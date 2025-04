Jak zatrudnić wirtualnego asystenta, aby zwiększyć wydajność?

*Jesteś przyzwyczajony do samodzielnego zarządzania wszystkim lub pracy z asystentami w biurze?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z tych pytań, to najwyraźniej marzysz o kimś, kto mógłby pomóc w "zajętej pracy" i zadaniach administracyjnych, które zapychają twój dzień, dzięki czemu możesz skupić się na głębokiej pracy.

Jest to możliwe dzięki wirtualnemu asystentowi (VA), osobie, która pomoże odciążyć, zwiększyć wydajność i uwolnić cenny czas.

Odpowiedni wirtualny asystent może wiele zmienić, ale kluczem jest zatrudnienie kogoś, kto zwiększy twoją wydajność, a nie doda ci więcej zadań. W tym przewodniku omówimy, jak zatrudnić wirtualnego asystenta, który pomoże ci pracować mądrzej, a nie ciężej. 💪

60-sekundowe podsumowanie Wykonaj poniższe kroki, aby zatrudnić wirtualnego asystenta: Krok #1: Stwórz szczegółową listę zadań, przy których potrzebujesz pomocy

Krok #2: Określ, ile jesteś w stanie wydać

Krok #3: Napisz zwięzły opis stanowiska wirtualnego asystenta

Krok #4: Zamieść swoją ofertę pracy na platformach takich jak Upwork, Fiverr lub w serwisach dla wirtualnych asystentów

Krok #5: Wybierz najlepszych kandydatów, przeprowadź z nimi rozmowy kwalifikacyjne i oceń ich umiejętności

Krok 6: Weryfikacja referencji kandydata i jakości jego pracy

Krok #7: Komunikowanie zadań, terminów i wymagań

Krok #8: Użyj płatnego zadania testowego i okresu próbnego, aby ocenić kompatybilność

Krok #9: Dostarczenie niezbędnych narzędzi, SOP i wprowadzenie do zespołu

Krok 10: Wyraźne przydzielanie zadań za pomocą list kontrolnych i terminów

Krok 11: Regularne wizyty kontrolne w celu śledzenia wydajności i rozwiązywania problemów

Kim jest wirtualny asystent?

Wirtualny asystent to pracownik zdalny, który świadczy pomoc administracyjną, techniczną lub kreatywną na rzecz klientów, zazwyczaj Business lub osób prywatnych, z lokalizacji poza biurem klienta.

Osoby te korzystają z różnych narzędzi, oprogramowania i platform komunikacyjnych do zarządzania zadaniami, współpracy z Teams i zakończonych projektów.

Zatrudnienie wirtualnego asystenta umożliwia outsourcing czasochłonnych zadań administratora bez konieczności zatrudniania osobistego pracownika, zmniejszając w ten sposób koszty ogólne, takie jak przestrzeń biurowa, sprzęt i koszty dojazdów. Wirtualni asystenci mogą być zatrudniani w pełnym, niepełnym lub projektowym wymiarze godzin, w zależności od potrzeb klienta.

🧐 Uwaga: W tym poście omawiamy zawiłości związane z zatrudnieniem ludzkiego asystenta, który pracuje zdalnie, a nie wirtualnych asystentów opartych na AI, takich jak Siri i Alexa.

Dlaczego warto zatrudnić wirtualnego asystenta?

Wirtualny asystent może być nieocenionym dodatkiem do twojego zespołu, często przewyższając tradycyjnych asystentów wewnętrznych w kluczowych obszarach. Oto dlaczego zatrudnienie wirtualnego asystenta ma sens:

Więcej czasu na priorytety: Oddelegowane rutynowe zadania, takie jak zarządzanie pocztą e-mail, zarządzanie kalendarzem, planowanie, rozmowy telefoniczne i wprowadzanie danych, dzięki czemu możesz skupić się na strategicznych decyzjach i krytycznych obowiązkach

Ekonomiczne rozwiązanie: Uniknięcie kosztów ogólnych, takich jak przestrzeń biurowa, sprzęt i świadczenia pracownicze. Płacisz tylko za usługi, których potrzebujesz, dzięki czemu wirtualni asystenci są przyjaznym dla budżetu wyborem

Dostęp do specjalistycznych umiejętności: Znajdź wyspecjalizowanych wirtualnych asystentów z doświadczeniem w obszarach takich jak marketing cyfrowy, obsługa klienta lub księgowość, dostosowanych do potrzeb Twojej firmy. Zmniejsza to potrzebę rozszerzenia szkoleń

Elastyczne wsparcie: Skaluj w górę lub w dół w miarę rozwoju swojego biznesu i ciesz się całodobowym wsparciem i Skaluj w górę lub w dół w miarę rozwoju swojego biznesu i ciesz się całodobowym wsparciem i korzyściami płynącymi z wirtualnych teamów bez konieczności angażowania pracowników na pełen etat

Ponadto, wirtualni asystenci mogą zwiększyć wydajność Business, wspierać równowagę między życiem zawodowym i prywatnym oraz poprawić obsługę klienta.

🧠 Ciekawostka: Podczas gdy większość wirtualnych asystentów jest zatrudniana do pracy administratora i zarządzania projektami, można znaleźć wyspecjalizowanych VA do wszelkiego rodzaju niszowych możliwości, takich jak badania rynku, pisanie przemówień i marketing influencerów.

Wspólne umiejętności i kwalifikacje, których należy szukać u wirtualnego asystenta

Zatrudnienie wirtualnego asystenta to doskonały sposób na zwiększenie wydajności, ale wybór odpowiedniego wymaga jasnego zrozumienia podstawowych umiejętności, które powinien on wnieść do tabeli. Oto kilka kluczowych kwalifikacji, które należy traktować priorytetowo:

Umiejętności komunikacyjne: Silne Silne umiejętności komunikacji pisemnej i interpersonalnej umożliwiające efektywną interakcję z klientami i odpowiadanie na ich potrzeby

Umiejętności organizacyjne: Biegłość w ustalaniu priorytetów zadań, zarządzaniu harmonogramami i utrzymywaniu uporządkowanego cyklu pracy

Zarządzanie czasem: Umiejętność dotrzymywania terminów i efektywnego rozdzielania czasu pomiędzy wiele obowiązków

Dbałość o szczegóły: Dokładność i precyzja w zakończonych zadaniach, takich jak wprowadzanie danych, prowadzenie księgowości i raportowanie

Biegłość techniczna: Znajomość narzędzi takich jak platformy e-mail, arkusze kalkulacyjne, oprogramowanie do zarządzania projektami i systemy CRM

Samomotywacja: Obciążenie pozwalające na samodzielną pracę przy minimalnym nadzorze, przy jednoczesnym spełnianiu oczekiwań

Umiejętności rozwiązywania problemów: Umiejętność identyfikowania wyzwań i znajdowania skutecznych rozwiązań

Integralność i zależność: Zaufanie i niezawodność w obsłudze wrażliwych zadań, takich jak analiza finansowa, konwersja leadów lub komunikacja z klientem

Pro Tip: Pozwól swojemu biznesowi przeskoczyć międzynarodowe granice dzięki wielojęzycznym VA, pomagając dotrzeć do różnych grup demograficznych i zarobić na wymianie walut.

11 kroków do zatrudnienia wirtualnego asystenta

Zatrudnienie wirtualnego asystenta może być przełomowe dla startupów, małych Teams lub indywidualnych menedżerów. Niezależnie od tego, czy toniesz w zadaniach o niskiej wartości, czy też potrzebujesz specjalistycznej wiedzy w określonym obszarze, wirtualny asystent może pomóc Ci zaoszczędzić czas i usprawnić cykl pracy.

Oto przewodnik krok po kroku dotyczący zatrudniania wirtualnego asystenta, dostosowany do potrzeb mniejszych teamów bez działu HR lub osoby rekrutującej.

1. Zidentyfikuj zadania, które chcesz oddelegować

Zacznij od zrozumienia, w jakich konkretnych zadaniach potrzebujesz pomocy. Mogą to być:

Czasochłonne zadania o niskiej wartości

Obowiązki, których nie lubisz lub które nie sprawiają Ci przyjemności

Zadania wymagające umiejętności, których ci brakuje

Stwórz szczegółową listę tych zadań.

W przypadku ogólnych VA, pogrupuj obowiązki o podobnej złożoności, aby uzasadnić stałą stawkę godzinową. W przypadku wyspecjalizowanych wirtualnych asystentów skup się na konkretnych wynikach, takich jak zarządzanie mediami społecznościowymi lub księgowość.

2. Ustawienie budżetu

Określ, ile jesteś skłonny wydać na VA. Weź pod uwagę takie czynniki jak:

Zakres prac

Złożoność zadań

Wymagany poziom doświadczenia

Sprawdź standardowe stawki godzinowe dla wirtualnych asystentów w swojej branży lub regionie. Pomoże to w ustawieniu realistycznych oczekiwań przy jednoczesnym utrzymaniu budżetu.

przeczytaj również: 10 najlepszych narzędzi AI dla asystentów zarządu

3. Stwórz jasny i szczegółowy opis stanowiska

Dobrze zdefiniowany opis stanowiska ma kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia odpowiednich kandydatów. Uwzględnij w nim następujące elementy:

Przegląd Twojego biznesu (branża, produkty/usługi i odbiorcy)

Lista konkretnych zadań i obowiązków

Wymagane umiejętności, doświadczenie i poziom wykształcenia

Narzędzia, oprogramowanie lub aplikacje, z których będzie musiał korzystać VA

Na przykład wirtualny asystent agencji marketingowej może potrzebować doświadczenia w zarządzaniu mediami społecznościowymi, optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO) i innych narzędzi, takich jak Google Analytics i Canva.

🧠 Ciekawostka: Wirtualni asystenci są dla każdego - zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i nie. Mogą sortować kalendarz, wysyłać zaplanowane e-maile, polecać stroje na podstawie gustu, a nawet przypomnieć o piciu wody!

4. Wybierz odpowiednią platformę rekrutacyjną

Opublikuj swoją ofertę pracy na platformach, na których wirtualni asystenci często szukają możliwości, takich jak rynki freelancerów, takie jak Upwork, Fiverr lub Toptal. Możesz również zapoznać się z dedykowanym oprogramowaniem dla wirtualnych asystentów, aby uzyskać bardziej wyselekcjonowane opcje lub połączyć się z wirtualnymi asystentami za pośrednictwem mediów społecznościowych i społeczności internetowych.

Alternatywnie, możesz skorzystać z narzędzi do zarządzania projektami, takich jak ClickUp, aplikacja do wszystkiego do pracy.

Dzięki kompleksowej platformie zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp możesz zaprojektować idealny system usprawniający procesy zatrudniania, wdrażania i rozwoju pracowników.

Funkcja ClickUp Custom Fields umożliwia śledzenie kandydatów i statusów ich aplikacji. Pozwala to na dodawanie unikalnych pól danych do zadań ClickUp, umożliwiając monitorowanie określonych informacji, takich jak sceny aplikacji, daty rozmów kwalifikacyjnych lub oceny kandydatów.

Dostosuj istotne szczegóły, aby łatwo zorganizować swój cykl pracy dzięki niestandardowym polom ClickUp

5. Sporządzenie krótkiej listy aplikacji i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych

Gdy zaczną napływać aplikacje, dokładnie je przejrzyj, aby upewnić się, że pasują do opisu stanowiska. Nadaj priorytet kandydatom z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem, a następnie zawęź listę do 5-10 najlepszych kandydatów.

Następnie zaplanuj wirtualne rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. Jeśli rozmowy wideo na żywo nie są możliwe ze względu na różnice stref czasowych, rozważ skorzystanie z asynchronicznej komunikacji wideo, aby uzyskać bardziej elastyczne podejście. Pozwala to ocenić ich profesjonalizm, komunikację i osobowość bez konieczności dopasowywania harmonogramów.

Podczas rozmowy skup się na:

Ich umiejętności i wcześniejsze doświadczenia

Jak radzą sobie z wyzwaniami lub informacjami zwrotnymi

Styl i cele mojej pracy

6. Sprawdź referencje

Zatrudniając niezależnych wykonawców, ważne jest, aby zweryfikować referencje kandydata, kontaktując się z jego poprzednimi klientami lub pracodawcami. Zapytaj o:

Jakość ich pracy

Ich niezawodność i umiejętności komunikacyjne

Wszelkie obszary, w których mogliby się poprawić

Ten krok dodaje dodatkową warstwę pewności przy podejmowaniu decyzji.

7. Wyczyszczone oczekiwania

Po wybraniu VA, ustal jasne oczekiwania od pierwszego dnia. Omówienie:

Zadania, którymi będą się zajmować

Terminy i czas realizacji

Częstotliwość aktualizacji lub raportowania postępu prac

Możesz użyć niestandardowych statusów zadań ClickUp do tworzenia cykli pracy, które śledzą postępy wirtualnego asystenta na każdym scena zadania. Niestandardowe statusy pomagają łatwo sprawdzić, co zostało zakończone, co jest nadal w toku i co będzie następne.

Aby pozostać na bieżąco, ustaw cykliczne przypomnienia ClickUp dla działań następczych i informacji zwrotnych. Dzięki temu wszyscy będą odpowiedzialni.

Do zrobienia? Prognozy wskazują, że do 2028 r. rynek wirtualnych asystentów osiągnie wartość 15,88 mld USD.

8. Zacznij od okresu próbnego i przydziel zadanie testowe

Zanim podejmiesz decyzję o zatrudnieniu kandydata, przydziel mu małe, płatne zadanie testowe, które odzwierciedla rodzaj pracy, jaką będzie się regularnie zajmował. Pomoże ci to ocenić jego podejście do rozwiązywania problemów, jakość pracy i zdolność do dotrzymywania terminów.

Na przykład, jeśli zatrudniasz osobę do zarządzania wiadomościami e-mail, poproś ją o uporządkowanie skrzynki odbiorczej lub przygotowanie odpowiedzi dla klienta.

Następnie należy ustalić okres próbny na 30-90 dni. Da to obu stronom szansę na ocenę wzajemnych powiązań. W tym czasie:

Monitorowanie wydajności i niezawodności VA

Przekazuj informacje zwrotne, aby pomóc im dostosować się do Twojego cyklu pracy

Oceń, jak dobrze zintegrują się z Twoim teamem

Połączenie zadania testowego i okresu próbnego zapewnia jasny, praktyczny sposób oceny dopasowania kandydata do roli.

9. Usprawnij wdrażanie i szkolenie

Płynny proces wdrażania wirtualnego asystenta to gwarancja powodzenia. Wyposaż go w narzędzia AI, wskazówki i zasoby, których będzie potrzebował. Uwzględnij następujące kroki:

Udostępnianie standardowych procedur operacyjnych (SOP)

Zapewnienie dostępu do niezbędnego oprogramowania lub platform

Wprowadź ich do swojego Teams i norm komunikacji

Możesz użyć widoku listy ClickUp do śledzenia zadań na różnych scenach, takich jak wstępne wprowadzenie na pokład, ustawienia sprzętu i ankiety dotyczące postępów.

10. Skutecznie oddelegowane zadania

Oddelegowane zadania to nie wszystko. Zapewnij przejrzystość i wydajność poprzez:

Dokumentowanie standardów i wytycznych Business

Korzystanie z list kontrolnych do podziału złożonych zadań

Ustawienie wyczyszczonych terminów i priorytetów

Unikaj mikrozarządzania, ufając wirtualnemu asystentowi, że przejmie własność swoich zadań. Daj mu możliwość podejmowania niezależnych decyzji w ramach ustalonych przez Ciebie granic.

11. Monitorowanie i przekazywanie informacji zwrotnych

Regularne wizyty kontrolne są kluczowe dla utrzymania wydajności i rozwiązywania wszelkich problemów. Rozważ przeprowadzanie cotygodniowych lub dwutygodniowych przeglądów wydajności. Ponadto zachęcaj do otwartej komunikacji w celu uzyskania informacji zwrotnej, korzystając z narzędzi komunikacyjnych AI do owocnych dyskusji.

Podejmuj świadome i oparte na danych decyzje dzięki Pulpitom ClickUp

Użyj pulpitów ClickUp do wizualizacji postępów, wyświetlając kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), wskaźniki zakończonych zadań i zbliżające się terminy. Pomaga to śledzić cele i oceniać wydajność wirtualnego asystenta na pierwszy rzut oka, pomagając być na bieżąco z wszelkimi wyzwaniami.

Do zrobienia? Współpraca z wirtualnymi asystentami jest opłacalna i przyjazna dla środowiska. Ponieważ pracują oni zdalnie, nie muszą dojeżdżać do pracy, co pomaga zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.

Szablony do zatrudniania wirtualnych asystentów

Znalezienie i zatrudnienie odpowiedniego wirtualnego asystenta do swojego zespołu może być przytłaczające. Przy tak wielu zadaniach, którymi trzeba zarządzać, kluczem do znalezienia najlepszego rozwiązania dla swojego biznesu jest dobra organizacja.

W tym miejscu z pomocą przychodzą szablony do zatrudniania oferowane przez ClickUp.

Szablony te zostały zaprojektowane w celu usprawnienia każdego kroku rekrutacji, od śledzenia aplikacji po sfinalizowanie najbardziej odpowiedniego VA. Przyjrzyjmy się niektórym z tych szablonów. 👇

Pobierz ten szablon Szablon do zatrudniania kandydatów ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić i zarządzać procesem zatrudniania.

Szablon ClickUp Hiring Candidates pomaga zachować porządek podczas przeglądania i śledzenia kandydatów do pracy. Eliminuje on stres związany z oceną kandydatów, umożliwiając ich porównywanie i ustalanie priorytetów.

Korzystając z tego szablonu, możesz:

Niestandardowe skale ocen do oceny kandydatów w oparciu o kryteria, które mają znaczenie dla Twojego biznesu

Bądź na bieżąco z zadaniami dzięki listom kontrolnym, terminom i przypomnieniom

Korzystaj z interaktywnych widoków ClickUp , aby wizualizować dane kandydatów i łatwo porównywać ich ze sobą

Szablon matrycy wyboru pracowników w ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon Hiring Selection Matrix firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci zorganizować i śledzić proces zatrudniania nowych pracowników.

Szablon matrycy wyboru pracowników ClickUp pozwala na sprawiedliwą i skuteczną ocenę kandydatów, dzieląc kluczowe kryteria zatrudniania na łatwą do naśladowania strukturę. Szablon ten upraszcza porównywanie wielu kandydatów, ułatwiając wybór odpowiedniego kandydata w oparciu o obiektywne dane.

Pozwala:

Uporządkuj wszystkie podania o pracę w jednym miejscu

Oceniaj życiorysy i dane kandydatów, koncentrując się na kluczowych czynnikach, takich jak doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje

Podejmuj szybkie, oparte na danych decyzje dzięki ustrukturyzowanemu, bezstronnemu procesowi oceny

Szablon rekrutacji i zatrudniania w ClickUp

Pobierz ten szablon Scentralizuj wszystko, od ofert pracy po informacje zwrotne z rozmów kwalifikacyjnych, dzięki szablonowi rekrutacji i zatrudniania ClickUp

Od publikowania ofert pracy po zarządzanie rozmowami kwalifikacyjnymi i wdrażanie, szablon rekrutacji i zatrudniania ClickUp pomaga zachować systematyczność na każdym kroku.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Śledzenie wszystkich kandydatów w jednym miejscu dzięki niestandardowym statusom i polom do monitorowania postępów

Zaplanuj rozmowy z automatycznymi przypomnieniami i powiadomieniami, aby nigdy nie przegapić ważnego spotkania

Współpracuj ze swoim zespołem, korzystając z wbudowanych opcji opinii, takich jak głosowanie i komentowanie, dzięki czemu każdy może wypowiedzieć się na temat kandydatów

Łatwe zarządzanie wdrożeniem dzięki konfigurowalnej liście kontrolnej, aby upewnić się, że nowy pracownik jest przygotowany na powodzenie

Ten szablon poprawia komunikację i współpracę w zespole, zwiększa przejrzystość i oszczędza czas dzięki automatyzacji planowania i zarządzania zadaniami.

Szablon listy kontrolnej zatrudnienia w ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon listy kontrolnej ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci usprawnić proces zatrudniania.

Jeśli Twoim celem jest standaryzacja procesu zatrudniania, to szablon listy kontrolnej ClickUp Hiring Checklist jest dla Ciebie idealnym narzędziem. Pomaga on w przestrzeganiu spójnego, powtarzalnego procesu, który gwarantuje, że nie pominiesz żadnego kroku.

Oto, jak ten szablon może zrobić różnicę:

Zdefiniuj i udokumentuj swoje oczekiwania związane z zatrudnieniem, aby wszystko było jasne od samego początku

Stwórz usprawniony cykl pracy, który obejmuje każdy krok, od rekrutacji po wdrożenie, aby nic nie zostało pominięte

Śledzenie każdego zadania związanego z zatrudnieniem, dzięki czemu każdy krok zostanie zakończony na czas

Dzięki tej liście kontrolnej będziesz w stanie śledzić zadania związane z zatrudnianiem, aby płynnie wdrożyć nowych pracowników. Tworzy ona jasną i zorganizowaną ścieżkę od momentu rozpoczęcia rekrutacji do dnia, w którym nowy pracownik rozpocznie swoją podróż z firmą.

Czy wiesz? Od grudnia 2023 r. 46% amerykańskich firm korzysta z wirtualnych asystentów opartych na AI, takich jak Siri i Alexa.

Jak ustawić nowego wirtualnego asystenta na powodzenie

Ustawienie nowego wirtualnego asystenta na powodzenie jest niezbędne do optymalizacji procesów i zapewnienia płynnej współpracy. ClickUp's Remote Team Project Management Software to aplikacja do wszystkiego, która sprawia, że zarządzanie zadaniami, śledzenie postępów i komunikacja z wirtualnym asystentem jest łatwiejsza niż kiedykolwiek.

Przyjrzyjmy się bliżej jego funkcjom. 👀

ClickUp Brain

Pomysły, innowacje i realizacja pomysłów z ClickUp Brain

ClickUp Brain to niezawodne narzędzie do redagowania e-maili, generowania zawartości, a nawet burzy mózgów. Jeśli twój wirtualny asystent ma za zadanie tworzyć pisemną zawartość, ten zintegrowany asystent oparty na AI może rozwinąć proste podpowiedzi w zakończone projekty, oszczędzając czas i zwiększając wydajność.

ClickUp Brain pełni również funkcję bazy wiedzy. Jest idealny do przechowywania i organizowania niezbędnych dokumentów, pomysłów i zasobów.

Podczas wdrażania wirtualnego asystenta możesz wykorzystać AI jako osobistego asystenta do przesyłania ważnych wytycznych, zasad firmy i materiałów szkoleniowych, zapewniając mu łatwy dostęp do wszystkiego, czego potrzebuje, aby szybko przyspieszyć.

Automatyzacja ClickUp

W przypadku powtarzalnych zadań, automatyzacja ClickUp może zaoszczędzić wiele czasu.

Automatyzacja obsługuje procesy, takie jak wysyłanie e-maili z przypomnieniami lub przenoszenie zadań na różne sceny, ograniczając komunikację w obie strony.

Ustaw konfigurowalne wyzwalacze i reguły dla powtarzalnych zadań za pomocą ClickUp Automatyzacja

Załóżmy, że przypisałeś swojemu wirtualnemu asystentowi zadanie aktualizacji cotygodniowego raportowania. Dzięki automatyzacji możesz ustawić je tak, aby w każdy poniedziałek rano zadanie automatycznie przenosiło się na listę "Do zrobienia" i wysyłane było do niego przypomnienie z powiadomieniem.

Po oznaczeniu zadania jako zakończone, ClickUp automatycznie powiadomi Cię o tym i przeniesie je do kategorii "Zakończone". '

ClickUp Chat

Koncentruj się na rozmowach i usprawniaj cykl pracy dzięki wiadomościom w czasie rzeczywistym w ClickUp Chat

Komunikacja jest kluczem podczas pracy z wirtualnym asystentem.

ClickUp Chat przechowuje wszystko w jednym miejscu, umożliwiając komunikację z wirtualnym asystentem w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy prosisz o aktualizacje, przekazujesz informacje zwrotne, czy odpowiadasz na pytania, Chat oferuje płynną, bezpośrednią komunikację bez konieczności opuszczania platformy.

Poza podstawową komunikacją, ClickUp Chat umożliwia łatwe udostępnianie plików, połączonych zadań i szczegółów zadań, ułatwiając dostarczanie kontekstu podczas rozmów.

Ponadto dzięki powiadomieniom i wzmiankom nie przegapisz ważnych aktualizacji ani pilnych próśb.

📮ClickUp Insight: Ponad 60% czasu zespołu poświęcane jest na wyszukiwanie kontekstu, informacji i elementów działania. Według badań przeprowadzonych przez ClickUp, Teams tracą cenne godziny na przeskakiwanie między różnymi narzędziami. Aby zapobiec zerwaniu komunikacji, zintegruj wiadomości z cyklem pracy za pomocą scentralizowanej platformy, która łączy zarządzanie projektami, współpracę i komunikację. Wypróbuj ClickUp , aplikację do wszystkiego w pracy.

przeczytaj także: Jak ClickUp może pomóc odzyskać kontrolę nad projektami agencji

Zatrudniaj mądrzej z ClickUp

Zatrudnienie wirtualnego asystenta to mądra decyzja dla firm o różnej wielkości, obciążeniu i celach - może zdziałać cuda w zakresie wydajności i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Oddelegowane zadania, takie jak praca administratora lub specjalistyczne projekty, pozwalają skupić się na tym, co naprawdę ważne, podczas gdy wirtualny asystent zajmuje się resztą.

ClickUp sprawia, że proces zatrudniania jest bezproblemowy dzięki narzędziom takim jak ClickUp Brain do przechowywania niezbędnych dokumentów i pomysłów, automatyzacji do obsługi powtarzalnych zadań oraz gotowym szablonom do szybkiego rozpoczęcia pracy.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby zmienić swój sposób pracy!