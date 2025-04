Free Marketing Plan Templates for Word (szablony planów marketingowych dla programu Word)

Spójrzmy prawdzie w oczy: tworzenie planu marketingowego nie jest dla nikogo dobrą zabawą. Jest żmudne, szczegółowe i pochłania czas, który można by poświęcić na osiąganie wyników.

Oto szablony planów marketingowych w programie Word - idealne dla właścicieli małych firm, marketerów i studentów, którzy chcą pominąć dramat związany z formatami i przejść od razu do planowania. 🏃

Zebraliśmy najlepsze darmowe szablony Word, aby zaspokoić twoje prostsze potrzeby. Ale ponieważ Word nie jest idealny do współpracy w czasie rzeczywistym lub ewoluujących cykli pracy, uwzględniliśmy również nasze najlepsze, darmowe (i bogate w funkcje) szablony.

Uzyskaj dostęp do darmowych szablonów planów marketingowych ClickUp

Ale najpierw porozmawiajmy o tym, co sprawia, że szablon jest wart Twojego czasu.

Co składa się na dobry szablon planu marketingowego dla programu Word?

Świetny szablon marketingowy w programie Word zapewnia organizację, śledzenie i gotowość do pewnej prezentacji strategii. Oto czego należy szukać:

Struktura i układ : Wybierz szablon z czystym, logicznym układem, który dzieli kluczowe sekcje (takie jak cele, grupa docelowa i budżet), ułatwiając wypełnianie i śledzenie

: Wybierz szablon z czystym, logicznym układem, który dzieli kluczowe sekcje (takie jak cele, grupa docelowa i budżet), ułatwiając wypełnianie i śledzenie Opcje niestandardowe : Wybierz szablon, który jest wystarczająco elastyczny, aby dostosować się do twoich unikalnych potrzeb, bez zmuszania cię do trzymania się sztywnych sekcji lub projektów

: Wybierz szablon, który jest wystarczająco elastyczny, aby dostosować się do twoich unikalnych potrzeb, bez zmuszania cię do trzymania się sztywnych sekcji lub projektów Sekcje z możliwością działania : Wybierz szablon, który zawiera obszary dla jasnych, możliwych do wykonania elementów - celów, osi czasu, wskaźników KPI i kolejnych kroków - abyś mógł do zrobienia

: Wybierz szablon, który zawiera obszary dla jasnych, możliwych do wykonania elementów - celów, osi czasu, wskaźników KPI i kolejnych kroków - abyś mógł do zrobienia Profesjonalny wygląd: Wybierz szablon o dopracowanym wyglądzie, który profesjonalnie prezentuje twoje pomysły, ułatwiając udostępnianie ich klientom, współpracownikom lub interesariuszom.

Profesjonalna wskazówka: Kiedy tworząc marketingową mapę drogową , ustal priorytety szablonu, który pomoże podzielić duże zadania na mniejsze podzadania. Dzięki temu Twój Teams będzie skupiony i mniej przytłoczony.

Free Marketing Plan Templates for Word

Szablony marketingowe Word stanowią prosty, ale skuteczny punkt wyjścia do strukturyzacji wysiłków marketingowych. Zapoznaj się z tymi darmowymi zasobami do pobrania.

1. Szablon planu marketingowego Word od CoSchedule

przez CoSchedule The Szablon planu marketingowego Word by CoSchedule oferuje 18-stronicowe ramy dla danych powstania strategii. Zaczyna się od ustawienia jasnych, możliwych do podjęcia działań celów marketingowych i mierzalne wskaźniki KPI do śledzenia postępów.

Szablon pomaga również zdefiniować grupę docelową za pomocą szczegółowych person, zapewniając, że strategia jest niestandardowa. Zawiera analizę sytuacyjną do oceny zarówno warunków rynkowych, jak i konkurencji, a także analizę SWOT do oceny mocnych i słabych stron.

Wreszcie, nakreśla inicjatywy i kanały marketingowe z przypisanymi obowiązkami, dostarczając jednocześnie sekcję budżetowania w celu zapewnienia kontroli finansowej.

⚡️Best dla: Marketerów cyfrowych poszukujących ustrukturyzowanych ram z jasnymi celami i wskaźnikami KPI

2. Szablon planu marketingowego Word by Stakeholdermap.com

przez Stakeholdermap.com The Szablon planu marketingowego Word by Stakeholdermap.com oferuje 16-stronicową strukturę, która pomoże ci opracować strategię marketingową.

Zaczyna się od udokumentowania szczegółów dotyczących biznesu, takich jak misja i wizja, identyfikacja rynku docelowego i podkreślenie USP. Następnie przeprowadza cię przez kompleksową analizę SWOT.

Szablon określa również taktyki marketingowe, od cen po działania promocyjne, wraz z symbolami zastępczymi do śledzenia wyników.

⚡️Best dla: Cross-funkcjonalnych Teams w małych firmach, które muszą dostosować się do taktyk marketingowych

3. Szablon planu marketingowego celów strategicznych od Template.Net

przez Szablon.Net The Szablon planu marketingowego celów strategicznych od Template.Net zapewnia jasne ramy do zdefiniowania głównych aspektów Twojego biznesu, określenia docelowych odbiorców i opracowania możliwych do podjęcia działań planów marketingowych

Szablon zawiera niestandardowe pola dla takich obszarów jak ceny, strategie promocyjne i zaangażowanie klientów, z symbolami zastępczymi do śledzenia wyników i celów finansowych.

⚡️Best dla: Startupów definiujących krótko- i średnioterminowe cele marketingowe dostosowane do wzrostu

4. Szablon planu marketingowego rozwoju produktu od Template.Net

przez Szablon.Net The Szablon planu marketingowego rozwoju produktu od Template.Net to plan marketingowy krok po kroku do wprowadzania nowych produktów, kładący nacisk na wysiłki przed wprowadzeniem na rynek w celu zbudowania oczekiwania. Wstępnie zaprojektowany układ zawiera miejsce na reklamy wideo, marketing influencerów i nie tylko.

Strategia określa również działania związane z konferencją prasową i wydarzeniem inauguracyjnym w celu bezpośredniego zaangażowania sprzedawców detalicznych i niestandardowych. Przypisuje jasne obowiązki członkom zespołu i zapewnia podział budżetu w celu zapewnienia właściwej alokacji finansowej.

⚡️Best dla: Menedżerów produktu wprowadzających nowe produkty z ukierunkowanymi strategiami rynkowymi i pozycjonowania

5. Szablon Outreach Action Plan by Template.Net

przez Szablon.NetSzablony planów działania są niezbędne do organizacji i realizacji programów informacyjnych, zapewniając jasne ramy dla ustawienia celów, zdefiniowania działań i przypisania obowiązków.

Szablony Szablon Outreach Action Plan od Template.Net idzie o krok dalej, oferując kompleksową strukturę zakończoną oś czasu, zasoby i śledzenie postępów. Szablon ten zapewnia, że każdy członek zespołu pozostaje w zgodzie, zapewniając jednocześnie mapę drogową do monitorowania powodzenia na każdej scenie procesu.

⚡️Best dla: Teamów skupionych na społeczności, organizujących programy lub wydarzenia edukacyjne

6. Szablon do planowania sprintu marketingowego od Template.Net

przez Szablon.Net The Szablon do planowania sprintów marketingowych od Template.Net to niestandardowy one-pager przeznaczony do organizacji danych powstania iteracyjnych planów marketingowych.

Organizuje zadania w wyraźne sceny - od działań sprintu do weryfikacji backlogu sprintu. Każde zadanie ma zdefiniowanych właścicieli i ogólny ustalony termin. Szablon zapewnia, że pod koniec sprintu wszystkie inicjatywy marketingowe przyczyniają się do stworzenia planu marketingowego, który można wykorzystać w praktyce.

⚡️Best dla: zwinnych teamów skupionych na szybkich, iteracyjnych cyklach marketingowych

7. Szablon kalendarza planowania marketingowego restauracji od Template.Net

via Szablon.Net The Szablon kalendarza planowania marketingowego restauracji od Template.Net jest praktycznym narzędziem dla restauracji do organizowania miesięcznych i tygodniowych procesy planowania marketingowego .

Szablon podziela rok na cele marketingowe, od tematów sezonowych po kampanie promocyjne. Zawiera również sekcje do śledzenia działań, takich jak marketing w mediach społecznościowych, wydarzenia i zarządzanie budżetem, dzięki czemu wszystko jest zsynchronizowane z celami biznesowymi.

Możesz wyznaczyć osoby lub komitety odpowiedzialne za każde zadanie, zapewniając odpowiedzialność.

⚡️Best dla: Restauracji koordynujących sezonowe promocje i wydarzenia

8. Szablon planu marketingowego nieruchomości od Template.Net

przez Szablon.Net The Szablon planu marketingowego nieruchomości od Template.Net przedstawia kluczowe strategie promocji projektu nieruchomości komercyjnej.

Obejmuje on ustawienie celów, zdefiniowanie rynku docelowego oraz planowanie zawartości i marketingu w mediach społecznościowych. Plan pomaga również dostosować wysiłki marketingowe do kluczowych celów, takich jak prezentacja projektu i podkreślenie wiedzy agentów.

Ten plan działania zawiera listę konkretnych zadań, oś czasu i obowiązków zespołu. A sekcja budżetowa dzieli koszty na poszczególne działania, oferując jasną finansową mapę drogową.

⚡️Best dla: Agentów nieruchomości zajmujących się marketingiem nieruchomości, domami otwartymi i docieraniem do klientów

Limity używania Worda do szablonów planów marketingowych

Szablony Word sprawdzają się w przypadku podstawowych planów marketingowych, ale brakuje im elastyczności i funkcji zaawansowanych narzędzi oprogramowania do zarządzania kampaniami . Oto, z czym możesz się spotkać:

Wady współpracy : Praca zespołowa staje się trudna, ponieważ wiele osób nie może edytować jednocześnie bez ryzyka pomylenia wersji

: Praca zespołowa staje się trudna, ponieważ wiele osób nie może edytować jednocześnie bez ryzyka pomylenia wersji Ograniczone możliwości niestandardowe : Utkniesz z niezgrabnymi szablonami i ręcznymi poprawkami projektu

: Utkniesz z niezgrabnymi szablonami i ręcznymi poprawkami projektu Brak śledzenia wydajności : Word nie ma wbudowanych wskaźników ani funkcji śledzenia postępów w trwających kampaniach

: Word nie ma wbudowanych wskaźników ani funkcji śledzenia postępów w trwających kampaniach Luki w integracji: Nie można zsynchronizować planu z CRM lub platformami marketingowymi, co utrudnia mierzenie i dostosowywanie w czasie rzeczywistym

Porada dla profesjonalistów: Aby przezwyciężyć ograniczenia programu Microsoft Word w zakresie wizualizacji danych, rozważ użycie go w połączeniu z Excelem lub Arkuszami Google dla sekcji zawierających duże ilości danych (takich jak budżetowanie, oś czasu i wskaźniki KPI).

Alternatywne szablony planów marketingowych Narzędzia do zarządzania projektami marketingowymi które nie pozwalają na współpracę zespołu, mogą być (szczególnie) limitujące. Wejdź na ClickUp.

ClickUp to everything app for work, która wprowadza strukturę i przejrzystość do cyklu pracy.

Jest wyposażona w zaawansowaną automatyzację i narzędzie AI, które przyspiesza tworzenie zawartości - briefów, e-maili, kopii do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek i wielu innych. Rozwiązania ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi dostawca kompleksowego pakietu do zarządzania wszystkimi aspektami kampanii marketingowych, takimi jak Dokumenty ClickUp do opracowywania strategii biznesowej, kalendarze do organizowania osi czasu i bezproblemowe integracje do synchronizacji z innymi narzędziami marketingowymi.

Platforma oferuje również Tablice i Sprawdzanie rozwiązania do przeglądów zespołowych i burz mózgów, wraz z aktualizacjami w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wielu widoków i pulpitów, aby wszyscy byli zgodni i na bieżąco.

Organizuj swoje zadania na listach i śledź zależności za pomocą rozwiązań do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp

🔍Czy wiesz, że Marketerzy, którzy korzystają z kompleksowego narzędzia do zarządzania projektami są 4% mają większe szanse na sukces niż ci, którzy polegają na silosowych informacjach rozproszonych w różnych systemach.

Zapoznaj się z naszymi najlepszymi darmowymi szablonami marketingowymi poniżej, aby rozpocząć kampanię od samego początku.

1. Szablon planu marketingowego ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Szablon planu marketingowego ClickUp jest idealny dla początkujących, którzy chcą zorganizować cele marketingowe i śledzić postępy.

Zacznij od zdefiniowania celów w widoku listy "Cele " i podziel je na kluczowe wyniki lub podzadania. Pasek postępu aktualizuje się automatycznie po oznaczeniu zakończonych zadań.

Możesz także śledzić podzadania w widoku listy "Kluczowych wyników" i wizualizować swój postęp w "Tablicy postępu" Dostępny jest również widok osi czasu, który pomaga zarządzać OKR-ami marketingowymi, z możliwością elastycznego dostosowywania harmonogramów projektów w zależności od potrzeb.

⚡️Best dla: Teamów marketingowych poszukujących ustrukturyzowanego planu marketingowego, definiującego cele i taktyki w jednym miejscu

2. Szablon planu działań marketingowych ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Szablon planu działań marketingowych ClickUp to przyjazna dla początkujących strona wiki, która pomoże Ci rozpocząć strategię marketingową.

Zawiera poręczną tabelę z niestandardowymi polami dla celów, rozwijane listy oznaczone kolorami dla przypisanych osób oraz pliki (dla wszelkich istotnych załączników). Dostępna jest również lista kontrolna dla podzadań, aby pozostać na dobrej drodze, a pasek procentowy zakończonych zadań zapewnia motywację.

Możesz jeszcze bardziej przyspieszyć śledzenie tego planu działania dzięki sieci neuronowej AI w postaci ClickUp Brain . Uzyskaj sugestie dotyczące ulepszenia planu, wygeneruj podzadania, a nawet znajdź podobne zadania, aby usprawnić proces.

⚡️Best dla: Teamów marketingowych, które chcą dokumentować działania krok po kroku, od pomysłu na kampanię do jej realizacji

3. Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp pomaga dostosować marketing mix od celów ogólnych do konkretnych zadań.

Ustawiony na poziomie folderu szablon zawiera podfolder OKR, w którym OKR są pogrupowane według poziomu postępu, kanału publikacji i kwartału docelowego na liście wszystkich OKR. Cele można dodatkowo priorytetyzować na liście 'Kluczowe wyniki według kwartału.

Następnie, w podfolderze "Plan marketingowy " możesz mapować swój budżet i wydatki dla każdego podzadania na widoku listy "Planowane zadania według OKR". Możesz również przypisać zadania i ustawić priorytety.

Jeśli jesteś bardziej wzrokowcem, sprawdź ten vlog o ustawieniu szablonu Strategicznego Planu Marketingowego!

I z ClickUp Chat twój zespół może natychmiast dostosować się do ujednoliconego obszaru roboczego ClickUp - nie trzeba już wysyłać e-maili ani przeskakiwać między platformami.

📮ClickUp Insight: Powyżej 60% czasu pracy zespołu spędza na poszukiwaniu kontekstu, informacji i elementów działania.

Według badania przeprowadzone przez ClickUp teams tracą cenne godziny na przeskakiwanie między różnymi narzędziami. aby zapobiec zerwaniu komunikacji, zintegruj przesyłanie wiadomości z cyklami pracy za pomocą scentralizowanej platformy, która łączy zarządzanie projektami, współpracę i komunikację. Wypróbuj ClickUp , aplikacja Wszystko do pracy_.

Wypróbuj ClickUp za Free

⚡️Best dla: Teamów zarządzających, które chcą śledzić długoterminowe cele biznesowe i kluczowe taktyki marketingowe

4. Szablon planu marketingu zawartości ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Szablon planu marketingu zawartości ClickUp to przyjazny dla początkujących układ, który upraszcza zarządzanie cyklem pracy nad zawartością dzięki sześciu uporządkowanym widokom.

Rozpocznij od widoku listy "Zawartość ", aby posortować zadania według miesiąca publikacji, dostarczając przejrzysty plan działania. Następnie można śledzić postępy w ramach tablicy Status, grupując zadania w kategorie takie jak W trakcie zatwierdzania lub Zakończone.

Tablica "Pipeline " pomaga zarządzać bazą danych zawartości korzystając z systemu "przeciągnij i upuść" w celu szybkiej aktualizacji. A jeśli chodzi o oś czasu, użyj widoków "Oś czasu zawartości" i "Oś czasu działu", aby wizualizować harmonogramy według typu zawartości lub zespołu.

Na koniec warto skorzystać z "Kalendarza terminów publikacji", w którym oznaczono należne, zaległe i niezaplanowane zadania w celu ich łatwego śledzenia.

⚡️Best dla: Teamów zajmujących się zawartością, które chcą tworzyć i śledzić mapę drogową strategii dotyczących treści

5. Szablon planu zawartości ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Szablon planu zawartości ClickUp sprawia, że tworzenie zawartości jest proste i angażujące dla początkujących.

Zadania na liście "Content Plan " są pogrupowane według pilności - wysokiej, średniej lub niskiej - i zawierają szczegóły, takie jak podjęte działania, typ zawartości (np. infografiki lub wideo), grupa docelowa, słowa kluczowe i status zatwierdzenia

Tablica zatwierdzeń umożliwia sprawne śledzenie podpisów, podczas gdy kalendarz treści oferuje wizualny układ zadań, zakodowanych kolorami według filarów zawartości, takich jak treści generowane przez użytkowników lub cotygodniowe serie.

⚡️Best dla: menedżerów zawartości organizujących i planujących kalendarze redakcyjne dla różnych platform

6. Szablon planu marketingowego wydarzenia ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Szablon planu marketingowego wydarzenia ClickUp to przyjazna dla początkujących opcja umożliwiająca sprawne planowanie i śledzenie wydarzeń.

Zacznij od nakreślenia działań związanych z wydarzeniem w widoku listy "Zadania marketingowe", dodając szczegóły, takie jak kierownicy zespołów i kopie paragonów do budżetowania. Następnie przejdź do widoku "Tablica faz", aby wizualizować zadania jako karty Kanban pogrupowane według faz (takich jak plan, ocena i wdrożenie).

Dostępna jest również "Oś czasu wydarzeń ", która oferuje przejrzysty widok czasu trwania zadań, podczas gdy "Kalendarz wydarzeń " przedstawia zadania w kalendarzu, umożliwiając szybką zmianę harmonogramu i dostosowanie terminów w razie potrzeby.

⚡️Best dla: Planistów wydarzeń, którzy chcą koordynować wysiłki promocyjne, logistykę i oś czasu dla wydarzeń

7. Szablon planu sprzedaży i marketingu ClickUp

Pobierz szablon Skuteczne strategie promocji zwiększają sygnał dla Twojej marki, a przyjazne dla początkujących Szablon planu sprzedaży i marketingu ClickUp upraszcza ten proces.

Układ zaczyna się od listy działań, gdzie zadania są pogrupowane według typu marketingu (np. krajowy, lokalny lub PR). Istnieje możliwość etykiety zespołu kampanii, przypisania sprzedaży i leadów marketingowych, a nawet ustawienia dat końcowych sprzedaży.

Następnie możesz wizualizować postępy w tablicy Marketing Pipeline, która jest pogrupowana według scen (takich jak badania, planowanie i rozwój). Dodatkowo, możesz użyć widoku tabeli "Cele ", aby ocenić rzeczywiste wyniki sprzedaży i kampanii.

⚡️Best dla: Zespołów sprzedaży i marketingu, które chcą dostosować swoje strategie w celu zwiększenia generowanych przychodów

8. Szablon planu kampanii marketingowej ClickUp*

Pobierz szablon

Szablon Szablon planu kampanii marketingowej ClickUp jest idealny dla średniozaawansowanych użytkowników poszukujących głębszej analityki i organizacji kampanii lista kontrolna kampanii marketingowych jest ustawiona na poziomie folderu.

W podfolderze "Campaign Analytics " znajduje się lista "Costs ", która grupuje koszty specyficzne dla zadania według sieci/źródła publikacji. Pełni ona funkcję takich wskaźników jak CPC (koszt za kliknięcie), CPM (koszt za milę) i oparty na formule CPA (koszt za akcję).

Ponadto dostępna jest lista "Conversion Metrics ", która śledzi takie wskaźniki jak kliknięcia, konwersje i wyświetlenia w sieci. Można nawet oznaczyć typ odbiorców (np. technologia, wydajność lub pełne spektrum).

Następnie w podfolderze "Kampanie " można monitorować połączenia na żywo, współczynniki konwersji i status każdej kampanii w trzech zorganizowanych widokach.

⚡️Best dla: menedżerów kampanii poszukujących konkurencyjnej analizy swoich kampanii marketingowych

9. Szablon planu marketingowego w mediach społecznościowych ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Szablon planu marketingowego w mediach społecznościowych ClickUp to przyjazna dla użytkownika strona Wiki zaprojektowana w celu przejrzystego dokumentowania strategii mediów społecznościowych.

Jej funkcją jest układ tabelaryczny z polami na budżet marketingowy, wydatki, rachunki, a nawet notatki i etykiety dla osób odpowiedzialnych. Fazy - planowanie, wdrażanie i ocena - można wybierać za pomocą rozwijanej listy, a do śledzenia postępów służy pasek zakończonych działań.

Oddzielna tabela obsługuje listę kontrolną podzadań kalendarz zawartości przeznaczony dla mediów społecznościowych aby zwiększyć efektywność planowania.

⚡️Best dla: Menedżerów mediów społecznościowych, którzy chcą uporządkować zawartość i monitorować zaangażowanie

10. Szablon kalendarza marketingowego ClickUp

Pobierz szablon Tworzenie planu projektu marketingowego jest procesem realizowanym krok po kroku Szablon kalendarza marketingowego ClickUp sprawia, że jest to łatwe dla początkujących.

Możesz zacząć od listy zadań w widoku "Projekty marketingowe ", pogrupowanych według statusu, z niestandardowymi polami, takimi jak najnowsze komentarze do szybkiej współpracy. Następnie przejdź do widoku 'Oś czasu projektu, aby uzyskać przejrzysty widok zorganizowany według działów, zakończony regulowanymi harmonogramami.

Widok "Kalendarza " pozwala bez wysiłku zaplanować zadania, podczas gdy "Tablica procesów marketingowych " pokazuje postęp na różnych scenach projektu. Wreszcie, możesz śledzić wydatki za pomocą tabeli budżetu i kontrolować swoje finanse.

⚡️Best dla: Teamów marketingowych chcących planować, tworzyć harmonogramy i wizualnie śledzić kluczowe kampanie i terminy

11. Szablon skróconego opisu kampanii marketingowej ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Szablon streszczenia kampanii marketingowej ClickUp upraszcza zarządzanie kampaniami marketingowymi z przyjaznym dla początkujących układem Wiki.

Zawiera sekcje dla szczegółów klienta, aby zapewnić dopasowanie marki i "Przegląd kampanii " tabelę do definiowania tematów, celów i opisów.

Segmentacja odbiorców i spostrzeżenia behawioralne pomagają zdefiniować różne osoby w ramach rynku docelowego, podczas gdy sekcja proponowanego budżetu pomaga udokumentować finanse.

Kluczowe kamienie milowe można śledzić w sekcji "Istotne daty ", a w tabeli "Materiały marketingowe " można opisać dostarczane produkty. Ponadto możesz dodać wszelkie materiały referencyjne z poprzednich kampanii, aby zapewnić spójność marki.

⚡️Best dla: Marketerów, którzy chcą szybko nakreślić cele i taktykę kampanii, aby zapewnić spójność wśród interesariuszy

Rozpocznij swoje plany marketingowe z ClickUp

Szablony Word świetnie radzą sobie z prostszymi zadaniami, ale nie są w stanie udźwignąć ciężkich projektów marketingowych.

To właśnie tam ClickUp może wkroczyć z pomocą. 🤝

Przełączaj się między układem w stylu Wiki do organizowania informacji, tablicą Kanban do śledzenia zadań, wykresem Gantta do wizualizacji osi czasu i nie tylko. ClickUp ułatwia również współpracę dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym.

Platforma integruje się ze stosem technologii marketingowych: Google Drive, Figma i HubSpot. Ponadto możesz użyć wbudowanego asystenta AI do automatyzacji tworzenia raportów lub śledzenia zadań.

A co najważniejsze? Te szablony są całkowicie Free! Zarejestruj się na ClickUp za darmo i zacznij szybko śledzić od pomysłu do realizacji kampanii.