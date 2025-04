Najlepsze szablony list do zrobienia w OneNote na każdą potrzebę

Czy używasz Microsoft OneNote do zrobienia listy rzeczy do zrobienia? Ponad 15 000 firm i osób prywatnych korzysta z tej aplikacji do tworzenia notatek, aby dotrzymywać terminów.

Chociaż aplikacja OneNote jest solidną opcją, ma ona pewne ograniczenia. Galeria szablonów OneNote oferuje podstawowe szablony notatek na początek, ale najlepsze z nich często mają wysoką cenę.

Ale nie martw się - mamy wszystko pod kontrolą!

Przeczytaj ten blog, aby zapoznać się z najlepszymi darmowymi szablonami list zadań OneNote i lepszymi alternatywami od ClickUp, które pozwalają efektywniej zarządzać zadaniami.

Wprowadzenie do OneNote do zarządzania zadaniami

OneNote, potężne narzędzie pakietu Office 365, to cyfrowy notatnik, który pozwala użytkownikom tworzyć i organizować notatki. Niektóre z jego kluczowych funkcji obejmują:

Pisanie: Użytkownicy mogą pisać dzienniki, robić notatki, szkicować ilustracje, tworzyć Użytkownicy mogą pisać dzienniki, robić notatki, szkicować ilustracje, tworzyć listy do zrobienia i wiele więcej

Edycja: MS OneNote dostarcza również podstawowe funkcje edycji notatek, takie jak podświetlanie, adnotacje itp.

Integracja z AI: Nowa integracja z Copilot pozwala użytkownikom korzystać z podpowiedzi do tworzenia notatek ze spotkań, generowania pomysłów, tworzenia list i nie tylko

Transkrypcja głosowa: Funkcja transkrypcji głosowej pozwala użytkownikom zamieniać wypowiedziane słowa w notatki, przeglądać wersje robocze itp

Aby korzystać z aplikacji Microsoft OneNote, konieczne jest posiadanie konta Microsoft. Choć jest to narzędzie Free, dostęp do funkcji premium wymaga płatnej subskrypcji Microsoft 365.

Twórcy Hotmaila celowo umieścili w nazwie słowo "HTML" ("HoTMaiL") do zrobienia tego, by podkreślić jego internetowy charakter. Firma Microsoft przejęła ją w 1997 roku. 🤝🏻

Co składa się na dobry szablon listy rzeczy do zrobienia?

Oto kilka atrybutów, które sprawiają, że szablon listy rzeczy do zrobienia jest skuteczny i funkcjonalny:

Przejrzystość: Wybierz szablon o przejrzystej, prostej strukturze. Powinieneś być w stanie organizować zadania w oparciu o różne kategorie projektów, takie jak praca, sprawy osobiste itp. Poprawia to koncentrację, pomagając wykonać każde zadanie na czas

Możliwość dostosowania: Wybierz szablon, który możesz spersonalizować. Upewnij się, że pozwala on edytować, dodawać lub usuwać wiersze i kolumny zgodnie ze zmianami w harmonogramie

Atrakcyjność wizualna: Wybierz szablon, który wspiera elementy wizualne, takie jak wykresy, tabele itp. Sprawia to, że szablon jest atrakcyjny wizualnie i zwiększa jego użyteczność

Możliwość śledzenia postępów: Poszukaj szablonu, który umożliwia śledzenie postępów każdego zadania z osobna. Elementy takie jak Poszukaj szablonu, który umożliwia śledzenie postępów każdego zadania z osobna. Elementy takie jak listy kontrolne i paski procentowe znacznie ułatwiają śledzenie statusu zadania

Funkcje priorytetyzacji zadań: Wybierz szablon, który umożliwia priorytetyzację zadań w oparciu o ich pilność, ważność, istotność itp. W ten sposób możesz mieć pewność, że żadne z zadań o wysokim priorytecie nie zostanie pominięte

💡 Pro Tip: Wszyscy uwielbiamy zaznaczać elementy na długich listach kontrolnych. Jednak utrzymywanie uporządkowanych list może być czasochłonne. Zapoznaj się z darmowymi szablonami list kontrolnych, aby ułatwić sobie pracę!

Free szablony list rzeczy do zrobienia w OneNote do pobrania

Zapoznaj się z siedmioma darmowymi szablonami list rzeczy do zrobienia w OneNote, które pomogą ci zachować porządek:

1. Miesięczny i roczny szablon kalendarza OneNote od CalendarLabs

via CalendarLabs

Miesięczny i roczny szablon kalendarza OneNote od CalendarLabs to proste narzędzie do organizowania zadań i rzeczy do zrobienia. Podobnie jak tradycyjny kalendarz miesięczny, uwzględnia on dni robocze, weekendy i święta, dzięki czemu możesz planować swoje zadania, projekty biznesowe lub wakacje bez zaglądania do kalendarza.

Pod datami można dodawać osobiste notatki, oznaczać wydarzenia i nie tylko, aby mieć wszystko w jednym miejscu. Dokument można pobrać w dwóch formatach plików: OneNote i PDF.

Oto dlaczego to pokochasz:

Organizuj ważne daty, wydarzenia i przypomnienia bez wysiłku

Uzyskaj dostęp do szablonu na różnych urządzeniach, aby być na bieżąco z planami w dowolnym miejscu

Śledzenie celów i kamieni milowych w przejrzystym, wizualnym formacie

Idealny dla: Profesjonalistów potrzebujących prostego, konfigurowalnego kalendarza do planowania zadań, projektów i świąt.

2. Szablon tygodniowego planera OneNote od CalendarLabs

via CalendarLabs

Jeśli potrzebujesz szablonu kalendarza, który pomoże ci zaplanować cotygodniowe wydarzenia, OneNote Weekly Planner Template od CalendarLabs jest świetnym źródłem informacji. Charakteryzuje się on przejrzystym układem - pierwszy wiersz ma trzy kolumny, a drugi cztery, z których każda poświęcona jest jednemu dniu tygodnia.

Każda kolumna posiada wystarczającą przestrzeń do zapisywania zadań do wykonania, planowania projektów lub rejestrowania dnia. Szablon jest również bardzo elastyczny - można go pobrać jako plik OneNote, PDF lub obraz.

Oto dlaczego to pokochasz:

Zaplanuj swój tydzień dzięki uporządkowanemu układowi

Szczegółowo zaplanuj zadania i spotkania, aby lepiej zarządzać czasem

Dostosuj szablon do swoich preferencji dotyczących cyklu pracy

Idealny dla: Organizatorów wydarzeń i osób zarządzających projektami, którzy potrzebują przejrzystego, adaptowalnego szablonu do cotygodniowego planowania.

3. Szablon zadań tygodniowych OneNote Gem

via OneNote Gem

Następnym szablonem jest Weekly Assignments Template od OneNote Gem. Dokument ten działa jako kompleksowy tracker zadań szkolnych. Nawet jeśli jesteś pracownikiem korporacyjnym, możesz użyć tego szablonu do sporządzenia listy tygodniowych projektów w celu lepszej współpracy.

Zacznij od dodania szczegółów, a następnie utwórz listę tygodniowych zadań i rzeczy do zrobienia. Dla lepszej dostępności, umieść dodatkowe zasoby, takie jak notatki ze spotkań, dokumenty, pliki graficzne itp.

Oto dlaczego to pokochasz:

Kategoryzuj zadania według tematów lub terminów, aby zachować porządek

Łatwe aktualizowanie szczegółów zadań w miarę zmiany planów

Płynnie udostępniaj postępy członkom zespołu lub kolegom z klasy

Idealny dla: Studentów i profesjonalistów poszukujących szczegółowego narzędzia do zarządzania cotygodniowymi zadaniami, projektami i notatkami ze spotkań.

4. Szablon listy rzeczy do zrobienia od OneNote Gem

via OneNote Gem

Wiele osób uważa, że zarządzanie zadaniami biurowymi i osobistymi obowiązkami stanowi wyzwanie. Szablon Listy rzeczy do zrobienia OneNote Gem sprawia jednak, że jest to łatwe. Szablon ten tworzy połączone listy zadań, dzięki czemu otrzymujesz zakończony widok wszystkich zadań osobistych i biurowych w jednym miejscu.

Niezależnie od tego, czy jest to ważna rozmowa telefoniczna, czy zakupy spożywcze w ostatniej chwili, aplikacja pozwala notować każdy obowiązek. Znaczniki czasu i daty zapewniają, że zawsze jesteś na bieżąco.

Oto dlaczego to pokochasz:

Ustaw terminy i przypomnienia, aby zadania zostały zakończone na czas

Zarządzaj wieloma zadaniami bez wysiłku dzięki przejrzystemu układowi

Zintegruj działania związane z grupami, aby zachować przejrzystość w przepływie pracy

Idealny dla: Zapracowanych osób poszukujących kompleksowego szablonu do nadzorowania osobistych i zawodowych zadań do wykonania.

Przyjazna wskazówka: Slack w harmonogramie? Poświęć 5-10 minut na przegląd dnia i planowanie jutrzejszych priorytetów, aby zmniejszyć bałagan i pozostać na dobrej drodze! 💯

5. Szablon listy notatek/do zrobienia OneNote Gem

via OneNote Gem

Kolejny darmowy zasób, Notes/To-Do List Template by OneNote Gem, to podstawowy dokument do codziennego zarządzania zadaniami. Podobnie jak zwykła lista rzeczy do zrobienia, zawiera wiersze do rejestrowania i sprawdzania wykonanych zadań.

Załóżmy, że Ty i Twój zespół jesteście zaangażowani w projekt grupowy. Szablon ten przydaje się podczas tworzenia listy zadań, zasobów i nie tylko. Jest on również bardzo elastyczny. Jeśli więc wypełnisz wszystkie wiersze w ciągu jednego dnia, utwórz nową stronę i gotowe.

Oto dlaczego to pokochasz:

Połączenie notatek i zarządzania zadaniami w jednym wygodnym miejscu

Organizuj zadania obok notatek, aby uzyskać lepszy kontekst

Przeglądaj postępy dzięki uproszczonej strukturze listy kontrolnej

Idealny dla: Teams i osób indywidualnych potrzebujących elastycznego, prostego szablonu do codziennego śledzenia zadań.

➡️ Czytaj więcej: 10 najlepszych aplikacji do robienia notatek (Free i płatnych)

6. Szablon OneCalendar od Onetastic

via Onetastic

Szukasz szablonu kalendarza, który zrobi coś więcej niż tylko rejestrowanie zadań? Sprawdź OneCalendar Template od Onetastic. Ten dokument nie jest podstawowym szablonem - to samodzielne narzędzie, które dostarcza widok kalendarza w czasie rzeczywistym w programie OneNote.

Zapisuje utworzoną notatkę pod datą i pozwala ją rozwinąć i wyświetlić. Możesz także przełączać się i wyszukiwać miesiące, dni i tygodnie, aby sprawdzić cały swój harmonogram. Szablon jest dostępny do pobrania na urządzenia z systemem Windows, Mac, iOS i Android.

Oto dlaczego to pokochasz:

Integracja zadań i wydarzeń w scentralizowanym kalendarzu

Śledzenie dziennych, tygodniowych i miesięcznych harmonogramów w jednym widoku

Płynna synchronizacja z OneNote dla spójnych aktualizacji

Idealny dla: Użytkowników poszukujących dynamicznego, przeszukiwalnego kalendarza do efektywnego śledzenia notatek i zarządzania nimi.

7. Szablon listy rzeczy do zrobienia OneNote od Notegram

via Notegram

OneNote To-Do List Template od Notegram to prosty dokument, który pomaga kategoryzować zadania w oparciu o ich pilność.

Po wprowadzeniu zadania możesz sklasyfikować je jako coś, co może zostać odłożone na później (później, oczekujące lub w tym tygodniu) lub coś, co wymaga podpowiedzi (dzisiaj). W ten sposób możesz bezproblemowo śledzić wszystkie pilne zadania.

Oto dlaczego to pokochasz:

Uporządkuj swoją listę do zrobienia za pomocą przejrzystego i łatwego w użyciu formatu

Efektywne zarządzanie obciążeniem pracą poprzez grupowanie powiązanych elementów

Aktualizuj statusy zadań, aby być na bieżąco z postępami

Idealny dla: Osób, które chcą kategoryzować i priorytetyzować pilne i niepilne zadania bez wysiłku.

Ograniczenia korzystania z OneNote do zrobienia listy rzeczy do zrobienia i zarządzania zadaniami

Szablony list rzeczy do zrobienia OneNote są idealne dla początkujących. Jeśli jednak twoje potrzeby są nieco bardziej zaawansowane, przygotuj się na rozczarowanie - oto dlaczego:

Podstawowe funkcje: Darmowe szablony OneNote nie oferują zaawansowanych funkcji, takich jak ustalanie priorytetów zadań czy śledzenie postępów. Pozwalają jedynie tworzyć, organizować i zapisywać listy zadań

Brak automatyzacji: Szablony OneNote nie są zautomatyzowane. Będziesz więc musiał samodzielnie wprowadzać i obsługiwać każde zadanie

Brak funkcji wizualnego zarządzania zadaniami: Szablony OneNote, zwłaszcza te Free, nie posiadają funkcji wizualnego zarządzania zadaniami. Oznacza to brak Tablic Kanban lub Wykresów Gantta do wizualizacji projektów i cykli pracy

Ograniczone opcje współpracy: Chociaż możesz udostępniać te szablony stron innym osobom, brakuje możliwości współpracy w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że twój zespół nie będzie w stanie śledzić żadnych zmian wprowadzanych na liście

Brak niezbędnych integracji: Szablony OneNote nie integrują się z niezbędnymi narzędziami i oprogramowaniem do zwiększenia wydajności, takimi jak Kalendarz Google, Microsoft Planner itp. Utrudnia to cały proces Szablony OneNote nie integrują się z niezbędnymi narzędziami i oprogramowaniem do zwiększenia wydajności, takimi jak Kalendarz Google, Microsoft Planner itp. Utrudnia to cały proces zarządzania zadaniami

Porada Pro: Z uwagi na ograniczone możliwości integracji i słabe funkcje edycji, warto poszukać alternatyw. Sprawdź 17 najlepszych alternatyw OneNote, które mogą ci pomóc tutaj!

Alternatywne szablony list do zrobienia w OneNote

OneNote i jego szablony mają swoje wady. Dlaczego więc zadowalać się byle czym? Przejdź na ClickUp - aplikację do wszystkiego! Dzięki Notatnikowi ClickUp możesz przestać przełączać się między oprogramowaniem do zarządzania projektami a aplikacją do zrobienia listy rzeczy do zrobienia.

Niesamowita alternatywa dla OneNote, pozwala tworzyć i organizować listy kontrolne i listy rzeczy do zrobienia, umożliwiając zarządzanie projektami i notatkami w jednym miejscu.

Zobacz, co Alfred Titus z Brighten A Soul Foundation ma do powiedzenia na temat ClickUp:

Każdej organizacji borykającej się z problemem zarządzania projektami, ClickUp pomoże we współpracy nad zadaniami. Dzięki temu oprogramowaniu ludzie mogą śledzić elementy listy rzeczy do zrobienia i pracować nad tymi zadaniami w określonym czasie. Pomaga również zespołowi zarządzającemu projektami śledzić ogólny postęp projektów, aby zapewnić dotrzymanie terminów.

Przyjrzyjmy się najlepszym szablonom list do zrobienia, które pomogą ci być na bieżąco ze wszystkimi zadaniami:

1. Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia od ClickUp

Pobierz ten szablon Twórz proste, gotowe do wykonania listy do codziennych zadań za pomocą szablonu ClickUp Daily To-do List Template

Czy szablon listy rzeczy do zrobienia kojarzy Ci się z nudną listą kontrolną? To nie jest szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia od ClickUp. Choć początkowo dokument wygląda zwyczajnie, posiada on kilka inteligentnych funkcji.

Dzięki Niestandardowym Statusom wykraczasz poza ustawienie i priorytetyzację zadań, ponieważ możesz również śledzić ich postęp. Dzięki Polom niestandardowym możesz klasyfikować je według różnych atrybutów, takich jak kategoria, zależności, status itp. Ponadto dodawaj osobiste notatki, otrzymuj automatyczne przypomnienia, korzystaj z licznika smug, aby śledzić swoją konsekwencję i wiele więcej.

Oto dlaczego to pokochasz:

Zorganizuj swój dzień z łatwością dzięki liście priorytetów, terminów i zadań

Śledź swoje postępy bez wysiłku dzięki wizualnym wskaźnikom zakończonych zadań

Uprość codzienne planowanie, korzystając z przejrzystego i intuicyjnego układu

Idealny dla: Osób poszukujących szablonu do nadzorowania codziennych zadań osobistych i zawodowych.

➡️ Czytaj więcej: Przykłady list do zrobienia dla maksymalnej wydajności w pracy

2. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Calendar

Pobierz ten szablon Rejestruj i śledź wszystkie swoje osobiste i zawodowe zadania w szablonie listy rzeczy do zrobienia ClickUp Calendar

Rejestrowanie codziennych zadań do wykonania w podstawowej aplikacji kalendarza może być czasochłonne. Zamiast tego skorzystaj z szablonu listy rzeczy do zrobienia ClickUp Calendar. Jest on konfigurowalny, przyjazny dla początkujących i pozwala na śledzenie każdego zadania.

Dzięki niestandardowym statusom możesz oznaczać i nadawać priorytety kilku zadaniom w ramach jednej daty i śledzić każde z nich z osobna. Kolejnym imponującym aspektem tego szablonu jest funkcja kodowania kolorami. Niezależnie od tego, czy jest to spotkanie w biurze, czy zakupy spożywcze, rejestruj wszystkie rodzaje zadań - wybierz inny kolor dla każdej kategorii.

Szablon oferuje pięć różnych widoków zadań i wbudowane funkcje śledzenia czasu. Rejestruje twoje zadania i godziny pracy, tworząc zakończony obraz twojego miesiąca.

Oto dlaczego to pokochasz:

Wizualizacja terminów i spotkań w widoku kalendarza

Efektywnie zarządzaj nakładającymi się zadaniami dzięki funkcji przeciągnij i upuść

Niestandardowe harmonogramy odzwierciedlające priorytety osobiste lub zespołowe

Idealny dla: Profesjonalistów poszukujących szablonu miesięcznego kalendarza do planowania i śledzenia zadań w wielu kategoriach.

bonus: Chcesz zwiększyć odpowiedzialność za każde zadanie w swoim zespole? Listy kontrolne zadań ClickUp to świetne rozwiązanie! Oto co możesz zrobić dzięki tej wspaniałej funkcji: Przypisuj zadania do konkretnych osób, aby wszystko było zrobione na czas

Zagnieżdżone podzadania dla wszystkich zadań

Korzystaj z łatwego przeciągania i upuszczania, aby edytować listę według własnych potrzeb Najlepsza część? Możesz korzystać z szablonów list kontrolnych ClickUp, które umożliwiają przypisywanie komentarzy, które możesz rozwiązać w miarę ich zakończenia, tak jak w przypadku listy kontrolnej!

3. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Pobierz ten szablon Wizualizuj swoje codzienne, tygodniowe i miesięczne zadania za jednym zamachem dzięki szablonowi do zrobienia w ClickUp

ClickUp Work To-do Template to pomocne źródło informacji dla osób pracujących wielozadaniowo. Umożliwia planowanie całego harmonogramu poprzez tworzenie list zadań na dzień, tydzień lub miesiąc!

Uruchom listę rozwijaną, utwórz listę zadań wraz z ich szczegółami i aktualizuj ich statusy po ich zakończeniu. Jeśli chcesz śledzić postęp konkretnego zadania, skorzystaj z niestandardowych statusów lub wbudowanej opcji wyszukiwania dostarczonej w szablonie.

Możesz także włączyć tablice Kanban i wykresy Gantta, aby zwizualizować całość!

Oto dlaczego to pokochasz:

Ustal priorytety najważniejszych zadań, aby zapewnić ich terminowe zakończenie

Usprawnij współpracę poprzez udostępnianie aktualizacji pracy swojemu zespołowi

Bezproblemowe śledzenie terminów i kamieni milowych dla celów związanych z pracą

Idealny dla: Pracowników i menedżerów poszukujących ustrukturyzowanego szablonu do żonglowania codziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi zadaniami.

4. Szablon listy zadań ClickUp

Pobierz ten szablon Skorzystaj z szablonu listy zadań ClickUp, aby podzielić projekt na mniejsze działania i wykonać je metodycznie

Jeśli pracujesz nad projektem, który wymaga kilku kroków, pobierz szablon listy zadań ClickUp. Zasób ten posiada funkcje, które usprawniają proces od początku do końca. Podobnie jak tradycyjna lista kontrolna, pozwala na wypisanie wszystkich zadań związanych z projektem i ich oczekiwanych oś czasu.

Pola niestandardowe pozwalają kategoryzować zadania w oparciu o ich typ, pilność, oś czasu itp. Solidne funkcje zarządzania projektami pozwalają przydzielać zadania członkom zespołu i wykorzystywać AI do automatyzacji powtarzalnych zadań.

Oto dlaczego to pokochasz:

Kompleksowo planuj działania dla wydarzeń osobistych lub zespołowych

Efektywnie zarządzaj oś czasu dzięki zintegrowanym przypomnieniom

Wizualnie śledź swój postęp, aby być na bieżąco z zadaniami

Idealny dla: Kierowników projektów poszukujących szablonu do dzielenia złożonych projektów na wykonalne zadania.

5. Szablon listy kontrolnej przeprowadzki ClickUp

Pobierz ten szablon Zaplanuj przeprowadzkę w sposób kompleksowy, zorganizowany i elastyczny dzięki szablonowi listy kontrolnej przeprowadzki od ClickUp

Przeprowadzasz się do nowego miejsca? Szablon listy kontrolnej ClickUp Moving Check list pomoże Ci zaplanować najbardziej płynną przeprowadzkę.

Dzięki temu darmowemu narzędziu możesz stworzyć zakończoną listę kontrolną krok po kroku obejmującą wszystko, co należy zrobić przed, w trakcie i po przeprowadzce. Obejmuje to znalezienie najlepszych firm przeprowadzkowych i pakujących w pobliżu, przygotowanie paczek, sprzątanie miejsca itp.

Po ustaleniu wszystkich zadań, pozwól Polom niestandardowym przejąć ich kategoryzację. Niestandardowe widoki pozwalają wizualizować i przeglądać cały proces, a niestandardowe statusy umożliwiają odhaczanie zadań do zrobienia.

Oto dlaczego to pokochasz:

Śledzenie istotnych szczegółów, takich jak pakowanie, planowanie i rozpakowywanie

Niestandardowa lista dopasowana do konkretnych wymagań związanych z przeprowadzką

Zarządzaj terminami kluczowych zadań, takich jak przelewy mediów

Idealny dla: Osób poszukujących zasobów do planowania i organizowania przeprowadzki do nowej lokalizacji.

6. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Pobierz ten szablon Spraw, aby każde marzenie się liczyło i spełniło dzięki efektywnemu planowaniu przy użyciu szablonu Bucket List od ClickUp

Tworzenie listy rzeczy do zrobienia to świetna zabawa, dopóki nie możesz śledzić swoich celów. Ale właśnie w tym momencie z pomocą przychodzi szablon listy zadań ClickUp.

Ten szablon jest łatwy w użyciu i niestandardowy. Tworzy skonsolidowaną listę wszystkiego, co chcesz osiągnąć, zarówno dużych, jak i małych zadań. Jednak jego prawdziwa wartość leży w możliwości wizualizacji. Szablon ten tworzy mapę kroków do spełnienia marzeń.

Zacznij od efektywnego planowania. Użyj pól niestandardowych, aby zdefiniować atrybuty celu, takie jak miejsce docelowe, budżet, zaangażowane osoby itp. Następnie przejdź do realizacji. Śledzenie czasu pozwala przypisać termin realizacji do każdego celu i śledzić postępy za pomocą Niestandardowych Statusów.

Oto dlaczego to pokochasz:

Rejestruj i ustalaj priorytety swoich osobistych celów życiowych w jednym miejscu

Niestandardowy układ dla długoterminowych lub krótkoterminowych aspiracji

Wizualizuj osiągnięcia i bądź zmotywowany, aby zakończyć więcej zadań

Idealny dla: osób wyznaczających cele, które szukają szablonu do śledzenia i osiągania osobistych aspiracji.

🧠 Ciekawostka: Pisanie i osiąganie celów aktywuje dopaminę w mózgu, co zwiększa motywację i poczucie szczęścia. 🤩

7. Szablon listy rzeczy do zrobienia od ClickUp

Pobierz ten szablon Koniec z pobożnymi życzeniami i planami - zacznij działać z szablonem ClickUp Getting Things Done

Kolejny darmowy zasób, ClickUp Getting Things Done Template, został profesjonalnie zaprojektowany do wypełnienia luki między planami a ich zrobieniem. Oparty na popularnej metodologii Getting Things Done Davida Allena, pozwala systematycznie organizować zadania poprzez dzielenie ich na mniejsze elementy do zrobienia.

Jeśli brzmi to jak zbyt wiele pracy, nie martw się - szablon inteligentnie nadaje priorytety każdemu zadaniu, dzięki czemu wiesz, na których z nich należy się skupić.

Oto dlaczego to pokochasz:

Systematycznie organizuj zadania w oparciu o metodę GTD

Usprawnij koncentrację, kategoryzując zadania na możliwe do wykonania konteksty

Ustal priorytety kolejnych działań, aby utrzymać tempo realizacji projektów

Idealny dla: Osób poszukujących zasobu do stosowania metody GTD do organizowania i ustalania priorytetów zadań.

8. Szablon tygodniowej listy kontrolnej ClickUp

Pobierz ten szablon Sprawdzaj swoje cotygodniowe zadania jak profesjonalista dzięki szablonowi ClickUp Weekly Checklist Template

Potrzebujesz stworzyć tygodniową agendę dla swojego zespołu? Nie musisz już dłużej szukać - skorzystaj z ClickUp Weekly Checklist Template! Ten szablon notatek jest równie łatwy w użyciu, co w tworzeniu.

Wystarczy umieścić swoje zadania na liście, przypisać im terminy i odznaczyć je po zakończeniu. Pozwala to określić pilność każdego elementu na liście.

Załóżmy, że masz ważne spotkanie z klientem we wtorek. Zarejestruj to zadanie na liście kontrolnej i oznacz je jako "o wysokim priorytecie". "W ten sposób Twój zespół może łatwo zobaczyć, do których zadań musi się przygotować, bez konieczności przeszukiwania całej listy.

Oto dlaczego to pokochasz:

Śledzenie postępów w przypadku powtarzających się lub jednorazowych cotygodniowych zadań

Zarządzaj obciążeniem pracą, przydzielając zadania do konkretnych dni

Niestandardowy szablon dla potrzeb osobistych lub zawodowych

Idealny dla: Teams i osób indywidualnych poszukujących szablonu do tworzenia ustrukturyzowanego tygodniowego planu zajęć.

➡️ Czytaj więcej: Jak stworzyć listę priorytetów do zrobienia: Przewodnik krok po kroku

9. Szablon listy kontrolnej SEO od ClickUp

Pobierz ten szablon Uczyń SEO bezproblemowym procesem dzięki ClickUp SEO Checklist Template

Niezależnie od tego, czy chodzi o zawartość, czy o całą witrynę, zapewnienie przyjazności SEO we wszystkich cyfrowych punktach styku jest konieczne. Skorzystaj z szablonu listy kontrolnej SEO ClickUp do zrobienia tego.

Nawet jeśli nie jesteś ekspertem, ten szablon pomoże Ci zwiększyć wysiłki związane z SEO. Porządnie organizuje wszystkie ważne dane SEO w różne kategorie, aby wygodnie określić luki.

Pomaga to również śledzić wskaźniki KPI, mierzyć wydajność budowania linków i optymalizować zawartość. Możesz także współpracować ze swoim zespołem lub korzystać z wbudowanych funkcji AI szablonu.

Oto dlaczego to pokochasz:

Śledzenie najważniejszych kroków, takich jak badanie słów kluczowych i meta-opisów

Optymalizacja wydajności poprzez integrację narzędzi i analiz

Dostosuj listę do konkretnych kampanii SEO lub celów

Idealne dla: Twórców zawartości i właścicieli stron internetowych poszukujących zasobów do optymalizacji SEO.

10. Szablon listy kontrolnej zatrudnienia ClickUp

Pobierz ten szablon Skorzystaj z szablonu ClickUp Hiring Checklist Template, aby stworzyć łatwą do przestrzegania listę kontrolną rekrutacji dla swojej organizacji

Szukasz szablonu, który usprawni proces rekrutacji? Szablon ClickUp Hiring Checklist jest odpowiedzią na te potrzeby. Pozwala on stworzyć kompleksową listę, która dzieli proces rekrutacji na małe, możliwe do wykonania zadania.

Oprócz tego, szablon pozwala również śledzić i zarządzać całym procesem rekrutacji. Możesz więc śledzić każdy szczegół w samym szablonie, niezależnie od tego, czy chcesz sprawdzić, czy kandydat złożył wymagane dokumenty, czy też na jakiej scenie znajduje się obecnie rekrutacja.

Bonus? Możesz również zapisać swoje niestandardowe ustawienia, aby stworzyć standardową listę kontrolną dla swojej firmy.

Oto dlaczego to pokochasz:

Usprawnij proces rekrutacji dzięki liście wszystkich zadań rekrutacyjnych

Niestandardowe kroki dla różnych ról i potrzeb pracowników

Zachowaj zgodność z przepisami, uwzględniając wszystkie obowiązkowe kontrole zatrudnienia

Idealny dla: Rekruterów poszukujących szablonu do zarządzania cyklem pracy i śledzenia postępów kandydatów.

💡 Pro Tip: Przydziel praktyczne zadania, które odzwierciedlają rzeczywiste wyzwania zawodowe, aby ocenić wydajność kandydata zamiast ogólnych rozmów kwalifikacyjnych. ⚖️

11. Szablon listy kontrolnej projektu ClickUp

Pobierz ten szablon Skorzystaj z szablonu listy kontrolnej projektu ClickUp, aby obsłużyć każdy projekt z należytą starannością i już nigdy nie pominąć żadnego ważnego kroku

Jeśli Ty i Twój zespół obawiacie się planowania kolejnego projektu od podstaw, szablon listy kontrolnej projektu ClickUp jest świetnym rozwiązaniem. Szablon ten wizualizuje cały projekt w małych krokach, umożliwiając jego bardziej efektywną realizację.

Dzięki funkcjom takim jak Niestandardowe Statusy i Niestandardowe Widoki, możesz tworzyć i organizować zadania, kategoryzować je i definiować cykle pracy z różnymi widokami. Oprócz tego, dodawaj informacje o zespole, przydzielaj zadania i komentuj dokument, aby współpracować z innymi osobami zaangażowanymi w projekt.

Oto dlaczego to pokochasz:

Śledzenie postępów na różnych scenach, takich jak planowanie, realizacja i przegląd

Dostosuj zadania i terminy do potrzeb projektu

Współpracuj w czasie rzeczywistym, udostępniając aktualizacje członkom zespołu

Idealny dla: Teamów poszukujących zasobu do koordynowania i realizacji wieloetapowych projektów.

➡️ Czytaj więcej: 9-punktowa lista kontrolna do zarządzania projektami dla menedżerów

12. Szablon wakacyjnej listy kontrolnej ClickUp

Pobierz ten szablon Planuj idealne wakacje w mgnieniu oka dzięki szablonowi listy kontrolnej na wakacje od ClickUp

Niezależnie od tego, czy jest to weekendowa wycieczka objazdowa, czy miesięczny wypad, zaplanuj każdy wypad z ClickUp Vacation Checklist Template. Dokument ten pomoże Ci stworzyć listę kontrolną, która uporządkuje Twoje wakacyjne niezbędniki, abyś nie zapomniał o niczym ważnym.

Co więcej, jest to również aplikacja wysoce oparta na współpracy. Zaproś więc znajomych i członków rodziny i oddeleguj zadania, aby Twoja lista była nieskazitelnie kompletna.

Oto dlaczego to pokochasz:

Śledzenie ważnych szczegółów, takich jak rezerwacje, dokumenty i harmonogramy

Niestandardowa lista dopasowana do konkretnych typów wakacji lub preferencji

Zarządzaj osią czasu, aby upewnić się, że wszystko jest gotowe przed wyjazdem

Idealny dla: Podróżnych szukających zasobu do efektywnego planowania i organizowania swoich podróży.

13. Szablon listy kontrolnej dla emerytów od ClickUp

Pobierz ten szablon Skorzystaj z szablonu listy kontrolnej ClickUp Emerytura, aby mądrze planować swoją emeryturę

Planując przejście na emeryturę, należy wziąć pod uwagę wiele kwestii. Skorzystaj więc z szablonu ClickUp Retirement Checklist Tem plate, aby rozpocząć. Szablon ten dostarcza wyczerpującą listę podkreślającą wszystkie istotne zadania i rzeczy do zrobienia, które należy wykonać, aby płynnie przejść z pracy na emeryturę.

Na przykład ustawienie celów emerytalnych, utworzenie funduszu emerytalnego, zbadanie opcji opieki zdrowotnej itp. Dzięki temu będziesz gotowy, by wkroczyć w kolejny etap swojego życia.

Oto dlaczego to pokochasz:

Śledzenie kamieni milowych, takich jak papierkowa robota, oszczędności i planowanie stylu życia

Zarządzaj osią czasu, aby zapewnić płynne przejście na emeryturę

Bezstresowa praca dzięki uporządkowaniu wszystkich planów emerytalnych

Idealny dla: Osób poszukujących szablonu listy do zrobienia, aby przygotować się do płynnego przejścia na emeryturę.

🧠 Ciekawostka: Pixie Curtis - 12-letnia przedsiębiorczyni z Australii - jest prawdopodobnie najmłodszą osobą, która przeszła na emeryturę. Curtis ogłosiła przejście na emeryturę w 2023 roku w wieku 11 lat. 😱

Przejdź na listy rzeczy do zrobienia w OneNote - zarządzaj zadaniami bardziej efektywnie dzięki ClickUp!

Szablony list zadań OneNote są popularnym wyborem. Stanowią one solidny punkt wyjścia dla każdego, kto dopiero zaczyna tworzyć listy kontrolne i wymagają podstawowej struktury szkieletowej.

Jeśli jednak jesteś kimś, kto szuka czegoś bardziej wyrafinowanego, szablony te mogą wydawać się limitem. Ich projekt jest podstawowy, nie zapewniają wsparcia dla współpracy, a co najważniejsze - nie ma w nich możliwości automatyzacji AI.

Ale to właśnie tutaj ClickUp błyszczy. Szablony list rzeczy do zrobienia ClickUp są innowacyjne, bogate w funkcje, konfigurowalne i przyjazne dla początkujących.

Nie czekaj więc - aby uzyskać więcej informacji, sprawdź ClickUp lub zarejestruj się tutaj, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej!