucznej inteligencji idealnie oddać zamierzony wygląd

📌 Przykład: Mądra, stara sowa o przenikliwych, złotych oczach (temat) siedząca na poskręcanej gałęzi drzewa, wpatrująca się w księżyc (akcja) w zamglonym lesie pełnym świecących świetlików (ustawienie). Niech to będzie cyfrowy obraz w stylu mrocznej fantastyki z bogatymi teksturami (styl). Oto wygenerowany obraz: Sowa w mistycznym ustawieniu

Krok 3: Eksperymentuj z różnymi stylami

DALL·E 3 czerpie inspirację z różnorodności, więc nie bój się eksperymentować!

Odkrywaj style artystyczne: Wypróbuj frazy takie jak „obraz olejny”, „cyfrowa grafika koncepcyjna” lub „szkic węglem”

Połącz nieoczekiwane pomysły: Co się stanie, gdy połączysz futurystyczny świat cyberpunka ze starożytną architekturą egipską? Spróbuj i przekonaj się!

Używaj dynamicznych opisów: Zamiast „rycerz w zbroi”, spróbuj „rycerz w świecącej zbroi, jadący na mechanicznym smoku przez burzowe niebo”. Dodaje to obrazowi ruchu i głębi

📌 Przykład: „Starożytne egipskie miasto oświetlone neonami, z świecącymi piramidami i robotycznymi sfinksami. Futurystyczny faraon w zaawansowanej technologicznie szacie stoi przy wejściu do świątyni pod burzowym niebem pełnym dronów. Cyfrowa grafika koncepcyjna o kinowym charakterze.” Oto wynik: Starożytne miasto egipskie

💡 Porada dla profesjonalistów: Dodanie odniesień do konkretnych artystów, technik lub okresów historycznych pozwala uzyskać bardziej dopracowane wyniki. Wypróbuj podpowiedzi dla DALL·E 3, takie jak „kadr z filmu noir z lat 40. przedstawiający detektywa w zadymionym klubie jazzowym”, aby uzyskać efekt kinowy.

Krok 4: Skorzystaj z pomocy AI przy generowaniu podpowiedzi

Nie możesz dopracować swojej podpowiedzi? Jeśli poświęcasz zbyt dużo czasu na dopracowywanie podpowiedzi, prawdopodobnie nie korzystasz w pełni z możliwości AI, które pozwalają zaoszczędzić czas 😅

A co, gdybyśmy powiedzieli Ci, że istnieje darmowa aplikacja, która potrafi generować dla Ciebie najbardziej konkretne, szczegółowe i trafne podpowiedzi dla AI?

Tak, dobrze słyszałeś.

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — a wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Rozszerzaj i udoskonalaj podpowiedzi dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain, wbudowany asystent AI w ClickUp, zwiększa wydajność w różnych cyklach pracy. Pomaga generować, udoskonalać i optymalizować podpowiedzi dla DALL·E, oszczędzając czas i poprawiając wyniki.

Załóżmy, że ogólna podpowiedź brzmi: „futurystyczne miasto". Narzędzie AI może ją rozwinąć na: „rozległe futurystyczne miasto z latającymi samochodami, strzelistymi szklanymi wieżowcami oraz niebem wypełnionym holograficznymi billboardami i kinowym oświetleniem". Taki poziom szczegółowości poprawia jakość wyników generowanych przez AI.

Narzędzia AI mogą również generować wiele wariantów podpowiedzi znacznie szybciej niż zrobiłbyś to ręcznie.

📌 Przykład: Załóżmy, że celem jest stworzenie fantastycznych krajobrazów. Wpisanie „magiczny las” może dać takie wyniki jak:

Generuj wiele wariantów podpowiedzi za pomocą ClickUp Brain

💡 Porada dla profesjonalistów: Korzystaj z szablonów podpowiedzi dla AI, aby przyspieszyć proces tworzenia zawartości lub obrazów i zachować spójność. Zacznij od szablonu, a następnie dostosuj kluczowe szczegóły do swojej wizji. Jeśli szablon zawiera frazę „majestatyczny zamek", doprecyzuj ją na „starożytny kamienny zamek położony na klifie, z powiewającymi na wietrze sztandarami, w świetle złotego zachodu słońca, ilustracja fantasy".

Jeśli uważasz, że możliwości ClickUp ograniczają się do generowania podpowiedzi AI, pomyśl jeszcze raz.

Projekty są często chaotyczne — pliki leżą wszędzie, opinie są rozrzucone po e-mailach, a poprawki nie mają końca.

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp rozwiązuje ten problem. 🤩

ClickUp centralizuje pliki projektowe, opinie i zatwierdzenia w jednym miejscu dzięki wbudowanym narzędziom Dokumenty, Tablice i Proofing. 🎨✨

Oznaczaj członków zespołu w wątkach dotyczących zadań kreatywnych, aby udostępniać opinie i aktualizacje, eliminując w ten sposób rozproszone wiadomości e-mail i nieporozumienia. Zautomatyzuj śledzenie zmian i powiadomienia, aby nic nie umknęło Twojej uwadze — nawet podczas najbardziej intensywnych sprintów projektowych. 🔄 ✅

Wszystko w jednym miejscu: pomysły, zadania, terminy i narzędzia oparte na AI, które przyspieszają pracę. Koniec z traceniem czasu na przełączanie się między aplikacjami. Po prostu przejrzysta, uporządkowana przestrzeń robocza, w której zespoły mogą skupić się na tworzeniu, zamiast na śledzeniu aktualizacji.

Zobaczmy, jak te funkcje wpływają na wykorzystanie AI w projektowaniu graficznym i zarządzaniu kreatywnością. 🎨

Zrealizuj swoje pomysły dzięki interaktywnemu obszarowi roboczemu Canva

Organizuj pomysły projektowe za pomocą tablic ClickUp

Tablice ClickUp to cyfrowe przestrzenie do burzy mózgów, w których zespoły mogą organizować koncepcje projektowe i tworzyć wizualne moodboardy.

W przeciwieństwie do statycznych tablic, te pozwalają użytkownikom dodawać notatki samoprzylepne, rysować połączenia między pomysłami, a nawet bezpośrednio przekształcać pomysły z burzy mózgów w zadania ClickUp, które można zrealizować. Wszystko aktualizuje się w czasie rzeczywistym, dzięki czemu współpraca przebiega płynnie.

Na przykład zespół ds. brandingu pracujący nad przeprojektowaniem strony internetowej może wykorzystać Tablice do zaprezentowania schematów kolorystycznych, wyborów typograficznych i szkiców interfejsu użytkownika na Tablicy pomysłów. Zamiast przełączać się między różnymi aplikacjami, mogą przypiąć wszystko w jednym miejscu, dopracowując koncepcje na bieżąco.

ClickUp odegrał kluczową rolę w skalowaniu naszych działań projektowych. Nowi projektanci wdrażają się szybciej niż dotychczas, a nasz zespół zarządzający zyskał nowy poziom wglądu w nasze obciążenie pracą i cele.

🔍 Czy wiesz, że? Sztuka oparta na AI rozwija się dzięki projektowaniu generatywnemu, w którym artyści ustalają konkretne parametry, a AI przejmuje kontrolę, tworząc unikalne wizualizacje w ramach tych ograniczeń. To połączenie ludzkiej kreatywności i inteligencji maszynowej dało początek zupełnie nowym stylom artystycznym, jednocześnie pozwalając na nowe spojrzenie na sztukę tradycyjną przez pryzmat AI.

Generowanie koncepcji oparte na AI dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz

Twórz koncepcje projektowe oparte na AI w ClickUp Whiteboards

Dzięki ClickUp Brain tablice stają się czymś więcej niż tylko przestrzenią na pomysły — stają się kreatywnym placem zabaw. Potrzebujesz obrazów generowanych przez AI do projektu? Wystarczy wpisać podpowiedź tekstową, a Brain wygeneruje obrazy oparte na sztucznej inteligencji w Twoim obszarze roboczym.

Na przykład zespół kreatywny pracujący nad kampanią reklamową może opracować koncepcje produktów, a następnie wykorzystać Brain, aby zrealizować te pomysły za pomocą obrazów generowanych przez AI. Wbudowane szablony burzy mózgów pomagają uporządkować myśli przed przystąpieniem do tworzenia obrazów.

A jeśli pierwszy wynik nie do końca Ci odpowiada? Nie ma problemu — możesz zmodyfikować podpowiedź, sprawdzić różne warianty i dopracować wizję, a wszystko to bez opuszczania ClickUp.

📮 ClickUp Insight: 37% naszych respondentów wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i tworzenia e-maili. Proces ten zazwyczaj wymaga przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania zawartości i obszar roboczy. Dzięki ClickUp zyskujesz wsparcie w pisaniu oparte na AI w całym obszarze roboczym, w tym w wiadomościach e-mail, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to z zachowaniem kontekstu z całego obszaru roboczego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zastosowaniach AI w zwiększaniu osobistej wydajności, mamy dla Ciebie krótkie wideo 👇🏽

Przechowuj wszystkie podpowiedzi, materiały referencyjne i notatki w jednym miejscu

Współtwórz podpowiedzi projektowe za pomocą ClickUp Dokumentów

Dokumenty ClickUp pełnią rolę centrum dowodzenia Twojego zespołu i idealnie nadają się do przechowywania poleceń projektowych, szczegółów projektów oraz opinii zespołu. Wszystko pozostaje połączone z Twoim cyklem pracy, dzięki czemu możesz łączyć zadania, oznaczać członków zespołu i śledzić zmiany w czasie rzeczywistym.

Załóżmy, że Twój zespół ds. mediów społecznościowych planuje kampanię sezonową. Możesz dokumentować podpowiedzi projektowe, techniki kreatywne i notatki bezpośrednio w Dokumentach. Przenieśmy się do przyszłego roku – zamiast zaczynać od zera, masz uporządkowany zbiór poprzednich projektów, co ułatwia utrzymanie spójności marki we wszystkich kampaniach.

🧠 Ciekawostka: W 2023 roku obraz wygenerowany przez AI, przedstawiający fałszywą eksplozję w pobliżu Pentagonu, stał się hitem internetowym, wywołując krótkotrwałe zamieszanie na giełdzie, zanim został szybko obalony.

Bądź na bieżąco i twórz kreatywnie dzięki ClickUp

Mocna, prosta podpowiedź to klucz do przekształcenia obrazów generowanych przez AI ze zwykłych w niezwykłe. Niezależnie od tego, czy dążysz do fotorealizmu, czy surrealistycznego krajobrazu ze snu, odpowiednie szczegóły pomogą DALL·E 3 ożywić Twoje pomysły.

Jednak tworzenie oszałamiających obrazów to dopiero początek — zarządzanie projektami, dopracowywanie pomysłów i śledzenie zmian może szybko stać się kłopotliwe.

ClickUp, wszechstronna aplikacja do pracy, pozwala przechowywać wszystko w jednym miejscu i zapewnia większą swobodę dzięki Tablicom do burzy mózgów, ClickUp Brain do udoskonalania podpowiedzi oraz dokumentom do organizowania informacji zwrotnych.

Wspaniała sztuka zasługuje na doskonały cykl pracy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅