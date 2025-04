Jak ustawić i śledzić cele BHAG (Big Hairy Audacious Goals)?

Wyznaczaj cele, które są tak duże, tak włochate, że aż się zachłystujesz. Kiedy masz zamiar zasnąć, twój BHAG (Big Hairy Audacious Goal) jest tam, przy twoim łóżku, cały owłosiony ze świecącymi oczami. Kiedy się budzisz, on tam jest: Dzień dobry, jestem twoim BHAG. Jestem właścicielem twojego życia

Jim Collins

W poszukiwaniu długoterminowego powodzenia, różnica między zwyczajnym a nadzwyczajnym może być często zdefiniowana przez Twój Big Hairy Audacious Goal _(BHAG).

Te śmiałe, zuchwałe cele są jednoczącym punktem centralnym dla wizjonerskich firm, napędzając je na nowe wyżyny. Niezależnie od tego, czy chodzi o wspinaczkę na Mount Everest, czy lądowanie człowieka na Księżycu, historia pokazuje nam, że wielkie osiągnięcia zaczynają się od prawdziwego BHAG.

W tym artykule pomożemy ci przygotować się do ustawienia własnego BHAG i poprowadzenia firmy w kierunku transformacyjnego wzrostu.

Czym są cele BHAG?

Big Hairy Audacious Goal (BHAG) to odważny, długoterminowy cel zaprojektowany w celu pobudzenia organizacji, przekraczania granic, rozwijania skutecznych nawyków i inspirowania działań w kierunku większej wizji.

Jim Collins i Jerry Porras wprowadzili ten termin w swojej książce Built to Last: Powodzenie nawyków wizjonerskich firm w 1994 roku. Chcieli zachęcić firmy do wyjścia z mentalności stopniowych ulepszeń i dążenia do celów, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się prawie niemożliwe.

Siła BHAG polega na tym, że wyciąga cię z myślenia zbyt małego

Jim Collins

Prawdziwy BHAG jest ambitny - jego realizacja może zająć dekadę lub nawet więcej. Nie chodzi tylko o wielkie marzenia; chodzi o stworzenie celu, który choć stanowi wyzwanie, jest nadal osiągalny, jeśli firma się do niego zobowiąże.

pomyśl o tym jak o wizji prezydenta Kennedy'ego z 1961 roku dotyczącej misji na Księżyc przed końcem dekady. W tamtym czasie wydawało się to naciągane, ale pobudziło cały naród do działania, ostatecznie prowadząc do historycznego lądowania na Księżycu w 1969 roku.

Czym różni się ustawienie celu BHAG od tradycyjnego ustawienia celu?

Zrozumienie różnicy między BHAG a tradycyjnymi metodami ustawiania celów, takimi jak OKR ( Cele i kluczowe wyniki ) może pomóc w podjęciu decyzji, które podejście najlepiej pasuje do wizji organizacji.

Factor BHAGS Tradycyjne cele (OKRs, SMART Goals) Ambicja vs. struktura BHAGs to ambitne, długoterminowe cele (10-25 lat) mające na celu przedefiniowanie biznesu lub branży. Stanowią wyzwanie dla firm, aby dążyły do tego, co wydaje się poza ich zasięgiem. Są to cele krótko- i średnioterminowe, ustrukturyzowane i mierzalne, skoncentrowane na stopniowym postępie. Zakres i wpływ Koncentrują się na celach transformacyjnych, takich jak zrewolucjonizowanie całego rynku na przestrzeni dziesięcioleci. Ramy takie jak OKR i SMART Cele są ukierunkowane na krótko- i średnioterminowe osiągnięcia, takie jak kwartalny lub roczny postęp. Motywacja i pilność Inspirują pilność i podekscytowanie poprzez przedstawienie niezwykłej wizji. Motywują Teams poprzez jasne, osiągalne i określone w czasie cele. Elastyczność vs. sztywność Ewoluują wraz ze zmieniającymi się okolicznościami, pozostając wiernymi nadrzędnej śmiałej wizji, zapewniając zdolność adaptacji bez utraty koncentracji. Często są sztywni i ograniczeni czasowo.

Znaczenie BHAGów w osiąganiu niemożliwego

Dlaczego więc warto rozważyć ustawienie BHAG dla swojego biznesu? Zobowiązanie się do realizacji BHAG może odblokować potencjał w sposób, w jaki tradycyjne ustawienie celów często nie jest możliwe. Oto dlaczego:

Tworzy poczucie pilności: BHAG zapala do działania i popycha twój team do myślenia poza bezpośrednimi możliwościami. Odważne cele, takie jak "przekształcenie globalnej dostępności opieki zdrowotnej", wymagają skupienia i codziennej doskonałości

BHAG zapala do działania i popycha twój team do myślenia poza bezpośrednimi możliwościami. Odważne cele, takie jak "przekształcenie globalnej dostępności opieki zdrowotnej", wymagają skupienia i codziennej doskonałości Jest zgodny z głównym celem: Skuteczny BHAG wiąże się bezpośrednio z misją organizacji, zapewniając, że każdy wysiłek wspiera wspólny cel. Działa jak gwiazda północna dla strategii i procesu decyzyjnego

Skuteczny BHAG wiąże się bezpośrednio z misją organizacji, zapewniając, że każdy wysiłek wspiera wspólny cel. Działa jak gwiazda północna dla strategii i procesu decyzyjnego Inspiruje twój zespół i przyciąga największe talenty: BHAG inspiruje obecnych członków teamu i przyciąga największe talenty zgodne z twoją wizją. Duże, transformacyjne cele sprzyjają innowacyjności i przyciągają osoby chętne do podejmowania znaczących wyzwań

BHAG inspiruje obecnych członków teamu i przyciąga największe talenty zgodne z twoją wizją. Duże, transformacyjne cele sprzyjają innowacyjności i przyciągają osoby chętne do podejmowania znaczących wyzwań Napędza długoterminowe powodzenie: BHAGi wymagają ewolucji i podejmowania ryzyka, napędzając organizacje w kierunku głównych osiągnięć. Powodzenie na nowo definiuje tożsamość, zapewniając pozycję lidera w branży

Zasadniczo BHAG przenosi uwagę firmy z krótkoterminowych zwycięstw na rodzaj długoterminowego, wizjonerskiego postępu, który zmienia branżę.

Porada dla profesjonalistów: Aby upewnić się, że BHAG nie jest tylko wzniosłym marzeniem, podziel go na możliwe do zrealizowania, mierzalne kamienie milowe. Tworzy to jasną ścieżkę do powodzenia, jednocześnie utrzymując motywację zespołu na właściwym torze.

Cztery rodzaje BHAGów

BHAGs występują w czterech różnych typach, z których każdy zaspokaja określone potrzeby i ambicje organizacyjne:

1. BHAG zorientowane na cel

BHAG zorientowane na cel są najbardziej powszechnym i tradycyjnym typem, koncentrującym się na osiągnięciu konkretnego celu w określonych ramach czasowych. Cele te mogą być ilościowe, takie jak osiągnięcie określonego kamienia milowego w przychodach, lub jakościowe, takie jak osiągnięcie monumentalnego kamienia milowego w zakresie innowacji lub wkładu społecznego.

Jak ustawić BHAG zorientowane na cel: Upewnij się, że wybrany cel jest duży i inspirujący, wymagający dekady lub więcej do osiągnięcia. Powinien on obejmować szerszą wizję organizacji, a nie tylko cele krótkoterminowe.

Przykłady:

Kultowy cel Microsoftu - "komputer na każdym biurku i w każdym domu"

Ambicja Walmart w latach 90-tych, aby osiągnąć 125 miliardów dolarów sprzedaży do 2000 roku

Potencjalne pułapki: Zorientowany na cel BHAG musi być ambitny, ale realistyczny. Powinien inspirować całą firmę, a nie tylko wybranych. Dodatkowo, jeśli cel jest jakościowy, należy ustalić jasny sposób pomiaru postępu, aby utrzymać koncentrację i motywację.

2. Konkurencyjne BHAGs

Konkurencyjny BHAG ma na celu zgromadzenie zespołu wokół wspólnego rywala, wzmacniając poczucie pilności i ducha zespołu. Koncentrując się na prześcignięciu kluczowego konkurenta lub osiągnięciu pozycji lidera na określonym rynku, te BHAG pomagają budować wspólne poczucie celu i stymulować postęp.

Jak ustawić konkurencyjne BHAGs: Zidentyfikuj kluczowego konkurenta lub lidera rynku i zdecyduj, czy chcesz go prześcignąć w jednym konkretnym obszarze, czy we wszystkich. Udostępnij tę wizję swojemu teamowi, aby rozpalić w nim ducha rywalizacji.

Przykłady:

Cel NASA, jakim było wylądowanie człowieka na Księżycu przed 1970 r., wynikał z rywalizacji ze Związkiem Radzieckim

Pierwotnym celem Nike w latach 60. było "zmiażdżenie Adidasa"

Potencjalne pułapki: Konkurencyjne BHAGs działają najlepiej, gdy istnieje wyraźny lider do prześcignięcia. Są mniej skuteczne, jeśli rywalizacja jest niejednoznaczna lub jeśli firma jest już blisko szczytu. Celuj w kreatywny punkt widzenia, jeśli nie jesteś słabszy, na przykład zdominowanie określonego udziału w rynku przeciwko wszystkim rywalom.

3. BHAG w roli głównej

BHAG w roli wzorca polegają na naśladowaniu powodzenia wiodącej firmy lub instytucji, zwłaszcza gdy bezpośrednia innowacja nie jest głównym celem. Dobrze sprawdzają się w przypadku wschodzących wizjonerskich firm, które aspirują do osiągnięcia podobnego uznania lub doskonałości w swojej branży.

Jak ustawić BHAG na wzór do naśladowania: Wybierz organizację, która odniosła powodzenie lub wzorcowe osiągnięcie, które podziwiasz. Skoncentruj się na powieleniu jednego konkretnego aspektu ich powodzenia, zamiast naśladować cały ich model.

Przykład: Celem Uniwersytetu Stanforda jest bycie "Harvardem Zachodu", mimo że został on założony wieki po Harvardzie

Potencjalne pułapki: BHAG w roli wzorca mogą być nieskuteczne, jeśli koncentrują się na kopiowaniu, a nie adaptacji. Organizacje powinny zidentyfikować, co sprawia, że ich rola wzoru do naśladowania powodzi się, a następnie dostosować swój BHAG tak, aby odzwierciedlał ich unikalne mocne strony.

4. Wewnętrzne BHAG transformacji

BHAGi dotyczące transformacji wewnętrznej koncentrują się na radykalnych zmianach w samej organizacji, często obejmujących zmianę strategii firmy, kultury korporacyjnej lub procesów operacyjnych. Te BHAGs są idealne dla firm o ugruntowanej pozycji, które szukają zakończonego remontu, aby nadać rozpędu i pozostać konkurencyjnymi.

Jak ustawić wewnętrzne BHAG transformacji: Zidentyfikuj znaczącą zmianę potrzebną w całej firmie, taką jak zmiana ukierunkowania rynkowego lub zrestrukturyzowany model biznesowy. Użyj BHAG, aby zakomunikować nową wizję i dostosować zespół do celu transformacji.

Przykłady:

Przejście Netflix od wypożyczalni DVD do stania się wiodącym na świecie serwisem streamingowym

Ewolucja Best Buy z tradycyjnego sklepu detalicznego do cyfrowego lidera w dziedzinie technologii

Potencjalne pułapki: Wewnętrzne transformacje stanowią wyzwanie i mogą być destrukcyjne, jeśli nie są dobrze zarządzane. Upewnij się, że zmiana jest konieczna i wspierana przez solidną strategię zarządzania zmianą, aby utrzymać morale i wydajność w trakcie całego procesu.

Przykładowe BHAGs

Oto kilka przykładów BHAG, które ukształtowały branże i wywarły trwały wpływ:

1. Google: Uporządkować informacje na świecie

przez Google Wielkim, ambitnym celem Google jest uporządkowanie informacji na świecie i uczynienie ich powszechnie dostępnymi i użytecznymi. Ta księżycowa misja umożliwiła ludzkiej eksploracji wiedzy dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak przetwarzanie języka naturalnego i sztuczna inteligencja.

Dzięki narzędziom takim jak Asystent Google, nieustannie udoskonalają ten śmiały cel, zapewniając postęp w wypełnianiu luk w wiedzy na całym świecie.

2. NPR: Aby stworzyć bardziej poinformowaną opinię publiczną

przez NPR BHAG NPR to budowanie bardziej świadomego społeczeństwa poprzez dziennikarstwo i programy kulturalne, które wzbogacają zrozumienie. Wykorzystując kreatywne talenty i różnorodne historie, NPR stymuluje postęp w trakcie dyskursu publicznego, umacniając swoją rolę jako zaufany głos w mediach.

3. Facebook: Zbliż świat do siebie

przez Mark Zuckerberg Facebook ustawił sobie śmiały cel, aby zbliżyć świat do siebie. Osiągając 1 miliarda użytkowników do 2012 roku , osiągnął wyraźną metę i przekształcił się w cyfrowy hub łączący miliardy ludzi na całym świecie. Misja Facebooka podkreśla jego zaangażowanie we wspieranie ducha pracy zespołowej i postępu poprzez innowacyjne technologie.

5. Feeding America: Zapewnienie równego dostępu do pożywnej żywności dla wszystkich

przez Karmienie Aameryka Big Hairy Audacious Cel (BHAG) organizacji Feeding America to zapewnienie każdemu mieszkańcowi USA dostępu do pożywnej żywności. Dzięki innowacyjnym podejściom, takim jak przekształcanie darowizn w posiłki, zajmują się problemami systemowymi, dostosowując swoją misję do wizji wpływania na życie.

6. SpaceX: Uczyń ludzkość wieloplanetarną

SpaceX to firma, której BHAG polegający na umożliwieniu ludzkości eksploracji Marsa stanowi ambicję na miarę lądowania na Księżycu. Dzięki rakietom wielokrotnego użytku i zaawansowanym technologiom, SpaceX tworzy dynamikę innowacji w przestrzeni kosmicznej, ucieleśniając istotę wielkiego BHAG, zgodnie z definicją Jima Collinsa i Jerry'ego Porrasa.

7. Khan Academy: Dostawca darmowej, światowej klasy edukacji dla każdego i wszędzie

przez Akademia Khana BHAG Akademii Khana to oferowanie darmowej, światowej klasy edukacji, stwarzającej możliwości dla uczących się na całym świecie. Ten BHAG eliminuje bariery, stymuluje postęp i demonstruje siłę celów jakościowych w przekształcaniu edukacji na całym świecie.

8. Spotify: Uwolnić potencjał ludzkiej kreatywności

przez Spotify Spotify to wizjonerska firma, której śmiałym celem była walka z piractwem muzycznym poprzez stworzenie dostępnej platformy dla artystów i słuchaczy. Zapewniając legalną alternatywę, firma zmieniła branżę muzyczną, kierując ludzką energię w stronę innowacji i uczciwego wynagrodzenia dla twórców.

9. Fundacja Michaela J. Foxa: Znalezienie lekarstwa na chorobę Parkinsona

BHAG fundacji jest skoncentrowany na znalezieniu lekarstwa na chorobę Parkinsona. Ten zuchwały cel, wsparty szeroko zakrojonymi badaniami i współpracą, stanowi przykład tego, jak uznane korporacje i organizacje non-profit mogą odgrywać rolę wzorów do naśladowania w osiąganiu transformacyjnych celów.

Jak BHAG porównują się do innych metodologii ustawiania celów

Big Hairy Audacious Goals (BHAG) reprezentują śmiałe, długoterminowe cele, ale nie każdy cel kwalifikuje się jako BHAG. Oto jak cele Big Hairy Audacious Goals wypadają na tle innych metodologii wyznaczania celów strategie ustawiania celów :

BHAGs vs. KPIs Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) to wskaźniki, które śledzą postępy w realizacji określonych celów biznesowych. Zazwyczaj są to:

Krótkoterminowe: KPI są często ustawione kwartalnie lub rocznie

KPI są często ustawione kwartalnie lub rocznie Ilościowe: Mierzą konkretne wskaźniki, takie jak wzrost przychodów lub zadowolenie klientów

Mierzą konkretne wskaźniki, takie jak wzrost przychodów lub zadowolenie klientów Kierunkowe: Wskaźniki KPI działają jak kompas, zapewniając, że jesteś na właściwej drodze do osiągnięcia swoich celów strategicznych

W przeciwieństwie do nich, BHAG są:

Długoterminowe i ambitne: Ich celem jest przekształcenie przyszłości organizacji, często trwające od 10 do 25 lat

Ich celem jest przekształcenie przyszłości organizacji, często trwające od 10 do 25 lat Szeroki zakres: Podczas gdy wskaźniki KPI śledzą stopniowy postęp, BHAG koncentrują się na wywieraniu znaczącego, zmieniającego grę wpływu

Pro Tip: Dla tych, którzy udoskonalają swój proces ustawienia KPI, spróbuj Szablon KPI ClickUp . Szablon ten zapewnia ustrukturyzowane ramy do definiowania, śledzenia i mierzenia kluczowych wskaźników wydajności, zapewniając zgodność z celami i możliwość monitorowania postępów.

BHAGs vs. OKRs

Cele i kluczowe wyniki (OKR) to kolejne ramy ustawienia celów, które można wykorzystać do mierzenia tego, co naprawdę ma znaczenie dla Businessu . Zazwyczaj składają się one z:

Cele: Nadrzędne cele, które są ustawione na bazie rocznej lub kwartalnej

Nadrzędne cele, które są ustawione na bazie rocznej lub kwartalnej Kluczowe wyniki: Mierzalne wyniki, które śledzą postęp w kierunku każdego z nichmierzalny celktóry może trwać od miesiąca do roku

Przeczytaj również: 25 przykładów miesięcznych celów dla teamów Dla porównania, BHAGs:

Rozszerzają horyzont: Podczas gdy OKR pomagają osiągnąć krótkoterminowe kamienie milowe, BHAG ustawiają wizję tego, gdzie chcesz być w odległej przyszłości

Podczas gdy OKR pomagają osiągnąć krótkoterminowe kamienie milowe, BHAG ustawiają wizję tego, gdzie chcesz być w odległej przyszłości Skupienie się na transformacji: Seria powodzeń OKR-ów w ciągu dekady lub dłużej może pomóc ci zbliżyć się do osiągnięcia BHAG-ów

Pro Tip: Jeśli chcesz rozpocząć pracę z OKR i szukasz praktycznego przewodnika na temat jak wdrożyć OKRs dla Businessu do zrobienia Szablon OKR firmy ClickUp . Szablon ten zawiera dedykowane sekcje do nakreślania celów, śledzenia kluczowych wyników za pomocą mierzalnych wskaźników, przypisywania zadań członkom zespołu, ustawienia terminów i monitorowania postępów w czasie rzeczywistym.

BHAGs vs. SMART Goals

Cele SMART zapewniają, że każdy cel jest:

Szczegółowy: Wyczyszczony

Wyczyszczony Wymierny: Postęp może być śledzony

Postęp może być śledzony osiągalny: realistyczny i możliwy do osiągnięcia

realistyczny i możliwy do osiągnięcia Istotny: Dostosowany do szerszych celów Businessu

Dostosowany do szerszych celów Businessu Określone w czasie: Ustawione w wyczyszczonych ramach czasowych

Dla porównania, BHAG to:

Bardzo ambitne i śmiałe: Popychają firmę do myślenia wykraczającego poza natychmiastowe możliwości

Popychają firmę do myślenia wykraczającego poza natychmiastowe możliwości Długoterminowe: Zaprojektowane na dekadę lub dłużej, w przeciwieństwie do celów SMART, które są ograniczone czasowo

**Do zrobienia? Szablon SMART celów w ClickUp jest bogaty w funkcje i łatwy do dostosowania oraz posiada w pełni konfigurowalne podkategorie, które pomogą Ci przełożyć Twoją wizję na konkretny plan działania.

BHAGs a plan strategiczny Planowanie strategiczne to systematyczne podejście do osiągania długoterminowych celów, zwykle obejmujących:

3-5 lat: Plan strategiczny oferuje jasną mapę drogową na najbliższą przyszłość

Plan strategiczny oferuje jasną mapę drogową na najbliższą przyszłość Wskazówki krok po kroku: Rozkłada duże cele na możliwe do wykonania kroki

Rozkłada duże cele na możliwe do wykonania kroki Koncentracja i przejrzystość: Zapewnia, że firma pozostaje w zgodzie ze swoimi kluczowymi celami

Z drugiej strony, BHAGs:

Wykraczają poza zakres planów strategicznych: Definiują znacznie większą wizję, którą plany strategiczne pomagają z czasem zrealizować

Definiują znacznie większą wizję, którą plany strategiczne pomagają z czasem zrealizować Służą jako Gwiazda Północna: BHAGs inspirują i kierują wszystkimi wysiłkami strategicznymi, dostarczając cel dla wielu planów strategicznych na przestrzeni lat

BHAGs vs. Vision Statements

Oba deklaracje wizji i BHAG patrzą na długoterminową przyszłość organizacji, ale różnią się podejściem:

Deklaracje wizji: Mają na celu zainspirowanie i nakreślenie miejsca, w którym organizacja chce się znaleźć. Zapewniają one poczucie celu Przykład: Deklaracja wizji TED, aby "szerzyć idee"

Mają na celu zainspirowanie i nakreślenie miejsca, w którym organizacja chce się znaleźć. Zapewniają one poczucie celu BHAGs: Popychają organizację do większych marzeń i osiągnięcia czegoś, co wydaje się prawie nieosiągalne Przykład: Cel taki jak "stanie się wiodącą na świecie platformą do udostępniania wiedzy" byłby bardziej zgodny z BHAG dla TED

Popychają organizację do większych marzeń i osiągnięcia czegoś, co wydaje się prawie nieosiągalne

👉🏼 Aby zapoznać się z bardziej szczegółowym podejściem do tworzenia wizjonerskich ram, sprawdź Szablon Tablicy Wizji autorstwa ClickUp .

Prosta wskazówka: Użyj kombinacji tych metodologii, aby ustawić odważny i właściwy kierunek za pomocą BHAG, jednocześnie śledząc postępy za pomocą narzędzi takich jak KPI i OKR.

Oto tabela podsumowująca różnice:

Funkcje BHAGs KPIs OKRs SMART Goals Strategic Plan Vision Statements BHAGs BHAGs KPIs OKRs SMART Goals Strategic Plan Vision Statements Długoterminowa, ambitna transformacja Krótkoterminowy, ilościowy postęp Mierzalne wyniki w kierunku celów Konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne, określone w czasie Bliskoterminowa mapa drogowa, wskazówki krok po kroku Inspirowanie i nakreślenie pożądanej przyszłości Ramy czasowe 10-25 lat Kwartalnie/rocznie Kwartalnie/rocznie/miesięcznie Określone w czasie (konkretne ramy czasowe) 3-5 lat Długoterminowe, aspiracyjne Długoterminowe, aspiracyjne Szeroki, zmieniający zasady gry wpływ Konkretne wskaźniki (np. przychody, zadowolenie klientów) Wymierne wyniki połączone z celami Konkretne i ukierunkowane Możliwe do zarządzania kroki w kierunku długoterminowych celów Ogólny kierunek i cel Rola Gwiazda północna, wizja przewodnia Kompas dla postępu Osiąganie krótkoterminowych kamieni milowych Zapewnienie jasności i skupienia na celach Dostarczenie mapy drogowej dla osiągnięcia celów Inspirowanie i motywowanie organizacji

Śledzenie i Zakończone Cele (Big Hairy Audacious Goals)

Osiąganie celów BHAG może wydawać się zniechęcające, ale przy odpowiednim podejściu i narzędziach może stać się wykonalne, a nawet inspirujące. Skuteczne śledzenie celów zapewnia, że zespół pozostaje skoncentrowany, wyrównany i zmotywowany do spotkania nawet z najbardziej ambitnymi celami.

Narzędzia i zasoby do śledzenia BHAGów

Osiągnięcie BHAGów wymaga nie tylko jasnej wizji, ale także odpowiednich narzędzi do skutecznego śledzenia i stymulowania postępów. Dzięki odpowiednim zasobom można monitorować kamienie milowe, przydzielać obowiązki i wprowadzać korekty po drodze.

Narzędzia te pomagają upewnić się, że zespół pozostaje w zgodzie z ambitnymi celami, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym i wspierając współpracę.

Jak funkcja śledzenia celów ClickUp pomaga utrzymać się na kursie

Funkcja śledzenia celów ClickUp pozwala skutecznie śledzić BHAG i dostosowywać je w czasie rzeczywistym

Ustawienie BHAGów wymaga skutecznego śledzenia. Funkcja śledzenia celów w ClickUp umożliwia ustawienie, monitorowanie i dostosowywanie BHAGów w czasie rzeczywistym.

Korzystając z ram SMART - konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i określonych w czasie - możesz tworzyć ustrukturyzowane cele, które zapewnią ci odpowiedzialność i koncentrację. Niezależnie od tego, czy chodzi o ukończenie biegu na 10 km, czy pozyskanie nowych klientów, ClickUp pozwala podzielić te cele na wykonalne i mierzalne cele, aby zapewnić jasną drogę do powodzenia.

Korzystanie z pulpitów ClickUp do wizualizacji postępów w realizacji BHAGs

Uzyskaj kluczowe wskaźniki KPI BHAG na jednym ekranie dzięki wyświetlaczom ClickUp Dashboard

Wizualizacja postępów jest kluczem do osiągnięcia BHAGów, a Pulpity ClickUp oferują kompleksowy widok celów. Dzięki konfigurowalnym kartom i wykresom możesz śledzić kluczowe wskaźniki, terminy i wydajność zespołu w jednym miejscu.

Ten scentralizowany widok pomaga ocenić postęp, zidentyfikować wąskie gardła i upewnić się, że wszyscy dążą do tych samych celów. Regularne aktualizowanie pulpitu może ułatwić znaczące dyskusje i korekty, zapewniając, że projekty pozostaną na właściwym torze.

Mówiąc o ClickUp, Kartikeya Thapliyal, Product Manager w smallcase, mówi,

Cele dla całej organizacji są łatwe do śledzenia, a planowanie staje się łatwiejsze, ponieważ możemy sprawdzić, czy jesteśmy zgodni z celami w szerszej perspektywie Kartikeya Thapliyal menedżer ds. wydajności w smallcase

Automatyzacja śledzenia BHAG z ClickUp's Automations

Ustaw przypomnienia, zadania i aktualizacje statusu bez ręcznej interwencji za pomocą ClickUp Automatyzacje

Automatyzacja może znacznie poprawić wydajność śledzenia BHAGów. Automatyzacja ClickUp umożliwiają ustawienie przypomnień, zadań i aktualizacji statusu bez konieczności ręcznej interwencji.

Możesz na przykład utworzyć automatyzację, która aktualizuje status zadania związanego z BHAG do "W trakcie realizacji", gdy tylko zostanie ono przypisane do członka zespołu. Można też skonfigurować przypomnienia, aby zachęcić zespół do działania, gdy zbliżają się terminy, zapewniając, że żaden kamień milowy nie umknie uwadze.

Automatyzacja powtarzalnych zadań pozwala skupić się na strategicznych inicjatywach. Ta funkcja zapewnia, że ty i twój zespół jesteście zawsze na bieżąco ze statusem BHAGów, co ułatwia ich dostosowanie w razie potrzeby.

Współpracuj i otrzymuj informacje zwrotne za pomocą dokumentów i komentarzy ClickUp

Współpracuj ze swoim zespołem, aby planować i zbierać opinie za pomocą ClickUp Docs

Efektywna współpraca ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia BHAGów. Dokumenty ClickUp umożliwiają współpracę w czasie rzeczywistym, pozwalając członkom zespołu na komentowanie, sugerowanie zmian i śledzenie zmian w udostępnianych dokumentach. Użyj komentarzy, aby przekazać opinie na temat określonych sekcji dokumentów, zapewniając, że cały wkład zostanie zebrany i potwierdzony.

Możesz nawet przekształcić komentarze w zadania, które można wykonać, utrzymując płynny przepływ pracy od pomysłu do realizacji. Takie środowisko współpracy sprzyja odpowiedzialności i sprawia, że wszyscy są zaangażowani w projekt.

Przewodnik krok po kroku, jak osiągnąć BHAGs

Ustawienie i osiągnięcie BHAGów może przekształcić wizję organizacji w możliwe do wykonania kroki. ClickUp jest dostawcą potężnej platformy do skutecznego zarządzania tymi ambitnymi celami. Oto jak ustawić i osiągnąć BHAGs za pomocą ClickUp.

Ustawienie BHAGs w ClickUp

Zdefiniuj swój BHAG: Zacznij od wyczyszczonego określenia swojego BHAG. Powinien to być cel długoterminowy, który inspiruje i stanowi wyzwanie dla zespołu. Na przykład, BHAG może brzmieć "Zwiększenie udziału w rynku o 50% w ciągu najbliższych pięciu lat" Utwórz cel w ClickUp: Wykorzystaj Cele w ClickUp, aby wprowadzić swój BHAG. Upewnij się, że określiłeś konkretne wskaźniki do pomiaru powodzenia, takie jak wzrost przychodów lub wskaźniki pozyskiwania klientów. WykorzystującSzablony celów SMARTmożesz upewnić się, że Twój BHAG jest ustrukturyzowany i osiągalny **Podziel swój BHAG na mniejsze, możliwe do zrealizowania kamienie milowe. Ułatwi to zespołowi zrozumienie kroków wymaganych do osiągnięcia większego celu. Do zrobienia tego, można utrzymać tempo i utrzymać koncentrację zespołu

Przypisywanie zadań i kamieni milowych

Przydziel obowiązki: Po zdefiniowaniu BHAG i podzieleniu go na kamienie milowe, przypisz konkretne zadania członkom zespołu w ClickUp. Upewnij się, że każde zadanie jest jasne i ma wyznaczony termin Tworzenie kamieni milowych: Użyj Kamienie milowe ClickUp aby ustawić ważne punkty kontrolne na drodze do osiągnięcia BHAG. Kamienie milowe pomagają wszystkim zachować zgodność i odpowiedzialność oraz pozwalają na regularną ocenę postępów Wykorzystaj cele kaskadowe:wdrożenie podejścia opartego na celach kaskadowychw którym członkowie teamu mogą ustawić indywidualne cele, które są zgodne z ogólnym BHAG. Takie dostosowanie sprzyja współpracy i zapewnia, że wszyscy pracują nad tą samą wizją

Regularne przeglądanie i dostosowywanie celów

Zaplanuj regularne przeglądy: Ustaw cykliczny harmonogram przeglądu BHAG i powiązanych kamieni milowych. Pozwoli to zespołowi ocenić postępy, świętować osiągnięcia i zidentyfikować wszelkie wyzwania, które wymagają rozwiązania Dostosuj w razie potrzeby: Dokonując przeglądu BHAG, bądź otwarty na wprowadzanie zmian. Warunki rynkowe lub wewnętrzna dynamika mogą ulec zmianie, wymagając ponownego dostosowania celów. Skorzystaj z funkcji śledzenia celów ClickUp, aby odpowiednio zmodyfikować zadania i kamienie milowe. Oceniaj cele średnioterminowe: Skupiając się na swoim BHAG, upewnij się również, że ustawienie i przegląd celów średnioterminowych które stanowią wsparcie dla długoterminowej wizji. Cele średnioterminowe działają jak kroki naprzód, utrzymując zespół na właściwym torze

Sięgnij po niezwykłość: Ustaw swoje BHAG już dziś

BHAGs są potężnymi narzędziami do napędzania długoterminowego powodzenia i wspierania kultury ambicji w organizacji. Skłaniają one Teams do myślenia ponadprzeciętnego i dążenia do niezwykłych osiągnięć, tworząc jasną wizję, która kieruje każdą decyzją i działaniem. Przez ustawienie tych ambitnych, ale osiągalnych celów otwierasz nowe możliwości rozwoju i kierujesz swoją organizację ku obiecującej przyszłości.

Dzięki ClickUp możesz przenieść swoje BHAGs z wizji do rzeczywistości. Od śledzenia celów i pulpitów po narzędzia do współpracy i automatyzacji, ClickUp umożliwia Twojemu zespołowi utrzymanie spójności, koncentracji i motywacji podczas całej podróży. Jego rozbudowane funkcje sprawiają, że zarządzanie nawet najśmielszymi celami jest bezproblemowe, pomagając podzielić je na możliwe do wykonania kroki i monitorować postępy w czasie rzeczywistym.

Nadszedł czas, aby wykorzystać moc BHAGs z ClickUp . Podejmij wyzwanie, dostosuj swoją wizję i ustaw swoje BHAG już dziś, aby zainspirować swój zespół i osiągnąć kamienie milowe, które kiedyś wydawały się niemożliwe.