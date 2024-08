Jak wyznaczyć kaskadowe cele dla swojego zespołu w 2024 roku?

Nie jest tajemnicą, że ustawienie celów wiąże się z powodzeniem. INC odkryło, że ludzie są 42% bardziej prawdopodobne osiągnąć cele, które sobie zapiszą. Ponadto, pracownicy z wyczyszczonymi celami są 3.6 razy bardziej prawdopodobne są oddani swojej firmie.

W rzeczywistości jednak wiele firm nie ma jasno ustawionych priorytetów. Jedno z badań Harvard Business Review wykazało, że 84% pracowników ankietowanych w firmie świadczącej profesjonalne usługi nie miało jasności co do najważniejszych priorytetów organizacji. Co więcej, tylko 55% menedżerów potrafiło wymienić jeden z pięciu najważniejszych celów firmy.

Dlaczego więc tak wiele firm ma problemy z ustawieniem celów? Proces ten może być trudny i jest czymś więcej niż tylko ogólnym określeniem celów. Skuteczne cele muszą być mierzalne i ukierunkowane na cele firmy.

W tym właśnie mogą pomóc cele kaskadowe. 👀

W tym artykule omówimy, czym są cele kaskadowe i określimy korzyści płynące z ich stosowania w firmie. Następnie pokażemy, jak wdrożyć cele kaskadowe, aby pomóc wszystkim członkom zespołu przyczynić się do realizacji celów.

Czym są cele kaskadowe?

Cele kaskadowe to ustrukturyzowane ramy celów. Zacznij od większych celów organizacyjnych i podziel je na mniejsze cele dla Teams i poszczególnych osób. Pomysł polega na tym, że każdy powinien dążyć do osiągnięcia głównego celu firmy, pracując nad zadaniami i projektami, które się do niego przyczyniają.

Proces rozpoczyna się od stworzenia przez interesariuszy nadrzędnego celu dla Business. Następnie ustawiane są cele i zadania dla kierowników projektów i liderów zespołów, aby zrealizować ten główny cel. Proces jest kontynuowany z efektem kaskadowym dla każdego członka zespołu i osoby w firmie. ✨

Skupiamy się na rozpoczęciu od głównego celu i pracy wstecz, aby stworzyć projekty i zadania dla każdego zespołu, które przybliżają firmę do celu. Każdy cel kaskadowy powinien być jasny i mierzalny. Powinny być również dostosowane do obciążenia i możliwości każdego członka zespołu.

Rodzaje Celów Kaskadowych

W tych szerszych ramach celów istnieje kilka rodzajów celów kaskadowych. Każdy z nich oferuje inne podejście lub technikę osiągnięcia głównego celu. 🏆

Rodzaje celów kaskadowych obejmują:

Cele SMART: SMART to konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Cele te są zaprojektowane tak, aby były realistyczne i wykonalne

SMART to konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Cele te są zaprojektowane tak, aby były realistyczne i wykonalne Cele i kluczowe wyniki (OKR): OKR-y biorą nadrzędny cel i wiążą go z kluczowymi wynikami i zadaniami, które są zaprojektowane jako kroki do osiągnięcia głównego celu

OKR-y biorą nadrzędny cel i wiążą go z kluczowymi wynikami i zadaniami, które są zaprojektowane jako kroki do osiągnięcia głównego celu Big hairy audacious goals (BHAG): Długoterminowy cel, który ma na celu wywołanie ekscytacji poprzez ustanowienie wysokiego paska powodzenia, który często jest odważny, ryzykowny i wzniosły

Wykorzystaj ClickUp's Cele SMART Szablon do ustrukturyzowania i usprawnienia swoich strategie ustawiania celów w zarządzalny system

Przykłady Kaskadowe cele

Weźmy biuro podróży jako przykład kaskadowych celów SMART. Głównym celem firmy na dany kwartał może być sprzedaż 5400 pakietów wakacyjnych. Każde zadanie i cel dla każdego zespołu powinny być ukierunkowane na osiągnięcie tego celu. Może to oznaczać, że zespół ds. sprzedaży ustawi cel wdrożenia 1300 nowych klientów. Teams marketingowy może postawić sobie za cel wysłanie 40 kampanii e-mail marketingowych.

W ramach zespołu sprzedaży, lider sprzedaży może ustawić cele konwersji dla każdego przedstawiciela handlowego - np. 150 nowych klientów na osobę. Po stronie marketingu, kierownik może podzielić pracę na cele oparte na zwiększeniu konwersji w mediach społecznościowych lub stworzeniu określonej liczby kampanii reklamowych.

ClickUp's Pulpit OKR dostosowuje widoki do projektów międzyfunkcyjnych, zwiększa wydajność dzięki automatyzacji i standaryzuje najlepsze praktyki dla skalowalnego powodzenia

Przyjrzyjmy się teraz bliżej przykładowi kaskadowania celów przy użyciu OKR. Załóżmy, że właściciel salonu sprzedaży łodzi ustawił główny cel, aby stać się największym sprzedawcą łodzi w regionie.

Kluczowe wyniki dla tego celu mogą wyglądać następująco:

Kluczowy wynik #1: Obsługa 55% całej sprzedaży łodzi w regionie

Obsługa 55% całej sprzedaży łodzi w regionie Kluczowy wynik #2: Zwiększenie marki i widoczności o 35%

Zwiększenie marki i widoczności o 35% Kluczowy wynik #3: Wdrożenie CRM do obsługi całego zaangażowania klientów

Jak widać, te kluczowe wyniki mają wpływ na różne działy, w tym sprzedaż i marketing. Stąd, menedżerowie Teams mogą przyjąć jeden z tych kluczowych wyników jako główny cel zespołu. Następnie dzielą go dalej na kluczowe wyniki, aby osiągnąć ten cel.

Na przykład, zespół ds. sprzedaży może mieć 55% całej regionalnej sprzedaży łodzi jako swój główny cel, a kluczowe wyniki mogą obejmować zatrudnienie trzech nowych przedstawicieli handlowych i zwiększenie liczby sprzedaży łodzi o 40% rok do roku. Kluczowe wyniki zespołu marketingowego mogą obejmować zatrudnienie konsultanta do zbudowania CRM i przeprowadzenie 10 kampanii reklamowych lub inicjatyw e-mail marketingowych.

Korzyści z ustawienia Kaskadowych celów

Korzyści płynące z wyznaczenia podejście odgórne do ustawienia celów obejmują bardziej oddanych pracowników, celową pracę i lepszą współpracę. Począwszy od szczebla kierowniczego, a skończywszy na początkujących pracownikach, każdy jest związany z jednym celem i ma zaplanowaną pracę, aby zrealizować główne cele i osobiste cele pracowników.

Oto niektóre z kluczowych korzyści płynących z ustawienia celów kaskadowych. 💪

Lepsze zarządzanie wydajnością

Cele kaskadowe ułatwiają monitorowanie i ocenę wydajności w całej organizacji. Dzięki dostosowanym cele projektów dla każdego członka zespołu, łatwo jest ocenić, jak radzi sobie każdy pracownik.

Ponieważ cele kaskadowe są zazwyczaj mierzalne, można użyć wskaźników, aby zobaczyć, jak blisko celu jest dany zespół lub osoba, gdzie projekty pozostały w tyle lub podkreślić coś, co zadziałało dobrze.

Zwiększone zaangażowanie pracowników

Moi pracownicy pracują lepiej, gdy mają cele, które bezpośrednio przyczyniają się do powodzenia organizacji. Oznacza to, że będą chętniej podejmować się nowych projektów, generować kreatywne pomysły i skupiać się na pracy, która ma znaczenie. Będą zmotywowani do automatyzacji zajętej pracy i poświęcenia czasu na ważniejsze zadania.

Szybki widok i zarządzanie aktywnymi i nieaktywnymi automatyzacjami w przestrzeniach wraz z aktualizacjami i opisami użytkowników

Poprawa strategii i dostosowanie celów

Wiele firm boryka się z problemami związanymi z brakiem koordynacji - szczególnie, gdy więcej niż jeden dział jest zaangażowany w ten sam projekt. Ustawienie dużych celów firmy i rozdzielenie pracy dla każdego działu na spotkanie z tymi celami ułatwia utrzymanie zgodności i upraszcza pracę zarządzanie procesami biznesowymi . 📈

Decydując się na skalowanie firmy lub projektu, łatwo jest odizolować nowych pracowników. Wystarczy pomyśleć o głównym celu firmy i o tym, co nowa osoba może wnieść, aby doprowadzić zespół do mety.

Uproszczone cykle pracy i celowe zadania

Dzięki kaskadowaniu celów menedżerom łatwiej jest tworzyć cykle pracy i przydzielać zadania na poziomie firmy i poszczególnych osób. Mając na uwadze ogólny cel, podziel zadania na możliwe do wykonania kroki na każdym poziomie organizacji. ✍️

Zwiększ przejrzystość swoich projektów dzięki konfigurowalnym typom zadań i popraw organizację swoich wysiłków związanych z zarządzaniem zadaniami

Możesz także tworzyć priorytety i zależności, aby kierować pracą, niezależnie od tego, czy chodzi o cele zespołowe, czy indywidualne. Wyróżnij zadania o największym wpływie i najniższym wysiłku, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności. Następnie zidentyfikuj obszary, które wymagają innego zadania przed rozpoczęciem pracy. Mając kaskadowe cele jako przewodnik, możesz tworzyć codzienne listy zadań, aby zarządzać śledzenie projektu w kierunku powodzenia.

Cele te eliminują również nadmiarowość, szczególnie w przypadku dużych teamów. Ponadto pozwala to uniknąć konkurujących ze sobą celów i sprawia, że wszyscy koncentrują się na pracy.

Większa przejrzystość i odpowiedzialność

Ponieważ wszyscy pracują nad realizacją celów firmy, cele kaskadowe dodają element odpowiedzialności. Każda osoba wie, za jaką pracę jest odpowiedzialna i jakiego wkładu się od niej oczekuje. Zwiększa to przejrzystość i pozwala pracownikom przejąć własność projektów w całym procesie ustawiania celów.

Jak wdrożyć Czasowe cele

Wdrażanie celów kaskadowych jest procesem ciągłym i należy do niego powracać przez cały rok. Dobrym pomysłem jest również uzyskanie poparcia ze strony pracowników i umożliwienie im wypowiedzenia się na temat ich celów indywidualnych i zespołowych. W ten sposób poczują się bardziej połączeni z pracą i będą mieli większą własność nad projektem. Oto jak wdrożyć cele kaskadowe w prostym procesie składającym się z pięciu kroków. ✅

1. Przegląd misji firmy i ustawienie celów długoterminowych

Zanim pomyślisz o ustawieniu celów, ważne jest, aby wziąć pod uwagę misję firmy - która może być niejasna dla pracowników w większych firmach. Misja i wartości firmy powinny zawsze przyświecać twojej pracy. To siła napędowa twojego celu i powód do zrobienia biznesu.

Zrozumienie misji i wartości firmy pozwala tworzyć osiągalne cele, które popychają biznes do przodu. Upewnienie się, że pracownicy rozumieją misję, sprawia, że lepiej wykonują swoją pracę i lepiej dostosowują się do potrzeb firmy. 🧐

Ustalanie mierzalnych celów dla zadań i projektów z automatycznym postępem, aby skuteczniej osiągać cele ze zdefiniowanymi ośmioma czasami i wymiernymi celami

Gdy już poznasz swoją misję, skorzystaj z narzędzia takiego jak Cele ClickUp do ustawienia mierzalnych celów. To oprogramowanie do ustawiania celów ułatwia ich określanie, przypisywanie, zarządzanie i monitorowanie. Użyj go do ustawienia i śledzenia postępów za pomocą celów SMART, wskaźników KPI i OKR.

Zacznij od stworzenia głównego celu dla firmy i wszystkich działów lub teamów. Następnie przejdź przez każdy zespół i osobę, aby stworzyć osiągalne cele, które przyczyniają się do realizacji głównych celów całej firmy. Ustaw spotkania z każdym członkiem zespołu, aby dać im wkład w konkretne cele i pracę, która ich zdaniem ma największy wpływ.

Organizuj cele biznesowe w folderach, aby zobaczyć cele każdego członka zespołu na najwyższym poziomie lub cele indywidualne. Funkcja śledzenia postępów dodaje wykres procentowy, aby pokazać, ile zadań zostało zakończonych w trakcie realizacji celu.

2. Ustalanie krótkoterminowych celów co kwartał

Skuteczne cele kaskadowe są połączeniem celów krótko- i długoterminowych . Po opracowaniu głównych celów rocznych dla każdej osoby, podziel je na cele kwartalne. 🛠️

Użyj narzędzia takiego jak Szablony ClickUp do ustawienia celów aby uczynić to zadanie szybszym i łatwiejszym. Dzięki kilku opcjom do wyboru, ustawienie celów SMART, OKR, zrównoważonych kart wyników lub celów zawodowych zajmuje o połowę mniej czasu.

Szablon OKR ClickUp daje zespołowi wykonawczemu jedno źródło prawdy do śledzenia postępów w czasie rzeczywistym

Pobierz ten szablon

Cele można planować na cały rok z podziałem na kwartały, ale należy często do nich powracać. Najlepiej byłoby spotkać się pod koniec kwartału, aby przejrzeć zakończone prace i ustawić cele na następny kwartał, aby pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia większych celów firmy.

Rozróżnienie między cele i zadania -cele są głównymi celami, podczas gdy cele pomagają pracownikom zrozumieć, jak ten cel osiągnąć. Każdy z nich odgrywa kluczową rolę w ustalaniu priorytetów odpowiedniej pracy w każdym kwartale.

3. Ustawienie celów indywidualnych i zespołowych

Powtórz ten proces ustawienia celów dla każdego członka zespołu. Upewnij się, że mają oni coś do powiedzenia w procesie podejmowania decyzji przy wyborze celów i zadań. Pamiętaj, że wszystkie projekty i zadania powinny być połączone z głównym celem firmy i celami kwartalnymi.

Użycie Priorytety ClickUp do tworzenia cykli pracy, które dzielą pracę na podstawie jej ważności. Dodaj niestandardowe pola dla zadań o największym wpływie i najmniejszym wysiłku. Użyj kodowania kolorami, aby łatwo zidentyfikować zadania, które są łatwe do zakończenia i te, które będą miały największy wpływ.

Szybkie ustawienie priorytetu zadania w ramach zadania, aby poinformować, co wymaga uwagi w pierwszej kolejności Zależności ClickUp ułatwiają również identyfikację pracy blokowanej przez inne zadanie. W ten sposób, międzyfunkcyjne Teams mogą szybko sprawdzić, jakie prace muszą wykonać, aby zapobiec opóźnieniom w cyklu pracy dla reszty firmy.

4. Cele kontroli krzyżowej działające od dołu do góry

Po ustawieniu celów dla każdej osoby, teamu i firmy, należy sprawdzić, czy wszystko jest zgodne z planem strategicznym. Pracuj od dołu do góry - sprawdzając wszystkie cele osobiste, zespołowe i firmowe cele zarządzania projektami do najwyższych szczebli firmy.

Zwróć uwagę na cele, które nie są zgodne ze strategią biznesową lub obszary wymagające poprawy. Przekaż plan celów kierownictwu i kluczowym interesariuszom, aby zapewnić odpowiedni przegląd.

5. Zaplanuj sprawdziany oraz przeglądy wyników

Podobnie jak w przypadku większości projektów, nie można ich po prostu wdrożyć i zapomnieć. Przeglądy są kluczem do bycia na bieżąco z celami strategicznymi i dostosowywania ich w razie potrzeby. Używaj Widok kalendarza ClickUp do śledzenia postępów i planowania regularnych wizyt kontrolnych. 💼

Zarządzaj projektami i planuj zadania w elastycznym widoku Kalendarza, aby zapewnić synchronizację zespołów

Check-iny to nie tylko czas na przegląd celów wydajnościowych; to świetna okazja do uzyskania informacji zwrotnych i poprawy retencji pracowników. Zaplanuj pół godziny lub godzinę, aby przeanalizować indywidualne cele i uzyskać wgląd w sytuację.

Podczas spotkań omów ogólne cele firmy, cele przywództwa i osobistych postępów. Zdecyduj, czy musisz ustawić nowe cele, aby osiągnąć wyższe cele lub dostosować się do zmian na rynku. Dostosuj cele i harmonogramy w oparciu o opinie pracowników i zaoferuj wsparcie w razie potrzeby.

Ustaw cele i osiągaj je szybciej dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy chodzi o ustawienie własnych celów, aby osiągnąć swoje marzenia, czy też zarządzanie zespołem pracując na rzecz większej misji firmy, kaskadowanie celów może pomóc w ustawieniu priorytetów i spotkaniu się ze swoimi celami. Dzięki powyższemu pięciostopniowemu przewodnikowi ustawisz osiągalne i mierzalne cele dla każdej sceny procesu. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij budować bardziej efektywne i zmotywowane Teams. Dzięki funkcji celów, tworzenie celów dla firmy i każdego pracownika jest łatwe. Ponadto wbudowane cykle pracy, zarządzanie zadaniami i raportowanie informują Cię o postępach, dzięki czemu możesz szybciej osiągnąć swoje cele.