10 najlepszych aplikacji komunikacyjnych typu „wszystko w jednym” w 2026 roku

Przeciętna osoba przełącza się między aplikacjami i stronami internetowymi prawie 1200 razy dziennie .

Przy ciągłym przełączaniu się między zadaniami łatwo coś przeoczyć. 🤷🏻

Właśnie tu z pomocą przychodzą aplikacje do komunikacji typu „wszystko w jednym”. Narzędzia te integrują wiele aplikacji w jedną platformę, usprawniając komunikację, zwiększając wydajność i pomagając w organizacji.

Niezależnie od tego, czy koordynujesz działania z członkami zespołu, czy zarządzasz kontaktami z klientami, aplikacje do komunikacji typu „wszystko w jednym” pomogą Ci skupić się na tym, co najważniejsze.

Oto dziesięć najlepszych aplikacji do komunikacji typu „wszystko w jednym”, które odmienią sposób, w jaki nawiązujesz połączenia i współpracujesz!

⏰ Podsumowanie w 60 sekund Odkryj 10 najlepszych aplikacji do komunikacji typu „wszystko w jednym”, które łączą wszystkie Twoje czaty, rozmowy i współpracę w jednym miejscu, zapewniając płynną komunikację. ClickUp : Najlepsze kompleksowe narzędzie do współpracy i zarządzania projektami

Franz : Najlepsza do zarządzania wieloma czatami i wiadomościami e-mail w jednym miejscu

IM+ : Najlepsza opcja do połączenia aplikacji do czatu i mediów społecznościowych

Rambox : Najlepsza opcja do zaawansowanego niestandardowego dostosowywania obszarów roboczych do komunikacji

Beeper: Najlepsza opcja do połączenia iMessage z innymi platformami

Shift : Najlepsza opcja do integracji e-maila i komunikatorów

Komunikator typu „wszystko w jednym”: Najlepszy do szybkiego dostępu do aplikacji do czatowania

Station : Najlepsza opcja łącząca komunikację z narzędziami zwiększającymi wydajność

Slack (z dodatkami) : Najlepszy do usprawnienia współpracy zespołowej

Mattermost: Najlepsza opcja do bezpiecznej komunikacji na poziomie Enterprise

Na co należy zwrócić uwagę w aplikacji do komunikacji typu „wszystko w jednym”?

Wybór aplikacji do komunikacji typu „wszystko w jednym” jest stosunkowo łatwy. Musisz tylko upewnić się, że spełnia ona następujące kryteria: 👇🏻

Łatwość obsługi: Poszukaj aplikacji z intuicyjnym interfejsem i łatwą nawigacją, która zapewni płynne działanie

Kompatybilność: Wybierz narzędzie kompatybilne ze wszystkimi platformami komunikacyjnymi, z których korzystasz. Zapewni to maksymalne wsparcie

Możliwości dostosowania: Wybierz aplikację, która pozwala zmieniać takie elementy jak powiadomienia push, układy, integracje itp., aby dopasować ją do swoich potrzeb

Bezpieczeństwo: Wybierz narzędzie o solidnych standardach bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że usługa i Twoje dane są chronione przed nieautoryzowanym dostępem

Wysoka wydajność: Wybierz narzędzie, które jest lekkie i szybkie. Dzięki temu unikniesz Wybierz narzędzie, które jest lekkie i szybkie. Dzięki temu unikniesz przerw w komunikacji w miejscu pracy

📮ClickUp Insight: Ponad 60% czasu zespołu zajmuje wyszukiwanie kontekstu, informacji i elementów do wykonania. Pobierz bezpłatny raport Według badań ClickUp zespoły tracą cenne godziny na przełączanie się między różnymi narzędziami, takimi jak e-mail (42%) i komunikatory internetowe (41%). Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że 92% osób, które wzięły udział w naszych badaniach, narażone jest na utratę kluczowych decyzji i elementów do wykonania. 📊 Chcesz wiedzieć dlaczego? Pobierz raport ClickUp „The State of Workplace Communication” i dowiedz się, co naprawdę spowalnia pracę zespołów.

10 najlepszych aplikacji do komunikacji typu „wszystko w jednym”

Sprawdź dziesięć aplikacji do komunikacji typu „wszystko w jednym”, które pozwolą Ci łatwo i efektywnie zarządzać wiadomościami tekstowymi:

1. ClickUp (najlepsze kompleksowe narzędzie do współpracy i zarządzania projektami)

Zcentralizuj swoje rozmowy, zadania i nie tylko w ClickUp Chat

Łatwo popełnić błąd podczas zarządzania pracą i wiadomościami na różnych platformach. Jednak dzięki ClickUp, wszechstronnej aplikacji do pracy, możesz połączyć je wszystkie w jedną aplikację, tworząc obszar roboczy, który jest zarówno wydajny, jak i sprzyja współpracy.

Czat ClickUp został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji wydajności. To kompleksowe rozwiązanie, które pozwala jednocześnie zarządzać pracą i komunikacją w miejscu pracy.

Czat ClickUp pozwala tworzyć zadania i listy rzeczy do zrobienia bezpośrednio z wiadomości. Każda rozmowa zawierająca istotne informacje jest bezpośrednio połączona z odpowiednim dokumentem, zadaniem lub czatem.

Posiada również wbudowane funkcje AI. Dzięki ClickUp Brain może sugerować odpowiedzi, automatycznie tworzyć zadania na podstawie rozmów, a nawet podsumowywać wątki!

Ponadto możesz skorzystać z integracji ClickUp, aby nawiązać połączenie ClickUp z innymi platformami komunikacyjnymi innych firm, takimi jak Gmail, Skype, Zoom, Slack i Teams, i cieszyć się kompleksową obsługą.

💡 Porada dla profesjonalistów: Potrzebujesz pomocy w zarządzaniu wiadomościami błyskawicznymi? Wypróbuj szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp — jest bezpłatny! Ten szablon pozwala połączyć wątki rozmów w jednym uporządkowanym miejscu. Dzięki temu możesz ustalać priorytety rozmów, aby zwiększyć wydajność.

Najlepsze funkcje ClickUp

Włącz powiadomienia push, aby natychmiast informować swój zespół o ważnych wiadomościach

Śledź zmiany w rozmowach dzięki automatycznemu połączeniu aktualizacji zadań i komentarzy z oryginalnym czatem

Ustalaj terminy w czacie, aby zapewnić zespołowi spójność w kwestii terminów

Wprowadź ClickUp Clips , aby asynchronicznie udostępniać kluczowe momenty z rozmów

Użyj funkcji „Przypisz komentarze” w ClickUp , aby oznaczyć konkretnych członków zespołu w dyskusjach, zapewniając jasność co do dalszych działań

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać niewielkie trudności na początku

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Prosty interfejs do tworzenia projektów i przydzielania zadań zespołowi w celu śledzenia postępów i osiągania celów. Przydatne wykresy Gantta, które mogą dostarczyć cennych informacji dla firmy, oraz funkcja czatu w czasie rzeczywistym sprawiają, że ClickUp jest najlepszym oprogramowaniem.

2. Franz (Najlepsza do zarządzania wieloma czatami i wiadomościami e-mail w jednym miejscu)

za pośrednictwem Franz

Franz to łatwa w obsłudze usługa komunikacyjna. Jeśli masz trudności z zarządzaniem strumieniem tekstów na pulpicie, to narzędzie powinno Ci pomóc.

Franz jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami z systemami Windows, Mac i Linux oraz integruje się z najpopularniejszymi kanałami komunikacji.

Aplikacja oferuje tryb jasny i ciemny, które można dostosować do niestandardowych potrzeb. Franz działa całkowicie w chmurze, dzięki czemu możesz przełączać się między urządzeniami.

Najlepsze funkcje aplikacji Franz

Oferuje wsparcie dla ponad 70 serwisów komunikacyjnych, w tym WhatsApp, Messenger i Telegram

Umożliwia wysyłanie tekstów w różnych językach, takich jak angielski, niemiecki i hiszpański

Umożliwia zarządzanie powiadomieniami push o przychodzących wiadomościach

Integruje się z ponad 1000 usług

Limity aplikacji Franz

Dostępne tylko na pulpitach

Wymaga ręcznych ustawień

Ceny aplikacji Franz

Free Forever

Wersja osobista: 3,99 USD/miesiąc

Wersja Professional: 7,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje aplikacji Franz

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

3. IM+ (Najlepsza do łączenia aplikacji do czatu i mediów społecznościowych)

za pośrednictwem IM+

IM+ to aplikacja, która pozwala połączyć wszystkie platformy komunikacyjne na komputerze i smartfonie. Posiada intuicyjny interfejs, a twórca twierdzi, że ustawienie oprogramowania zajmuje zaledwie dwie minuty.

Ale to nie wszystko. IM+ ma wbudowane wsparcie ChatGPT, które pomaga w tworzeniu tekstów, oraz zaawansowane funkcje blokowania reklam, zapewniające płynne działanie aplikacji.

Najlepsze funkcje IM+

Oferuje wsparcie dla szerokiego zakresu platform komunikacyjnych, takich jak WhatsApp, Facebook i LinkedIn

Integruje się z Gmailem, umożliwiając dostęp do skrzynek odbiorczych obok czatów

Zawiera wbudowaną przeglądarkę internetową do udostępniania linków

Umożliwia jednoczesne wysyłanie wiadomości na wielu kontach

Limity IM+

Ograniczone integracje

Może działać wolno

Ceny IM+

Free Forever

Oceny i recenzje IM+

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🔍 Czy wiesz, że: ChatGPT otrzymuje ponad 10 milionów zapytań dziennie.

4. Rambox (najlepsza opcja do zaawansowanego niestandardowego dostosowywania obszaru roboczego do komunikacji)

za pośrednictwem Rambox

Rambox to wysoce konfigurowalna aplikacja komunikacyjna typu „wszystko w jednym”. Chociaż może być używana zarówno do celów osobistych, jak i zawodowych, jej funkcje pomagają zwiększyć wydajność pracy w biurze.

Możesz zmieniać wygląd swojego obszaru roboczego, wstrzymywać powiadomienia, włączać tryb skupienia i nie tylko. Narzędzie integruje się z głównymi rozwiązaniami biznesowymi, takimi jak Google Suite i Microsoft Teams.

Najlepsze funkcje Rambox

Oferuje wsparcie dla ponad 700 platform komunikacyjnych, takich jak Instagram, Discord i Skype

Umożliwia niestandardowe dostosowanie motywów i preferencji powiadomień

Oferuje tryb skupienia, który wstrzymuje powiadomienia o wiadomościach i efekty dźwiękowe

Współpracuje z wieloma dodatkami innych firm, takimi jak narzędzia do sprawdzania gramatyki, menedżery haseł itp.

Limity Rambox

Wersja Free ma limit

Czasami występują problemy z połączeniem

Ceny Rambox

Podstawowa: Free Forever

Wersja Pro: 7 USD miesięcznie

Enterprise: 14 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Rambox

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,7/5 (30 recenzji)

Uwielbiam mieć wszystkie aplikacje w jednym miejscu, a oprogramowanie nie ma błędów, jak inne, które wypróbowałem.

5. Beeper (najlepsza do połączenia iMessage z innymi platformami)

za pośrednictwem Beeper

Masz konta na kilku platformach komunikacyjnych? Beeper może je połączyć w jedną aplikację.

Narzędzie to jest dostępne na urządzenia z systemami Android, iOS, Windows i Linux oraz zapewnia połączenie z głównymi platformami (w tym iMessage), zapewniając kompleksowe doświadczenie. Interfejs użytkownika jest również bardzo interaktywny i łatwy w nawigacji.

Jedną z najbardziej charakterystycznych funkcji Beepera jest jednak wbudowana funkcja dubbingowa, która pozwala na tłumaczenie tekstu na wybrany język.

Najlepsze funkcje Beeper

Łączy 14 serwisów komunikacyjnych, takich jak WhatsApp, Telegram itp., w jedną platformę

Oferuje wsparcie dla multimediów, takich jak zdjęcia, wideo i linki

Funkcja wspiera wiadomości SMS oraz platformy internetowe

Dostępna zarówno w wersji mobilnej, jak i na komputery stacjonarne

Limity aplikacji Beeper

Brak zaawansowanych opcji niestandardowego dostosowywania

Aby korzystać z pełnej funkcjonalności, wymagana jest subskrypcja.

Ceny Beeper

Free Forever

Oceny i recenzje aplikacji Beeper

G2: Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

za pośrednictwem Shift

Jeśli ciągle przełączasz się między profilami na platformie komunikacyjnej, przejdź na Shift. Ta wszechstronna aplikacja do komunikacji tworzy oddzielne obszary robocze do użytku osobistego i biznesowego.

Dzięki niej możesz z łatwością zarządzać swoimi kontami na różnych platformach komunikacyjnych. Oprócz tego narzędzie ułatwia również zarządzanie e-mailem. Interfejs użytkownika jest intuicyjny; możesz dodawać i usuwać dowolną liczbę rozszerzeń.

Najlepsze funkcje Shift

Oferuje wsparcie dla Gmaila, Telegrama, Asany i innych narzędzi do pracy w jednym interfejsie

Oferuje synchronizację między wersjami na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne

Funkcje zarządzania obszarem roboczym poprawiające koncentrację

Integruje się z narzędziami innych firm, takimi jak Google Drive i Zoom

Limity Shift

Główne funkcje dostępne wyłącznie w ramach płatnych planów

Częste problemy z synchronizacją

Ceny Shift

Podstawowa: Free Forever

Wersja zaawansowana: 149 USD/rok

Teams: 149 USD rocznie na użytkownika

Oceny i recenzje Shift

G2: 4,3/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 310 recenzji)

Uwielbiam to, że wszystkie moje skrzynki odbiorcze i wiadomości są w jednym miejscu. Dzięki temu łatwiej mi się zorganizować. Łatwo było przeprowadzić połączenie z wszystkimi moimi kontami i korzystam z tej aplikacji dosłownie w każdej minucie każdego dnia!

7. All-in-One Messenger (najlepsza opcja zapewniająca szybki dostęp do aplikacji do czatowania)

za pośrednictwem All-in-One-Messenger

All-in-One Messenger to kompleksowe oprogramowanie dla zapracowanych profesjonalistów. Nie tylko łączy Twoje aplikacje do przesyłania wiadomości — pozwala również wyszukiwać starsze czaty według daty, zarządzać powiadomieniami push, dostosowywać motywy niestandardowe itp.

Aplikacja jest również bardzo łatwa w obsłudze i szybkim opanowaniu.

Najlepsze funkcje komunikatora typu „wszystko w jednym”

Oferuje wsparcie dla ponad 40 serwisów komunikacyjnych, w tym WhatsApp, LinkedIn i Skype

Zapewnia powiadomienia w czasie rzeczywistym o nowych wiadomościach

Posiada funkcję trybu ciemnego dostosowanego do warunków słabego oświetlenia

Oferuje wsparcie dla czatów grupowych, ułatwiając komunikację w zespole

Limity komunikatora typu „wszystko w jednym”

Brak wsparcia dla połączeń wideo i głosowych

Brak aplikacji mobilnej

Ceny komunikatora typu „wszystko w jednym”

Free Forever

Oceny i recenzje aplikacji All-in-One Messenger

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

za pośrednictwem Station

Kolejna aplikacja do komunikacji typu „wszystko w jednym”, Station, pomaga zminimalizować bałagan. Jest to kompleksowa platforma, która zapewnia dostęp do wszystkich aplikacji do komunikacji i narzędzi profesjonalnych na jednej centralnej lokalizacji.

Dzięki Smart Dock możesz przeglądać najważniejsze dokumenty, wiadomości itp. Funkcja Page Autosleep dezaktywuje nieaktywne zakładki, zapewniając szybkie działanie. Dodatkowa zaleta? Prosty interfejs użytkownika tego narzędzia.

Najlepsze funkcje Station

Łączy ponad 600 aplikacji internetowych, takich jak Instagram, HubSpot i Mailchimp, w jednym obszarze roboczym

Oferuje inteligentną skrzynkę odbiorczą, która pozwala nadawać priorytet ważnym wiadomościom

Oferuje elegancki interfejs, który nie rozprasza uwagi

Pomaga dostosować niestandardowe powiadomienia dla poszczególnych aplikacji

Limity stacji

Wersja Free ma limit funkcji

Może działać wolno

Ceny Station

Free Forever

Oceny i recenzje Station

G2: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Station to prawdopodobnie jedna z platform, z których korzystam najczęściej. Ta prosta w obsłudze aplikacja pozwala mi łatwo przełączać się między różnymi narzędziami, takimi jak poczta elektroniczna i narzędzia do zarządzania zadaniami, a wszystko to w jednym oknie. Co więcej, w przeciwieństwie do podobnych aplikacji, takich jak Shift, nie wiąże się to z żadnymi kosztami.

9. Slack (z dodatkami) (Najlepszy do usprawnienia współpracy zespołowej)

za pośrednictwem Slack

Slack to znana aplikacja do przesyłania wiadomości. Służy przede wszystkim do usprawnienia współpracy zespołowej — a jej funkcje uzasadniają ten wybór.

Slack pomaga w automatyzacji rutynowych zadań, tworzeniu i organizacji kanałów dla różnych zespołów, prowadzeniu rozmów zespołowych, udostępnianiu ekranów i wiele więcej. Narzędzie to jest również bardzo efektywnie zaprojektowane, z łatwą nawigacją i interfejsem użytkownika.

Najlepsze funkcje Slacka

Oferuje integrację z narzędziami takimi jak Google Drive, Trello i GitHub

Oferuje rozbudowaną funkcję wyszukiwania wiadomości i plików

Oferuje wsparcie dla połączeń głosowych i wideo

Synchronizuje wiadomości i powiadomienia na wszystkich urządzeniach

Limity Slacka

Może to być przytłaczające

Niektóre integracje są trudne do ustawienia

Free Forever

Wersja Pro: 7,25 USD/miesiąc

Business+: 12,50 USD/miesiąc

Enterprise Grid: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Slacka

G2: 4,5/5 (ponad 33 640 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 450 recenzji)

Świetne narzędzie, które pozwala nam stosować w praktyce to, co głosimy podczas pracy z naszymi klientami.

10. Mattermost (najlepsza do bezpiecznej komunikacji na poziomie Enterprise)

za pośrednictwem Mattermost

Mattermost nie jest typową aplikacją do komunikacji typu „wszystko w jednym”. To raczej platforma do współpracy.

Korzystając z tej aplikacji, możesz tworzyć kanały i współpracować ze swoim zespołem pracującym zdalnie, aby omawiać projekty, osie czasu i inne tematy. Platforma ta znana jest ze swojego bezpieczeństwa i możliwości dostosowania. Możesz wybierać integracje, samodzielnie hostować platformę oraz dostosowywać elementy aplikacji.

Najlepsze funkcje Mattermost

Oferuje wsparcie dla wiadomości w czasie rzeczywistym z rozmowami w wątku

Zapewnia integralność i zgodność z przepisami na poziomie Enterprise

Oferuje funkcję zarządzania rolami użytkowników w celu organizacji zespołu

Integruje się z narzędziami CI/CD, takimi jak Jenkins i GitHub

Ograniczenia Mattermost

Wymaga wiedzy technicznej

Częste problemy z wydajnością

Ceny Mattermost

Free Forever

Wersja Professional: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Mattermost

G2: 4,3/5 (ponad 330 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 160 recenzji)

Mattermost to najlepsza platforma, na której możemy organizować spotkania i komunikować się z członkami zespołu. Ponadto oferuje różne funkcje, takie jak kanały, udostępnianie plików, udostępnianie ekranu itp.

Wybierz najlepszą aplikację do komunikacji typu „wszystko w jednym” — skorzystaj z ClickUp!

Korzystanie z jednej aplikacji do komunikacji ma wiele zalet. Pozwala zachować wydajność, produktywność i, co najważniejsze, być na bieżąco ze Wszystkim, co się dzieje. Jednak sytuacja może szybko wymknąć się spod kontroli, jeśli nie wybierzesz kompleksowej, dobrze zorganizowanej aplikacji do komunikacji.

Wybierz więc ClickUp. Dzięki rozbudowanym funkcjom i potężnemu pakietowi do zarządzania pracą ClickUp pomoże Ci z łatwością zarządzać wszystkimi osobistymi i służbowymi czatami oraz aplikacjami do przesyłania wiadomości.

Nie czekaj — pobierz ClickUp już dziś. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę ClickUp lub zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej!