Najlepsze aplikacje zwiększające produktywność na iOS: iPhone i iPad

Wydajność aplikacje pomagają ludziom zachować koncentrację i do zrobienia więcej w codziennych czynnościach. Jednak trudno jest znaleźć odpowiednią aplikację z setkami iPhone'ów i iPadów aplikacje zwiększające wydajność dostępnych w App Store.

Najlepsze aplikacje zwiększające wydajność na urządzenia z systemem iOS w 2024 roku

1. ClickUp

Dostęp do ClickUp na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym", która pozwala każdemu zespołowi zarządzać projektami, współpracować w bardziej inteligentny sposób i łączyć wszystkie prace w jednym narzędziu. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z aplikacjami do zarządzania projektami, czy też jesteś zaawansowanym użytkownikiem, ClickUp może zostać dostosowany do każdej wielkości zespołu - zdalnego lub biurowego - zapewniając najlepszą wydajność w Twoim życiu.

ClickUp dostarcza funkcje w kolorowym i schludnym interfejsie użytkownika z większą liczbą poziomów funkcjonalności niż większość aplikacji tego typu narzędzie do zarządzania projektami s. Poza tym można pozbyć się aplikacji do robienia notatek i polegać na funkcji Doc do robienia notatek, udostępniania plików i współpracy między zespołami.

Wiele rozszerzenia chrome zawsze dodawane do nowych wydań eliminują potrzebę korzystania z wielu aplikacji zwiększających wydajność na iPhone'ach i iPadach.

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny Pobierz ClickUp ### 2. Trello

przez Trello Trello może być używane do organizowania niemal wszystkiego, od projektów zespołowych po osobiste cykle pracy dla freelancerów. Mogą istnieć lepsze alternatywy dla Trello , ale aplikacja jest dobrym pomysłem, jeśli chcesz wprowadzić stosunkowo łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania projektami. Tablice Kanban są praktyczne i łatwe do zrozumienia, w przeciwieństwie do niezgrabnych narzędzi wizualizacyjnych, takich jak wykresy Gantta i tablice scrum.

Aplikacja poradzi sobie z każdym zadaniem, od złożonego strategie projektów do niewymagającego, codziennego cyklu pracy.

Cena: Trello jest aplikacją dostępną za darmo Pobierz Trello

3. Rzeczy

przez Rzeczy Things to aplikacja do zarządzania zadaniami z przyjemnie wyglądającym interfejsem użytkownika i pięknymi widżetami na iPhone'a. Aplikacja wybiera najlepsze elementy analogowych systemów planowania i tworzy z nich potężny cyfrowy organizer. Things 3 lepiej sprawdza się jako codzienny planer a nie jako narzędzie do zarządzania projektami ze względu na brak funkcji współpracy i kompleksowych funkcji śledzenia.

Cena: $9.99 Pobierz rzeczy

4. TickTick

przez TickTickTickTick to łatwy w użyciu menedżer zadań który pozwala być na bieżąco z działaniami w małym biznesie. Zawiera kilka funkcji zarządzania projektami, takich jak tablica kanban i widżet kalendarza, ale nie są one tak potężne, jak niektóre w pełni funkcjonalne alternatywy. Możesz zaplanować powtarzające się wydarzenia i użyć kodowania kolorami, aby pomóc ci zachować lepszą organizację.

Cena: Free z możliwością zakupu w aplikacji za 2,00 USD/miesiąc i 27,99 USD/rok za subskrypcję premium Pobierz TickTick

5. Fantastyczny

przez Fantastyczny Fantastical oferuje zakres aplikacje do planowania dla użytkowników, którzy chcą jak najlepiej wykorzystać swój czas. Jedną z fantastycznych rzeczy w aplikacji jest łatwość obsługi i możliwość synchronizacji kalendarza z zewnętrznymi aplikacjami. Na przykład, funkcja Interesting Calener może pobierać harmonogramy meczów na żywo dla ulubionej drużyny w Football League.

Cena: Fantiscal posiada plan Free z podstawowymi funkcjami oraz wersję Premium za 4,99$/miesiąc lub 39,99$/rok Pobierz Fantastical

6. Todoist

przez Todoist Todoist jest praktycznym zarządzanie zadaniami aplikacja zawierająca niemal wszystko, czego potrzebujesz do zorganizowania swojej pracy i życia osobistego. Integruje się z popularnymi aplikacjami, takimi jak Zoho, Dropbox, Jira i Zendesk, umożliwiając płynne połączenie i dostęp do danych. Dodatkowo, możesz dodawać artykuły internetowe i połączone linki do listy rzeczy do zrobienia ze względną łatwością podczas wyszukiwania informacji w Internecie.

Jeśli jednak twoje zadania wymagają dużo śledzenia i mikroplanowania, ClickUp będzie lepszym wyborem doskonałą alternatywą dla Todoist ponieważ tej aplikacji brakuje tych funkcji.

Cena: Todoist jest aplikacją Free, ale funkcje Pro można odblokować za $$$a 3,99/miesiąc lub $$35,99/rok Pobierz Todoist

7. Zoom

przez Zoom Zoom to potężne narzędzie do wideokonferencji, które umożliwia planowanie i organizowanie spotkań z ponad 500 uczestnikami jednocześnie. Umożliwia także udostępnianie plików, wyświetlanie ekranu podczas prezentacji i wymianę czatów z uczestnikami w aplikacji. Aplikacja umożliwia zapisywanie obrazów i plików przesyłanych na czacie, a funkcja transkrypcji na żywo pozwala sporządzać notatki ze spotkań.

Cena: Zoom jest dostępny jako aplikacja Free z opcją zakupu dodatkowych kredytów na zaawansowane użytkowanie Pobierz Zoom

8. Wydajność - Habit Tracker

przez Wydajność - Habit Tracker Wydajność Habit Tracker to zorientowana na cele aplikacja do budowania nawyków. Pomaga rozwijać dobre nawyki, dzieląc je na łatwe do opanowania rutyny z określonymi osiami czasu. Użytkownicy mogą ustawić przypomnienia o zadaniach w oparciu o czas lub lokalizację z zakładką statystyk, która informuje, czy jesteś na dobrej drodze.

Productive oferuje konfigurowalne ustawienia wstępne w prostym interfejsie użytkownika z limitem elementów rozpraszających uwagę.

Cena: Aplikacja jest dostępna w planie Free. Istnieją jednak aktualizacje premium w zakresie od 3,99 USD / miesiąc do 39,99 USD / rok Pobierz Habit Tracker

9. Habitify

przez Habitify Habitify to popularny tracker, który pomaga rozwijać nawyki, które się utrzymują. Jest wyposażony w przydatne widżety i integruje się z aplikacją Apple Health w celu śledzenia aktywności fizycznej. Tracker nawyków zapewnia wsparcie potrzebne do wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu, takich jak chodzenie na siłownię, rozpoczęcie diety, a nawet porzucenie złej rutyny.

Menedżerowie zadań rzadko poświęcają wystarczająco dużo uwagi rozwojowi nawyków, ponieważ zazwyczaj koncentrują się na ważniejszych czynnościach dnia.

Cena: Habitify posiada ponad dziesięć planów subskrypcji zaczynających się od 4,99$ za plan miesięczny do 64,99$ za dożywotnie członkostwo Pobierz Habitify

10. PCalc

przez PCalc PCalc to bogaty w funkcje kalkulator z wbudowanymi funkcjami dla programistów, inżynierów, ekspertów finansowych, naukowców i studentów. Aplikacja zawiera kilka zaawansowanych funkcji, których nie można znaleźć w zwykłym kalkulatorze. Funkcja kopiowania i wklejania, tryb RPN, konfigurowalne motywy i przemyślany układ klawiatury zwiększają radość z korzystania z kalkulatora.

Pod prostym wyświetlaczem kryją się bardziej interaktywne funkcje, takie jak przesuwanie w prawo i przesuwanie w dół, menu podręczne i model dotykowy 3D.

Cena: $9.99 Pobierz PCalc

11. Yoink

przez Yoink Yoink to aplikacja narzędziowa typu schowek, która pozwala zbierać i organizować pomysły z różnych źródeł. Łatwa w użyciu funkcja przeciągnij i upuść umożliwia zbieranie, udostępnianie lub pobieranie elementów. I nie będziesz musiał przełączać się między aplikacjami. Aplikacja dostarcza centralny punkt przechowywania kolekcji i synchronizuje je, aby były dostępne na wszystkich urządzeniach z systemem iOS.

Cena: Pomimo ogromnej funkcji, aplikacja jest dość lekka i dostępna w AppStore za jednorazową opłatą w wysokości 5,99$ Pobierz Yoink

12. Wklej

przez Wklej Paste to menedżer schowka, który zapewnia więcej niż wbudowany uniwersalny schowek Apple. Podczas gdy obie aplikacje pozwalają na kopiowanie i wklejanie elementów na urządzeniach z systemem iOS, magia Paste polega na tym, że pozwala on odzyskać poprzednie klipy. Aplikacja przechowuje historię schowków, porządkuje ją i oferuje inteligentne filtrowanie ułatwiające przeszukiwanie historii wycinków.

Cena: Paste dla iOS jest aplikacją Free, ale można wykupić subskrypcję Premium, jeśli chce się rozszerzyć jej funkcje na iMaca Pobierz Paste

13. OmniFocus

przez OmniFocusOmnifocus jest pełen potężnych funkcji, które pomagają zarządzać zajętym życiem. Jest bardziej atrakcyjna jako aplikacja na iPhone'a i iPada ze względu na jej potężne funkcje organizacji i ustalania priorytetów. Aplikacja nie ma wsparcia dla współpracy i działa tylko na platformie iOS.

Cena: 9,99 USD za miesięczną subskrypcję i 99,99 USD za roczną, Onifocus jest droższy niż wiele aplikacji w swojej kategorii Pobierz OmniFocus

14. Wolność

przez Wolność Freedom to niezwykle łatwy w użyciu bloker stron internetowych dla urządzeń z systemem iOS. Aplikacja Freedom posiada dodatkową zaletę oprócz blokowania sieci społecznościowych i aplikacji do gier. Może być używana do ograniczania dostępu do Internetu na urządzeniach dzieci. Funkcja ta wymaga jednak pewnego dostrojenia, ponieważ każde dziecko z ponadprzeciętnymi sztuczkami technicznymi może ominąć aplikację.

Cena: Aplikacja kosztuje 8,99 USD za miesięczną subskrypcję i 39,99 USD za roczną Pobierz Freedom

15. RescueTime

przez RescueTime RescueTime popycha cię do poprawy wydajności poprzez raportowanie sposobu spędzania czasu na urządzeniach. Jest łatwa w ustawieniu i działa cicho za kulisami, zwracając uwagę na aplikacje, z których korzystasz i ile czasu w nich spędzasz. Wykorzystuje pięciostopniową ocenę do obserwowania codziennej wydajności, od bardzo rozpraszającej do bardzo produktywnej.

RescueTime pozwala klasyfikować aplikacje w zależności od sposobu korzystania z witryny, ponieważ nawet sieci społecznościowe, takie jak Instagram, mogą być używane do celów biznesowych.

Cena: Free (odblokowanie funkcji premium za 11,99 USD/miesiąc lub 77,99 USD/rok) Pobierz RescueTime

16. Śledzenie czasu pracy

przez Śledzenie czasu pracy Aplikacja Hours Time Tracking pozwala wizualizować, jak spędzasz godziny podczas typowego dnia pracy. Dodatkowo, możesz prowadzić bieżącą listę timerów, jeśli zawsze przemieszczasz się między zadaniami, a nowa funkcja fakturowania upraszcza rozliczenia z klientem, jeśli pobierasz opłaty za godzinę. Hours może dostarczać raporty z kart czasu pracy i ułatwia zarządzanie wieloma zespołami z poziomu łatwego w obsłudze pulpitu.

Cena: Free z możliwością zakupu w aplikacji od 7,99 USD Pobierz Śledzenie Czasu Pracy

17. Evernote

przez Evernote Evernote zapewnia fantastyczne wrażenia z robienia notatek dzięki przemyślanym funkcjom, takim jak dostęp do chmury, synchronizacja z wieloma urządzeniami i potężne narzędzie wyszukiwania. Dla zaawansowanych użytkowników może pełnić podwójną rolę narzędzia do zarządzania projektami, w którym wielu członków zespołu może udostępniać pliki i współpracować przy użyciu wycinków audio, zdjęć, bazgrołów i przypomnień.

Wersje premium zapewniają skanowanie dokumentów, ulepszone przechowywanie w chmurze i integrację z tysiącami aplikacji innych firm. Wysokie koszty płatnych wersji wydają się jednak nieco nieuzasadnione, gdy istnieją lepsze cenowo rozwiązania alternatywy ze wszystkimi pożądanymi funkcjami .

Cena: Evernote oferuje darmowy plan i alternatywy premium zaczynające się od $7.99/miesiąc Pobierz Evernote

przez Notion Notion dostarcza hybrydowy obszar roboczy do robienia notatek i zarządzania zadaniami. Nieco brakuje mu funkcji projektu, ponieważ brakuje mu bardziej zaawansowanych funkcji, które można znaleźć na alternatywach, takich jak ClickUp . Aplikacja nadal jest gotowa do zrobienia, gdy jesteś freelancerem lub pracujesz w małym zespole.

Prosty interfejs użytkownika ułatwia nawigację między notatkami i listami do zrobienia.

Cena: Wersja Free posiada wszystkie funkcje, ale warto uaktualnić ją do wersji Premium, aby odblokować funkcje zespołowe Download Notion

19. Niedźwiedź

przez Niedźwiedź The Aplikacja Bear zapewnia wysokiej jakości notatki z łatwym w użyciu paskiem bocznym, który pozwala organizować zawartość. Redaktor Markdown zapewnia wsparcie dla prac wymagających dużej ilości tekstu, takich jak eseje, a także umożliwia dodawanie obrazów w tekście. To doskonałe rozwiązanie niedrogą alternatywą dla Evernote i zawiera unikalne motywy i niestandardowe typografie, które poprawiają komfort pisania.

Cena: Aplikacja Bear jest Free, ale oferuje możliwość zakupu funkcji premium w aplikacji w cenie od 1,49 USD/miesiąc Pobierz Bear

20. Goodnotes

przez Dobre notatki GoodNotes jest doskonałym przykładem tego, jak aplikacje do robienia notatek stały się lepsze od czasu ich powstania. Interfejs aplikacji kradnie kilka pomysłów z tradycyjnych notatników. Pozwala użytkownikom poczuć się jakby korzystali z książki, a nie urządzenia mobilnego. Użytkownicy mogą niestandardowo dostosowywać rozmiary papieru, rodzaje papieru, długopisy i zakreślacze.

Aplikacja oferuje wsparcie dla nagrywania dźwięku, importowania plików PDF i zdjęć.

Cena: Dostępna jest wersja Free, a pełną wersję można odblokować za 7,99$ Pobierz Goodnotes

21. Scanbot

przez App Store Aplikacje do skanowania stały się tak dobre, że zastępują tradycyjne skanery w wielu biurach. Scanbot łączy w sobie skaner PDF i czytnik QR, dostarczając potężne narzędzie odpowiednie do użytku osobistego i zastosowań biznesowych. Jest wyposażony w intuicyjny interfejs użytkownika, rozpoznawanie tekstu OCR i kompatybilność z chmurami za pośrednictwem popularnych aplikacji, takich jak iCloud, Dropbox i Evernote.

Po zainstalowaniu aplikacji użytkownicy mogą zakupić kredyty na faksowanie dokumentów z iPhone'a w zakresie od 0,99 USD do 22,99 USD.

Cena: Aplikacja jest dostępna w jednorazowej cenie 99,99$ Pobierz Scanbot

22. Gladys

przez App Store Gladys to bogata w funkcje aplikacja, która umożliwia przeciąganie i upuszczanie wszelkiego rodzaju zawartości do centralnej lokalizacji. Aplikacja ma świetnie wyglądający interfejs użytkownika, a zapisane miniaturki wyskakują zgrabnie w oknie przechowywania. Co więcej, Glady's ułatwia wyszukiwanie plików dzięki super wydajnemu systemowi folderów.

Cena: Free z możliwością zakupu w aplikacji Pobierz Gladys

23. Annotable

przez Z możliwością przypisania Oto odpowiednia aplikacja, jeśli Twoja praca polega na udostępnianiu obrazów wymagających adnotacji. Annotable oferuje narzędzia do oznaczania, które mogą być używane do podkreślania, redagowania lub powiększania części obrazu. Funkcja pikselowania ukrywa niektóre części udostępnianego obrazu, a jeśli udostępniasz zrzuty ekranu z e-maila, narzędzie inteligentnej redukcji może być użyte do zaciemnienia niektórych fragmentów tekstu.

Cena: Free z możliwością zakupu w aplikacji zaawansowanych narzędzi do adnotacji Pobierz Annotable

24. Otwieracz

przez App Store Otwieracz jest tak wygodnym narzędziem, że wielu użytkowników zwykle ma trudności z wyjaśnieniem, jak przetrwali bez niego. Idealnie byłoby, gdyby połączenie z wideo na YouTube otwierało się w aplikacji YouTube, ale dla wielu użytkowników iOS nigdy tak nie było. Aplikacja oferuje zgrabne obejście w przypadkach, gdy stukanie w linki internetowe przekierowuje użytkowników do słabo rozwiniętych witryn mobilnych zamiast otwierać je w natywnych aplikacjach.

Opener dostarcza również rozszerzenie, które pozwala wybrać, czy link ma zostać zapisany, skopiowany, czy otwarty w przeglądarce internetowej.

Cena: Aplikację można pobrać za 1,99 USD Download Opener

25. Textexpander

przez Textexpander E-maile i aplikacje do przesyłania wiadomości mogą pochłaniać wiele cennego czasu na pisanie, gdy masz już wystarczająco dużo obowiązków na głowie. Ale Textexpander oszczędza ci kłopotów dzięki predykcyjnemu tekstowi, który pozwala wprowadzać często używane frazy podczas pisania. Aplikacja uczy się skrótów klawiaturowych i często używanych fraz i dostarcza fragmenty tekstu po wyzwalaczu czynności wpisywania.

Cena: Free Pobierz Textexpander

Wybór najlepszych aplikacji zwiększających wydajność na iPhone'a i iOS

Znalezienie najlepszych aplikacji zwiększających wydajność na iOS oznacza po prostu uzyskanie opcji, które rozwiązują problemy w najbardziej przystępnej cenie. Aplikacje takie jak ClickUp łączą kilka funkcji w jednej platformie, dzięki czemu nie będziesz musiał korzystać z kilku aplikacji, gdzie jedna może obsłużyć wszystko, czego potrzebujesz. I nie ma znaczenia, czy wybierzesz free productivity apps for iPhone, czy zdecydujesz się na wersje premium, o ile wybór służy twoim osobistym potrzebom lub cele biznesowe. Pobierz ClickUp aby zacząć zarządzać projektami we właściwy sposób już dziś!