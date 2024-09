Jak stworzyć skuteczną deklarację wizji produktu?

Czy słyszałeś kiedyś przypowieść o "sześciu ślepcach i słoniu"? Historia mówi, że grupa niedowidzących mężczyzn, którzy nigdy wcześniej nie słyszeli o słoniu, natknęła się na niego. Dotykali różnych części jego ciała i opisywali go na różne sposoby.

Ten, który dotknął jego trąby, powiedział, że jest jak gruby wąż. Ten przy uchu myślał, że jest jak wachlarz. Ten przy nodze porównał go do pnia drzewa. Zasadniczo nikt nie rozumiał zwierzęcia w całości, ponieważ nie miał dostępu do szerszego obrazu. W wyniku tego każdy jest przekonany o absolutnej prawdzie swojej perspektywy, podczas gdy jest całkowicie w błędzie.

niewidomy mężczyzna i słoń (Źródło: Wikimedia Commons )_

Ta przypowieść służy jako cenna metafora dla różnych scenariuszy w biznesie. W przypadku tworzenia oprogramowania, historia ta jest doskonałą analogią do faktu, że bez jasnej, wyraźnej i ambitnej wizji produktu, Teams będą błądzić po omacku.

W tym wpisie na blogu zobaczymy, czym jest wizja produktu, dlaczego jest ważna i jak można stworzyć własną.

**Co to jest wizja produktu?

Wizja produktu to oświadczenie, które przedstawia ogólny obraz produktu w perspektywie długoterminowej. Określa ona podstawowe elementy produktu:

Kto : Użytkownicy docelowi produktu, zdefiniowani w kategoriach demograficznych, psychograficznych i zawodowych

: Użytkownicy docelowi produktu, zdefiniowani w kategoriach demograficznych, psychograficznych i zawodowych Co : Funkcje i korzyści produktu, które rozwiązują problem użytkowników docelowych

: Funkcje i korzyści produktu, które rozwiązują problem użytkowników docelowych Jak : Zróżnicowanie produktu na rynku i to, co czyni go wyjątkowym

: Zróżnicowanie produktu na rynku i to, co czyni go wyjątkowym Dlaczego: Dlaczego produkt istnieje

Dlaczego produkty potrzebują deklaracji wizji?

Dla teamu produktowego kluczową zaletą deklaracji wizji jest to, że służy ona jako Gwiazda Północna, światło przewodnie dla wszystkich decyzji w całym cyklu życia produktu. Poza tym oferuje wiele innych korzyści.

Dostosowanie: Wizja produktu pomaga zespołom UX, projektowym, programistycznym i jakościowym skoncentrować swoje wysiłki. Przyciąga również interesariuszy z działów sprzedaży, marketingu, finansów i zespołów talentów, którzy pracują nad wspólnymi celami.

Kierunek: Wizja produktu odgrywa kluczową rolę w projektowaniu mapy drogowej dla produktu. Określa strategiczne prerogatywy produktu, które są następnie dzielone na małe zadania i kamienie milowe do opracowania.

Klarowność: Wizja produktu opisuje elementy i minimalizuje założenia. Pomaga nowym członkom zespołu natychmiast zrozumieć cel produktu i dołączyć do jego rozwoju.

Standard: Czy powinniśmy nadać priorytet funkcji A nad B? Czy zatrudnimy więcej inżynierów do zrobienia w następnym kwartale? Jakie błędy mamy do zrobienia w tym sprincie? Deklaracja wizji produktu służy jako skala, na której ważone są takie decyzje. Pomaga budować konsensus w oparciu o uzgodnione warunki i pomysły.

Kto używa deklaracji wizji produktu?

Każdy zespół budujący i wprowadzający produkt na rynek może zyskać ogromną wartość dzięki deklaracji wizji.

W zwinnym tworzeniu oprogramowania służy ona jako wspólna podstawa dla całego zespołu produktowego

W marketingu, pomaga w dostosowaniu działań skierowanych na rynek do intencji zespołu produktowego

W szybko rozwijających się startupach łączy różne Teams. Pomaga uporządkować chaos w kierunku ich wspólnego celu

Jaka jest różnica między wizją produktu a strategią produktu?

Wizja produktu to marzenie - to ostateczny produkt, który zamierzasz opracować w ciągu najbliższych kilku lat. Jest aspiracyjna, futurystyczna i ewoluująca.

Strategia produktu to przemyślane podejście do realizacji tego marzenia - obejmuje zasoby, kroki i plany. Jest ona nadal wysokopoziomowa i obejmuje każdy aspekt produktu.

Wizja produktu Strategia produktu Bardzo długoterminowa (horyzont 5-10 lat) Średnio- i długoterminowa (horyzont 1-3 lat) Aspiracyjny charakter Praktyczny i osiągalny charakter Celowo mglisty i adaptowalny Celowo konkretny i wykonalny Celowo konkretny i wykonalny Koncentruje się na tym, dlaczego produkt istnieje Koncentruje się na tym, jak wizja produktu jest realizowana Napisany w krótkim, prostym, zapadającym w pamięć zdaniu Napisany w długim, szczegółowym, instruktażowym dokumencie

Różnice między wizją produktu a strategią produktu

Rola różnych podmiotów w wizji produktu

Podczas gdy pomysł na produkt często rodzi się w umyśle jednej osoby, wizja jest wspólnym wysiłkiem. Wpływa ona na życie wszystkich zaangażowanych osób, ich codzienną pracę i każdą podejmowaną przez nich decyzję.

Jednak w rzeczywistości każdy interesariusz ma inną rolę. Zobaczmy.

Kto jest odpowiedzialny za zdefiniowanie wizji produktu?

Właściciel produktu/menedżer produktu jest odpowiedzialny za zdefiniowanie wizji we współpracy z różnymi innymi interesariuszami. Do obowiązków właściciela produktu/menedżera należy:

Zbieranie danych wejściowych od kierownictwa i kluczowych interesariuszy

Omawianie pomysłów ze sprzedażą, marketingiem, badaniami rynku, projektowaniem itp.

Wyrażanie wizji produktu w prosty i łatwy do zapamiętania sposób

Zbieranie informacji zwrotnych od różnych interesariuszy i dopracowywanie deklaracji wizji

Oprócz zdefiniowania wizji, kierownicy produktu są również odpowiedzialni za jej komunikację i uspołecznienie. Ich rolą jest doprowadzenie do tego, aby zespół projektowy, zespół Scrum, sprzedaż, marketing i niestandardowy sukces klienta zrozumieli i przyjęli wizję w swojej pracy.

Menedżer produktu osiąga to poprzez budowanie środowiska współpracy między zespołami wielofunkcyjnymi. Przekazuje wizję produktu w sposób, który daje każdemu zespołowi solidne podstawy do podejmowania decyzji. Na przykład, jeśli wizją produktu jest "pomaganie ludziom w praktykowaniu uważności":

Zespół Scrum nada priorytet funkcjom związanym z medytacją nad funkcjami związanymi z zarządzaniem zadaniami

Zespół projektowy stworzy interfejs użytkownika, który będzie pozbawiony elementów rozpraszających i pomoże użytkownikom pozostać w teraźniejszości

Zespół projektantów zawartości będzie pisał proste, pełne współczucia i nastawione na dobre samopoczucie teksty

Marketing będzie budował komunikaty wokół spokoju, a nie wydajności

Ogólnie rzecz biorąc, wizja produktu pomaga każdemu zespołowi zaspokajać potrzeby klientów docelowych w zróżnicowany i unikalny sposób. Jeśli brzmi to jak świetne rozwiązanie dla wielu wyzwań związanych z produktem, oto jak możesz stworzyć własną wizję.

Kreowanie skutecznej wizji produktu

Wizja produktu jest drogowskazem dla zespołu programistów. Po zdefiniowaniu i udostępnianiu oświadczenia, ludzie będą pamiętać jego sentyment i używać go do podejmowania decyzji. Musisz więc stworzyć wizję produktu, która będzie skuteczna i wykonalna, aby osiągnąć powodzenie produktu.

Oto jak można to zrobić za pomocą wirtualnego narzędzia do współpracy i zarządzania projektami, takiego jak ClickUp .

1. Poznaj teraźniejszość

Zrozum kontekst, w którym działa Twój produkt w różnych aspektach wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak:

Użytkownicy docelowi: Zdefiniuj dla kogo projektujesz. Nakreśl ich potrzeby, punkty bólu, obecne rozwiązania i frustracje.

Konkurencja: Zrozum konkurencyjny krajobraz, w tym to, co istnieje, jego cenę, funkcje, korzyści, lojalność użytkowników itp. Pamiętaj, że konkurencja nie musi być podobnym produktem. Może to być dowolny produkt, który rozwiązuje problem klienta.

Na przykład, jeśli budujesz aplikację do przypomnień, prostą kombinacją długopisu i papieru jest podstawową konkurencyjną alternatywą, którą musisz przestudiować.

Szansa: Wyraźnie wskaż, gdzie istnieje luka rynkowa. Zbadaj, jak duża może być ta luka, co ją wypełni i ile niestandardowi klienci mogą za to zapłacić.

Prerogatywy biznesowe: W tym momencie rozważ także wizję swojej firmy - cele, potrzeby, zasoby i aspiracje twojego biznesu. Weź również pod uwagę przykłady podstawowych wartości aby zdefiniować, kim jesteś.

Upewnij się, że dokumentujesz wszystkie swoje ustalenia w miejscu współpracy, takim jak Tablica ClickUp . Dodawaj informacje w formie tekstu, obrazów, połączeń, notatek i nie tylko. Gdy masz już wersję roboczą, poproś wszystkich interesariuszy o jej przejrzenie i skomentowanie.

Dokumentuj swoje badania nad produktem na ClickUp Whiteboards

2. Wyobraź sobie przyszłość

Gdy już zrozumiesz obecny krajobraz, czas pomarzyć, tj. wyobrazić sobie przyszłość, w której istnieje Twój produkt. W ramach tego rozważ następujące kwestie.

Cel: Zanim cokolwiek innego, zdefiniuj nadrzędny cel, któremu będzie służył twój produkt. Zapytaj "dlaczego" produkt musi istnieć.

Podejście: Zastanów się, jak możesz osiągnąć swój cel.

Na przykład, jeśli Twoim celem jest pomoc ludziom w praktykowaniu uważności, możesz stworzyć aplikację do medytacji, prowadzenia dziennika, terapii online lub kształtowania nawyków. Wybierz swoją ścieżkę.

Wartość: Zbadaj, jaką wartość przyniesie to niestandardowym klientom. Czy twoja aplikacja mindfulness sprawi, że klienci będą bardziej szczęśliwi, spokojni, wydajni, zdrowi? W tym miejscu pomyśl również o tym, jak klienci będą się czuć podczas korzystania z produktu.

Różnorodność: Wyraźnie wymień wszystkie sposoby, w jakie twój produkt jest wyjątkowy. To zróżnicowanie może dotyczyć funkcji, klientów docelowych, doświadczenia użytkownika, obsługi klienta lub czegokolwiek innego, co sobie wyobrażasz.

W tym kroku bardzo pomocne będzie dobre ćwiczenie vision-boarding. Użyj Szablon Tablicy Wizji ClickUp aby opisać funkcję i wyróżnienie swojego produktu. Ten pośredni szablon jest przyjazny dla prezentacji, dzięki czemu można go zabrać bezpośrednio do sponsorów, klientów, członków Teams i innych interesariuszy.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/5f49a0ed-1000.png Szablon Vision Tablica pomoże całemu zespołowi lepiej zrozumieć rynek docelowy https://app.clickup.com/signup?template=t-216264186&department=engineering-product&\_gl=1\*qmu289\*\_gcl\_au\*NDI0NTI2MDcyLjE3MjI4NjI4NDM .

Pobierz ten szablon /%cta/

Pobierz szablon

⚡️Template Archive: Jeśli szukasz sposobu na przepływ pomysłów na produkty lub czegoś bardziej specyficznego dla twoich potrzeb, sprawdź te szablony szablony tablic wizji .

3. Tworzenie wizji

Nadszedł czas, aby przyłożyć pióro do papieru lub wpisać słowa do dokumentu. Przejrzyj ponownie dokumenty dotyczące obecnego i przyszłego stanu, aby przygotować się do stworzenia wizji.

Wizja produktu jest często zwięzłym, mocnym stwierdzeniem. " W Netflix chcemy zapewnić rozrywkę całemu światu ", mówi firma świadcząca usługi streamingowe. Nie mają na myśli filmów, dokumentów czy telewizji, ale rozrywkę w całości. Tak więc, kiedy w 2023 roku odważyli się na gry, wydawało się to naturalnym rozszerzeniem ich oferty.

Zanim wybierzesz tę właściwą dla siebie, przeanalizuj kilka opcji. Zapisz kilka różnych pomysłów do przetestowania. Aby napisać skuteczną deklarację wizji, stwórz ją:

Ekspansywna: Upewnij się, że może obejmować i kierować twoimi ambicjami przez kilka nadchodzących lat. Nie ograniczaj jej do czegoś konkretnego, co robi twój produkt. "Pomóż ludziom ćwiczyć uważność" jest bardziej ekspansywne i elastyczne niż "stwórz aplikację do prowadzenia dziennika" lub "dostarczaj medytację z przewodnikiem"

Ambitny: Idealna wizja produktu musi być czymś, czego nikt wcześniej nie osiągnął - a przynajmniej bardzo niewielu. Powinna być ambitna i aspiracyjna, tak aby zespół miał innowacyjne pomysły na jej realizację.

Niestandardowa: Wizja produktu skierowana do wewnątrz firmy będzie w końcu służyć samej sobie. Dlatego też wizja powinna być niestandardowa i skoncentrowana na kliencie. Sformułuj ją wokół tego, co możesz zrobić dla swojego klienta, rynku i całego świata.

Krótko: Nikt nie jest w stanie zapamiętać skomplikowanej i długiej wizji. Oznacza to, że nikt nie zastosuje jej w praktyce. Niech więc będzie krótka i prosta. Najlepszą praktyką jest ograniczenie jej do jednego zdania lub frazy.

Aby uzyskać bardziej zorganizowane podejście do pisania deklaracji wizji, wypróbuj szablon Szablon Tablicy Wizji ClickUp . Użyj tego szablonu, aby przedstawić swoją wizję w jasny i przejrzysty sposób, zebrać informacje zwrotne i przekształcić je w elementy działań.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/12f633f5-600.png Znajdź idealny stan dla swojego następnego projektu dzięki tej Tablicy Wizji z szablonami https://app.clickup.com/signup?template=t-200635391&department=marketing&\_gl=1\*kfm9r9\*\_gcl\_au\*NDI0NTI2MDcyLjE3MjI4NjI4NDM .

Pobierz ten szablon /%cta/

Pobierz szablon

4. Przetestuj swoje deklaracje wizji

Gdy masz już kilka opcji, przeprowadź je przez kluczowych interesariuszy, aby zobaczyć, jak się czują. Zbadaj próbkę wśród niestandardowych klientów, zespołu ds. rozwoju produktu, sprzedaży, marketingu i kierownictwa firmy. Przetestuj je pod kątem:

Zgodności z wizją organizacji

Jasności wśród różnych grup ludzi

Możliwość zastosowania i wykorzystania przez różne Teams

Brak zgody z każdej strony

Na przykład, jeśli wizją produktu jest pomoc ludziom w praktykowaniu uważności, ale twoja organizacja zajmuje się oprogramowaniem CRM, masz oczywistą niezgodność. 👀

Use ClickUp Forms do tworzenia i uruchamiania ankiet bez wysiłku

5. Dopracowanie wizji produktu

W oparciu o informacje zwrotne otrzymane od różnych interesariuszy, dopracuj wizję produktu. Pamiętaj, że czasami możesz nie być w stanie naprawić pewnych rozbieżności za pomocą słów. W takich przypadkach może być konieczne całkowite przemyślenie pomysłu.

Najczęściej można zebrać informacje zwrotne i dopracować wizję. Na przykład, zespół marketingowy może zasugerować, że lepiej jest sformułować wizję jako "pomagaj ludziom być uważnymi" zamiast pośredniego "praktykuj uważność"

Rolą menedżera produktu jest podejmowanie decyzji dotyczących tego, jakie informacje zwrotne działają, a jakie nie.

6. Dokumentowanie i udostępnianie wizji produktu

Wizja produktu jest tak skuteczna, jak liczba osób, które ją rozumieją i akceptują. Musisz więc być w stanie ją udokumentować i udostępniać tak szeroko, jak to możliwe.

ClickUp Docs dla odważnych, potężnych, wspólnie tworzonych deklaracji wizji Dokumenty ClickUp to świetny sposób do zrobienia tego. Napisz swoją wizję produktu - dużą i pogrubioną, aby każdy mógł ją szybko zobaczyć i zrozumieć. Dodaj banery, przyciski, podziały i inne formaty, aby zaprezentować wizję w atrakcyjny i zapadający w pamięć sposób.

Bezpiecznie udostępniaj je publicznie, prywatnie i z zaawansowaną kontrolą edycji. Połącz dokumenty z różnymi zadaniami, aby upewnić się, że każda praca jest zrobiona zgodnie z wizją produktu.

7. Wdrażanie wizji produktu

Napisanie i udostępnianie wizji produktu to świetny początek, ale to nie wystarczy. Dobry menedżer produktu z łatwością przenosi tę wizję do rzeczywistej implementacji.

Zadania ClickUp, aby przekształcić swoją wizję w rzeczywistość

Pierwszym krokiem do tego jest przekształcenie wizji w mierzalne i osiągalne cele. Każdy dobry Oprogramowanie OKR pomoże ustawić kPI w zarządzaniu projektami dostosowane do wizji i konsekwentnie je realizować.

Dzięki ClickUp Goals możesz ustawić cele, połączyć je ze strategią produktu i udostępniać je wszystkim członkom zespołu. Wykorzystaj wiele widoków projektów w ClickUp, aby śledzić postępy i mierzyć powodzenie.

Czytanie bonusowe: Cele zawodowe w pracy Następnym krokiem jest ustalenie kroków do osiągnięcia tych celów. Stwórz Zadania ClickUp bezpośrednio ze swojej wizji w ClickUp Docs, przydzielaj użytkowników, ustawiaj terminy, połączony z innymi dokumentami i zarządzaj całością procesem rozwoju produktu w jednym miejscu.

Widok wykresu Gantta do śledzenia zależności w rozwoju produktu

Okresowo oceniaj swój postęp pod kątem zgodności z wizją produktu. Wykorzystaj dane z pulpit zarządzania produktem do przeglądu. Zastanów się również, czy sama deklaracja wizji nie wymaga aktualizacji.

Na przykład, jeśli jesteś firmą zarządzającą wydarzeniami z wizją, która koncentruje się wyłącznie na fizycznych, osobistych lub naziemnych wydarzeniach, możesz chcieć to przemyśleć, zwłaszcza w obliczu ogromnej popularności wydarzeń hybrydowych i wirtualnych.

Jeśli dopiero zaczynasz tworzyć wizję produktu, powyższe ramy oferują znaczne wsparcie. Jeśli jednak nadal zmagasz się z jej konceptualizacją, oto kilka inspiracji.

Przykłady wizji produktu

Niektóre z najbardziej powodzących biznesów technologicznych na całym świecie wykorzystują inspirujące deklaracje wizji produktu. Przyjrzyjmy się kilku z nich.

Glitch

"Tworzymy Glitch, aby ułatwić Ci tworzenie sieci"

Startup technologiczny Glitch ma na swoim koncie m.in prostą, ale ambitną wizję . Kluczowym słowem jest tutaj łatwość. Dlatego tworzą "szybkie" i "zabawne" narzędzia do tworzenia stron internetowych. Ich narzędzia działają na rzecz uczynienia sieci otwartą, różnorodną i dostępną dla każdego.

Co więcej? Ich wysiłki marketingowe koncentrują się w dużej mierze na ich społeczności, oferując narzędzia, dżemy, pokazy projektów i nie tylko, co również ułatwia pomaganie sobie nawzajem.

LinkedIn

"Stwórz możliwości ekonomiczne dla każdego członka globalnej siły roboczej"

W ciągu 20 lat od powstania LinkedIn pomagał ludziom znajdować pracę, nawiązywać kontakty, polecać innych, budować markę osobistą i w końcu zarabiać (więcej) pieniędzy. Wizja LinkedIn tworzenie możliwości ekonomicznych kieruje ich decyzjami w wielu kanałach przychodów, takich jak członkostwo, reklamy, biuletyny i rozwiązania rekrutacyjne. Słowo "każdy" określa ich ekspansję na różnych rynkach, w różnych językach i nie tylko.

Tesla

"Przyspieszenie przejścia świata na zrównoważoną energię"

Podczas gdy Tesla często pojawia się w wiadomościach na temat autonomicznych pojazdów, jej głównym celem jest energia słoneczna i pojazdy zasilane bateriami. Wizja Tesli prowadzi ich do budowania zrównoważonych rozwiązań energetycznych wykraczających poza same pojazdy. W rzeczywistości Tesla stale wkracza również na rynek paneli słonecznych, dachów solarnych, ścian energetycznych i nie tylko.

Aby stworzyć wizję produktu, która będzie miała taki sam wpływ, możesz skorzystać z jednego z poniższych szablonów.

Szablony wizji produktu i jak z nich korzystać

Szablon wizji produktu oparty na pozycjonowaniu

Jednym z najczęściej używanych szablonów wizji produktu jest ten wywodzący się ze struktury Geoffreya Moore'a dla pozycji. W praktyce szablon wyglądałby następująco.

dla [klient], który potrzebuje [potrzeba klienta], ten [produkt] jest [nazwa kategorii], który [definicja rozwiązania]. W przeciwieństwie do konkurencji, [produkt] jest [unikalna propozycja sprzedaży]

Dla poprzedniego przykładu aplikacji mindfulness, pozycja byłaby następująca:

"Dla profesjonalistów z miasta, którzy potrzebują wsparcia w przezwyciężaniu stresu, ten produkt jest aplikacją mobilną, która prowadzi ich przez praktyki uważności, takie jak medytacja, prowadzenie dziennika i ćwiczenia". W przeciwieństwie do istniejących aplikacji, [produkt] został zaprojektowany tak, aby oferować natychmiastowe zarządzanie stresem poprzez praktyki, które zajmują mniej niż 120 sekund]

Chociaż jest to świetna struktura podsumowująca badania i stwierdzająca fakty, jest to opis teraźniejszości. Nie oferuje ambitnej, aspiracyjnej przyszłości, do zrobienia której potrzebne są deklaracje wizji.

Szablon oparty na celu

Produkt oparty na celu szablon deklaracji wizji pozwala organizacjom na umieszczenie ich oprogramowania w kontekście ich roli w świecie.

produkt pomaga klientom w określaniu wartości

Rozszerzając ten sam przykład, wizja produktu byłaby następująca:

[Produkt] pomaga [zestresowanym miejskim profesjonalistom] [żyć chwilą przez całe satysfakcjonujące życie]

Szablon oparty na transformacji

Ten format koncentruje się na zmianie lub zakłóceniu, jakie produkt wnosi do świata lub rynku.

produkt umożliwia zmianę w kontekście

Oparta na transformacji wizja produktu dla aplikacji wyglądałaby następująco:

[Produkt] kończy [uzależnienie od dopaminy] dla [zrównoważony kreatywny świat]

Chociaż szablony te oferują pewne wskazówki, najlepiej jest pamiętać o pierwszych zasadach podczas pisania wizji produktu. Postaraj się uwzględnić odpowiedzi na następujące pytania.

Dla kogo jest przeznaczony?

W jaki sposób rozwiązuje ich problem?

Co robi lepiej lub inaczej?

Do czego służy?

Przenieś swoją wizję produktu z marzeń do rzeczywistości dzięki ClickUp

Dobra wizja produktu rzuca światło na to, dokąd zmierza produkt w bliższej i dalszej przyszłości. Pozwala ona wszystkim zobaczyć słonia w ten sam sposób, ze wszystkimi jego częściami. Wiedza o tym, co budujesz, pomaga stworzyć idealną strategię, plan, aż do ostatecznego uruchomienia.

Dla zespołu inżynierów sprawia to, że zarządzanie produktem jest dziecinnie proste. Co więcej, dobra wizja pomaga całej organizacji. Marketing, sprzedaż, finanse, HR, administratorzy i każdy inny zespół dostosowuje się do wizji, poruszając się razem jako spójna, zgrana jednostka. Dobra wizja produktu pomaga w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu konfliktów.

Tworzenie wizji to tylko jedna część procesu. Dokumentowanie, udostępnianie i powtarzanie misji jest ważniejszą częścią. Korzystanie z kompleksowego narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, umożliwia teamom wspólne tworzenie i realizowanie wizji.

Narzędzia do burzy mózgów, takie jak Tablice, narzędzia wspomagające myślenie, takie jak Mapy Myśli, notowanie za pomocą Dokumentów, zarządzanie projektami za pomocą Zadań i przeglądy za pomocą Pulpitów - ClickUp oferuje kompleksową platformę do zarządzania miejscem pracy dla zespołów produktowych.

Przekonaj się sam. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Co najlepiej opisuje wizję produktu?

Aspiracyjny stan w przyszłości to najlepszy sposób na opisanie wizji produktu. Określa, co produkt ma osiągnąć w dłuższej perspektywie, działając jak Gwiazda Północna, kierując rozwojem.

2. Kto definiuje wizję produktu w Scrumie?

W Scrum właściciel produktu definiuje wizję produktu we współpracy z interesariuszami biznesowymi i technicznymi.

3. Kto jest odpowiedzialny za przekazywanie wizji produktu zespołowi Scrum?

Właściciel produktu lub kierownictwo jest odpowiedzialne za przekazanie wizji zespołowi Scrum.

4. Jaka jest wizja metody produktowej?

Metoda wizji produktu to podejście do tworzenia oprogramowania oparte na jednej, spójnej wizji. Teams, które stosują tę metodę, zazwyczaj zaczynają od wizji produktu, a następnie opracowują plany wykonania.

5. Kto jest odpowiedzialny za misję i wizję?

W przypadku tworzenia oprogramowania, właściciel/menedżer produktu jest odpowiedzialny za tworzenie i dystrybucję zarówno wizji, jak i misji.