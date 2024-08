25 przykładów miesięcznych celów dla zespołów w pracy

Budzić się o 5 rano. Mieć ustaloną poranną rutynę. Codziennie chodzić na siłownię. Prowadź dziennik każdego wieczoru. Być bardziej zorganizowany w pracy. Tak, nadszedł czas nowego roku i nowych celów!

Podczas gdy cele związane z rozwojem osobistym są powszechne, wiele organizacji i teamów kończy swój czwarty kwartał w grudniu, przygotowując się na kolejny rok.

Jeśli jesteś na etapie przeszukiwania sieci w poszukiwaniu pomysłów na miesięczne cele na 2024 rok, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Jako bonus, damy ci również mapę drogową do osiągnięcia miesięcznych celów przez cały rok.

Czym są cele miesięczne?

Cele miesięczne to cele ustawione dla siebie lub swojego zespołu, które mają zostać osiągnięte w ciągu najbliższych 30 dni lub miesiąca kalendarzowego.

Teams ustalają miesięczne cele wspólnie, jako jednostka, aby przyczynić się do powodzenia organizacji. Seria miesięcznych celów może prowadzić do dużej wygranej w kwartale lub do osiągnięcia wielkiego, śmiałego celu (BHAG) na cały rok. Wyczyszczone cele miesięczne pomagają zapewnić powodzenie w planowaniu, współpracę przy projektach i ogólną wydajność.

Znaczenie ustawienia celów miesięcznych

Miesiąc nie jest ani zbyt krótki, ani zbyt długi na działania związane z pracą. Załóżmy, że prowadzisz kampanię reklamową nowego produktu. Cztery tygodnie to wystarczająco dużo czasu, aby dotrzeć do większości zamierzonych odbiorców, śledzić zaangażowanie i zbierać informacje zwrotne, aby w razie potrzeby dostosować parametry.

Miesięczne cele to nie tylko odpowiednie ramy czasowe, ale także wiele innych korzyści.

Podział dużych celów na możliwe do zarządzania części: Jeśli planujesz osiągnąć 60 milionów dolarów przychodu w tym roku, jak się do tego zabrać? Najprostszym sposobem ustawienia celów jest podzielenie ich na cele kwartalne i miesięczne, co przekłada się na cele projektu . Oznacza to, że celem zespołu jest zarobienie 15 milionów dolarów kwartalnie i 5 milionów dolarów miesięcznie.

Dzielenie celów na łatwe do zarządzania części

Rozbijanie celów na tygodnie i dni byłoby duszące dla sprzedawców. Miesiąc daje im wystarczająco dużo czasu, aby doprowadzić rozmowy sprzedażowe do końca.

Wzmacniające działanie: Miesiąc pracy to zazwyczaj 22 dni, co nie daje miejsca na zwlekanie przed spotkaniem podsumowującym. W związku z tym, Teams są bardziej skłonni do działania, aby nie tracić czasu.

Umożliwienie przeglądów i korekt: Jeśli coś nie działa przez miesiąc, nadszedł czas na wprowadzenie poprawek. Miesięczne cele pozwalają teamom i liderom spotykać się wystarczająco często, aby ocenić wydajność i wypróbować nowe pomysły.

Korelacja z cyklem wydatków: Organizacje zazwyczaj płacą pensje, dostawcom i rachunki co miesiąc. Dostosowując miesięczne cele (zazwyczaj związane z przychodami) do cyklu wydatków, można lepiej zrozumieć przepływ gotówki w firmie.

Ramy czasowe to jeden z wielu elementów składających się na dobry cel. Oto kilka innych aspektów, które należy wziąć pod uwagę przed ustawieniem miesięcznych celów.

Jak ustawić cele miesięczne SMART?

Ponad czterdzieści lat temu George T. Doran zaproponował koncepcję SMART framework do ustawiania celów. Przetrwała ona próbę czasu i nadal jest najskuteczniejszym sposobem ustawiania celów zarówno dla rozwoju osobistego, jak i zawodowego.

SMART oznacza konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie.

Zobaczmy, jak można ustawić miesięczne cele SMART dla swojego biznesu na przykładzie agencji social media.

Konkretny

Cel musi być jednoznaczny, aby pomóc ci utrzymać koncentrację. Powinien być napisany językiem, który nie podlega interpretacji. Krótko mówiąc, powinien być konkretny.

przykład: Generowanie leadów startupów technologicznych szukających wsparcia w mediach społecznościowych._

Mierzalny

Jak widać, "generowanie leadów" to komenda, a nie cel. Następnym krokiem jest jego kwantyfikacja.

przykład: Wygeneruj **_25 netto nowych leadów startupów technologicznych szukających wsparcia

Osiągalne

Liczba 25 nowych leadów netto wydaje się arbitralna, bez względu na to, czy można ją osiągnąć. Aby cel był osiągalny, najczęściej stosowanym sposobem jest poprawienie wyników z ostatniego okresu. Tak więc, lepszy cel byłby następujący.

przykład: Zwiększyć generowanie leadów (startupów technologicznych szukających wsparcia w mediach społecznościowych) o **_25% w stosunku do zeszłego roku

Istotne

Nikt nie będzie podekscytowany celem, który wydaje mu się nieistotny. Do zrobienia celu atrakcyjnym, uczyń go istotnym dla twojej organizacji, rynku, branży i geografii, w której prowadzisz interesy.

przykład: Zwiększenie generowania leadów (startupów technologicznych szukających wsparcia w mediach społecznościowych) o 25% w stosunku do ubiegłego roku **_do wsparcia przez nowo otwarte biuro w Seattle.

Określony w czasie

Prawo Parkinsona mówi, że praca rozszerza się, aby wypełnić przydzielony czas. Gdybyś nie umieścił osi czasu, mógłbyś osiągnąć powyższy cel w ciągu jednego roku lub dziesięciu lat. Określ swoje cele w czasie.

przykład: Zwiększenie **_miesięcznie generacji leadów (startupów technologicznych szukających wsparcia w mediach społecznościowych) o 25% w stosunku do tego samego okresu w zeszłym roku, które mają być wspierane przez nowo otwarte biuro w Seattle.

Powyższy przykład pokazuje tylko jeden poziom każdego czynnika. Na przykład "startup technologiczny szukający wsparcia w mediach społecznościowych" można jeszcze bardziej sprecyzować, uwzględniając status finansowania, lokalizację siedziby, profil założyciela itp.

Istotność można dodatkowo wzmocnić poprzez połączenie jej z wizją lub misją organizacji.

Szablon inteligentnych celów ClickUp Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z ram SMART, możesz użyć szablonu miesięcznych celów jako punktu wyjścia. Alternatywnie, możesz działać samodzielnie, korzystając z poniższej struktury.

Jak ustawić i śledzić cele miesięczne

Teraz, gdy już wiesz, jak ustawić miesięczne cele, przyjrzyjmy się, jak je osiągnąć.

Uczyń cele widocznymi

Kiedy cel jest dla ciebie ważny, nie możesz po prostu go ustawić i o nim zapomnieć. Musisz traktować go jak gwiazdę północną, która kieruje twoimi decyzjami i działaniami.

Kiedy cel jest dla ciebie ważny, nie możesz po prostu go ustawić i o nim zapomnieć. Musisz traktować go jak gwiazdę północną, która kieruje twoimi decyzjami i działaniami.

Używaj aplikacja do śledzenia celów zaprojektowana, aby pomóc jednostkom i teamom w osiąganiu ich celów.

Podziel to na łatwe do zarządzania kroki

Nawet cel SMART nie jest planem działania. Nie mówi ci, co musisz robić codziennie do jego zrobienia. Stwórz więc plan działania.

Podziel swoje duże cele na możliwe do wykonania kroki, które możesz podejmować w danym okresie i na których możesz się skupić. Dzięki ClickUp możesz:

Podzielić swoje miesięczne cele na projekty i zadania

Ustawić indywidualne cele, które są liczbą, kwotą w dolarach lub prostą prawdą/fałszem

Połączyć różne zadania w celu zsumowania postępów

Tworzyć listy kontrolne dla zadań, aby upewnić się, że wykonujesz je do zrobienia

Ustaw metryki

Wymierną częścią celów SMART jest liczba, którą chcesz osiągnąć. Jeśli podzielisz cel na różne zadania z własnymi metrykami, dodaj je również do ClickUp. Dzięki celom związanym z zadaniami możesz zaznaczać zadania, które zostały zakończone oprogramowanie do zarządzania zadaniami automatycznie zaktualizuje postęp na pulpicie ClickUp.

Zarządzaj wszystkimi zadaniami w jednym miejscu dzięki ponad 15 widokom w ClickUp

Przeprowadzaj cotygodniowe przeglądy

Podczas ustawiania miesięcznych celów dobrą praktyką jest śledzenie postępów. Sprawdzaj je co tydzień, aby ocenić, czy zmierzasz we właściwym kierunku i we właściwym tempie.

Używaj Dokumenty ClickUp aby ustawić powtarzalny proces comiesięcznego przeglądu. Sporządź listę wskaźników, które chcesz śledzić i pytań, które chciałbyś sobie zadać.

Użyj ClickUp Docs, aby zarządzać ważnymi dokumentami i wspierać współpracę w zespole

Nadal nie wiesz od czego zacząć? Przynieśliśmy pomoc! Wybierz jedną z dziesięciu Free szablonów do ustawienia celów i dostosuj je według własnego uznania.

Po uporządkowaniu podstaw skutecznego ustawiania celów, oto kilka inspiracji dla miesięcznych celów SMART, które Ty lub Twój zespół możecie chcieć osiągnąć.

25 przykładów miesięcznych celów dla teamów

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się sprzedażą, marketingiem, inżynierią czy HR, oto 25 pomysłów na miesięczne cele, które możesz zaadoptować dla swoich teamów.

1. Poprawa generowania leadów

Największym celem zespołu marketingowego na każdy rok jest generowanie leadów. Nadaje ono kierunek jak się skupić swoje wysiłki marketingowe. Przekształć to w miesięczny cel SMART.

przykład: Zwiększenie liczby wygenerowanych leadów o 25% w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku**_

2. Zmniejszenie wydatków na reklamę

W miarę ewolucji rynków i zaostrzania się konkurencji, liderzy są zmuszani do ograniczania wydatków bez spadku wydajności. Cele te mogą stanowić większe wyzwanie.

przykład: Optymalizacja wydatków na reklamę w celu uzyskania 100 000 USD oszczędności bez wpływu na generowanie leadów/konwersję**_

3. Zwiększenie ruchu w witrynie

Ruch na stronie internetowej jest kluczowym wskaźnikiem dla zespołów marketingowych, który przynosi skumulowane korzyści w całym lejku.

Przykład: Zwiększenie ruchu w witrynie ze źródeł organicznych o 5%_

4. Poprawa współczynnika konwersji leadów

W miarę jak marketing zwiększa liczbę generowanych leadów, od sprzedaży również oczekuje się podniesienia stawki. Śledź cele marketingowe z własnymi.

Przykład: Zwiększenie współczynnika konwersji leadów na sprzedaż o 2% każdego miesiąca_

5. Uczestnictwo w wydarzeniach networkingowych

Członkowie zespołu sprzedaży chodzą na wydarzenia networkingowe jako sposób na generowanie popytu. Im więcej wydarzeń, tym więcej kart biznesowych mogą dystrybuować. Jeśli jednak żadne z tych połączeń nie przyniesie konwersji, pieniądze mogą zostać zmarnowane. Tak więc miesięczne cele muszą to uwzględniać.

Przykład: Każdego miesiąca uczestniczyć w jednym spotkaniu networkingowym ze współczynnikiem konwersji kontaktów na rozmowy wynoszącym co najmniej 10%_

6. Zwiększenie oceny CSAT

Zespoły ds. powodzenia klienta mierzą swoje wyniki za pomocą wskaźnika satysfakcji klienta (CSAT) lub wskaźnika Net Promoter Score (NPS). Jest to dobry pomysł na comiesięczny cel, aby poprawić ogólne wyniki powodzenia klienta.

Przykład: Zwiększenie wyniku CSAT o 1% każdego miesiąca dla nowych klientów i 5% dla powracających klientów._

7. Skrócenie czasu wdrażania nowych klientów

Organizacje często mają umowy dotyczące poziomu usług (SLA), aby wdrożyć nowego klienta w danym okresie. Skrócenie tego czasu poprawia doświadczenie klienta i pozwala szybciej uzyskać przychody. Jest to więc kluczowy cel dla zespołów ds. powodzenia klienta.

Przykład: Skrócenie czasu wdrożenia do 1 dnia roboczego przy użyciu_ doskonalenie procesów biznesowych i strategie automatyzacji

powodzenie klientów

8. Uruchom produkt

Oczywiście nie stanie się to w ciągu miesiąca. Możesz jednak podzielić swoje długoterminowe cele na mniejsze cele miesięczne.

przykład: Zbuduj MVP dla portalu zarządzania dostawcami z pięcioma podstawowymi funkcjami**_

śledź każdy krok na drodze do uruchomienia MVP

9. Zwiększ wydajność programistów

Liderzy inżynierii są odpowiedzialni za ustawienie miesięcznych celów w zakresie wydajności programistów. Mogą to osiągnąć poprzez zakup platformy deweloperskiej, automatyzację zadań, outsourcing części funkcji lub szkolenie zespołu w zakresie umiejętności zarządzania czasem. Wybierz to, co jest dla Ciebie odpowiednie.

Przykład: Wdrożenie platformy do automatyzacji testów w celu zwiększenia wydajności zespołu inżynierów o 20%_

10. Skrócenie czasu zatrudnienia

Skrócenie czasu potrzebnego do zrobienia rekrutacji na otwartą pozycję pozwala szybciej wdrożyć nowych pracowników i zrobić więcej/lepiej. Skrócenie czasu rekrutacji jest więc skutecznym pomysłem na miesięczny cel dla działów HR i zespołów ds. pozyskiwania talentów.

Przykład: Skrócenie czasu rekrutacji - od zatwierdzenia wniosku do przyjęcia oferty - o 30%_

11. Przeprowadzka do nowej przestrzeni biurowej

Niezależnie od tego, czy prowadzisz rozwijający się biznes, czy korzystasz z modelu hybrydowego, jeśli przenosisz przestrzeń biurową, potrzebujesz celów, które sprawią, że przejście będzie płynne.

Przykład: Zakończone projektowanie przestrzeni i uzyskanie zatwierdzenia do 30 stycznia

12. Zapewnienie zgodności szkoleń

Zespoły ds. szkoleń i rozwoju muszą upewnić się, że wszyscy pracownicy zakończyli obowiązkowe szkolenia lub warsztaty. Jest to świetny cel do ustawienia, zwłaszcza pod koniec roku.

przykład: Upewnić się, że 100% pracowników zakończyło obowiązkowe szkolenia do 31 grudnia**_

13. Odświeżenie modułu szkoleniowego

Programy szkoleniowe w miejscach pracy często wymagają okresowego odświeżenia. Ustaw cele, aby nadać priorytet tym właściwym do odświeżenia.

Przykład: Krótka lista trenerów do odświeżenia modułu szkoleniowego dotyczącego molestowania seksualnego w miejscu pracy_

14. Eliminacja kar związanych z zobowiązaniami

Gdy zespół finansowy nie zapłaci dostawcy w określonym czasie, mogą zostać naliczone kary lub odsetki. Jednym z ważnych celów finansowych osoby odpowiedzialnej za zobowiązania jest zapobieganie takim sytuacjom.

Przykład: Wyeliminowanie kar lub odsetek za przeterminowane zobowiązania_

15. Zmniejszenie liczby projektów przekraczających budżet

Projekty czasami przekraczają budżety z różnych powodów operacyjnych i zewnętrznych. Jednak największym obowiązkiem kierownika projektu jest przewidywanie i łagodzenie takich sytuacji. Można to osiągnąć poprzez ustawienie miesięcznych celów śledzenia budżetu.

**Przykład: Zmniejszenie przekroczenia budżetu o 50% rok do roku

16. Zmniejszenie opóźnień projektu

Kiedy projekty przekraczają budżet, strata dotyczy pieniędzy. Opóźnienia w realizacji projektów wiążą się z dodatkowymi kosztami roboczogodzin i kosztami alternatywnymi związanymi z realizacją innych projektów w tym czasie. Dlatego też osoby zarządzające projektami starają się ograniczyć opóźnienia, zwłaszcza w przypadku projektów o ustalonej cenie.

Przykład: Ukończenie zaplanowanych na ten miesiąc zadań z zapasem 2 dni roboczych_

17. Redukcja nadgodzin

Teamsy w różnych organizacjach pracują w nadgodzinach. Kierownicy projektów muszą dążyć do ograniczenia tego do minimum, aby zapewnić pracownikom dobre samopoczucie.

Teamsy w różnych organizacjach pracują w nadgodzinach. Kierownicy projektów muszą dążyć do ograniczenia tego do minimum, aby zapewnić pracownikom dobre samopoczucie.

Doskonałym sposobem na osiągnięcie tego celu jest przyjrzenie się bieżącemu obciążeniu pracą. Na podstawie tych danych można zoptymalizować sposób przydzielania zadań.

Przykład: Zmniejszenie maksymalnej liczby nadgodzin na pracownika do pięciu godzin tygodniowo_

18. Poprawa wskaźników wykorzystania

Wskaźnik wykorzystania to liczba rozliczonych godzin w stosunku do całkowitej liczby godzin pracy w tygodniu. Dobry kierownik ds. usług maksymalizuje ten wskaźnik.

Przykład: Zwiększenie wykorzystania godzin do 95% dla zespołu programistów_

19. Rozwój zasobów

Wiedza instytucjonalna jest jedną z najsilniejszych przewag konkurencyjnych organizacji. Dokumentowanie i przekształcanie wiedzy w aktywa, które można dystrybuować, jest bardzo ważne cel komunikacyjny dla każdej organizacji.

Przykład: Utwórz firmowy podręcznik dla pisarzy obejmujący całą komunikację korporacyjną_

20. Zabezpieczenie kolejnej rundy finansowania

Teams kierownicze w startupach zawsze planują zabezpieczyć więcej funduszy, aby napędzić swój biznes - jest to jeden z ich głównych celów. Ale nie da się tego osiągnąć w miesiąc!

Przykład: Potwierdź trzy spotkania z potencjalnymi inwestorami, które odbędą się w ciągu najbliższego kwartału_

21. Rozszerzenie zestawu umiejętności

Jest to kluczowy cel samodoskonalenia, zarówno dla osób indywidualnych, jak i teamów. Jako osoba indywidualna możesz zapisać się na kurs online, dołączyć do społeczności technologicznej, wziąć udział w hackathonach itp.

Liderzy zespołów mogą zatrudniać talenty z nowymi umiejętnościami, szkolić obecnych członków zespołu lub automatyzować niektóre części pracy. Tak czy inaczej, poszerzanie umiejętności jest istotnym celem dla każdego.

Przykład: Zakończony zaawansowany kurs certyfikacji Python_

22. Tworzenie prezentacji

Trema to jeden z najczęstszych lęków wśród profesjonalistów. Pokonaj ją w tym roku, zdobywając umiejętności i doświadczenie w zakresie prezentacji.

przykład: Przeprowadź jedną prezentację dla zespołu na temat, którego jesteś pewien**_

23. Mentoring

Mentoring jest jednym z najskuteczniejszych sposobów pomagania pracownikom w rozwoju w organizacji. Jest to jednak również najbardziej nieformalna praktyka uczenia się i rozwoju. Ustawienie miesięcznych celów w zakresie udzielania lub otrzymywania mentoringu przyniesie wymierne korzyści w nowym roku.

Przykład: Poświęcenie trzech godzin każdego miesiąca na mentoring młodszych członków Teams_

24. Badania

W miejscu pracy badania są często prekursorem rozwiązywania problemów. Kiedy ktoś staje w obliczu problemu, przystępuje do zrobienia badań w celu znalezienia rozwiązania. Jednak uogólnione badania dotyczące domeny, rynku, produktu, technologii itp. mogą pomóc w rozwiązaniu przyszłych problemów i pobudzić kreatywność.

**Przykład: Poświęć dwie godziny tygodniowo na zbadanie pomysłu stycznego z zadaniami, nad którymi obecnie pracujesz

25. Wyjazd na wycieczkę teamu

Szczególnie w przypadku zespołów zdalnych/hybrydowych, wyjazdy zespołowe są świetnym sposobem na wzajemne poznanie się. Comiesięczne spotkania Teams to idealna częstotliwość. Nie muszą być one wyszukane. Może to być zwykły lunch, wieczór z grami planszowymi lub wypad do kina.

**Przykład: Zaplanuj i zorganizuj comiesięczne spotkanie zespołu - wybierz miejsce, zarezerwuj termin, wyślij zaproszenia e-mailem i zbierz potwierdzenia na trzy dni przed wydarzeniem

Osiągnij swoje cele zawodowe w 2024 roku z ClickUp

Zanim się rozstaniemy, chcemy powiedzieć, że nie wszystkie pomysły na cele miesięczne są sobie równe. Niektóre z powyższych przykładów celów miesięcznych są oparte na wynikach (np. zwiększenie ruchu na stronie internetowej), a inne na działaniach (np. przeprowadzenie prezentacji).

Oznacza to, że musisz połączyć cele oparte na wynikach z działaniami i odwrotnie.

Musisz podzielić cel wynikowy na wykonalne zadania/działania. Na przykład, aby zwiększyć ruch na stronie internetowej, może być konieczne napisanie bloga, dystrybucja go w mediach społecznościowych, optymalizacja pod kątem wyszukiwarek itp.

Musisz połączyć cele działań z wynikami, nawet jeśli niektóre z nich nie są namacalne. Przykładem może być odświeżenie modułu szkoleniowego dotyczącego molestowania seksualnego. Chociaż zaktualizowany program został zrobiony, nie można go bezpośrednio powiązać z mniejszą liczbą skarg lub lepszym zachowaniem. Nie oznacza to jednak, że cel ten jest mniej ważny!

Niezależnie od tego, który z nich wybierzesz, pamiętaj, aby nie ustawiać zbyt wielu celów; trzy to wystarczająco dużo.

Spraw, by twój cel był zawsze widoczny, a codzienne zadania są do tego idealne. Połącz codzienne zadania z miesięcznymi celami.

Przeprowadzaj przeglądy z samym sobą dla celów rozwoju osobistego. Współpracuj z zespołem, aby śledzić swoje postępy w realizacji profesjonalnych celów miesięcznych. Notuj je, aby mieć do nich później łatwiejszy dostęp.

Gdy dojdziesz do zrobienia swoich celów, nie zapomnij o świętowaniu.